Лучший по автономности смартфон 2021 года стоит всего 15 тысяч рублей. Рассказываем о нём подробно

Лучший по автономности смартфон 2021 года стоит всего 15 тысяч рублей. Рассказываем о нём подробноLenovo K12 Pro
Внешний вид
По фотографиям это, возможно, не совсем очевидно, но Lenovo K12 Pro — большой смартфон. Экран 6,8’’, да ещё и толстоватые рамки (как и сам корпус, кстати — ёмкую батарейку надо было куда-то прятать), в общем почти “лопата”.
До кучи он ещё и тяжёлый — опять же, из-за аккумулятора.
Сзади — приятная на ощупь текстура, которая правда заметно заляпывается отпечатками пальцев. Хотя даже если её протереть, то под определённым углом всё равно кажется, будто она заляпана. Но на ощупь, повторюсь, приятная спинка.
Там же, сзади, расположили и сканер отпечатков пальцев. Стандартное решение для современных бюджетников.
У смартфона имеется разъём USB-C, выход на наушники 3,5-мм (есть поддержка FM-радио, в том числе даже без подключения этих самых наушников, но в последнем случае мне так и не удалось поймать ни одну радиостанцию).
Слот для симок гибридный — то есть, либо вторая симка, либо MicroSD.
Экран
В ценовом диапазоне до 15 тысяч рублей AMOLED-экран почти не встречается, кроме Xiaomi Redmi Note 10 и вспомнить-то нечего (да и без акций в РФ Redmi Note 10 стоит 17 тысяч рублей), так что IPS здесь норма.
Другое дело, что при диагонали аж 6,8’’ разрешение — HD+. Чтобы быть до конца объективным, не могу не отметить это как недостаток, хотя лично на мой взгляд у современных версий Android настолько хорошее сглаживание, что это не так уж критично.
То есть, да, я вижу пиксели, но они совершенно не напрягают. Сам же производитель заявляет, что такой экран поставили ради повышения автономности, и, как мы позже убедимся, не зря.
|Lenovo K12 Pro
|Максимальный уровень яркости (мин./макс.)
|425/3,03 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1400:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|85%
|DeltaE (меньше = лучше)
|4,7
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,1
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|7500K
Но ещё раз — у конкурентов можно и Full-HD встретить (Xiaomi Poco M3, Redmi 9, Vivo Y31).
Запас яркости не очень высокий: под ярким солнцем информация читаема, но а дисплей способен выдавать до 520 кд/м2 (что уже очень ярко), но это скорее в теории. На практике сенсор до последнего старается не поднимать яркость до критических значений.
В ручном режиме яркость у дисплея Lenovo K12 Pro (420 кд/м2) приличная: Xiaomi Redmi 9 (жалкие 320 кд/м2) и Xiaomi Poco M3 (400 кд/м2) хуже, Vivo Y31 (500 кд/м2) лучше.
Интерфейс здесь стандартный для Android, без каких-либо фирменных оболочек, однако если у всех конкурентов уже стоит Android 11, то здесь — лишь Android 10 (как у клона — Moto G9 Power). С учётом того, насколько Lenovo раньше "славились" нежеланием обновлять прошивки в смартфонах, ожидать можно всякого.
Производительность и автономность
Смартфон работает на SoC Qualcomm Snapdragon 662. Это на сегодняшний день довольно слабенький процессор, но адекватный для данной ценовой категории — всяческие MediaTek Helio G70/G80/G85 (Xiaomi Redmi 9/Redmi Note 9, Samsung Galaxy A32) и Snapdragon 710/Helio P65/P70/Exynos 9610/9611 (ZTE Blade V2020, Samsung Galaxy M21/A51) в бюджетных смартфонах других производителей предлагают примерно тот же самый уровень производительности.
Зато и энергопотребление у этого процессора довольно низкое, как и у HD-экрана — разработчики не наврали. Lenovo K12 Pro — самый выносливый современный смартфон, что хорошо заметно по нашему рейтингу автономности среди последних тридцати протестированных смартфонов. Как видим, даже Poco M3 отстаёт с большим отрывом (видимо, сказываются обилие рекламы в фирменной оболочке и энергозатратность Full HD+ дисплея).
Если вы, по старой традиции, захотите написать "ваши замеры — не замеры, не верю в такие рекорды автономности!", можете открыть рейтинг выносливости смартфонов на GSMArena (эти ребята тоже тестируют мобильники "по науке"), и убедиться, что дольше этой модели (которая в Европе продаётся под именем Motorola G9 Power, напомню) работает только "китаец" с 10000 мАч, Samsung вдвое дороже с 7000 мАч и бюджетный, давно снятый с продаж Realme.
Ну и заканчивая разговор про “железо”, у меня для вас две новости — хорошая и плохая. Хорошая — тут есть модуль NFC. Скажем, у Poco M3, Realme C25 и Vivo Y31 его нет, так что, это уже выгодно отличает Lenovo K12 Pro от конкурентов.
