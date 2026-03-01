Смартфон с крутым оптическим зумом и зарядкой за полчаса: обзор Oppo Reno15

Смартфон с крутым оптическим зумом и зарядкой за полчаса: обзор Oppo Reno15Для тех, кто хочет снимать красиво, заряжаться редко и не переплачивать за имя на корпусе
Вместо преамбулы
Взгляните на топ самых продаваемых смартфонов 2025 года: семь из десяти позиций занимают iPhone. Apple укрепила своё господство на рынке, увеличив долю с 18% до 20% всего за год, и эта цифра продолжает расти. Да, компания из Купертино сегодня буквально диктует правила игры настолько мощно, что любые эксперименты с дизайном теперь кажутся производителям слишком рискованными.
Потребители голосуют рублём за узнаваемую эстетику iPhone, даже если это чистой воды карго-культ. Плоские грани, минималистичные рамки, вертикальный или квадратный блок камер — эти элементы превратились в универсальный язык «премиальности». Люди хотят видеть этот дизайн везде, потому что он стал синонимом качества и статуса. Производители это прекрасно понимают и старательно воспроизводят яблочную формулу вместо того, чтобы искать собственный путь.
Масштаб подражания достиг абсурдных высот. Telegram выкатил обновление для Android с glass-эффектами из iOS. Google Pixel, который должен был демонстрировать чистое видение Android, теперь копирует пропорции и компоновку iPhone. Huawei в своих Pura 70 и Pura 80 воспроизводит те же плоские алюминиевые грани, которые Apple вернула ещё в iPhone 12. Даже Samsung с его One UI интегрирует аналоги Dynamic Island, хотя аппаратно это выглядит совершенно иначе.
Oppo Reno15 — очередное подтверждение этой тенденции. Компания не стала изобретать велосипед и взяла за основу дизайна… правильно, снова iPhone. Прямоугольный блок камер на задней панели, который напоминает прошлогодние модели из Купертино, алюминиевая рамка со скруглёнными кромками, плоский дисплей под защитным стеклом — всё это мы уже видели десятки раз. Вопрос в том, сможет ли Oppo предложить что-то кроме внешнего сходства, или это будет просто ещё один клон в море одинаковых устройств? С этим мы и разбираемся.
Технические характеристики
|Oppo Reno15
|Операционная система
|Android 16 + ColorOS 16
|Экран
|AMOLED, 6,59", 1256 x 2760 п., 120 Гц, ~460 PPI
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm)
|Графика
|Adreno 722
|Оперативная память
|8/12 ГБ
|Накопитель
|256/512 ГБ
|Слот MicroSD
|нет
|Связь
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.4, aptX HD, NFC
|Камеры
|Основная: 50 Мп, f/1.8, 26 мм, PDAF, OIS
|Телефото: 50 Мп, f/2.8, 80 мм, PDAF, OIS, 3.5х зум
|Широкоугольная: 8 Мп, f/2.2, 116˚, 1/4.0", 1.12 мкм
|Фронтальная: 50 Мп, f/2.0 (ultrawide)
|Аккумулятор
|6500 мАч
|Размеры
|158.0 x 74.8 x 7.8 мм
|Вес
|197 г
|Цена
|42 тысячи рублей
Внешний вид
Цвет устройства узнается сразу и настолько точно, что при первом взгляде на смартфон невольно задаешься вопросом: а iPhone 12 вышел НАСТОЛЬКО давно, что теперь можно по второму кругу делать отсылки на него? И, вроде бы, он вышел всего шесть лет назад, но вы просто посмотрите на состояние социальных сетей: люди спокойно ностальгируют по 2016 году так, будто это новые девяностые. Ностальгия работает там? Сработает и тут.
Если отбросить цвет в сторону, то визуально это, скорее, какой-нибудь iPhone 12-15, с такими же округлыми кромками (боковины все такие же плоские) и идентичным расположением камер. С каждой стороны телефон прикрывает по стеклянной панели: спереди это Gorilla Glass 7i, сзади — обычное стекло с матовым покрытием. И это, пожалуй, идеальное решение, но ровно до того момента, пока вы не отправите телефон в один карман с ключами. В чем дело?
А дело в матовом софттач покрытии на задней панели. Любое незначительное столкновение с чем-то более твердым, чем ваш пропуск или проездной, и вот на задней панели смартфона красуются сразу несколько заметных царапин. И нет, их не получится убрать как на OnePlus 15, просто проведя пальцем. Они останутся с вами навсегда.
