Эта штука для работы с текстами — революция покруче T9 или проверки правописания в Word в своё время

Эта штука для работы с текстами — революция покруче T9 или проверки правописания в Word в своё времяИИ сделает из вас крутого журналиста или блогера, но он полезен и всем остальным
Какой такой Нейроредактор?
Вот он, прямо на главной странице Яндекс Браузера — даже искать не надо:
В нём три главных функции, которых при этом достаточно, чтобы не вставая со стула справляться с любой творческой работой в интернете:
© Всё, что нам нужно для успеха, уже есть на главной странице Яндекс Браузера
Вот он, прямо на главной странице Яндекс Браузера — даже искать не надо:
На приветственной странице Яндекс Браузера есть три инструмента на основе нейросетей, которых достаточно, чтобы не вставая со стула справляться с любой творческой работой в интернете:
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Редактор — для случаев «У меня в голове правильная мысль, но не знаю, как её красивее или грамотнее расписать». Если вы до сих пор думаете, что компьютеры умеют только мелкие опечатки исправлять, как Microsoft Word времён Windows 95, то нет — нейросети могут развить мысль, исправить все опечатки и даже добавить что-то, что вы забыли упомянуть.
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Переводчик — это не просто переводчик, «переводчик вообще всего». Или просто копируете-вставляете в него текст, или отправляете документ (.docx, .pdf, .txt) и он весь его переводит, или отправляете ему страничку иностранного сайта, которую он всю переведёт на русский язык. И не сомнительным машинным переводом, как в пиратских компьютерных играх, а нейросетями — то есть с сохранением логики и грамотности текста.
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Пересказ — «давай короче и своими словами», только для интернета. Если времени нет, а нужно узнать всю суть из полотнища текста, интернет-страницы какого-то сайта или даже видеозаписи. Да-да, даже видео! Нейросеть просмотрит даже 2-часовое видео за вас за считанные секунды и распишет в нескольких абзацах, в чём там суть!
Мы сейчас не будем расписывать примеры по каждому инструменту и остановимся конкретно на редакторе — хоть он и выглядит издалека, как WordPad, он умеет гораздо больше.
«Зачем это мне, если я не работаю с текстами?»
А мы пишем друг другу текст и передаём его в интернете не только по работе.
Смотрите, «Редактор» состоит из двух главных частей — вы либо пишете текст сами (ну, в меру умений) и скармливаете его нейросети для исправления опечаток, переписывания в более логичный или красивый вид или объединения нескольких разных текстов в один складный и красивый.
Либо нажимаете в поле «придумать текст» и пишете, по какой теме вам нужен текст. Можно вписывать не только тему, но и уточнять, какой длительности должен быть текст или что в нём обязательно должно упоминаться.
Вот, например, нейросеть написала мне замечательную отговорку для начальника — гораздо лучше, чем я бы мог сформулировать это своей похмельной головой.
Но даже это не единственный вариант отговорки — нажимаю «Помочь с текстом» и формулировки можно подправить дополнительно.
Но если вы не понимаете, чем ещё Нейроредактор может быть вам полезен, вы можете нажать на поле «Помочь с текстом» — и он подкинет вам идей своего применения. Причём при каждом запуске — новых идей.
А теперь покажу, как это помогает в работе… ну, например, моей — обзорщика.
Делаем статью про новый смартфон гораздо быстрее, чем обычно, но не в ущерб качеству
Допустим, на днях релизнулся Realme 14 Pro+. До России доедет, дай бог, в конце зимы, но читатели спрашивают, что в нём нового, уже сейчас.
Что делать? Черпать информацию из зарубежных сайтов. Нам в этой ситуации надо бы узнать впечатления зарубежных коллег, вспомнить главное из выводов наших (на Ferra.ru) обзорах предыдущего поколения смартфона Realme, как-то это всё совместить и опубликовать всё это в формате, который будет уместным и на сайте, и в соцсетях.
Классический путь: берём зарубежную статью про новинку, открываем в браузере, нажимаем «перевести», читаем всё подряд, включая ужимки, вступления и заключения у автора, потом снова думу думаем и начинаем формировать свой текст.
Но есть способ проще. Допустим, есть у нас впечатления о смартфоне от зарубежных коллег. Мы можем, не выходя из Нейроредактора, просто отправить внутрь него ссылку на превью смартфона и попросить расписать суть текста:
© Вот и хорошо, не пришлось вылавливать эти подробности по тексту вручную
У нас теперь есть впечатления зарубежных экспертов о смартфоне, который мы сами пока не видели и не щупали.
Вспомним, что мы-то сами (на Ferra.ru) писали о смартфоне Realme предыдущего поколения, которое продавалось в России — Realme 12 Pro+ (тринадцатое поколение в РФ не привозили, долгий разговор).
