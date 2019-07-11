Хороший китайский флагман без переплаты за избыточную мощность. Обзор смартфона OPPO Reno Z

Внешний вид
Чем может выделиться современный типичный Android-смартфон с каплевидным вырезом в верхней части экрана?
Конечно же, “трёхмерной” текстурой задней части. То есть, это производители так думают, что смартфон этим выделяется. Да, это выглядит круче переливающихся цветов на корпусах Huawei, и тем более лучше обычного рояльного маркого стекла в типичном смартфоне. Но лучше бы OPPO выделился интересной текстурой кожаного покрытия или даже софт-тач пластиком. Вот это сегодня точно редкость. Где ты, кожаный LG G4, я скучаю…
Как видно, сканера отпечатков пальцев на корпусе нет - он здесь встроен в экран. О нём чуть ниже поговорим.
Снизу - USB-C и, внезапно, 3,5-мм. То есть, это хорошо, конечно, но немного странно, учитывая, что у OPPO зачастую более дорогие смартфоны обходятся без аналогового выхода на наушники. Да, у многих других производителей так же, но от этого менее странно не становится.
Справа - кнопка питания и блокировки, слева - кнопки управления громкостью.
Также слева - слот для двух nano-SIM. Карты памяти здесь не поддерживаются, но встроенной памяти 128 Гбайт “хватит всем”.
На тыльной стороне виднеется сдвоенная камера, вспышка и… зеркальце? На самом деле, по словам представителей компании, это просто выступ, чтобы телефон опирался на него, когда лежит на спинке, и не царапались камеры. Что ж, предусмотрительно.
Экран и интерфейс
У OPPO Reno Z весьма приличный экран, который даже поддерживает HDR10. Например, можно смотреть ролики с YouTube в HDR (если сами ролики были сделаны с использованием этой технологии), хотя цветопередача в этом режиме слегка разочаровывает. Иногда видны лишние оттенки, иногда яркие цвета “перекрывают” соседние. У Sony Xperia 1 отображение в HDR10 сделано гораздо лучше.
|OPPO Reno Z
|Максимальный уровень яркости (мин./макс.)
|437
|Контрастность (больше = лучше)
|бесконечная
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже)
|99%
|DeltaE (меньше = лучше)
|4,82
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,3
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|7500К
Но в остальном к экрану никаких претензий. Хорошая цветопередача (не в HDR), высокая яркость, достаточная чёткость с поправкой на PenTile в AMOLED.
Интерфейс - фирменная разработка Color OS версии 6.0. На мой взгляд это очень удобный и функциональный, хотя и слегка “игрушечный” на вид интерфейс. В приложении “Магазин тем” можно найти и другие варианты оформления, но мне они нравятся ещё меньше.
Производительность и автономность
С точки зрения производительности, OPPO Reno Z - смартфон из средне-верхнего (или верхне-среднего) сегмента. Для игр его хватает, в бенчмарках циферки не самые низкие - ну и чудно. Это если вы обычный покупатель.
А если вы энтузиаст и религиозный фанатик Qualcomm Snapdragon, сообщаю вам, что в OPPO Reno Z установлен самый крутой современный процессор MediaTek - Helio P90. Очень толковый с конструктивной точки зрения чип на 12 нм-техпроцессе (14 нм у Snapdragon 660 хуже, 10 нм у Snapdragon 710/730 лучше) с блоком из четырёх мощных ядер Cortex-A75 и четырёх Cortex-A55. То есть, процессорная часть повторяет Snapdragon 710 и 730, у которых ядра Kryo 360 основаны как раз на 75-х и 55-х Кортексах. У Snapdragon 660, для справки, в основе лежат более старые (то есть более медленные при одном и том же количестве ГГц) ядра Cortex A73 и A53.
Короче говоря, по процессорной части у на аналог субфлагманских (вторых по общей крутизне в современной линейке) Qualcomm Snapdragon, а по графической - что-то среднее между бюджетными Snapdragon 636 и 660, потому что графика у MediaTek, как всегда, установлена на сдачу.
