Первый достойный покупки флагман 2019 года. Быстрый обзор Honor View 20 (V20)

Какой ещё, блин, View?
Если Huawei и Honor в вашем понимании — не разные производители, а две этикетки одной конфетки, у вас есть риск «поехать крышей» при зубрёжке флагманских смартфонов этих производителей.
Проще всего вникнуть в иерархию топовых Huawei/Honor с оглядкой на сезонность. Смотрите: весна, по мнению китайцев — лучшее время для выпуска «обычных» флагманов. Тех, которые занимают второе место по дороговизне и наворотам в иерархии компании.
У Хуавея это P-серия (P10, P20, P20 Pro и др.), у Хонора (или Онора, как любят говорить маркетологи) — «номерные» Honor 8, Honor 9 или Honor 10, например. Какие у них аналоги среди конкурентов? Формально — всяческие Sony Xperia XZ2/XZ3/XZ4, Samsung Galaxy S7/S8/S9 или Xiaomi Mi 5/Mi 6/ Mi 8. Смартфоны, над которыми уже запланирована «главная» модель, но на потом.
Чтобы во второй половине года была возможность «разродиться» ещё одной сессией «инноваций». И выпустить Huawei Mate 8/Mate 9/Mate 10 и прочие Mate 20 Pro, либо Honor V9, V10 (View 10), V20 (View 20). Правда, из-за опилок в головах тех, кто выдавал имена смартфонам Honor в ряде стран, Honor V9 мы знали под названием Honor 8 Pro. Такие аппараты призваны соперничать с Sony Xperia XZ Premium/XZ2 Premium, Samsung Galaxy Note 8/Galaxy Note 9. Ну, вы поняли, в чём разница.
Подобно принципу «всё лучшее — детям» китайцы придерживаются логики «все деньги — Хуавею!». Поэтому сначала проходят салюты, народные гуляния и прочие мероприятия в связи с выходом Mate 20 осенью 2018 года, и только в декабре очередь доходит до конструктивно близкого Honor View 20.
|Honor View 20 (V20)
|Операционная система
|Android 9 Pie
|Экран
|6.4”, 2310x1080, IPS, 398 ppi,
|Процессор
|Hisilicon Kirin 980, 8 ядер (2x Cortex-A76 2.6 ГГц + 2x Cortex-A76 1.8 ГГц + 4x Cortex-A55 1.8 ГГц), 7 нм FinFET
|Графика
|Mali-G76 MP10
|Оперативная память
|6/8 Гбайт
|Постоянная память
|128/256 Гбайт
|Связь
|4G, 3G, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, ГЛОНАСС, NFC, ИК-порт
|Камеры
|тыловая: 48 Мп, диафрагма f/1.8, сенсор ½” программная стабилизация, съёмка видео 3840x2160,
|дополнительная тыловая: TOF 3D стерео-камера,
|фронтальная: 25 Мп, f/2.0
|Аккумулятор
|4000 мАч, несъемный
|Размеры
|156.9x75.4x8.1 мм
|Вес
|180 г
|Официальные цены
|38/45 тысяч рублей
С одной стороны, хотелось бы больше уважения со стороны китайцев, которые для себя, любимых, выкатили смартфон ещё в декабре, а теперь в конце января начинают его продажи за пределами исторической родины. С другой — почти по всем параметрам это смартфон 2019 года, потому что в 2018-м такие характеристики в природе почти не встречались. Сами посудите:
Родинки
Хуавею и Хонору первым из китайцев хватило мужества прекратить перерисовывать корпус iPhone X и заняться дизайном смартфонов самостоятельно. Первой ласточкой были Huawei Mate 20 с айфоновской «мордой лица», зато не заимствованными у конкурентов четырьмя «конфорками электроплиты» на задней крышке. После этого Honor выпустил безрамочный слайдер Magic 2 со своим ни на что не похожим дизайном (и не надо петь про слайдер Xiaomi Mi Mix 3 — Honor вышел почти одновременно с Xiaomi и поэтому не мог быть плагиатом).
Но слайдеры — это бестолковая и тупиковая ветвь эволюции мобил, поэтому в итоге все производители смартфонов начали экспериментировать с дырявыми в случайных местах дисплеями в новых мобильниках. В разработку таких новинок Huawei и Samsung кинулись одновременно, но корейцы с их придворными фабриками AMOLED оказались немного быстрее — 10 декабря 2018 года вышел Samsung Galaxy A8s с дырой в углу экрана взамен выреза в верхней части. А 14 декабря Huawei выпустил Nova 4 в аналогичном дизайне.
