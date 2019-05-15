Смогла ли Nokia сделать новый революционный камерофон? Обзор Nokia 9 PureView

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Внешний вид
Nokia 9 PureView — флагманский смартфон Nokia этого года. Но выглядит ли он «самым-самым»? И да, и нет. С одной стороны, у него стеклянная задняя панель (как и передняя — Gorilla Glass 5), а не маскирующийся под стекло пластик. А кайма между панелями — алюминий.
И всё вместе это выглядит дорого-богато, но есть одно «но»: экран у смартфона не безрамочный. Да, экран, как и полагается современному смартфону, большой, но у него есть заметные отступы как сверху, так и снизу. Конечно, это всё вкусовщина, но на фоне повальной моды на отсутствие рамок, Nokia 9 PureView выглядит немного старомодно. Зато нет никаких бровей и вырезов в экране, а также движущихся частей, и это очень хорошо.
Вообще, своей формой и дизайном новая Nokia напоминает LG G6 двухлетней давности. Если вы очень любите гранёные корпуса в смартфонах — это, практически, последняя такая модель в эпоху обмылков. Но имейте в виду, что в любых современных смартфонах, даже бюджетных, экран будет больше при таких же габаритах — Honor 10 Lite, например, предлагает не 5.99", как у Нокии, а 6.21", и ещё умудряется быть компактнее.
Но, конечно, это не главное и не единственное во внешнем облике Nokia 9 PureView. В первую очередь бросаются в глаза сразу семь круглых вырезов на задней панели под камеры и вспышку, из-за чего смартфон, в лучшем случае, напоминает вам о сыре Маасдам, в худшем — пугает людей с трипофобией — боязнью скопления отверстий (если загуглить название этой фобии, то и правда становится не по себе).
Зато перед нами один из немногих смартфонов, камеры которого не выпирают из корпуса, поэтому им удобно пользоваться, когда он лежит на столе.
У задней панели закруглённые края, а вот передняя абсолютно плоская. Тут снова всё зависит от ваших предпочтений. Мне гораздо больше нравятся смартфоны с закруглённой «мордой», как OPPO Find X, Samsung Galaxy S10, Sony Xperia XZ3. А некоторым моим коллегам-обзорщикам, наоборот, плоские. А вот что не зависит от предпочтений, так это отпечатки пальцев, которые смартфон собирает в два счёта, причём как спереди, так и сзади.
Кстати, об отпечатках — отдельного сканера для них на корпусе нет, он встроен в экран. О его производительности мы поговорим чуть позже.
Nokia 9 Pureview можно купить в двух цветах на выбор: тёмно-синем, как у нас на тесте, и чёрном. Никаких легкомысленных розовых, голубых и жёлтых, только солидность! Но претензий к внешнему виду Nokia 9 PureView нет. Смартфон смотрится красиво, благородно, дорого. И даже в руке лежит хорошо. Нет, это не пародия на тех, кому кроме заезженных фраз больше в обзоре сказать нечего, а самый настоящий факт — у алюминиевой каймы смартфона весьма резкие грани, поэтому «Нокия» не выскальзывает из руки.
Все кнопки — традиционная качель громкости и клавиша блокировки/включения — расположены на правой стороне слегка выше середины. Не слишком высоко, как у Samsung Galaxy S10, и не непривычно низко, как у Sony Xperia XZ3, а в самый раз.
К счастью, новинка поддерживает стандарт IP67, который позволит вам недолго и неглубоко уронить смартфон и, несмотря на это, всё равно достать его в добром здравии.
Дисплей и звук
Экран у Nokia 9 PureView большой — 5,99 дюйма, но всё же меньше, чем у многих нынешних флагманов, которые уже берут планку в 6,4 дюйма и выше. Но из-за рамок PureView почти такой же высоты, как OPPO Find X с 6,4-дюймовым дисплеем.
Разрешение у главного героя этого обзора, как и полагается дорогому смартфону, высокое — 2880x1440 пикселей. Картинка чётче некоторых более дорогих китайцев, кстати (не будем показывать пальцем на Huawei P30 Pro)! Так что на нём будет приятно смотреть фильмы в отменном качестве, особенно учитывая, что экран поддерживает HDR10 — стандарт видео с более широким цветовым охватом, глубоким чёрным цветом и очень светлым белым.
