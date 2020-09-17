Каким получился осенний флагманский смартфон Sony
Мобильное подразделение Sony в последнее время выбрало интересный путь развития, сделав обратную связь с потребителем главным ориентиром при проектировании новых флагманских устройств. Теперь Xperia 5 - это не просто линейка чуть более доступных флагманов, это логическое продолжение топовой линейки Xperia 1, где изменения теперь — это не просто уменьшение размеров, что меня несколько удивило. Xperia 5 Mark II в чем-то даже круче, чем старший брат Xperia 1 Mark II. Потребители и обзорщики просили изменений — они их получили. И всем хорошо.
Сложно как-то охарактеризовать то, чем на деле является новинка. С одной стороны, это уверенный камерофон с оптикой от Zeiss. С другой — хороший мультимедийный комбайн, который может “выкручивать” годный хайрезный звук из обычных mp3-файлов. И все эти фишки можно было хоть как-то предсказать. Но никто не ожидал, что Sony будет позиционировать новый смартфон еще и как игровой. И отнюдь не на пустом месте.
Технические характеристики
|Sony Xperia 5 Mark II
|Операционная система
|Android 10
|Экран
|OLED, 6.47", FHD+, 120 гц, 21:9
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 865 5G, 7 нм, (8 ядер: 1 ядро Cortex A77 2.84 ГГц + 3 ядра Cortex A77 2.42 ГГц + 4 ядра Cortex A55 1.8 ГГц)
|Графика
|Adreno 650
|Оперативная память
|8 Гб
|Накопитель
|128 или 256 Гб
|Камеры
|Четверная основная камера: Основная: 12 Мп, 1/1.7", 24 мм, Dual-PD AF OIS Телефото: 12 Мп, 1/3.4", 70 мм, PDAF OIS Широкоугольная: 12 Мп, 1/2.6", 16 мм, Dual-PD AF Фронтальная камера: 8 Мп
|Аккумулятор
|4000 мАч
|Размеры
|68x156x8 мм
|Масса
|163 г
|Цена
|69 990 рублей
Немного о том, как Sony в мобильный игровой сегмент подалась
Если вам когда-нибудь удавалось поиграть в мобильные FPS-шутеры на смартфоне с частотой обновления экрана 90 Гц и выше, то вы должны были запомнить ощущения от плавных анимаций. Покупатели главного флагмана года от Sony к такому прикоснуться не смогли, потому что в Xperia 1 Mark II установили дисплей, который только программно эмулирует высокую частоту обновлений, а не деле выдает лишь 60 Гц. Мало, очень мало для флагмана, цена которого — несколько средних российских зарплат.
Позиционируя себя как открытую к потребителям компанию, сложно продавать устройства с дисплеями на 60 Гц, рассчитывая на их актуальность в течение долгого времени (а это два-три года). Даже ZTE успела войти в средний ценовой сегмент со 144 Гц в своем Nubia Play 5G. Теперь тенденции и мнения учтены и у нас есть полноценный игровой смартфон от Sony. Строгий, стильный и аккуратный, в отличие от типичных геймерских смартфонов, которые переливаются всеми цветами радуги.
Сотрудничество с японскими мобильными киберспортсменами тоже даром не прошло (да, мобильный киберспорт действительно существует и японский гигант его даже поддерживает). Sony прислушалась к пожеланиям геймеров и прокачала дисплей так, как не делала никогда раньше. Реальные 120 Гц тут программно разгоняются до 144 Гц, что в сочетании с соотношением сторон 21:9 делает процесс игры максимально приятным. 4К на этот раз вырезан, потому что толку от него немного, а вместе с такой частотой обновлений можно не ожидать хоть сколько-нибудь приличной автономности.
Из старшего флагмана сюда перешла игровая технология Heat Suppression, позволяющая пускать энергию “из розетки” в обход аккумулятора и прямиком на плату. Такое решение позволяет вырваться смартфону из цикла перегрева процессора и батареи, когда один компонент начинает нагревать другой, пока все это действо не заканчивается троттлингом. И да, графеновая система охлаждения также перекочевала в компактный флагман.
Камеры стали… лучше?
