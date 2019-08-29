Смартфон, который презирают маркетологи Сяоми, но полюбите вы — Xiaomi Mi 9T Pro (Redmi K20 Pro)

Еще с зимы этого года появлялись новости о том, что Xiaomi разделяет свое мобильное подразделение на две части: Mi и Redmi. Потому что с лозунгом «Сяоми – это дёшево» нельзя продавать смартфоны за 60+ тысяч рублей, как это уже делает Huawei (и успешно стрижёт денежки). А с Redmi – пожалуйста, потому что всегда появляется возможность сказать «дёшево – это вам туда, а мы здесь продаём уникальный пользовательский опыт и невероятные инновационные решения!».
Но тратить огромные бюджеты на рекламу в стиле «Redmi – это не подпольные китайцы, которые косят под нас, а наша же контора, только с более дешёвыми мобильниками» Сяоми, почему-то, поскупились. Наверное, потому что немалая часть мобильников Redmi получаются не очень дешёвыми – даже дороже старших по рангу телефонов под именем Xiaomi.
Если с Redmi 7A, Redmi 7 и Redmi Note 7 бюджетность не оспоришь, то «ухудшенный флагман» марки Redmi – K20 – с его 26 тысячами рублей на старте оказался чуть дороже «ухудшенного флагмана Xiaomi» – Mi 9 SE. А Redmi K20 Pro, о котором пойдёт речь сегодня, тоже лезет поперёд батьки в пекло, потому что будет дороже «простого K20». А за «простую» версию с 128 Гбайт памяти просят 29 тысяч рублей.
Соответственно, K20 Pro улетает «за тридцатку», а это дороже, чем полноценный флагман Xiaomi Mi 9, у которого, как гласят легенды, и камера снимает чуть лучше, и быстрая зарядка есть (в K20 любых версий не завезли, потому что «это ж Редми, ему не положено!».
А для покупателей в России Редми = «не дороже 20 тысяч рублей». Сяоми это понимают, поэтому ушлые маркетологи переименовали «флагманы Редми» в флагманы Xiaomi. И нет проблем!
Это то, что касается маркетинга. Если вам наплевать на маркетинг, то давайте просто исходить из того, что у нас тут новая модель Xiaomi с выезжающей из корпуса селфи-камерой за 30+ тысяч рублей. Что мы получаем по такой цене и как оно выглядит на фоне конкурентов?
Технические характеристики
|Xiaomi Mi 9T Pro
|Операционная система
|Android 9 + MIUI 10.3
|Экран
|6,39’’, 1080х2340 пикс., 19,5:9, AMOLED, 403 ppi
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 855, Kryo 485 2,84 ГГц + 3x Kryo 485 2,42 ГГц + 4x Kryo 485 1,8 ГГц
|Графика
|Adreno 640
|Оперативная память
|6 Гбайт LPDDR4
|Накопитель
|64/128 Гбайт
|Связь
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou
|Камеры
|Основная тройная: разрешение матрицы: 48 Мп + 13 Мп + 8 Мп, диафрагма: f/1,8 + f/2,4 качество видео: до 2160@30 FPS, Фронтальная: разрешение матрицы: 20 диафрагма: f/2,2
|Аккумулятор
|4000 мАч
|Размеры
|156,7x74,3x8,8 мм
|Масса
|191 г
|Цена
|23/26 тысяч рублей (в китайских онлайн-магазинах)
Внешний вид
С формой корпуса сегодня особо не повыделываешься, с материалами – тоже, потому что пластиковые и металлические смартфоны в эпоху модного стекла уже никому не нужны, поэтому дизайнеры мобильников заходят с другой стороны. Если в прошлом году мы все любовались на просто красивые двуцветные переливы стеклянных корпусов на солнечном свете, то сейчас на спинке Mi 9T Pro творится странное психоделическое буйство красок, не поддающееся описанию (и плохо улавливаемое камерой). Что это? На что похоже? Непонятно, но выглядит свежо и очень круто, как какая-то химическая реакция или подсветка какой-нибудь инопланетной фиговины. С другой стороны, мы живём в стране, где большинство покупателей покупают смартфоны монотонных чёрных и серых оттенков и плевать хотели на эти ваши узоры. Но будет и на их улице праздник – помимо бордового и синего Mi 9T Pro с узорами будет и глянцевый чёрный «просто лопатофон».
Спереди все стандартно и отличий от Mi 9T никаких нет. Нет и фронтальной камеры. Она выезжает из верхнего торца смартфона, при этом еще и светится странным синим цветом. «Огромный» дисплей занимает почти всю поверхность передней панели. Хотя кого уже удивишь дисплеем на 6,39 дюйма?
