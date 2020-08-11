Флагман Oppo в некоторых вещах круче, чем Samsung и Huawei. Но не всё так просто
Внешний вид
Внешне Oppo Find X2 довольно сильно напоминает модели Samsung. Во-первых, здесь мы видим изогнутый по краям экран “водопад”. В отличие от Xiaomi Mi Note 10, рамки не такие уж большие, но всё равно больше, чем у Samsung.
Однако в плюс инженерам Oppo - при своих размерах смартфон не такой уж тяжёлый, а потому держать его в руке действительно удобно, даже в стандартном силиконовом чехле.
Спереди можно заметить селфи камеру прямо в экране — к сожалению, обещанный смартфон от Oppo, где фронталка будет незаметна под экраном, мы так и не увидим. Но камера почти не мешает т.к. она в углу.
Снизу — разъём USB-C и слот для двух nano-SIM. Поддержки карт памяти нет, разъёма 3,5-мм — тоже.
Сканер отпечатков встроен в экран и у Oppo он традиционно работает просто идеально. Быстро, чётко, безошибочно. Так, как если бы он был не встроенным, а обычным.
Слева и справа — три аппаратные кнопки. Слева — громкость, справа — питание/блокировка.
В общем, телефон получился вполне удобным и даже симпатичным, но оригинальности у него сильно не хватает. В отличие, скажем, от Oppo Reno2.
Экран и интерфейс
Экран в Oppo Find X2 — это, пожалуй, самая важная и наиболее впечатляющая деталь. Прежде всего, это, возможно, единственный на сегодня экран, который может работать одновременно и в разрешении Quad HD, и с частотой обновления 120 Гц (при этом, сенсор опрашивается с частотой 240 Гц). У того же Samsung Galaxy S20 (у всех модификаций) либо QHD, либо 120 Гц, но не сразу.
Более того — номинальная яркость экрана значительно выше, чем “принято” у AMOLED, и находится на уровне топовых IPS-матриц!
|OPPO Find X2 - яркие цвета
|OPPO Find X2 - кинематографичные цвета
|Максимальный уровень яркости (мин./макс.)
|518/2,24 кд/м2
|473/2,2 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|бесконечная
|бесконечная
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже)
|100%
|100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|4,93
|2,90
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,3
|2,2
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|7500К
|6500К
Это были хорошие новости. Плохие — в том, что особого смысла в частоте обновления 120 Гц без анимации в 120 кадров в секунду нет. В Oppo Find X2 в 120 к/с работает только интерфейс — ни одно из опробованных мной приложений и игр (для которых заявлена поддержка 120 к/с) не обеспечило той же плавности, что и интерфейс. При этом, у Samsung Galaxy S20 с этим всё нормально: включаешь 120 Гц, и всякие Telegram, Chrome и прочие показывают более плавную анимацию, чем при 60 Гц. Так что на самом деле толку от поддержки 120 Гц в Oppo Find X2 на сегодняшний день мало, но возможно с грядущими обновлениями ситуация изменится. И да, чтобы не возникало вопросов — FHD/120 Гц (как в Samsung) я тоже тестировал, и там аналогичная ситуация.
В качестве оболочки для Android 10 в Oppo Find X2 используется фирменная Color OS 7. Вообще, я давний поклонник Color OS, эта оболочка нравится мне больше всех остальных современных мобильных интерфейсов. Поэтому я люто негодовал, когда увидел почти пустой “умный помощник” — динамически формирующуюся страницу слева от основного рабочего стола. Такая страница есть во многих современных интерфейсах, но везде её стараются делать как-то по-своему. В Color OS, начиная с версии 6.2, мне очень нравился маленький виджет календаря, который был достаточно компактным и при этом позволял легко ориентироваться в днях недели в пределах месяца.
В Color OS 7 его убрали, да вообще многое убрали, оставив самые, пожалуй, ненужные вещи. Обидно.
Производительность и автономность
Oppo Find X2 построен на новейшем процессоре Qualcomm Snapdragon 865, дополнительно в нём предусмотрены профили буста производительности. Подозрительно, что смартфон предложил включить этот профиль именно при запуске AnTuTu Benchmark, а не тех же 3D Mark или Geekbench. Возможно, поэтому в AnTuTu получились наиболее впечатляющие результаты (хотя принудительно я включал этот профиль и перед запуском других бенчмарков).
