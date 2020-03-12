Мы протестировали хороший не китайский смартфон и поняли, почему вы такие не покупаете
Давайте только сейчас не разводить эти ваши теории «расовой чистоты» с намёками, что Моторола-то, уже давно принадлежит с потрохами Lenovo, а значит, считается китайской компанией. Всё немного сложнее.
Во-первых, секретная методика управлением компанией Lenovo представляет собой хорошо нам знакомый принцип «живут студенты весело от сессии до сессии». Пока не приходит время финансовых отчётов, Motorola болтается где-то в свободном плавании без внятного контроля со стороны китайцев и, как следствие, понятного курса развития. Что-то там собирают, а для кого и зачем — Джобс его знает.
Во-вторых, в отличие от Huawei и Honor, например, которые регулярно между собой переклеивают этикетки и продают один смартфон под разными названиями (Huawei Note 5T = Honor 20, Honor 20 Lite ЕАС = Huawei P30 Lite и т.д.), Motorola и Lenovo не выпускают «клонов» между собой, или хотя бы частично общих по характеристикам смартфонов.
В-третьих, Motorola уже давно перестала быть символом США, в Европе и России её подзабыли, а Китай изначально не принял под предлогом «да у нас такого добра и так вагоны, а это даже не iPhone — зачем оно нам?»
А основные продажи Motorola делает в Мексике, Венесуэле, Бразилии и подобных странах. И латиносы не только покупают мобильники Moto (китайские смартфоны в этот регион толком не добрались, из конкурентов — Nokia, которая HMD, и дорогущий iPhone), но и работают в Motorola, проектируя новые мобильники для самых «хлебных» стран сбыта. В перерыве между футболом, выращиванием кофе и участием в карнавалах, надо понимать.
В общем, если уж Moto и «уже не та», то, так или иначе, это не китайские мобильники с переклеенной этикеткой, а экзотика, пусть и на всем известных комплектующих (американский процессор Snapdragon, японские модули камер Sony IMX и т.д.).
Вопрос, в целом-то, в другом — почему смартфоны Motorola с нормальными характеристиками и качественной начинкой (вы же не будете сейчас нести чушь, что Kirin 710 в Хуавеях лучше, чем Snapdragon 665 в Мотороле?) пользуются меньшим спросом, чем китайские аналоги? Может, мы о чём-то не знаем, что нужно учесть в сравнении Моторол с «Сяомами» и Хуавеями? Что-то, что обнаруживается только при длительном тестировании, а не в табличке с характеристиками? Вот сейчас и проверим.
Внешний вид и удобство использования
В детстве я очень любил фруктовые йогурты и думал, что, когда вырасту, буду есть их в безлимитных количествах. И вот я вырос, йогуртов полно, но от них уже немножечко тошнит. Примерно так же меня тошнит от «нескучных и прикольных» переливающихся расцветок в китайских недорогих смартфонах и надписей «AI Camera» (это как «у меня 20 сантиметров» на футболке, только AI Camera на корпусе смартфона) в бюджетных мобильниках. Не будем показывать пальцем на Honor 9X.
У Моторолы такого нет (у Xiaomi и Samsung, кстати говоря, тоже), и это хорошо. Потому что даже сейчас всё это выглядит так же глупо, как надписи «4G» и «MP3» на корпусах смартфонов прошлых лет.
С другой стороны, корпус банально пластиковый (за такие деньги могли бы что-то более дорогое изобразить), но с очень хитрым отражением света на спинке — без настольной лампы и не поймёшь, в чем тут дело.
А вот форма корпуса у Moto G8 Plus, скажу сразу, на любителя. Закругления тут всюду, поэтому смартфон смотрится немного «горбатым».
