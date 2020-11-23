Китайские смартфоны настолько «без наценки», что вместо Xiaomi или Huawei теперь выгоднее купить Motorola
Вообще-то маркетологи Motorola настаивают, что правильно говорить Motorola Moto G9 Plus — мол, Moto у них является таким же идентификатором, как Galaxy у Samsung и Redmi у Xiaomi. Но мы считаем, что звучит такое наименование настолько же по-идиотски, как “певец ртом” или “отрицательный недостаток”, и ощущаем из-за этого словосочетания баттхёрт анальной задницы, поэтому простите-извините, в тексте будем называть смартфон просто Motorola G9 Plus или G9 Plus.
Внешний вид
Когда я впервые взял G9 Plus в руки, меня посетило дежавю. Где-то я все это уже видел. Подумал-подумал, да вспомнил. Nokia 8.3, господа. Спереди это два абсолютно одинаковых смартфона. Экраны идентичные, сканер отпечатков такой же, размеры один в один, похожий “подбородок” и вырез в дисплее под камеру с той же стороны. Плохо? Нет, потому что цены на эти смартфоны различаются в два раза, да и вышли они примерно в одно время. И разница в цене ни разу не в пользу Нокии. Но не будем о грустном.
Вообще, смартфон представляет собой довольно толстый (почти 1 см) пластиковый брусок. Но за счет скругленных граней со стороны спинки, устройство в руке лежит хорошо. При этом спереди никаких сюрпризов нет — простой плоский экран с довольно приятным на ощупь стеклом. Непонятно, есть ли тут олеофобное покрытие, но палец уверенно скользит, а лишние заметные отпечатки тут не появляются. По крайней мере, в первое время использования.
И раз уж я вспомнил в начале параграфа про Нокию, стоит сразу рассказать про одну довольно важную деталь — боковой сканер отпечатков. Почему-то в Nokia 8.3 забыли про качество сборки. Как итог — болтающаяся кнопка, к которой попросту неприятно прикасаться. В случае с Moto G9 Plus дело обстоит иначе. При абсолютно идентичной конструкции, никаких проблем с “кривым” ходом этой клавиши тут нет, что не может не радовать, учитывая разницу в цене.
Может ли еще чем-то удивить относительно недорогой смартфон? Да, например довольно экзотичным способом защиты от воды. Если внимательно присмотреться к поверхности корпуса, то будет видна еле заметная странная сетка (ну или пленка, тут кому как удобнее это называть), которая не похожа на текстуру пластика. Вы удивитесь, но это нано-покрытие, которое защищает смартфон от брызг воды. Конечно, это не защита по стандарту IP68, но от случайно пролитого небольшого количества воды или пива защитить должно.
Что касается блока камер, то здесь все не совсем однозначно. Он довольно сильно выпирает, но это можно простить, ибо тут есть чему выпирать - хороший модуль на 64 Мп. При этом инженеры сотворили чудо — когда телефон лежит на столе и вы нажимаете на экран, смартфон почти не начинает раскачиваться из стороны в сторону. Только если совсем немного.
Удобство использования
Обычно мы объединяем этот пункт с предыдущим, но в случае со смартфонами Motorola можно выделить и отдельный параграф под это. Удобство использования тут заключается в огромном количестве небольших фишек, которые упрощают взаимодействие с телефоном.
Первым делом стоит рассказать про сканер отпечатков. Кроме непосредственного функционала, разработчики программного обеспечения реализовали здесь несколько классных идей. Например, двойное касание кнопки питания для вызова списка недавних приложений. Ну или вызов контекстного меню в приложениях. Последнее особенно радует, потому что размеры смартфона — мое уважение. Один экран на 6,81” чего стоит. Поэтому такие фишки с управлением — то, что нужно.
Дальше — интереснее. Двойной рубящий взмах телефоном активирует фонарик, а “из коробки” сразу же доступен аналог режима Always On, хоть тут и установлен не самый подходящий для этого IPS-дисплей. И даже не самого высокого показателя контрастности хватает для того, чтобы поднять смартфон и увидеть важные уведомления на черном экране. Китайцам стоит поучиться у Motorola.
