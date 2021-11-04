Хороший смартфон за 15-18 тысяч «для всего»: сравниваем Xiaomi и Realme

Внешний вид

Уверен, вы уже успели заметить, что недорогие смартфоны сегодня выглядят все как один: стеклянные задники с одинаковыми переливами. Объединяет их и похожее расположение камеры, и сканер отпечатков в кнопке питания.

Пару лет назад увидеть вполне инновационный подэкранный сканер, по сегодняшним меркам, было не так уж и сложно. Казалось бы, со временем такие технологии должны дешеветь и распространяться в массы. Увы, теперь подэкранный сканер не встретишь даже у “китайцев”, которые стоят все тридцать тысяч рублей. А я напомню, что герои обзора — это устройства, цена которых почти вдвое меньше. Поэтому имеем то, что имеем.