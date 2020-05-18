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Нашли классные недорогие смартфоны 2020 года, и всем советуем

HONOR 9C и 9A
Флагманский мобильник может позволить себе красоваться без практических задач — все эти избыточно мощные процессоры и вагон + тележка функций для «завтрашнего дня» по немалой цене любят обзорщики, потому что «есть о чём поговорить». Но говорить о недорогих моделях, которые должны вместить всё лучшее в минимальную цену, не менее интересно. И у нас есть два свежайших недорогих смартфона 2020 модельного года, чтобы доказать вам всё это.

Это только в фильмах супергеройская сила для спасения мира падает сваливается с неба в подходящий момент — в жизни достижения приходят через терпение и труд, даже в выпуске мобильников.

Например, сегодня в разговоре о лучших бюджетных смартфонах победа китайских производителей над всеми конкурентами никого не удивляет. Но ещё пять лет назад в России покупали корейские или японские бюджетные смартфоны, а потом терпели их «зависания» и плохую автономность, потому что «ну а что вы хотели по такой цене?».

Немного позже оказалось, что дело не в количестве денег как таковых, а любви разрекламированных производителей накручивать цену на смартфоны со слабыми характеристиками, потому что «все так делают» и «никуда не денутся, купят». До тех пор, пока не вышел HONOR 4C.

Страшно представить, что с апреля 2015 года прошло уже пять лет, но я всё помню как сейчас: новый курс доллара, самые дешёвые (не одни из, а наиболее слабые) смартфоны известных производителей за 12+ тысяч рублей, хотя характеристики у них были на 6 тысяч, и, мягко говоря, неопределённость в том, что теперь советовать к покупке читателям.

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Когда HONOR 4C в 2015 году презентовали на ринге, как нового бойца, все ухмылялись...

На этом фоне HONOR 4C заткнул за пояс конкурентов по всем фронтам — пока все конкуренты предлагали четыре ядра и 1 Гбайт оперативной памяти при камерах, которые сейчас не ставят даже в копеечные детские планшеты, HONOR 4C со своими 8 ядрами и 2 Гбайт «оперативки» выглядел космолётом и царём бюджетных смартфонов. Я не шучу — откройте любой обзор этого смартфона на любом сайте, и вы увидите одинаковые восторги обзорщиков.

В нём не было весёлых расцветок (только матовые белый и чёрный цвет, с которыми смартфон смотрелся «военным бронепоездом»), а продажи поначалу шли только через интернет — сотовые салоны отказывались продавать мобильник без крупной наценки. Но свою миссию HONOR 4C выполнил — недорогие смартфоны в России перешли от «купят даже по такой цене, никуда не денутся» к конкуренции за лучшие характеристики, а покупка смартфона через интернет с бесплатной доставкой по всей стране стала нормой. Только кто сейчас об этом помнит среди любителей подсчитывать мегапиксели и гигабайты в современных мобильниках?

А мы помним. И считаем, что два новых недорогих смартфона HONOR, о котором пойдёт речь сегодня, настолько же выигрышно выделяются на фоне «одноклассников», как и их знаменитый предок. У нас полно доказательств этому заявлению:

Во всём должен быть смысл. В смартфонах тоже

Где купить смартфоны из обзора

Современные названия в стиле «Smartfone M100500s Max Ultra Plus Pro Limited Edition» отбили желание разбираться в логике имён смартфонов почти у всех покупателей. Но у HONOR логика названий «железная», поэтому о ней стоит рассказать.

Итак, недорогие смартфоны HONOR в 2020 году бывают трёх видов:

HONOR 9S — модель с идеологией «с таких характеристик, и не ниже, начинается смартфон, достойный покупки». Такой, о котором нельзя сказать «сэкономили на важных вещах», и при этом нельзя упрекнуть в «добавили много лишнего ради удорожания мобильника». Между прочим, это целое искусство! Например, тыльная камера одна, но хорошая, «железо» солидное — 8 ядер и 32 Гбайт памяти. Всё логично и по делу, как и любят экономные покупатели.

Цена и подробные характеристики

HONOR 9S 2020 года очень похож на HONOR 4C пятилетней давности идейно: всё сделано по уму, но оставлено только самое необходимое из характеристик в 2020 году

HONOR 9A — если 9S создана как модель с набором «вечных ценностей», то в 9A добавили всё, что может ответить на вопрос «что такого люди находят в мобильниках 2020 года, чтобы покупать их вместо старых моделей?». И новый дизайн, и камеры на любой случай жизни, и действительно много (по меркам недорогих моделей) памяти. Даже практичность улучшили — против 5000 мАч в аккумуляторе «нет приёма», это признак смартфона-долгожителя, которых мало по сей день. И всё это по-прежнему стоит недорого, не выходя из берегов того, что мы называем доступным смартфоном.

Цена и подробные характеристики

HONOR 9A

HONOR 9C — стабильно вызывает эффект «ничего себе, я думал, такие характеристики обойдутся дороже». Практически все отличительные черты моделей среднего класса (целых 48 Мп в камере, безрамочный дисплей в стиле намного более дорогих смартфонов, мощный процессор), только, в китайских традициях, надёжно и без наценки за «невероятную силу бренда» и прочие «премиальные пользовательские опыты».

