Наш вердикт по новым смартфонам среднего класса Infinix Note 40

На самом деле, в 40-й линейке Infinix представляет даже не две, а сразу четыре модели! Как водится в таких случаях, нейминг получился просто «божественный»: Infinix Note 40, Infinix Note 40 Pro, Infinix Note 40 Pro 5G, Infinix Note 40 Pro+ 5G. Не запутались?

Главная интрига — в том самом Infinix Note 40 Pro, о котором сегодня пойдёт речь, и про который я уже писал «первый взгляд». Это модель без 5G, и официально она называется просто «Infinix Note 40 Pro», но для уменьшения путаницы иногда пишут Infinix Note 40 Pro 4G.

В общем, главное просто держите в уме, что Note 40 Pro с поддержкой 5G и без — это разные аппараты, и в Россию привезли тот, что без 5G. Ну потому что а почему бы и нет?

Внешний вид

Насколько две модели — Note 40 и Note 40 Pro — похожи друг на друга по характеристикам, настолько же они различаются внешне.