Только всё это были смартфоны среднего класса — выпускать флагман с круглым вырезом Самсунгу и Хуавею было страшновато, потому что трудящиеся могут не понять. В итоге A8s и Nova 4 провели разведку боем и выяснили, что покупатели голосуют за что угодно, лишь бы не уродливый вырез, как у Айфона. И вот он, первый флагман с новым типом экрана — Honor View 20!
Выглядит и вправду неплохо — теперь значки уведомлений выстраиваются почти во всю ширину экрана, а не прилипают к его краям. С другой стороны, с такой дырой в экране при просмотре видео или фото вы гарантированно будете упускать часть картинки. В смартфонах с вырезом производители чаще всего дорисовывают по бокам от «чёлки» горизонтальную полосу, а видео и фото показывают на оставшейся площади экрана.
Кстати, в Honor View 20 тоже можно закрасить всю верхнюю часть экрана (по уровень камеры) в чёрный цвет. Правда, выглядит это глупо — и потому, что дисплей IPS, в отличие от AMOLED, всегда светится и не может «прикинуться» частью корпуса. И потому, что из-за этого смартфон выглядит дешевле, чем он есть, да ещё и со здоровенной рамкой сверху.
Сам экран вполне качественный — да, всего лишь Full HD, а не Quad HD, зато с яркостью и углами обзора всё в порядке. Субъективно кажется, что не хуже, чем у ASUS ZenFone 5Z или Xiaomi Mi Mix 2S. С цветопередачей, как водится у китайцев, всё «зафигачено» не под натуральные цвета, а чтобы с витрины привлекательнее смотрелось. Но есть цветовой профиль для любителей фотографической точности цвета. Приедет экземпляр View 20 на обзор, проверим.
Стрелочки
Если вы вдруг забыли, Honor — это такой мастер стеклянной обработки мобил. Honor 8 , например, в 2016 году открыл моду на стеклянные смартфоны с узорами на крышке. Были и до него стеклянные смартфоны, но либо в формате «рояль с отпечатками пальцев» (Samsung Galaxy S7 и др.), либо хлипкие «ездуны по неровным поверхностям» наподобие Sony Xperia Z3.
Так вот — Honor 8 тоже оставался относительно хлипким стеклянным смартфоном, но уже с узорами то ли в стиле «накрыло меня ночью в дискотеке», то ли нечто по мотивам северных сияний. В общем, выглядело необычно.
Потом Honor экспериментировал с градиентами и разукрашивал Honor 10 в смесь из нескольких цветов. Получились одни из самых запоминающихся и красивых стеклянных мобильников. Ну, как «стеклянных» — это уже была смесь с заметным вкраплением полимеров, на вид и на ощупь близкая к «пластифицированному» стеклу, которое всё ещё сверкает, но устойчивое к падению и ближе к пластику на ощупь.
Затем китайцев качнуло в «а может металл в дорогих смартфонах всё ещё востребован?», после чего на свет появился страшненький, но «зато крышку не разобьёшь и характеристики хорошие!» Honor View 10. Желающих «брака по расчёту» нашлось предостаточно, но Honor раскаялся за то, что радикально отошёл от моды, и вернул стекло в новый View.
И правильно сделал! Потому что теперь мы получили массивную матовую металлическую раму и стеклянный (теперь уже стеклянный и на вид, и на ощупь) многослойный корпус с новым узором!
Я не любитель граффити или прочих украшательств, но вот эти стрелочки на задней крышке и вправду выглядят здорово. Лучше монотонного глянца в Xiaomi Mi 8 или всегда грязных и скользких однотонных Самсунгов (разве что бургундский Galaxy S9 отличается в лучшую сторону). В общем, даже при том, что пухлыми боковинами новый View 20 напоминает трёхлетний Honor 8 Pro, почти весь дизайн нарисован с нуля, ни на что не похож и выглядит очень хорошо. Равнодушных точно не будет.
В России Honor View 20 будут продавать в четырёх цветах — чёрном и тёмно-синем для стартовых (6/128 Гбайт) вариантов, и светло-синем и красной для максимальной (8/256 Гбайт) комплектации. Для того, чтобы вы могли отличать солидных господ на расстоянии, рисунок на задней панели младшей и старшей модификаций сделали чуть разным. Но это мелочи.
А не мелочи — это то, что отдельного разъёма для наушников нет, слота для карт памяти нет, беспроводной зарядки тоже нет. Спасибо, хоть NFC есть, иначе получились бы какие-то совсем нелепые тяготы и лишения по цене неплохого Самсунга, у которого все эти «фишки» есть.
Зачем это терпеть? А вот зачем!
