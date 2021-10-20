Считаете, что раньше смартфоны были удобнее и практичнее? У вас плохая память. Вот как было на самом деле

Считаете, что раньше смартфоны были удобнее и практичнее? У вас плохая память. Вот как было на самом делеПачкать воспоминания о светлом прошлом нехорошо, но ради объективности придётся
Отдельные разъёмы зарядки для каждого гаджета
Сейчас Евросоюз пытается надавить на Apple, чтобы те наконец поставили в iPhone порт USB-C, как везде. Золотые времена! Не то, что раньше, когда даже у Nokia было минимум два формата зарядки — круглый-тонкий, и круглый-толстый. У Sony Ericsson был свой формат, у Samsung — свой, у Siemens (помните таких) — тоже.
И ладно формат! Для подключения телефона к компьютеру, например, нужно было ставить драйверы — и тоже разные. Не то, что сейчас, когда Android поддерживает MTP, и не важно, какой бренд произвёл смартфон.
И, хотя MTP по-своему неудобен (в режиме "флешки" можно было сразу открыть или отредактировать файл, а теперь при открытии он сначала копируется на комп, а отредактировать напрямую его вообще нельзя), но когда старые SonyEricsson в режиме USB-Flash переходили в режим полёта (K750i, Z610i и подобные), это точно было не лучше.
Отдельные разъёмы гарнитур вместо 3,5 мм
Ладно, тут история немного повторяется. Помните, каким прорывом был Sony Ericsson W800 Walkman из-за того, что там был переходник на “обычные” наушники 3,5-мм? Причём, это был именно переходник — у самого смартфона разъём был старый, сониэриксоновский, просто переходник положили в комплект. А так-то почти у каждого бренда была своя гарнитура со своим фирменным разъёмом!
Я бы сюда кстати добавил, что и сами разъёмы были отвратительными, особенно у Nokia. Вот эта система прижима контактов работала плохо и контакты часто отходили. При передаче данных на телефон с компьютера надо было стараться даже не дышать на подключённый кабель. А гарнитура часто “шипела”, если как-то неудачно пошевелить разъём.
Хочешь зарядиться — меняй аккумулятор
Помню, одно время модно было считать, что вот сменные аккумуляторы — это хорошо, а несменные (моду на которые ввёл iPhone — плохо). Окей, это решало вопрос износа аккумулятора, но что делать, если смартфон сел? Сейчас — подключи пауэрбанк (которые сегодня и быструю зарядку поддерживают) и всё. Раньше? Нет розетки — ты попал. Хочешь подзарядиться? Меняй аккумулятор. Вот носи с собой заряженный аккумулятор, и в случае чего — меняй.
Отдельное “фи” производителям вроде Nokia, где разъём питания и подключения к ПК были разными, и телефон от ПК не заряжался. Зачем вот так было делать, а?
Конечно, в итоге китайцы нагородили кучу USB-переходников на все зарядки, и портативные аккумуляторы начали появляться, но сами бренды к этому явно не стремились. И для длительной работы, если вы ехали куда-то далеко, нужно было иметь запасные заряженные аккумуляторы, а дома их предварительно заряжать внешним зарядным устройством. И дербанить (снимать/надевать) многострадальную крышку мобильника.
Дизайн. Красивый, но зачастую неудобный до жути
Знаете, айфон не просто так стал популярным. И все телефоны не просто так до сих пор исповедуют стиль самого первого айфона — ”моноблок с большим экраном”. Вы помните, какими гаджеты были раньше?
Хорошо, не спорю, иногда они были даже красивыми. Однако их дизайн был совершенно нефункциональным. Посмотрите на эти телефоны — вот в чём смысл делать их такими? “Во-первых, это красиво”. Хорошо, а во-вторых? Это же неудобно!
А те гаджеты, что не выглядели красивыми, были похожи на образцы военной техники. За редким исключением.
Разваливающийся в руках корпус
Опять же, почему многие ценили цельный корпус того же макбука и айфона? Потому, что с приходом моды на Unibody техника в руках стала представлять собой что-то цельное, монолитное. Если сейчас смартфон упадёт на землю, то в худшем случае, экран треснет. Что было раньше? Отваливалась крышка, вылетала батарейка (она была гладкая и могла проехать ещё несколько метров куда-нибудь в кусты, где её попробуй потом найди).
Какие-нибудь декоративные вставки из пластика тоже могли отлететь, причём, даже не от падения, а просто от “старости”. Телефоны в руках шатались, “хрустели” и издавали кучу других неприличных звуков. Если вы давно читаете обзоры, то наверняка заметили, что в какой-то момент обзорщики перестали описывать хруст при сдавливании — он просто исчез! И в том числе, благодаря моде на монолитные корпуса. А лет 15-20 назад такой хруст был у каждого первого устройства.
Функции ради функций
Некоторые производители грешат этим и сейчас, но раньше это было прям массовой проблемой. Опять же, вспоминаем первый айфон — “гики” (или люди, считавшие себя таковыми) тогда нос воротили, мол: “Нормальной многозадачности нет, поддержки карт памяти нет — кому всё это будет надо, да ещё за такие деньги?”. Но внезапно оказалось, что при своей действительно небогатой функциональности, айфон… Просто работал! Все реализованные функции работали чётко, были легко доступными.
Причём, айфоновская мода распространилась на всех не сразу. Вспоминаю тот же HTC Touch — хорошо, его основной интерфейс был неплохо сделан под пальцы (хотя и работал кривовато). Но стоит запустить тот же мобильный Excel — и всё, доставай стилус, без него в эти маленькие ячейки не попадёшь, и в крестик, чтобы программу закрыть, тоже.
А сколько было сканеров отпечатков пальцев, работавших через пень-колоду (Toshiba G900)? Поддержки GPS, но только через внешние Bluetooth-трекеры (сразу несколько смартфонов Nokia)? Рукописный ввод, но только на одном языке (привет, Sony Ericsson P1i)? QWERTY-клавиатура, где слишком мало кнопок для кириллицы (почти все QWERTY-телефоны)?
Ограничения на отправку и приём по типу данных
До сих пор тот же iPhone не умеет передавать абсолютно любые файлы “по воздуху”, даже между “своими” устройствами по Air Drop. На фоне Android, где можно хоть APK передавать, это действительно смотрится смешно, но вообще-то у старых телефонов такое было постоянно.
Например, на кнопочных Samsung (D500 и прочие) нельзя было принимать Java-мидлеты (по сути, приложения). На Symbian для передачи приложений надо было переименовывать файл (из .sis, например, в.si).
Ещё на старых Samsung (C100, например) можно было по ИК-порту передавать музыкальные файлы MMF, но MIDI — уже нельзя, хотя это почти то же самое. Почему? Авторские права!
А иногда проблемы с файлами происходили не по злому умыслу, а по глупости производителя. Когда вышел Siemens S65, в нём не было поддержки MP3, хотя с картами памяти он работал. Но толку от них было мало, ибо музыку приходилось записывать в WAV, и файлы занимали слишком много места. Или городить патчи-эльфы-коряво работающие Java-MP3 плееры (многозадачность у 65 серии тоже была недокументированной и работала через грязные хаки), и т.д.
И всё?
Вроде бы нет, но сходу даже у нас, "бумеров", не получается вспомнить что-либо ещё существенное. Если нас читают не только дети 2000-х годов, напишите, что там ещё в старых мобильниках было реализовано через задницу, помимо того, о чём мы вам расписали сегодня. И цените удобство современных смартфонов — раньше, по большей части, было хуже, как ни прикрывай это романтикой юных лет и ностальгией.