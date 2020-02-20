Чем смартфоны 2020 года будут отличаться от моделей прошлых лет

Что на практике нам даёт увеличение частоты обновления? Более плавную прокрутку списков, более точную работу со стилусами (в случае, если они поддерживаются), сокращение времени отклика экрана, ну и в целом чем плавнее анимация - тем приятнее она смотрится. Но лишь в том случае, конечно, если и кадровая частота этой анимации соответствует частоте обновления экрана, иначе толку не будет.

Стоит отметить, что далеко не все игры на смартфоне позволяют задействовать высокую частоту обновления. Некоторые игры “залочены” на 30 кадров в секунду и не раскрывают потенциала даже 60 Гц экранов. Но разработчики следят за техническими новинками, поэтому чем дальше, тем и FPS в мобильных играх выше будет.

На данный момент (если говорить о доступных в РФ моделях) телефон с частотой 120 Гц всего один - это Asus ROG Phone 2, но с 90 Гц уже побольше - есть и OnePlus 7 Pro, и Razer 2, и Nubia Red Magic 3 - но их найти в России уже посложнее. В 2020 году таких смартфонов должно стать больше, ну и, конечно же, те же Asus и OnePlus продолжат делать упор на высокую частоту. Также мы ожидаем увеличение частоты экрана от Apple (в новых айфонах), Samsung (в новых Galaxy S и Note), Xiaomi, как вариант - Oppo.

Складные экраны

То, что ещё год назад казалось никому не нужной экзотикой, сегодня стремительно набирает популярность. Всё больше анонсируется смартфонов со складными экранами - и даже Apple запатентовала свою технологию, как можно исключить появление вмятины на сгибе.