Экран
Moto G9 Plus получил дисплей, который выполнен по не самой часто используемой технологии — LTPS. Это как IPS, только чуть лучше. Смотрите сами. LTPS отличается от своего младшего брата скоростью отклика — здесь она в несколько раз выше, чем у IPS. Это стало возможным благодаря лучшей подвижности электронов и упрощенной конструкции дисплея.
Сами пиксели тут могут светиться отдельно друг от друга, что обеспечивает на практике улучшенную контрастность и глубину черного цвета. Да и энергии потребляет такой экран меньше. И самое главное — отсутствие широтно-импульсной модуляции, которая присуща OLED-дисплеям. То есть, ваши глаза не будут уставать от незаметного высокочастотного мерцания. И за это инженерам из Motorola отдельный плюс.
|Результаты теста дисплея Motorola G9 Plus
|Максимальный уровень яркости (макс./мин.)
|430/3,7 кд/м2 (в автоматическом режиме макс. уровень - 530 кд/м2)
|Контрастность (больше = лучше)
|1300:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже)
|110%
|DeltaE (меньше = лучше)
|3,5
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,4
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|6300К
В нашем тесте экран показал отличные показатели для своей ценовой категории, хотя значение DeltaE могло быть чуть меньше. А вот яркости в 430 кд/м2 хватит для работы под прямыми солнечными лучами, а минимальная яркость тут не будет выжигать глаза в полной темноте. Да и “жрет” экран совсем немного — об этом свидетельствуют крутые показатели автономности.
В сравнении с остальными смартфонами-конкурентами немного непривычным кажется цветовая температура местного экрана — 6300К. Это довольно “теплый” экран, особенно, если положить рядом Moto G9 Plus и какой-нибудь Huawei/Honor, который будет по умолчанию уводить температуру в холодные оттенки. Разница будет заметна и без колориметра, которым мы проводим наши редакционные тесты.
Производительность и автономность
Восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 730G стал своего рода каноном для устройств до 30 тысяч рублей. За относительно небольшую цену, чип предлагает современный технический процесс в 8 нм, который положительно сказывается как на итоговой производительности, так и на автономности устройства.
Процессор построен по архитектуре big.LITTLE (2 ядра с частотой 2.2 ГГц Kryo 470 Gold + 6 ядер с частотой 1.8 ГГц Kryo 470 Silver). Вообще, в какой-то степени это даже игровой чип, потому что буква “G” рядом с названием указывает на повышенную частоту видеоускорителя (здесь используется Adreno 618).
Но несмотря на шуструю работу в играх и сносные показатели в бенчмарках, в повседневных задачах смартфон сталкивается с трудностями. 4 Гб оперативной памяти уже маловато для кучи открытых офисных приложений, браузера и запущенного в фоне Microsoft Teams. Иногда встречаются подергивания интерфейса, но даже с такими фризами общие впечатления от работы устройства приятнее, если сравнивать Moto G9 Plus и какой-нибудь свежий Honor на морально устаревшем Kirin 710F с 12 нм техпроцессом.
И если производительность тут находится в рамках компромисса между мощностью и стоимостью, то уж с автономностью все в полном порядке. Все-таки, 5000 мАч — это сильно. А еще добавьте низкое энергопотребление как процессора, так и IPS-дисплея, и 30 Вт комплектную зарядку, и в итоге мы получим одно из лучших “долгоиграющих” устройств в своем классе.
Камера
Видимо, не желая отставать от конкурентов в плане камер, Motorola решила поставить 64 Мп сенсор в качестве основного модуля. Текущий прогресс достоин уважения, если сравнивать Moto G9 Plus с прошлогодним Moto G8 Plus, у которого основной модуль на 48 Мп. Серьезно, камера не только “подкачалась” в своей разрешающей способности, но и начала нормально снимать ночью. Про прошлое поколение такого сказать нельзя.