Снизу остался небольшой «подбородок». В глаза не бросается - и хорошо. Будем надеяться, что в следующем году у производителей получится избавиться от этого выступа под дисплеем полностью. Но даже так это выглядит куда лучше, чем отверстия в дисплее и все эти извращения над экранами.
Качелька регулировки громкости и кнопка блокировки находятся на правом торце. Последняя расположена особенно удобно, судорожно искать ее не приходится, да и палец сразу ложится на нее. Кстати, если вы думали, что широкий полет фантазии у дизайнеров иссяк на этапе проектирования спинки, то вы ошибаетесь. Кнопка блокировки - ярко-красная. Как вам такое?
Лоток для сим-карты расположен в удачном месте, которое не закрывается стандартным комплектным чехлом - слева от порта USB Type-С. Кстати, лоток простой - слота для карты памяти не предусмотрено (только две карты формата nanoSIM), поэтому придется довольствоваться исключительно внутренней памятью и облачными хранилищами.
Полная безрамочность почти не сделала Mi 9T Pro компактнее смартфонов с «чёлкой», зато намного улучшила его внешний вид
Выигрыш от «полной безрамочности» и переехавшей в верхнюю грань корпуса селфи-камеры, на самом деле, символический. Например, в Xiaomi Mi 9 экран с диагональю 6.39 дюйма, и в Mi 9T Pro дисплей с такой же диагональю. Насколько «безрамочнейший» Mi 9T Pro компактнее простого Mi 9? На… 0.5 мм. Другое дело, что вам не приходится смотреть подобную украшению на лбу индуса на чёрную точку в центре экрана – это уже плюс.
Экран и оболочка
Откуда пошла мода на высокую насыщенность дисплеев - вряд ли кто вспомнит, потому что времени утекло немало. А если и вспомнят, то будут тыкать пальцем в Samsung с их AMOLED-дисплеями, которые в момент появления всех удивляли именно насыщенностью цветов. Но Xiaomi, похоже, решила перевыполнить все возможные планы и побить все существующие рекорды. И только потом разбираться с последствиями.
В стандартном режиме отображения цвета у экрана Mi 9T Pro ярко, «адово» и беспощадно перенасыщены – не поленитесь отправиться в настройки системы и переключить отображение на более реалистичное, если вам не по нраву такая цветастая мультяшность.
|Mi 9T Pro
|Максимальный уровень яркости (мин./макс.)
|449/1,6 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|undefined
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже)
|130%
|DeltaE (меньше = лучше)
|5,87
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,2
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|7600К
C остальными параметрами, на удивление, все хорошо. Яркий, классный дисплей с хорошими углами обзора.
Чистота цветопередачи (DeltaE) могла бы быть чуть лучше, но это уже придирки. Кстати, в смартфоне и поддержка технологии DC Dimming, которая снижает нагрузку на глаза от высокочастотного мерцания экрана. Владельцы самсунгов сейчас могут пустить скупую слезу.
MIUI с каждой новой версией все сильнее и сильнее стремится к чистому и простому интерфейсу без нагромождений. И отнюдь не без давления со стороны корпорации добра. Даже клавиатура - и та от Google. Это не может не радовать, потому что системой можно пользоваться сразу «из коробки», без установки дополнительных программ.
Дисплей качественный, но цвета изначально перенасыщенные – нужно лезть в настройки и исправлять
Если раньше приходилось проверять версию прошивки, глобальная ли она и так далее, то сейчас такой необходимости нет. Все работает быстро и плавно (еще бы это не работало плавно на 855 «драконе», ага).
Производительность и автономность
К черту рассуждения о том, каким хорошим и быстрым получился новый процессор от Qualcomm. Достаточно просто знать, что один из самых мощных мобильных чипов этого года «запихнули» в смартфон за 23 тысячи рублей (примерно столько он стоит в китайских интернет-магазинах). В общем, для китайцев Mi 9T Pro – это замена того самого «Покофона» F1. Недорогой «боевой» смартфон с максимально мощным процессором, только теперь улучшенный по всем фронтам (корпус, дисплей, камера). А в России его будут преподносить, как тюнингованный вариант флагманского Mi 9. Да, я всё ещё переживаю, что после оглашения цены (на момент написания обзора её ещё не объявили) мы ей не обрадуемся.
В общем, если Покофон на момент выхода был однозначно самым дешёвым смартфоном с флагманским процессором (Snapdragon 845 на тот момент), то сейчас получается, что «простой» Mi 9 за 28-29 тысяч обойдётся дешевле, чем «супер-Редми». В автомобильном мире за выход Шкоды, которая была бы лучше Ауди, маркетологов концерна расстреляли бы из реактивных уничтожителей квартальных премий – за размытие имиджа старшего бренда. Но в мобильниках такие «приколы», как видите, до сих пор допустимы.
