Мы протестировали хороший не китайский смартфон и поняли, почему вы такие не покупаете

Давайте только сейчас не разводить эти ваши теории «расовой чистоты» с намёками, что Моторола-то, уже давно принадлежит с потрохами Lenovo, а значит, считается китайской компанией. Всё немного сложнее.

Во-первых, секретная методика управлением компанией Lenovo представляет собой хорошо нам знакомый принцип «живут студенты весело от сессии до сессии». Пока не приходит время финансовых отчётов, Motorola болтается где-то в свободном плавании без внятного контроля со стороны китайцев и, как следствие, понятного курса развития. Что-то там собирают, а для кого и зачем — Джобс его знает.

Во-вторых, в отличие от Huawei и Honor, например, которые регулярно между собой переклеивают этикетки и продают один смартфон под разными названиями (Huawei Note 5T = Honor 20, Honor 20 Lite ЕАС = Huawei P30 Lite и т.д.), Motorola и Lenovo не выпускают «клонов» между собой, или хотя бы частично общих по характеристикам смартфонов.

В-третьих, Motorola уже давно перестала быть символом США, в Европе и России её подзабыли, а Китай изначально не принял под предлогом «да у нас такого добра и так вагоны, а это даже не iPhone — зачем оно нам?»

А основные продажи Motorola делает в Мексике, Венесуэле, Бразилии и подобных странах. И латиносы не только покупают мобильники Moto (китайские смартфоны в этот регион толком не добрались, из конкурентов — Nokia, которая HMD, и дорогущий iPhone), но и работают в Motorola, проектируя новые мобильники для самых «хлебных» стран сбыта. В перерыве между футболом, выращиванием кофе и участием в карнавалах, надо понимать.

В общем, если уж Moto и «уже не та», то, так или иначе, это не китайские мобильники с переклеенной этикеткой, а экзотика, пусть и на всем известных комплектующих (американский процессор Snapdragon, японские модули камер Sony IMX и т.д.).

Вопрос, в целом-то, в другом — почему смартфоны Motorola с нормальными характеристиками и качественной начинкой (вы же не будете сейчас нести чушь, что Kirin 710 в Хуавеях лучше, чем Snapdragon 665 в Мотороле?) пользуются меньшим спросом, чем китайские аналоги? Может, мы о чём-то не знаем, что нужно учесть в сравнении Моторол с «Сяомами» и Хуавеями? Что-то, что обнаруживается только при длительном тестировании, а не в табличке с характеристиками? Вот сейчас и проверим.