Самый дешёвый смартфон с флагманским процессором 2019 года
Здесь бы поставить *звёздочку в стиле сотовых операторов и оговориться «до выхода Xiaomi Pocophone F2». Но факт состоит в том, что чёрт его знает, когда и каким будет второй Покофон, и по какой цене его будут продавать в России.
А если мы рассматриваем ситуацию здесь и сейчас, в конце января 2019 года, мы приходим к выводу, что Honor View 20 — самый быстрый в мире смартфон на Android. Если вы знаете, что такое Kirin 980, вы понимаете о чём речь. Если не знаете, почитайте, прежде чем зубоскалить и писать в комментариях, что «обзорщик поехал крышей и несёт дичь!».
Отдельно Honor гордится жидкостным охлаждением процессора, которое позволяет шпарить в игры без риска перегрева (и снижения производительности — это слово у нас троттлингом зовётся). Когда-то такие навороты полагались только игровым моделям (см. Honor Play), а теперь их внедряют и в гражданские гламурофоны.
Вообще, если рассуждать о процессорах, не стоит забывать, что весной появятся смартфоны на базе Snapdragon 855. Эти смартфоны будут незначительно быстрее в приложениях и намного быстрее в играх (на Full HD-экранах, правда, разницу вы почувствуете только эдак в 2020-2021 гг.). Но уже сейчас понятно, что Honor View 20 будет среди них золотой серединой, потому что Xiaomi Mi 9, есть риск, со сменой поколений подорожает и станет менее привлекательным, а «гоночный» Pocophone F2 точно не научат фотографировать на таком уровне:
48 мегапикселей не настоящие, и это хорошо
Раньше уровень крутизны камеры смартфона измерялся в мегапикселях (и многие люди, которые плохо разбираются в камерах, до сих пор ориентируются на количество Мп). А профессионалы и фанаты мобильников уже понимают, что много мегапикселей вредят камере, поэтому важнее оптика, светосила и размер каждого отдельного пикселя.
Поэтому я аплодирую маркетологам, которые создали камеры нового типа — начиная с Huawei P20 Pro и продолжая нашим сегодняшним героем.
Потому что, с одной стороны, сенсор Sony IMX586 (такой же устанавливают в Huawei Nova 4 и, по слухам, будут устанавливать в Xiaomi Redmi Note 7 Pro, только с другой оптикой) позволяет эффективно навешивать маркетинговую лапшу плакатами с надписью «48 МЕГАПИКСЕЛЕЙ!!!».
В действительности много мегапикселей не дают прироста в качестве. Если одна женщина рожает ребёнка за 9 месяцев, это не означает, что 9 женщин сумеют родить одного ребёнка за месяц.
Так вот, для тех, понимает, что 48 мегапикселей — позорище, которое скорее портит картинку, чем улучшает, маркетологи на ушко говорят «дружище, расслабься, это камера типа Quad Bayer, в ней 12 реальных мегапикселей, а остальные вспомогательные для ночной съёмки или дутые, если фотографируешь днём». В общем, владельцы Huawei P20 Pro и Mate 20 Pro понимают, о чём речь. Для них рапортую: у нас тут огромный сенсор ½” с реальными 12 Мп и пикселями размером 1.6 мкм.
Оптика, правда, не «царская» (иначе вы можете не захотеть доплачивать за Huawei P30 чуть позже, пришлось сделать немного ухудшений) и оптической стабилизации, по старой хоноровской традиции, нет. Но даже то, что есть, позволяет фотографировать лучше смартфонов среднего класса (Honor 10, Nokia 7 Plus, ASUS ZenFone 5) и многих старых флагманов (Apple iPhone 8, OnePlus 5T, Samsung Galaxy Note 8). О том, что Honor View 20 может заткнуть за пояс Samsung Galaxy S9, Huawei P20 Pro или iPhone Xr, я бы пока не заикался, но Xiaomi Mi 8 или стандартный Huawei Mate 10, есть такое чувство, останутся позади. Нужно сравнивать вживую.
Тестовые фото из офиса на закате зимой в Москве почти ничего не скажут о качестве камеры, но в обстановке, приближенной к боевой, других фото добыть не удалось.
А для тех, кого тошнит от этого «техно-онанизма» с подробным рассмотрением всяких малозначительных деталей, есть простой и прикольный режим съёмки, который позволяет сделать вас более худым на фото или даже видео. Да, теперь не обязательно втягивать живот. Мне, как любителю пива и бургеров, кажется, в отличие от пресловутого замазывания прыщей и растягивания глаз на селфи, это очень полезная функция. А вам?
Селфи-камера стала немного лучше в сравнении с Honor 10 и Huawei Mate 20 Pro. Правда, для того, чтобы приучить себя таращиться «вон в ту дырку в экране» в левом верхнем углу, понадобится пару недель.
