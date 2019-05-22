Мощнейший смартфон с гигантским дисплеем. Обзор Samsung Galaxy A70

Внешний вид и эргономика
Смартфон, чтобы вместить 6,7-дюймовой экран, получился большим, но благодаря моде на безрамочность — не экстремально большим. В руке он всё ещё ощущается как среднестатистический мобильник из 2019 года.
При этом, выглядит он даже красивым. Не что-то из ряда вон, но красивым.
Держать его тоже вполне удобно, смартфон не выскальзывает из рук.
По оснащению корпуса — здесь полный фарш. И USB-C, и 3,5-мм разъём (с поддержкой FM-радио), и даже полноценный слот для двух nano-SIM и карты памяти MicroSD.
Учитывая, что компания предлагает только вариант с памятью 128 Гбайт, поддержка MicroSD кажется даже излишней, но для любителей иметь реально много памяти — отличный вариант, практически не имеющий аналогов.
Отдельной кнопки для голосового ассистента Bixby здесь нет — и хорошо. Ведь, на русском языке Bixby до сих пор отказывается работать. При желании, можно воспользоваться гугловским ассистентом — он запускается без проблем.
Экран и интерфейс
В это сложно поверить, но экран у Galaxy A70 ярче, чем у Galaxy S10e. Вообще, придраться к качеству картинки здесь сложно — у экрана есть другие недостатки, о которых чуть ниже.
Главное, что стоит сказать — это очень большой экран даже по современным меркам, и из-за этого (а также размещения субпикселей по схеме PenTile) резкость, конечно, немного страдает. Но не критично.
Также в экран у нас тут встроен сканер отпечатков пальцев, и… Это, наверное, худший сканер в экране из всех, что я видел. А видел я их пока мало — модели с ним можно пересчитать по пальцам. Но всё-таки.
Признаюсь, под конец тестирования я даже приноровился прикладывать палец так, чтобы смартфон разблокировался с первого раза почти всегда. Но обычно с этим всё гораздо лучше.
|Samsung Galaxy A70
|Максимальный уровень яркости (мин./макс.)
|396-404/1,8 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|бесконечная
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже)
|100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|2,03-4,96
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,2
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|6800К-7200К
Второй момент, который стоит отметить в качестве недостатка — реакция на нажатия. В смартфоне по умолчанию включена функция отслеживания ложных нажатий, которую я настоятельно рекомендую отключить всем владельцам A70. Потому что в противном случае смартфон будет не реагировать на вполне себе намеренные нажатия, и, напротив, регистрировать некоторые случайные (то есть, функция работает как бы наоборот). С отключением настройки всё стало как обычно у Android — да, иногда случайные нажатия бывают, но редко, зато когда куда-то нажимаешь — экран реагирует как надо.
Ну и, что вполне типично для AMOLED, при наклоне телефона заметно меняется цветопередача.
Что касается интерфейса — то здесь, как и следовало ожидать, установлена фирменная оболочка от Samsung. Претензия у меня к ней только одна, и та субъективна — отдельное меню ярлыков приложений, как у стокового Android. Здесь, впрочем, всё усугубляется тем, что само наличие этого меню не очевидно для пользователя. Я долго искал ярлыки свежеустановленных приложений на рабочих столах, пока не догадался сделать свайп снизу-вверх.
Производительность и автономность
В Galaxy A70 установлен, наверное, самый удивительный процессор от Qualcomm на сегодняшний день. То, что, скажем, Snapdragon 855 быстрее всех — это неудивительно, это естественно. А то, что вот этот Snapdragon 675 по производительности на уровне 845-го — вот это действительно необычно. Если посмотреть на результаты трёх бенчмарков, можно увидеть, что во всех трёх случаях Galaxy A70 соседствует с совершенно разными смартфонами — такое встретишь далеко не каждый день. Почему так получилось?
Geekbench 4 измеряет производительность CPU — то есть, самого центрального процессора. Да, замер происходит для двух режимов — многоядерных вычислений и одноядерных, но GPU в замере не участвует. Поэтому среди “соседей” Galaxy A70 по графику — смартфоны с 845 и 835 Snapdragon, а также Kirin 970.
3D Mark, напротив, интересуется только производительностью GPU. Здесь на одном кристалле с процессором находится уже привычный Adreno 612, результаты которого намного скромнее.
А вот AnTuTu Benchmark составляет сводный рейтинг для CPU и GPU, поэтому там получилось нечто среднее (поэтому и нужны все три бенчмарка).
Очень нестандартными получились и результаты замера автономности. Благодаря аккумулятору ёмкостью 4500 мАч, Galaxy A70 — один из самых долгоживучих смартфонов, но тут гораздо интереснее посмотреть на разницу в режимах работы. К примеру, просматривать видео здесь можно почти в два раза дольше, чем читать книги (чёрный текст на белом фоне). Такая разница обусловлена экраном AMOLED, у которого чёрные пиксели вообще не горят и не потребляют энергию, как следствие. То есть, если бы мы поставили в “читалке” настройку — белые (или зелёные) буквы на чёрном фоне, то получилось бы гораздо дольше, но мы все смартфоны тестируем в одинаковых условиях и даже яркость экрана всегда выставляем по колориметру на 200 кд/м2.
Особенно интересно, что даже тестирование в игре в итоге показало не намного меньшие результаты, чем чтение книги — благодаря относительно слабому GPU.
Камера
Прежде всего, стоит поговорить о конструкции камер. На тыльной стороне смартфона можно увидеть три объектива: стандартный (широкоугольный), сверхширокоугольный и, судя по всему, сенсор глубины. Во всяком случае, оптический зум по умолчанию смартфон не предлагает.
