Почему смартфоны Samsung — одни из самых безопасных и защищённых в мире

Несмотря на то, что маркетологи поют нам песни о «премиальном пользовательском опыте с момента покупки», добросовестность производителя смартфонов не получится пощупать или увидеть с первых же секунд использования. Когда вы берёте в руки смартфон впервые, вы лишь сможете оценить, нормально ли в нём работают все те мегапиксели, мегагерцы и мАч, о которых говорилось в таблице с характеристиками. Более тонкие материи в смартфоне становятся понятными либо со временем, либо по отчётам экспертов. А эксперты говорят следующее:

Безопасный смартфон — смартфон с минимальным излучением от сотовой связи и Wi-Fi

С тех пор как мобильники перестали выглядеть «кирпичами» с наружными антеннами, все резко перестали задумываться об излучении сотовой связи и её вреде для здоровья. Точнее, о таком факторе стало просто не модно говорить, а вот учёные не прекращали свои исследования о влиянии смартфонов на человеческий организм, и пришли к интересным выводам. Неужели вы, каждый раз, когда читаете о том, что смартфоны достигли новых рекордов скорости в 100 Мбит/с, а то и 1 Гбит/с, предполагаете, что такие потоки данных в радиоволнах обходят ваше тело десятой дорогой?

Да и сам сценарий использования телефонов изменился — с одной стороны, раньше излучение в сотовой связи было более интенсивным, а разговоры с трубкой у уха (и головного мозга, на минуточку) были более долгими. С другой — телефоны носили в кобуре на расстоянии от тканей тела, либо в куртках, а не брюках. И эти телефоны не обменивались сотнями мегабайт с сотовыми вышками по поводу из без. Поэтому вопрос излучения не теряет актуальности, хотя изучать его не так увлекательно, как мощность ядер процессора или влияние мегапикселей в камере на качество фото. Приходится поднимать исследования.

А новейшие рейтинги образца 2019 года говорят, что самые безопасные смартфоны по уровню излучения — Samsung. Как флагманские, так и недорогие модели.