Но плохая новость в том, что здесь нет… магнетометра. Честно, я не знаю, что случилось с китайцами — в Poco M3 не “положили” гироскоп, а сюда — магнетометр. Зато гироскоп на месте.
Отсутствие магнетометра в Lenovo K12 Pro грозит тем, что ни одно приложение-компас не будет работать. Например, всякие карты звёздного неба — сразу мимо. Также в навигационных картах ваше положение всегда будет определяться только точкой, а не стрелочкой — стоя на месте вы не будете знать, в какую сторону смотрите. А во время движения на карте некоторые приложения будут показывать, что вы идёте, извините, задницей вперёд. И соответственно, будут показывать вам карту не по направлению пути, а вверх ногами.
При включённой навигации стрелочка уже будет, но как и в старых телефонах её направление будет высчитываться исходя из вашего движения, причём длительного и на ощутимой скорости, а не неспешным шагом. Дополненная реальность тоже корректно работать не будет, ибо там необходимо абсолютное позиционирование, которое здесь недоступно.
Мелочи? Абсолютно верно, большинство покупателей их даже не заметят. Просто мы считаем нужным отмечать, чего именно в бюджетных смартфонах вам "не довесили", чтобы у вас не складывалось впечатления, что от дорогих они отличаются только мегапикселями и гигарецами.
Камера
Если вы вдруг не в курсе, уже довольно давно при съёмке смартфоны полагаются не на законы физики, а на так называемую “вычислительную фотографию” (исключения разве что — Sony и Asus). То есть, главное не “что снято”, а “как обработали”. И Lenovo K12 Pro старается изо всех сил, компенсируя бюджетный сенсор. Местами получается отлично (для своей цены, ну и если днём особенно), местами как-то очень мыльно.
Иногда складывается ощущение, будто автофокус не справился, но я ведь никуда не торопился, а иногда даже тыкал пальцем в экран, чтобы сфокусироваться на нужном предмете съёмки. Но всё равно, чуть темнее, чем солнечный свет — и иногда (не всегда!) получается странное мыло, в котором если рассматривать 1-к-1 видны следы пост-обработки (то есть, опять же, это вряд ли оптика).
Особенно такой эффект заметен на снимке с кошкой и фотографии магазинной полки. И в комнате, и особенно в магазине было довольно светло, и линзу я протирал.
Впрочем, и снимки под ярким солнцем тоже получаются то резкими, то слегка замыленными, правда в этом случае замыленность видно уже только при просмотре фотографии 1-к-1. Но складывается ощущение, что камера сама решает, каким снимкам повысить резкость, а каким наоборот понизить.
Что касается видеосъёмки, то Lenovo K12 Pro снимает на уровне современного видеорегистратора, что, впрочем, не такая уж проблема — Xiaomi Poco M3 днём снимает так же. У Vivo Y31 по чёткости картинка получше, но там цвета хуже.
Ночью, впрочем, у Lenovo уже сплошная темень и ничего не видно. И это в 23 часа вечера в июньской Москве, когда ещё небо чуть светлое и не так уж темно! Тут уже у всех конкурентов дела гораздо лучше.
В целом, по качеству съёмки этот смартфон не дотягивает до Xiaomi Redmi Note 10 или Realme 7 (не говоря уже о Realme 8), но примерно на равных выступает с Samsung Galaxy A32 и Xiaomi Poco M3. Если бы не эта "слепота" в ночной съёмке видео...
Конкуренты
|Lenovo K12 Pro
|Xiaomi Poco M3
|Realme C25
|Операционная система
|Android 10
|Android 10 + MIUI 12
|Android 11 + Realme UI 2.0
|Экран
|6,8'', 720х1640 пикс., 20,5:9, IPS
|6,53'', 1080х2340 пикс., 19,5:9, IPS
|6,5'', 720х1600 пикс., 20:9, IPS
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 662, 4x Cortex-A73 2,0 ГГц + 4x Cortex-A53 1,8 ГГц
|Qualcomm Snapdragon 662, 4x Cortex-A73 2,0 ГГц + 4x Cortex-A53 1,8 ГГц
|Mediatek Helio G70, 2х Cortex-A75 2,0 ГГц + 6x Cortex-A55 1,7 ГГц
|Графика
|Adreno 610
|Adreno 610
|Mali-G52 2EEMC2
|Оперативная память
|4 Гбайт
|4 Гбайт
|4 Гбайт
|Накопитель
|128 Гбайт + MicroSD
|128 Гбайт + MicroSD
|128 Гбайт + MicroSD
|Связь
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou, FM
|LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou, FM
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou, FM
|Камеры
|Основная тройная: 64 Мп f/1,8 + 2 Мп f/2,4 (макро) + 2 Мп f/2,4 (сенсор глубины), качество видео: до 1080@30 FPS Фронтальная: 16 Мп f/2,2
|Основная тройная: 48 Мп f/1,8 + 2 Мп f/2,4 (макро) + 2 Мп f/2,4 (сенсор глубины), качество видео: до 1080@30 FPS Фронтальная: 8 Мп f/2,1
|Основная тройная: 48 Мп f/1,8 + 2 Мп f/2,4 (макро) + 2 Мп f/2,4 (сенсор глубины), качество видео: до 1080@30 FPS Фронтальная: 8 Мп f/2,0
|Аккумулятор
|6000 мАч
|6000 мАч
|6000 мАч
|Размеры
|172,1x76,8x9,7 мм
|162,3x77,3x9,6 мм
|164,5x75,9x9,6 мм
|Масса
|221 г
|198 г
|209 г
|Цена
|15 тысяч рублей
|15 тысяч рублей
|15 тысяч рублей
Xiaomi Poco M3
За те же деньги, что и Lenovo K12 Pro, можно купить 128 ГБ-версию Xiaomi Poco M3. У него лучше камера и эргономика, но похуже автономность и яркость экрана (но зато экран — Full-HD). Также у Xiaomi не будет модуля NFC, а заодно и гироскопа. Но напомню, что у Lenovo K12 Pro зато отсутствует магнетометр, который, на мой взгляд, гораздо важнее.