Разве что, снимок в обычном режиме можно делать как в разрешении 12 Мп, так и 32 Мп. Несложно подсчитать, что при разрешении 12 Мп теоретически возможно увеличение в 2,6 раз почти без потери качества. Теоретически. На практике падение резкости всё равно заметно, да и если смотреть оригиналы в 12 Мп и 32 Мп даже без зума — существенной разницы нет. Так что, реальное максимальное разрешение камеры здесь всё равно скорее 12 Мп.
Но во всём, что не касается резкости, Samsung Galaxy A70 показывает себя с очень хорошей стороны. Никаких проблем с цветопередачей, динамическим диапазоном. Даже в сложных условиях освещения (например, съёмка под мостом в яркий солнечный день) фотографии получаются очень качественными, с хорошо проработанными деталями.
Однако ночью, увы, полный провал. Сама по себе картинка не такая уж плохая (скажем, не намного хуже, чем у Xiaomi Mi 9), однако сфокусироваться в условиях недостаточно освещения — большая проблема для камеры Galaxy A70, причём, по экрану не всегда даже заметно, что снимок получился размазанным. Одни и те же сцены мне приходилось снимать несколько ночей подряд — просто чтобы не ставить в статью сплошное мыло. Да и то я уверен на 146%, что если бы не фокус — ночные снимки были бы лучше. И нет, проблема не в длинной выдержке, а именно в автофокусе.
Фотографии в полном разрешении можно скачать тут.
С видео ситуация примерно такая же, как с фото. Картинка — хорошая, особенно в 4K, но фокус периодически ошибается и перестраивается. В итоге там, где он сработал хорошо — получается чётко, где не получилось — мыльцо.
Наиболее плавная съёмка достигается в режиме 1080/60 fps, наиболее чёткая — в 4К (тут только 30 fps).
Конкуренты
|Samsung Galaxy A70
|Xiaomi Mi 9 SE
|Nokia 8.1
|Операционная система
|Android 9 + One UI
|Android 9 + MIUI 10.2
|Android One (Android 9)
|Экран
|6,7'', 1080x2400 пикс., 20:9, AMOLED, 393 ppi
|5,97'', 1080x2340 пикс., 19,5:9, AMOLED, 432 ppi
|6,18'', 1080x2280 пикс., 19:9, IPS, 408 ppi
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 675, 2x Kryo 460 Gold 2,0 Ггц + 6x Kryo 460 Silver 1,7 ГГц
|Qualcomm Snapdragon 710, 2x Kryo 360 Gold 2,2 ГГц + 6x Kryo 360 Silver 1,7 ГГц
|Qualcomm Snapdragon 710, 2x Kryo 360 Gold 2,2 ГГц + 6x Kryo 360 Silver 1,7 ГГц
|Графика
|Adreno 612
|Adreno 616
|Adreno 616
|Оперативная память
|6 Гбайт LPDDR4
|6 Гбайт LPDDR4
|4 Гбайт LPDDR4
|Накопитель
|128 Гбайт
|128 Гбайт
|64 Гбайт + MicroSD
|Связь
|FM, NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou
|Камеры
|Основная тройная: разрешение матрицы: 32 Мп + 8 Мп + 5 Мп, диафрагма: f/1,7 + f/2,2 качество видео: до 2160@30 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 32 диафрагма: f/2,0
|Основная тройная: разрешение матрицы: 48 Мп + 13 Мп + 8 Мп, диафрагма: f/1,8 + f/2,2 качество видео: до 2160@30 FPS, Фронтальная: разрешение матрицы: 20 диафрагма: f/2,0
|Основная двойная: разрешение матрицы: 12 Мп + 13 Мп, диафрагма: f/1,8 качество видео: до 2160@30 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 20 Мп диафрагма: f/2,0
|Аккумулятор
|4500 мАч
|3070 мАч
|3500 мАч
|Размеры
|164,3x76,7x7,9 мм
|147,5x70,5x7,5 мм
|154,8x75,8x8 мм
|Масса
|183 г
|155 г
|180 г
|Цена
|30 тысяч рублей
|27 тысяч
|30 тысяч рублей
Xiaomi Mi 9
Чуть дешевле, чем Galaxy A70, стоит недавняя новинка — Xiaomi Mi 9 SE. Производительность примерно такая же (чуть мощнее GPU, но слабее CPU), а вот камера в Mi 9 SE всё же лучше, чем в A70. Из минусов — хуже автономность и отсутствует 3,5-мм разъём для наушников.
Nokia 8.1
Это вариант уже с экраном побольше, хотя и не настолько большим, как у Galaxy A70. Ну и эта старомодная (уже) чёлка, которая портит вид. В остальном — неплохое предложение, однако, ничем не выделяющееся на фоне A70. Разве что, Nokia 8.1 работает на Android One, то есть, не имеет никаких сторонних оболочек и оперативно обновляется до самой свежей версии Android.
Итого
Есть буквально несколько моментов, которые мешают смартфону Samsung Galaxy A70 стать идеальной “лопатой” 2019 года. Ощущается некоторая сырость прошивки — скорее всего, даже проблемы с автофокусом вызваны именно ей (просто если они всё же имеют аппаратную природу, тогда это намного хуже).
То есть, если посмотреть на спецификации и даже на результаты тестирования — получается весьма приличный вариант, почти не имеющий аналогов среди фаблетов (да и кто настолько большой экран нынче делает-то?). Внешность, опять же, привлекательная.
Но мелкие огрехи всё портят. Впрочем, если не фотографировать ночью и дублировать сканер отпечатков пальцев распознаванием по лицу, то всё не так плохо.