Я СКАЗАЛ, ГОРБАТЫМ! Не критично, но внешний вид портит. Эх, вот было же время с матовыми «квадратненькими» смартфонами Sony — они до сих пор выглядят как икона стиля. Юра, мы всё проэтосамое…
Спереди все скучно — дисплей с диагональю 6.3 дюйма и каплевидным вырезом для фронтальной камеры. И «надбровной дугой», да. Свобода — рабство, безрамочные экраны — в смартфонах с рамками по всем сторонам.
Дисплей и оболочка
Дисплей немного странный — с виду находится в корпусе будто чуть глубже, чем должен. Эффект такой же, как после наклеивания защитного стекла, только доп.защитного стекла тут нет. Наверное, за счёт таких ухищрений дисплей сложнее разбить — мы не проверяли. Или это такая тонкая историческая отсылка к ударопрочному дисплею старой Moto X Force (это уж вряд ли). Но бликует такая конструкция как-то больше, чем ожидаешь, и больше, чем привык это наблюдать по другим смартфонам по такой же цене. Хотя привыкнуть можно.
Уровень яркости неплохой, хотя, повторюсь, странное стекло его немного «съедает». При этом в режиме авто-яркости Motorola G8 Plus может выдать аж 580 кд/м2 (для IPS — очень-очень круто!). А в ручном — нет. Наверное, дисплей настолько «жрущий», что мотороловцы решили перестраховаться и не позволять владельцам смартфона крутить его до предела.
В принципе, в Xiaomi Redmi Note 8 Pro ситуация аналогичная, а Honor 20 Lite даже чуть менее яркий, просто жаль, что Моторола не хочет заставлять работать комплектующие собственных мобильников «на все деньги».
|Результаты тестирования Moto G8 Plus
|Максимальный уровень яркости (макс./мин.)
|450/7,1 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1382:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже)
|110%
|DeltaE (меньше = лучше)
|5,47
|Гамма (идеальная — 2,2)
|1,6
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|8500К
И не хочет приводить цветопередачу в норму — белый цвет здесь чуть синеватый. Насколько «чуть»? Смотрите картинку ниже, так будет нагляднее.
Да, получается «свет вывесок ночного Токио» (или больничных палат Пензы), но могли бы, блин, добавить режим более нейтрального белого цвета, как это делают Xiaomi и Samsung, сделать.
Оболочка смартфона — «чистый» Android без фирменных оболочек. С тех пор, как Google начал напрасно тужиться и выпускать фирменные смартфоны по цене iPhone, а изначальный Android в недорогих мобильниках стал редкостью (такой есть только в Nokia и Xiaomi Mi A1/A2/A3), вы уже, наверное, и забыли, как он выглядит. А штука приятная, если вам ближе философия дооснащения смартфона при надобности, а не «комбайн» с функциям на все случаи жизни «из коробки».
Система «летает», никаких подтормаживаний и лагов замечено не было. Большое спасибо команде разработки прошивки. Сейчас почти никто уже не старается сохранить операционку такой, какой ее изначально сделали в Google. Зря.
Производительность и автономность
Процессор в Motorola G8 Plus классный — Snapdragon 665. Если вы разбираетесь в смартфоне, но в последнее время устали следить за наименованием процессоров, знайте, что это Snapdragon 660 (как в Redmi Note 7), которому сказали «хватит столько жрать!» и перевели на более новый техпроцесс. Итог: кушать он стал таки меньше, и нагреваться тоже, что положительно сказалось на автономности смартфонов.
А если не очень разбираетесь, то имейте в виду, что круче этого процессора сейчас только Snapdragon 720G в новейших Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Да и то, «круче» — понятие относительное. Потому что в Snapdragon 665 есть два блока: четыре маломощных ядра (к чёрту эти маркетинговые Kryo, конкретно эти построены на базе Cortex-A53) для малой нагрузки, и четыре мощных (на базе Cortex-A73). В Snapdragon 720G шесть маломощных ядер на базе Cortex-A55, и два новых и крутых Cortex-A76 (Kryo 470 Gold, как их называют маркетоложцы).
