Лучший по автономности смартфон 2021 года стоит всего 15 тысяч рублей. Рассказываем о нём подробно

К сожалению, Realme C25 мы ещё не тестировали, но "на бумаге" он выглядит самым достойным противником возрождённому (переименованному, о'кей) смартфону Lenovo.

Чуть более яркий HD+ экран, 6000 мАч тоже в наличии. Камера с разрешением 48 Мп, но доведённым до ума потенциалом, поэтому до 64 Мп в Lenovo допрыгнет по качеству картинки.

Итого

Теперь, когда вы уже поняли сильные и слабые стороны этого смартфона (а кто не понял, тот поймёт (с) когда прочитает текст ниже), давайте подумаем, для чего он с такой странной конфигурацией существует?

Итак, у нас тут не особо мощный по процессору, но самый выносливый в мире смартфон 2021 модельного года. Более выносливые только Samsung Galaxy M51 с 7000 мАч и AMOLED, а ещё Realme 6i, который уже не купишь, потому что в 2020 году их мало произвели. Ах да, и "супер-защищённые" кирпичи китайского производства, которые вдвое толще и выглядят, как брусок масла, а не как смартфон, китайские мобильники бывают выносливее.

Но среди "гражданских" моделей вменяемых размеров Lenovo K12 Pro рекордсмен по автономности. При этом в нём зачем-то 128 ГБ (хотя камера не настолько крутая, чтобы без остановки видео на неё снимать, а зачем ещё?) и NFC. Смысл?

И тут я понял, что это идеальный смартфон для школьников младших классов и пенсионеров!

Смотрите, в случае со школьниками:

Такой автономности хватит для того, чтобы крутить игры с утра до вечера и не носить с собой PowerBank (внешний аккумулятор).

Для игр же понадобятся и 128 ГБ.

Процессора хватит для "какой-нибудь" графики, как и разрешения дисплея (дети младших классов, в отличие от подростков, не особо привередливы к детализации графики).

NFC для того, чтобы можно было завести для ребёнка детскую банковскую карту (такие варианты есть) и отправлять на неё деньги для карманных расходов).

Камера — именно такая, с которой фотографии получаются ни плохими, ни хорошими, а нормальными. Для тех, кто только учится фотографировать, или качеству фото не придаёт особого значения.

А пенсионерам будет удобно, что заряжать смартфон нужно редко, и внутренняя память не скоро загадится под 100% тупыми "приколами" на видео, которые другие пенсионеры любят пересылать в WhatsApp.

Вот для таких категорий людей нахожу эту модель смартфона идеальной.

Стоит ли покупать Lenovo K12 Pro вам? Только если вам важна комбинация "максимальная автономность + NFC". Потому что у всех конкурентов либо автономность будет хуже на 15-20%, либо характеристики будут даже более выигрышными, но платить со смартфона в магазинах вы не сможете.

Но если вы не ждёте от смартфона супер-выносливости, а хотите более качественную камеру, Xiaomi Redmi Note 10 и Vivo Y31 в официальной рознице, либо Realme Narzo 30 5G и Xiaomi Poco X3 NFC в "серых" магазинах будут чуть лучше во всём при сопоставимой цене.

По итогу, даже такое возвращение Lenovo путём переименование Моторол, по сути, нельзя назвать провальным — смартфон очень хорош по многим параметрам, и лучше уж возвращаться так, чем клепать позорище, как это делает HTC с новыми бюджетными моделями, либо выпускать средние смартфоны по очень высокой цене, как практикует Nokia.

Пожелаем Lenovo удачи и возвращения в полной мере, самостоятельным производителем — с нынешней "сяомо-реалмишной" олигополией в бюджетных смартфонах новые сильные конкуренты всем нам, покупателям, очень нужны.