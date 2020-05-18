Нашли классные недорогие смартфоны 2020 года, и всем советуем
Это только в фильмах супергеройская сила для спасения мира падает сваливается с неба в подходящий момент — в жизни достижения приходят через терпение и труд, даже в выпуске мобильников.
Например, сегодня в разговоре о лучших бюджетных смартфонах победа китайских производителей над всеми конкурентами никого не удивляет. Но ещё пять лет назад в России покупали корейские или японские бюджетные смартфоны, а потом терпели их «зависания» и плохую автономность, потому что «ну а что вы хотели по такой цене?».
Немного позже оказалось, что дело не в количестве денег как таковых, а любви разрекламированных производителей накручивать цену на смартфоны со слабыми характеристиками, потому что «все так делают» и «никуда не денутся, купят». До тех пор, пока не вышел HONOR 4C.
Страшно представить, что с апреля 2015 года прошло уже пять лет, но я всё помню как сейчас: новый курс доллара, самые дешёвые (не одни из, а наиболее слабые) смартфоны известных производителей за 12+ тысяч рублей, хотя характеристики у них были на 6 тысяч, и, мягко говоря, неопределённость в том, что теперь советовать к покупке читателям.
На этом фоне HONOR 4C заткнул за пояс конкурентов по всем фронтам — пока все конкуренты предлагали четыре ядра и 1 Гбайт оперативной памяти при камерах, которые сейчас не ставят даже в копеечные детские планшеты, HONOR 4C со своими 8 ядрами и 2 Гбайт «оперативки» выглядел космолётом и царём бюджетных смартфонов. Я не шучу — откройте любой обзор этого смартфона на любом сайте, и вы увидите одинаковые восторги обзорщиков.
В нём не было весёлых расцветок (только матовые белый и чёрный цвет, с которыми смартфон смотрелся «военным бронепоездом»), а продажи поначалу шли только через интернет — сотовые салоны отказывались продавать мобильник без крупной наценки. Но свою миссию HONOR 4C выполнил — недорогие смартфоны в России перешли от «купят даже по такой цене, никуда не денутся» к конкуренции за лучшие характеристики, а покупка смартфона через интернет с бесплатной доставкой по всей стране стала нормой. Только кто сейчас об этом помнит среди любителей подсчитывать мегапиксели и гигабайты в современных мобильниках?
А мы помним. И считаем, что два новых недорогих смартфона HONOR, о котором пойдёт речь сегодня, настолько же выигрышно выделяются на фоне «одноклассников», как и их знаменитый предок. У нас полно доказательств этому заявлению:
Во всём должен быть смысл. В смартфонах тоже
Где купить смартфоны из обзора
Современные названия в стиле «Smartfone M100500s Max Ultra Plus Pro Limited Edition» отбили желание разбираться в логике имён смартфонов почти у всех покупателей. Но у HONOR логика названий «железная», поэтому о ней стоит рассказать.
Итак, недорогие смартфоны HONOR в 2020 году бывают трёх видов:
HONOR 9S — модель с идеологией «с таких характеристик, и не ниже, начинается смартфон, достойный покупки». Такой, о котором нельзя сказать «сэкономили на важных вещах», и при этом нельзя упрекнуть в «добавили много лишнего ради удорожания мобильника». Между прочим, это целое искусство! Например, тыльная камера одна, но хорошая, «железо» солидное — 8 ядер и 32 Гбайт памяти. Всё логично и по делу, как и любят экономные покупатели.
HONOR 9A — если 9S создана как модель с набором «вечных ценностей», то в 9A добавили всё, что может ответить на вопрос «что такого люди находят в мобильниках 2020 года, чтобы покупать их вместо старых моделей?». И новый дизайн, и камеры на любой случай жизни, и действительно много (по меркам недорогих моделей) памяти. Даже практичность улучшили — против 5000 мАч в аккумуляторе «нет приёма», это признак смартфона-долгожителя, которых мало по сей день. И всё это по-прежнему стоит недорого, не выходя из берегов того, что мы называем доступным смартфоном.
HONOR 9C — стабильно вызывает эффект «ничего себе, я думал, такие характеристики обойдутся дороже». Практически все отличительные черты моделей среднего класса (целых 48 Мп в камере, безрамочный дисплей в стиле намного более дорогих смартфонов, мощный процессор), только, в китайских традициях, надёжно и без наценки за «невероятную силу бренда» и прочие «премиальные пользовательские опыты».