Как говорит Жванецкий:
Я вчера видел раков по пять рублей. Но больших, Но по пять рублей... но очень большие... хотя и по пять... а сегодня были по три, но маленькие, зато по три... хотя совсем маленькие... поэтому по три...
Нет в мире счастья, короче говоря. И, разве что в играх за счёт более крутой игровой графики Snadpragon 720G будет радикально круче. В остальном же Snapdragon 665 — золотая середина (почти самый мощный процессор, который можно найти в смартфонах до 20 тысяч рублей). Круче него разве что Snapdragon 675 в Samsung Galaxy A70, но за него выкладывайте уже 22 тысячи минимум.
И ещё MediaTek Helio G90T в Xiaomi Redmi Note 8 Pro, конечно. Хотя он, как и все «старшие» Медиатеки, прожорлив, горяч, и становится одной из причин, по которой смартфон взаимодействует с камерой «через задницу» (см. слова GCam и прочую информацию в поиске, почему у чипов Qualcomm алгоритмы для работы с камерой более толковые) даже при крутом 64 Мп-сенсоре.
Так или иначе, за счёт холодного нрава и экономичности Снапа 665 Moto G8 с его 4000 мАч работает на уровне более прожорливых смартфонов с более ёмким аккумулятором.
И если с тем, какую примерную производительность выдает смартфон, все понятно и без графиков, то вот на графике автономности стоит посмотреть на то, какие аккумуляторы получили «соседи» по списку. Похожий результат при почти такой же емкости батареи и том же процессоре тут только у откровенно неликвидного Mi A3. Еще есть Oppo Reno Z, но там уже и ценовой сегмент другой, и начинка не годится для хоть какого-то сравнения. Поэтому можно считать Moto G8 Plus еще одним крутым смартфоном в плане автономности. И это при Full HD-разрешении дисплея, в отличие от того же Mi A3 с его HD-дисплеем.
Камера
В Moto G8 Plus прослеживается идея объединения возможностей камер двух предыдущих смартфонов компании — One Action и One Vision. Теперь G8 Plus, являясь наследником части функций двух других смартфонов, может похвастаться и экшн-камерой, и основным модулем на 48 Мп. Но с точки зрения маркетинга — это уже прошлый век. Xiaomi уже во всю удивляет рядового покупателя смартфонами с какими-то магическими камерами с разрешением и 64 Мп, и даже 108 Мп.
Смысла в таком количестве мегапикселей мало, но сенсоры у китайцев, зачастую, более актуального поколения. Но руки у всех, кроме Huawei, в сравнении с Моторолой растут не из правильного места в вопросах настройки алгоритмов. Даже внутри Xiaomi получаем ситуацию, когда Mi 9 Lite с 48 Мп зачастую фотографирует на уровне Redmi Note 8 Pro с камерой на 64 Мп (более новым сенсором). И здесь, в случае с Моторолой, она тоже ближе к Note 8 Pro, чем к более дешёвым Xiaomi-смартфонам. У новых Хуавеев, дешевле Huawei P30, с качеством съёмки всё настолько неоднозначно, что на них вообще не будем распыляться. Прочие производители криворукие вообще безнадёжно.
Это странный комплимент, но Moto G8 фотографирует, как «подмастерье флагмана Samsung» — я сейчас имею в виду не уценённую срань наподобие Galaxy Note 10 Lite/S10 Lite, а полновесные флагманы S10. И речь не о качестве съёмки, а просто в логике работы автоматики — никакого перевирания цветов, как у китайцев, чёткая и резкая картинка без прикрас.
Huawei так не умеет (на самом деле, не хочет), Xiaomi умеет, но только с установленной GCam (так называемой, гугл-камерой, которую нужно колхозить отдельно под каждую модель и устанавливать из файла, а не Google Play). Точно лучше, чем в Honor 20 Lite, не хуже, чем в Xiaomi Mi 9 Lite, и где-то между Mi 9 Lite и Redmi Note 8 Pro.
