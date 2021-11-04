Хороший смартфон за 15-18 тысяч «для всего»: сравниваем Xiaomi и Realme

Хороший смартфон за 15-18 тысяч «для всего»: сравниваем Xiaomi и RealmePoco M3 Pro 5G против Realme 8 5G
Внешний вид
Уверен, вы уже успели заметить, что недорогие смартфоны сегодня выглядят все как один: стеклянные задники с одинаковыми переливами. Объединяет их и похожее расположение камеры, и сканер отпечатков в кнопке питания.
Пару лет назад увидеть вполне инновационный подэкранный сканер, по сегодняшним меркам, было не так уж и сложно. Казалось бы, со временем такие технологии должны дешеветь и распространяться в массы. Увы, теперь подэкранный сканер не встретишь даже у “китайцев”, которые стоят все тридцать тысяч рублей. А я напомню, что герои обзора — это устройства, цена которых почти вдвое меньше. Поэтому имеем то, что имеем.
Если положить оба смартфона “мордой” вниз и отойти от них на пару-тройку метров, то отличить устройства будет трудно. В этом им помогает почти одинаковая расцветка и схожая форма корпуса, включая радиус скругления его углов. Однако смартфоны в руках ощущаются совершенно по-разному.
У Poco грани округлые, а рамка выглядит как эдакий сендвич — она состоит из нескольких частей, и такая сложная конструкция ощущается ладонями. Особенно если сравнивать Poco с Realme, у которого вся боковая рамка плоская. Из-за нее он выглядит чуть солиднее и симпатичнее, а на практике это обеспечивает более уверенный хват. При этом в кожу такие грани не впиваются — несомненный плюс.
А вот спереди отличить смартфоны проще. За это спасибо фронтальной камере и вырезу. У Poco он ровно по центру, а у Realme вынесен в левый угол экрана.
Надоевшие “подбородки” в этом поколении бюджетников все еще не ликвидировали, но выглядят они не слишком мегаломанскими. Примерно то, чего и ждешь от недорого смартфона, хотя в 2021 году хотелось бы обойтись и без них.
Геймерам и прочим сочувствующим будет полезно знать, как тут обстоит вопрос с олеофобным покрытием (та самая штука, которая дарит приятные ощущения от скольжения пальца по стеклу). Так вот, если держать в каждой руке по телефону и скроллить рабочие столы, то приятнее это делать именно на Realme 8 5G. До флагманов еще далеко, но уже лучше, чем у Poco M3 Pro 5G. По крайней мере, на уровне моих субъективных ощущений.
Нам попались откровенно скучные расцветки семплов, которые скрадывают половину итогового впечатления от смартфона. Тот же Poco M3 Pro в желтом цвете выглядит недурно, а Realme 8 5G в голубом корпусе — мое почтение.
Дисплей
IPS-дисплеи с отдельным слоем подсветки постепенно уступают место чуть более энергоэффективным OLED-матрицам, которые могут управлять подсветкой отдельных пикселей. Любителей обоих типов экранов все еще предостаточно, но в нашем случае оба смартфона получили первый тип.
Кроме общего типа матрицы, общие у экранов и размеры. Не совсем, но почти — разница в диагонали на уровне двух десятых дюйма. Соотношение сторон тоже одинаковое — 20:9. Кстати, рамки по бокам дисплея у Realme визуально немного, но меньше. Скорее, это больше визуальный эффект от плоских граней, нежели разница в размерах.
Качество сборки дисплейного модуля в наших семплах немного различалось. У Poco M3 Pro 5G чаще показывались небольшие участки с недостатком подсветки пикселей. Это выглядит как еле заметная тень и особенно отчетливо ее видно на светлом фоне возле выреза камеры. Давняя болячка многих смартфонов с вырезами, тут ничего не поделать. И, пожалуй, это единственные минусы экранов, если вспомнить о цене смартфонов.
