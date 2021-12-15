Без морщин на экране, странных пропорций и безумной цены: о таком складном смартфоне все мечтали?OPPO Find N 5G бросает вызов Samsung
Когда я впервые достал OPPO Find N из коробки, в голове появилась мысль о том, что именно такой складной смартфон я всегда хотел видеть. Во-первых, у внешнего дисплея нормальные удобные пропорции 16:9, что обеспечивает несравнимо лучший пользовательский опыт, чем слишком узкий и вытянутый экран Samsung Galaxy Fold 3. А для внутреннего дисплея инженеры смогли так переработать шарнир, что в месте соединения половинок нет заметной и ощутимой складки.
На мой вкус, смартфон симпатичный. Белый глянец на спинке отлично смотрится, блок камер выполнен аккуратно, толщина не слишком большая и он хорошо сбалансирован при использовании одной рукой. Внешне — полный порядок. А про технические особенности говорить пока рано, беглое знакомство не дает оснований судить об эргономике в повседневном использовании, качестве охлаждения весьма проблемного чипа Snapdragon 888, разряде аккумулятора при активном использовании внутреннего дисплея, а также качестве съемки. Навскидку могу сказать, что по характеристикам смартфон выглядит полноценным флагманом, разве что защиту от воды «не доложили» и на внешнем экране печальные 60 Гц.
|OPPO Find N 5G
|ОС
|Android 11
|ColorOS 12
|Процессор
|Qualcomm
|Snapdragon 888
|Память
|Оперативная память
|8/12 ГБ LPDDR5
|Накопитель
|256/512 ГБ UFS3.1
|Экран (внутренний)
|Размер экрана
|7.1 дюйма
|Разрешение экрана
|1792 х 1920
|Частота обновления
|1 Герц - 120 Герц
|Плотность пикселей
|370 пикселей на дюйм
|Яркость
|500 нит / 1000 нит (максимальная яркость)
|Экран
|AMOLED
|Защитное стекло
|Flexible UTG
|Экран (внешний)
|Размер экрана
|5.49 дюймов
|Разрешение экрана
|1972×988
|Частота обновления
|60 Герц
|Плотность пикселей
|402 пикселей на дюйм
|Яркость
|500 нит / 1000 нит максимальная яркость
|Экран
|AMOLED
|Защитное стекло
|Corning Gorilla Glass Victus
|Камера
|Основная камера
|Основная камера Sony IMX766 50 МП, 1/1.56 дюйма, f/1.8; ЭФР 24 мм, 6 линз, PDAF, OIS Ультраширокоугольная камера Sony IMX481 16 MП, f/2.2, ЭФР 14 мм, 5 линз Телеобъектив Samsung S5K3M5 13 MП, f/2.4, ЭФР 52 мм; 5 линз
|Фронтальная камера (внутр)
|Sony IMX615 32M диафрагма f/2.4
|Фронтальная камера (внеш)
|Sony IMX615 32M диафрагма f/2.4
|Видео-съемка
|До 4K 60 кадров в сек, 1080P 240 кадров в сек
|Связь
|SIM Card Type
|Nano-SIM
|Мобильная связь
|2G — 5G
|Беспроводной доступ в интернет
|Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a/b/g/n/
|Поколение Bluetooth
|Bluetooth 5.2
|Bluetooth аудио-кодек
|SBC, AAC, APTX HD, LDAC
|Интерфейс USB
|Type-C
|NFC
|Поддерживается
|Местоположение
|Built-in GPS, A-GPS, BeiDou, Glonass, GALILEO, QZSS
|Датчики
|Геомагнитный датчик Датчик освещенности Цветной температурный датчик Датчик приближения Акселерометр Датчик Холла Гироскоп Шагомер
|Безопасность
|Отпечатки пальцев
|Боковой сканер
|Распознавание лица
|Поддерживается
|Аккумулятор
|Мощность батареи
|4500 мАч
|Зарядка батареи
|Проводная зарядка: 33 Ватт SUPERVOOC Беспроводная зарядка: 15 Ватт AIRVOOC/Qi Реверсивная зарядка: 10 Ватт
|Габариты
|Разложенный (ВхШхТ)
|132.6мм×140.2мм×7.8мм/8.0мм
|Сложенный (ВхШхТ)
|132.6мм×73мм×15.9мм
|Вес
|275 гр
|Цвета корпуса
|Перламутр Белый Черный
До официального анонса ходили слухи, что за этот смартфон будут просить 2200 долларов. Слабоумие и отвага по-пекински, не знаю как иначе можно было бы назвать такой выход на рынок. По факту цены для Китая объявили куда более приземленные: 1200 долларов за конфигурацию 8/256 или 1400 долларов при 12/512 ГБ памяти. В пересчете на рубли выходит почти девяносто тысяч или чуть больше ста. И в этот момент закрадываются некоторые подозрения: а не промо-цена ли это?
На текущий момент гибкие дисплеи — самые дорогостоящие комплектующие, а у OPPO, в отличие от Samsung, нет своего подконтрольного производства. С трудом могу представить, что корейская компания согласилась обеспечить аналогичный продукт достаточным количеством деталей для продаж по всему миру, да еще и по такой цене, чтобы конкурент вышел на рынок с преимуществом. И ведь ни на чем другом в OPPO не экономили: процессор, пять камер и прочие компоненты топовые. Загадочная ситуация.
OPPO Find N выглядит почти как идеальный складной смартфон. Внутренний экран избавился от дурацкой морщины, за которую всегда немного цеплялись пальцы и глаза. Внешний дисплей сделали в нормальных пропорциях для комфортного повседневного использования. Начинка производительная, камеры хорошие, модули связи самые современные. Есть поддержка быстрой, беспроводной и реверсивной зарядки. Не хватает, разве что, высокой частоты обновления внешнего экрана, а также защиты от воды и пыли — двух вещей, которые удались Samsung в последней версии Fold.
Открытым остается вопрос продаж. Повторюсь, стоимость OPPO Find N выглядит слишком хорошо, чтобы это было правдой и могло выйти в тираж по всему миру. Я бы не стал сбрасывать со счетов версию, что этот смартфон окажется своего рода выставкой достижений народного хозяйства. Показали свои возможности, продали небольшую партию смартфонов в убыток — зато обеспечили в глазах покупателей репутацию демократичного инноватора.