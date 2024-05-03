Наш вердикт по новым смартфонам среднего класса Infinix Note 40
На самом деле, в 40-й линейке Infinix представляет даже не две, а сразу четыре модели! Как водится в таких случаях, нейминг получился просто «божественный»: Infinix Note 40, Infinix Note 40 Pro, Infinix Note 40 Pro 5G, Infinix Note 40 Pro+ 5G. Не запутались?
Главная интрига — в том самом Infinix Note 40 Pro, о котором сегодня пойдёт речь, и про который я уже писал «первый взгляд». Это модель без 5G, и официально она называется просто «Infinix Note 40 Pro», но для уменьшения путаницы иногда пишут Infinix Note 40 Pro 4G.
В общем, главное просто держите в уме, что Note 40 Pro с поддержкой 5G и без — это разные аппараты, и в Россию привезли тот, что без 5G. Ну потому что а почему бы и нет?
Внешний вид
Насколько две модели — Note 40 и Note 40 Pro — похожи друг на друга по характеристикам, настолько же они различаются внешне.
У Note 40 Pro экран с закруглёнными краями. А у Note 40 — плоскость без закруглений.
Ещё к Note 40 Pro идёт красивый бампер «под кожу», а у Note 40 — неказистый полупрозрачный пластиковый, который быстро обтирается.
Да и в целом, Note 40 выглядит сильно «проще», чем старшая версия. При этом, эргономика смартфонов сравнима.
Да, они большие, но не критично. Однако Note 40 Pro в руке держать всё равно удобнее, в том числе за счёт скруглённых краёв, которые, кстати, не защищает бампер.
Вообще, бампер (вместо обычного силиконового чехла) здесь нужен только для крепления Magcharge — фирменного пауэрбанка от Infinix, обеспечивающего беспроводную зарядку 18 Вт и магнитное крепление как у айфона (с айфоном он тоже работает, кстати). Магниты расположены именно в бамперах, а не в корпусах телефонов.
Экран
Если не считать изгиба по краям, экраны у Infinix Note 40/40 Pro плюс-минус одинаковые. У них одинаковое разрешение, диагональ, плотность пикселей, и сравнимые показатели яркости и цветопередачи.
|Infinix Note 40 Pro
|Infinix Note 40
|Максимальный уровень яркости (макс./мин.)
|575/2,3 кд/м2
|566/2,43 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|бесконечная
|бесконечная
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|100%
|100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|4,81
|4,42
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,3
|2,2
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|8000К
|7700К
Экраны яркие, лишены «синюшности» (как раньше было модно у Infinix), и в целом очень приятные.
По спецификациям это AMOLED-экраны с частотой обновления 120 Гц и яркостью до 1300 кд/м2. О бОльшем можно и не мечтать за такие деньги.
Производительность и автономность
Если экраны у смартфонов различаются хотя бы изгибом по краям, то «железо» уже почти идентичное. В обоих случаях используется система на чипе Mediatek Helio G99 Ultimate с GPU Mali-G57 MC2. Различается только объём оперативной памяти: у Note 40 Pro максимум — 12 Гбайт (и именно такой был у меня на тесте), а у Note 40 — 8 Гбайт. Но на производительность это никак не влияет.
К сожалению, Infinix продолжает вводить в заблуждение надписями в духе «16 Гбайт RAM»,но на деле речь о расширении памяти в два раза за счёт использования накопителя. Реально у Note 40 максимум 8 Гбайт ОЗУ, а у Note 40 Pro доступны варианты 8 и 12 Гбайт.
Собственно, и результаты по всем бенчмаркам получились плюс-минус одинаковыми, в пределах погрешности.
И автономности это тоже касается — разница в 1% это не серьёзно. Правда, из странного: оба смартфона в режиме чтения работали дольше, чем в режиме воспроизведения видео. Обычно это характерно для смартфонов с IPS-экранами, а у AMOLED — наоборот, т.к. мы тестируем режим чтения с белой подложкой и чёрными буквами. Если бы я тестировал один смартфон, то подумал бы, что это какая-то ошибка, и переделал бы оба теста. Но тут смартфоны разрядились практически одновременно, с небольшой разницей, а значит никакой ошибки нет.
