Huawei Nova 15 Pro — стильный смартфон с необычным чехлом и хорошей камерой
Рынок смартфонов в России сейчас напоминает винегрет: китайские бюджетники, достаточно много «серых» Samsung и iPhone, ну и в довесок плотная колонна из Honor, Realme, Xiaomi/POCO и, конечно, Huawei.
Новый Huawei Nova 15 Pro типичный субфлагман: дешевле топовых моделей, но с явным желанием «кусать» их за пятки по ключевым функциям. При этом цена в России около 45 000 рублей за версию 12/256 ГБ в зелёном цвете в официальной рознице на первый взгляд выглядит достаточно… агрессивно, наверное. Это уже не «доступный середняк», который вы покупаете в салоне связи «на шару», а сознательный выбор одного хорошего телефона на пару лет.
Причем стоит учесть, что в этом году из-за роста цен на комплектующие новые смартфоны подорожают сами по себе. Теперь хороший «среднебюджетник» по цене в 30-35 тысяч скорее очень-очень редкое исключение, чем правило. Так давайте разбираться, стоит ли он своих денег в 2026 году?
Внешний вид
Смартфон выглядит стильно и уж точно отличается от конкурентов. В оформлении корпуса и модуля камеры видна некая «хуавеевская благородность»: плавные линии, декоративные элементы вокруг блока камер и общее ощущение устройства, которое делали для людей, любящих показать телефон, а не спрятать его в чехол.
Понравилась алюминиевая рамка устройства и качественный матовый пластик на задней панели. На правой грани смартфона расположена качелька регулировки громкости и клавиша разблокировки.
Снизу можно найти слот для microSD карточки, микрофон, разъём USB Type-C для зарядки и передачи файлов и один из двух динамиков. В целом, вроде бы ничего необычного.
А вот что меня расстроило, так это защита от воды и пыли заявлена по стандарту IP65. С одной стороны, смартфон выдержит дождь и брызги, но вот купаться в бассейне уже не стоит. Хотя я считаю (психологически, в первую очередь), что при стоимости смартфона в 45 тысяч рублей сертификация IP68 должна быть по умолчанию.
В остальном же комплект стандартный. В коробке лежит интересный чехол из прозрачного пластика, документы, кабель питания и зарядка аж на 100 Вт. Вот за это Huawei я люблю!
Дисплей
Экран — главный герой этого смартфона и, честно говоря, одна из причин, почему Nova 15 Pro вообще имеет смысл рассматривать к покупке. В девайсе установлена 6.8-дюймовая LTPO OLED-матрица, с разрешением 1320х2856 пикселей (около 460 ppi).
Экран мало того что по ощущениям очень приятен во время использования, так и в наших тестах выдаёт достаточно высокие показатели. При этом напомню, что наш колориметр их традиционно занижает.
|Huawei Nova 15 Pro
|Максимальный уровень яркости
|541 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|бесконечная
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|~120%
|DeltaE (меньше = лучше)
|4.7
|Цветовая температура (идеальная = 6500К)
|7800K
На практике цифры яркости в 540 кд/м2 означают простую вещь: на улице в солнечный день можно увидеть происходящее на экране. Да, если стоять на пляже с солнцем прямо над головой, то может придётся прищуриться и как-то покрутиться в поисках лучшего ракурса. Но вот на городской улице уже можно обойтись без привычного «прикладывания ладошки» к экрану.
Ну и все современные фишки OLED-дисплеев вроде Always On Display в Nova 15 Pro тоже доступны.
Производительность и автономность
За производительность в Huawei Nova 15 Pro отвечает Kirin 9010S, это собственный чип HiSilicon. Архитектура у него 8 ядерная, заявленный техпроцесс составляет 7 нм.
Но что это вообще за чип в плане производительности? Huawei традиционно шифрует свои чипы и информацию о них, но по совокупной производительности Kirin 9010/9010S часто сравнивают с решениями уровня Snapdragon 8 Gen 1 и Snapdragon 8+ Gen 1, но с поправкой на особенности архитектуры хуавеевских чипов и энергопотребление.
