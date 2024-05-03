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Телефоны
Опубликовано 03 мая 2024, 10:17
6 мин.

Наш вердикт по новым смартфонам среднего класса Infinix Note 40

Как я и обещал, публикую полноценный обзор новинки от Infinix, да не одной, а сразу двух. А вот зачем их сделали две штуки — об этом стоит поговорить отдельно.
Наш вердикт по новым смартфонам среднего класса Infinix Note 40
© Ferra.ru
9
/10
Оценка по версии Ferra
Infinix Note 40 Pro

На самом деле, в 40-й линейке Infinix представляет даже не две, а сразу четыре модели! Как водится в таких случаях, нейминг получился просто «божественный»: Infinix Note 40, Infinix Note 40 Pro, Infinix Note 40 Pro 5G, Infinix Note 40 Pro+ 5G. Не запутались?

Главная интрига — в том самом Infinix Note 40 Pro, о котором сегодня пойдёт речь, и про который я уже писал «первый взгляд». Это модель без 5G, и официально она называется просто «Infinix Note 40 Pro», но для уменьшения путаницы иногда пишут Infinix Note 40 Pro 4G.

В общем, главное просто держите в уме, что Note 40 Pro с поддержкой 5G и без — это разные аппараты, и в Россию привезли тот, что без 5G. Ну потому что а почему бы и нет?

Внешний вид

Насколько две модели — Note 40 и Note 40 Pro — похожи друг на друга по характеристикам, настолько же они различаются внешне.

Infinix Note 40 Pro

© Ferra.ru

У Note 40 Pro экран с закруглёнными краями. А у Note 40 — плоскость без закруглений.

Слева-направо: Infinix Note 40 Pro и Infinix Note 40

Слева-направо: Infinix Note 40 Pro и Infinix Note 40

© Ferra.ru

Ещё к Note 40 Pro идёт красивый бампер «под кожу», а у Note 40 — неказистый полупрозрачный пластиковый, который быстро обтирается.

Infinix Note 40 Pro

© Ferra.ru

Да и в целом, Note 40 выглядит сильно «проще», чем старшая версия. При этом, эргономика смартфонов сравнима.

Снизу — Infinix Note 40 Pro, сверху — Infinix Note 40

Снизу — Infinix Note 40 Pro, сверху — Infinix Note 40

© Ferra.ru

Да, они большие, но не критично. Однако Note 40 Pro в руке держать всё равно удобнее, в том числе за счёт скруглённых краёв, которые, кстати, не защищает бампер.

Слева — Infinix Note 40 Pro, справа — Infinix Note 40

Слева — Infinix Note 40 Pro, справа — Infinix Note 40

© Ferra.ru

Вообще, бампер (вместо обычного силиконового чехла) здесь нужен только для крепления Magcharge — фирменного пауэрбанка от Infinix, обеспечивающего беспроводную зарядку 18 Вт и магнитное крепление как у айфона (с айфоном он тоже работает, кстати). Магниты расположены именно в бамперах, а не в корпусах телефонов.

Слева-направо: Infinix Note 40 Pro, пауэрбанк Magcharge Infinix Note 40

© Ferra.ru

Экран

Если не считать изгиба по краям, экраны у Infinix Note 40/40 Pro плюс-минус одинаковые. У них одинаковое разрешение, диагональ, плотность пикселей, и сравнимые показатели яркости и цветопередачи.

Infinix Note 40 ProInfinix Note 40
Максимальный уровень яркости (макс./мин.)575/2,3 кд/м2566/2,43 кд/м2
Контрастность (больше = лучше)бесконечнаябесконечная
Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)100%100%
DeltaE (меньше = лучше)4,814,42
Гамма (идеальная — 2,2)2,32,2
Цветовая температура (идеальная = 6500K)8000К7700К

Экраны яркие, лишены «синюшности» (как раньше было модно у Infinix), и в целом очень приятные.

Слева-направо: Infinix Note 40 и Infinix Note 40 Pro

Слева-направо: Infinix Note 40 и Infinix Note 40 Pro

© Ferra.ru

По спецификациям это AMOLED-экраны с частотой обновления 120 Гц и яркостью до 1300 кд/м2. О бОльшем можно и не мечтать за такие деньги.

Производительность и автономность

Если экраны у смартфонов различаются хотя бы изгибом по краям, то «железо» уже почти идентичное. В обоих случаях используется система на чипе Mediatek Helio G99 Ultimate с GPU Mali-G57 MC2. Различается только объём оперативной памяти: у Note 40 Pro максимум — 12 Гбайт (и именно такой был у меня на тесте), а у Note 40 — 8 Гбайт. Но на производительность это никак не влияет.

