Почему смартфоны Samsung — одни из самых безопасных и защищённых в мире
Несмотря на то, что маркетологи поют нам песни о «премиальном пользовательском опыте с момента покупки», добросовестность производителя смартфонов не получится пощупать или увидеть с первых же секунд использования. Когда вы берёте в руки смартфон впервые, вы лишь сможете оценить, нормально ли в нём работают все те мегапиксели, мегагерцы и мАч, о которых говорилось в таблице с характеристиками. Более тонкие материи в смартфоне становятся понятными либо со временем, либо по отчётам экспертов. А эксперты говорят следующее:
Безопасный смартфон — смартфон с минимальным излучением от сотовой связи и Wi-Fi
С тех пор как мобильники перестали выглядеть «кирпичами» с наружными антеннами, все резко перестали задумываться об излучении сотовой связи и её вреде для здоровья. Точнее, о таком факторе стало просто не модно говорить, а вот учёные не прекращали свои исследования о влиянии смартфонов на человеческий организм, и пришли к интересным выводам. Неужели вы, каждый раз, когда читаете о том, что смартфоны достигли новых рекордов скорости в 100 Мбит/с, а то и 1 Гбит/с, предполагаете, что такие потоки данных в радиоволнах обходят ваше тело десятой дорогой?
Да и сам сценарий использования телефонов изменился — с одной стороны, раньше излучение в сотовой связи было более интенсивным, а разговоры с трубкой у уха (и головного мозга, на минуточку) были более долгими. С другой — телефоны носили в кобуре на расстоянии от тканей тела, либо в куртках, а не брюках. И эти телефоны не обменивались сотнями мегабайт с сотовыми вышками по поводу из без. Поэтому вопрос излучения не теряет актуальности, хотя изучать его не так увлекательно, как мощность ядер процессора или влияние мегапикселей в камере на качество фото. Приходится поднимать исследования.
А новейшие рейтинги образца 2019 года говорят, что самые безопасные смартфоны по уровню излучения — Samsung. Как флагманские, так и недорогие модели.
Уверенность в том, что смартфоны не взламывают, тоже похожа на веру в то, что автомобили не угоняют — сначала кажется, что «если что-то такое и есть, но редко и вряд ли случится именно со мной», а потом уже поздно. А вот как обстоят дела на самом деле.
«Пострадавшие от вирусов — это всегда не я»
Да-да, конечно. Правда, у компьютерных специалистов есть поговорка, что люди делятся на тех, кто не делает резервные копии данных, тех, кто уже делает, и тех, кто не только делает, но и проверяет возможность их восстановления. И в смартфонах тоже есть подобная классификация, только уже в разговоре о вирусах.
Нет, мы не шутим — способы лёгкого взлома смартфонов есть, и успешно работают ещё с 2017 года, можете ознакомиться со статьёй, если хотите.
В общем, вирусы есть, и они достаточно хитро устроены, но мы сейчас утонем в подробностях и уточнениях, если начнём все их перечислять. Гораздо важнее, что теперь делать-то?
Обновления безопасности и системы
Основа основ, старо как мир, но по-прежнему актуально. В кнопочную эпоху, когда весь интернет на смартфонах заключался в соединении с ICQ и «включу приложение и проверю e-mail», производители могли позволить себе выпустить одну-единственную прошивку. Если в ней не было критичных недостатков, с которыми смартфон бы «глючил», никаких обновлений для него даже и не думали выпускать.
А сегодня смартфоны постоянно в сети, постоянно обновляют приложения, и, в программном плане, устроены едва ли не сложнее настольных компьютеров. А там, где системы сложные и большие, всегда есть простор для взлома.
Это понимают не только производители смартфонов, но и Google. Например, совсем недавно обновления для Android стали ежемесячными. Да-да, каждые 30 дней выходит, если можно так сказать, свежая «антивирусная база», с которой все существующие способы взлома вашего смартфона перестают работать. И смартфоны Samsung получают такие обновления в срок — можете взять у друга его Galaxy и просмотреть отчёт о предыдущих датах обновления, либо убедиться в этом на своём смартфоне. Или прочитать на сайте Android полный доклад о том, какие способы взлома закрыло новое ежемесячное обновление.
Скучно? Наверное, да — обновления иконок и анимации полосы громкости в оболочках гораздо веселее. Зато выше гарантия, что смартфон будет работать стабильно, а это его главная задача.
