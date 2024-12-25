Три смартфона с камерами уровня лучших iPhone и Samsung, но за полцены. Да, такие всё ещё существуют

Откуда танцуем

Давайте не будем на этот раз говорить о «смартфонах с лучшей камерой до 10/20/30 тысяч рублей» и т.д., а поговорим только о тех смартфонах, которые могут целиться в высшую лигу по качеству съёмки — то есть НУ МИНИМУМ уровня iPhone 14 Pro Max, iPhone 15 Pro, а желательно — уровня iPhone 15 Pro Max, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max и т.д. И только их уже будем рассматривать. А о более дешёвых моделях поговорим как-нибудь в другой раз — уж очень их много, не хочется делать «простыню» текста и распыляться на варианты вообще под все бюджеты сразу.

Сразу предупреждаю, что смартфоны с камерами, способными потягаться со старшими моделями современных iPhone, стоят от 30 тысяч рублей. Точнее, от 33-35 начинаются варианты, если очень повезёт, а за 40+ тысяч рублей — уже более часто встречающиеся модели.

Б/у и «восстановленные» смартфоны на этот раз тоже не будем рассматривать — ну их в баню. Только новые.

Есть ли в них подвох? Ну, какого-то откровенного (брак или конструктивные просчёты) — нет. Просто в основном люди покупают либо очень дешёвые смартфоны без оглядки на качество, либо очень дорогие (после продажи почки, в кредит и т.д.). Самые умные берут смартфоны со средними характеристиками во всём и норм.ценой, а в сторону «лучшая камера и подешевле, с остальным смирюсь» или «лучший дисплей», «лучшая автономность» мало кто копает. Мы тут, благо, сайт как раз про смартфоны, поэтому имеем возможность и про модели под узкие интересы поговорить.

И да, вариантов в этом списке будет не много — потому что недооценённых смартфонов в продаже тоже мало. Да и эти могут подорожать, если народ «распробует» их плюсы. Поэтому цены в статье актуальны на момент написания и на этом наши полномочия всё — если в дальнейшем подорожает, ищите в других магазинах. Ну либо напишем ещё одну статью, по более поздним реалиям.

Итак, смартфоны:

Смартфоны с самыми качественными камерами по умеренной цене

Google Pixel 7 Pro

Амэрикен бой 2022 модельного года. На момент выхода конкурировал с Apple iPhone 14 Pro Max и Samsung Galaxy S22 Ultra.