К сожалению, Infinix продолжает вводить в заблуждение надписями в духе «16 Гбайт RAM»,но на деле речь о расширении памяти в два раза за счёт использования накопителя. Реально у Note 40 максимум 8 Гбайт ОЗУ, а у Note 40 Pro доступны варианты 8 и 12 Гбайт.

Производительность в бенчмарке 3D Mark Sling Shot Extrem

© Ferra.ru

Собственно, и результаты по всем бенчмаркам получились плюс-минус одинаковыми, в пределах погрешности.

И автономности это тоже касается — разница в 1% это не серьёзно. Правда, из странного: оба смартфона в режиме чтения работали дольше, чем в режиме воспроизведения видео. Обычно это характерно для смартфонов с IPS-экранами, а у AMOLED — наоборот, т.к. мы тестируем режим чтения с белой подложкой и чёрными буквами. Если бы я тестировал один смартфон, то подумал бы, что это какая-то ошибка, и переделал бы оба теста. Но тут смартфоны разрядились практически одновременно, с небольшой разницей, а значит никакой ошибки нет.

Время полного разряда смартфонов в минутах: чтение, видео, игры

Время полного разряда смартфонов в минутах: чтение, видео, игры

© Ferra.ru

В целом автономность приличная, хотя до уровня Realme и не дотягивает. Но чувствуется прирост по сравнению с Infinix Note 30. Да и вообще, из всех моделей Infinix дольше работает только Smart 8 — бюджетный смартфон с крайне слабым железом и HD-экраном (и то разница всего в 10%).

Как уже рассказывал в первом взгляде, я целый день ходил с включённой раздачей интернета по Wi-Fi, периодически фотографировал, иногда видео снимал, и смартфон с 9:15 утра до пол-седьмого вечера разрядился всего до 65%.

Камера

Оба смартфона в качестве основной камеры используют 108-мегапиксельный модуль. Скорее всего, сам модуль разный, но снимает плюс-минус одинаково. Других эффективных модулей, к сожалению, нет — ни сверхширика, ни телевика.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

Основная камера Infinix Note 40

© Ferra.ru

Но у Infinix Note 40 Pro дополнительно присутствует оптический стабилизатор, а потому в ночное время и в условиях плохого освещения снимки на него уже гораздо лучше.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

Основная камера Infinix Note 40

© Ferra.ru

Селфи-камеры у смартфонов одинаковые. К ним никаких претензий — даже в темноте снимают вполне сносно.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

Селфи-камера Infinix Note 40

© Ferra.ru

Что касается видео, то поддерживаются режимы съёмки в 1080/30, 1080/60 и 1440/30. В последнем случае стабилизатор (электронный) не справляется, и в движении картинка получается слишком дёрганой. А вот в 1080 — вполне терпимо. В среднем видео на Note 40 Pro чуть более чёткое, чем на Note 40, но разница минимальна.

