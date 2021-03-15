Протестировали идеальный смартфон с возможностью менять диагональ. Но не надейтесь такой купить

Интерфейс адаптируется прямо на ваших глазах

Казалось бы, интерфейс. Ничего сложного, пока у вас есть два отдельных экрана. А что делать, если увеличивается один и тот же дисплей?

Разработчики Color OS, на которой и работает OPPO X 2021, смогли адаптивность интерфейса непосредственно в режиме реального времени. Экран увеличивается, и вместе с этим мобильный интерфейс превращается в планшетный. Можно долго наблюдать за тем, как по экрану расползаются иконки и расширяется статус-бар наверху. Уверен, что это может выглядеть лучше, но даже на этапе прототипа этим можно пользоваться без желания развидеть это.

Примерно таким же образом, как и интерфейс, тут адаптируются и сторонние приложения. Запущенная в “Литресе” книга относительно плавно изменилась до необходимых планшетному режиму размеров без фризов и прочих прелестей ранних версий программного обеспечения. Да и заподозрить крупную компанию в создании форка популярной в России читалки приложения нельзя, уж слишком странное это занятие. Так что остается лишь похвалить OPPO за проделанную работу.

Дорого? Нет, скорее бесценно

OPPO X 2021— это не про процессоры и яркость экрана. Форм-фактор тут все-таки первичен. А теперь давайте посмотрим, есть ли что-то похожее у других производителей.