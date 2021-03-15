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Протестировали идеальный смартфон с возможностью менять диагональ. Но не надейтесь такой купить

OPPO дал всем прикурить со своим гибким смартфоном
За последние пару лет мы успели увидеть довольно быстрое развитие технологии гибких дисплеев. Появились и складные смартфоны, которые превращаются одним движением в планшет, и устройства с экраном чуть ли не со всех сторон (и даже “раскладушки” только на новый лад). Но то, что сделала OPPO в своем прототипе, попросту ломает мозг. Вы когда-нибудь видели, чтобы смартфонный дисплей “выезжал” прямиком из корпуса? Вот и я такого не видел. До недавнего времени.

Экзамен в мединституте. Профессор у студентки::

— Назовите орган, часть тела, который увеличивается в 14 раз?

— Хи-хи.

— Зрачок увеличивается в 14 раз, а хи-хи только в полтора.

Старый анекдот играет новыми красками, когда получаешь на тест OPPO X 2021.

Будущее наступило, товарищи!

Стоит сразу сказать, что перед нами прототип. В Россию, судя по информации от представителей компании, он прибыл в единичном экземпляре, поэтому на возможность приобрести такой смартфон себе можно не рассчитывать. Да, даже за рубежом. Зато можно посмотреть на то, до какого уровня доросли современные технологии. И посмотреть здесь уж точно есть на что.

OPPO получила 122 патента при разработке нового типа дисплея. 12 из них — только на раздвижной механизм

Когда смартфон попал ко мне в руки, первым делом я решил проверить то, как здесь ощущается полимерная поверхность экрана. Я слегка постучал по ней ногтями, не ощутил никакой излишней мягкости материала и остался доволен. До таких же ощущений, как от прикосновений к хорошему закаленному стеклу, конечно, далеко, но реализация здесь уже гораздо лучше, чем в первом поколении Samsung Galaxy Fold.

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OPPO X 2021

Основная сложность со стороны проектирования — сделать экран гибким и при этом прочным. Ведь здесь он не сгибается постоянно в какой-то одной области. Дисплей натурально уезжает прямо под себя. И довольно серьезной деформации здесь подвергается чуть ли не половина экрана.

OPPO X 2021

Если быть чуть более точным, то экран не просто выползает из ниоткуда. Он буквально прокатывается вокруг металлической оси толщиной 6,3 мм. Процесс чем-то похож на работу багажной ленты, которую вы можете увидеть на пунктах досмотра в метро, аэропортах и вокзалах.

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Особенности конструкции OPPO X 2021

Прочность конструкции OPPO X 2021 достигается при помощи небольших поддерживающих пластин с зубцами. И даже не полимерных! Только легкая сталь, толщина которой достигает 0,1 мм. Все это не позволяет механизму люфтить, а само устройство из-за этого ощущается монолитным даже в процессе увеличения дисплея.

Отличный "плоский" дизайн задней панели без выпирающего модуля камеры. Зато с красивыми косыми линиями и простыми формами, которых так не хватает в сегодняшних смартфонах

Интерфейс адаптируется прямо на ваших глазах

Казалось бы, интерфейс. Ничего сложного, пока у вас есть два отдельных экрана. А что делать, если увеличивается один и тот же дисплей?

Разработчики Color OS, на которой и работает OPPO X 2021, смогли адаптивность интерфейса непосредственно в режиме реального времени. Экран увеличивается, и вместе с этим мобильный интерфейс превращается в планшетный. Можно долго наблюдать за тем, как по экрану расползаются иконки и расширяется статус-бар наверху. Уверен, что это может выглядеть лучше, но даже на этапе прототипа этим можно пользоваться без желания развидеть это.

Примерно таким же образом, как и интерфейс, тут адаптируются и сторонние приложения. Запущенная в “Литресе” книга относительно плавно изменилась до необходимых планшетному режиму размеров без фризов и прочих прелестей ранних версий программного обеспечения. Да и заподозрить крупную компанию в создании форка популярной в России читалки приложения нельзя, уж слишком странное это занятие. Так что остается лишь похвалить OPPO за проделанную работу.

Дорого? Нет, скорее бесценно

OPPO X 2021— это не про процессоры и яркость экрана. Форм-фактор тут все-таки первичен. А теперь давайте посмотрим, есть ли что-то похожее у других производителей.

Среди смартфонов искать не придется (такого ни у кого больше нет), поэтому обратимся к устройствам, чьи экраны чуть больше. Ладно, не чуть, значительно больше. К телевизорам.

В прошлом году LG уже успела представить свой разворачивающийся экран, но только с диагональю 65”. Механизм похож, правда, в LG Signature OLED R (он называется именно так) дисплей выезжает из совсем свернутого состояния. А теперь самое интересное — цена. $87 000 за штуку! То есть 6 миллионов 400 тысяч рублей! Цена хорошей квартиры в Подмосковье или кроссовера BMW X6/Audi Q7!

Телевизор LG с разворачивающимся экраном

Конечно, экран у OPPO меньше, сам механизм компактнее, но принцип работы схож. И что-то мне подсказывает, что затраты на разработку всего этого добра отличаются у двух компаний не особо сильно. Несколько тысяч долларов за такой смартфон, если бы он вышел в продажу? После Galaxy Fold за $2000, конструкция которого сильно проще, такая сумма уже не кажется необоснованной. Так что остается лишь ждать полноценного потребительского релиза. С человеческими ценами, конечно.