Процессор не горячий, бодрый и беспроблемный, но каких-то восторгов не вызывает, потому что в смартфонах за 30 тысяч этот набор качеств есть по определению, а MediaTek (китайские процессоры вместо американских Qualcomm) обычно брали для того, чтобы мобильник стоил дешевле своих аналогов на импортных комплектующих. Даже Huawei понимает, что за китайское происхождение процессора полагается скидка, поэтому гораздо более мощный Honor 20 стоит примерно эти же 28 тысяч. А в нашем случае разница в ценах на процессоры, судя по всему, ушла на красную икру и куртизанок для менеджеров OPPO.
Аккумулятор ёмкостью 4035 мАч обеспечивает весьма приличную автономность, хотя нельзя не заметить, что вариант с Qualcomm Snapdragon, скажем, серии 7хх (с более экономичным техпроцессом) был бы лучше во всех смыслах.
Ну и коротко об оснащении. Во-первых, немного уже раздражает, что разъём 3,5-мм почему-то ставят именно в не самые топовые устройства. А чем топовые провинились-то? Если 3,5-мм и правда не нужен - уберите его вообще. Если нужен - ставьте везде, в чём проблема? У моего OPPO RX17 Pro, который хоть и старше, но классом выше, этого разъёма нет. А у Reno Z - есть, да ещё и FM-радио поддерживается. Ну что за несправедливость?
Во-вторых, встроенный в экран сканер отпечатков пальцев здесь работает просто изумительно. Это лучший экранный сканер из всех, что я видел - а видел я в последнее время немало (Xiaomi Mi 9/Mi 9 SE/Mi 9T, Honor 20, Huawei P30 - из новейших). В моём RX17 Pro сканер работает хоть и достаточно точно, но всё же медленнее, чем в Reno Z. Да и Reno Z меньше ошибается (я бы сказал - вообще не ошибается, но я же тестировал смартфон всего неделю). Отличная работа, OPPO!
Ну и последнее - время зарядки. OPPO Reno Z по умолчанию поставляется с быстрой зарядкой собственной разработки VOOC 3, которая за час у меня зарядила полностью разряженный смартфон до 95%. Это в-принципе неплохо и круче чем у многих конкурентов (особенно у тех, где мощная зарядка даже в комплекте не поставляется), но тот же OPPO RX17 Pro штатным адаптером заряжается до 100% за 40 минут.
Камера
К сожалению, сам я лично не имел возможности ознакомиться с OPPO Reno и OPPO Reno 10x Zoom, но уже почти год хожу с OPPO RX17 Pro. В целом, то, как камера у OPPO обрабатывает снимки (я вижу много общего у моего RX17 Pro с тестируемым Reno Z) мне нравится. Да, местами прям видно, что это лишь обработка, а то и “дорисовка”, но всё это сделано очень ненавязчиво и мягко. Без кислотных или неестественных цветов.
То есть, в плане светосилы, HDR, цветопередачи у камеры OPPO Reno Z всё очень круто и гораздо лучше, чем у конкурентов по цене.
Но с чем у камеры Reno Z точно плохо - так это с резкостью. Алгоритмы OPPO просто не рассчитаны на камеры с 48 Мп - даже когда включаешь этот самый режим, 48 Мп, всё равно получается “мыло”. Ну как мыло… Скажем так - если вы планируете просматривать снимки со смартфона на 4К-телевизоре, то фотографии OPPO Reno Z вам покажутся нерезкими. На Full-HD - нормально. В этом смысле тот же RX17 Pro получше будет.
Но стоит учесть, что в реальности в OPPO Reno Z оптического зума нет вообще. Второй объектив служит здесь лишь для вспомогательных нужд, типа того же размытия фона. Однако учитывая нерезкость основной камеры, можете представить себе, что получается, когда ещё и цифровой зум 2х включаешь.
На селфи иногда субъективно не хватает контраста, но его не проблема усилить фильтрами. В целом же OPPO делают одни из лучших селфи-камер в мобильниках. Во всяком случае, в своей ценовой категории конкурентов по этому параметру у них просто нет.
По видео - неплохо, но могло быть лучше. Явно не хватает стабилизации - если будете снимать на ходу, то без какого-нибудь DJI Osmo даже не пытайтесь. Но качество в целом радует. И даже в 4К нет каких-то лишних лагов или дикой перенасыщенности, как часто бывает у Xiaomi/Huawei/Honor.