Формально набор камер остался одним и тем же, если сравнивать “пятерку” с Xperia 1 Mark II. На месте остались “ширик” с фокусным расстоянием 16 мм, основной модуль на 24 мм и портретник на 70 мм, но где-то по дороге потерялся ToF-сенсор, отвечающий за лазерный автофокус.
Природа не терпит пустоты, поэтому, взамен ушедшей на покой системы лазерного фокуса, появился первый в смартфонах режим съемки видео в формате 4К HDR 120 к/с. Во-первых, это позволяет замедлять видео в пять раз без потери кадров и ухудшения качества итоговой картинки, а, во-вторых, такого ни у кого пока что нет. И, прошу заметить, все это делается при помощи сенсора с разрешением 12 Мп.
Несмотря на почти идеальный набор модулей, мне не дает покоя один момент — фронтальная камера с разрешением 8 Мп, которая почему-то не приспособлена для разблокировки смартфона при помощи лица. Такая проблема была и в Xperia 1 Mark II. По крайней мере, программно это не предусмотрено.
В чем Xperia 5 II лучше почти любого китайского флагмана
Главное достоинство Xperia 5 II никак не связано с его начинкой. “Попугаи” и прочие результаты синтетических тестов — дело вторичное в тот момент, когда на рынке появляется компактный смартфон с приличным аккумулятором для своих размеров. Батарею емкостью 4000 мАч умудрились поставить в смартфон, толщина которого — 8 мм, а вес — 163 грамма.
6.1 дюйм — это действительно небольшая диагональ смартфона, если посмотреть на смартфоны от других производителей. Пока все пытаются приблизиться к заветным семи дюймам, Sony просто вытягивает небольшой экран до соотношения сторон 21:9, давая возможность удобно потреблять контент как в вертикальном положении, так и в горизонтальном.
И еще немного про экран, но только теперь про его форму. Плоский дисплей в случае падения гораздо проще заменить, да и сам он эффективнее в плане полезной площади. На изогнутых экранах остается неиспользуемое место сбоку и видны яркие засветы на изгибах, а с плоским экраном задействуется вся поверхность и никаких проблем с засветами нет и в помине.
Оболочку чище, чем у Sony, придется поискать. Тут нет никаких рекламных объявлений в стиле MIUI или интерфейсных нагромождений в духе ColorOS. Все выглядит так, как придумали дизайнеры в Google. Разве что тут установлены собственные приложения для съемки фото и видео, но это не идет ни в какое сравнение с кучей ПО, которое поставляется в комплекте с китайскими смартфонами: от собственных “клинмастеров” и “улучшайзеров” до не самых приятных лаунчеров.
Не преимущество, а, скорее, забавный факт. Нехарактерная для Sony кнопка для вызова Google Assistant выглядит как ехидная шутка в сторону Huawei и Honor, которые остались без Google-сервисов. Иначе объяснить ее появление тяжело.
Итого
Давно вы видели полноценные флагманы от A-брендов по 70 тысяч рублей? И это цена на старте продаж. А чем дальше от даты анонса — тем дешевле. Даже если взять полную стоимость Xperia 5 II без оглядок на падение стоимости в будущем, найти альтернативу — непростая задача. Xiaomi Mi 10, который стоит столько же, обладает не настолько сбалансированным набором камер, хотя и получил неплохой основной модуль, который выигрывает у такового в Sony.
Чуть дороже, чем Xperia 5 второго поколения, стоил на старте продаж OPPO Find X2 с почти такой же аппаратной частью. Увы, но OPPO как бренд не идет ни в какое сравнение с Sony на российском рынке. И теперь Sony уверенными шагами заходит на территорию китайских брендов, выпускает неплохую интерпретацию недавнего флагмана с парой новых фишек, но в небольшом корпусе, и объявляет цену меньше, чем у конкурентов.
Резонный риторический вопрос: а где такая ценовая политика была раньше? Если Sony и дальше будет двигаться в направлении демократизации своих цен и внедрения действительно полезных штуковин, которые “цепляют” покупателя (3,5-jack, кстати, снова никуда не делся), то мы можем посмотреть на нормальный пример здоровой конкуренции. Глядишь, китайцы такими темпами перестанут делать однообразные смартфоны от производителя к производителю.