В Китае этот смартфон считается самым дешёвым с Snapdragon 855 на борту. В России, так уж получилось, более престижный Mi 9 обойдётся дешевле
Тест в недавно вышедшем AiTuTu Benchmark, который, как вы уже догадались, замеряет скорость работы искусственного интеллекта, смартфон прошел буквально секунд за 10 с отметкой в 186000 баллов. Почти как и у остальных флагманов этого года, включая новое поколение Galaxy.
Нагрева, во время проведения большей части всех тестов, почти не было. Чувствовалось повышение температуры в том месте, где расположен процессор, но дальше этой области тепло не уходило. Сильнее всего смартфон был похож на печку во время 3D-теста AnTuTu. И 8 слоев графита, призванных охладить смартфон, не помогли.
Да, вы можете заметить, что смартфон уступает в тестах более дорогим обладателям Snapdragon 855 и последнего поколения Exynos в новой линейке Galaxy, однако это ни разу не критично, если вспомнить про цену устройства.
Самый выносливый смартфон с флагманским процессором Snapdragon 855
Четыре тысячи миллиампер оказались неплохим показателям для этой связки из дисплея и процессора. Без запуска игр, с постоянно подключенными Bluetooth-наушниками и постоянным использованием мессенджеров, социальных сетей и браузера, заряда хватает на весь день. Результат хороший, но как обстоят дела с долгосрочной нагрузкой?
Как видите, бояться за то, что смартфон не доживет до конца дня - не стоит. Мало того, что Mi 9T Pro проживет до конца дня, так еще и в дальних поездках его можно использовать как полноценную медиасистему, заряда батареи которой хватит на два полноценных фильма. Другое дело, что если вам не нужен запас мощности, «обезжиренный» Mi 9T с такими же камерой/аккумулятором/экраном/корпусом, но менее быстрым процессором, проработает заметно дольше.
Камера
Вся линейка Mi 9 радует хорошими, по меркам Xiaomi, камерами. Основная камера состоит из трех стандартных, для 2019 года, модулей. Один широкоугольный, главный на 48 Мп и теле-модуль на 8 Мп с двукратным оптическим зумом. При таком неплохом наборе сенсоров очень огорчило отсутствие поддержки RAW-формата, который позволяет записать очень много информации о кадре и при пост-обработке фотошопить снимок без потери в качестве. Скорее всего, это решается установкой дополнительного софта, но это уже какие-то костыли. Все современные флагманы и суб-флагманы снимают в RAW «из коробки». За это существенный минус.
И дневные сцены, и вечерние, и даже ночные, даются камере без проблем. Снимает смартфон очень быстро, шумов нет, «фиксировать» камеру на пару секунд в условиях плохой освещенности не нужно. Сразу после нажатия кнопки затвора кадр готов.
Режимы съемки стандартные и без кучи наворотов, как в тех же смартфонах от Huawei и Honor. Из тех, что пригодятся в повседневном использовании, можно отметить «Ночь» и «48 Мп», Первый делает снимки с разной экспозицией на протяжении пары секунд и склеивает их в один снимок, для получения лучшего качества при откровенно плохих условиях освещения.
Камеры хорошие, хотя по такой цене бывает и лучше
Второй просто выжимает все соки из основного модуля и снимает с ну очень классной детализацией, даже без оптостаба. Впрочем, это все мы уже видели на Mi 9 и Mi 9T.
Фронтальная камера осталась такой же, как и в Mi 9T - выезжающая, с разрешением 20 Мп и апертурой 2.2. Вот оптику могли бы и улучшить, иначе какой же это «Pro»? Если днем она снимает прилично, то вечером детализации снимков порой не хватает и эти 20 Мп просто некуда девать. Но чего не сделаешь ради крутых цифр в технических характеристиках.
Mi 9T Pro снимает видео с максимальным разрешением 4К 60fps. Стабилизация активируется только при разрешении Full HD и работает, надо сказать, очень достойно. Никаких подёргиваний и искажений изображения по осям нет.
