Протестировали идеальный смартфон с возможностью менять диагональ. Но не надейтесь такой купить
Экзамен в мединституте. Профессор у студентки::
— Назовите орган, часть тела, который увеличивается в 14 раз?
— Хи-хи.
— Зрачок увеличивается в 14 раз, а хи-хи только в полтора.
Старый анекдот играет новыми красками, когда получаешь на тест OPPO X 2021.
Стоит сразу сказать, что перед нами прототип. В Россию, судя по информации от представителей компании, он прибыл в единичном экземпляре, поэтому на возможность приобрести такой смартфон себе можно не рассчитывать. Да, даже за рубежом. Зато можно посмотреть на то, до какого уровня доросли современные технологии. И посмотреть здесь уж точно есть на что.
OPPO получила 122 патента при разработке нового типа дисплея. 12 из них — только на раздвижной механизм
Когда смартфон попал ко мне в руки, первым делом я решил проверить то, как здесь ощущается полимерная поверхность экрана. Я слегка постучал по ней ногтями, не ощутил никакой излишней мягкости материала и остался доволен. До таких же ощущений, как от прикосновений к хорошему закаленному стеклу, конечно, далеко, но реализация здесь уже гораздо лучше, чем в первом поколении Samsung Galaxy Fold.
Основная сложность со стороны проектирования — сделать экран гибким и при этом прочным. Ведь здесь он не сгибается постоянно в какой-то одной области. Дисплей натурально уезжает прямо под себя. И довольно серьезной деформации здесь подвергается чуть ли не половина экрана.
Если быть чуть более точным, то экран не просто выползает из ниоткуда. Он буквально прокатывается вокруг металлической оси толщиной 6,3 мм. Процесс чем-то похож на работу багажной ленты, которую вы можете увидеть на пунктах досмотра в метро, аэропортах и вокзалах.
Прочность конструкции OPPO X 2021 достигается при помощи небольших поддерживающих пластин с зубцами. И даже не полимерных! Только легкая сталь, толщина которой достигает 0,1 мм. Все это не позволяет механизму люфтить, а само устройство из-за этого ощущается монолитным даже в процессе увеличения дисплея.
Интерфейс адаптируется прямо на ваших глазах
Казалось бы, интерфейс. Ничего сложного, пока у вас есть два отдельных экрана. А что делать, если увеличивается один и тот же дисплей?
Разработчики Color OS, на которой и работает OPPO X 2021, смогли адаптивность интерфейса непосредственно в режиме реального времени. Экран увеличивается, и вместе с этим мобильный интерфейс превращается в планшетный. Можно долго наблюдать за тем, как по экрану расползаются иконки и расширяется статус-бар наверху. Уверен, что это может выглядеть лучше, но даже на этапе прототипа этим можно пользоваться без желания развидеть это.
Примерно таким же образом, как и интерфейс, тут адаптируются и сторонние приложения. Запущенная в “Литресе” книга относительно плавно изменилась до необходимых планшетному режиму размеров без фризов и прочих прелестей ранних версий программного обеспечения. Да и заподозрить крупную компанию в создании форка популярной в России читалки приложения нельзя, уж слишком странное это занятие. Так что остается лишь похвалить OPPO за проделанную работу.
Дорого? Нет, скорее бесценно
OPPO X 2021— это не про процессоры и яркость экрана. Форм-фактор тут все-таки первичен. А теперь давайте посмотрим, есть ли что-то похожее у других производителей.
Среди смартфонов искать не придется (такого ни у кого больше нет), поэтому обратимся к устройствам, чьи экраны чуть больше. Ладно, не чуть, значительно больше. К телевизорам.
В прошлом году LG уже успела представить свой разворачивающийся экран, но только с диагональю 65”. Механизм похож, правда, в LG Signature OLED R (он называется именно так) дисплей выезжает из совсем свернутого состояния. А теперь самое интересное — цена. $87 000 за штуку! То есть 6 миллионов 400 тысяч рублей! Цена хорошей квартиры в Подмосковье или кроссовера BMW X6/Audi Q7!
Конечно, экран у OPPO меньше, сам механизм компактнее, но принцип работы схож. И что-то мне подсказывает, что затраты на разработку всего этого добра отличаются у двух компаний не особо сильно. Несколько тысяч долларов за такой смартфон, если бы он вышел в продажу? После Galaxy Fold за $2000, конструкция которого сильно проще, такая сумма уже не кажется необоснованной. Так что остается лишь ждать полноценного потребительского релиза. С человеческими ценами, конечно.