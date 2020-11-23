Китайские смартфоны настолько «без наценки», что вместо Xiaomi или Huawei теперь выгоднее купить Motorola

И раз уж я вспомнил в начале параграфа про Нокию, стоит сразу рассказать про одну довольно важную деталь — боковой сканер отпечатков. Почему-то в Nokia 8.3 забыли про качество сборки. Как итог — болтающаяся кнопка, к которой попросту неприятно прикасаться. В случае с Moto G9 Plus дело обстоит иначе. При абсолютно идентичной конструкции, никаких проблем с “кривым” ходом этой клавиши тут нет, что не может не радовать, учитывая разницу в цене.

Может ли еще чем-то удивить относительно недорогой смартфон? Да, например довольно экзотичным способом защиты от воды. Если внимательно присмотреться к поверхности корпуса, то будет видна еле заметная странная сетка (ну или пленка, тут кому как удобнее это называть), которая не похожа на текстуру пластика. Вы удивитесь, но это нано-покрытие, которое защищает смартфон от брызг воды. Конечно, это не защита по стандарту IP68, но от случайно пролитого небольшого количества воды или пива защитить должно.

Что касается блока камер, то здесь все не совсем однозначно. Он довольно сильно выпирает, но это можно простить, ибо тут есть чему выпирать - хороший модуль на 64 Мп. При этом инженеры сотворили чудо — когда телефон лежит на столе и вы нажимаете на экран, смартфон почти не начинает раскачиваться из стороны в сторону. Только если совсем немного.

Удобство использования

Обычно мы объединяем этот пункт с предыдущим, но в случае со смартфонами Motorola можно выделить и отдельный параграф под это. Удобство использования тут заключается в огромном количестве небольших фишек, которые упрощают взаимодействие с телефоном.