Обзор смартфона Honor 10i: когда китайцы проиграли корейцам

Честно говоря, я так и не понял назначения приставки “i” в названии. По отношению к модели Honor 10, новый Honor 10i гораздо менее производительный — он построен на более простом процессоре Kirin 710 вместо Kirin 970. На ум приходят аналогии со старыми Nokia, где приставка “i” означала нечто вроде мультимедиа-улучшения (цветной экран или наличие камеры) — мол, из-за сверхширика. Других вариантов у меня нет.
Внешний вид и конструкция
Внешне Honor 10i больше всего напоминает Honor 10 Lite.
Разве что, на тыльной стороне можно заметить главную фишку — тройную камеру. Если что, это сверхширокоугольный модуль плюс обычный (широкоугольный) плюс сенсор глубины. Там же — сканер отпечатков пальцев и вспышка.
Форма выреза в экране — каплевидная, к этому никаких претензий. Пока что это, на мой взгляд, наиболее удачное решение для максимального увеличения площади экрана с сохранением фронтальной камеры.
Разъёмы находятся на нижнем торце и 3,5-мм аналоговый разъём, по давно принятой в Huawei/Honor традиции, зачем-то смещён вниз. Однако тут есть вещи и пострашнее — micro-USB.
Да, в Honor 10 Lite тоже был micro-USB, но на фоне Xiaomi Redmi Note 7, который уже за 13-15 тысяч рублей доступен с USB-C, всё же расстраивает.
Как расстраивает и гибридный слот для симок и карты памяти. Снова дилемма — либо вторая симка, либо карта памяти. Впрочем, у меня на тестировании была версия с памятью 128 Гбайт.
К недостатку я бы отнёс ещё и отверстие второго микрофона рядом со слотом для симок на верхнем торце. Не знаю, быстро ли можно его испортить по ошибке тыкая “скрепкой”, но о чём думали инженеры — непонятно.
Экран и интерфейс
На экране производитель слегка сэкономил — в том, что касается запаса яркости, тут всё не очень хорошо. Снова сравнивая с конкурентами по цене получается крайне вяло. Недостаток яркости смартфон пытается компенсировать программно, постоянно оптимизируя настройки, а потому график гаммы выглядит очень криво. Но это не значит, что экран плохой. Просто в яркий солнечный день он будет смотреться хуже, чем у конкурентов. В помещении или в пасмурную погоду — картинка выглядит отлично.
|Honor 10i
|Максимальный уровень яркости (мин./макс.)
|336–376/1,6 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1150–1250:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже)
|94%
|DeltaE (меньше = лучше)
|1,9
|Гамма (идеальная — 2,2)
|1,9
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|6400–8500К
Зато у нас тут обновление по интерфейсу. Уже “из коробки” стоит Android 9 и фирменная оболочка EMUI 9. Таким образом, это один из немногих смартфонов Huawei/Honor, работающих на актуальной ОС на момент написания статьи.
Производительность и автономность
Как я уже сказал, Kirin 710, используемый здесь, уступает Kirin 970 из Honor 10. Зато в Honor 10 Lite стоит такой же. По уровню производительности этот процессор примерно соответствует Qualcomm Snapdragon 636-660 (причём, GPU на уровне 636-го).
В целом, это достаточная производительность для практически всех сценариев использования смартфона, включая игры.
Аккумулятора 3400 мАч смартфону хватает примерно на столько же, на сколько и Honor 10 с такой же ёмкостью. Но если снова сравнивать с Qualcomm, то этого уже мало — например, Xiaomi Mi 8, имея прошлогодний флагманский Snapdragon 845 и те же 3400 мАч, работал в среднем столько же, сколько Honor 10i.
Короче, Honor 10i — это средний процессор и “флагманская”, в плохом смысле, автономность.
Но радует, что чип NFC убирать не стали, хотя в некоторых каталогах (например, GSMArena) его наличие не указано. Но он тут есть. А потому и Google Pay, и Huawei Pay пользователю доступны. Кстати, FM-радио тоже имеется.
Камера
И вот мы переходим к самому интересному — к камере. Как и другие современные модели Huawei/Honor, здесь акцент делается на AI, то есть, искусственном интеллекте. И, как и в других современных моделях Huawei/Honor, AI чаще делает картинку хуже, чем лучше, но “среднестатистическому пользователю” понравится. Обычно повышается локальный контраст, включается усиленный HDR, в итоге получается неестественно, зато вытягиваются тени, с которыми сама по себе камера не справляется.
Что касается сверхширокоугольного модуля, то он действительно расширяет творческие возможности, но пользоваться им надо с умом. Интересно, однако, что, в отличие от Xiaomi Mi 9, здесь не исправлена дисторсия, то есть, вертикали слегка изгибаются к краям кадра.
В общем, днём результат неплохой, но, если не брать в учёт сверхширик, то у того же Xiaomi Redmi Note 7 получше (говорю потому, что тестировал эти смартфоны один за одним). Селфи… ну тоже терпимо.
Но всё меняется, когда наступает ночь.