У них все на удивление хорошо с уровнем яркости. Realme 8 5G даже без режима автояркости выдает уровень белого в пределах 420-430 кд/м2 — толковый результат в сравнении с конкурентами. Более дорогой Xiaomi Redmi Note 10 Pro, например, уже не может похвастаться такими значениями, однако в авторежиме он неплохо разгоняется и выдает все 500+ кд/м2. Но вдруг вы не используете автоматическую настройку этого параметра?
|Realme 8 5G
|Xiaomi Poco M3 Pro 5G
|Максимальный уровень яркости (мин./макс.)
|1,3/427 кд/м2
|3/404 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1362:1
|1473:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже)
|120%
|110%
|DeltaE (меньше = лучше)
|4,63
|1,5
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,1
|2,3
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|7700K
|6656K
Poco M3 Pro немного уступает своему собрату из Realme в яркости, но зато выдает более глубокий уровень черного цвета. Об этом говорит значение контрастности — 1362:1 против 1413:1. Но это все не так интересно, как повышенная герцовка местных дисплеев.
Сразу стоит быть готовым к тому, что максимальную частоту смартфоны будут использовать только для отрисовки интерфейса, просмотра видео и прочих не особо ресурсоемких мероприятий. В играх придется довольствоваться стандартными 60 Гц по одной простой причине — начинка не позволяет отрисовывать сложную графику с такой частотой. Кстати, о начинке.
Производительность и автономность
Сердце обоих смартфонов — чип Dimensity 700 от MediaTek. Это неплохая и довольно шустрая система на чипе со встроенным модулем 5G (да, в бюджетных устройствах все чаще появляется стандарт связи пятого поколения).
Процессор включает в себя два кластера для разных задач. Первый состоит из двух ядер ARM Cortex-A76 с тактовой частотой 2,2 ГГц. Не трудно догадаться, что они нужны для ресурсоемких задач. Второй кластер представлен уже шестью более энергоэффективными ядрами Cortex-A55 по 2 ГГц. В сравнении с аналогичным Dimensity 800U, местному процессору не хватает частот на двух основных рабочих ядрах Cortex-A76. С 2,4 ГГц их частоту снизили до 2,2 ГГц.
Поведение платформы в играх наглядно иллюстрирует нецелесообразность их запуска в режиме 90 Гц. Скажу больще — в нем они они и не запустятся. Большинство актуальных и тяжеловесных игр тут, конечно, вполне играбельны, но работают они либо на низких настройках, либо на средних. Единственный тайтл, который прилично себя вел на самых высоких настройках — World of Tanks: Blitz. Слава белорусской оптимизации! Однако единственная нормально работающая игра из многих — не повод называть Dimensity 700 вместе с Mali-G57 MC2 игровой начинкой. Для повседневных задач его достаточно, но не более.
Кстати, объем оперативной памяти у смартфонов разный в зависимости от версии. Realme 8 5G в максимальной комплектации получил целых 8 Гб с возможностью расширения ОЗУ при помощи свободной ПЗУ. На выбор дается 2, 3 и 5 Гб дополнительной памяти. В то же время таких фич у Poco M3 Pro нет, а объем оперативки в прокачанной версии ограничивается не самыми впечатляющими 6 Гб.
Зато с чем у героев обзора проблем нет, так это с автономностью. 5000 мАч все еще более чем достойный показатель, который гарантирует день-полтора полноценной работы вдали от розетки. Да, можно даже не сбавлять яркость экрана под конец рабочего дня.
Смартфонам точно бы не помешала быстрая зарядка, потому что ждать два часа, пока батарея восполнит заряд, сможет не каждый. Смешнее всего обстоит ситуация с Poco M3 Pro. Его комплектный блок питания может выдавать 22,5 Вт, однако сам смартфон может принять только 18 Вт. Такие дела.
Камеры
Существенной разницы между смартфонами нет и в плане оснащенности камерами. Как и у подавляющего большинства бюджетных бойцов, и у Poco M3 Pro 5G, и у Realme 8 5G во главе стоит сенсор на 48 Мп с идентичной светосилой — ƒ/ 1.79 и ƒ/ 1.8 соответственно. Остальные камеры, как нынче и положено, чистой воды бутафория, которая ни на что не способна.
Производители сенсоров для устройств разные. Xiaomi использует Sony IMX582 Exmor RS, а Realme сделала выбор в пользу Samsung, оборудовав свое детище сенсором ISOCELL S5KGM1. И, забегая вперед, скажу сразу, что разницы между ними почти нет.