В утилите Nova 15 Pro набирает порядка 1 млн 150 тыс. баллов, что ставит его чуть выше Snapdragon 7 Gen 4 или Demensity 7400 Ultra. В реальных же задачах (интерфейс, соцсети, сёрфинг в интернете, мультимедиа) ощущается как уверенный субфлагман, без заметных тормозов.
За графику отвечает Maleoon 910, очередное хуавеевское решение. Условный Genshin Impact и схожие тяжёлые проекты идут на высоких настройках при 50-60 кадрах в секунду, но при долгих сессиях возможен лёгкий троттлинг. А вот популярные онлайн шутеры (PUBG, CoD: Mobile, Standoff 2 и подобные) идут без проблем, с высокими настройками и стабильным 60+ FPS.
Конфигурации памяти — 12 ГБ оперативки и 256 или 512 Гбайт постоянной памяти без поддержки microSD карт.
Внутри девайса находится кремний-углеродная батарея на 6500 мАч. В сравнении с большинством девайсов, побывавших у нас на тесте, аккумулятор Nova 15 Pro занимает позицию выше среднего. При яркости в 200 кд/м2 и включенном вайфае вы сможете чуть меньше 28 часов смотреть видео, почти сутки читать электронные книжки, и 11 часов с копейками рубиться в требовательные игры вроде Genshin Impact. Результат, мягко говоря, неплохой.
Комплектная зарядка на 100 Вт позволяет восстановить больше половины заряда за полчаса с небольшим, время полной зарядки — около часа.
Камера
Тыловой блок камеры у nova 15 Pro выглядит так: 50-мегапиксельная основная камера с апертурой f/1.8 и оптической стаблизацией, телевик на 12 Мп с апертурой f/2.4 с трёхкратным оптическим зумом и модуль для широкоугольной съёмки на 13 мегапикселей с захватом в 120 градусов. Плюс к этому производитель заявляет о лазерном автофокусе и цветовом спектральном датчике, которые помогают системе точнее «понимать» сцену. Но какими снимки получаются в реальности?
Днём основная камера выдаёт детализированные и контрастные кадры с лёгким фирменным «хуавеевским» приукрашиванием — насыщенные, но не ядовитые цвета. Даже достаточно серая московская весна получилась какой-то тёплой и «плёночной». Такие вообще ни разу не стыдно выложить в соцсети, а ещё не надо заниматься длительной обработкой.
Понравилось, как получаются фотки на зум, детализация не падает, да и прикопаться особо не к чему.
Вот вам наш главред в портретном режиме на разном зуме. Честно говоря, фотки получаются на уровне неплохого фотоаппарата. Да, заметны косяки постобработки вроде отсутствия размытия между ног или возле рюкзака при использовании двухкратного зума. Но вот как только Игорь стал единым объектом съёмки без лишних «дырок» по бокам, то камера справилась даже с развевающимися на ветру волосами.
Короче, получилось точно не хуже конкурентов.
А вот в ночное время смартфон хоть и достаточно уверенно держит шум под контролем, периодически заметна агрессивная обработка ИИ и размытия по краям снимка. Вполне нормально снимать даже движущиеся объекты, но одним кадром можно и не обойтись, поэтому для перестраховки лучше делать небольшую серию.
Фронталка у Huawei Nova 15 Pro тоже на 50 мегапикселей, причм с автофокусом и даже возможностью записи видео в 4К@60fps. Со снимками ситуация напоминает съёмку в ночных условиях: большинство кадров получаются офиегенными, с правильными цветами и чётким качеством, но вот периодически телефон может... потерять фокус! Сравните второй и третий снимки, снятые вечером с неярким источником света поблизости.
Примеры записи видео всё в тех же 4К при 60 кадрах в секунду вы видите выше. В отличие от фотографий, съёмка московской весны получилось какой-то мрачноватой что-ли. А вот записанный ночью видеоролик мне уж очень понравился: и в качестве не потеряли (например, на номерах машин), и стабилизация в условиях слабого освещения отрабатывает на максимум.
Оболочка системы и фишки
Со стороны софта Nova 15 Pro работает на EMUI 15 на отдельных рынках. Да, отсутствие полноценного Google Play по прежнему остаётся нюансом, который стоит учитывать. В России это «сборка» системы с AppGallery, Petal Search, пакетом приложений от Яндекса и прочими заменителями Google сервисов. При этом за последние несколько лет экосистема Huawei заметно подросла, и для массового пользователя большинство приложений либо уже есть в магазине, либо ставится через поисковик и сторонние магазины. Тот же «недоступный» видеохостинг с красной кнопкой находится за пару секунд в AppGallery и ставится двумя тапами по экрану без лишних свистоплясок.
