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Хороший китайский флагман без переплаты за избыточную мощность. Обзор смартфона OPPO Reno Z

Альтернатива для всех, кто устал от Xiaomi и Huawei
9
/10
Оценка по версии Ferra
Oppo Reno Z
У флагманов OPPO цены часто бывают совсем не "китайскими", при том, что репутацию Huawei компания себе ещё не заработала. Но модель OPPO Reno Z - это как раз попытка снизить цену, не растеряв ключевые особенности и не урезав функциональность. И знаете, что? Удачная попытка-то!

Внешний вид

Чем может выделиться современный типичный Android-смартфон с каплевидным вырезом в верхней части экрана?

Смартфон OPPO Reno Z

Конечно же, “трёхмерной” текстурой задней части. То есть, это производители так думают, что смартфон этим выделяется. Да, это выглядит круче переливающихся цветов на корпусах Huawei, и тем более лучше обычного рояльного маркого стекла в типичном смартфоне. Но лучше бы OPPO выделился интересной текстурой кожаного покрытия или даже софт-тач пластиком. Вот это сегодня точно редкость. Где ты, кожаный LG G4, я скучаю…

Смартфон OPPO Reno Z, вид сзади

Как видно, сканера отпечатков пальцев на корпусе нет - он здесь встроен в экран. О нём чуть ниже поговорим.

Смартфон OPPO Reno Z, нижний торец

Снизу - USB-C и, внезапно, 3,5-мм. То есть, это хорошо, конечно, но немного странно, учитывая, что у OPPO зачастую более дорогие смартфоны обходятся без аналогового выхода на наушники. Да, у многих других производителей так же, но от этого менее странно не становится.

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Смартфон OPPO Reno Z, левый бок

Справа - кнопка питания и блокировки, слева - кнопки управления громкостью.

Смартфон OPPO Reno Z, слот для 2x nano-SIM

Также слева - слот для двух nano-SIM. Карты памяти здесь не поддерживаются, но встроенной памяти 128 Гбайт “хватит всем”.

Смартфон OPPO Reno Z, тыльные камеры, вспышка и... подставка

На тыльной стороне виднеется сдвоенная камера, вспышка и… зеркальце? На самом деле, по словам представителей компании, это просто выступ, чтобы телефон опирался на него, когда лежит на спинке, и не царапались камеры. Что ж, предусмотрительно.

Смартфон OPPO Reno Z в руке

Экран и интерфейс

У OPPO Reno Z весьма приличный экран, который даже поддерживает HDR10. Например, можно смотреть ролики с YouTube в HDR (если сами ролики были сделаны с использованием этой технологии), хотя цветопередача в этом режиме слегка разочаровывает. Иногда видны лишние оттенки, иногда яркие цвета “перекрывают” соседние. У Sony Xperia 1 отображение в HDR10 сделано гораздо лучше.

OPPO Reno Z
Максимальный уровень яркости (мин./макс.)437
Контрастность (больше = лучше)бесконечная
Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже)99%
DeltaE (меньше = лучше)4,82
Гамма (идеальная — 2,2)2,3
Цветовая температура (идеальная = 6500K)7500К

Но в остальном к экрану никаких претензий. Хорошая цветопередача (не в HDR), высокая яркость, достаточная чёткость с поправкой на PenTile в AMOLED.

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Интерфейс OPPO Reno Z: экран блокировки

Интерфейс - фирменная разработка Color OS версии 6.0. На мой взгляд это очень удобный и функциональный, хотя и слегка “игрушечный” на вид интерфейс. В приложении “Магазин тем” можно найти и другие варианты оформления, но мне они нравятся ещё меньше.

Производительность и автономность

С точки зрения производительности, OPPO Reno Z - смартфон из средне-верхнего (или верхне-среднего) сегмента. Для игр его хватает, в бенчмарках циферки не самые низкие - ну и чудно. Это если вы обычный покупатель.

А если вы энтузиаст и религиозный фанатик Qualcomm Snapdragon, сообщаю вам, что в OPPO Reno Z установлен самый крутой современный процессор MediaTek - Helio P90. Очень толковый с конструктивной точки зрения чип на 12 нм-техпроцессе (14 нм у Snapdragon 660 хуже, 10 нм у Snapdragon 710/730 лучше) с блоком из четырёх мощных ядер Cortex-A75 и четырёх Cortex-A55. То есть, процессорная часть повторяет Snapdragon 710 и 730, у которых ядра Kryo 360 основаны как раз на 75-х и 55-х Кортексах. У Snapdragon 660, для справки, в основе лежат более старые (то есть более медленные при одном и том же количестве ГГц) ядра Cortex A73 и A53.