Отдельно стоит написать про HDR. Нет, он тут не для галочки. Софт каким-то образом может не разбивать объекты в кадре на отдельные элементы, отделенные от фона при помощи выкрученных теней. Наоборот, снимок получается куда более живым, художественным и естественным, если говорить о свете, контрастности и насыщенности.
К съемке видео у меня есть несколько претензий. Во-первых, это отсутствие стабилизации. Она есть в экшн-камере, да, но не всегда же теперь для съемки видео переключаться на сверхширокий модуль! Зачастую необходимости в этом просто нет, а вот на обычный модуль хотелось бы снимать со стабилизацией. Да и ночью камера просто не справляется со съемкой.
Фронтальная камера в Moto G8 Plus снимает хорошо. Ни плохо, ни отлично, просто хорошо. Небольшие проблемы начинаются в только в темноте. По большому счёту, в недорогих смартфонах хорошие селфи-камеры встречаются только в смартфонах OPPO (потому что они как раз «поднялись» на этих ваших китайских Тик-Токах и моде снимать свои щи круглосуточно), но в «Оппах» придётся поступаться уже другими характеристиками, если зайдёт речь о покупке. Жизнь — боль.
Конкуренты
|Motorola Moto G8 Plus
|Motorola One Action
|Nokia 7.2
|Операционная система
|Android 9.0 Pie
|Android 9.0 Pie
|Android 9.0 Pie
|Экран
|6,3’’, 1080х2280 пикс., 19,9:9, IPS, 400 ppi
|IPS, 6.3", 1080 x 2520, 21:9, 432 ppi
|6,3", 2340x1080, IPS
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 665 (4х2 ГГц Kryo 260 Gold + 4х1.8 ГГц Kryo 260 Silver)
|Exynos 9609 (4x2.2 ГГц Cortex-A73 + 4x1.6 ГГц Cortex-A53)
|Qualcomm Snapdragon 660 (8 ядер Kryo 260)
|Графика
|Adreno 610
|Mali-G72 MP3
|Adreno 512
|Оперативная память
|4 Гбайт
|4 Гб
|4 Гб
|Накопитель
|64 Гбайт + MicroSD
|128 Гб + microSD
|64 Гбайт + MicroSD
|Связь
|LTE, Wi-Fi 802.11 (a/b/g/n/ac), Bluetooth 5, A2DP, LE, aptX, NFC,
|LTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, NFС
|LTE, Wi-Fi b/g/n/ac, NFC, GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BDS, Galileo
|Камеры
|Основная тройная: разрешение матрицы: 48 Мп + 5 Мп + 16 Мп диафрагма: f/1,7 + f/2,2 + f/2,2 Фронтальная: разрешение матрицы: 24 Мп диафрагма: f/2,0
|Основная: 12 Мп, диафрагма f/1.8 Дополнительная сверхширокоугольная: 16 Mп, диафрагма f/2.2 Сенсор глубины: 5 Mп Фронтальная: 12 Мп, диафрагма f/2.0
|Основная: 48 Мп, диафрагма f/1.8 Дополнительная сверхширокоугольная: 8 Mп, диафрагма f/2.2 Сенсор глубины: 5 Mп Фронтальная: 20 Мп, диафрагма f/2.2
|Аккумулятор
|4000 мАч, несъёмный
|3500 мАч, несъёмный
|3500 мАч, несъёмный
|Размеры
|158,35x75,83x9,09 мм
|160,1x71,2x9,2 мм
|159,92х75,15х8,25 мм
|Масса
|188 г
|176 г
|180 г
|Цена
|14 тыс. рублей
|16 тыс. рублей
|16 тыс. рублей
Motorola One Action
Конечно, наиболее вероятный противник для Моторолы G8 Plus «вааще» — Xiaomi Redmi Note 8 Pro. В любой непонятной ситуации покупай Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Пришла беда — отворяй заказ на Xiaomi Redmi Note 8 Pro. У Xiaomi Redmi Note 8 Pro глаза велики. Xiaomi Redmi Note 8 Pro от Redmi Note 8T недалеко падает. 48 Мп-смартфон в поле не воин. Не так страшен Медиатек, как его малюют. Старый Xiaomi Redmi Note лучше новых двух. Назвался Xiaomi Redmi Note 8 Pro — полезай в глобальную прошивку!