В целом автономность приличная, хотя до уровня Realme и не дотягивает. Но чувствуется прирост по сравнению с Infinix Note 30. Да и вообще, из всех моделей Infinix дольше работает только Smart 8 — бюджетный смартфон с крайне слабым железом и HD-экраном (и то разница всего в 10%).
Как уже рассказывал в первом взгляде, я целый день ходил с включённой раздачей интернета по Wi-Fi, периодически фотографировал, иногда видео снимал, и смартфон с 9:15 утра до пол-седьмого вечера разрядился всего до 65%.
Камера
Оба смартфона в качестве основной камеры используют 108-мегапиксельный модуль. Скорее всего, сам модуль разный, но снимает плюс-минус одинаково. Других эффективных модулей, к сожалению, нет — ни сверхширика, ни телевика.
Но у Infinix Note 40 Pro дополнительно присутствует оптический стабилизатор, а потому в ночное время и в условиях плохого освещения снимки на него уже гораздо лучше.
Селфи-камеры у смартфонов одинаковые. К ним никаких претензий — даже в темноте снимают вполне сносно.
Что касается видео, то поддерживаются режимы съёмки в 1080/30, 1080/60 и 1440/30. В последнем случае стабилизатор (электронный) не справляется, и в движении картинка получается слишком дёрганой. А вот в 1080 — вполне терпимо. В среднем видео на Note 40 Pro чуть более чёткое, чем на Note 40, но разница минимальна.
© Infinix Note 40: видеосъёмка днём в 1440p/30
© Infinix Note 40 Pro: видеосъёмка днём в 1440p/30
© Infinix Note 40: видеосъёмка ночью в 1080/60
© Infinix Note 40 Pro: видеосъёмка ночью в 1080/60
Конкуренты
|Infinix Note 40 Pro 4G
|Infinix Note 40
|Honor X9b
|Tecno Pova 6 Pro
|Операционная система
|Adroid 14 + XOS 14
|Adroid 14 + XOS 14
|Android 13 + MagicOS 7.2
|Android 14 + HIOS 14
|Экран
|6,78’’, 1080x2436 пикс., 20,3:9, AMOLED 120 Гц, 393 ppi
|6,78’’, 1080x2436 пикс., 20,3:9, AMOLED 120 Гц, 393 ppi
|6,78’’, 1200x2652 пикс., 21:9, AMOLED 120 Гц, 394 ppi
|6,78’’, 1080x2436 пикс., 20,3:9, AMOLED 120 Гц, 393 ppi
|Процессор
|MediaTek Helio G99 Ultimate, 2x Cortex-A76 2,2 ГГц + 6x Cortex-A55 2,0 ГГц
|MediaTek Helio G99 Ultimate, 2x Cortex-A76 2,2 ГГц + 6x Cortex-A55 2,0 ГГц
|Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, 4х Cortex-A78 2,2 ГГц + 4х Cortex-A55 1,8 ГГц
|Mediatek Dimensity 6080, 2x Cortex-A76 2,4 ГГц + 6x Cortex-A55 2,0 ГГц
|Графика
|Mali-G57 MC2
|Mali-G57 MC2
|Adreno 710
|Mali-G57 MC2
|Оперативная память
|8/12 Гбайт
|8 Гбайт
|8/12 Гбайт
|8/12 Гбайт
|Накопитель
|256 Гбайт
|256 Гбайт
|256 Гбайт
|256 Гбайт
|Связь
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth, GPS, GLONASS, BeiDou, FM
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth, GPS, GLONASS, BeiDou, FM
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth, GPS, GLONASS, BeiDou
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth, GPS, GLONASS, BeiDou, FM
|Камеры
|Основная тройная: 108 Мп f/1,8 + 2 Мп f/2,4 + 2 Мп f/2,4, качество видео: до 1440@30 FPS, Фронтальная: 32 Мп f/2,2