Кстати, как показал тест колориметром, у Nokia 9 PureView чертовски яркий экран — в режиме максимальной интенсивности подсветки мы зафиксировали 547 кд/м2, тогда как у большинства флагманов с OLED-экранами (Samsung Galaxy S10+, Huawei Mate 20 Pro, Xiaomi Mi 9 и др.) в режиме ручной регулировки яркости экраны более тусклые. Круче Нокии по удобству просмотра информации под лучами солнца в ручном режиме разве что iPhone XS Max, но это уже другая ценовая категория.
|Результаты теста дисплея
|Nokia 9 PureView
|Максимальный уровень яркости (макс./мин.)
|547/2 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|бесконечная
|DeltaE (меньше = лучше)
|3,63
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|7500К
В настройках можно найти разные предустановки цветности — от динамической подстройки цветов экрана в зависимости от того, что на нём отображается (фото/видео/текст), так и режимы «Яркий», «Кино» и «Стандартный».
В последнем мы и протестировали экран колориметром. И выяснили, что цветопередача, в целом, очень хорошая, хотя белый цвет из нейтрального сделали чуть синеватым — так уж сейчас модно и этим грешат все производители.
Контрастность же у дисплея бесконечная, так как матрица — P-OLED, то есть, когда в фильме появляется чёрная кошка чёрной ночью в чёрной углу, то этот участок дисплея просто не подсвечивается. Таким образом вы получаете максимально глубокий чёрный цвет и экономите аккумулятор. Последнее особенно важно для смартфона с экраном высокого разрешения.
Также у Nokia 9 PureView есть некий аналог режима Always On, когда на выключенном экране выводится текущее время, дата и иконки пропущенных уведомлений. Только почему-то у данного смартфона его можно использовать только тогда, когда он на подзарядке. Да, конечно, даже скромные часы на экране заметно разряжают аккумулятор, но только лишь на зарядке от них толку очень мало, на мой взгляд.
Звук в наушниках
По качеству звука в наушниках Nokia 9 находится где-то посередине между флагманскими Хуавеями (Mate 20 Pro, P30 Pro) с их посредственным звучанием, и Samsung Galaxy S10+/LG V50/Sony Xperia XZ3, которые звучат почти идеально.
Мы проверили звук на мониторных наушниках Pioneer SE-MHR5 (45 Ом) и… ни хвалить, ни ругать Нокию толком не за что. С одной стороны, звук более-менее уравновешенный, запас громкости есть, нет никакого свиста или «кастрюльных» оттенков, как это бывает в Хуавеях, объём «как положено».
С другой — низких частот откровенно мало, песни не просто «беззубые», а какие-то неестественно звенящие, без «бум-бум-бум». И с чёткостью беда — она вывернута как-то так, что звук едкий, но при этом не очень чистый. Будто вы слушаете чуть перекодированную и сжатую с 320 Кбит/с до 160 Кбит/с песню из ВКонтакте. Даже если слушаете заведомо качественное аудио с нормальным качеством звука на других (см. выше) смартфонах.
А на громкости свыше 50% от максимальной басов больше не становится, и звук прирастает только средними и высокими частотами — звенящая музыка становится ещё более звенящей и смешивается в бардак, подобный звуку из вокзальных громкоговорителей.
В общем, звук средний по качеству — примерно так звучит Xiaomi Mi 9 «из коробки». Разница в том, что Сяоми можно «подкрутить» и заставить звучать лучше, а у Нокии таких инструментов в прошивке нет.