Что с габаритами? При толщине 7,77 мм и весе в 197 граммов Reno15 чувствуется в руке ровно так, как и должен чувствоваться флагман-середнячок 2026 года: достаточно легко, чтобы не вызывать усталость после часового скролла, но достаточно весомо, чтобы не создавалось ощущение, будто держишь пластиковую игрушку. Эргономика тут выверена до миллиметра, хотя компромисс всё-таки есть — вариант Aurora Blue толще на долю миллиметра из-за особого покрытия. Заметите ли вы разницу? Вряд ли.
Дисплей
Сам экран плоский. В 2026 году это скорее плюс, чем компромисс: индустрия массово откатывается от изогнутых панелей обратно к плоским, потому что пользователи наконец-то убедили производителей, что паразитные касания на изгибах — этодовольно раздражающая штука. Да и «засветы» на изгибах нравятся далеко не всем.
В Reno15 стоит 6,59-дюймовая AMOLED-панель с разрешением FHD+ (2760×1256 точек), частотой обновления 120 Гц, 10-битной глубиной цвета и поддержкой HDR10+, а плотность пикселей находится на отметке 460 ppi. Это больше, чем требует легендарный стандарт Retina, поэтому за четкость шрифтов на экране можно не переживать — ваши глаза не увидят пикселей.
Что с яркостью? В наших тестах наперевес с калориметром мы добрались до максимальной отметки в 594 кд/м2. В режиме автояркости с засветкой сенсоров ситуация получше. Тут экранная матрица выдает почти 1200 кд/м2. Для контекста: это далеко не рекордные показатели. Reno15 Pro (mini) с тем же размером экрана достигает яркости 2214 кд/м2 в пике, а свежий Realme 16 Pro+ - уже 1794 кд/м2.
Значит ли это, что экран Reno15 плохой? Нет. Это значит, что под прямым солнцем в Дубае читать очередной заблокированный мессенджер будет можно, но не так комфортно, как на аппаратах подороже. В московских реалиях с солнцем, которое появляется в небе только весной и летом, хватит с головой.
Минимальная яркость опускается до 2 нит. Для тех, кто листает ленту перед сном в темноте, это важная цифра: ваши глаза не будут уставать и когда-нибудь скажут вам за это спасибо. Кто всё же переживает за зрение — в ColorOS есть режим защиты глаз с регулировкой цветовой температуры.
Оболочка
ColorOS 15 на базе Android 15 работает настолько плавно, что забываешь о существовании оболочки как таковой. Нет ощущения, что система пытается навязать тебе свою логику — она просто не мешает. Анимации выверены, переходы между приложениями происходят без микрофризов, а уведомления не прилетают с задержкой в три секунды. Ну и если вы пользовались любым другим смартфоном холдинга BBK (Realme, например), то тут для вас открытий не будет — все они повторяют друг друга в своей логике.
Какое-то время я даже пытался понять, почему Reno15 ощущается сильно быстрее любого телефона трехлетней давности с теми же 120 Гц. А все дело в том, что в Oppo встроили в оболочку новые движки рендеринга Aurora и Tidal Engine, которые позволяют отрисовывать анимации параллельно. Переходы между приложениями происходят без микрофризов, уведомления приходят без задержки в три секунды.
Нейросетевые функции встроены органично и действительно помогают в повседневной жизни. Поддержка «Обведи и найди» для моментального поиска объектов на экране, улучшенный AI Eraser, который убирает не только лишних людей с фотографий, но и блики от стекла, умные конспекты из длинных текстов и записей — всё это не просто маркетинговые пункты в пресс-релизе. Компания сделала ставку на практичность ИИ-инструментов, и пока ставка выглядит разумной.
Производительность
Под капотом — Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, выполненный по 4-нанометровому техпроцессу. Архитектура такая же, как и у флагманский чипов компании, поэтому восемь ядер тут расположены по схеме 1+4+3: одно лидирующее Cortex-A720 на 2,8 ГГц, четыре таких же на 2,4 ГГц и три энергоэффективных ядра Cortex-A520 на 1,8 ГГц. За графику отвечает Adreno 722 на 1150 МГц. Предшественник в лице Reno14 5G работал на MediaTek Dimensity 8350, и переход на Snapdragon — сигнал: Oppo всерьёз нацелилась на пользователей, для которых бренд процессора всё ещё имеет значение.
