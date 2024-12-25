Три смартфона с камерами уровня лучших iPhone и Samsung, но за полцены. Да, такие всё ещё существуют

Три смартфона с камерами уровня лучших iPhone и Samsung, но за полцены. Да, такие всё ещё существуютПросто не смотрите перед покупкой в сторону «заезженных» брендов
Откуда танцуем
Давайте не будем на этот раз говорить о «смартфонах с лучшей камерой до 10/20/30 тысяч рублей» и т.д., а поговорим только о тех смартфонах, которые могут целиться в высшую лигу по качеству съёмки — то есть НУ МИНИМУМ уровня iPhone 14 Pro Max, iPhone 15 Pro, а желательно — уровня iPhone 15 Pro Max, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max и т.д. И только их уже будем рассматривать. А о более дешёвых моделях поговорим как-нибудь в другой раз — уж очень их много, не хочется делать «простыню» текста и распыляться на варианты вообще под все бюджеты сразу.
Сразу предупреждаю, что смартфоны с камерами, способными потягаться со старшими моделями современных iPhone, стоят от 30 тысяч рублей. Точнее, от 33-35 начинаются варианты, если очень повезёт, а за 40+ тысяч рублей — уже более часто встречающиеся модели.
Б/у и «восстановленные» смартфоны на этот раз тоже не будем рассматривать — ну их в баню. Только новые.
Есть ли в них подвох? Ну, какого-то откровенного (брак или конструктивные просчёты) — нет. Просто в основном люди покупают либо очень дешёвые смартфоны без оглядки на качество, либо очень дорогие (после продажи почки, в кредит и т.д.). Самые умные берут смартфоны со средними характеристиками во всём и норм.ценой, а в сторону «лучшая камера и подешевле, с остальным смирюсь» или «лучший дисплей», «лучшая автономность» мало кто копает. Мы тут, благо, сайт как раз про смартфоны, поэтому имеем возможность и про модели под узкие интересы поговорить.
И да, вариантов в этом списке будет не много — потому что недооценённых смартфонов в продаже тоже мало. Да и эти могут подорожать, если народ «распробует» их плюсы. Поэтому цены в статье актуальны на момент написания и на этом наши полномочия всё — если в дальнейшем подорожает, ищите в других магазинах. Ну либо напишем ещё одну статью, по более поздним реалиям.
Итак, смартфоны:
Смартфоны с самыми качественными камерами по умеренной цене
Google Pixel 7 Pro
Амэрикен бой 2022 модельного года. На момент выхода конкурировал с Apple iPhone 14 Pro Max и Samsung Galaxy S22 Ultra.
На начало 2025 г. по фото и видео днём, а также ночным фото слабо отличается от iPhone 15 Pro Max. Вот можете посмотреть видео и удостовериться (извините, на скрепном Rutube таких видеосравнений мы не нашли, поэтому держите вражеский замедленный сайт). На болтовню на инстранном языке можете не отвлекаться, просто полистайте и посмотрите наглядные сравнения:
Нет, ну если быть душнилой до конца, открывать фотографии на 32” 4K мониторе и увеличивать их раз в 4-8, то да — iPhone 15 Pro Max какие-нибудь кирпичики на стенах прорисовывает немного чётче. Но iPhone 15 Pro Max стоит 150 тысяч, а его аналог по качеству камер — iPhone 16 Pro — стоит 125 тысяч минимум. А знаете, сколько стоит Google Pixel 7 Pro?
Ну, бывают экземпляры и за 30-32 тысячи, но там откровенные потёртые б/у. А вот за 36-37 тысяч (с учётом таможенной пошлины на посылки) уже Пиксели нормального качества — оригинальные, с пломбами, без следов эксплуатации, не с изношенным аккумулятором.
Минусы? Их есть у
меня Пикселя, и несколько:
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Это будет вариант с 128 ГБ. По оперативной памяти-то всё неплохо (12 ГБ), но постоянной памяти всего лишь 128. Потому что такие модели неохотно брали, они два года валялись на складах, а теперь их продают в стиле «ну хоть как-то хоть за сколько-то распродать и забыть уже». С учётом того, насколько жирными стали современные версии Android свободно будет в лучшем случае 110 ГБ. И вот с ними придётся жить. Короче, много фото или видео не влезет, но то, что влезет, будет снято очень качественно.
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Гарантии в России, разумеется, никакой нет, потому что это доставка из Китая, ребята.
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Быстро разряжается. Это проблема всех Пикселей — «чистый» Андроид, в отличие от китайских оболочек, не особо-то приспособлен экономить заряд при отсутствии нагрузки или при умеренной нагрузке на процессор. Поэтому автономность — обхохочешься. При 5000 мАч в аккумуляторе Pixel 7 Pro работает на уровне Android-смартфонов с 4200-4400 мАч. Не потому, что аккумулятор в нём изношен — это нормальная автономность для Pixel 7 Pro.
С другой стороны, ходят же люди с iPhone 14, iPhone 15 (не Pro) и такой же автономностью, и даже делают вид, что довольны — значит жить можно и с таким аккумулятором.
