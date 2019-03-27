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Обзор смартфона Honor 10i: когда китайцы проиграли корейцам

...и другим китайцам
6
/10
Оценка по версии Ferra
Honor 10i
В Huawei решили, что (по сравнению с конкурентами) ещё недостаточно запутали нас названиями и индексами смартфонов, и выпустили под брендом Honor новинку Honor 10i. Основная фишка нового смартфона — дополнительный сверхширокоугольный модуль камеры. Фактически, на сегодня это самый доступный смартфон с таким модулем. Но есть ли у него ещё какие-то достоинства?

Честно говоря, я так и не понял назначения приставки “i” в названии. По отношению к модели Honor 10, новый Honor 10i гораздо менее производительный — он построен на более простом процессоре Kirin 710 вместо Kirin 970. На ум приходят аналогии со старыми Nokia, где приставка “i” означала нечто вроде мультимедиа-улучшения (цветной экран или наличие камеры) — мол, из-за сверхширика. Других вариантов у меня нет.

Внешний вид и конструкция

Внешне Honor 10i больше всего напоминает Honor 10 Lite.

Смартфон Honor 10i

Разве что, на тыльной стороне можно заметить главную фишку — тройную камеру. Если что, это сверхширокоугольный модуль плюс обычный (широкоугольный) плюс сенсор глубины. Там же — сканер отпечатков пальцев и вспышка.

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Смартфон Honor 10i, вид сзади

Форма выреза в экране — каплевидная, к этому никаких претензий. Пока что это, на мой взгляд, наиболее удачное решение для максимального увеличения площади экрана с сохранением фронтальной камеры.

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Смартфон Honor 10i — каплевидный вырез в экране

Разъёмы находятся на нижнем торце и 3,5-мм аналоговый разъём, по давно принятой в Huawei/Honor традиции, зачем-то смещён вниз. Однако тут есть вещи и пострашнее — micro-USB.

Да, в Honor 10 Lite тоже был micro-USB, но на фоне Xiaomi Redmi Note 7, который уже за 13-15 тысяч рублей доступен с USB-C, всё же расстраивает.

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Смартфон Honor 10i — гибридный слот для SIM-карт и MicroSD

Как расстраивает и гибридный слот для симок и карты памяти. Снова дилемма — либо вторая симка, либо карта памяти. Впрочем, у меня на тестировании была версия с памятью 128 Гбайт.

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Смартфон Honor 10i — кнопки на правом боку

К недостатку я бы отнёс ещё и отверстие второго микрофона рядом со слотом для симок на верхнем торце. Не знаю, быстро ли можно его испортить по ошибке тыкая “скрепкой”, но о чём думали инженеры — непонятно.

Экран и интерфейс

На экране производитель слегка сэкономил — в том, что касается запаса яркости, тут всё не очень хорошо. Снова сравнивая с конкурентами по цене получается крайне вяло. Недостаток яркости смартфон пытается компенсировать программно, постоянно оптимизируя настройки, а потому график гаммы выглядит очень криво. Но это не значит, что экран плохой. Просто в яркий солнечный день он будет смотреться хуже, чем у конкурентов. В помещении или в пасмурную погоду — картинка выглядит отлично.

Honor 10i
Максимальный уровень яркости (мин./макс.)336–376/1,6 кд/м2
Контрастность (больше = лучше)1150–1250:1
Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже)94%
DeltaE (меньше = лучше)1,9
Гамма (идеальная — 2,2)1,9
Цветовая температура (идеальная = 6500K)6400–8500К

Зато у нас тут обновление по интерфейсу. Уже “из коробки” стоит Android 9 и фирменная оболочка EMUI 9. Таким образом, это один из немногих смартфонов Huawei/Honor, работающих на актуальной ОС на момент написания статьи.

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Интерфейс Honor 10i: экран блокировки

Производительность и автономность

Как я уже сказал, Kirin 710, используемый здесь, уступает Kirin 970 из Honor 10. Зато в Honor 10 Lite стоит такой же. По уровню производительности этот процессор примерно соответствует Qualcomm Snapdragon 636-660 (причём, GPU на уровне 636-го).

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Замер производительности в бенчмарке AnTuTu Benchmark

В целом, это достаточная производительность для практически всех сценариев использования смартфона, включая игры.

Аккумулятора 3400 мАч смартфону хватает примерно на столько же, на сколько и Honor 10 с такой же ёмкостью. Но если снова сравнивать с Qualcomm, то этого уже мало — например, Xiaomi Mi 8, имея прошлогодний флагманский Snapdragon 845 и те же 3400 мАч, работал в среднем столько же, сколько Honor 10i.

Время полной разрядки смартфонов в минутах (чтение, видео, игры)

Короче, Honor 10i — это средний процессор и “флагманская”, в плохом смысле, автономность.

Но радует, что чип NFC убирать не стали, хотя в некоторых каталогах (например, GSMArena) его наличие не указано. Но он тут есть. А потому и Google Pay, и Huawei Pay пользователю доступны. Кстати, FM-радио тоже имеется.

Камера

И вот мы переходим к самому интересному — к камере. Как и другие современные модели Huawei/Honor, здесь акцент делается на AI, то есть, искусственном интеллекте. И, как и в других современных моделях Huawei/Honor, AI чаще делает картинку хуже, чем лучше, но “среднестатистическому пользователю” понравится. Обычно повышается локальный контраст, включается усиленный HDR, в итоге получается неестественно, зато вытягиваются тени, с которыми сама по себе камера не справляется.

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Снимок на камеру Honor 10i

Что касается сверхширокоугольного модуля, то он действительно расширяет творческие возможности, но пользоваться им надо с умом. Интересно, однако, что, в отличие от Xiaomi Mi 9, здесь не исправлена дисторсия, то есть, вертикали слегка изгибаются к краям кадра.