Оперативная память — 12 ГБ LPDDR5X и накопитель на 256 или 512 ГБ стандарта UFS 3.1. LPDDR5X в среднем сегменте — это приятно. UFS 3.1 тоже нормально, хотя конкуренты уровня Xiaomi 15T уже предлагают UFS 4.1 за сопоставимые деньги. На практике разницу вы почувствуете разве что при установке тяжёлых игр, где скорость записи имеет значение. В остальном — приложения летают, переключение между ними происходит без перезагрузки из оперативки.
В AnTuTu v10 Reno15 набирает около 1 087 000 баллов, в v11 — уже свыше 1 400 000. В Geekbench 6 — 1188 баллов в однопоточном тесте. Для понимания: это уровень, при котором можно одновременно держать открытыми десяток приложений, монтировать короткие видео и не замечать задержек в интерфейсе. Это не территория флагманов, где Snapdragon 8 Elite набирает по три миллиона в AnTuTu, — но для задач 95% пользователей разница будет чисто академической.
Графика — отдельный разговор. Adreno 722 набирает 2049 баллов в 3DMark Wild Life Extreme. Это примерно вдвое меньше, чем у Dimensity 8350 в прошлогоднем Reno14 с его Mali G615-MC6. Для Genshin Impact на средних настройках хватит, Zenless Zone Zero потребует компромиссов: на средней графике средний fps — около 28 кадров, а максимальный нагрев не превышает 35 °C. Кто не играет в тяжёлые 3D-игры — может смело пропустить этот абзац мимо ушей.
При длительной нагрузке процессор удерживает около 70% от пиковой мощности. Не провал, но и не рекорд: другие аппараты на том же чипе показывают результаты получше, что намекает либо на консервативную систему охлаждения, либо на необходимость оптимизации прошивки. Корпус при стресс-тестах нагревается ощутимо — алюминиевая рамка становится тёплой, но до «походной плитки» далековато.
Автономность
Батарея на 6500 мАч — такая же, как в старшей модели Reno15 Pro Max. Для корпуса толщиной 7,77 мм это инженерный подвиг, и объясняется он применением кремний-углеродных (Si/C) аккумуляторов повышенной плотности. Ещё пару лет назад такой объём требовал корпуса толщиной в девять с лишним миллиметров. Прогресс? Он самый.
Зарядка — 80 Вт по фирменному протоколу SuperVOOC. Полный цикл от нуля до ста занимает 50−57 минут. За 15 минут аккумулятор набирает 40%, за полчаса — 68%. По современным меркам это не рекорд (Realme и Xiaomi давно предлагают 100−120 Вт), но и не та ситуация, когда нужно сидеть у розетки полтора часа. Кабель в комплекте — на 8 ампер, и это важно: с обычным кабелем USB-C полной скорости вы не получите.
Есть обходная зарядка (bypass charging). Если подключить телефон к кабелю во время игры, питание пойдёт напрямую на материнскую плату, минуя батарею. Аккумулятор при этом не греется и не изнашивается. Для геймеров Для всех остальных — приятная техническая деталь, которая продлевает срок жизни батареи.
Также в настройках есть ограничение уровня заряда: можно выставить потолок в 80%, чтобы не держать аккумулятор постоянно на максимуме. Мелочь, которая через два года владения телефоном окупится в виде лишних 10−15% ёмкости.
Камера
Тыльный модуль тройной, и он тут не для галочки. Основная камера использует сенсор Sony LYT-600 размером 1/1.95″, с разрешением 50 Мп, апертурой f/1.8 и оптической стабилизацией. Телеобъектив на те же 50 МП, но уже от Samsung. Это ISOCELL JN5, с эквивалентным фокусным расстоянием 85 мм, f/2.8, тоже с OIS и 3,5-кратным оптическим зумом. Сверхширокоугольный модуль тут от OmniVision: OV08D на 8 Мп, диафрагмой f/2.2, 116 градусов, с автофокусом. Фронтальная: 50 МП, тот же JN5, 18 мм, угол обзора на отметке 100 градусов.
Обратите внимание: все три тыльные камеры здесь настоящие. Никаких декоративных заглушек, никаких бесполезных 2-мегапиксельных «макро-датчиков». Для ценового сегмента «до 45 тысяч рублей», наличие полноценного оптического телевика с OIS превращается в серьёзное преимущество. Конкуренты вроде Nothing Phone (2a) Plus обходятся двумя модулями, а у Xiaomi 15T телефото хоть и есть, но с меньшим зумом.
