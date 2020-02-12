Новые Samsung Galaxy S20 и Z Flip с точки зрения обзорщика — достойны ли они покупки?
Презентацию начали с рассказа о новом Samsung Galaxy Z Flip. Это новый смартфон со складным экраном от Samsung: в сложенном состоянии он напоминает дамское зеркальце с пудреницей, а в разложенном — обычный смартфон с экраном диагональю 6,7 дюймов.
Понятно, что на примере Galaxy Z Flip компания оттачивает технологию складных экранов, хотя на сцене говорилось много громких и ничего не значащих слов о потенциальных покупателях: они-де хотят быть первопроходцами, хотят выделяться. Тем не менее, устройство выглядит интересно — но не за счёт блестящей стеклянной поверхности, а скорее за счёт именно своего форм-фактора. Думаю, смартфон действительно будет удобно прятаться в карман, хотя он и толстоват (с другой стороны, носили же мы когда-то толстые телефоны, в том числе, в карманах брюк).
|Galaxy Z Flip
|Операционная система
|Android 10 + One UI 2.0
|Экран
|6,7’’, 1080х2636 пикс., 22:9, AMOLED
|Внешний дисплей
|1,1'', 300x112 пикс., AMOLED
|Процессор
|Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+
|Оперативная память
|8 Гбайт
|Накопитель
|256 Гбайт
|Камеры
|Основная: 12 Мп f/1,8, Фронтальная: разрешение матрицы: 10 Мп f/2,4
|Аккумулятор
|3300 мАч
|Размеры (сложенный)
|73,6x87,4x17,3 мм
|Размеры (разложенный)
|73,6x167,3x7,2 мм
|Масса
|183 г
|Цена
|120 тысяч рублей
На внешней поверхности расположен мини-дисплей, на котором в закрытом состоянии отображается основная информация. И там даже можно видеть себя при съёмке селфи.
Раскладывать экран можно на любой угол, и когда этот угол меньше 180 смартфон превращается в аналог двухэкранного. Специальный механизм удерживает экран в таком положении и смартфон можно, например, ставить на стол как этакий микро-ноутбук (дополнительно, система волокон в изгибе защищает механизм от попадания пыли).
Правда, в разложенном состоянии мы видим ещё одну камеру, которая представлена “дыркой” в экране. С одной стороны, понятно, для чего она там — для видеочатов. С другой, как-то она немного портит всю концепцию. Как и цена в 1380 долларов (120 тысяч рублей) — даже S20 получается дешевле.
В общем, удачи “первопроходцам”, а мы идём дальше, к самому S20.
Galaxy S20, S20 Plus и S20 Ultra
Характеристики всей линейки: S20, S20 Plus и S20 Ultra утекли в сеть ещё давно, тут ничего нового.
|S20
|S20 Plus
|S20 Ultra
|Операционная система
|Android 10 + One UI 2.0
|Android 10 + One UI 2.0
|Android 10 + One UI 2.0
|Экран
|6,2’’, 1440х3200 пикс., 20:9, AMOLED, HDR10+, 120 Гц
|6,7’’, 1440х3200 пикс., 20:9, AMOLED, HDR10+, 120 Гц
|6,9’’, 1440х3200 пикс., 20:9, AMOLED, HDR10+, 120 Гц
|Процессор
|Exynos 990, 8 ядер, до 2,7 ГГц
|Exynos 990, 8 ядер, до 2,7 ГГц
|Exynos 990, 8 ядер, до 2,7 ГГц
|Оперативная память
|8 Гбайт
|8 Гбайт
|12 Гбайт
|Накопитель
|128 Гбайт + Micro SD
|128 Гбайт + Micro SD
|128 Гбайт + Micro SD
|Камеры
|Тройная: 12 Мп f/1,8 (основная) + 12 Мп f/2,2 (сверхширокоугольная) + 64 Мп f/2,0 (теле), качество видео: до 3240@30 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 10 Мп f/2,2
|Тройная: 12 Мп f/1,8 (основная) + 12 Мп f/2,2 (сверхширокоугольная) + 64 Мп f/2,0 (теле), качество видео: до 3240@30 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 10 Мп f/2,2
|Квадро: 108 Мп f/1,8 (основная) + 12 Мп f/2,2 (сверхширокоугольная) + 48 Мп f/3,5 (теле) + сенсор глубины, качество видео: до 3240@30 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 40 Мп f/2,2
|Аккумулятор
|4000 мАч
|4500 мАч
|5000 мАч
|Размеры
|151,7x69,1x7,9 мм
|161,9x73,7x7,8 мм
|166,9x76x8,8 мм
|Масса
|163 г
|186 г
|220 г
|Цена
|70 тысяч рублей
|80 тысяч рублей
|100 тысяч рублей
С самого начала рассказа о S20 компания отмечала, что более всего современного пользователя интересует камера, а точнее - качество получаемого с неё материала (снимков и видео). Что ж, тут я полностью поддерживаю тренд — действительно, смартфоны разных производителей сегодня стали во многом одинаковыми, но именно по камере они до сих пор конкурируют друг с другом. И Samsung, кстати говоря, среди лидеров.
