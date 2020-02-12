Новые Samsung Galaxy S20 и Z Flip с точки зрения обзорщика — достойны ли они покупки?

Однако учитывая всё сказанное выше, как и то, что в трансляции нередко переключали на крупные планы спикеров, неудивительно, что качество стрима ограничили Full-HD.

В общем, качество снимков — это то, что придётся тестировать исключительно вручную, поэтому ждём S20 (любой, а лучше все сразу) в нашей редакции. Вряд ли он будет хуже S20/Note10, а эти смартфоны снимали просто потрясающе. Плюс, я сильно сомневаюсь, что 108 Мп сенсор в S20 Ultra такой же, как в Xiaomi Mi Note 10, а 64-мегапиксельный — как в Realme XT. С этими сенсорами даже качества S10/Note10 не достичь, а ведь S20 (любой) должен снимать лучше. Хотя, именно основная камера в S20/S20 Plus — 12-мегапиксельная, и как бы не такая же, как в S10.

Кстати, в S20 Ultra используется “суперночной” режим с объединением не четырёх, а девяти пикселей в один — по идее, это должно очень хорошо сказываться на результате. Но снова — надо тестировать.

8K

Ну что ж, поговорим и о 8K. Сначала расскажу, зачем вообще гнаться за увеличением разрешения видеосъёмки, особенно когда контента такого ещё нет, а телевизоры стоят как самолёт (и их мало).

Как видеоблогер могу заверить, что разрешения видео много не бывает. Чем выше разрешение — тем больше возможности по кадрированию, даже если собираешься публиковать Full-HD. Другое дело, что обработка такого видео требует наличия мощного компьютера, однако смартфоны с этим уже понемногу справляются (тут нет противоречий и смартфоны не стали мощнее ПК, дело в аппаратном кодировании, но давайте сейчас без подробностей — а то слишком много объяснять придётся).