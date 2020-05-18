Нашли классные недорогие смартфоны 2020 года, и всем советуем

Это только в фильмах супергеройская сила для спасения мира падает сваливается с неба в подходящий момент — в жизни достижения приходят через терпение и труд, даже в выпуске мобильников.

Например, сегодня в разговоре о лучших бюджетных смартфонах победа китайских производителей над всеми конкурентами никого не удивляет. Но ещё пять лет назад в России покупали корейские или японские бюджетные смартфоны, а потом терпели их «зависания» и плохую автономность, потому что «ну а что вы хотели по такой цене?».

Немного позже оказалось, что дело не в количестве денег как таковых, а любви разрекламированных производителей накручивать цену на смартфоны со слабыми характеристиками, потому что «все так делают» и «никуда не денутся, купят». До тех пор, пока не вышел HONOR 4C.

Страшно представить, что с апреля 2015 года прошло уже пять лет, но я всё помню как сейчас: новый курс доллара, самые дешёвые (не одни из, а наиболее слабые) смартфоны известных производителей за 12+ тысяч рублей, хотя характеристики у них были на 6 тысяч, и, мягко говоря, неопределённость в том, что теперь советовать к покупке читателям.