Надёжностью смартфоны Pixel не славятся, но у Pixel 7 Pro на сегодняшний день настолько уж фатальных недостатков, как у Pixel 8 (где брак шлейфа дисплея — норма) нет. Разве что со временем изнашивается (и даже может выпасть из корпуса!) кнопка регулировки громкости. Но такое случается не у всех и не всегда.
А так — смартфон хороший: дисплей яркий с идеальной цветопередачей, корпус компактный, динамики классные, процессор быстрый, камеры, как я уже сказал, шедевральные. Если вы сможете укладываться в 128 ГБ памяти и согласны носить Power Bank для регулярной, в течение дня, подзарядки — можете брать. Более дешёвого способа влиться в мир качественных камер на Android или iOS сегодня нет.
HUAWEI P60/P60 Pro
Даже более крутой вариант. HUAWEI серии P60 вышли весной 2023 г. и по сей день не особо устарели. Особенно приятно, что эти смартфоны умудрились «проскочить» период провальных (прожорливых и перегревающихся) Snapdragon 888/8 Gen 1 — у 888 и архитектура была кривая, и техпроцесс, у 8 Gen 1 была хорошая архитектура, но проблемный техпроцесс Samsung. Хуавеи поколения P60 работают на 8+ Gen 1, которые уже изготавливались не на Samsung, а на фабриках TSMC, поэтому всё у них хорошо и с автономностью, и с производительностью. На сегодняшний день это что-то уровня Snapdragon 7 Gen 3 или 8s Gen 3 — более чем.
Но главное — камеры! Они просто офигенные. Вот посмотрите сравнение HUAWEI P60 Pro с iPhone 15 Pro Max:
Качество съёмки настолько клёвое, что даже сложно назвать однозначного победителя: iPhone, конечно, хорошо снимает видео, но HUAWEI зачастую лучше фотографирует.
Чем отличается HUAWEI P60 от P60 Pro? Зум-камерой (телефото): у P60 Pro зум 3x, но сама камера ближе по качеству к основной (то есть портреты какие-нибудь можно фотографировать не хуже, чем на основную камеру). У P60 стандартного камера скорее не для портретов с размытием фона, а для фотографирования с большого расстояния, потому что в ней оптический зум 5x — как у всех современных флагманских смартфонов, кстати, включая iPhone 16 Pro Max и Samsung Galaxy S24 Ultra.
Ну и ещё P60/P60 Pro отличаются мощностью зарядки — у Pro-версии 88 Вт, у стандартной — 66 Вт. Но в обоих случаях этой мощности зарядки более чем достаточно.
И-и-и… в отличие от Пикселей, тут даже нет конструктивных просчётов или брака. Если уж придираться, то компактности ради (дисплей 6.67” против 6.8” – 6.9” в большинстве флагманских смартфонов) в смартфоны поставили не 5000 мАч, а 4815 мАч. Но это даже не 200 мАч разницы, а 185 мАч и, в целом, автономность тут не рекордная, но между iPhone 15 и iPhone 15 Pro.
По ценам очень сложно говорить: HUAWEI P60 серии осталось мало в продаже, цены скачут от малейшего всплеска интереса к ним.
За последние пару месяцев (ноябрь-декабрь 2024 г.) на Pepper любители скидок регулярно отлавливали HUAWEI P60 и P60 Pro за 35-40 тысяч рублей. Это просто подарок, честно говоря — я вам напомню, что по такой цене сетевые магазины толкают Poco X6 Pro или Samsung Galaxy A55, которые в подмётки не годятся годовалым флагманским HUAWEI по качеству съёмки, ведь P60 снимает примерно на уровне Samsung Galaxy S23 Ultra/S24 Ultra.
Но такого как с Пикселями — чтобы открыть маркетплейс и у тебя всегда полно вариантов за 35 тысяч рублей в продаже у нескольких продавцов — уже нет. Прямо сейчас, на 25 декабря 2024 г. в М.Видео и Эльдорадо на Мегамаркете наблюдаю P60 8/256 ГБ по 35 тысяч рублей, но не ручаюсь, что смартфоны в наличии по всех регионах.
В любом случае — берите на заметку и мониторьте эту модель. Найдёте в продаже по цене до 42 тысяч рублей — покупайте, это лучший по качеству камеры смартфон не то, что до 50 тысяч, а и до 80 тысяч рублей по сей день.
Скорей всего, к весне 2024 г. новых P60 в продаже уже не останется. Но уже наклёвывается другая интересная альтернатива:
HUAWEI Pura70
Примерно от 45 до 50 тысяч рублей простирается территория другого очень крутого смартфона по качеству камер — HUAWEI Pura70. На Pepper он мелькал в сентябре в продаже в Яндекс.Маркете даже за 37 тысяч рублей. Но там была сложная схема (оплата картой Альфа Банка, использование промокода, переключение на регион Сочи, где Яндекс.Маркет почему-то показывал цены ниже, и в момент покупки, когда товар уже в корзине, переключение региона обратно).