Днем обе камеры выдают вполне пристойный результат. Фотографии можно без проблем рассматривать на экране ноутбука, детализации хватит даже для того, чтобы приблизить какой-то отдельный участок кадра. Даже с цветами у фотографий все в порядке, хотя Realme обладает одной специфической особенностью — делать из серого пасмурного неба… синее пасмурное небо. Ошибки с настройкой баланса белого случаются не слишком часто, но чаще, чем у конкурента от Poco.
Зато ситуация меняется ночью. В темное время суток Realme 8 5G лучше работает с освещением, устраняя в кадре паразитные засветы от уличных источников освещения. Лучше всего это заметно вот на этих двух снимках.
Фронтальные камеры (8 Мп у Poco против 16 Мп у Realme) тут просто есть, ожидать от них крутых портретных режимов не стоит. Зато они могут распознавать ваше лицо во время разблокировки. Флагманы от Sony до сих пор не могут даже так, а тут вот, пожалуйста, пользуйтесь. Но на сами снимки лучше, конечно, не смотреть. Возможно, это исправит камера от Google, однако стоит признать, что фронталки — не самая сильная сторона героев обзора.
Ограничения, заложенные в Dimensity 700, не позволяют выжать все соки из местных камер, поэтому видеовозможности в смартфонах несколько урезаны. И урезаны не только чипом, но и, видимо, самими производителями, потому что Dimensity 700 поддерживает съемку видео в 2K, но только не в этих смартфонах.
И Realme 8 5G, Poco M3 Pro 5G поддерживают запись видео в разрешении Full HD и частотой 30 кадров в секунду. При этом битрейт больше у Poco — 20 Мб/с против 14 Мб/с. С качеством итоговой картинки все неплохо у обоих смартфонов, но только если не выводить отснятый материал на большие экраны. Детализация будет хромать, удовольствие от просмотра вы вряд ли получите.
Конкуренты
Далеко не всем нужна поддержка сетей пятого поколения и официальная гарантия от продавца. Поэтому за те же деньги (ну, почти) можно найти смартфоны интереснее, но уже в серой рознице. Собственно, вот и они.
|Xiaomi Poco M3 Pro 5G
|Realme 8 5G
|Realme 8
|Xiaomi Poco X3 Pro
|Операционная система
|Android 11 + MIUI 12
|Android 11 + Realme UI 2.0
|Android 11 + Realme UI 2.0
|Android 11 + MIUI 12.5 for POCO
|Экран
|IPS, 90 Гц, 6.5", 1080 x 2400 п., 20:9, 405 ppi
|IPS, 90 Гц, 6,5", 1080 x 2400 пикс., 20:9, 405 ppi
|AMOLED, 6,4’’, 1080x2400 пикс., 20:9, 411 ppi
|IPS, 120 Гц, HDR10, 6.67", 1080 x 2400 пикс., 20:9, 395 ppi
|Процессор
|MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G, 7 нм, 8 ядер (2 ядра Cortex-A76 по 2.2 ГГц + 6 ядер Cortex-A55 по 2.0 ГГц)
|MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G, 7 нм, 8 ядер (2 ядра Cortex-A76 по 2.2 ГГц + 6 ядер Cortex-A55 по 2.0 ГГц)
|Mediatek Helio G95, 12 нм, 8 ядер (2 ядра Cortex-A76 по 2,05 ГГц + 6 ядер Cortex-A55 по 2,0 ГГц)
|Qualcomm Snapdragon 860, 7 нм, 8 ядер (1 ядро Kryo 485 Gold 2,96 ГГц + 3 ядра Kryo 485 Gold по 2,42 ГГц + 4 ядра Kryo 485 Silver по 1.78 ГГц)
|Графика
|Mali-G57 MC2
|Mali-G57 MC2
|Mali-G76 MC4
|Adreno 640
|Оперативная память
|4 Гб
|4 Гб
|4 Гб
|4 Гб
|Накопитель
|64 Гб
|64 Гб
|128 Гб
|128 Гб
|Связь