Короче говоря, по процессорной части у на аналог субфлагманских (вторых по общей крутизне в современной линейке) Qualcomm Snapdragon, а по графической - что-то среднее между бюджетными Snapdragon 636 и 660, потому что графика у MediaTek, как всегда, установлена на сдачу.

Процессор не горячий, бодрый и беспроблемный, но каких-то восторгов не вызывает, потому что в смартфонах за 30 тысяч этот набор качеств есть по определению, а MediaTek (китайские процессоры вместо американских Qualcomm) обычно брали для того, чтобы мобильник стоил дешевле своих аналогов на импортных комплектующих. Даже Huawei понимает, что за китайское происхождение процессора полагается скидка, поэтому гораздо более мощный Honor 20 стоит примерно эти же 28 тысяч. А в нашем случае разница в ценах на процессоры, судя по всему, ушла на красную икру и куртизанок для менеджеров OPPO.

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Результаты замера производительности в бенчмарке AnTuTu Benchmark

Аккумулятор ёмкостью 4035 мАч обеспечивает весьма приличную автономность, хотя нельзя не заметить, что вариант с Qualcomm Snapdragon, скажем, серии 7хх (с более экономичным техпроцессом) был бы лучше во всех смыслах.

Время полной разрядки смартфона в минутах (чтение, видео, игры)

Ну и коротко об оснащении. Во-первых, немного уже раздражает, что разъём 3,5-мм почему-то ставят именно в не самые топовые устройства. А чем топовые провинились-то? Если 3,5-мм и правда не нужен - уберите его вообще. Если нужен - ставьте везде, в чём проблема? У моего OPPO RX17 Pro, который хоть и старше, но классом выше, этого разъёма нет. А у Reno Z - есть, да ещё и FM-радио поддерживается. Ну что за несправедливость?

Во-вторых, встроенный в экран сканер отпечатков пальцев здесь работает просто изумительно. Это лучший экранный сканер из всех, что я видел - а видел я в последнее время немало (Xiaomi Mi 9/Mi 9 SE/Mi 9T, Honor 20, Huawei P30 - из новейших). В моём RX17 Pro сканер работает хоть и достаточно точно, но всё же медленнее, чем в Reno Z. Да и Reno Z меньше ошибается (я бы сказал - вообще не ошибается, но я же тестировал смартфон всего неделю). Отличная работа, OPPO!

Ну и последнее - время зарядки. OPPO Reno Z по умолчанию поставляется с быстрой зарядкой собственной разработки VOOC 3, которая за час у меня зарядила полностью разряженный смартфон до 95%. Это в-принципе неплохо и круче чем у многих конкурентов (особенно у тех, где мощная зарядка даже в комплекте не поставляется), но тот же OPPO RX17 Pro штатным адаптером заряжается до 100% за 40 минут.

Камера

К сожалению, сам я лично не имел возможности ознакомиться с OPPO Reno и OPPO Reno 10x Zoom, но уже почти год хожу с OPPO RX17 Pro. В целом, то, как камера у OPPO обрабатывает снимки (я вижу много общего у моего RX17 Pro с тестируемым Reno Z) мне нравится. Да, местами прям видно, что это лишь обработка, а то и “дорисовка”, но всё это сделано очень ненавязчиво и мягко. Без кислотных или неестественных цветов.

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Снимок на тыльную камеру OPPO Reno Z

То есть, в плане светосилы, HDR, цветопередачи у камеры OPPO Reno Z всё очень круто и гораздо лучше, чем у конкурентов по цене.

Но с чем у камеры Reno Z точно плохо - так это с резкостью. Алгоритмы OPPO просто не рассчитаны на камеры с 48 Мп - даже когда включаешь этот самый режим, 48 Мп, всё равно получается “мыло”. Ну как мыло… Скажем так - если вы планируете просматривать снимки со смартфона на 4К-телевизоре, то фотографии OPPO Reno Z вам покажутся нерезкими. На Full-HD - нормально. В этом смысле тот же RX17 Pro получше будет.

Но стоит учесть, что в реальности в OPPO Reno Z оптического зума нет вообще. Второй объектив служит здесь лишь для вспомогательных нужд, типа того же размытия фона. Однако учитывая нерезкость основной камеры, можете представить себе, что получается, когда ещё и цифровой зум 2х включаешь.

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Селфи на фронтальную камеру OPPO Reno Z

На селфи иногда субъективно не хватает контраста, но его не проблема усилить фильтрами. В целом же OPPO делают одни из лучших селфи-камер в мобильниках. Во всяком случае, в своей ценовой категории конкурентов по этому параметру у них просто нет.

