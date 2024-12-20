Эта штука для работы с текстами — революция покруче T9 или проверки правописания в Word в своё время

ИИ сделает из вас крутого журналиста или блогера, но он полезен и всем остальным

Продукты для супа, разложенные на столе, не научат вас готовить. А понятный рецепт, кухонный нож и мультиварка — научат. Так и с нейросетями — воспринимайте их, как мудреца с небес, у которого безлимитное количество терпения и доброжелательности, задавайте вопросы и подкидывайте просьбы — и он не просто сэкономит вам время и нервы, но и поможет «докрутить» текст до идеала так, будто она читает ваши мысли, которые до этого было сложно переложить в слова. Сейчас на примере нас, обзорщиков смартфонов и компьютеров, покажем, как это делается. И не волнуйтесь — за эти нейросети не нужно платить или по-хитрому добывать «ограниченный доступ», они уже есть внутри… Яндекс Браузера! Так называемый Нейроредактор.