Последние смартфоны Xiaomi разочаровали. Но этот — один из самых толковых вариантов до 30 тысяч рублей

Последние смартфоны Xiaomi разочаровали. Но этот — один из самых толковых вариантов до 30 тысяч рублейPoco X5 Pro 5G
Дочерний бренд Xiaomi — Poco — ещё со времён, когда он назывался Pocophone, всегда был примером оптимального выбора для всех, кому камера не так важна, как всё остальное — экран, процессор, память и т.п. Но с Poco X5 Pro (а точнее, начиная даже с X4 Pro) бренд решил подтянуть и камеру.
Внешний вид
Да, я знаю, что нынешний тренд в дизайне смартфонов снова пошёл от Apple, но… Честное слово — я буду хвалить внешность каждого смартфона, который будет выглядеть так: с почти прямоугольными гранями. Надоели эти обмылки, которые мне всё равно никогда не нравились.
В общем, Poco X5 Pro 5G выглядит просто отлично, как в комплектном полупрозрачном силиконовом чехле, так и без него.
Ну и блок камер — тоже как у “айфона” и прочих китайцев начиная от Realme, заканчивая Infinix. Лучше выглядят только утопленные в корпус камеры — надеюсь, китайцы до этого когда-нибудь дойдут (но кого я обманываю — уже был великолепный Oppo Reno 2, на дизайн которого забили и стали клепать безликие одинаковые скучные смартфоны, а надо было всего лишь сделать прямоугольные грани…).
В руке смартфон лежит удобно, и в целом к эргономике сложно придраться. Разве что, разъём 3,5-мм для наушников всё же лучше располагать на нижней грани, а встроенный в кнопку питания сканер отпечатков пальцев не так удобен, как подэкранный. Зато дешевле.
Экран
У Poco X5 Pro 5G без шуток один из лучших экранов, что я когда-либо видел в смартфонах. Здесь он вполне конкурирует с более дорогим Realme GT Neo 3T, где примерно настолько же яркий экран (у Poco заявленная максимальная яркость 1200 кд/м2, а у Realme — 1300 кд/м2) и отличные цвета, при взгляде на которые инженерам Samsung должно быть стыдно.
|Poco X5 Pro 5G
|Максимальный уровень яркости (макс./мин.)
|493/1,98 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|бесконечная
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|2,72
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,2
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|7500
С настройкой "Экран — Цветовая схема — По умолчанию” (иронично, что эта настройка НЕ стоит по умолчанию) цвета становятся именно такими, какими должны быть: мягкими и нежными, но при этом хорошо различимыми. Со всеми этими “распердоленными” цветами (как особенно любят Infinix и Tecno) просто нет смысла в погоне за максимально широкой палитрой — вы её просто не увидите. Только нейтральные, правильные цвета позволяют раскрыть всё богатство цветопередачи.
До кучи, в отличие от конкурентов здесь частота обновления экрана 120 Гц, а не 90 Гц. В общем, экран как в более дорогих Realme и один из лучших среди не флагманов.
Производительность и автономность
Poco X5 Pro 5G построен на SoC Qualcomm Snapdragon 778G, где CPU по производительности плюс-минус аналогичен Snapdragon 870G (одноядерная производительность ниже, а многоядерная — выше). GPU уже будет в два раза слабее, но тут смартфон выступает на равных с Realme 10 Pro+, который, правда, на MediaTek.
В общем, для современных игр такой производительности хватит с лихвой, но да, это не флагман. Раньше Poco строились на флагманских процессорах, но как по мне сейчас стало лучше — потому что в тех ранних моделях всё, кроме процессора, было чересчур экономным.
С автономностью у Poco тоже полный порядок, хотя Realme в этом смысле лучше. Но там вообще царская оптимизация — никто не работает дольше Realme при аналогичном “железе”.
Тем более, прямой конкурент — Realme 9 Pro+ — уступает в автономности, будучи даже чуть слабее Poco X5 Pro.
Камера
Итак, раньше смартфоны Poco обладали флагманским железом, но при этом бюджетной камерой. Сейчас всё выровнялось: процессор выше среднего, камера — тоже. И это, я считаю, гораздо лучше.