Тем не менее, конкретно про качество снимков сказано было мало — точнее, про то, насколько стало лучше. Не хватало как-то сравнения с конкурентами или с самими собой, но прошлых лет.
Зато Samsung похвастался тем, что вся презентация снимается и транслируется именно с нескольких Galaxy S20, что в данном случае скорее минус, чем плюс. Идея понятна: посмотрите, на что способна наша камера, но результат получился не очень.
Во-первых, разрешение самой трансляции было ограничено Full-HD, что для смартфона со съёмкой 8K (этого мы ещё коснёмся) как-то слабовато и не впечатляет. Во-вторых, качество трансляции всё-таки крутым я бы не назвал даже с поправкой на разрешение — а всё потому, что специальные телевизионные камеры не зря стоят свои миллионы. На смартфон можно снять отличное видео, особенно если освещение хорошее, но вести прямую трансляцию из тёмного зала, где нужно часто переключаться на очень крупные планы спикеров… Не, эта задача точно не для смартфонов. Во всяком случае, не для современных. Samsung Galaxy S20 с этой задачей, на мой взгляд, не справился — особенно что касается крупных планов.
Да, можно говорить о 30х зуме на 64-мегапиксельных сенсорах (модели S20 и S20 Plus) и 100х зуме на 108-мегапиксельном S20 Ultra, но мы же понимаем, что одна из составляющих этого результата - цифровой зум, который ещё терпим а иногда даже почти не заметен с множителем 2х, ну 3х, но уже начиная с 5х это просто жуткое мыло, от которого хочется промыть глаза.
Считаем: максимальный оптический зум у S20/S20+ составляет 3х, а у S20 Ultra — 10х. Соответственно, во всех случаях речь шла о дополнительном 10х цифровом зуме, что было позже продемонстрировано с помощью двух, как я понял, видеоблогеров. Они наглядно показали, какое мыло получается когда задействуется цифровой зум с таким большим множителем, но почему-то восхищались этим результатом. Меня лично ещё смутило, что у них на фоне (вид на Сан-Франциско и мост Золотые ворота) вообще ничего не двигалось (море, машины, лодки), только волосы на голове шелестели и немного — травка на ближнем плане. Но может мне просто так показалось.
Однако учитывая всё сказанное выше, как и то, что в трансляции нередко переключали на крупные планы спикеров, неудивительно, что качество стрима ограничили Full-HD.
В общем, качество снимков — это то, что придётся тестировать исключительно вручную, поэтому ждём S20 (любой, а лучше все сразу) в нашей редакции. Вряд ли он будет хуже S20/Note10, а эти смартфоны снимали просто потрясающе. Плюс, я сильно сомневаюсь, что 108 Мп сенсор в S20 Ultra такой же, как в Xiaomi Mi Note 10, а 64-мегапиксельный — как в Realme XT. С этими сенсорами даже качества S10/Note10 не достичь, а ведь S20 (любой) должен снимать лучше. Хотя, именно основная камера в S20/S20 Plus — 12-мегапиксельная, и как бы не такая же, как в S10.
Кстати, в S20 Ultra используется “суперночной” режим с объединением не четырёх, а девяти пикселей в один — по идее, это должно очень хорошо сказываться на результате. Но снова — надо тестировать.
8K
Ну что ж, поговорим и о 8K. Сначала расскажу, зачем вообще гнаться за увеличением разрешения видеосъёмки, особенно когда контента такого ещё нет, а телевизоры стоят как самолёт (и их мало).
