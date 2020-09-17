Каким получился осенний флагманский смартфон Sony

Немного о том, как Sony в мобильный игровой сегмент подалась

Если вам когда-нибудь удавалось поиграть в мобильные FPS-шутеры на смартфоне с частотой обновления экрана 90 Гц и выше, то вы должны были запомнить ощущения от плавных анимаций. Покупатели главного флагмана года от Sony к такому прикоснуться не смогли, потому что в Xperia 1 Mark II установили дисплей, который только программно эмулирует высокую частоту обновлений, а не деле выдает лишь 60 Гц. Мало, очень мало для флагмана, цена которого — несколько средних российских зарплат.

Позиционируя себя как открытую к потребителям компанию, сложно продавать устройства с дисплеями на 60 Гц, рассчитывая на их актуальность в течение долгого времени (а это два-три года). Даже ZTE успела войти в средний ценовой сегмент со 144 Гц в своем Nubia Play 5G. Теперь тенденции и мнения учтены и у нас есть полноценный игровой смартфон от Sony. Строгий, стильный и аккуратный, в отличие от типичных геймерских смартфонов, которые переливаются всеми цветами радуги.

Сотрудничество с японскими мобильными киберспортсменами тоже даром не прошло (да, мобильный киберспорт действительно существует и японский гигант его даже поддерживает). Sony прислушалась к пожеланиям геймеров и прокачала дисплей так, как не делала никогда раньше. Реальные 120 Гц тут программно разгоняются до 144 Гц, что в сочетании с соотношением сторон 21:9 делает процесс игры максимально приятным. 4К на этот раз вырезан, потому что толку от него немного, а вместе с такой частотой обновлений можно не ожидать хоть сколько-нибудь приличной автономности.