Можно было бы придраться, что в 4К не хватает 60 кадров в секунду, но за такие деньги этого режима нет нигде. Xiaomi Mi 9 всё же стоит заметно дороже.
С резкостью на Full-HD у видео не очень (как и у конкурентов), а вот в 4К - всё нормально.
Конкуренты
|OPPO Reno Z
|Xiaomi Mi 9T
|Honor 20
|Операционная система
|Android 9 + Color OS 6.0
|Android 9 + MIUI 10.3
|Android 9 + Magic UI 2.1
|Экран
|6,4", 1080x2340 пикселей, 19,5:9, 403 ppi, AMOLED, HDR10
|6,4’’, 1080х2340 пикс., 19,5:9, AMOLED, 403 ppi
|6,26'', 1080x2340 пикс., 19,5:9, IPS, 412 ppi
|Процессор
|Mediatek MT6779 Helio P90, 2х Cortex-A75 2,2 ГГц + 6х Cortex-A55 2,0 ГГц
|Qualcomm Snapdragon 730, 2x Kryo 470 Gold 2,2 ГГц + 6x Kryo 470 Silver 1,8 ГГц
|HiSilicon Kirin 980, 2x Cortex-A76 2,6 ГГц + 2x Cortex-A76 1,92 ГГц + 4х Cortex-A55 1,8 ГГц
|Графика
|PowerVR GM9446
|Adreno 618
|Mali-G76 MP10
|Оперативная память
|4 Гбайт
|6 Гбайт LPDDR4
|6 Гбайт
|Накопитель
|128 Гбайт
|128 Гбайт
|128 Гбайт
|Связь
|NFC, LTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou
|Камеры
|Основная двойная: разрешение матрицы: 48 Мп + 5 Мп, диафрагма: f/1,7 + f/2,4 качество видео: до 2160@30 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 32 диафрагма: f/2,0
|Основная тройная: разрешение матрицы: 48 Мп + 13 Мп + 8 Мп, диафрагма: f/1,8 + f/2,4 качество видео: до 2160@30 FPS, Фронтальная: разрешение матрицы: 20 диафрагма: f/2,2
|Основная четвертная: разрешение матрицы: 48 Мп + 16 Мп + 2 Мп + 2 Мп, диафрагма: f/1,8 + f/2,2 + f/2,4, качество видео: до 2160@30 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 32 диафрагма: f/2,0
|Аккумулятор
|4035 мАч
|4000 мАч
|3750 мАч
|Размеры
|157,3x74,9x9,1 мм
|156,7x74,3x8,8 мм
|154,3x74x7,9 мм
|Масса
|186 г
|191 г
|174 г
|Цена
|28 тысяч рублей
|29 тысяч
|28 тысяч рублей
Xiaomi Mi 9T
Если фронтальная камера, перекрывающая экран, вас всё-таки раздражает, то можно взять Xiaomi Mi 9T - у него она выезжает (автоматически и быстро) из корпуса. Плюс, у этого смартфона лучше и производительность и автономность, но вот сканер отпечатков в экране работает гораздо хуже, чем у OPPO Reno Z. По камере - вы выиграете в резкости, но потеряете во всём остальном (съёмка при недостатке освещения, цветопередача, видео).
Honor 20
Значительно выше производительность при значительно меньшей автономности - вот что предлагает нам Honor за те же деньги. Со сканером и камерой всё так же, как и в отношении Xiaomi Mi 9T - выигрываете в резкости, проигрываете по цветам и светосиле. В общем, Honor 20, на мой взгляд, можно рассмотреть только из-за его эргономики - он чуть меньше и вообще лучше лежит в руке.
Итого
OPPO Reno Z - это весьма приличная мобильная камера за свои 28 тысяч рублей и точно лучшая селфи-камера в этом диапазоне. По видео с Reno Z могут тягаться только всякие самсунги до 30 тысяч, что тоже впечатляет.
Собственно, объективных недостатков у смартфона особо-то и нет. Можно было бы пожаловаться на небольшой объём оперативной памяти (4 Гбайт) - всё же, у конкурентов уже до 6 Гбайт. Но, откровенно говоря, разницу при рядовом использовании смартфона не заметишь. Ещё кого-то отпугнёт процессор Helio P90 - что ж, Snapdragon и правда был бы лучше, но никаких объективных причин горевать нет.