4000 мАч в аккумуляторе, потому что меньше — не солидно
Здесь комментировать особо нечего — процессоры во флагманских смартфонах работают быстро, но кушают много, поэтому им полагаются усиленные аккумуляторы.
Если процессоры кушают экстремального много из-за кривых рук их разработчиков (привет Самсунгу и создателям Exynos 9810 для Galaxy Note 9), даже 4000 мАч не помогают. Но Хуавей/Хонор в этом плане не настолько криворукие, поэтому с 4000 мАч ваш Honor View 20 спокойно протянет сутки, а то и 1.5 суток от одного заряда. А если вы фанат игр и разрядили смартфон досрочно, со стандартным зарядным устройством Huawei Supercharge сможете пополнить 55% заряда аккумулятора за полчаса.
Дальше смартфон будет мусолить заряд дольше (чтобы не взорваться), да и не-хуавеевские (не Supercharge) зарядники будут заряжать Honor View 20 крайне долго. Но для всех, кроме маньяков, которые не отлипают от экрана мобильника, даже такого потенциала будет выше крыши.
Единственное, что огорчает в Honor View 20 с ходу — звук. Динамик громкой связи один, и он неплох, но Huawei P20 Pro по такой же цене звучит лучше, да и дешевеющий Sony Xperia XZ2 — тоже. В наушниках звук стоит проверить в отдельном порядке, но чуда не ждите — будет всё тот же хуавеевский стандарт звучания, когда одна публика говорит «да нормально качает, чего вы докапываетесь к мобильнику?», а аудиофилы кривят физиономии и причитают, что кроме полумёртвого ZTE с уже мёртвым Axon 7 всем остальным китайцам медведь на ухо наступил. И нет этому конца.
Брать или не брать?
Судя по предварительным данным, Honor View 20 влетит вам в 35-40 тысяч рублей. Оставим версию за 40 «килорублей» в покое — 256 Гбайт памяти нужны не всем — и прикинем, как новый царь-Хонор выглядит на фоне конкурентов.
Xiaomi Pocophone F1, как вы понимаете, не конкурент, потому что хуже по автономности (процессор кушает больше, как и дешёвый экран), по скорости работы (медленнее везде, кроме игр — в играх паритет), качеству корпуса (с разгромной разницей) и так далее.
Honor 10, ASUS ZenFone 5, iPhone 7, Samsung Galaxy S9, Huawei P20/Mate 20 — тоже не конкуренты, ни по качеству камер, ни по автономности. Xiaomi Mi 8 зачастую будет фотографировать не хуже в солнечную погоду, но проиграет в пограничных режимах наподобие съёмки закатов/рассветов — когда оптическая стабилизация ещё не играет решающей роли (как в полной темноте), а важнее диапазон (способность сенсора снимать одновременно хорошо синее небо и синюю траву, пересвечивать/затемнять что-то одно из-за конструктивных недостатков). Аналогичное соперничество получится и с Meizu 16th. Кто у нас там ещё остаётся? OnePlus 6? Ну, он как парень в подростковом возрасте, когда «ломается» голос, и, внезапно для себя, переходишь от баса к визгу наподобие Витаса. В общем, размер есть, а умения хорошо снимать в любых условиях (как это было у OnePlus 3/3T) нет. И постоянные сказки «вот с новой прошивкой щас как раскроем потенциал фотосъёмки!».
Самым страшным врагом нового флагмана Honor будет Samsung Galaxy S9 в «серой» рознице (36-39 тысяч рублей). Потому что у Самсунга есть разъём для наушников, есть беспроводная зарядка, есть слот для карт памяти, намного выше качество съёмки видео, да и фотосъёмка не хуже, потому что:
- Мастерство не пропьёшь, даже если ты Самсунг и ленишься придумывать что-то новое в смартфонах
- Против хорошей оптической стабилизации + качественного (пусть и более старого) сенсора + отличной оптики нет приёма. Никакие искусственные интеллекты и прочие гербалайфы не спасут.
С другой стороны, скорость работы базового (не «плюса») Galaxy S9 заметно ниже, а с автономностью вообще швах — без Power Bank страшно из квартиры выходить.
И не забывайте о Huawei P20 Pro, у которого фотографии на тыльную камеру лучше (да-да, всё ещё лучше!), автономность хуже, но незначительно, дисплей даже чуть более крутой, скорость работы отличается слабо (года через полтора разница уже будет заметной), а цена составляет 40 тысяч в официальной рознице. За такие заслуги ему можно простить и айфоноподобный дизайн, и отсутствие режима, который превращает толстых людей в худых на видеозаписях.