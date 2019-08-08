Первый смартфон Xiaomi, который купят не за характеристики, а «по любви» — Xiaomi Mi A3

Лавры Хуавея, который лепит несколько моделей с разными названиями и одной начинкой, не дают покоя и маркетологам Сяоми. Поэтому нынешний Xiaomi Mi A3, если вы вдруг не знали, не самостоятельная модель, а переименованный смартфон из новой молодёжной серии Xiaomi Mi CC9e. Той самой, у которой реклама с молодёжью на "серьёзных щах" и с бессмысленными пафосными лозунгами.
Раньше Xiaomi Mi A2 — это был такой Mi 6x. А вот Xiaomi Mi A3 — это такой Mi CC9e. Вот что творят тяжёлые наркотики с маркетологами
А самая мякотка заключается в том, что, если раньше Mi A2 и Mi A2 рекламировали как "почти флагман" (и в Китае назывались Mi 5x и Mi 6x), то теперь Mi A3 разжаловали в звании - вместо полноценного смартфона среднего класса Mi CC9 за основу взяли его упрощённую версию Mi CC9e. Поэтому новый Mi A с уже раскрученным шильдиком на самом деле идеологически болтается где-то между бюджетным Redmi Note 7 и настоящим заместителем топ-смартфона, Xiaomi Mi 9T. А по соотношению цены и характеристик?
Внешний вид
Молодёжное происхождение даёт о себе знать - с такими расцветками Mi A3 остаётся самым красивым современным смартфоном Xiaomi, да и одним из самых миловидных смартфонов среднего класса вообще.
И красота заметна не только на официальных вылизанных изображениях, но и на повседневных фото смартфона. Пока глянцевый пластик не покроется отпечатками, даже угольно-чёрный Mi A3 будет выглядеть классно и дорого.
До тех пор, пока вы его не включите… ой, мы портим интригу, об этом чуть позже.
Слот для карт памяти и разъём для наушников в наличии. А ведь после Mi A2 казалось, что их уже не вернуть.
Здесь же хочется отметить, что безрамочника из Mi A3 не получилось - а потому, наверное, не стоило и пытаться. По нескольким причинам. Во-первых, все рамки, кроме левой и правой, здесь имеют разную толщину. То есть, снизу - одна толщина, сверху - другая, по бокам - третья. Выглядит… дёшево. Даже Redmi Note 7 с его "пролетарским" происхождением по этой части чуть аккуратнее.
Вглядитесь в скругления экрана - они тоже сделаны для в унисон с корпусом (как было на LG G6, например), а криво. Будто дизайнеры были чукчами из того самого советского анекдота:
Приходит в парикмахерскую чукча.
Парикмахер: "Как будем стричься? Нулевка? Полубокс? Канадка?"
Чукча: "Однако, нулевка."
Постригся, смотрит в зеркало.
Чукча: "Однако, плохо, давай канадка."
То есть, закругления в Mi A3 переходят из тонкой боковой грани в жирнющую верхнюю. Да, мы придираемся, но тот же Mi A2 со всеми его рамками обходился без кривых окружностей и выглядел приятнее. Ладно, проехали.
Ещё меня очень удивил слот для двух nano-SIM. То, что он гибридный - это, кстати, хорошо - в Mi A1 и Mi A2 его вообще не было, потому что "не положено флагманам Xiaomi располагать такой нищенской функцией, как поддержка карт памяти". Теперь об этом принципе забыли, потому что новый Mi A3 создан на базе бюджетной модели. Забавнее то, что карта памяти ставится вместо первой симки. По функциям обе SIM-карты здесь одинаковы, но… Вы где-нибудь такое видели вообще?
Зато классно, что, в отличие от кастрированного по всем слотам и разъёмам Mi A2, у нас тут не только поддержка microSD, но и разъёмы USB-C и 3,5-мм для наушников (и даже FM-радио на месте!).
С компактностью у Mi A3 дела обстоят средне - с одной стороны, у "криворуких" производителей наподобие Sony и Lenovo в таком размере корпуса встречается только диагональ 5.7", тогда как Xiaomi предлагает полноценных шесть дюймов ровно. С другой - в прошлогоднем ASUS ZenFone 5 ZE620KL при аналогичных габаритых целых 6.2" дисплея. В любом случае, Mi A3 намного компактнее близких к нему по цене "слонопотамов" Honor 10 Lite, Honor 8X и Redmi Note 7.
