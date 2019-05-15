Смогла ли Nokia сделать новый революционный камерофон? Обзор Nokia 9 PureView

Внешний вид

Nokia 9 PureView — флагманский смартфон Nokia этого года. Но выглядит ли он «самым-самым»? И да, и нет. С одной стороны, у него стеклянная задняя панель (как и передняя — Gorilla Glass 5), а не маскирующийся под стекло пластик. А кайма между панелями — алюминий.

И всё вместе это выглядит дорого-богато, но есть одно «но»: экран у смартфона не безрамочный. Да, экран, как и полагается современному смартфону, большой, но у него есть заметные отступы как сверху, так и снизу. Конечно, это всё вкусовщина, но на фоне повальной моды на отсутствие рамок, Nokia 9 PureView выглядит немного старомодно. Зато нет никаких бровей и вырезов в экране, а также движущихся частей, и это очень хорошо.

Вообще, своей формой и дизайном новая Nokia напоминает LG G6 двухлетней давности. Если вы очень любите гранёные корпуса в смартфонах — это, практически, последняя такая модель в эпоху обмылков. Но имейте в виду, что в любых современных смартфонах, даже бюджетных, экран будет больше при таких же габаритах — Honor 10 Lite, например, предлагает не 5.99", как у Нокии, а 6.21", и ещё умудряется быть компактнее.

Но, конечно, это не главное и не единственное во внешнем облике Nokia 9 PureView. В первую очередь бросаются в глаза сразу семь круглых вырезов на задней панели под камеры и вспышку, из-за чего смартфон, в лучшем случае, напоминает вам о сыре Маасдам, в худшем — пугает людей с трипофобией — боязнью скопления отверстий (если загуглить название этой фобии, то и правда становится не по себе).

Зато перед нами один из немногих смартфонов, камеры которого не выпирают из корпуса, поэтому им удобно пользоваться, когда он лежит на столе.