В целом, конечно, производительность современных смартфонов уже намного превысила необходимость. Софт (в том числе, игры) уже просто не успевают за такими мощностями. Скажем, я до сих пор хожу со смартфоном на Snapdragon 710 (тоже, кстати, от Oppo) — и не испытываю дискомфорта. Интерфейс до сих пор работает плавно, приложения запускаются быстро (а всё потому, что компания, в отличие от некоторых — не будем показывать пальцем, не затормаживает прошлогодние смартфоны). И хотя тот же экран QHD+120 Гц требует повышенной производительности, всё равно Snapdragon 865 — это задел на ближайшие лет пять, а не сегодняшняя необходимость.
Учитывая, в том числе, и энергопотребление. С каждым новым поколением процессоров Qualcomm показатели автономности растут вместе с производительностью, и это не может не радовать. На автономность я тестировал Oppo Find X2 именно в режиме QHD+120 Гц (иначе зачем они вообще нужны?) — этим объясняется, почему результаты относительно конкурентов получились невысокими. Правда, я совсем не ожидал, что меньше всего смартфон проработает именно в режиме чтения.
Впрочем, разумеется, от частоты обновления 120 Гц мало толку, если нет поддержки со стороны софта — чтобы и анимация могла работать в 120 кадров в секунду. Пока с этим у мобильников туго: тот же браузер (Chrome) такую кадровую частоту не поддерживает, да и от игр мне тоже не удалось добиться столь высоких показателей. Но в интерфейсе разница между 120 Гц и 60 Гц заметна сразу.
Надеюсь, учитывая, что в 2020 году почти каждый флагман будет иметь экран либо 90 либо 120 Гц, приложений с поддержкой анимации с высоким FPS станет больше.
Камера
Традиционно флагманы Oppo — это ещё и камерофоны, хотя Find X2 здесь не особо впечатляет, если честно. В первую очередь это заметно по селфи-камере — сфере, в которой Oppo всегда были лучше всех. Получить чёткий кадр в помещении или в сумраке на фронталку Find X2 почти невозможно — и это, я уверен, проблема софта, который просто неверно рассчитывает выдержку.
Основная камера интереснее, но учитывая успехи середнячков Oppo RX17 Pro и Oppo Reno2, снимки на Oppo Find X2 совсем не соответствуют цене смартфона, особенно ночные. Такое ощущение, что камера здесь даже хуже, чем в том же Reno2. Хотя с резкостью в ночных снимках проблем нет.
В дополнение к стандартному широкоугольному объективу, тут присутствуют сверхширик и теле-объектив, но сверхширик, к сожалению, не настолько широкий, чтобы оправдать своё существование. Качество снимков с него заметно ниже, чем на основную камеру, а угол лишь чуть шире.
Телевик, как и у многих конкурентов (в частности, Apple) используется только если ему хватает света. Это особенно заметно по гибридному зуму х5, который также включается в настройках камеры. Если телевик задействован, то и снимки х5 более-менее приличные. Если нет — то и на х2 заметно мыло, а на х5 — вообще хоть глаза промывай.
Соответственно, ночью работает только цифровой зум, днём — по ситуации. В пасмурный день света может не хватить и камера принудительно будет делать кроп с основного модуля даже при съёмке х2 или х5. Я не нашёл способа повлиять на этот процесс в стандартном приложении “Камера” (даже в режиме “Эксперт” нет такой настройки).
Что касается видео, то Oppo продолжает улучшать этот вопрос, но до Apple/Samsung ещё далековато. Да, здесь появилась съёмка в 4k/60, что хорошо, и даже радует, что прямо в процессе видеосъёмки можно переключать зум. Вот только на сверхширик видео можно снимать только в режиме Full-HD.
Плюс, режим 4k по-прежнему даёт заметное перенасыщение красного цвета, что делает ночные сцены особенно вырвиглазными. Но зато картинка перестала дёргаться (там, где она дёргается в примерах - это я объективы переключал).
