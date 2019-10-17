Почему китайские смартфоны становятся всё дороже, и каким должен быть идеальный «бюджетник» на Android — интервью с Realme
С нами беседовали директор по продуктам компании Дерек Ванг (Derek Wang) и директор по продвижению товаров Чейз Сюй (Chase Xu)
Не бывает плохих процессоров, бывает несправедливая цена на них
Среди производителей смартфонов в последнее время снова входят в моду мощные модели китайских процессоров MediaTek. Например, Helio G90T, который начали ставить в игровые модели смартфонов (Xiaomi со своим Redmi Note 8 Pro, например). Почему вы не подключились к подобной тенденции и есть ли такие планы?
Ничего не имеем против MediaTek G90T, но могу сказать, что в субфлагманы и флагманы мы его устанавливать не планируем. Мне кажется, для фанатов максимальной скорости работы смартфона, в том числе и игр, пока не придумали ничего лучше, чем Snapdragon 855 Plus.
А вот в смартфоны среднего класса или, если повезёт, в старшие модификации недорогих моделей Realme, постараемся установить что-нибудь нехарактерно мощное для этого класса устройств. В общем-то, у нас нет никаких «религиозных предпочтений» в этом вопросе – всё зависит от того, как мы сторгуемся с производителями процессоров. Потому что неадекватно дорогой в закупке процессор аукнется неоправданно дорогим смартфоном, а такое счастье никому не нужно.
Хорошо, а если плясать не от скорости, а от нижней планки цены смартфона? Я к тому, что в вашем самом дешёвом смартфоне, Realme C2 (который в России стоит дешевле 8 тысяч рублей), установлен восьмиядерный MediaTek Helio P22.
А ведь есть ещё всяческие чуть менее мощные процессоры Qualcomm или MediaTek. Либо всё ещё восьмиядерные Unisoc, которые, судя по вышедшим смартфонам, обойдутся ещё дешевле. Разве это не хороший повод сделать смартфон, который будет даже дешевле, чем Realme C2, будет разлетаться огромными партиями и сделает вас популярнее?
Возможно, со стороны Realme кажется производителем-максималистом, но на самом деле мы остерегаемся пускаться в непродуманные крайности, и целесообразность конкретного процессора в конкретной модели нашего смартфона мы всегда можем обосновать. Например, Helio P22 в Realme C2 стоит потому, что мы считаем, что это тот процессор, начиная с которого смартфон становится достаточно быстрым для комфортного использования. Делать чуть более дешёвую, но гораздо более медленную модель не хотелось бы – хочется поддерживать планку качества и репутацию производителя быстрых мобильников.
Хотя это, конечно, не окончательное решение – новые процессоры выходят непрерывно, и, кто знает, возможно самые младшие их модификации скоро будут настолько быстрыми, что рекордно дешёвые смартфоны уже будут достаточно быстрыми. Мы время от времени оцениваем, насколько наша фирменная оболочка с учётом актуальной версии Android будет работать на том или ином новом «железе», и всегда готовы создать ещё более доступные смартфоны, если процессор будет достаточно быстрым, чтобы смартфоном можно было пользоваться с удовольствием, а не «превозмогая».
Почему так мало китайских смартфонов с чистым Андроидом
Дешёвый смартфон – это ведь не только «обезжиренный» процессор, но и более легковесная версия Android. В недорогие модели производители сейчас устанавливают созданный специально для маломощных смартфонов Android Go, либо, по крайней мере, «чистый» Android One без фирменных оболочек. Так делает, например, Nokia во всех своих смартфонах, и Xiaomi в отдельных моделях. Почему вы не поступаете так же?
Мы пока не прониклись идеей «голой» системы и считаем, что быстро работающий смартфон с полностью укомплектованной оболочкой будет для покупателей более интересным выбором. Популярные функции уже должны быть изначально включены в прошивку, иначе владельцам смартфонов придётся тратить время и нервы на поиск того, чего не хватает в смартфоне. Да и встроенные в оболочку функции, как правило, потребляют меньше ресурсов и работают надёжнее, чем их аналоги от сторонних производителей.
Но ведь ваша оболочка не очень-то и ваша, а чуть видоизменённая ColorOS от OPPO. С учётом того, что вы не выпускаете копии смартфонов OPPO под другой этикеткой, а делаете модели с другим дизайном и камерами/процессорами и т.д., не пора ли сделать и свою оболочку системы?
В независимости ради независимости мало смысла. Да, наша оболочка основана на ColorOS, но у нас есть команда разработчиков, которая собирает пожелания от покупателей и точечно дополняет оболочку новыми функциями, и есть программисты, которые занимаются оперативным устранением любых программных проблем. Сейчас нам этого достаточно.