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Обычная камера Honor 10i

В общем, днём результат неплохой, но, если не брать в учёт сверхширик, то у того же Xiaomi Redmi Note 7 получше (говорю потому, что тестировал эти смартфоны один за одним). Селфи… ну тоже терпимо.

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Селфи-камера Honor 10i

Но всё меняется, когда наступает ночь.

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Съёмка на камеру Honor 10i ночью

И давайте я сразу кое-что проясню. Не многие обзорщики телефонов понимают разницу между “ночное фото” и “фотография в условиях плохого освещения”. Нередко в качестве “потрясающих” ночных снимков нам демонстрируются фотографии, в которых слишком много искусственного освещения, чтобы чему-то там удивляться. Но на примерах выше вы можете наблюдать именно что плохое освещение. И с ним камера ведёт себя откровенно плохо. Упомянутый выше Redmi Note 7 тоже чудес не вытворяет в таких условиях, но более дорогой Honor 10i не дотягивает и до него.

Пример дневной видеосъёмки

Отдельная тема — видео. Здесь есть поддержка съёмки в Full-HD с частотой 60 кадров в секунду, но ирония в том, что такие ролики получаются менее резкими, чем в 30 fps.

Пример видеосъёмки на сверхширокоугольный объектив

Зато плюс — можно снимать отдельно на сверхширокоугольную камеру, но там только 30 fps и не более.

Пример ночной видеосъёмки

Ночью 60 fps вообще не имеют смысла — всё тёмное, почти ничего не видно. 30 fps — за счёт уменьшения скорости затвора появляются оттенки, но с большим количеством шумов.

Конкуренты

Honor 10iXiaomi Redmi Note 7Samsung Galaxy A50
Операционная системаAndroid 9 + EMUI 9Android 9 + MIUI 10.2Android 9
Экран6,21’’, 1080х2340 пикс., 19,5:9, IPS, 415 ppi6,3’’, 1080х2340 пикс., 19,5:9, IPS, 409 ppi6,4’’, 1080х2340 пикс., 19,5:9, IPS, 403 ppi
ПроцессорHiSilicon Honor Kirin 710, 4x Cortex-A73 2,2 ГГц + 4x Cortex-A53 1,7 ГГцQualcomm Snapdragon 660, 4x Kryo 260 2,2 ГГц + 4x Kryo 260 1,8 ГГцExynos 9610, 4xCortex-A73 2,3 ГГц + 4x Cortex-A53 1,7 ГГц
ГрафикаMali-G51 MP4Adreno 512Mali-G72 MP3
Оперативная память4 Гбайт4 Гбайт4 Гбайт
Накопитель128 Гбайт + MicroSD64 Гбайт + MicroSD64 Гбайт + MicroSD
СвязьNFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 4.2, GPS, GLONASS, BeiDou, FMLTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou, FMNFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou
КамерыОсновная тройная: разрешение матрицы: 24 Мп + 8 Мп + 2 Мп диафрагма: f/1,8 + f/2,2 + f/2,4, качество видео: до 1080@60 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 32 Мп диафрагма: f/2,0Основная двойная: разрешение матрицы: 48 Мп + 5 Мп диафрагма: f/1,8 + f/2,4 качество видео: до 1080@60 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 13 Мп диафрагма: f/2,2Основная тройная: разрешение матрицы: 25 Мп + 8 Мп + 5 Мп диафрагма: f/1,7 + f/2,2 + f/2,2, качество видео: до 1080@30 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 25 Мп диафрагма: f/2,0
Аккумулятор3400 мАч, несъёмный5000 мАч, несъемный4000 мАч, несъёмный
Размеры154,8x73,6x8 мм159,2x75,2x8,1 мм158,5x74,7x7,7 мм
Масса164 г186 г166 г
Цена20 тысяч рублей15 тысяч рублей20 тысяч рулей

Xiaomi Redmi Note 7

Представленный недавно Redmi Note 7 не только дешевле Honor 10i, но и лучше почти во всём. Разве что, максимум у него лишь 64 Гбайт памяти, а также отсутствует модуль NFC. Но главное: камера у него гораздо лучше, экран имеет больший запас яркости, да и автономность выше. Так что, если NFC вас не интересует, имеет смысл обратить внимание именно на этот вариант.

Samsung Galaxy A50

Совершенно неожиданно Samsung сделали приличный и недорогой смартфон — давно у них не получалось и то и то одновременно. И, к сожалению, это снова плохие новости для Honor 10i — Galaxy A50 уже имеет NFC, в отличие от Redmi Note 7, а производительность — значительно выше. А главное — здесь тоже есть сверхширокоугольный модуль, а слот для сим-карт не гибридный, то есть, можно и две симки использовать и MicroSD поставить! И всё это за те же 20 тысяч рублей. Разве что, встроенной памяти только 64 Гбайт (128 Гбайт тоже есть, но такие модели стоят дороже).

Итого

Увы, Honor 10i — это смартфон с непонятным названием и не более понятным предназначением. Фактически это что-то вроде Honor 10 Lite, но со сверхширокоугольным модулем камеры. По сути, этот модуль — единственное преимущество Honor 10i над многими конкурентами и брать его стоит только ради этого, однако за те же деньги предлагается Samsung Galaxy A50 с такой же “фишкой” и в целом более современный.

При этом, отмечу, что в остальном камера хуже, чем у даже более дешёвых конкурентов.

6
/10
Оценка по версии Ferra
Honor 10i
Плюсы
  • Сверхширокоугольный объектив
  • NFC
Минусы
  • Посредственная камера в целом
  • Завышенная цена
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