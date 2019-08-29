Смартфон, который презирают маркетологи Сяоми, но полюбите вы — Xiaomi Mi 9T Pro (Redmi K20 Pro)

Еще с зимы этого года появлялись новости о том, что Xiaomi разделяет свое мобильное подразделение на две части: Mi и Redmi. Потому что с лозунгом «Сяоми – это дёшево» нельзя продавать смартфоны за 60+ тысяч рублей, как это уже делает Huawei (и успешно стрижёт денежки). А с Redmi – пожалуйста, потому что всегда появляется возможность сказать «дёшево – это вам туда, а мы здесь продаём уникальный пользовательский опыт и невероятные инновационные решения!».

Но тратить огромные бюджеты на рекламу в стиле «Redmi – это не подпольные китайцы, которые косят под нас, а наша же контора, только с более дешёвыми мобильниками» Сяоми, почему-то, поскупились. Наверное, потому что немалая часть мобильников Redmi получаются не очень дешёвыми – даже дороже старших по рангу телефонов под именем Xiaomi.

Если с Redmi 7A, Redmi 7 и Redmi Note 7 бюджетность не оспоришь, то «ухудшенный флагман» марки Redmi – K20 – с его 26 тысячами рублей на старте оказался чуть дороже «ухудшенного флагмана Xiaomi» – Mi 9 SE. А Redmi K20 Pro, о котором пойдёт речь сегодня, тоже лезет поперёд батьки в пекло, потому что будет дороже «простого K20». А за «простую» версию с 128 Гбайт памяти просят 29 тысяч рублей.

Соответственно, K20 Pro улетает «за тридцатку», а это дороже, чем полноценный флагман Xiaomi Mi 9, у которого, как гласят легенды, и камера снимает чуть лучше, и быстрая зарядка есть (в K20 любых версий не завезли, потому что «это ж Редми, ему не положено!».

А для покупателей в России Редми = «не дороже 20 тысяч рублей». Сяоми это понимают, поэтому ушлые маркетологи переименовали «флагманы Редми» в флагманы Xiaomi. И нет проблем!

Это то, что касается маркетинга. Если вам наплевать на маркетинг, то давайте просто исходить из того, что у нас тут новая модель Xiaomi с выезжающей из корпуса селфи-камерой за 30+ тысяч рублей. Что мы получаем по такой цене и как оно выглядит на фоне конкурентов?

Технические характеристики