По видео - неплохо, но могло быть лучше. Явно не хватает стабилизации - если будете снимать на ходу, то без какого-нибудь DJI Osmo даже не пытайтесь. Но качество в целом радует. И даже в 4К нет каких-то лишних лагов или дикой перенасыщенности, как часто бывает у Xiaomi/Huawei/Honor.

Можно было бы придраться, что в 4К не хватает 60 кадров в секунду, но за такие деньги этого режима нет нигде. Xiaomi Mi 9 всё же стоит заметно дороже.

С резкостью на Full-HD у видео не очень (как и у конкурентов), а вот в 4К - всё нормально.

Конкуренты

OPPO Reno ZXiaomi Mi 9THonor 20
Операционная системаAndroid 9 + Color OS 6.0Android 9 + MIUI 10.3Android 9 + Magic UI 2.1
Экран6,4", 1080x2340 пикселей, 19,5:9, 403 ppi, AMOLED, HDR106,4’’, 1080х2340 пикс., 19,5:9, AMOLED, 403 ppi6,26'', 1080x2340 пикс., 19,5:9, IPS, 412 ppi
ПроцессорMediatek MT6779 Helio P90, 2х Cortex-A75 2,2 ГГц + 6х Cortex-A55 2,0 ГГцQualcomm Snapdragon 730, 2x Kryo 470 Gold 2,2 ГГц + 6x Kryo 470 Silver 1,8 ГГцHiSilicon Kirin 980, 2x Cortex-A76 2,6 ГГц + 2x Cortex-A76 1,92 ГГц + 4х Cortex-A55 1,8 ГГц
ГрафикаPowerVR GM9446Adreno 618Mali-G76 MP10
Оперативная память4 Гбайт6 Гбайт LPDDR46 Гбайт
Накопитель128 Гбайт128 Гбайт128 Гбайт
СвязьNFC, LTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDouNFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDouNFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou
КамерыОсновная двойная: разрешение матрицы: 48 Мп + 5 Мп, диафрагма: f/1,7 + f/2,4 качество видео: до 2160@30 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 32 диафрагма: f/2,0Основная тройная: разрешение матрицы: 48 Мп + 13 Мп + 8 Мп, диафрагма: f/1,8 + f/2,4 качество видео: до 2160@30 FPS, Фронтальная: разрешение матрицы: 20 диафрагма: f/2,2Основная четвертная: разрешение матрицы: 48 Мп + 16 Мп + 2 Мп + 2 Мп, диафрагма: f/1,8 + f/2,2 + f/2,4, качество видео: до 2160@30 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 32 диафрагма: f/2,0
Аккумулятор4035 мАч4000 мАч3750 мАч
Размеры157,3x74,9x9,1 мм156,7x74,3x8,8 мм154,3x74x7,9 мм
Масса186 г191 г174 г
Цена28 тысяч рублей29 тысяч28 тысяч рублей

Xiaomi Mi 9T

Если фронтальная камера, перекрывающая экран, вас всё-таки раздражает, то можно взять Xiaomi Mi 9T - у него она выезжает (автоматически и быстро) из корпуса. Плюс, у этого смартфона лучше и производительность и автономность, но вот сканер отпечатков в экране работает гораздо хуже, чем у OPPO Reno Z. По камере - вы выиграете в резкости, но потеряете во всём остальном (съёмка при недостатке освещения, цветопередача, видео).

Honor 20

Значительно выше производительность при значительно меньшей автономности - вот что предлагает нам Honor за те же деньги. Со сканером и камерой всё так же, как и в отношении Xiaomi Mi 9T - выигрываете в резкости, проигрываете по цветам и светосиле. В общем, Honor 20, на мой взгляд, можно рассмотреть только из-за его эргономики - он чуть меньше и вообще лучше лежит в руке.

Итого

OPPO Reno Z - это весьма приличная мобильная камера за свои 28 тысяч рублей и точно лучшая селфи-камера в этом диапазоне. По видео с Reno Z могут тягаться только всякие самсунги до 30 тысяч, что тоже впечатляет.

Собственно, объективных недостатков у смартфона особо-то и нет. Можно было бы пожаловаться на небольшой объём оперативной памяти (4 Гбайт) - всё же, у конкурентов уже до 6 Гбайт. Но, откровенно говоря, разницу при рядовом использовании смартфона не заметишь. Ещё кого-то отпугнёт процессор Helio P90 - что ж, Snapdragon и правда был бы лучше, но никаких объективных причин горевать нет.

9
/10
Оценка по версии Ferra
Oppo Reno Z
Плюсы
  • Хорошая камера (и тыльная и селфи)
  • Быстрая зарядка
  • Есть всё, что нужно (NFC, USB-C, 3,5-мм, даже дисплей с HDR)
Минусы
  • Фотографиям не хватает резкости
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