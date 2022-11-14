Один лучших в мире смартфонов по автономности. С хорошими процессором и экраном. За 16 тысяч рублей

Один лучших в мире смартфонов по автономности. С хорошими процессором и экраном. За 16 тысяч рублейRealme 10
Прошло полгода с релиза Realme 9 — и мы уже встречаем новые номерные модели Realme, теперь под номером 10. В этот раз внешность смартфонов существенно переработали, и "основной" Realme 10 смотрится ощутимо дороже своей цены. А что там по внутренностям?
Внешний вид
Честное слово — не могу не восхищаться тем, как сейчас китайцы стали относиться к дизайну своих смартфонов. Не только Realme (не так давно я нахваливал внешность Infinix Note 12 Pro — правда, там в остальном смартфон был очень грустным). Все эти плоские грани “под металл” (или это и правда металл?!), аккуратные и стильные блоки камер, приятные текстуры спинки… Красота!
Realme 10
Ferra.ru
Realme 10 — один из самых красивых современных смартфонов. Он симпатичнее даже Realme 9 Pro+, и его очень приятно держать в руке как без чехла, так и в фирменном силиконовом чехле.
Realme 10
Ferra.ru
Это ещё и благодаря тому, что смартфон относительно лёгкий — всего 178 грамм.
Realme 10
Ferra.ru
Радует, и что разъём 3,5-мм для гарнитуры по-прежнему на месте, хотя FM-радио не поддерживается. Также из плюсов: разъём USB-C (пожалуй, пора перестать его отмечать среди положительных качеств — всё же, сегодня это уже обязательный стандарт), раздельный слот для двух nano-SIM и карты памяти MicroSD, что при стандартных 128 Гбайт памяти даже в младшей версии не так уж и обязательно. Но пусть будет.
Realme 10, кнопки
Ferra.ru
Недостатки, правда, пришли откуда не ждали. Смотрите, Realme 10 имеет модуль NFC (что хорошо), и сканер отпечатков пальцев (тоже хорошо). И даже то, что сканер встроен в кнопку питания/блокировки не является минусом само по себе, но… В общем, сканер этот то ли не очень точный, то ли очень торопливый. Часто бывает такое, что я просто беру телефон в руки, ещё не успеваю специально приложить нужный палец к кнопке, как сенсор уже что-то там регистрирует — оказывается, я случайно коснулся другим пальцем или частью ладони этого сенсора — а всё потому, что он не особо-то утоплен в корпус. