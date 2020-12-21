Почему нельзя доверять статьям с подборками новогодних подарков
Продажа товаров под новый год — дело очень прибыльное. Наши сограждане зачастую тратят перед праздником больше, чем зарабатывают. Показательно в этом случае профессиональное исследование, которое хорошо иллюстрирует желания россиян в период новогодних праздников. С исследованием за 2017-2018 год можете ознакомиться по ссылке.
Половину всех расходов, которые берут на себя люди в процессе подготовки к празднику, составляют как раз подарки. В процентном соотношении это выглядит так: подарки — 44%, еда и напитки — 45%, развлечения — 11%. Благодатная почва для работы маркетологов, рекламщиков и всех, кто может помочь производителю продать его товар. И не просто продать, а продать с успехом. И иногда для этой великой цели используются не совсем добросовестные тактики.
Вообще, в подборках товаров по каким-то критериям или их свойствам нет ничего плохого. Главное тут — набор проверяемых качеств, которые позволят объективно оценить продукт и найти его аналоги. Но мы будем говорить не об этом.
Торжество рекламы и реферальных ссылок
Многие материалы с советами по выбору, которые приурочены к каким-то праздникам, довольно часто кишат реферальными ссылками. Если коротко, то реферальная ссылка – это ссылка на рекомендуемый продукт/ресурс, за которой закреплён маркер ее распространителя.
Тот, кто публикует ссылку такого рода, получает с перехода или продажи какой-то небольшой процент прибыли. Благодаря этому в социальных сетях до сих пор можно найти довольно крупные сообщества, целиком состоящие из постов с фотографиями товаров и реферальных ссылок для их покупки. И чем интереснее будет товар, там больше шанс, что кто-нибудь возьмет и купит его. Но так работает все только в теории.
На деле шанс наткнуться на что-то стоящее ничтожно мал. Кто всерьез в период новогодней спешки будет подбирать товары под интересующие вас запросы? Что лучше “зайдет” потенциальному покупателю, то и окажется в подборке.
Такая же ситуация и с теми подборками, что составляются в непосредственном сотрудничестве с брендом или магазином. Захотели купить дрель в подарок? А хитрые рекламодатели уже знают какая вам нужна. Вот, доступна. В популярном магазине и даже со скидкой. А, вы уже где-то видели это в полтора раза дешевле? Ничего, придется привыкать.
Перечеркнутые цены и фейковые скидки
Все как и в черную пятницу, ничего нового. В самом начале становления традиции распродаж в российской электронной коммерции, местные ритейлеры активно обманывали своих покупателей. Не обошло стороной такое поведение и зарубежных продавцов. Так “прославился” AliExpress: в 2016 году, в «день холостяка» реальную скидку больше десяти процентов еще можно было найти. С большим трудом, но все же найти. На кучу товаров из отдельных категорий скидка вообще не распространялась. Протестовали против такого отношения к покупателям и Ozon, и отдельные группы активистов, недовольных проведением "черной пятницы".
Сейчас ритейлеры (в том числе и местные), кажется, немного одумались. Но сколько такое положение дел продлится — никто не знает, этот вопрос лучше адресовать Роспотребнадзору. Хотя и сегодня во время крупной распродажи можно увидеть громкие заголовки СМИ про то, что большинство скидок — фейк.
Допустим, автор или блогер будет предлагать вам отличный флагманский смартфон от известного южнокорейского бренда с невероятной скидкой в 3 процента по промокоду "SKIDKA88". Указана ссылка на официальных ритейлеров? Сэкономить не выйдет. Максимум, получите в подарок паршивого качества чехол или какие-нибудь дешевые наушники. Проще уходить сразу в "серую" розницу.
Ну а для того, чтобы итоговая цена товара из попавшейся подборки не ввергла вас в шок, рекомендую придерживаться следующих советов:
- Использовать популярные сервисы для мониторинга цен. Например, тот же «Яндекс.Маркет». Хотя подойдут и «Google Покупки», и Price.Ru, и другие;
- Мало функциональности Яндекс.Маркета? Есть куча расширений для браузера, которые помогают отслеживать изменения цен на указанные пользователем товары. Для Алиэкспресса, например, советуем использовать AliPrice.
Круче — бесполезнее
Представим, что вы наткнулись на отличные идеи для подарков своим друзьям. Гаджеты разной степени полезности, коптеры, отличные спортивные беспроводные наушники... В этот раз никакого обмана, а только действительно забавные и интересные вещи. И даже придраться не к чему. Ну, почти.
В современных российских реалиях, когда Apple ставит местные цены исходя из курса сто рублей за один доллар, смотреть на половину подарков для успешных миллениалов-тиктокеров как-то неловко. Не сомневаюсь, они найдут шарм в подаренной карманной кофемашине за 7 тысяч рублей долларов или наушниках за 15 тысяч. Но не стоит забывать, где мы живем.
Таким же образом в подборки попадают разные устройства, будущее которых туманно, но сейчас они на пике своей популярности. Далеко за примерами ходить не надо. Планшеты на Android помните? Еще пару лет назад они были популярны, а где отрасль теперь? Правильно, в руках у Apple. Про сегодняшние масштабы продаж планшетов у Samsung и Huawei тактично умолчу (не говоря об остальных брендах). Но даже их вы, уверен, не один раз встретите в подборках подарков. Надо же как-то отбивать рекламные бюджеты под конец года.
Узнайте у близких, что им дарить
Совет из разряда “на сегодня интернет можно закрывать, ничего полезнее вы не найдете”. Серьезно, зачем выделять свое время на мнение каких-то блогеров, которым безразлично ваше внимание к близким? Желание узнать побольше про подарки похвально, но не стоит идти у него на поводу. Любимый человек сам расскажет, что ему по душе.
Ну а если из подарка вы планируете сюрприз, то возможность купить какой-то товар по адекватной цене исключительно в ваших руках. Мир дал вам “Яндекс.Маркет”, дар бесконтактной доставки и кучу постаматов по всей стране. Заказывай - не хочу.
А еще все люди разные. Не забывайте об этом, если засиделись на карантине. Ваш круг общения не заканчивается парой-тройкой коллег на фоне ковра в Zoom-конференции. У людей все так же остались их предпочтения, вкусы и желания. Учитывайте их и не отдавайте процесс выбора подарка в руки тех, для кого вы просто лишний источник заработка.