Как Samsung радикально улучшил стандартный Android
Стандартные средства защиты Android всем хорошо известны — это сканер, который проверяет приложения и игры на вирусы как в Google Play, так и при установке apk-файлов из внутренней памяти. А ещё — периодические антивирусные заплатки, которые прилетают вам с новой прошивкой по Wi-Fi. Причём эти средства, во-первых, борются только с известными Google угрозами, а во-вторых, не защищают целостность прошивки и файлов: либо вирус/взлом удалось «сбить на подлёте», либо, если Google с ним не знаком, ничего поделать уже не удастся.
Ничего сверх этих средств изначально в системе Google не было заложено, да и не планировалось, поэтому доработка безопасности со стороны производителей смартфонов напрашивалась сама собой. На сегодняшний день самая толковая и всесторонняя она у Samsung, и имя ей — KNOX.
Дело в том, что Samsung был крупнейшим производителем смартфонов на Android и одним из символов Android ещё со стародавних времён. И всё во флагманских Galaxy S и Galaxy Note было классно с технической точки зрения, но бизнесмены, у которых в мобильниках хранилась важная финансовая информация задолго до этих ваших Google Pay, андроидофонов остерегались. Поэтому Samsung, начиная с 2014 г., своими силами улучшил «зелёного робота» до такого уровня, при котором на Android уже появились понятия шифрования личной информации, и «пуленепробиваемая» защита сохранности прошивки от взлома и большинства вирусов. И это было только начало!
Хочешь сделать хорошо — сделай сам
Samsung знает толк в том, чтобы хорошо делать что-то своими силами — во многих смартфонах Galaxy установлены «родные» дисплеи, камеры , аккумуляторы и процессоры . А своя рубашка ближе к телу, и безопаснее, потому что ты знаешь, из чего она соткана и как её усилить.
Чтобы объяснить, что такое KNOX, проще начать с того, чем он не является. Это не приложение для Android, и не антивирус. И даже не одна из сотен рядовых функций фирменной оболочки. Всё немного сложнее.
KNOX — напрямую работающий с «железом», обособленный от Android набор систем, которые:
Защищают и шифруют личные данные
Оберегают важные файлы прошивки от взлома или подмены
KNOX начинает работать уже с первых секунд функционирования смартфона — первой срабатывает защита от… подмены системы на этапе загрузки. Если вы думаете, что мобильник чем-то отличается от компьютера (на котором можно сменить одну версию Windows на другую, а то и вовсе установить Linux), вы ошибаетесь — в смартфонах тоже можно переустанавливать и менять системы. Или модифицировать имеющиеся, если взлом удался. Например:
Защита системы уже в момент включения
Загрузка временной системы-«пустышки» для воровства имён и паролей. Если тайком скачаются 700 мегабайт системы, которая выглядит как оболочка вашего смартфона, а после перезагрузки влезет взамен установленного Android и скажет «ой, напомни мне PIN-код от системы и пароль от аккаунта Google», мало кто заподозрит неладное. KNOX таких подмен не допустит.
Запуск приложения-шпиона на этапе загрузки системы. Потому что не обязательно вас о чём-либо спрашивать, если можно втихую записывать видео с экрана вашего смартфона и отслеживать, на какие буквы и цифы вы нажимаете. Samsung отслеживает, чтобы ничего подозрительного c Android не стартовало, поэтому такие сценарии тоже исключены.
Защита платежей Samsung Pay
Ещё одна приятная функция — шифрование финансовой информации в Samsung Pay. Если вы когда-нибудь «ковыряли» какие-нибудь приложения или игры в Android, вы знаете, что все их составляющие разложены файлами в открытом виде. Хочешь — бери и вытаскивай из приложения для прослушивания лицензионной музыки отдельные аудиотреки файлами, хочешь — подменяй сохранения в игре на другие, и так далее. И если это ещё просто баловство, то как вы смотрите на то, что вирусы таким же образом, в теории, могут подменять адресата вашей оплаты с привязанной к смартфону и NFC банковской карты? KNOX шифрует все данные из Samsung Pay, чтобы их нельзя было ни распознать, ни украсть, ни подделать.
Дополнительная защита системы разблокировки
Даже банальная разблокировка смартфона сканированием лица или отпечатков пальцев в устройствах производителя дополнительно защищена.
