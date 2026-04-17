Huawei Nova 15 Pro — стильный смартфон с необычным чехлом и хорошей камерой

Рынок смартфонов в России сейчас напоминает винегрет: китайские бюджетники, достаточно много «серых» Samsung и iPhone, ну и в довесок плотная колонна из Honor, Realme, Xiaomi/POCO и, конечно, Huawei.

Новый Huawei Nova 15 Pro типичный субфлагман: дешевле топовых моделей, но с явным желанием «кусать» их за пятки по ключевым функциям. При этом цена в России около 45 000 рублей за версию 12/256 ГБ в зелёном цвете в официальной рознице на первый взгляд выглядит достаточно… агрессивно, наверное. Это уже не «доступный середняк», который вы покупаете в салоне связи «на шару», а сознательный выбор одного хорошего телефона на пару лет.

Причем стоит учесть, что в этом году из-за роста цен на комплектующие новые смартфоны подорожают сами по себе. Теперь хороший «среднебюджетник» по цене в 30-35 тысяч скорее очень-очень редкое исключение, чем правило. Так давайте разбираться, стоит ли он своих денег в 2026 году?

Внешний вид