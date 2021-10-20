Считаете, что раньше смартфоны были удобнее и практичнее? У вас плохая память. Вот как было на самом деле

И ладно формат! Для подключения телефона к компьютеру, например, нужно было ставить драйверы — и тоже разные. Не то, что сейчас, когда Android поддерживает MTP, и не важно, какой бренд произвёл смартфон.

И, хотя MTP по-своему неудобен (в режиме "флешки" можно было сразу открыть или отредактировать файл, а теперь при открытии он сначала копируется на комп, а отредактировать напрямую его вообще нельзя), но когда старые SonyEricsson в режиме USB-Flash переходили в режим полёта (K750i, Z610i и подобные), это точно было не лучше.

Отдельные разъёмы гарнитур вместо 3,5 мм

Ладно, тут история немного повторяется. Помните, каким прорывом был Sony Ericsson W800 Walkman из-за того, что там был переходник на “обычные” наушники 3,5-мм? Причём, это был именно переходник — у самого смартфона разъём был старый, сониэриксоновский, просто переходник положили в комплект. А так-то почти у каждого бренда была своя гарнитура со своим фирменным разъёмом!