Смартфон с крутым оптическим зумом и зарядкой за полчаса: обзор Oppo Reno15

Realme 15 Pro выступает настоящим тяжеловесом с упором на максимальную автономность. Внутри скрывается исполинская батарея на 7000 мАч, позволяющая забыть о розетке минимум на пару дней. Устройство построено на актуальном процессоре Snapdragon 7 Gen 4, который обеспечивает идентичный с Oppo уровень вычислительной мощности. Экран здесь крупнее — 6,8 дюйма с геймерской развёрткой 144 Гц, плюс имеется серьёзная защита корпуса по военному стандарту MIL-STD-810H.

Блок камер скомпонован весьма нетипично для этого ценового сегмента. На месте классического портретника расположился флагманский сверхширокоугольный модуль на 50 Мп. Такое решение отлично подойдёт фанатам пейзажной и архитектурной съёмки. Да, телефон лишён визуального изящества Reno15. При этом он предлагает невероятный запас прочности и бескомпромиссное время работы за весьма демократичную цену.

Итого

Мне, как обзорщику, все еще сложно привыкнуть к тому, во что превратилась серия Reno сегодня. Если вы вспомните, с чем на рынок выходила Oppo лет семь назад, то вы меня поймете. Теперь, увы, никаких выезжающих под углом фронталок и неповторимых расцветок. Да, уникальностью решили пожертвовать. Но в угоду чему?

В угоду универсальности и массовости. Reno15 — это телефон, который должен нравиться всем понемногу. Плоские грани, закруглённые углы, квадратный модуль камеры — всё это работает безотказно, потому что уже проверено десятками других моделей.

Но если отвлечься от ностальгии по выдвижным камерам и посмотреть на то, что происходит внутри корпуса, картина начинает складываться совсем другая. Snapdragon 7 Gen 4 — это не флагманский чипсет, но в 2026 году это уже и не имеет такого значения, как раньше. Производительности хватает на всё: от многозадачности с десятком открытых приложений до игр, которые большинство пользователей вообще не запустит. Он не тормозит, не нагревается до состояния походной плитки и не разряжается за четыре часа — три базовые вещи, которые раньше казались роскошью для среднего сегмента.​

Но главное — нормальный зум с хорошей стабилизацией, которая закрывает все сложности ночной съемки. Не получается удержать телефон на длинной выдержке так, чтобы не было характерной «шевеленки»? Тут-то оптическая стабилизация на зум-модуле и поможет. Просто вернитесь на пару параграфов выше и посмотрите какие снимки выдает зум-модуль Reno15 вечером. Это, в основном, и есть результат работы оптостаба.

Теперь о цене, потому что именно здесь начинаются самые интересные вопросы. Reno15 стоит дороже, чем Xiaomi 15T, Realme GT 8 или Nothing Phone (2a) Plus. В этом ценовом сегменте идёт настоящая война за каждую тысячу рублей, и у каждого производителя есть свои козыри. Xiaomi делает ставку на камеру и экосистему, Realme — на чистую производительность, Nothing — на узнаваемый дизайн.

Oppo же предлагает баланс: не лучшую камеру, но достойную; не самый мощный процессор, но достаточный; не революционный дизайн, но приятный. Проблема в том, что в эпоху, когда каждый телефон пытается выделиться хотя бы одной яркой чертой, быть «хорошим во всём» — это почти то же самое, что быть незаметным. Reno15 не проваливает ни один тест, но и не выигрывает ни в одной номинации. Вопрос в том, достаточно ли этого для покупателя, который сравнивает десяток моделей в одной ценовой категории. Посмотрим на продажи.