Камеры
Всего на задней крышке Nokia 9 PureView семь «глазков». Только пять из них — камеры. Только два из них — цветные камеры. Еще три – чёрно белые. Оставшиеся два — дальномер ToF и светодиодная вспышка. Зачем было реализовывать такую монструозную конструкцию? Ответ, на самом деле, прост. Сейчас в любом в смартфоне есть режим высокого динамического охвата или, если коротко, HDR. Он помогает сделай снимок таким образом, чтобы на нём были видны, например, облака и голубое небо вместо засвеченного пятна, и всевозможные мелкие детали в тёмных углах, где иначе была бы просто чернота. Делается это просто: фотоаппарат (в нашем случае — смартфон) делает 3-5 снимков подряд, каждый с разной экспозицией. Например, один «нормальный», два пересвеченных, но где видно детали в тенях, и два недоэкспонированных, где легко можно разглядеть все яркие детали (очертания облаков, цвет неба), но полностью завалены тени. Потом смартфон всё это собирает в один отличный снимок. Единственная проблема — пока смартфон делает 3-5 снимков, люди, машины, звери и т.д. успевают поменять позу, проехать несколько метров, и на снимке могут получиться смазанными. Nokia 9 PureView делает пять снимков одновременно — как раз всеми пятью камерами, чтобы избежать смазанности.
Кстати, все пять сенсоров имеют одинаковую диафрагму, размер матрицы, размер пикселя и фокусное расстояние. Разница, как я уже упоминал, в том, что три из пяти камер — чёрно-белые, а две — цветные. Чёрно-белые камеры также позволяют Nokia 9 PureView захватывать больше света и, значит, лучше фотографировать при плохом освещении, чем обычные смартфоны. По крайней мере, так заявляет производитель. Возможно, именно поэтому ни у одной камеры нет оптической стабилизации. А возможно китайцы просто решили сэкономить.
А вот чего ждать не приходится, так это возможности делать широкоугольные снимки, или использовать оптический зум (приближение без потери качества), как раз потому, что фокусное расстояние у всех камер одно — 28 мм.
И это заметный недостаток в наши дни, потому что многие смартфоны предлагают две, а иногда и три разных камеры: в дополнение к стандартной может идти камера с широкоугольным объективом и с телефото — для того, чтобы снимать как близи, так и издалека. Nokia же ничего такого не предлагает. Точнее, у неё есть зум вплоть до 5-кратного, но он цифровой, а значит, очень портит качество картинки.
В принципе, это можно было бы пережить, если бы Nokia 9 PureView хотя бы с одним фокусным расстоянием делала снимки радикально круче, чем её конкуренты. Но, к сожалению, с этим всё оказалось сложно.
Nokia чёрт знает сколько времени разрабатывала 9 PureView (на это намекает процессор Snapdragon 845 образца 2018 года), но так и не довела смартфон до ума. И, даже если у этой сложной системы с 6-камерами есть потенциал, реализовать его при текущем программном обеспечении китайцам не удалось. Большинство фотографий, которые я сделал в автоматическом режиме на этот смартфон, получились сомнительными по качеству. Многие недостаточно яркие, с тусклыми и, порой, нереалистичными цветами. Но если у смартфонов Huawei/Honor фотки именно с перенасыщенными цветами, то у Nokia они просто слегка с болотным оттенком. Они темнее, чем должны быть, то есть у софта проблемы с определением экспозиции.
Фотографии очень чёткие для смартфонных, но, конечно, если снимать хотя бы с двукратным приближением, то на большом экране (например, ноутбука), зернистость бросается в глаза. В общем и целом, дневные уличные снимки оказались не лучше, а хуже того, что могут в среднем предложить смартфоны по такой же цене. Samsung Galaxy S9 за официальные 45 тысяч разнесёт Нокию по качеству фото в щепки. Да и Xiaomi Mi 9 за 35 тысяч нередко снимает лучше. А Nokia 9, напомню, стоит 50 тысяч в официальных магазинах.
От ночных мы тоже ждали намного большего. Несмотря на 5 камер и, казалось бы, возможность захватывать много света, фотографии при слабом освещении весьма посредственные. Нередко снимки получаются смазанными, нечёткими, к тому же невооружённым глазом заметна агрессивная работа шумоподавления, который на фотографии выглядит как «мыло».
У Nokia 9 PureView хорошо получаются два типа фотографий.
Во-первых, чёрно-белые — тут есть отдельный режим для этого. Когда нет цветов, чтобы их переврать или сделать тусклыми, то Nokia 9 с задачей справляется хорошо, на чб снимки смотреть приятно.