Как видеоблогер могу заверить, что разрешения видео много не бывает. Чем выше разрешение — тем больше возможности по кадрированию, даже если собираешься публиковать Full-HD. Другое дело, что обработка такого видео требует наличия мощного компьютера, однако смартфоны с этим уже понемногу справляются (тут нет противоречий и смартфоны не стали мощнее ПК, дело в аппаратном кодировании, но давайте сейчас без подробностей — а то слишком много объяснять придётся).
Так что, 8K — это хорошо, правда, нам ничего не рассказали о частоте кадров. В утечках спецификаций указано 30 fps, что неплохо, но уже мало для современного видеоблогинга (хотя поток 8K/60fps — это будет такая нагрузка на матрицу, процессор и память, что мало не покажется), но ещё позже был слух, что кадровую частоту снизят вообще до 24, как в кино. Своего рода, минимальный терпимый порог. На презентации, к сожалению, ничего об этом не сказали. Как и о скоростной съёмке в более низком разрешении.
Из того, что я нашёл в сети, получается так: в 4K можно будет снимать до 60 к/с, в Full-HD - до 240 к/с. Неплохо, но до супербыстрой съёмки 960-1000 к/с, как у конкурентов, не дотягивает. Хотя, если качество в 240 к/с будет отличным — то не страшно.
Сама компания обещает хорошую стабилизацию даже в 8K, с помощью специальных алгоритмов — что ж, большой запас по разрешению действительно позволяет ровнять кадры даже без оптического стабилизатора (он тут есть, но вряд ли будет использоваться в 8K, максимум в 4K), но разрешение получится чуть меньше.
Но главное — 8K будет во всех трёх смартфонах, а не только в S20 Ultra. Как, кстати, и 5G.
Да, для нас это пока не актуально. Но просто для информации — 5G будет во всех S20. Это уже стандарт.
Дополнительно, из интересного: все смартфоны будут оборудованы оперативной памятью LPDDR5 (у S20 Ultra — 12 Гбайт, у остальных — 8 Гбайт) и экранами QuadHD с разрешением 3200х1440 пикселей, поддержкой HDR10+ и, что самое интересное, частотой обновления 120 Гц. Ещё один стандарт и тренд на 2020 год. Правда, сам производитель указывает на сайте, что по умолчанию экраны будут работать в 60 Гц, а 120 Гц придётся включать в настройках. Очень надеюсь, что это не какая-то программная эмуляция “а-ля 120 Гц”, но в любом случае — батарейка будет садиться быстрее, это придётся учитывать.
После показа смартфона Samsung рассказал о сотрудничестве с Netflix, Microsoft Xbox (гонка Forza Street будет в магазине Galaxy Store), но в целом — ничего особо важного. Да и про новые наушники Buds+ сказали лишь, что будут держать 22 часа (два раза по 11 часов с промежуточной подзарядкой через чехол, как у всех).
Итого
Презентация длилась не особо долго, чуть больше часа (Apple вещает почти 2 часа, а иногда и больше), и поначалу казалось, что на ней было много всего. Однако уже когда я сел писать этот текст я понял, что кроме собственных записей по ходу трансляции отметить мне особо и нечего. Все характеристики уже были известны, каких-то уточнений или внезапных сюрпризов не случилось, а воды со сцены налили на олимпийский бассейн.
Демонстрация возможностей камеры получилась, наверное, наименее наглядная среди всех презентаций, что я помню, а об остальном говорили мало и как бы вскользь. Ну да, 120 Гц дисплей, и передайте масло, пожалуйста. LPDDR5 и соль ещё, ага, вам кетчуп нужен? Майонез? Да, вон там стоит, рядом с новым Exynos 990.
5G уделили побольше времени, но нам пока не актуально. Да и все разговоры из серии — быстро, вообще мгновенно, и очень-очень круто.
Так что, если говорить о самой презентации, то интереснее всего было смотреть самое начало — про Galaxy Z Flip. Дальше - ну так, ни о чём. Не получается пока у Samsung скопировать Apple по накалу страстей. Да и Apple Тима Кука, честно говоря, до Apple Стива Джобса до сих пор не добирает.
Может, ну их эти пафосные презентации с онлайн-трансляциями? Завели бы блогеров сразу в демо-зону, и они бы оттуда вещали, а мы бы смотрели, как люди вертят реальные телефоны в руках и делятся своими впечатлениями.
Но задняя панель с камерами мне всё равно не нравится. Не думал, что скажу это после 2017 года, но даже у айфона как-то симпатичнее