© Infinix Note 40: видеосъёмка днём в 1440p/30

© Infinix Note 40 Pro: видеосъёмка днём в 1440p/30

© Infinix Note 40: видеосъёмка ночью в 1080/60

© Infinix Note 40 Pro: видеосъёмка ночью в 1080/60

Конкуренты

Infinix Note 40 Pro 4GInfinix Note 40Honor X9bTecno Pova 6 Pro
Операционная системаAdroid 14 + XOS 14Adroid 14 + XOS 14Android 13 + MagicOS 7.2Android 14 + HIOS 14
Экран6,78’’, 1080x2436 пикс., 20,3:9, AMOLED 120 Гц, 393 ppi6,78’’, 1080x2436 пикс., 20,3:9, AMOLED 120 Гц, 393 ppi6,78’’, 1200x2652 пикс., 21:9, AMOLED 120 Гц, 394 ppi6,78’’, 1080x2436 пикс., 20,3:9, AMOLED 120 Гц, 393 ppi
ПроцессорMediaTek Helio G99 Ultimate, 2x Cortex-A76 2,2 ГГц + 6x Cortex-A55 2,0 ГГцMediaTek Helio G99 Ultimate, 2x Cortex-A76 2,2 ГГц + 6x Cortex-A55 2,0 ГГцQualcomm Snapdragon 6 Gen 1, 4х Cortex-A78 2,2 ГГц + 4х Cortex-A55 1,8 ГГцMediatek Dimensity 6080, 2x Cortex-A76 2,4 ГГц + 6x Cortex-A55 2,0 ГГц
ГрафикаMali-G57 MC2Mali-G57 MC2Adreno 710Mali-G57 MC2
Оперативная память8/12 Гбайт8 Гбайт8/12 Гбайт8/12 Гбайт
Накопитель256 Гбайт256 Гбайт256 Гбайт256 Гбайт
СвязьNFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth, GPS, GLONASS, BeiDou, FMNFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth, GPS, GLONASS, BeiDou, FMNFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth, GPS, GLONASS, BeiDouNFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth, GPS, GLONASS, BeiDou, FM
КамерыОсновная тройная: 108 Мп f/1,8 + 2 Мп f/2,4 + 2 Мп f/2,4, качество видео: до 1440@30 FPS, Фронтальная: 32 Мп f/2,2Основная тройная: 108 Мп f/1,9 + 2 Мп f/2,4 + 2 Мп f/2,4, качество видео: до 1440@30 FPS, Фронтальная: 32 Мп f/2,2Основная тройная: 108 Мп f/1,8 + 5 Мп f/2,2 (сверхширик) + 2 Мп f/2,4 (макро), качество видео: до 4K@30 FPS, Фронтальная: 16 Мп f/2,5Основная тройная: 108 Мп f/1,9 + 2 Мп (сенсор глубины) + 0,08 Мп, качество видео: до 1440@30 FPS, Фронтальная: 32 Мп f/2,2
Аккумулятор5000 мАч5000 мАч5800 мАч6000 мАч
Мощность зарядки70 Вт45 Вт35 Вт70 Вт
Беспроводная зарядкаДа, 20 ВтДа, 20 Втнетнет
Размеры164,4x74,6x7,8 мм164,1x74,5x7,8 мм163,6x75,5x8 мм165,5x76,1x7,9 мм
Масса190 г190 г185 г198,3 г
Класс защитыIP54IP54IP53IP53
Ценаот 26 тысяч рублей (от 30 без скидки)от ... тысяч рублей (27 без скидки)от 29 тысяч рублей (31 без скидки)от 23 тысяч рублей

Honor X9b

Honor X9b

Honor X9b

© Honor

У Honor X9b один из лучших экранов по качеству цветопередачи, плюс, смартфон построен на процессоре Snapdragon, если вам вдруг это важно. Также у него есть сверхширокоугольный модуль, в отличие от Infinix, и чуть больше ёмкость аккумулятора. В остальном же смартфон хуже: медленнее зарядка, отсутствует беспроводная зарядка, выше цена, нет FM-радио, корпус хуже защищён от воды.

Tecno Pova 6 Pro

Tecno Pova 6 Pro

Tecno Pova 6 Pro

© Tecno

Главная фишка Tecno Pova 6 Pro — аккумулятор ёмкстью 6000 мАч. Впрочем, не факт, что это смартфону поможет — Tecno никогда не были хороши в автономности, тогда как Infinix, судя по нашим тестам, уже подбирается к лидеру — Realme. В остальном смартфон почти один-в-один напоминает Infinix Note 40 (включая цену), но с мощностью зарядки Infinix Note 40 Pro. Правда, беспроводной зарядки тут нет.

Итого

У Infinix получились отличные смартфоны, с вполне адекватной ценой, причём, экономили только на сверширокоугольном модуле камеры. Если вам этот модуль и раньше не был особо нужен, то тем более не стоит переживать. Основная камера у Note 40/40 Pro вполне приличная, а у Note 40 Pro ещё и оптический стабилизатор есть.

Из прочих придирок можно отметить, разве что, отсутствующий датчик приближения — если поднести смартфон к уху, то сенсор будет реагировать на щёку (в приложениях вроде AIDA64 и Device Info HW данные с датчика всегда показывают 5 сантиметров, от приближения руки ничего не меняется). Это может доставлять неудобства при звонке, но если вы используете гарнитуру — никаких проблем не будет.

С другой стороны, зоопарк моделей расстраивает — ведь, помимо Note 40 Pro есть ещё Note 40 Pro 5G и Note 40 Pro+ 5G. Пока в Россию они не приехали, но даже между Note 40 и 40 Pro выбрать сложновато. Моя личная рекомендация — берите Note 40 Pro, не так уж сильно он дороже, а оптический стабилизатор реально меняет дело в условиях плохого освещения. Разве только загнутый по краям экран для вас неприемлем — тогда лучше обычный Note 40 взять.

9
/10
Оценка по версии Ferra
Infinix Note 40 Pro
Плюсы
  • Отличный яркий экран
  • Быстрая проводная зарядка
  • Беспроводная зарядка
  • Адекватная цена
  • Хорошая автономность
Минусы
  • Нет сверхширокоугольной камеры
  • Нет разъёма 3,5-мм
  • Датчик приближения отсутствует
Источник фото:Ferra.ru
Автор:Денис Русаков