Второй тип — портретные фотографии. Раз на раз не приходится, но порой Nokia 9 настолько отлично отделяет фон он вашего объекта съёмки, настолько реалистично его размывает, что просто не верится — смартфоны идут к этому уже года 3, но пока что всё, что у них получается в этом направлении, это жалкое подобие того, как красиво выглядит размытие на снимках профессиональных камер. Nokia 9 впервые приблизилась к ним. Правда, работает это чудесно только с тыловыми камерами.
При попытке сделать портрет с бокэ на фронталку, камера как будто размывает участки на фотографии случайно выбранным образом. Кстати, у новинки еще и небольшие проблемы с локализацией. Например, портретный режим называется словом «Вертикально». Еще есть отдельный режим, в котором смартфон запоминает информацию о том, насколько объекты удалены от камеры. Это даёт возможность менять точку фокуса уже на готовых снимках, которые лежат в вашей галерее.
Если вы думаете, что на этом проблемы с камерой у Nokia 9 PureView заканчиваются, вы ошибаетесь. Смартфон тратит уйму времени и заряда батареи на съёмку банальных фото. На каждую фотографию уходит по 3-7 секунд, иногда и больше. То есть, вы делаете фотографии, и ждёте, ждёте, ждёте. А если делаете сразу 5-10 снимков, то тут уже нужно закалённое терпение.
Одно радует: Nokia 9 обрабатывает снимки в фоне, а в это время вы можете и фотографировать дальше, и пользоваться любыми приложениями. И даже смотреть эти самые снимки, но только «сырые». Во время обработки смартфон очень заметно нагревается, а ещё быстро расходует батарею. Если вы планируете долгую фотоохоту, то без переносного зарядного устройства лучше не выходить.
При съёмке в RAW удаётся добиться более хороших результатов, но придётся тратиться на подписку на Photoshop Lightroom или подобный софт, плюс каждый раз вручную обрабатывать каждый снимок. Ручная обработка – это только плюс, если вы увлечённый фотограф. Но посредственный автономный режим — всё равно боль вне зависимости от того, насколько хорошо вы умеете справляться со снимками сами. К тому же даже с ручным режимом Nokia не перепрыгивает тот уровень, на котором другие топовые смартфоны снимают в автоматическом режиме.
Для съёмки видео из пяти камер используется всего одна, и, по словам представителей из Nokia, никаких особых фишек для видео они не завезли. Разве что есть не только возможность снимать в 4К, но и с HDR — то есть опять-таки с высоким динамическим диапазоном, который сделает видео намного более сочными. Правда, эту «сочность» поддерживает очень и очень малое количество устройств, так что хвастаться такими видео вы сможете в основном только с экрана вашего смартфона.
Что любопытно, Nokia 9 не даёт возможности выбрать количество кадров в секунду. Съёмка в самом распространённом разрешении, 1920х1080 точек, у смартфона выходит хорошо. Никаких проблем с цветопередачей и экспозиции, как при съёмки фотографий. Изображение чёткое, цвета правильные, смена кадров в секунду плавная, а за счёт массива из нескольких микрофонов — еще и отличный объёмный звук. Ночью, правда, изображение порой опять становится мыльным из-за активного «шумодава».
Производительность, интерфейс и автономность
Тут тоже не совсем все гладко. Смартфон новый, а процессор — второй свежести. Правда, это один из самых производительных на данный момент, а именно Snapdragon 845, просто в этом году уважающие себя бренды устанавливают уже следующее поколение — Snapdragon 855. В бенчмарках он быстрее, но заметите ли вы эту разницу в производительности на глаз в обычных приложениях — не факт. И, тем не менее, выглядит это очень небрежно — поставить модель чипа, который вот-вот сползёт в средний класс из флагманского, когда конкуренты уже прыгнули в новую лигу.
Любопытно, но Nokia не стала заморачиваться и выпускать несколько конфигураций одного и того же смартфона, но с разным объёмом памяти. Есть только одна версия — с 6 ГБ оперативки и накопителем на 128 ГБ. На мой взгляд, этого достаточно с запасом. Но если вы любите смотреть фильмы в 4К, десятками в неделю, и именно со смартфона, то тогда вам не повезло — карты памяти Nokia 9 PureView не поддерживает.
