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Каким получился осенний флагманский смартфон Sony

Sony Xperia 5 Mark II
Мы любим Sony за свою немного странную самобытность. Каждый новый флагман — это воплощение крутых технологий и сочетание какой-то несокрушимой воли делать по-своему. Но иногда даже крутые технологии сталкиваются с компромиссами. То во флагманах автономности не хватает, то наоборот появляется ультимативный 4К-дисплей, от которого рядовому потребителю ни горячо, ни холодно. В новинке Sony воплотила все то, что не успела сделать в Xperia 1 II. И, что удивительно, по весьма привлекательной цене.

Мобильное подразделение Sony в последнее время выбрало интересный путь развития, сделав обратную связь с потребителем главным ориентиром при проектировании новых флагманских устройств. Теперь Xperia 5 - это не просто линейка чуть более доступных флагманов, это логическое продолжение топовой линейки Xperia 1, где изменения теперь — это не просто уменьшение размеров, что меня несколько удивило. Xperia 5 Mark II в чем-то даже круче, чем старший брат Xperia 1 Mark II. Потребители и обзорщики просили изменений — они их получили. И всем хорошо.

Sony Xperia 5 Mark II

Сложно как-то охарактеризовать то, чем на деле является новинка. С одной стороны, это уверенный камерофон с оптикой от Zeiss. С другой — хороший мультимедийный комбайн, который может “выкручивать” годный хайрезный звук из обычных mp3-файлов. И все эти фишки можно было хоть как-то предсказать. Но никто не ожидал, что Sony будет позиционировать новый смартфон еще и как игровой. И отнюдь не на пустом месте.

Технические характеристики

Sony Xperia 5 Mark II
Операционная системаAndroid 10
ЭкранOLED, 6.47", FHD+, 120 гц, 21:9
ПроцессорQualcomm Snapdragon 865 5G, 7 нм, (8 ядер: 1 ядро Cortex A77 2.84 ГГц + 3 ядра Cortex A77 2.42 ГГц + 4 ядра Cortex A55 1.8 ГГц)
ГрафикаAdreno 650
Оперативная память8 Гб
Накопитель128 или 256 Гб
КамерыЧетверная основная камера: Основная: 12 Мп, 1/1.7", 24 мм, Dual-PD AF OIS Телефото: 12 Мп, 1/3.4", 70 мм, PDAF OIS Широкоугольная: 12 Мп, 1/2.6", 16 мм, Dual-PD AF Фронтальная камера: 8 Мп
Аккумулятор4000 мАч
Размеры68x156x8 мм
Масса163 г
Цена69 990 рублей

Немного о том, как Sony в мобильный игровой сегмент подалась

Если вам когда-нибудь удавалось поиграть в мобильные FPS-шутеры на смартфоне с частотой обновления экрана 90 Гц и выше, то вы должны были запомнить ощущения от плавных анимаций. Покупатели главного флагмана года от Sony к такому прикоснуться не смогли, потому что в Xperia 1 Mark II установили дисплей, который только программно эмулирует высокую частоту обновлений, а не деле выдает лишь 60 Гц. Мало, очень мало для флагмана, цена которого — несколько средних российских зарплат.

Позиционируя себя как открытую к потребителям компанию, сложно продавать устройства с дисплеями на 60 Гц, рассчитывая на их актуальность в течение долгого времени (а это два-три года). Даже ZTE успела войти в средний ценовой сегмент со 144 Гц в своем Nubia Play 5G. Теперь тенденции и мнения учтены и у нас есть полноценный игровой смартфон от Sony. Строгий, стильный и аккуратный, в отличие от типичных геймерских смартфонов, которые переливаются всеми цветами радуги.

Сотрудничество с японскими мобильными киберспортсменами тоже даром не прошло (да, мобильный киберспорт действительно существует и японский гигант его даже поддерживает). Sony прислушалась к пожеланиям геймеров и прокачала дисплей так, как не делала никогда раньше. Реальные 120 Гц тут программно разгоняются до 144 Гц, что в сочетании с соотношением сторон 21:9 делает процесс игры максимально приятным. 4К на этот раз вырезан, потому что толку от него немного, а вместе с такой частотой обновлений можно не ожидать хоть сколько-нибудь приличной автономности.

Логотип "Xperia" на футболках и смартфоны в руках как бы намекают

Кстати, специально для Xperia 5 II, разработчики Call of Duty: Mobile (одна из главных мобильных киберспортивных дисциплин, на секунду) внедрили в игру нативную поддержку 120 Гц.

Из старшего флагмана сюда перешла игровая технология Heat Suppression, позволяющая пускать энергию “из розетки” в обход аккумулятора и прямиком на плату. Такое решение позволяет вырваться смартфону из цикла перегрева процессора и батареи, когда один компонент начинает нагревать другой, пока все это действо не заканчивается троттлингом. И да, графеновая система охлаждения также перекочевала в компактный флагман.