Цена и подробные характеристики

Задняя крышка новых смартфонов HONOR гипнотизирует, как монитор с включенным YouTube

Внешность HONOR 9A и 9C, которые мы сегодня тестируем, я бы прокомментировал одним словом — красиво! Но должность обзорщика требует от меня аргументов и развёрнутых объяснений, поэтому просто знайте, что HONOR 9A очень радует внешностью в стиле нынешнего самого крутого HONOR — VIEW 30 PRO. Того самого, который входит в ТОП-7 лучших камерафонов, всех времён.

HONOR 9A похож на флагман View 30 Pro. Не говоря уже о том, что такой дизайн начали перерисовывать производители корейских смартфонов...

А HONOR 9C напоминает знаменитый «антикризисный» HONOR 20 PRO, причём не только внешне, но и конструктивно — дисплей с крохотным вырезом для селфи-камеры вместо выемки по центру ещё недавно отличал дорогие модели от бюджетных. И вот теперь, в 2020 году, «техника дошла» до того, что мы можем видеть такие технологии в доступных моделях. Мелочи? Но если вы возьмёте устаревшие бюджетные смартфоны, у которых даже не рамки, а рамы (настолько они огромные), это будет бросаться в глаза. Значит прогресс не прошёл напрасно.

Дисплей с нестандартным смещённым вырезом всегда был признаком дорогих смартфонов. HONOR 9C — одно из немногих счастливых исключений

И очень круто, что в корпусах с современными чертами есть то, ради чего берут недорогие смартфоны — практичность. Отдельный 3.5 мм разъём для проводных наушников — есть. Полноценный (а не гибридный!) слот для двух SIM-карт и карты памяти — в наличии. Сканеры отпечатков находятся на корпусе и работают быстрее, чем сканеры внутри дисплея у конкурентов, да и разблокировку сканированием лица никто не отменял.

У нас на тесте смартфоны с градиентными (переливающимися) расцветками, потому что красотища — вы только посмотрите на фото! Но HONOR, кстати, предлагает и строгие чёрные варианты корпуса, с которыми смартфон будет смотреться прилично даже из нагрудного кармана дорогого пиджака.

В корпусах с самым современным дизайном нашлось место и для разъёма 3.5 мм для наушников, и полноценные слоты — за это HONOR спасибо

Тройная камера — не роскошь

А средство съёмки фотографий в любых условиях. Снимаете толпу друзей (мы тоже на самоизоляции, но дайте пофантазировать!) в тесной комнате — включаете сверхширокоугольную камеру и все помещаются в кадр. Да и 8 Мп селфи-камера теперь тоже широкоугольная, чтобы на снимках было понятно, где вы и что на фоне — как ни странно, ещё совсем недавно для этого было нужно стоять с вытянутой рукой, как вождь партии, да и это не всегда помогало сделать хорошее селфи.

Фотографируете что-то на среднем расстоянии или вблизи — основная камера выжмет из качества картинки максимум. Причём у HONOR 9C она аж 48-мегапиксельная и умеет переключаться между 48 Мп для чётких детализированных снимков в солнечную погоду и 12 Мп для «ночной видимости», когда смартфон в темноте улавливает на фото даже те детали, которые не видите вы сами.

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Фото на камеру HONOR 9C

И, наконец, сенсор глубины для того, чтобы при портретной съёмке фон был аккуратно размыт, даже если вы фотографируете человека в широкополой шляпе ковбоя Джона. Раньше для этого приходилось «фотошопить» размытие на компьютере, сейчас смартфоны просчитывают всё сами — магия! Как и алгоритмы искусственного интеллекта, с которыми можно уже не отвлекаться на перебор цветных фильтров, потому что смартфон сам «сообразил», какая цветопередача подходит лучше.

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Фото на камеру HONOR 9A

Много ядер, много аккумулятора

С учётом того, что вам не придётся вытаскивать вторую SIM, даже если вы купите карту памяти на 512 Гбайт, исходных 64 Гбайт в HONOR 9C и 9A достаточно — больше может понадобиться разве что для коллекции фильмов на случай «случайно очутился в самолёте по направлению в Китай/США» или при долгом времени без возможности использовать Wi-Fi или 4G-трафик.

Но с расстановкой процессоров всё ещё хитрее. Дело не только в ядрах, гигагерцах и нанометрах, а в предназначении смартфона. HONOR 9A со своими 5000 мАч в аккумуляторе — идеальный смартфон-долгожитель. Поэтому выдали процессор, который не только быстро «тянет» Android и приложения, но и экономит заряд. Конструктивно он похож на Snapdragon 625/630, с которым смартфоны ещё недавно величали «средним классом», только ещё экономичнее и с уменьшенным уровнем нагрева. Трое суток такой смартфон протянет даже при регулярном использовании, а если использовать режим энергосбережения — ещё больше. Если с утра до вечера не отвлекаться от дисплея смартфона, разрядится к ночи. Тот случай, когда внешний аккумулятор можно с собой никогда не носить — вы «разрядитесь» и заснёте раньше, чем это сделает HONOR 9A.