Nokia 9 PureView работает под управлением Android 9.0 без какой-либо собственной оболочки. HMD, которая владеет лицензией на выпуск смартфонов под брендом Nokia, не стала заново изобретать велосипед, уже изобретённый Google-ом, поэтому на её смартфонах практически идеально чистый «Андроид» без кастомных свистодуделок. Есть, конечно, немного фирменного софта — например, приложение камеры. А так даже нет своей Галереи, вместо неё — Google Фото. В общем, хороший вариант, никакого бардака и ненужных приложений.
А вот кое-что в интерфейсе работает очень криво — это сканер отпечатка пальца. Всё, что с ним связано, сделано плохо. Во-первых, распознает палец он долго и не с первой попытки, чем начинает раздражать еще с момента, когда отпечаток нужно зарегистрировать. Во-вторых, иконка с отпечатком появляется посреди клавиатуры для ввода ПИН-кода — визуально получается каша. Наконец, если сканер не считал ваш палец с первого раза, то он русским по белому просит надавить сильнее — на стеклянный экран, под которым спрятан датчик.
Автономность — одно из слабых мест Nokia 9 PureView. Отчасти в этом виноват аккумулятор ёмкостью всего 3320 мАч, отчасти из-за высокого разрешения экрана, а отчасти — огромные энергозатраты во время обработки фотографий с пяти сенсоров. Но даже без каких-либо фотографий, в наших обычных тестах, которые включают в себя книги, фильмы и игры, Nokia 9 не показала себя хотя бы «середнячком». Одно только у неё хорошо — поддерживает беспроводную зарядку.
Конкуренты
|Nokia 9 PureView
|Huawei P30
|Samsung Galaxy S10e
|Операционная система
|Android 9.0 Pie
|Android 9 + EMUI 9.1
|Android 9.0 Pie
|Экран
|5.99", 2880x1440 пикселей, 18:9, 538 ppi, Super P-OLED, Gorilla Glass 5
|6,1'', 1080x2340 пикселей, 19,5:9, AMOLED, 422 ppi
|5.8", 2280x1080, 438 ppi, 19:9, Dynamic AMOLED
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 845, 8 ядер (4x Kryo-385 Silver 1,7 ГГц + 4x Kryo-385 Gold 2,7 ГГц)
|Hisilicon Kirin 980, 2x Cortex-A76 2,6 ГГц + 2x Cortex-A76 1,92 ГГц + 4x Cortex-A55 1,8 ГГц)
|Samsung Exynos 9820, 8 ядер (2x Mongoose 4, 2x Cortex-A75, 4 Cortex-A55, 8 нм LPP FinFET)
|Графика
|Adreno 630
|Mali-G76 MP10
|Mali G76MP12
|Оперативная память
|6 Гбайт, нет слота для карты памяти
|6 ГБ
|6 Гбайт
|Накопитель
|128 ГБ
|128 ГБ, слот только для карт памяти Huawei
|128 ГБ, слот для microSD
|Связь
|LTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, ГЛОНАСС, NFC
|LTE, Wi-Fi (802.11aс), Bluetooth 5.0, GPS, ГЛОНАСС, NFC
|LTE, Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.0, GPS, ГЛОНАСС, NFC
|Камеры
|Тыловая (пять модулей):
|Тыловая тройная:
|Тыловая двойная:
|разрешение матрицы:
|12 Мп
|40 Мп + 16 Мп + 8 Мп
|12 Мп + 16 Мп
|диафрагма:
|f/1.8
|f/1.8 + f/2.2 + f/2.4
|f/1.5-2.4 + f/2.2
|размер матрицы:
|1/2.9"
|1/1.7" + n/a + 1/4"
|1/2.55" + n/a
|размер пикселя:
|1,25 мкм
|n/a
|1,4 мкм + 1 мкм
|фокусное расстояние:
|28 мм
|27 мм + 17 мм + 80 мм
|26 мм + 12 мм
|качество видео:
|2160p + 30 к/c
|2160p + 30 к/c
|2160 + 60 к/с
|Фронтальная:
|Фронтальная
|Фронтальная:
|разрешение матрицы:
|20 Мп
|32 Мп
|10 Мп
|диафрагма:
|n/a
|f/2.0
|f/1.9
|размер пикслеля:
|1 мкм
|0.8 мкм
|1,22 мкм
|фокусное расстояние:
|n/a
|n/a
|26 мм
|качество видео:
|2160p + 30 к/c
|1080p + 30к/с
|2160 + 60 к/с
|Аккумулятор
|3320 мАч
|3650 мАч
|3100 мАч
|Размеры
|155x75x8 мм
|149,1x71,4x7,6 мм
|142,2x69,9x7,9 мм
|Масса
|172 г
|165 г