Realme С25
К сожалению, Realme C25 мы ещё не тестировали, но "на бумаге" он выглядит самым достойным противником возрождённому (переименованному, о'кей) смартфону Lenovo.
Чуть более яркий HD+ экран, 6000 мАч тоже в наличии. Камера с разрешением 48 Мп, но доведённым до ума потенциалом, поэтому до 64 Мп в Lenovo допрыгнет по качеству картинки.
Итого
Теперь, когда вы уже поняли сильные и слабые стороны этого смартфона (а кто не понял, тот поймёт (с) когда прочитает текст ниже), давайте подумаем, для чего он с такой странной конфигурацией существует?
Итак, у нас тут не особо мощный по процессору, но самый выносливый в мире смартфон 2021 модельного года. Более выносливые только Samsung Galaxy M51 с 7000 мАч и AMOLED, а ещё Realme 6i, который уже не купишь, потому что в 2020 году их мало произвели. Ах да, и "супер-защищённые" кирпичи китайского производства, которые вдвое толще и выглядят, как брусок масла, а не как смартфон, китайские мобильники бывают выносливее.
Но среди "гражданских" моделей вменяемых размеров Lenovo K12 Pro рекордсмен по автономности. При этом в нём зачем-то 128 ГБ (хотя камера не настолько крутая, чтобы без остановки видео на неё снимать, а зачем ещё?) и NFC. Смысл?
И тут я понял, что это идеальный смартфон для школьников младших классов и пенсионеров!
Смотрите, в случае со школьниками:
Такой автономности хватит для того, чтобы крутить игры с утра до вечера и не носить с собой PowerBank (внешний аккумулятор).
Для игр же понадобятся и 128 ГБ.
Процессора хватит для "какой-нибудь" графики, как и разрешения дисплея (дети младших классов, в отличие от подростков, не особо привередливы к детализации графики).
NFC для того, чтобы можно было завести для ребёнка детскую банковскую карту (такие варианты есть) и отправлять на неё деньги для карманных расходов).
Камера — именно такая, с которой фотографии получаются ни плохими, ни хорошими, а нормальными. Для тех, кто только учится фотографировать, или качеству фото не придаёт особого значения.
А пенсионерам будет удобно, что заряжать смартфон нужно редко, и внутренняя память не скоро загадится под 100% тупыми "приколами" на видео, которые другие пенсионеры любят пересылать в WhatsApp.
Вот для таких категорий людей нахожу эту модель смартфона идеальной.
Стоит ли покупать Lenovo K12 Pro вам? Только если вам важна комбинация "максимальная автономность + NFC". Потому что у всех конкурентов либо автономность будет хуже на 15-20%, либо характеристики будут даже более выигрышными, но платить со смартфона в магазинах вы не сможете.
Но если вы не ждёте от смартфона супер-выносливости, а хотите более качественную камеру, Xiaomi Redmi Note 10 и Vivo Y31 в официальной рознице, либо Realme Narzo 30 5G и Xiaomi Poco X3 NFC в "серых" магазинах будут чуть лучше во всём при сопоставимой цене.
По итогу, даже такое возвращение Lenovo путём переименование Моторол, по сути, нельзя назвать провальным — смартфон очень хорош по многим параметрам, и лучше уж возвращаться так, чем клепать позорище, как это делает HTC с новыми бюджетными моделями, либо выпускать средние смартфоны по очень высокой цене, как практикует Nokia.
Пожелаем Lenovo удачи и возвращения в полной мере, самостоятельным производителем — с нынешней "сяомо-реалмишной" олигополией в бюджетных смартфонах новые сильные конкуренты всем нам, покупателям, очень нужны.
- Отличная автономность
- Есть NFC
- HD-экран
- Не свежий Android
- Нет магнетометра