И давайте я сразу кое-что проясню. Не многие обзорщики телефонов понимают разницу между “ночное фото” и “фотография в условиях плохого освещения”. Нередко в качестве “потрясающих” ночных снимков нам демонстрируются фотографии, в которых слишком много искусственного освещения, чтобы чему-то там удивляться. Но на примерах выше вы можете наблюдать именно что плохое освещение. И с ним камера ведёт себя откровенно плохо. Упомянутый выше Redmi Note 7 тоже чудес не вытворяет в таких условиях, но более дорогой Honor 10i не дотягивает и до него.
Отдельная тема — видео. Здесь есть поддержка съёмки в Full-HD с частотой 60 кадров в секунду, но ирония в том, что такие ролики получаются менее резкими, чем в 30 fps.
Зато плюс — можно снимать отдельно на сверхширокоугольную камеру, но там только 30 fps и не более.
Ночью 60 fps вообще не имеют смысла — всё тёмное, почти ничего не видно. 30 fps — за счёт уменьшения скорости затвора появляются оттенки, но с большим количеством шумов.
Конкуренты
|Honor 10i
|Xiaomi Redmi Note 7
|Samsung Galaxy A50
|Операционная система
|Android 9 + EMUI 9
|Android 9 + MIUI 10.2
|Android 9
|Экран
|6,21’’, 1080х2340 пикс., 19,5:9, IPS, 415 ppi
|6,3’’, 1080х2340 пикс., 19,5:9, IPS, 409 ppi
|6,4’’, 1080х2340 пикс., 19,5:9, IPS, 403 ppi
|Процессор
|HiSilicon Honor Kirin 710, 4x Cortex-A73 2,2 ГГц + 4x Cortex-A53 1,7 ГГц
|Qualcomm Snapdragon 660, 4x Kryo 260 2,2 ГГц + 4x Kryo 260 1,8 ГГц
|Exynos 9610, 4xCortex-A73 2,3 ГГц + 4x Cortex-A53 1,7 ГГц
|Графика
|Mali-G51 MP4
|Adreno 512
|Mali-G72 MP3
|Оперативная память
|4 Гбайт
|4 Гбайт
|4 Гбайт
|Накопитель
|128 Гбайт + MicroSD
|64 Гбайт + MicroSD
|64 Гбайт + MicroSD
|Связь
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 4.2, GPS, GLONASS, BeiDou, FM
|LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou, FM
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou
|Камеры
|Основная тройная: разрешение матрицы: 24 Мп + 8 Мп + 2 Мп диафрагма: f/1,8 + f/2,2 + f/2,4, качество видео: до 1080@60 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 32 Мп диафрагма: f/2,0
|Основная двойная: разрешение матрицы: 48 Мп + 5 Мп диафрагма: f/1,8 + f/2,4 качество видео: до 1080@60 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 13 Мп диафрагма: f/2,2
|Основная тройная: разрешение матрицы: 25 Мп + 8 Мп + 5 Мп диафрагма: f/1,7 + f/2,2 + f/2,2, качество видео: до 1080@30 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 25 Мп диафрагма: f/2,0
|Аккумулятор
|3400 мАч, несъёмный
|5000 мАч, несъемный
|4000 мАч, несъёмный
|Размеры
|154,8x73,6x8 мм
|159,2x75,2x8,1 мм
|158,5x74,7x7,7 мм
|Масса
|164 г
|186 г
|166 г
|Цена
|20 тысяч рублей
|15 тысяч рублей
|20 тысяч рулей
Xiaomi Redmi Note 7
Представленный недавно Redmi Note 7 не только дешевле Honor 10i, но и лучше почти во всём. Разве что, максимум у него лишь 64 Гбайт памяти, а также отсутствует модуль NFC. Но главное: камера у него гораздо лучше, экран имеет больший запас яркости, да и автономность выше. Так что, если NFC вас не интересует, имеет смысл обратить внимание именно на этот вариант.
Samsung Galaxy A50
Совершенно неожиданно Samsung сделали приличный и недорогой смартфон — давно у них не получалось и то и то одновременно. И, к сожалению, это снова плохие новости для Honor 10i — Galaxy A50 уже имеет NFC, в отличие от Redmi Note 7, а производительность — значительно выше. А главное — здесь тоже есть сверхширокоугольный модуль, а слот для сим-карт не гибридный, то есть, можно и две симки использовать и MicroSD поставить! И всё это за те же 20 тысяч рублей. Разве что, встроенной памяти только 64 Гбайт (128 Гбайт тоже есть, но такие модели стоят дороже).
Итого
Увы, Honor 10i — это смартфон с непонятным названием и не более понятным предназначением. Фактически это что-то вроде Honor 10 Lite, но со сверхширокоугольным модулем камеры. По сути, этот модуль — единственное преимущество Honor 10i над многими конкурентами и брать его стоит только ради этого, однако за те же деньги предлагается Samsung Galaxy A50 с такой же “фишкой” и в целом более современный.
При этом, отмечу, что в остальном камера хуже, чем у даже более дешёвых конкурентов.