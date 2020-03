Мы протестировали хороший не китайский смартфон и поняли, почему вы такие не покупаете

И если с тем, какую примерную производительность выдает смартфон, все понятно и без графиков, то вот на графике автономности стоит посмотреть на то, какие аккумуляторы получили «соседи» по списку. Похожий результат при почти такой же емкости батареи и том же процессоре тут только у откровенно неликвидного Mi A3. Еще есть Oppo Reno Z, но там уже и ценовой сегмент другой, и начинка не годится для хоть какого-то сравнения. Поэтому можно считать Moto G8 Plus еще одним крутым смартфоном в плане автономности. И это при Full HD-разрешении дисплея, в отличие от того же Mi A3 с его HD-дисплеем.

Камера

В Moto G8 Plus прослеживается идея объединения возможностей камер двух предыдущих смартфонов компании — One Action и One Vision. Теперь G8 Plus, являясь наследником части функций двух других смартфонов, может похвастаться и экшн-камерой, и основным модулем на 48 Мп. Но с точки зрения маркетинга — это уже прошлый век. Xiaomi уже во всю удивляет рядового покупателя смартфонами с какими-то магическими камерами с разрешением и 64 Мп, и даже 108 Мп.