В смартфоне установлена 108-мегапиксельная камера Samsung S5KHM2 ISOCELL. Такая же, например, в Xiaomi 11T Pro, Honor 60 или… В Poco X4 Pro. Т.е. да, камеру по сравнению с предыдущим поколением не улучшили. И оптический стабилизатор не добавили.
Но всё же, снимает Poco X5 Pro прилично. Причём, и фото, и видео. Может, даже особенно видео.
Для фото здесь помимо 108-мегапиксельного модуля есть и 8-мегапиксельный сверхширик, который, кстати, гораздо резче, чем обычно бывает у не флагманских Realme. Матрица у сверхширика — Samsung S5K4H7, которая уже получше, чем Sony IMX355 у прошлогоднего Poco X4 Pro. Мыльцо заметно только по краям, ну и в тёмное время суток.
Селфи-камера — Omnivision OV16A1Q, тут снова один-в-один как было в Poco X4 Pro. Неплохой модуль, дающий хорошую детализацию при достаточном освещении и не особо справляющийся с задачей ночью.
В целом, цветопередача у Poco X5 Pro близка к естественной, проблемы возникают только в тех участках кадра, где присутствует какой-то источник света либо мелкие детали (ветки) на фоне яркого неба.
Что касается видео — то для своей цены Poco X5 Pro снимает очень прилично. Да, съёмка в 4K здесь всего в 30 кадров в секунду, плюс нет оптического стабилизатора, но зато здесь отличный электронный стаб, который работает в разрешении 1080p. Правда, есть ощущение, что реальное разрешение съёмки чуть меньше, но это, скорее всего, побочный эффект от электронного стаба, который использует не полный кадр, а лишь его часть, чтобы был запас для выравнивания картинки.
Тем не менее, стабилизация при съёмке очень приличная — ты будто “плывёшь” с телефоном в руке. Ну почти. Разве что, присутствуют типичные для электронной стабилизации подёргивания — когда движение оказалось слишком резким и камера чуть замыливает картинку.
В 4K нет типичного для Xiaomi перенасыщения цветов… Почти нет. Появляется лишний цветовой шум в контрастных участках (в тех, которые я назвал проблемными и при фото-съёмке), но в остальном — порядок.
Конкуренты
|Poco X5 Pro 5G
|Realme 9 Pro+
|Samsung Galaxy A33
|Операционная система
|Android 12 + MIUI 14
|Android 12 + Realme UI 3.0
|Android 12 + One UI 5.1
|Экран
|6,67’’, 1080x2400 пикс., 20:9, IPS 120 Гц, 395 ppi
|6,43’’, 1080x2400 пикс., 20:9, AMOLED 90 Гц, 409 ppi
|6,4’’, 1080x2400 пикс., 20:9, AMOLED 90 Гц, 411 ppi
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 778 5G, 1x Cortex-A78 2,4 ГГц + 3х Cortex-A78 2,2 ГГц + 4x Cortex-A55 1,8 ГГц
|MediaTek Dimensity 920 5G, 2x Cortex-A78 2,5 ГГц + 6x Cortex-A55 2,0 ГГц
|Exynos 1280, 2x Cortex-A78 2,4 ГГц + 6x Cortex-A55 2,0 ГГц
|Графика
|Adreno 642L
|Mali-G68 MC4
|Mali-G68
|Оперативная память
|6/8 Гбайт
|8 Гбайт
|4/6/8 Гбайт
|Накопитель
|128/256 Гбайт
|128 Гбайт
|128/256 Гбайт
|Связь
|5G, NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac/6), Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, BeiDou
|5G, NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou
|5G, NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.1, GPS, GLONASS, BeiDou
|Камеры
|Основная тройная: 108 Мп f/1,9 + 8 Мп (сверхширик) f/2,2 + 2 Мп (макро) f/2,4, качество видео: до 2160@30 FPS, фронтальная: 16 Мп f/2,4
|Основная тройная: 50 Мп f/1,8 + 8 Мп (сверхширик) f/2,3 + 2 Мп (сенсор глубины) f/2,4, качество видео: до 2160@30 FPS, фронтальная: 16 Мп f/2,5
