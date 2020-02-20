Чем смартфоны 2020 года будут отличаться от моделей прошлых лет
Экраны с частотой обновления 90-120 Гц
Экран среднестатистического смартфона может обновляться с частотой 60 Гц - то есть, 60 раз в секунду. Таким образом, в лучшем случае мы получаем 60 кадров в секунду в анимации интерфейса или в играх (может быть и меньше, но больше - нет). В-принципе, этого в большинстве случаев достаточно, но сегодня смартфоны уже достигли некоего предела, когда важных параметров для развития почти уже не осталось (ну кроме камеры), можно и о частоте экрана подумать.
Вообще, модели с частотой 90 Гц были и ранее. Та же Apple представила планшет iPad Pro с экраном 120 Гц несколько лет назад, поэтому о какой-то новой технологии говорить не приходится, однако именно в 2020 году, судя по анонсам различных производителей, мы увидим значительный прирост моделей именно смартфонов с “многогерцовыми” экранами.
Что на практике нам даёт увеличение частоты обновления? Более плавную прокрутку списков, более точную работу со стилусами (в случае, если они поддерживаются), сокращение времени отклика экрана, ну и в целом чем плавнее анимация - тем приятнее она смотрится. Но лишь в том случае, конечно, если и кадровая частота этой анимации соответствует частоте обновления экрана, иначе толку не будет.
Стоит отметить, что далеко не все игры на смартфоне позволяют задействовать высокую частоту обновления. Некоторые игры “залочены” на 30 кадров в секунду и не раскрывают потенциала даже 60 Гц экранов. Но разработчики следят за техническими новинками, поэтому чем дальше, тем и FPS в мобильных играх выше будет.
На данный момент (если говорить о доступных в РФ моделях) телефон с частотой 120 Гц всего один - это Asus ROG Phone 2, но с 90 Гц уже побольше - есть и OnePlus 7 Pro, и Razer 2, и Nubia Red Magic 3 - но их найти в России уже посложнее. В 2020 году таких смартфонов должно стать больше, ну и, конечно же, те же Asus и OnePlus продолжат делать упор на высокую частоту. Также мы ожидаем увеличение частоты экрана от Apple (в новых айфонах), Samsung (в новых Galaxy S и Note), Xiaomi, как вариант - Oppo.
Складные экраны
То, что ещё год назад казалось никому не нужной экзотикой, сегодня стремительно набирает популярность. Всё больше анонсируется смартфонов со складными экранами - и даже Apple запатентовала свою технологию, как можно исключить появление вмятины на сгибе.
Конечно, наверняка ещё несколько ближайших моделей будут скорее экспериментальными. Но чем дальше - тем больше их будут выпускать и тем лучше они станут. На сегодняшний день из уже выпущенных моделей можно отметить только Samsung Galaxy Fold, плюс, есть прототип от Huawei - Mate X. Впрочем, хотя Huawei и троллила Samsung за их неудачи с первым запуском, китайцы свой смартфон так и не выпустили (предположу, что им сейчас немного не до этого - сначала санкции, а теперь и коронавирус), но Samsung, кажется, вполне довольна результатом и в ближайшее время нас ждёт ещё и Galaxy Z Flip.
Также о намерениях попробовать себя в этой сфере заявляли Xiaomi. От Apple же в этом году “гнутый” телефон мы точно не увидим, но упомянутый выше патент может подтолкнуть китайских разработчиков к действию (если у них найдутся на это ресурсы).
Складные экраны - технология, которая действительно нужна рынку. Как я уже не раз говорил - людям не нужны большие смартфоны, им нужны большие дисплеи - и складной смартфон может обеспечить и большую диагональ и малые габариты в сложенном состоянии.
По 5 камер на флагман
Курс на увеличение количества камер многие производители взяли ещё в прошлом году, однако в 2020 можно ожидать, что стандартом для флагманов станут 5 камер (причём, не включая фронтальную камеру). Зачем столько?
Прежде всего, вдобавок к привычному и обязательному уже широкоугольному объективу само собой разумеющимися уже стали также сверхширокоугольный и теле-объектив. Я уже говорил, что отсутствие зума - единственная проблема смартфонов по сравнению с компактными фотоаппаратами, и что установка нескольких объективов - вполне эффективное решение этой проблемы (для настоящего зума нужно много места внутри, хотя такие примеры тоже есть; но в любом случае - оптическое зуммирование выполняется довольно медленно, переключить объектив гораздо быстрее).
Далее набор модулей может разниться, но варианты такие: отдельный макрообъектив (иногда вместо него выступает сверхширокоугольный с автофокусом), камера низкого разрешения, используемая как сенсор глубины - для реалистичного размытия фона, ну и супер-зум - 3,5х, 5х или 10х. Из экзотических вариантов - ИК-камера или какой-то её аналог.
Скорость зарядки
Предыдущие два года отметились стремительным ростом ёмкости аккумуляторов (наконец-то). Пользователи уже давно забыли шутки про Android-смартфон, который разряжается за пол-дня, хотя пара-тройка крупных производителей всё ещё игнорирует проблему (но и дела у них не очень, прямо скажем). Однако вместе с ёмкостью приходит и другое - быстрая зарядка. Понятно, что это тоже не новинка, но уже в 2019 году мы увидели, как смартфон с аккумулятором на 4000 мАч может заряжаться за 40 минут (Realme, Oppo).
В 2020 ожидается укрепление этой тенденции - зарядка в 1,5 часа станет максимальной, большинство моделей смартфонов будут заряжаться либо столько же, либо ещё меньше, но самое главное - ожидаем увеличение времени работы смартфона от какой-нибудь короткой (например, пятиминутной) зарядки.
Не исключено, что отдельные производители будут также разгонять скорость беспроводной зарядки, но в целом надо заметить, что её развитие застопорилось.
Фронтальная камера под экраном
Мы давно этого ждём, и, к сожалению, не факт, что именно в 2020 году мы увидим наконец модели с камерой под экраном, однако определённо производители будут пытаться скрыть эту камеру, максимально увеличивая площадь экран по отношению к корпусу смартфона. Xiaomi даже придумала “загнуть” экран за спинку: в самом деле - столько места пропадает.
По слухам, даже Apple может всё же избавиться от своей кошмарной моноброви и уместит фронталку и весь блок Face ID в узкую верхнюю рамку. Что ж, это было бы логично.
В любом случае, рамки вокруг экранов будут всё меньше и не за счёт всяких хитрых механизмов, как у Oppo Reno. Конечно, это тоже рабочий вариант, но раскладывать камеру долго, да и иногда нужно, чтобы она просто всегда была (для разблокировки телефона, например).
5G
Ну и, разумеется, поддержка сетей пятого поколения будет сейчас практически везде. Да, в России это пока не актуально, но давайте вспомним, как у нас 4G развивали - тоже долго спорили военные со связистами, а потом раз - и заработало. Конечно, именно в 2020 году именно в нашей стране ожидать этого ещё не стоит, но если вы путешествуете - 5G может пригодиться.
Как бы то ни было, смартфоны с 5G в 2020 году будут выпускать если не все, то практически все. Как отдельные версии, с приставкой 5G, так и флагманы, где поддержка таких сетей встроена по умолчанию. В 2020 году с поддержкой 5G точно должны выйти смартфоны от Samsung, Huawei, Oppo, ZTE, Xiaomi, OnePlus, Vivo. Возможно, стоит рассчитывать и на Apple, но это не точно.