Днём основная камера выдаёт детализированные 12,5-мегапиксельные снимки (очевидно, с пиксельным биннингом) с широким динамическим диапазоном, точным балансом белого и приятными, чуть сдержанными цветами. Телевик при 3,5-кратном зуме снимает чётко: текстуры прорисованы, нет эффекта «акварели». Портреты на 85 мм — отдельное удовольствие: пропорции лица естественные, скин-тон живой. Ширик на 8 МП — очевидный компромисс по разрешению, но автофокус и приемлемая детализация делают его более полезным, чем широкоугольные «затычки» с фиксированным фокусом у многих конкурентов: при желании можно попробовать снимать макро.
Ночью основная камера держит марку: детали не размываются, экспозиция адекватная, шумов в тенях немного. Проблема в другом — при совсем слабом освещении телеобъектив иногда отказывается работать, и автоматика переключается на кроп с основной камеры. Результат предсказуемо посредственный. При 7-кратном зуме ночью это особенно заметно. Вероятно, дело в алгоритмах: камера решает, что светосильный основной модуль справится лучше «тёмного» телевика, но на практике получается наоборот.
Фронтальная камера — пожалуй, главная гордость Reno15 и всей линейки. 50 МП, сверхширокоугольный объектив с автофокусом, запись видео в 4K при 60 кадрах. Угол охвата 100 градусов позволяет уместить в кадр компанию из пяти-шести человек без необходимости отходить на два метра. При этом детализация, оттенки кожи, резкость — всё на высоте.
Видео пишется в 4K при 60 кадрах на основную камеру и телеобъектив. Ширик ограничен 1080p/30fps. Стабилизация — электронная (gyro-EIS), есть режим Ultra Steady. Честно говоря, стабилизация на основной камере не идеальна: при ходьбе картинка слегка подрагивает, и Ultra Steady ситуацию сильно не меняет. Зато телеобъектив стабилизирован безупречно — парадокс, но приятный.
Кинематографический режим снимает в формате 21:9 при 30 к/с. Режима 24 к/с нет, что для «киношного» формата выглядит странновато.
Конкуренты
|Oppo Reno15
|Honor 400
|Realme 15 Pro
|Операционная система
|Android 16 + ColorOS 16
|Android 15 + MagicOS 9
|Android 15 + Realme UI 6.0
|Экран
|AMOLED, 6,59", 1256 x 2760 п., 120 Гц, ~460 PPI
|AMOLED, 6,55", 1264 x 2736 п., 120 Гц, 19.5:9, ~460 PPI
|OLED, 6,8", 1280 x 2800 п., 144 Гц, 19.5:9, ~453 PPI
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm)
|Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm)
|Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm)
|Графика
|Adreno 722
|Adreno 720
|Adreno 722
|Оперативная память
|8/12 ГБ
|8/12 ГБ
|8/12 ГБ
|Накопитель
|256/512 ГБ
|256/512 ГБ
|128/256/512 ГБ
|Слот MicroSD
|нет
|нет
|нет
|Связь
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.4, aptX HD, NFC
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Bluetooth 5.4, aptX HD, NFC
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Bluetooth 5.4, NFC
|Камеры
|Основная: 50 Мп, f/1.8, 26 мм, PDAF, OIS
|Основная: 200 Мп, f/1.9, 1/1.4", 0.56 мкм, PDAF, OIS
|Основная: 50 Мп, f/1.8, 24 мм, 1/1.56", 1.0 мкм, PDAF, OIS
|Телефото: 50 Мп, f/2.8, 80 мм, PDAF, OIS, 3.5х зум
|нет
|нет
|Широкоугольная: 8 Мп, f/2.2, 116˚, 1/4.0", 1.12 мкм
|Широкоугольная: 12 Мп, f/2.2, 112˚
|Широкоугольная: 50 Мп, f/2.0, 116˚, 1/2.88", 0.61 мкм
|Фронтальная: 50 Мп, f/2.0 (ultrawide)
|Фронтальная: 50 Мп, f/2.0 (wide), 0.64 мкм
|Фронтальная: 50 Мп, f/2.4, 23 мм (wide), 1/2.88"
|Аккумулятор
|6500 мАч
|5300 / 6000 мАч
|7000 мАч
|Размеры
|158.0 x 74.8 x 7.8 мм
|156.5 x 74.6 x 7.3 мм
|162.3 x 76.2 x 7.7 мм
|Вес
|197 г
|184 г
|187 г
|Цена
|42 тысячи рублей
|39 тысяч рублей
|38 тысяч рублей
Honor 400
Базовый Honor 400 делает ставку на изящность, заметно выигрывая в эргономике у увесистого оппонента. Смартфон весит скромные 184 грамма при толщине 7,3 мм, щеголяя при этом отличной матрицей с пиковой яркостью до 5000 нит. Вычислительная мощь опирается на прошлогодний Snapdragon 7 Gen 3. В тяжёлых ресурсоёмких играх он ожидаемо уступает свежему Gen 4 из Reno15, хотя общая плавность системы остаётся на эталонном уровне.