|Основная квадро: 48 Мп f/1,8 + 8 Мп (сверхширик) f/2,2 + 5 Мп (макро) f/2,4 + 2 Мп (сенсор глубины) f/2,4, качество видео: до 2160@30 FPS, фронтальная: 13 Мп f/2,2
|Аккумулятор
|5000 мАч
|4500 мАч
|5000 мАч
|Размеры
|162,9x76x7,9 мм
|160,2х73,3х8 мм
|159,7x74x8,1 мм
|Масса
|181 г
|182 г
|186 г
|Класс защиты
|IP53
|нет
|IP67
|Цена
|от 27 тысяч рублей
|от 26 тысяч рублей
|от 26 тысяч рублей
Realme 9 Pro+
У модели от Realme слабее процессор (особенно GPU) и частота экрана “всего” 90 Гц, а не 120 Гц (плюс, экран не такой яркий и автономность при этом хуже), но гораздо круче камера для фотосъёмки — правда, только основной модуль. Сверхширик у Realme 9 Pro+ хуже, да и по видео Realme проигрывает Poco даже несмотря на наличие оптического стабилизатора.
Короче, если вам нужны крутые фотки за 27 тысяч рублей — то лучше брать Realme. Во всём остальном Poco X5 Pro будет предпочтительнее, в том числе по дизайну.
Samsung Galaxy A33
Главная фишка Samsung Galaxy A33 — это влагозащита по стандарту IP67. То, что Xiaomi/Poco постоянно пишут “а у нас вот защита по IP53” — это курам на смех, можете считать, что это полное отсутствие защиты. Т.е. в этом смысле Poco X5 Pro ничем не отличается от Realme 9 Pro+, а вот Samsung — уже другое дело.
В остальном же, Galaxy A33 — это почти такой же Realme 9 Pro+, только от Samsung и с батарейкой побольше. Качество камеры у Galaxy A33 — где-то между Realme 9 Pro+ и Poco X5 Pro.
Итого
Уверен, наш главред напишет где-то тут, мол, “фу, за такие деньги у конкурентов есть оптический стабилизатор”. Всё так, всё так, но… Снимки на Poco X5 Pro, сделанные ночью, я не могу назвать плохими — они довольно естественны, и не то чтобы я пытался как-то не шевелить рукой. Честное слово — у меня нет забракованных ночных снимков на Poco X5 Pro просто потому, что “рука дрогнула”, как это часто бывает с камерами без оптостаба. Если бы производитель пытался как обычно высветлять ночь в день — то получилось бы плохо, а тут "технические ограничения" сработали скорее в плюс, если конечно вы, как и я, любите естественность.
А вот видео Poco X5 Pro снимает прям в разы лучше, чем Realme 9 Pro+, где при всех невероятных фото-возможностях видеосъёмка прям расстраивала.
Т.е. может у Poco X5 Pro оптостаба и нет, но это ему не сильно мешает. Да, снимает фото Realme 9 Pro+ гораздо лучше. И Samsung Galaxy A33 — лучше. Но я не думаю, что на свете есть люди, которые полюбили бренд Poco за “невероятное качество фотографий”, которого тут изначально вообще не было. Фотки хорошие? Хорошие. Стало лучше, чем раньше? Стало. Ну и всё.
В остальном за 27 тысяч рублей Poco X5 Pro предлагает шустрый процессор и GPU, более чем годящиеся для современных игр, очень яркий AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц (у конкурентов — 90 Гц и яркость ниже), отличную эргономику и 67 Вт зарядку. Если при выборе смартфона качество фото для вас не на первом месте, то за такие деньги из актуальных моделей лучше не найти.
- Отличный экран, лучше чем у конкурентов
- Хорошая производительность (выше, чем у конкурентов)
- Приличная автономность
- USB-C, 3,5-мм, NFC
- Зарядка 67 Вт
- Нет оптического стабилизатора в камере