Ну а хотя бы во всякие сервисы планируете нырнуть? Как это сейчас модно – платёжный сервис (Huawei Pay, например) или прочие подписки на музыку, фильмы и игры на особых условиях для покупателей?
Нет, уж настолько распыляться мы пока не планируем – хочется больше уделять тому, чтобы смартфоны были хорошими с технической точки зрения и удобными для использования. А всё, что свыше – дело десятое.
Полезные новшества и характеристики против бестолковых
Что касается технической точки зрения: у вас до сих пор нет ни одного смартфона с водозащитой. Даже новейший Realme X2 Pro вышел без неё. Почему?
Потому что между более доступной ценой и водозащитой люди всегда выбирают более доступную цену. Вам ведь не нравятся тенденции регулярного удорожания смартфонов, в том числе китайских? А водозащита – один из факторов, который этому способствует.
Тем более, что наши смартфоны не такие уж нежные и от бытовой влаги, от которой обычно достаётся мобильникам (брызги и т.д.) точно не умрут. Для повседневного использования этого хватает.
Одна диагональ дисплея на все случаи жизни в флагмане X2 Pro – это тоже потому, что её хватает «для любого повседневного использования»? Вы ведь могли бы сделать какой-нибудь X2 Pro Plus, X2e Pro с разным размером корпуса?
Представьте себе, да – мы считаем, что с нынешними технологиями безрамочности диагональ нашего X2 Pro – это тот вариант, который устроит подавляющее большинство покупателей.
А ещё, когда Вы говорите, что какой-либо флагманский смартфон выпускается в нескольких вариациях, Вы упускаете из внимания тот факт, что это не один и тот же смартфон, а «похожие по большинству признаку» три разных смартфона, в которых есть улучшенные и ухудшенные версии. С другим разрешением или другим типом дисплея, уменьшенной ёмкостью аккумулятора, а может и с меньшим количеством камер. Либо с тем же количеством, но часть камер отличается по характеристикам. А потом покупателей призывают называть весь этот зоопарк премиальными флагманскими смартфонами, даже если некоторые из «урезанных» моделей до этого звания не дотягивают.
Нам не хотелось бы заниматься подобным лукавством – вот наш флагман, вот в нём рекордно быстрая зарядка, вот в нём 90 Гц-дисплей, вот с нём заявленные характеристики камер. Он такой, какой есть. А модификации «такой же, но зарядка медленная/дисплей дешёвый/камеры частично заимствованы из дешёвых моделей» не только портят репутацию производителя (потому что люди не хотят зубрить, где и каких характеристик им «не доложили» из заявленных для флагмана), но и экономически невыгодно. Большой тираж одного полноценного флагмана позволит сделать его разумным по цене, а каждая новая модификация плодит издержки, в итоге каждый из этих «Plus, Lite, E» и прочих вариантов модели получится чуть дороже. А мы, как видите, стараемся делать как можно более доступные смартфоны – китайских производителей, которые необоснованно завышают цены, на рынке и без того хватает, зачем пополнять их ряды?
А почему вы, Realme, в целом зацикливаетесь только на смартфонах? Сейчас почти все китайские бренды рванули производить и другие классы техники: ноутбуки, телевизоры, умные часы и т.д. Некоторые даже выпускают электрочайники, фены и т.д. Неужели у вас нет сходных планов расширения ассортимента?
Прямо сейчас помимо смартфонов мы выпускаем Bluetooth-стереогарнитуры, носимая электроника тоже будет, и очень скоро. И ещё один класс техники, но об этом мы пока не можем говорить развёрнуто – пусть премьера пока останется сюрпризом.
Ну хотя бы складной (гибкий) смартфон от вашего бренда стоит ждать?
У нас есть такие планы и сейчас мы на стадии переговоров с поставщиками. Складной смартфон – это хорошо, если он будет не фикцией, которую начинают продавать намного позже, чем показывают потенциальным покупателям, да ещё и по рекордно высоким ценам. Хороший смартфон – популярный и доступный смартфон. Как только мы найдём способ сделать складные смартфоны недорогими и достаточно надёжными, вы увидите такую модель и под брендом Realme.
*Пока не очень верится, что складные смартфоны так уж быстро станут дешёвыми. А что до тех пор будет происходить с безрамочными моделями и на каком варианте производители угомонятся со своими экспериментами?**
Почему вы хотите, чтобы они угомонились? Чем шире выбор, тем лучше! Сейчас есть несколько вариантов дизайна безрамочного смартфона (с вырезами в верхней части дисплея, с вырезом-дырой по бокам, без вырезов и с выезжающей из корпуса селфи-камерой и т.д.), и ни один из них пока не победил окончательно – у каждого из варианта есть свои сторонники, свои покупатели. Нет ничего плохого в том, что это будет продолжаться и впредь.