|Основная тройная: 108 Мп f/1,9 + 2 Мп f/2,4 + 2 Мп f/2,4, качество видео: до 1440@30 FPS, Фронтальная: 32 Мп f/2,2
|Основная тройная: 108 Мп f/1,8 + 5 Мп f/2,2 (сверхширик) + 2 Мп f/2,4 (макро), качество видео: до 4K@30 FPS, Фронтальная: 16 Мп f/2,5
|Основная тройная: 108 Мп f/1,9 + 2 Мп (сенсор глубины) + 0,08 Мп, качество видео: до 1440@30 FPS, Фронтальная: 32 Мп f/2,2
|Аккумулятор
|5000 мАч
|5000 мАч
|5800 мАч
|6000 мАч
|Мощность зарядки
|70 Вт
|45 Вт
|35 Вт
|70 Вт
|Беспроводная зарядка
|Да, 20 Вт
|Да, 20 Вт
|нет
|нет
|Размеры
|164,4x74,6x7,8 мм
|164,1x74,5x7,8 мм
|163,6x75,5x8 мм
|165,5x76,1x7,9 мм
|Масса
|190 г
|190 г
|185 г
|198,3 г
|Класс защиты
|IP54
|IP54
|IP53
|IP53
|Цена
|от 26 тысяч рублей (от 30 без скидки)
|от ... тысяч рублей (27 без скидки)
|от 29 тысяч рублей (31 без скидки)
|от 23 тысяч рублей
Honor X9b
У Honor X9b один из лучших экранов по качеству цветопередачи, плюс, смартфон построен на процессоре Snapdragon, если вам вдруг это важно. Также у него есть сверхширокоугольный модуль, в отличие от Infinix, и чуть больше ёмкость аккумулятора. В остальном же смартфон хуже: медленнее зарядка, отсутствует беспроводная зарядка, выше цена, нет FM-радио, корпус хуже защищён от воды.
Tecno Pova 6 Pro
Главная фишка Tecno Pova 6 Pro — аккумулятор ёмкстью 6000 мАч. Впрочем, не факт, что это смартфону поможет — Tecno никогда не были хороши в автономности, тогда как Infinix, судя по нашим тестам, уже подбирается к лидеру — Realme. В остальном смартфон почти один-в-один напоминает Infinix Note 40 (включая цену), но с мощностью зарядки Infinix Note 40 Pro. Правда, беспроводной зарядки тут нет.
Итого
У Infinix получились отличные смартфоны, с вполне адекватной ценой, причём, экономили только на сверширокоугольном модуле камеры. Если вам этот модуль и раньше не был особо нужен, то тем более не стоит переживать. Основная камера у Note 40/40 Pro вполне приличная, а у Note 40 Pro ещё и оптический стабилизатор есть.
Из прочих придирок можно отметить, разве что, отсутствующий датчик приближения — если поднести смартфон к уху, то сенсор будет реагировать на щёку (в приложениях вроде AIDA64 и Device Info HW данные с датчика всегда показывают 5 сантиметров, от приближения руки ничего не меняется). Это может доставлять неудобства при звонке, но если вы используете гарнитуру — никаких проблем не будет.
С другой стороны, зоопарк моделей расстраивает — ведь, помимо Note 40 Pro есть ещё Note 40 Pro 5G и Note 40 Pro+ 5G. Пока в Россию они не приехали, но даже между Note 40 и 40 Pro выбрать сложновато. Моя личная рекомендация — берите Note 40 Pro, не так уж сильно он дороже, а оптический стабилизатор реально меняет дело в условиях плохого освещения. Разве только загнутый по краям экран для вас неприемлем — тогда лучше обычный Note 40 взять.
- Отличный яркий экран
- Быстрая проводная зарядка
- Беспроводная зарядка
- Адекватная цена
- Хорошая автономность
- Нет сверхширокоугольной камеры
- Нет разъёма 3,5-мм
- Датчик приближения отсутствует