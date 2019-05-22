Мощнейший смартфон с гигантским дисплеем. Обзор Samsung Galaxy A70

Отдельной кнопки для голосового ассистента Bixby здесь нет — и хорошо. Ведь, на русском языке Bixby до сих пор отказывается работать. При желании, можно воспользоваться гугловским ассистентом — он запускается без проблем.

Экран и интерфейс

В это сложно поверить, но экран у Galaxy A70 ярче, чем у Galaxy S10e. Вообще, придраться к качеству картинки здесь сложно — у экрана есть другие недостатки, о которых чуть ниже.

Главное, что стоит сказать — это очень большой экран даже по современным меркам, и из-за этого (а также размещения субпикселей по схеме PenTile) резкость, конечно, немного страдает. Но не критично.

Также в экран у нас тут встроен сканер отпечатков пальцев, и… Это, наверное, худший сканер в экране из всех, что я видел. А видел я их пока мало — модели с ним можно пересчитать по пальцам. Но всё-таки.

Признаюсь, под конец тестирования я даже приноровился прикладывать палец так, чтобы смартфон разблокировался с первого раза почти всегда. Но обычно с этим всё гораздо лучше.