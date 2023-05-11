Последние смартфоны Xiaomi разочаровали. Но этот — один из самых толковых вариантов до 30 тысяч рублей

До кучи, в отличие от конкурентов здесь частота обновления экрана 120 Гц, а не 90 Гц. В общем, экран как в более дорогих Realme и один из лучших среди не флагманов.

Производительность и автономность

Poco X5 Pro 5G построен на SoC Qualcomm Snapdragon 778G, где CPU по производительности плюс-минус аналогичен Snapdragon 870G (одноядерная производительность ниже, а многоядерная — выше). GPU уже будет в два раза слабее, но тут смартфон выступает на равных с Realme 10 Pro+, который, правда, на MediaTek.

В общем, для современных игр такой производительности хватит с лихвой, но да, это не флагман. Раньше Poco строились на флагманских процессорах, но как по мне сейчас стало лучше — потому что в тех ранних моделях всё, кроме процессора, было чересчур экономным.