А если серьёзно, то «сяомофон», конечно, работает быстрее, фотографирует иногда лучше, иногда так же, по автономности примерно равен (из-за «жрущего процессора 4500 мАч работают, как 4000 мАч в нормальных смартфонах). Экран по качеству такой же, стереодинамиков нет (в Motorola есть, хоть и не очень крутые), а ещё Моторола чуть компактнее. И намного дороже, к сожалению.
Да и вообще, если мы говорим о смартфонах «устал от китайцев и Самсунга, хочу что-то оригинальное», то… нет, бюджетные Sony Xperia и LG сюда больше не входят (упокой, смартфонный бог, души их), а остаётся… наверное, снова Моторола, только One Action. Компактная, с более оригинальным и менее навязчивым вырезом в дисплее, соотношением сторон дисплея 21:9, 128 Гбайт памяти по цене 64 Гбайт в G8 Plus, при очень компактным корпусом и автономностью уровня смартфонов с 4000 мАч при аккумуляторе в 3500 мАч. И камерой уровня 48 Мп-моделей Xiaomi Redmi. Чёрта с два купишь её просто так, но мобила необычная и жизнерадостная — такими когда-то были бюджетные HTC. Эх…
Nokia 7.2
Красивейший смартфон в стеклянном корпусе с крышкой мутноватой фактуры и мягкими цветами, как у бутылок дорогого шампанского/вина. И камерами в стиле, как их раньше располагала Motorola.
Дисплей чуть более яркий, качество съёмки на камеры чуть ниже, чем в Мотороле, автономность ощутимо уступает (с этим у Нокий на Android всегда была беда). Зато чистый и всегда новенький Android, минимализм, самобытность. Глупые слова в стране, где люди каждый день проверяют курс доллара и готовы в любой момент сорваться раскупать из отчаянья телевизоры и тушёнку, ведь правда?
Итог
Что было раньше — курица или яйцо? Хорошая с технической точки зрения (не хуже этих ваших Xiaomi Mi 9 Lite или Honor 9X, как минимум) Motorola, которая плохо продаётся из-за завышенной цены.
А завышенные цены у неё потому, что смартфоны для ввоза в Россию нужно сертифицировать («позолотить ручку» таможенникам, легальным образом, конечно), а сертификация стоит денег. И если сертифицируют малое количество экземпляров смартфонов, то каждый из смартфонов ощутимо дорожает. А Motorola не сертифицирует их в больших количествах, потому что их покупают скромными тиражами…
Но мне кажется, что всё-таки это следствие прошлой политики Motorola, когда в 2016 году нам впаривали втридорога Moto G 3rd за 17 тысяч рублей (с Snapdragon 410 и 1/8 Гбайт памяти, что уже тогда выглядело надувательством) и приговаривали «Вы просто не понимаете своего счастья! И вообще, мы тут не для нищебродов работаем, а предоставляем премиальный пользовательский опыт! Свою аудиторию найдём!». Ну и как, нашли?
А теперь смартфоны хорошие (увидите такое за 12-14 тысяч — покупайте, будете очень довольны), но круговорот с высокими ценами и маленьким спросом замкнулся. Будем надеяться, что это не мёртвая петля и Motorola найдёт выход, иначе однажды мы проснёмся в мире, где будет нечего покупать кроме Huawei, Xiaomi и Realme.
- Хорошая автономность
- Один из самых мощных процессоров в недорогих смартфонах
- Спокойный, нестареющий дизайн
- Качественная фотосъёмка
- Белый цвет в дисплее слегка отдаёт синевой
- Завышенная цена
- Качество съёмки видео оставляет желать лучшего