Чтобы нейросети было проще разложить всё по полочкам из настолько длинной статьи — просто вставляю текст обзора из .docx и прошу расписать вкратце, к каким там выводам в начале 2024 г. мы пришли. А то с тех пор через нас прошло столько смартфонов, что я, конечно, помню этот смартфон в общих чертах, но уже помню не все пункты, по которым я к нему придирался или хвалил.
© Статью, которую в полном виде нужно читать 9-10 минут, нейросеть превратила в список основных качеств смартфона за 20 секунд. Ощутите экономию времени!
И вот у нас есть:
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Впечатления ребят из-за рубежа о новинке
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Наш экспертный вердикт о предыдущем поколении смартфона.
Мы делаем что? Правильно: пишем пару предложений вступления, мол, появился такой смартфон, со слов наших коллег-обозревателей из Индии, характеристики и качества у него следующие. И ссылаемся на их впечатления.
А потом дописываем «Напомним вам, кстати, чем нам запомнился нынешний Realme 12 Pro+, который до сих пор продают в российских магазинах», добавляем краткие выводы из нашего обзора. И объединяем эти два источника в одну статью. Смотрите, какая красота:
© Всё как в рефератах и других научных работах при обучении: работаем с источниками, добавляем немного текста для понимания читателем происходящего — и вот у вас материал на злобу дня
Здесь-то понятно, что мы сослались на коллег, которые добыли информацию о характеристиках смартфона.
А в более сложных статьях можно спрашивать у нейросети более сложные материи: наподобие «Почему компактные смартфоны оказались не популярными?», «Расскажи мнение российских обозревателей об игровых ноутбуках Asus 2024 модельного года» и так далее. И у вас будет информация, повод для размышлений и возможность распланировать статьи!
Суть-то в том, что текст пишет всё равно человек. Нейросеть просто позволяет разложить его по полочкам в условиях, когда вы записали в неё весь поток мыслей, а структурировать его уже не осталось сил. Ну, вы знаете, как это бывает: вычитывать и упорядочивать свой собственный текст сложнее всего.
Но в Telegram-то и другие соцсети такую простыню писать моветон?
Да, поэтому нажимаем «Помочь с текстом» и… да, нейросеть сама подсказывает, что текст можно сократить до пяти предложений, но мы уточним, для чего его сокращать — и попросим её переделать текст для поста в Telegram.
Ну кайф вообще, даже с тегами и призывом комментировать! Большинство обзорщиков более косноязычные в своих постах в соцсетях, чем эта нейросетка.
Что делают верхние клавиши Нейроредактора
Они исправляют ошибки в тексте — от опечаток и запятых до превращения тяп-ляп написанного текста в хорошо читаемый.
Смотрите — я сейчас напишу текст вообще искажёнными словами на «падонкафском» (привет пенсионерам с Udaff.com) — и даже в таком случае нейросеть исправит текст, а потом можно будет нажать «переписать» и получится вполне литературное предложение.
© Причём Нейроредактор позволяет сохранять как и грубый стиль, так и одним нажатием кнопки сделать текст культурным. Никакой принудительной цензуры!
Можно даже менять настроение
Знаете, что самое прикольное? Вы можете править текст средствами Нейроредактора в любых текстовых полях, которые вы заполняете в Яндекс Браузере!
Даже… в комментариях на сайтах или в соцсетях! Например, если вы что-то пишете в спешке, сумбуре или в плохом настроении, либо просто вам нужно написать что-то очень официозным языком или очень жизнерадостным, а голова не варит — просто пишете суть, а потом нейросетью меняете тон на деловой, шутливый и т.д.
© Вот мы смеялись над пиратским переводом GTA с «охладите трахание», но теперь на видео наблюдаем буквально этот процесс
И это ржомба, ребята — даже такой агрессивный интернет-комментатор, как я, сможет избежать бана, потому что с нейросеткой научится общаться культурнее.
Строго рекомендуем
Самое приятное — вам не нужно ничего дополнительное устанавливать или настраивать. Всё уже есть в Яндекс Браузере и вы можете пользоваться этими функциями, когда и как вам удобно. Само собой, идеи и примерный план текст должны быть У ВАС в голове. Нейроредактор только позволяет довести их исполнение до блеска. Ну и перепроверять написанное тоже обязательно надо — нейросети сегодня очень умны, но всё же не идеальны.
Я понимаю, что от такого количества функций поначалу голова идёт кругом. И вы не обязаны заставлять себя пользоваться этими нейросетями для работы с текстом. Просто помните, что они есть и что они работают отлично — в той же интернет-переписке или составлении формальных текстов, которые очень сложно писать из-за канцеляризмов, Нейроредактор очень полезен.