Сама же система EMUI выглядит «по-взрослому»: анимации отрисованы красиво, во время использования смартфонов никаких лагов или глюков замечено не было. Из такой прям заметной «китайскости» можно выделить рекомендации в магазине, которые вам стараются подсунуть. Ну и при первом запуске это предустановленные российскими властями обязательные приложения, тут уж никуда не деться.
Что очень-очень нас удивило, позабавило и привлекло внимание — фирменный комплектный чехол, который доступен по предзаказу в качестве подарка. Через приложение Porink Pixel на него можно вывести любое изображение на экранчик на задней крышке. Сам он выполнен из приятного матового и плотного пластика, а такого интересного технологического дополнения к смартфону мы вроде как нигде и не видели за последние пару лет.
Конкуренты
Realme 16 Pro+
Huawei Nova 15 Pro стартует в российских магазинах электронике по цене от 44 990 рублей. По очень близкому к нему ценнику недавно «запустился» другой китайский смартфон — Realme 16 Pro+. Nova 15 Pro — это про экран, более премиальные материалы (в Realme 16 Pro+ вообще экокожа на задней спинке, ощущается не так круто как матовый пластик) и более качественную видеосъёмку в ночное рвемя суток.
А вот девайс от Realme будет немного мощнее и с большей автонономностью. Android здесь тоже оригинальный, поэтому все принадлижание Гуглу программы есть либо сразу, либо качаются напрямую. Если у вас пыльная или влажная работа, то выбор точно будет в пользу 16 Pro+ из-за пылевлагозащиты по стандарту IP69K. Я бы сказал, что этот аппарат в сравнении с Nova 15 Pro более «пролетарский» за счёт массивного корпуса и менее «премиального» ощущения дисплея и дизайна. А в вопросах производительности и автономности они работают одинакоов шустро и почти одинаково долго.
Samsung Galaxy A37
Что ещё лежит рядом на полке в магазине? Например, Samsung Galaxy A37 — это про привычный многим Android с One UI и полными Google‑сервисами, долгое обновление системы, 120 Гц AMOLED‑экран, но при этом с заметными рамками и подбородком. При этом автономность уровня «до конца дня хватит и ладно».
Основные ньюансы спрятаны в характеристиках железа и камеры: чипсет даёт лишь честный средний уровень производительности без запаса «на вырост», камера хороша для дневных снимков и сторис, но без серьёзного телевика и ночных чудес. В сравнении с Nova 15 Pro максимальная скорость зарядки ощутимо меньше, а комплектного блока питания и вовсе нет.
Выводы
Huawei Nova 15 Pro — это смартфон, который смело можно рекомендовать, если пользователь хочет телефон с реально хорошей начинкой и «взрослой» экосистемой со всеми видами устройств. Да, возможно придётся пожертвовать в мелочах вроде отсутствия оригинальных Google-сервисов «из коробки», большинство из которых из этой же коробки будут доступны в фирменном магазин предложений.
Смартфон начал продаваться в России с 16 апреля по цене от 44 999 рублей в конфигурации 12/256 Гбайт, причем по предзаказу (до 23 апреля) будет доступен фирменный чехол с меняющимся экраном сзади. Но даже не смотря на такие плюшки, за свои деньги Nova 15 Pro предлагает один из лучших экранов на рынке, достойную автономность и хорошую камеру для соцсетей.
Да, она иногда косячит, но с ней вообще без проблем можно сделать хипстерские запретограмные снимки. А вот что поплавать в бассейне и сделать снимки в нём уже не получится — обидно. IP65 в смартфоне почти за полсотни тысячрублей, ну... маловато. В остальном же серьезно к девайсу докопаться не могу.
- Стильный дизайн с алюминиевыми рамками
- Хорошая камера
- Уникальный подарок по предзаказу
- Блок питания на 100 Вт в комплекте
- Не самый мощный процессор
- Защита от пыли и влаги по стандарту IP65