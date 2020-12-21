Почему нельзя доверять статьям с подборками новогодних подарков

Половину всех расходов, которые берут на себя люди в процессе подготовки к празднику, составляют как раз подарки. В процентном соотношении это выглядит так: подарки — 44%, еда и напитки — 45%, развлечения — 11%. Благодатная почва для работы маркетологов, рекламщиков и всех, кто может помочь производителю продать его товар. И не просто продать, а продать с успехом. И иногда для этой великой цели используются не совсем добросовестные тактики.

Вообще, в подборках товаров по каким-то критериям или их свойствам нет ничего плохого. Главное тут — набор проверяемых качеств, которые позволят объективно оценить продукт и найти его аналоги. Но мы будем говорить не об этом.

Торжество рекламы и реферальных ссылок

Многие материалы с советами по выбору, которые приурочены к каким-то праздникам, довольно часто кишат реферальными ссылками. Если коротко, то реферальная ссылка – это ссылка на рекомендуемый продукт/ресурс, за которой закреплён маркер ее распространителя.

Тот, кто публикует ссылку такого рода, получает с перехода или продажи какой-то небольшой процент прибыли. Благодаря этому в социальных сетях до сих пор можно найти довольно крупные сообщества, целиком состоящие из постов с фотографиями товаров и реферальных ссылок для их покупки. И чем интереснее будет товар, там больше шанс, что кто-нибудь возьмет и купит его. Но так работает все только в теории.