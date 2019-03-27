Обзор смартфона Honor 10i: когда китайцы проиграли корейцам

Разъёмы находятся на нижнем торце и 3,5-мм аналоговый разъём, по давно принятой в Huawei/Honor традиции, зачем-то смещён вниз. Однако тут есть вещи и пострашнее — micro-USB.

Да, в Honor 10 Lite тоже был micro-USB, но на фоне Xiaomi Redmi Note 7, который уже за 13-15 тысяч рублей доступен с USB-C, всё же расстраивает.