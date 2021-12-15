Без морщин на экране, странных пропорций и безумной цены: о таком складном смартфоне все мечтали?

До официального анонса ходили слухи, что за этот смартфон будут просить 2200 долларов. Слабоумие и отвага по-пекински, не знаю как иначе можно было бы назвать такой выход на рынок. По факту цены для Китая объявили куда более приземленные: 1200 долларов за конфигурацию 8/256 или 1400 долларов при 12/512 ГБ памяти. В пересчете на рубли выходит почти девяносто тысяч или чуть больше ста. И в этот момент закрадываются некоторые подозрения: а не промо-цена ли это?