Экран и интерфейс
Когда вы выбираете недорогой смартфон, всегда помните одну важную вещь: при одном и том же количестве пикселей AMOLED/OLED-экраны всегда будут чуть менее чёткими, чем IPS/LTPS IPS. Всегда! Так уж ни устроены. Если не понимаете, с чего это вдруг, читайте подробно о такой штуковине, как PenTile.
Экран нечёткий, как в смартфонах за 5 тысяч рублей. Хотя с цветопередачей и яркостью всё в порядке
Почему я упомянул именно недорогие смартфоны? Потому что в дорогих с их 2340x1080 пикселей и более проблема мало кому видна и мало кого заботит (а кого заботит, тот раскошеливается на Samsung Galaxy S10, Sony Xperia 1 и Huawei Mate 20 Pro, чтобы не видеть сеточку из пикселей). А в бюджетных смартфонах и моделях среднего класса с разрешением ниже 1920x1080 пикселей проблема встаёт в полный рост.
Нет большой проблемы в том факте, что Xiaomi сменила Full HD-дисплей из Mi A2 на HD-дисплей в Mi A3. Даже при том, что официальные представители Xiaomi в ответ на эту претензию отвечали уклончиво и в стиле "сам дурак".
Не это важно. Живут же люди с Xiaomi Redmi 5 с HD-матрицей и не жалуются. Важно то, что чёткость экрана снизилась и на бумаге, и дополнительно сверху её "грохнул" PenTile. В итоге растянутый + "разбавленный" конструктивными недостатками AMOLED экран в 6 дюймов у Mi A3 выглядит вот так.
Рыхлый, нечёткий и в "сеточку", будто вы смотрите на него сквозь плохую защитную плёнку или марлю. Если бы экран был изготовлен по технологии IPS, картинки была бы эдак на четверть более чёткой и критиковать чёткость могли бы только максималисты и юнцы с орлиным зрением. А так... наблюдать составные части экрана попиксельно так же неприятно, как считать рёбра на молодой девушке, которая болеет анорексией.
Вторая проблема экрана - высокий уровень минимальной яркости. Включаешь ночью экран смартфона, чтобы поглядеть, который час, он светит тебе в "морду лица" неадекватно ярко. Выдвигаешь шторку, чтобы убавить яркость, а она уже на минимуме! Обычно смартфоны светят при 14 кд/м2, когда ползунок сдвинут на 10% от минимального уровня, а нормальный минимум - это 1 кд/м2, либо 2 кд/м2, максимум - 5 кд/м2. Надеемся, что это поправят в новых прошивках - в отличие от недостатка чёткости экрана, это проблема пустяковая.
|Xiaomi Mi A3
|Максимальный уровень яркости (мин./макс.)
|363/14,77 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|бесконечная
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже)
|100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|5,63
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,3
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|7600К
Да и вообще ползунок изменения яркости ведёт себя… Странно. Например - для тестирования автономности мы всегда во всех телефонах выставляем яркость на 200 кд/м2 и выключаем автоматические её настройки. При максимальной яркости 350-400 кд/м2, ползунок для получения 200 кд/м2 приходится выставить куда-то чуть дальше середины.
Здесь же пришлось его подвинуть аж на 87%. То есть, до 87% оси ползунка яркость растёт еле-еле, а оставшиеся 5 миллиметров - резко наваливает до максимума. Что это означает для простого человека, не редактора Ferra.ru? Что если вы захотите регулировать яркость вручную - будете дёргать ползунок туда-сюда, а яркость почти не будет меняться. И только в правом углу она будет меняться настолько сильно, что вы будете не дыша, по миллиметру двигать ползунок и пытаться найти удобный для себя уровень яркости.
В прошивке столько глупых недоработок и странностей, будто это не чистый Андроид от Google, а RePack от Васяна
Плохую оптимизацию телефона в этом обзоре я буду ругать ещё не раз, но сейчас самое время попытаться понять - откуда же у Mi A3 столько проблем. И, думается мне, всё дело в том самом "чистом" Андроиде Android One, который как раз и является единственной сохранившейся связью Xiaomi Mi A3 с её предшественниками Mi A2 и Mi A1.
Поймите меня правильно, иметь актуальный и “чистый” Android - само по себе очень даже здорово (разве что, лично мне не нравится его современной интерфейс - с этой вот интерактивной полоской внизу, которую надо прям прицельно двигать, чтобы открыть меню приложений и для прочих жестов), но Xiaomi к нему явно не привыкла и поэтому напялила прошивку с таким Анроидом тяп-ляп. Поэтому всё работает быстро, но не по-сяомовски глючно, в отличие, скажем, от Nokia. При этом фирменный интерфейс MIUI на всех телефонах компании ведёт себя идеально. Совпадение? Не думаю!
