Флагман Oppo в некоторых вещах круче, чем Samsung и Huawei. Но не всё так просто

Слева и справа — три аппаратные кнопки. Слева — громкость, справа — питание/блокировка.

В общем, телефон получился вполне удобным и даже симпатичным, но оригинальности у него сильно не хватает. В отличие, скажем, от Oppo Reno2.

Экран и интерфейс

Экран в Oppo Find X2 — это, пожалуй, самая важная и наиболее впечатляющая деталь. Прежде всего, это, возможно, единственный на сегодня экран, который может работать одновременно и в разрешении Quad HD, и с частотой обновления 120 Гц (при этом, сенсор опрашивается с частотой 240 Гц). У того же Samsung Galaxy S20 (у всех модификаций) либо QHD, либо 120 Гц, но не сразу.

Более того — номинальная яркость экрана значительно выше, чем “принято” у AMOLED, и находится на уровне топовых IPS-матриц!