В целом, основному модулю не особо важно при каких условиях ведется съемка. Днем камера снимает на “сухую”, а вот ночью уже заставляет работать алгоритмы, которые склеивают несколько кадров с разной экспозицией в один. Если этого не хватает, то можно просто переключиться в режим 64 Мп и делать снимки с высокой детализацией. То есть, на сфотографированном кусте или дереве будут хорошо различимы ветки и другие мелкие детали.
И не стоит обращать внимание на то, что смартфон недорогой. Уж что, а снимать моторолы умеют получше многих. Те же хуавеи, которые стоят столько же (если не больше), снимают во многих случаях хуже. Порой даже на голову. Из конкурентов по качеству фотографий могу вспомнить лишь Redmi Note 9 Pro, который выдает отличную картинку даже на широкоугольный модуль.
С видео ситуация обстоит иначе. Вообще, начну с того, что видео, снятое на смартфон, зачастую представляет из себя лишь запечатление каких-то важных и интересных моментов без претензии на художественную ценность. Виной всему довольно маленькие сенсоры, которые не могут выдать такую картинку, которая будет хорошо смотреться на экрана монитора. Этим страдают даже флагманы, поэтому какие-то огрехи простить герою обзора можно. Есть возможность снимать в 4К со стабилизацией — и хорошо, хватит даже для ночной съемки. А большего требовать за такие деньги попросту глупо. Из минусов — "шевеленка" картинки при работе стабилизации в 4К-режиме. Днем таких проблем нет и в помине.
Фронтальная камера в Moto G9 Plus снимает хорошо. На выходе получаются резкие снимки, но только пока вы снимаете днем. Ночью камера начинает долго “думать” и через пару секунд выдает готовый снимок. Шанс получения нормального — где-то 70%.
Конкуренты
|Motorola G9 Plus
|Poco X3 NFC
|Samsung Galaxy A51
|Операционная система
|Android 10
|Android 10 + MIUI 12
|Android 10 + One UI 2
|Экран
|6.81", 2400х1080, 386 ppi, LTPS IPS, HDR10
|6.3", 1080 x 2400, 395 ppi, IPS, 120 гц, HDR10
|6,5", 2340x1080, 405 ppi, Super AMOLED
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 730G (8 нм, 2 ядра 2.2 ГГц Kryo 470 Gold + 6 ядер 1.8 ГГц Kryo 470 Silver
|Qualcomm Snapdragon 732G (8 нм, 2 ядра 2.3 ГГц Kryo 470 Gold + 6 ядер 1.8 ГГц Kryo 470 Silver
|Exynos 980 (8 нм, 2 ядра 2.2 ГГц Cortex-A77 + 6 ядер 1.8 ГГц Cortex A55
|Графика
|Adreno 618
|Adreno 618
|Mali-G76 MP5
|Оперативная память
|4 Гбайт
|6 Гбайт
|6 Гбайт
|Накопитель
|128 Гбайт + microSD
|64 Гб + microSD (совмещенный слот)
|128 Гбайт + microSDXC (совмещенный слот)
|Связь
|LTE, Wi-Fi 802.11 (a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.0, A2DP, LE, A-GPS, GLONASS, GALILEO
|LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, GPS, GLONASS, NFС
|LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot, NFC, GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BDS, Galileo
|Камеры
|Основная: 64 Mп, f/1.8 Дополнительная сверхшироугольная: 8 Mп, f/2.2 Макро: 2 Mп, f/2.2 Сенсор глубины: 2 Mп, f/2.2 Фронтальная: 16 Мп, f/2.0
|Основная: 64 Мп, f/1.9 Дополнительная сверхширокоугольная: 13 Mп, f/2.2 Макро: 2 Мп, f/2.4 Сенсор глубины: 2 Mп, f/2.4 Фронтальная: 20 Мп, диафрагма f/2.2
|Основная: 48 Мп, f/2.8 Дополнительная сверхширокоугольная: 12 Mп, f/2.2 Макро: 5 Мп, f/2.4 Сенсор глубины: 5 Mп, f/2.2 Фронтальная: 32 Мп, диафрагма f/2.2