Производительность и автономность
Приятно видеть, что Snapdragon 665 по уровню производительности приблизился к уже относительно старым 710. Да, хотелось бы ещё более мощного процессора, как в Mi 9T, например - в недавнем прошлом отличительной особенностью Mi A2 в сравнении с Redmi Note 6 Pro был как раз чуть более быстрый процессор. Но и с 665-м "снапом" Xiaomi Mi A3 держится неплохо.
Когда вышел Xiaomi Mi A2, только ленивый не пнул его за неадекватную прожорливость - это был редкий Xiaomi, который мог разрядиться "в ноль" уже к обеду. Представители Сяоми тоже знают об этой проблеме, поэтому влепили в Mi A3 экономичный AMOLED-дисплей с пониженной чёткостью картинки и здоровенный аккумулятор. Процессор Snapdragon 665 с новым техпроцессом (11 нм) при этом тоже намного более менее прожорливый, чем Kirin 810 на более старых "рельсах" 12 нм или, тем более, Snapdragon 660 на 14 нм.
Скорость работы хорошая. Время работы от аккумулятора прекрасное! Mi A3 работает дольше, чем большинство смартфонов даже с 5000 мАч
Поэтому автономность просто супер-классная. И в кои-то веки мы дожили то того времени, когда в игры (уровня Modern Combat 5) на телефоне можно играть дольше, чем читать книжку.
Последнее, что важно отметить в начинке Mi A3 - сканер отпечатков пальцев, встроенный в экран. Учитывая общую “кривизну” смартфона я ожидал, что и сканер будет работать через раз или через десять - как в Xiaomi Mi 9T или в Samsung Galaxy A80, но нет. Он не очень шустрый, но срабатывает безошибочно.
Камера
У камеры Xiaomi Mi A3 два недостатка, и оба, на мой взгляд, досадные.
Первый - после нажатия кнопки спуска виртуального затвора камера сделает снимок… Когда захочет. И если захочет. Если повезёт - сразу же, но может пройти секунда или даже десять. При этом не видно, чтобы “гулял” автофокус, пытаясь настроить резкость. В итоге фотографирование на Mi A3 превращается в боль, особенно если делаешь селфи. Я потом вычищал все эти кадры, где я смотрю не в камеру, а на экран, чтобы проверить - как там дела-то? Снимок уже есть или ещё нет? То ли очередной факт кривизны прошивки, то ли к новому сенсору IMX582 (а не IMX586, как у большинства смартфонов с "конским" количеством мегапикселей) процессор Snapdragon 665 уже не очень подходит.
Второй недостаток - на мониторе всё выглядит гораздо хуже, чем на экране смартфона. Посмотришь на только что сделанный снимок - вроде ничего, прямо как у Samsung тысяч за 30. Посмотришь на мониторе - не, скорее, как у Sony за ту же цену.
Камеры качественные. Но ворочаются с трудом и спотыкаются при том, что процессор очень мощный
Зато по меркам смартфонов до 20 тысяч качество съёмки очень неплохое. Широкоугольная камера, конечно, годится для съёмки только в идеально солнечную погоду. Зато основной сенсор фотографирует ночью лучше, чем в Redmi Note 7, Samsung Galaxy A50 и прочих Huawei P Smart Z. Но с работающей через
задницу труднодоступные места автоматикой нужно срочно что-то делать.
Несмотря на три “глазка”, по факту у нас здесь только обычный объектив (широкоугольный) и сверширокоугольник. Зума нет, хотя такой режим в самом приложении присутствует (2х) - но это именно цифровой зум, который очень портит качество снимков.
К селфи же особых претензий у меня нет - в целом неплохо. Даже хорошо. Лучше, чем у конкурентов по цене.
А вот с видео снова забавная ситуация. Для своей цены Xiaomi Mi A3 поддерживает множество форматов - тут есть и Full-HD с частотой 60 fps, и 4K в 30 fps. И вот не поверите. Днём лучше всего Mi A3 снимает видео… В 4K!
В Full-HD и 30 fps какой-то прям нереально дикий роллинг-шаттер (эффект пьяной камеры при поворотах). Стоит сделать даже медленное панорамирование - как вертикальные строения превращаются в желе. В 4К этот эффект гораздо менее заметен. В Full-HD и 60 fps разрешение ну явно ниже Full-HD. Не буду мучить вас видео, просто покажу скриншот из него, по которому и так всё понятно.
Ночью же всё-таки лучше выбрать Full-HD т.к. при 4К разрешении вы рискуете вообще ничего не разглядеть в темноте.