В среднем же сейчас это именно смартфон за 45-50 тысяч.
Блин, чрезвычайно сложно найти наглядное сравнение Pura70 с конкурентами, чтобы показать вам видеоролик — все обзорщики хайпили только на более дорогом Pura70 Ultra, а в нём камеры другие. Ну ладно — вот держите HUAWEI Pura70 Pro (основная камера и фронтальная камера у Pura70 и Pura70 Pro одинаковые, отличаются зум-камеры и ультраширокоугольная камера) в сравнении с Samsung Galaxy S24 Ultra и OnePlus 12, Андрей из Quke сравнивал:
Как видите из видоса (а если не видите, то вините сами знаете какую госслужбу — сорри, мы не можем перезаливать чужое видео на VK или другие хостинги) — по качеству основной камеры Pura70 Pro — это уровень Samsung Galaxy S24 Ultra или Xiaomi 14 Ultra. Разве что глубокой ночью в темноте качество съёмки видео немного хуже, ну и в зуме 10x Samsung выдаёт картинку чуть лучше. Но это мелочи, основная камера такая же по качеству.
И я напомню вам, что Samsung стоит… ну, 80-82 тысячи минимум, если будете заказывать его без гарантии из Китая. Xiaomi 14 Ultra — около 80 тысяч рублей (не помню, ловит ли перепрошитая «китайка в глобалку» полноценно российский 4G?).
А Pura70 — 45-50 тысяч. Да, она хуже тянет игры (процессоры Kirin в целом не особо игровые, хотя поиграть можно), и всё-таки это смартфон с классным дисплеем, нормальной автономностью, отличными камерами и современным Android. И у вас возникает главный вопрос:
Так Google-сервисы работают на HUAWEI или нет?
Вкратце: всё работает. Для работы большинства приложений даже ничего дополнительно устанавливать не надо. Но если вас интересуют подробности, прежде чем потратить 40 тысяч рублей на смартфон HUAWEI с хорошими камерами, вот вам инструкция в деталях:
Совсем недавно ради доступа к «ютубу» и прочим сервисам от Google, владельцам техники от HUAWEI приходилось выбирать один из нескольких способов возврата непосильно нажитого. Были и веб-версии приложений, и Vanced/Revanced-моды. Но отдельного внимания заслуживала утилита Gspace, которая обманывала сервера Google и позволяла войти в свой аккаунт в отдельной среде.
Сегодня это приложение немного сменило название, и теперь его можно отыскать в AppGallery по запросу «Gbox». Собственно, это и есть почти весь гайд по возврату Google-сервисов. Минимум шагов, и никакого «красноглазия»:
- Откройте AppGallery и введите в поисковой строке «Gbox». Нажмите установить и дождитесь завершения загрузки;
- Запустите приложение и пройдите процедуру авторизации в своем аккаунте Google;
- Перейдите внутри Gbox в Google Play;
- Вы великолепны, и теперь можете скачивать любые приложения или игры, которых нет в родном магазине приложений.
Если какое-то приложение находится в Google Play, но при этом его аналогичная версия обнаруживается и в AppGallery, то система устройства предложит установить его именно из последнего источника. Обойти такое ограничение можно установкой apk-файла из стороннего источника.
Ну и несмотря на то, что по умолчанию все приложения «селятся» внутри Gbox, никто не запрещает выносить иконки этих приложений на рабочий стол. Делается это долгим нажатием на нужное приложение внутри самой утилиты.
Ещё варианты смартфонов?
Вот прям таких, чтобы недооценённые и очень выгодные — нет. Опять же, можете поискать Pixel 6 в разных вариантах, он чуть дешевле, но там в основном б/у экземпляры. Иногда за бесценок (35 тысяч с учётом пошлин) мелькает OnePlus 10 Pro. Но он печальный по автономности, да и скорей всего это уже рефаб — восстановленный из б/у экземпляр
Все остальные смартфоны в рецепт «камеры уровня лучших iPhone и Samsung, но цены на 40+ тысяч дешевле» не укладываются. То есть можно купить другие смартфоны — тоже с очень крутыми камерами и даже автономностью/производительностью как у iPhone 16 Pro Max, либо лучше. Но это уже будет 75+ тысяч минимум, при заказе из Китая, с китайскими прошивками, из которых нужно удалять приложения с иероглифами, ставить Google-сервисы (да, в китайских версиях HONOR, Vivo, Oppo, OnePlus и Xiaomi Гугл-сервисов встроенных тоже нет), переключать клавиатуру и систему на русский язык, терпеть «глюки» с не приходящими уведомлениями мессенджеров и вообще по-всякому развлекаться.
Поэтому на вашем месте мы бы выбирали между Pixel 7 Pro, пусть и с 128 ГБ вариантом, если вам, помимо фото, важно качество записи видео глубокой ночью). И для всего остального брали бы HUAWEI P60/P60 Pro, либо Pura70 — это последние, на сегодняшний день, смартфоны с камерами, как у моделей вдвое дороже.
Ну а Google-сервисы на HUAWEI ставятся легко — см. выше.