|Аккумулятор
|5000 мАч, быстрая зарядка 30В
|5160 мАч, быстрая зарядка 33В
|4500 мАч, быстрая зарядка 15В
|Размеры
|170x78,1x9,7 мм
|165,3x76,8x9,4 мм
|158,9x73,6x8,7 мм
|Масса
|223 г
|215 г
|187 г
|Цена
|18 тысяч рублей
|20 тысяч рублей
|23 тысячи рублей
Poco X3 NFC
Смартфон от еще одного бренда Xiaomi, который позиционируется как “убийца” конкурентов в средне-бюджетном сегменте. И право на такое позиционирование есть. При довольно скромной цене в 20 тысяч рублей, покупатель получит и дисплей с частотой обновлений 120 Гц, и более мощный чип. В Poco решили пойти с козырей и установили в X3 Qualcomm Snapdragon 732G. Отличия от 730G кроются в разогнанных до 2,3 ГГц двух ядрах Cortex A76. Остальные параметры не претерпели изменений.
В остальном, POCO X3 — это идейный аналог героя обзора. Такой же сканер сбоку, похожие размеры и примерно одинаковый запас автономности. Разве что выглядит этот смартфон, субъективно, немного пугающе. Виной всему очень странный модуль камеры. Нет, серьезно, как это вообще пришло инженерам в голову?
Samsung Galaxy A51
Чуть более современный дизайн, вдохновленный линейкой Note. Да, именно в Note 10 появился узнаваемый вырез под камеру, расположенный прямо по центру статус-бара. Теперь он добрался и до смартфонов начального уровня. Оболочка One UI призвана быть более дружелюбной к пользователю, да и выглядит интереснее, чем у конкурентов.
В плане железа тут те же яйца, только вид сбоку. Samsung установили в A51 собственный чип Exynos 980 — схожая архитектура, никаких разогнанных ядер, но все тот же экономичный техпроцесс 8 нм. То, что нужно для смартфона, который просто будет выполнять повседневные функции.
Да, с точки зрения цены/качества Galaxy M31 привлекательнее, но он тоже влетит вам в 20 тысяч рублей, а процессор там хреновастый, уровня тех, которые в Xiaomi стояли в 2018 году (Mi A2 и т.д.)
Итого
Motorola G9 Plus — это удачное продолжение мобильников на стыке бюджетного и среднего классов, пусть и в новых кусачих реалиях упавшего курса рубля. За сравнительно небольшую цену в 19000 рублей (даже Xiaomi аналогичного уровня в официальной рознице стоит 20 тысяч, остальные ещё дороже), вы получаете шустрое устройство на “чистой” операционке с небольшими, но очень полезными изменениями внутри. Да и камера тут на редкость “вылизана” и точно снимает лучше, чем близкие по цене Samsung или Huawei.
Но есть тут и свои беды. Например, качество использованных материалов. За несколько недель тестирования, телефон смог получить пару смачных царапин при довольно аккуратном использовании. Да, почти что “о воздух”. И ладно бы только стекло спереди царапалось, царапается еще и задняя спинка. Еле заметно, но очень обидно. Поэтому запасайтесь чехлами и защитными стеклами. Они вам пригодятся. В остальном, претензий нет. Твердые 8 из 10 баллов.
- Чуть дешевле всех китайских конкурентов в оф.рознице
- Одна из лучших камер по качеству съёмки среди смартфонов до 20 тысяч рублей
- Почти «пустая» оболочка системы — быстрая и без рекламы
- Производительность и автономность на уровне
- Корпус очень быстро и «на ровном месте» покрывается царапинами
- Можно жить и с 4 ГБ оперативки. Но грустно (надо бы шесть, за такие-то деньги)