Процессор в HONOR 9A хорош экономичностью (ядра Cortex-A53 на 12 нм кушают очень скромно), которая становится ещё эпичнее с аккумулятором 5000 мАч

HONOR 9C уже более «мускулистый» — во-первых, чтобы фото на 48 Мп-камеру происходило мгновенно. Во-вторых, потому что для молодёжного смартфона переключения между играми и мессенджерами (которые год от года становятся всё функциональнее и «тяжелее») — это не аттракцион или эксперимент, как в видеозаписях блогеров на YouTube, а суровые будни. С 4000 мАч в аккумуляторе HONOR 9C гарантированно работает сутки. Если не использовать его в роли «гоночного» смартфона, проработает двое суток — более выносливые смартфоны с таким процессором требуют толстого аккумулятора, но лучше уж изредка подключать Power Bank, чем носить «колобка» в кармане.

Kirin 710A, кстати говоря, это всё тот же хорошо знакомый по смартфонам HONOR среднего класса процессор. Отличие от «просто Kirin 710», ему теперь обновили микрокод (алгоритмы работы с командами операционной системы) для более удачного подборка режимов работы между экономичностью и максимальной производительностью. И собирают его теперь на новой фабрике. Отсюда и чуть видоизменённое название.

Kirin 710 в HONOR 9C изначально проектировался как процессор с особенно быстрой и слаженной работой AI с камерами смартфонов среднего класса, и хорошей приспособленностью к современным играм

Google нет. Да и Pay с ним!

HONOR 9C И 9A работают на базе Android 10 с оболочкой Magic UI 3.1 — это самая новая программная часть, которая только бывает в смартфонах HONOR, и одна из новейших ревизий «зелёного робота» в целом.

Все привычные настройки на месте — от подборок «фотообоев» экрана блокировки до очистки системы и индивидуальной настройки энергопотребления или доступа к интернету у каждого приложения. Практически всё, для чего в «пустом» Android нужно доустанавливать приложения, здесь уже предусмотрено и не «тормозит», потому что настроено и проверено самим производителем смартфона с учётом мощности процессора и т.д. Даже FM-радио на месте!

Замену GMS на HMS и отсутствие значка «Google Play» в списке модно преподносить, как трагедию, но на самом деле всё работает и без них на раз-два-три (редко когда больше). Например:

Перенос содержимого со старого смартфона:

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Раз...

Перенос контактов со старого смартфона:

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Раз...

И всё! Они теперь никуда не денутся и будут закачиваться в будущие смартфоны HONOR или Huawei после ввода e-mail/номера телефона и пароля. Ничего не потеряете, даже если смартфон (не дай бог) украдут или вы его разобьёте.

Платежи по NFC: (смартфон в роли банковской карты)

Устанавливаете приложение «Кошелёк», и всё работает

Официальное одобренное компанией HONOR приложение — стабильное, проверенное, безопасное

Почти все основные приложения уже в магазине AppGallery:

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В магазине приложений AppGallery есть всё, к чему вы привыкли в Google Play

Устанавливаются в одно нажатие, работают полноценно, обновляются сами.

Софт и игры не из AppGallery легко найти и установить из одного-единственного приложения:

А приложения Google открываются прямо в браузере (эта функция называется Quick App). И никакого «обновите сервисы Google» даже в приложениях, которые, казалось бы, всегда требовали эти сервисы (WhatsApp, Facebook и др.).

Поэтому, во-первых, всё работает, а во-вторых, без Google-сервисов у смартфонов немного улучшается автономность. Помните ситуации, когда смартфон лежит на столе с выключенным экраном, вы берёте его в руки, а он тёплый и быстро разряжается? Это потому, что Google активно интересуется вами и содержимым вашего мобильника, пока он без действия. HMS бурной деятельностью при отключенном дисплее не занимается, да и по GPS не «прозванивает» смартфон, пока вы сами не захотите его найти (опять же, только как функция отслеживания потерянного мобильника) — всё это улучшает время работы. Не верите — спросите любого смартфонного энтузиаста, который устанавливал LineageOS или другие неофициальные версии Android без Google-сервисов.

В чём суть этих смартфонов вкратце?

HONOR 9A — очень красивый и супер-выносливый смартфон с большим аккумулятором в тонком корпусе при солидном запасе внутренней памяти. И в случаях, когда понадобится что-то сфотографировать, будет неплох.

HONOR 9C — смартфон с процессором, камерой и дисплеем, как у более дорогих моделей, «боевая машина» любителей новых игр, необычных фото и скорости работы.

В своё время HONOR 4C вышел в России как «антикризисный» суровый смартфон с лучшим соотношением цены и качества. С тех пор на нас свалилось много радостей и много сложностей, а вот смартфоны у HONOR стали не менее доступными, но уже не суровыми, а красивыми внешне и с технической точки зрения. Советуем обратить внимание, если вы собираетесь покупать недорого смартфон в ближайшее время.

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