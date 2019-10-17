Почему китайские смартфоны становятся всё дороже, и каким должен быть идеальный «бюджетник» на Android — интервью с Realme

Но ведь ваша оболочка не очень-то и ваша, а чуть видоизменённая ColorOS от OPPO. С учётом того, что вы не выпускаете копии смартфонов OPPO под другой этикеткой, а делаете модели с другим дизайном и камерами/процессорами и т.д., не пора ли сделать и свою оболочку системы?

В независимости ради независимости мало смысла. Да, наша оболочка основана на ColorOS, но у нас есть команда разработчиков, которая собирает пожелания от покупателей и точечно дополняет оболочку новыми функциями, и есть программисты, которые занимаются оперативным устранением любых программных проблем. Сейчас нам этого достаточно.

Ну а хотя бы во всякие сервисы планируете нырнуть? Как это сейчас модно – платёжный сервис (Huawei Pay, например) или прочие подписки на музыку, фильмы и игры на особых условиях для покупателей?

Нет, уж настолько распыляться мы пока не планируем – хочется больше уделять тому, чтобы смартфоны были хорошими с технической точки зрения и удобными для использования. А всё, что свыше – дело десятое.

Полезные новшества и характеристики против бестолковых

Что касается технической точки зрения: у вас до сих пор нет ни одного смартфона с водозащитой. Даже новейший Realme X2 Pro вышел без неё. Почему?

Потому что между более доступной ценой и водозащитой люди всегда выбирают более доступную цену. Вам ведь не нравятся тенденции регулярного удорожания смартфонов, в том числе китайских? А водозащита – один из факторов, который этому способствует.