Камеры стали… лучше?

Формально набор камер остался одним и тем же, если сравнивать “пятерку” с Xperia 1 Mark II. На месте остались “ширик” с фокусным расстоянием 16 мм, основной модуль на 24 мм и портретник на 70 мм, но где-то по дороге потерялся ToF-сенсор, отвечающий за лазерный автофокус.

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Sony Xperia 5 Mark II

Природа не терпит пустоты, поэтому, взамен ушедшей на покой системы лазерного фокуса, появился первый в смартфонах режим съемки видео в формате 4К HDR 120 к/с. Во-первых, это позволяет замедлять видео в пять раз без потери кадров и ухудшения качества итоговой картинки, а, во-вторых, такого ни у кого пока что нет. И, прошу заметить, все это делается при помощи сенсора с разрешением 12 Мп.

Несмотря на почти идеальный набор модулей, мне не дает покоя один момент — фронтальная камера с разрешением 8 Мп, которая почему-то не приспособлена для разблокировки смартфона при помощи лица. Такая проблема была и в Xperia 1 Mark II. По крайней мере, программно это не предусмотрено.

В чем Xperia 5 II лучше почти любого китайского флагмана

Главное достоинство Xperia 5 II никак не связано с его начинкой. “Попугаи” и прочие результаты синтетических тестов — дело вторичное в тот момент, когда на рынке появляется компактный смартфон с приличным аккумулятором для своих размеров. Батарею емкостью 4000 мАч умудрились поставить в смартфон, толщина которого — 8 мм, а вес — 163 грамма.

6.1 дюйм — это действительно небольшая диагональ смартфона, если посмотреть на смартфоны от других производителей. Пока все пытаются приблизиться к заветным семи дюймам, Sony просто вытягивает небольшой экран до соотношения сторон 21:9, давая возможность удобно потреблять контент как в вертикальном положении, так и в горизонтальном.

21:9 - пожалуй, идеальное соотношение для потребления контента

И еще немного про экран, но только теперь про его форму. Плоский дисплей в случае падения гораздо проще заменить, да и сам он эффективнее в плане полезной площади. На изогнутых экранах остается неиспользуемое место сбоку и видны яркие засветы на изгибах, а с плоским экраном задействуется вся поверхность и никаких проблем с засветами нет и в помине.

Оболочку чище, чем у Sony, придется поискать. Тут нет никаких рекламных объявлений в стиле MIUI или интерфейсных нагромождений в духе ColorOS. Все выглядит так, как придумали дизайнеры в Google. Разве что тут установлены собственные приложения для съемки фото и видео, но это не идет ни в какое сравнение с кучей ПО, которое поставляется в комплекте с китайскими смартфонами: от собственных “клинмастеров” и “улучшайзеров” до не самых приятных лаунчеров.

Реклама на вашем Xiaomi за 70 тысяч рублей пропадет, если...

Не преимущество, а, скорее, забавный факт. Нехарактерная для Sony кнопка для вызова Google Assistant выглядит как ехидная шутка в сторону Huawei и Honor, которые остались без Google-сервисов. Иначе объяснить ее появление тяжело.

В ряду кнопок пополнение. Теперь отдельная клавиша есть и для вызова голосового ассистента от Google

Итого

Давно вы видели полноценные флагманы от A-брендов по 70 тысяч рублей? И это цена на старте продаж. А чем дальше от даты анонса — тем дешевле. Даже если взять полную стоимость Xperia 5 II без оглядок на падение стоимости в будущем, найти альтернативу — непростая задача. Xiaomi Mi 10, который стоит столько же, обладает не настолько сбалансированным набором камер, хотя и получил неплохой основной модуль, который выигрывает у такового в Sony.

Sony Xperia 5 Mark II

Чуть дороже, чем Xperia 5 второго поколения, стоил на старте продаж OPPO Find X2 с почти такой же аппаратной частью. Увы, но OPPO как бренд не идет ни в какое сравнение с Sony на российском рынке. И теперь Sony уверенными шагами заходит на территорию китайских брендов, выпускает неплохую интерпретацию недавнего флагмана с парой новых фишек, но в небольшом корпусе, и объявляет цену меньше, чем у конкурентов.

Резонный риторический вопрос: а где такая ценовая политика была раньше? Если Sony и дальше будет двигаться в направлении демократизации своих цен и внедрения действительно полезных штуковин, которые “цепляют” покупателя (3,5-jack, кстати, снова никуда не делся), то мы можем посмотреть на нормальный пример здоровой конкуренции. Глядишь, китайцы такими темпами перестанут делать однообразные смартфоны от производителя к производителю.