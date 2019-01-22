Первый достойный покупки флагман 2019 года. Быстрый обзор Honor View 20 (V20)

Выглядит и вправду неплохо — теперь значки уведомлений выстраиваются почти во всю ширину экрана, а не прилипают к его краям. С другой стороны, с такой дырой в экране при просмотре видео или фото вы гарантированно будете упускать часть картинки. В смартфонах с вырезом производители чаще всего дорисовывают по бокам от «чёлки» горизонтальную полосу, а видео и фото показывают на оставшейся площади экрана.

Кстати, в Honor View 20 тоже можно закрасить всю верхнюю часть экрана (по уровень камеры) в чёрный цвет. Правда, выглядит это глупо — и потому, что дисплей IPS, в отличие от AMOLED, всегда светится и не может «прикинуться» частью корпуса. И потому, что из-за этого смартфон выглядит дешевле, чем он есть, да ещё и со здоровенной рамкой сверху.

Сам экран вполне качественный — да, всего лишь Full HD, а не Quad HD, зато с яркостью и углами обзора всё в порядке. Субъективно кажется, что не хуже, чем у ASUS ZenFone 5Z или Xiaomi Mi Mix 2S. С цветопередачей, как водится у китайцев, всё «зафигачено» не под натуральные цвета, а чтобы с витрины привлекательнее смотрелось. Но есть цветовой профиль для любителей фотографической точности цвета. Приедет экземпляр View 20 на обзор, проверим.

Стрелочки

Если вы вдруг забыли, Honor — это такой мастер стеклянной обработки мобил. Honor 8 , например, в 2016 году открыл моду на стеклянные смартфоны с узорами на крышке. Были и до него стеклянные смартфоны, но либо в формате «рояль с отпечатками пальцев» (Samsung Galaxy S7 и др.), либо хлипкие «ездуны по неровным поверхностям» наподобие Sony Xperia Z3.

Так вот — Honor 8 тоже оставался относительно хлипким стеклянным смартфоном, но уже с узорами то ли в стиле «накрыло меня ночью в дискотеке», то ли нечто по мотивам северных сияний. В общем, выглядело необычно.

Потом Honor экспериментировал с градиентами и разукрашивал Honor 10 в смесь из нескольких цветов. Получились одни из самых запоминающихся и красивых стеклянных мобильников. Ну, как «стеклянных» — это уже была смесь с заметным вкраплением полимеров, на вид и на ощупь близкая к «пластифицированному» стеклу, которое всё ещё сверкает, но устойчивое к падению и ближе к пластику на ощупь.