Как работает стандартная разблокировка в Android:
- Вы касаетесь сканера отпечатков.
- Сканер считывает ваши отпечатки, «несёт» этот снимок в Android и спрашивает у Андроида, совпадают ли?
- Android отвечает, дескать «всё в порядке, совпадают».
- Смартфон разблокирован.
Как работает разблокировка с Samsung:
- Вы касаетесь сканера отпечатков.
- Данные со сканера отправляются в «несгораемую», изолированную от Android и недоступную для вирусов область прошивки Samsung KNOX.
- KNOX извлекает копию для сверки из зашифрованного хранилища и сверяет её с новой.
- И только после этого на правах «я тут главный» разрешает или не разрешает Андроиду разблокировать смартфон.
Почему это важно:
Если какой-нибудь вирус в прошивке получит root-права и заставит смартфон принимать любые отпечатки пальцев (как взломанные компьютерные программы, в которые тысячи человек вписывают один и тот же e-mail и пароль), то на смартфоне с KNOX такой трюк не сработает. Потому что Android не решает, разблокировать смартфон или нет, а к KNOX у вируса нет физического доступа.
Если ваш смартфон с отдельным (не в дисплее) сканером отпечатков пальцев украдут, а потом «замкнут» сканер таким образом, чтобы он докладывал «у меня тут подлинные отпечатки пальцев», для стандартного Android этого может быть достаточно, а KNOX потребует дополнительного доказательства подлинности.
Надёжный способ защитить смартфон от воровства и вычислить его местоположение
В устройствах Galaxy есть функция «Найти телефон» на случай, если телефон был потерян или украден. С ней можно не только вычислить местоположение смартфона или заблокировать его удалённо (чтобы личная информация не попала в руки злоумышленника), но и сохранить важные данные в облаке перед очисткой информации на потерянном гаджете. Кстати, даже после сброса Android до заводских настроек злоумышленник не сможет воспользоваться украденным Galaxy — система потребует от него войти под учётной записью Google, с которой смартфон работал ранее.
Защита личной информации надёжнее, чем с любым приложением
И, наконец, в KNOX можно создать «Защищённую папку», отдельную зашифрованную и недоступную извне реализацию Android со своими рабочими столами, фотографиями и видеозаписями, и возможностью установить приложения.
Зачем? Чтобы, если кто-то схватил ваш смартфон в разблокированном виде и побежал скачивать с него данные, не давая экрану погаснуть, до действительно важных данных он не смог достучаться, даже имея в запасе неограниченное количество времени и навыки взлома.
«Какие ваши доказательства?»
Нельзя верить исключительно «вот мы, Ferra, вам гарантируем» нашим словам, поэтому взгляните на независимые исследования:
- Аналитическое агентство Gartner провело исследование устойчивости ко взлому систем на смартфонах и на планшетах. Защиту KNOX признали более качественной, чем защиту в «чистом» Android, защиту в iOS или Windows 10.
- Эксперты из Computer Reseller News, международного издания для продавцов компьютерной техники, наградили KNOX ещё в 2017 году — за резервный зашифрованный накопитель внутри Android, дополнительную «противоугонную» безопасность и уведомления, когда какое-нибудь приложение в фоне пытается тайно использовать камеру, микрофон, записывать информацию с экрана или отправлять SMS.
- Даже в организациях, которые работают с гостайной, доверяют Samsung — например, минобороны Германии закупило для немецких военных смартфоны Galaxy на незначительно доработанной версии Android. Во-первых, это огромный уровень доверия, а во-вторых, ни одной немецкой военной тайны с тех пор не утекло в широкий доступ, и это тоже показатель!
Качество смартфона — в мелочах
Легко хвастаться мощностью процессора или сенсором камеры. Особенно, если ни то, ни другое не принадлежит производителю смартфона, а куплено у сторонних поставщиков. И гораздо сложнее сказать, что твои смартфоны признаны самыми безопасными для здоровья, или разъяснить покупателям огромную работу по защите от вирусов в прошивке.
Но корейский гигант, как видите, успевает везде — начиная с процессоров, дисплеев и камер собственного производства, продолжая суровыми системами защиты прошивки и файлов, и, наконец, заканчивая максимальным вниманием к тому, чтобы телефоны были безвредными для здоровья. Каждая новая модель смартфона — результат огромного количества труда, из которого и складываются доброе имя и популярность Samsung Galaxy.