|150 г
|Официальная цена
|50000 рублей
|50000 рублей
|57 000 рублей
|Cредняя цена в
|интернет-магазинах
|50000 рублей
|50000 рублей
|50 000 рублей
Huawei P30
Лично мне больше нравятся расцветки у Huawei P30, нежели у Nokia 9, но это вкусовщина. В отличии от Nokia 9, P30 нельзя ронять в воду — у него есть только защита от брызг (IP53). Также у P30 ниже разрешение экрана при чуть большей диагонали, что поможет ему долго работать от батареи, но изображение будет менее чётким. P30 безрамочный, но с небольшим вырезом в верхней части экрана для селфи-камеры. У P30 заметно лучше работает сканер отпечатка пальца, а также одна из лучших камер на рынке, к тому же их три и каждая с разным фокусным расстоянием. По производительности смартфоны в целом равны, точнее, P30 быстрее в общих вычислениях, а Nokia 9 — по обработке графики. А вот по длительности работы от одной зарядки P30 оказалась в полтора раза круче.
Samsung Galaxy S10e
Galaxy S10e, младший из флагманских «Самсунгов» этого года, стоит чуть подороже Nokia 9, но не радикально. Он, кстати, компактнее, так как и дисплей на две десятых дюйма поменьше (правда, менее чёткий), и он еще и безрамочный в отличии от «Нокии». Но S10e можно безбоязненно уронить в тазик с водой, он немного производительнее и имеет стерео-динамики с отличным звучанием.
У S10e сканер отпечатка пальцев не встроен в экран, а расположен сбоку. С одной стороны, он надёжнее встроенных в экран, с другой — расположен очень высоко и тянуться к нему каждый раз сложно. «Кореец» поддерживает беспроводную зарядку и заметно дольше работает от аккумулятора, чем главный герой этого обзора. Наконец, Galaxy S10e один из лучших камерофонов на данный момент, а от своих старших братьев отличается только отсутствием телефото камеры. Но у него все еще есть широкоугольная, а у Nokia 9 нет.
В заключение
После общения с Nokia 9 PureView создалось впечатление, что нокиевцы так сильно торопились представить публике свой флагманский смартфон, что решили его не доделывать. Устройство оставляет впечатление раннего предсерийного образца, хотя мы знаем, что такие же впечатления, как и у нас, остались и у других российских, и у зарубежных журналистов. Сканер отпечатка пальца совершенно «тугодумный», камера не фотографирует на свои деньги от слова совсем, «Андроид» и сторонние приложения то и дело норовят поперхнуться тяжеловесными снимками, съёмка быстро разряжает аккумулятор. В общем, не этого мы ждали, совершенно не этого. Единственное, чем может похвастать Nokia 9 как камерофон — это портретной съёмкой с очень естественным бокэ и неплохими чёрно-белыми снимками.
В остальном как смартфон Nokia 9 неплох. Экран очень качественный, еще и с высоким разрешением (а не c «мылом», как у китайских флагманов за исключением Huawei Mate 20 Pro). Корпус защищён от воды и пыли, так что проживёт дольше даже у человека с руками из известного места. Процессор, хоть и не самый новый, но всё еще один из самых производительных, так что «прыти» должно хватить на годы. Памяти в самый раз, но без экстравагантных замашек, как у некоторых производителей, и без слота для microSD. Наконец, есть NFC, а также очень привлекательный на мой взгляд дизайн. Но, тем не менее, Nokia 9 в имеющемся виде — это какой-то неоконченный черновик смартфона. Если компания не бросит его на полпути, а доведёт до ума, то вот тогда его можно будет посоветовать к покупке.