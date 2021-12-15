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Без морщин на экране, странных пропорций и безумной цены: о таком складном смартфоне все мечтали?

OPPO Find N 5G бросает вызов Samsung
Компания OPPO показала первый складной смартфон Find N. Этот продукт моментально сорвал джек-пот восторгов в медиа и у блогеров, а еще его успели прозвать жестоким убийцей Galaxy Fold. Но не прячутся ли под гладью дисплея подводные камни?
Без морщин на экране, странных пропорций и безумной цены: о таком складном смартфоне все мечтали?

Когда я впервые достал OPPO Find N из коробки, в голове появилась мысль о том, что именно такой складной смартфон я всегда хотел видеть. Во-первых, у внешнего дисплея нормальные удобные пропорции 16:9, что обеспечивает несравнимо лучший пользовательский опыт, чем слишком узкий и вытянутый экран Samsung Galaxy Fold 3. А для внутреннего дисплея инженеры смогли так переработать шарнир, что в месте соединения половинок нет заметной и ощутимой складки.

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На мой вкус, смартфон симпатичный. Белый глянец на спинке отлично смотрится, блок камер выполнен аккуратно, толщина не слишком большая и он хорошо сбалансирован при использовании одной рукой. Внешне — полный порядок. А про технические особенности говорить пока рано, беглое знакомство не дает оснований судить об эргономике в повседневном использовании, качестве охлаждения весьма проблемного чипа Snapdragon 888, разряде аккумулятора при активном использовании внутреннего дисплея, а также качестве съемки. Навскидку могу сказать, что по характеристикам смартфон выглядит полноценным флагманом, разве что защиту от воды «не доложили» и на внешнем экране печальные 60 Гц.

OPPO Find N 5G
ОСAndroid 11ColorOS 12
ПроцессорQualcommSnapdragon 888
ПамятьОперативная память8/12 ГБ LPDDR5
Накопитель256/512 ГБ UFS3.1
Экран (внутренний)Размер экрана7.1 дюйма
Разрешение экрана1792 х 1920
Частота обновления1 Герц - 120 Герц
Плотность пикселей370 пикселей на дюйм
Яркость500 нит / 1000 нит (максимальная яркость)
ЭкранAMOLED
Защитное стеклоFlexible UTG
Экран (внешний)Размер экрана5.49 дюймов
Разрешение экрана1972×988
Частота обновления60 Герц
Плотность пикселей402 пикселей на дюйм
Яркость500 нит / 1000 нит максимальная яркость
ЭкранAMOLED
Защитное стеклоCorning Gorilla Glass Victus
КамераОсновная камераОсновная камера Sony IMX766 50 МП, 1/1.56 дюйма, f/1.8; ЭФР 24 мм, 6 линз, PDAF, OIS Ультраширокоугольная камера Sony IMX481 16 MП, f/2.2, ЭФР 14 мм, 5 линз Телеобъектив Samsung S5K3M5 13 MП, f/2.4, ЭФР 52 мм; 5 линз
Фронтальная камера (внутр)Sony IMX615 32M диафрагма f/2.4
Фронтальная камера (внеш)Sony IMX615 32M диафрагма f/2.4
Видео-съемкаДо 4K 60 кадров в сек, 1080P 240 кадров в сек
СвязьSIM Card TypeNano-SIM
Мобильная связь2G — 5G
Беспроводной доступ в интернетWi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a/b/g/n/
Поколение BluetoothBluetooth 5.2
Bluetooth аудио-кодекSBC, AAC, APTX HD, LDAC
Интерфейс USBType-C
NFCПоддерживается
МестоположениеBuilt-in GPS, A-GPS, BeiDou, Glonass, GALILEO, QZSS
ДатчикиГеомагнитный датчик Датчик освещенности Цветной температурный датчик Датчик приближения Акселерометр Датчик Холла Гироскоп Шагомер
БезопасностьОтпечатки пальцевБоковой сканер
Распознавание лицаПоддерживается
АккумуляторМощность батареи4500 мАч
Зарядка батареиПроводная зарядка: 33 Ватт SUPERVOOC Беспроводная зарядка: 15 Ватт AIRVOOC/Qi Реверсивная зарядка: 10 Ватт
ГабаритыРазложенный (ВхШхТ)132.6мм×140.2мм×7.8мм/8.0мм
Сложенный (ВхШхТ)132.6мм×73мм×15.9мм
Вес275 гр
Цвета корпусаПерламутр Белый Черный

До официального анонса ходили слухи, что за этот смартфон будут просить 2200 долларов. Слабоумие и отвага по-пекински, не знаю как иначе можно было бы назвать такой выход на рынок. По факту цены для Китая объявили куда более приземленные: 1200 долларов за конфигурацию 8/256 или 1400 долларов при 12/512 ГБ памяти. В пересчете на рубли выходит почти девяносто тысяч или чуть больше ста. И в этот момент закрадываются некоторые подозрения: а не промо-цена ли это?

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На текущий момент гибкие дисплеи — самые дорогостоящие комплектующие, а у OPPO, в отличие от Samsung, нет своего подконтрольного производства. С трудом могу представить, что корейская компания согласилась обеспечить аналогичный продукт достаточным количеством деталей для продаж по всему миру, да еще и по такой цене, чтобы конкурент вышел на рынок с преимуществом. И ведь ни на чем другом в OPPO не экономили: процессор, пять камер и прочие компоненты топовые. Загадочная ситуация.

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OPPO Find N выглядит почти как идеальный складной смартфон. Внутренний экран избавился от дурацкой морщины, за которую всегда немного цеплялись пальцы и глаза. Внешний дисплей сделали в нормальных пропорциях для комфортного повседневного использования. Начинка производительная, камеры хорошие, модули связи самые современные. Есть поддержка быстрой, беспроводной и реверсивной зарядки. Не хватает, разве что, высокой частоты обновления внешнего экрана, а также защиты от воды и пыли — двух вещей, которые удались Samsung в последней версии Fold.

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Открытым остается вопрос продаж. Повторюсь, стоимость OPPO Find N выглядит слишком хорошо, чтобы это было правдой и могло выйти в тираж по всему миру. Я бы не стал сбрасывать со счетов версию, что этот смартфон окажется своего рода выставкой достижений народного хозяйства. Показали свои возможности, продали небольшую партию смартфонов в убыток — зато обеспечили в глазах покупателей репутацию демократичного инноватора.

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