Конкуренты
|Oppo Find X2
|Samsung Galaxy S20
|iPhone 11
|Операционная система
|Android 10 + Color OS 7
|Android 10 + One UI 2
|iOS 13
|Экран
|6,7'', 1440x3168 пикс., 19,8:9, AMOLED, 513 ppi, DCI-P3, HDR, 120 Гц
|6,2'', 1440x3200 пикс., 20:9, AMOLED, 563 ppi, HDR10+, 120 Гц (FHD)
|6,1'', 828x1792 пикс., IPS, 326 ppi
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 865, Kryo 585 2,84 ГГц + 3x Kryo 585 2,42 ГГц + 4x Kryo 585 1,8 ГГц
|Exynos 990, 2x Mongoose M5 2,73 ГГц + 2x Cortex-A76 2,5 ГГц + 4x GHz Cortex-A55 2,0 ГГц
|Apple A13 Bionic, 2x Lightning 2,65 ГГц + 4x Thunder 1,8 ГГц
|Графика
|Adreno 650
|Mali-G77 MP11
|Apple GPU
|Оперативная память
|12 Гбайт
|8 Гбайт
|4 Гбайт
|Накопитель
|256 Гбайт
|128 Гбайт + MicroSD
|256 Гбайт
|Связь
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou
|Камеры
|Основная тройная: разрешение матрицы: 48 Мп + 13 Мп + 12 Мп, диафрагма: f/1,7 + f/2,4 + f/2,2 качество видео: до 2160@60 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 32 диафрагма: f/2,4
|Основная тройная: разрешение матрицы: 12 Мп + 64 Мп + 12 Мп, диафрагма: f/1,8 + f/2,0 + f/2,2 качество видео: до 4320@24 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 10 диафрагма: f/2,2
|Основная двойная: разрешение матрицы: 12 Мп + 12 Мп, диафрагма: f/1,8 + f/2,4 качество видео: до 2160@60 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 12 диафрагма: f/2,2
|Аккумулятор
|4200 мАч
|4000 мАч
|3110 мАч
|Размеры
|164,9x74,5x8 мм
|151,7x69,1x7,9 мм
|150,9х75,7х8,3 мм
|Масса
|187 г
|163 г
|194 г
|Цена
|73 тысячи рублей
|70 тысяч рублей
|74 тысячи рублей
Samsung Galaxy S20
Учитывая, что Oppo замахнулись на весьма высокую цену, то и конкуренты у него соответствующие. За 70 тысяч рублей можно купить Samsung Galaxy S20, который будет компактнее, лучше снимать (и фото, и особенно видео), но у него будет ниже производительность, меньше памяти, зато автономность чуть лучше. Правда, у экрана S20 придётся выбирать: либо QHD включать, либо 120 Гц (но при этом куча приложений действительно будут поддерживать анимацию в 120 к/с). Да и сам экран не такой яркий. А вот аналогичный по размеру S20 Plus уже будет стоить 80 тысяч рублей.
Apple iPhone 11
За 74 тысячи рублей можно купить Apple iPhone 11 — как раз с памятью 256 Гбайт, как у Oppo Find X2. Это тоже относительно компактный смартфон с IPS-экраном, но весьма низкого разрешения. Зато по качеству фото и видео он тоже будет лучше, чем флагман от Oppo. Впрочем, для меня самого загадка, почему при этом iPhone 11 больше весит.
Итого
Как мне кажется, все проблемы Oppo Find X2 — следствие ещё не допиленного софта. Поначалу у меня было гораздо больше багов с камерой (не буду подробно рассказывать, т.к. их уже поправили, просто для информации), но и сейчас тот же ночной режим скорее расстраивает, да и селфи-камера не умеет устранять шевеленку. Хочется надеяться, что с выходом обновлений прошивки все эти проблемы исчезнут, но всё равно Find X2 кажется слегка переоценённым.
Слегка — потому что экран и производительность тут всё равно лучшие на рынке. По этим параметрам Oppo Find X2 обходит Samsung, в том числе, S20 Ultra, который, вообще-то, официально под 100 тысяч рублей стоит. Плюс, в отличие от той же “ультры”, Find X2 удобно лежит в руке. Но если сторонние приложения так и не научатся именно на Oppo Find X2 поддерживать анимацию в 120 к/с, толку от всего этого будет мало.
- Отличный экран QHD/120 Гц
- Топовая производительность
- Хорошая эргономика (для такой диагонали экрана)
- Так себе (не флагманская) камера
- Неадекватная цена
- Сторонние приложения не поддерживают 120 Гц