Внешность HONOR 9A и 9C, которые мы сегодня тестируем, я бы прокомментировал одним словом — красиво! Но должность обзорщика требует от меня аргументов и развёрнутых объяснений, поэтому просто знайте, что HONOR 9A очень радует внешностью в стиле нынешнего самого крутого HONOR — VIEW 30 PRO. Того самого, который входит в ТОП-7 лучших камерафонов, всех времён.
А HONOR 9C напоминает знаменитый «антикризисный» HONOR 20 PRO, причём не только внешне, но и конструктивно — дисплей с крохотным вырезом для селфи-камеры вместо выемки по центру ещё недавно отличал дорогие модели от бюджетных. И вот теперь, в 2020 году, «техника дошла» до того, что мы можем видеть такие технологии в доступных моделях. Мелочи? Но если вы возьмёте устаревшие бюджетные смартфоны, у которых даже не рамки, а рамы (настолько они огромные), это будет бросаться в глаза. Значит прогресс не прошёл напрасно.
И очень круто, что в корпусах с современными чертами есть то, ради чего берут недорогие смартфоны — практичность. Отдельный 3.5 мм разъём для проводных наушников — есть. Полноценный (а не гибридный!) слот для двух SIM-карт и карты памяти — в наличии. Сканеры отпечатков находятся на корпусе и работают быстрее, чем сканеры внутри дисплея у конкурентов, да и разблокировку сканированием лица никто не отменял.
У нас на тесте смартфоны с градиентными (переливающимися) расцветками, потому что красотища — вы только посмотрите на фото! Но HONOR, кстати, предлагает и строгие чёрные варианты корпуса, с которыми смартфон будет смотреться прилично даже из нагрудного кармана дорогого пиджака.
Тройная камера — не роскошь
А средство съёмки фотографий в любых условиях. Снимаете толпу друзей (мы тоже на самоизоляции, но дайте пофантазировать!) в тесной комнате — включаете сверхширокоугольную камеру и все помещаются в кадр. Да и 8 Мп селфи-камера теперь тоже широкоугольная, чтобы на снимках было понятно, где вы и что на фоне — как ни странно, ещё совсем недавно для этого было нужно стоять с вытянутой рукой, как вождь партии, да и это не всегда помогало сделать хорошее селфи.
Фотографируете что-то на среднем расстоянии или вблизи — основная камера выжмет из качества картинки максимум. Причём у HONOR 9C она аж 48-мегапиксельная и умеет переключаться между 48 Мп для чётких детализированных снимков в солнечную погоду и 12 Мп для «ночной видимости», когда смартфон в темноте улавливает на фото даже те детали, которые не видите вы сами.
И, наконец, сенсор глубины для того, чтобы при портретной съёмке фон был аккуратно размыт, даже если вы фотографируете человека в широкополой шляпе ковбоя Джона. Раньше для этого приходилось «фотошопить» размытие на компьютере, сейчас смартфоны просчитывают всё сами — магия! Как и алгоритмы искусственного интеллекта, с которыми можно уже не отвлекаться на перебор цветных фильтров, потому что смартфон сам «сообразил», какая цветопередача подходит лучше.
Много ядер, много аккумулятора
С учётом того, что вам не придётся вытаскивать вторую SIM, даже если вы купите карту памяти на 512 Гбайт, исходных 64 Гбайт в HONOR 9C и 9A достаточно — больше может понадобиться разве что для коллекции фильмов на случай «случайно очутился в самолёте по направлению в Китай/США» или при долгом времени без возможности использовать Wi-Fi или 4G-трафик.
Но с расстановкой процессоров всё ещё хитрее. Дело не только в ядрах, гигагерцах и нанометрах, а в предназначении смартфона. HONOR 9A со своими 5000 мАч в аккумуляторе — идеальный смартфон-долгожитель. Поэтому выдали процессор, который не только быстро «тянет» Android и приложения, но и экономит заряд. Конструктивно он похож на Snapdragon 625/630, с которым смартфоны ещё недавно величали «средним классом», только ещё экономичнее и с уменьшенным уровнем нагрева. Трое суток такой смартфон протянет даже при регулярном использовании, а если использовать режим энергосбережения — ещё больше. Если с утра до вечера не отвлекаться от дисплея смартфона, разрядится к ночи. Тот случай, когда внешний аккумулятор можно с собой никогда не носить — вы «разрядитесь» и заснёте раньше, чем это сделает HONOR 9A.