Фотовозможности реализованы без выделенного оптического зума. Вместо телевика инженеры установили монструозный сенсор на 200 Мп, возложив задачи по приближению на кроп с огромной матрицы. Ёмкость аккумулятора для европейского рынка составляет 5300 мАч против 6500 мАч у «старшего брата» по обзору. Учитывая почти двукратную разницу в стоимости, этот девайс станет отличным выбором для экономных пользователей, которые не гонятся за портретными объективами.
Realme 15 Pro
Realme 15 Pro выступает настоящим тяжеловесом с упором на максимальную автономность. Внутри скрывается исполинская батарея на 7000 мАч, позволяющая забыть о розетке минимум на пару дней. Устройство построено на актуальном процессоре Snapdragon 7 Gen 4, который обеспечивает идентичный с Oppo уровень вычислительной мощности. Экран здесь крупнее — 6,8 дюйма с геймерской развёрткой 144 Гц, плюс имеется серьёзная защита корпуса по военному стандарту MIL-STD-810H.
Блок камер скомпонован весьма нетипично для этого ценового сегмента. На месте классического портретника расположился флагманский сверхширокоугольный модуль на 50 Мп. Такое решение отлично подойдёт фанатам пейзажной и архитектурной съёмки. Да, телефон лишён визуального изящества Reno15. При этом он предлагает невероятный запас прочности и бескомпромиссное время работы за весьма демократичную цену.
Итого
Мне, как обзорщику, все еще сложно привыкнуть к тому, во что превратилась серия Reno сегодня. Если вы вспомните, с чем на рынок выходила Oppo лет семь назад, то вы меня поймете. Теперь, увы, никаких выезжающих под углом фронталок и неповторимых расцветок. Да, уникальностью решили пожертвовать. Но в угоду чему?
В угоду универсальности и массовости. Reno15 — это телефон, который должен нравиться всем понемногу. Плоские грани, закруглённые углы, квадратный модуль камеры — всё это работает безотказно, потому что уже проверено десятками других моделей.
Но если отвлечься от ностальгии по выдвижным камерам и посмотреть на то, что происходит внутри корпуса, картина начинает складываться совсем другая. Snapdragon 7 Gen 4 — это не флагманский чипсет, но в 2026 году это уже и не имеет такого значения, как раньше. Производительности хватает на всё: от многозадачности с десятком открытых приложений до игр, которые большинство пользователей вообще не запустит. Он не тормозит, не нагревается до состояния походной плитки и не разряжается за четыре часа — три базовые вещи, которые раньше казались роскошью для среднего сегмента.
Но главное — нормальный зум с хорошей стабилизацией, которая закрывает все сложности ночной съемки. Не получается удержать телефон на длинной выдержке так, чтобы не было характерной «шевеленки»? Тут-то оптическая стабилизация на зум-модуле и поможет. Просто вернитесь на пару параграфов выше и посмотрите какие снимки выдает зум-модуль Reno15 вечером. Это, в основном, и есть результат работы оптостаба.
Теперь о цене, потому что именно здесь начинаются самые интересные вопросы. Reno15 стоит дороже, чем Xiaomi 15T, Realme GT 8 или Nothing Phone (2a) Plus. В этом ценовом сегменте идёт настоящая война за каждую тысячу рублей, и у каждого производителя есть свои козыри. Xiaomi делает ставку на камеру и экосистему, Realme — на чистую производительность, Nothing — на узнаваемый дизайн.
Oppo же предлагает баланс: не лучшую камеру, но достойную; не самый мощный процессор, но достаточный; не революционный дизайн, но приятный. Проблема в том, что в эпоху, когда каждый телефон пытается выделиться хотя бы одной яркой чертой, быть «хорошим во всём» — это почти то же самое, что быть незаметным. Reno15 не проваливает ни один тест, но и не выигрывает ни в одной номинации. Вопрос в том, достаточно ли этого для покупателя, который сравнивает десяток моделей в одной ценовой категории. Посмотрим на продажи.
- Приятный материал на спинке
- Мощный зум
- Процессор от Qualcomm
- И хотя спинка приятная, она, все же, царапается на "раз-два"
- "Ширик" мог быть чуть лучше