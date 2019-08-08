Первый смартфон Xiaomi, который купят не за характеристики, а «по любви» — Xiaomi Mi A3

Последнее, что важно отметить в начинке Mi A3 - сканер отпечатков пальцев, встроенный в экран. Учитывая общую “кривизну” смартфона я ожидал, что и сканер будет работать через раз или через десять - как в Xiaomi Mi 9T или в Samsung Galaxy A80, но нет. Он не очень шустрый, но срабатывает безошибочно.

Камера

У камеры Xiaomi Mi A3 два недостатка, и оба, на мой взгляд, досадные.

Первый - после нажатия кнопки спуска виртуального затвора камера сделает снимок… Когда захочет. И если захочет. Если повезёт - сразу же, но может пройти секунда или даже десять. При этом не видно, чтобы “гулял” автофокус, пытаясь настроить резкость. В итоге фотографирование на Mi A3 превращается в боль, особенно если делаешь селфи. Я потом вычищал все эти кадры, где я смотрю не в камеру, а на экран, чтобы проверить - как там дела-то? Снимок уже есть или ещё нет? То ли очередной факт кривизны прошивки, то ли к новому сенсору IMX582 (а не IMX586, как у большинства смартфонов с "конским" количеством мегапикселей) процессор Snapdragon 665 уже не очень подходит.

Второй недостаток - на мониторе всё выглядит гораздо хуже, чем на экране смартфона. Посмотришь на только что сделанный снимок - вроде ничего, прямо как у Samsung тысяч за 30. Посмотришь на мониторе - не, скорее, как у Sony за ту же цену.