Конкуренты
|Honor 20 Pro
|Xiaomi Mi 9
|Операционная система
|Android 9 + MagicUI 2.1.0
|Android 9 + MIUI 10.2
|Экран
|6,26'', 1080x2340 пикс., 19,5:9, IPS, 412 ppi
|6,39'', 1080x2340 пикс., 19,5:9, AMOLED, 403 ppi
|Процессор
|Kirin 980 (2×ARM Cortex A76 (2,6 ГГц) +2×ARM Cortex A76 (1,92 ГГц) + 4×ARM Cortex A55 (1,8 ГГц)
|Qualcomm Snapdragon 855, Kryo 485 2,84 ГГц + 3x Kryo 485 2,42 ГГц + 4x Kryo 485 1,8 ГГц
|Графика
|ARM Mali-G76 MP10
|Adreno 640
|Оперативная память
|8 Гбайт
|6 Гбайт
|Накопитель
|256 Гбайт
|128 Гбайт
|Связь
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou
|Камеры
|Основной модуль: 48 Мп (f/1,4) + 8 Мп (f/2,4) + 16 Мп (f/2,2) + 2 Мп (f/2,4), фронтальная камера: 32 Мп (f/2,0)
|Основная тройная: разрешение матрицы: 48 Мп + 16 Мп + 12 Мп, диафрагма: f/1,8 + f/2,2 качество видео: до 2160@60 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 20 диафрагма: f/2,0
|Аккумулятор
|4000 мАч
|3300 мАч
|Размеры
|154,3×74×8,4 мм
|157,5x74,7x7,6 мм
|Масса
|182 г
|173 г
|Цена
|34 тысячи рублей
|32 тысячи рублей
Xiaomi Mi 9
Если нет доверия к выдвигающимся камерам и хочется получить максимально упакованный флагман подешевле, лучше покупайте. Да, автономность будет хуже, чем в Mi 9T Pro с его 4000 мАч, но на сутки хватит, а соотношение цены и качества окажется лучше. Потому что, если для вас не важно это соотношение, зачем вы вообще смотрите в сторону Xiaomi, а не несёте пачку денег в магазин Apple?
Ну и если вам важен внешний вид, то стоит вспомнить про то, что задние панели у смартфонов разные. У героя обзора она всё-таки на любителя, а в Mi 9 спинка вполне себе стандартная для 2019 года.
Honor 20 Pro
Топовый Honor – это когда ты ставишь средней паршивости IPS экран в смартфон за 35 тысяч рублей и из-за него в мобильнике с 4000 мАч получаешь автономность уровня телефонов с 3500 мАч. Чтобы что?
Чтобы влепить в смартфон очень крутую (уровня Huawei P20 Pro, чуть хуже, чем в дорогущем P30 Pro) камеру, 5-кратный зум без потери качества, и 8/256 Гбайт памяти!
Как ни крути, камеры в Honor 20 Pro лучше. Производительность чуть ниже (в приложениях не заметно, в играх – да, и по мере старения смартфонов она будет всё больше бросаться в глаза), экран хуже. Повторюсь, на момент написания обзора мы пока не знаем цену Mi 9T, но даже если за него выкатят 33900 (64 Гбайт) и 35990 (128 Гбайт) рублей, Honor со своими 256 Гбайт всё равно будет укомплектован лучше.
И это абсолютно равноправные по крутизне смартфоны. Вопрос только в том, какие характеристики для вас важнее.
Итог
Даже при всём «маркетоложестве» с ценами и названием, это хороший смартфон. Сейчас почти не осталось смартфонов, в которых было бы только самое необходимое – качественный экран, самый мощный (чтобы тормозить начал нескоро, а не после следующего обновления Android) процессор, большой аккумулятор и хорошие камеры. Всё это у Mi 9T Pro есть.
Я вам даже больше скажу – это самый выносливый в мире смартфон на флагманском процессоре Snapdragon 855! Перемотайте статью обратно и посмотрите на график автономности – дольше держится только ASUS ZenFone 6, но автономность у него лучше на один (!) процент, при том, что в нём 5000 мАч и толще корпус! Samsung Galaxy S10+ держится тоже чуть дольше, но, во-первых, в России в нём стоит «еретический» Exynos вместо правильного Snapdragon (фанатики в комментариях расскажут вам, почему это важно), во-вторых, в нём и аккумулятор сам по себе крунее. И цена не в пример выше.
Всё! Дальше в топе выносливости остаются только смартфоны на «обрезанных» по производительности процессорах. Уже за это Mi 9T Pro нужно строить памятник нерукотворный! Ну или награду «Выбор редакции», как в нашем случае.
Другое дело, что если вы максималист и хотите чего-нибудь «самого-самого» в отдельных характеристиках, а не в целом, Mi 9T Pro мало что сможет вам предложить, кроме процессора. Лучшая автономность? Глядите уровнем ниже и берите «стандартный» Mi 9T. Лучшая камера до 35 тысяч рублей? Honor 20 Pro – ваш выбор. Лучший экран? Samsung Galaxy S9 в «серой» рознице за 32-37 тысяч рублей вас заждался.
Сложно советовать что-то одно сразу для всех. Впрочем, если вы фанатеете от смартфонов, вам будет наплевать на мои советы – вы уже давно определились с моделью своего любимого мобильника. А если для вас смартфон – не средство получить уважение «пацанов, которые в теме» и не роскошь, а, так сказать, «средство передвижения», Mi 9T Pro сейчас – один из самых лучших вариантов «всё-в-одном» без завышенных, как цен, как у флагманов Apple, Samsung и Huawei.