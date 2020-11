Китайские смартфоны настолько «без наценки», что вместо Xiaomi или Huawei теперь выгоднее купить Motorola

Вообще-то маркетологи Motorola настаивают, что правильно говорить Motorola Moto G9 Plus — мол, Moto у них является таким же идентификатором, как Galaxy у Samsung и Redmi у Xiaomi. Но мы считаем, что звучит такое наименование настолько же по-идиотски, как “певец ртом” или “отрицательный недостаток”, и ощущаем из-за этого словосочетания баттхёрт анальной задницы, поэтому простите-извините, в тексте будем называть смартфон просто Motorola G9 Plus или G9 Plus.

Внешний вид

Когда я впервые взял G9 Plus в руки, меня посетило дежавю. Где-то я все это уже видел. Подумал-подумал, да вспомнил. Nokia 8.3, господа. Спереди это два абсолютно одинаковых смартфона. Экраны идентичные, сканер отпечатков такой же, размеры один в один, похожий “подбородок” и вырез в дисплее под камеру с той же стороны. Плохо? Нет, потому что цены на эти смартфоны различаются в два раза, да и вышли они примерно в одно время. И разница в цене ни разу не в пользу Нокии. Но не будем о грустном.