HONOR 9C уже более «мускулистый» — во-первых, чтобы фото на 48 Мп-камеру происходило мгновенно. Во-вторых, потому что для молодёжного смартфона переключения между играми и мессенджерами (которые год от года становятся всё функциональнее и «тяжелее») — это не аттракцион или эксперимент, как в видеозаписях блогеров на YouTube, а суровые будни. С 4000 мАч в аккумуляторе HONOR 9C гарантированно работает сутки. Если не использовать его в роли «гоночного» смартфона, проработает двое суток — более выносливые смартфоны с таким процессором требуют толстого аккумулятора, но лучше уж изредка подключать Power Bank, чем носить «колобка» в кармане.
Kirin 710A, кстати говоря, это всё тот же хорошо знакомый по смартфонам HONOR среднего класса процессор. Отличие от «просто Kirin 710», ему теперь обновили микрокод (алгоритмы работы с командами операционной системы) для более удачного подборка режимов работы между экономичностью и максимальной производительностью. И собирают его теперь на новой фабрике. Отсюда и чуть видоизменённое название.
Google нет. Да и Pay с ним!
HONOR 9C И 9A работают на базе Android 10 с оболочкой Magic UI 3.1 — это самая новая программная часть, которая только бывает в смартфонах HONOR, и одна из новейших ревизий «зелёного робота» в целом.
Все привычные настройки на месте — от подборок «фотообоев» экрана блокировки до очистки системы и индивидуальной настройки энергопотребления или доступа к интернету у каждого приложения. Практически всё, для чего в «пустом» Android нужно доустанавливать приложения, здесь уже предусмотрено и не «тормозит», потому что настроено и проверено самим производителем смартфона с учётом мощности процессора и т.д. Даже FM-радио на месте!
Замену GMS на HMS и отсутствие значка «Google Play» в списке модно преподносить, как трагедию, но на самом деле всё работает и без них на раз-два-три (редко когда больше). Например:
Перенос содержимого со старого смартфона:
Перенос контактов со старого смартфона:
И всё! Они теперь никуда не денутся и будут закачиваться в будущие смартфоны HONOR или Huawei после ввода e-mail/номера телефона и пароля. Ничего не потеряете, даже если смартфон (не дай бог) украдут или вы его разобьёте.
Платежи по NFC: (смартфон в роли банковской карты)
Официальное одобренное компанией HONOR приложение — стабильное, проверенное, безопасное
Почти все основные приложения уже в магазине AppGallery:
Устанавливаются в одно нажатие, работают полноценно, обновляются сами.
Софт и игры не из AppGallery легко найти и установить из одного-единственного приложения:
А приложения Google открываются прямо в браузере (эта функция называется Quick App). И никакого «обновите сервисы Google» даже в приложениях, которые, казалось бы, всегда требовали эти сервисы (WhatsApp, Facebook и др.).
Поэтому, во-первых, всё работает, а во-вторых, без Google-сервисов у смартфонов немного улучшается автономность. Помните ситуации, когда смартфон лежит на столе с выключенным экраном, вы берёте его в руки, а он тёплый и быстро разряжается? Это потому, что Google активно интересуется вами и содержимым вашего мобильника, пока он без действия. HMS бурной деятельностью при отключенном дисплее не занимается, да и по GPS не «прозванивает» смартфон, пока вы сами не захотите его найти (опять же, только как функция отслеживания потерянного мобильника) — всё это улучшает время работы. Не верите — спросите любого смартфонного энтузиаста, который устанавливал LineageOS или другие неофициальные версии Android без Google-сервисов.
В чём суть этих смартфонов вкратце?
HONOR 9A — очень красивый и супер-выносливый смартфон с большим аккумулятором в тонком корпусе при солидном запасе внутренней памяти. И в случаях, когда понадобится что-то сфотографировать, будет неплох.
HONOR 9C — смартфон с процессором, камерой и дисплеем, как у более дорогих моделей, «боевая машина» любителей новых игр, необычных фото и скорости работы.
В своё время HONOR 4C вышел в России как «антикризисный» суровый смартфон с лучшим соотношением цены и качества. С тех пор на нас свалилось много радостей и много сложностей, а вот смартфоны у HONOR стали не менее доступными, но уже не суровыми, а красивыми внешне и с технической точки зрения. Советуем обратить внимание, если вы собираетесь покупать недорого смартфон в ближайшее время.
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