Конкуренты
|Xiaomi Mi A3
|Xiaomi Redmi Note 7
|Samsung Galaxy M20
|Операционная система
|Android 9 (Android One)
|Android 9 + MIUI 10.2
|Android 8.1 + Samsung Experience 9.5
|Экран
|6,01", 720х1560 пикселей, 19,5:9, 286 ppi, Super AMOLED
|6,3’’, 1080х2340 пикс., 19,5:9, IPS, 409 ppi
|6,3’’, 1080х2340 пикс., 19,5:9, PLS, 409 ppi
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 675, 4x Kryo 260 Gold 2,0 Ггц + 4x Kryo 260 Silver 1,8 ГГц
|Qualcomm Snapdragon 660, 4x Kryo 260 2,2 ГГц + 4x Kryo 260 1,8 ГГц
|Exynos 7904 (2x Cortex-A73 1,8 ГГц + 6x Cortex-A53 1,6 ГГц)
|Графика
|Adreno 610
|Adreno 512
|Mali-G71 MP2
|Оперативная память
|4 Гбайт
|4 Гбайт
|4 Гбайт
|Накопитель
|64/128 Гбайт + MicroSD
|64 Гбайт + MicroSD
|32 Гбайт + MicroSD
|Связь
|FM, LTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou
|LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11n), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou, FM
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11n), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou, FM
|Камеры
|Основная тройная: разрешение матрицы: 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп, диафрагма: f/1,8 + f/2,2 + f/2,4, качество видео: до 2160@30 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 32 Мп диафрагма: f/2,0
|Основная двойная: разрешение матрицы: 48 Мп + 5 Мп диафрагма: f/1,8 + f/2,4 качество видео: до 1080@60 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 13 Мп диафрагма: f/2,2
|Основная двойная: разрешение матрицы: 13 Мп + 5 Мп диафрагма: f/1,9 + f/2,2 качество видео: до 1080@30 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 8 Мп диафрагма: f/2,0
|Аккумулятор
|4030 мАч
|4000 мАч, несъемный
|5000 мАч
|Размеры
|153,5x71,9x8,5 мм
|159,2x75,2x8,1 мм
|156,4х74,5х8,8 мм
|Масса
|173,8 г
|186 г
|186 г
|Цена
|17-19 тысяч рублей
|15 тысяч рублей
|14 тысяч рублей
Xiaomi Redmi Note 7
Вместо Xiaomi Mi A3 можно взять Redmi Note 7, который настолько же быстр, гораздо менее глючный, в настолько же симпатичен в градиентных расцветках, гораздо дешевле, да ещё и с более качественным экраном. Разве что по автономности и качеству съёмки ночью Redmi Note отстаёт. Ну и нет Android One, зато есть своя фирменная оболочка, весьма удобная и качественная. В общем, в Mi A3 есть что противопоставить, но я не уверен, что аргументы в пользу нового смартфона A-серии сработают для покупателей.
Samsung Galaxy M20
Galaxy M20 - единственный толковый Самсунг из дешёвых Galaxy, при своих 5000 мАч отстаёт от Xiaomi с 4000 мАч и работает местами даже медленнее. Зато, опять же, экран в нём лучше, программных недоработок меньше а главное - у Samsung есть модуль NFC! Плюс, хотя сканер отпечатков в Mi A3 срабатывает и достаточно чётко, у M20 он всё-таки побыстрее будет.
Итого
К Xiaomi Mi A3 идеально подходит поговорка "первый блин комом". Кривые вырезы, “рыхлый” экран, глючная камера с неплохим качеством снимков, но медленной работой и без зума. Обычно смартфоны у Xiaomi, даже несмотря на низкую цену, всегда “на уровне” - с быстрой и безглючной прошивкой, классными характеристиками и в целом ощущением продуманных, сделанных на совесть моделей. Только этот смартфон у Xiaomi далеко не первый, поэтому поговорка не работает и оправдания недоработкам у китайцев нет. Лучше бы эта модель называлась Mi A3 Lite, тогда ни у кого не возникало бы претензий.
Но Xiaomi Mi A3 - это пока набор программных глюков (исправимо) с отличной автономностью, качественной, но заторможенной камерой и ужасным экраном (на веки веков). Но очень красивый. За счёт этого, и доброго имени, которое ему сотворили Mi A1 и Mi A2, и будет выезжать. И потому что красивый. А любители лучшего соотношения цены и характеристик продолжат покупать Redmi Note 7 и будут в этом абсолютно правы.