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, NFC, Bluetooth 5.1 (A2DP, LE), GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, NFC, Bluetooth 5.1, A2DP, LE GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, NFC, Bluetooth 5.0, A2DP, LE GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, NFC, Bluetooth 5.0 (A2DP, LE) GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS
|Камеры
|Основная: 48 Mп, f/1.8, 26 мм, 1/2.0", PDAF
|Основная: 48 Mп, f/1.8, 26 мм, 1/2.0", PDAF
|Основная: 64 Mп, f/1.8, 26 мм, 1/1.73", PDAF
|Основная: 48 Mп, f/1.8, 26 мм, 1/2.0", PDAF
|Макро: 2 Мп, f/2.4
|Макро: 2 Мп, f/2.4
|Широкоугольная: 8 Mп, f/2.3, 119˚, 16 мм, 1/4.0"
|Макро: 2 Мп, f/2.4
|Сенсор глубины: 2 Мп, f/2.4
|Сенсор глубины: 2 Мп, f/2.4
|Макро: 2 Mп, f/2.4
|Сенсор глубины: 2 Мп, f/2.4
|Фронтальная камера: 8 Mп, f/2.0
|Фронтальная камера: 16 Mп, f/2.1
|Макро: 2 Mп, f/2.4
|Фронтальная камера: 20 Mп, f/2.2
|Фронтальная: 16 Мп, f/2.5
|Аккумулятор
|5000 мАч
|5000 мАч
|5000 мАч
|5160 мАч
|Размеры
|161,8x75,3x8,9 мм
|162,5x74,8x8,5 мм
|160,6x73,9x8 мм
|165,3x76,8x9,4 мм
|Вес
|190 г
|185 г
|177 г
|215 г
|Цена
|15 тыс. рублей
|15 тыс. рублей
|17-18 тыс. рублей
|17-18 тыс. рублей
Realme 8
Этот смартфон — наглядное подтверждение тому, что индекс “5G” в названии не делает смартфон лучше. В случае с Realme 8 и Realme 8 5G все ровно наоборот. Тут покупатель получает и OLED-дисплей вместе с подэкранным сканером, и поддержку быстрой зарядки мощностью 30 Вт, которая заряжает смартфон с 0 до 100% за 65 минут. В качестве аппаратной платформы в Realme 8 используется MediaTek Helio G95 c 4 Гб оперативной памяти.
Камер больше. И они лучше! Основной модуль с разрешением 64 Мп буквально на голову выше датчика в Poco M3 Pro 5G и Realme 8 5G. Это калифорнийский OmniVision OV64B, который поддерживает съемку видео в 4K с электронной стабилизацией, а также съемку 8K-видео с частотой 30 к/с. При Full HD-разрешении частота может достичь значения 240 к/с, при разрешении 720p — 480 к/с.
Согласен, не самый производительный смартфон, но есть еще один вариант.
Xiaomi Poco X3 Pro
Если это не “убийца” всего бюджетного сегмента, то что же? Внутри мощный восьмиядерный Snapdragon 860 с 7 нм техпроцессом и “ведущим” ядром с частотой 2,96 ГГц. Прибавьте сюда экран на 120 Гц и получите полноценный игровой смартфон с запасом мощности на годы вперед.
Камера, конечно, не главный козырь Poco X3 Pro (такой же модуль и у Poco M3 Pro), однако установка “гкама” поможет сделать из него что-то похожее на камерофон — процессора с лихвой хватит для вычислительной фотографии. В одной ветке на 4pda больше десятка доступных вариантов, так что выбирать есть из чего.
Итого
При большинстве схожих параметров, выбирать между смартфонами придется, скорее всего, исходя из личных предпочтений.
Да, у Realme ярче экран, больше "попугаев" в бенчмарках, но есть и кое-что, в чем он сильно проигрывает Poco — съемка видео и калибровка экрана. Смартфону от Xiaomi удается лучше стабилизировать изображение, а значение DeltaE и цветовая температура дисплея вообще несвойственны для смартфонов этого уровня.
Если же ваш слоган при выборе смартфона — “AliExpress — наше все”, то можно обратить внимание на Xiaomi Poco X3 Pro, который при чуть больше цене даст огромный прирост производительности из-за полноценного флагманского процессора.