Хороший китайский флагман без переплаты за избыточную мощность. Обзор смартфона OPPO Reno Z

Интерфейс - фирменная разработка Color OS версии 6.0. На мой взгляд это очень удобный и функциональный, хотя и слегка “игрушечный” на вид интерфейс. В приложении “Магазин тем” можно найти и другие варианты оформления, но мне они нравятся ещё меньше.

Производительность и автономность

С точки зрения производительности, OPPO Reno Z - смартфон из средне-верхнего (или верхне-среднего) сегмента. Для игр его хватает, в бенчмарках циферки не самые низкие - ну и чудно. Это если вы обычный покупатель.

А если вы энтузиаст и религиозный фанатик Qualcomm Snapdragon, сообщаю вам, что в OPPO Reno Z установлен самый крутой современный процессор MediaTek - Helio P90. Очень толковый с конструктивной точки зрения чип на 12 нм-техпроцессе (14 нм у Snapdragon 660 хуже, 10 нм у Snapdragon 710/730 лучше) с блоком из четырёх мощных ядер Cortex-A75 и четырёх Cortex-A55. То есть, процессорная часть повторяет Snapdragon 710 и 730, у которых ядра Kryo 360 основаны как раз на 75-х и 55-х Кортексах. У Snapdragon 660, для справки, в основе лежат более старые (то есть более медленные при одном и том же количестве ГГц) ядра Cortex A73 и A53.

Короче говоря, по процессорной части у на аналог субфлагманских (вторых по общей крутизне в современной линейке) Qualcomm Snapdragon, а по графической - что-то среднее между бюджетными Snapdragon 636 и 660, потому что графика у MediaTek, как всегда, установлена на сдачу.

Процессор не горячий, бодрый и беспроблемный, но каких-то восторгов не вызывает, потому что в смартфонах за 30 тысяч этот набор качеств есть по определению, а MediaTek (китайские процессоры вместо американских Qualcomm) обычно брали для того, чтобы мобильник стоил дешевле своих аналогов на импортных комплектующих. Даже Huawei понимает, что за китайское происхождение процессора полагается скидка, поэтому гораздо более мощный Honor 20 стоит примерно эти же 28 тысяч. А в нашем случае разница в ценах на процессоры, судя по всему, ушла на красную икру и куртизанок для менеджеров OPPO.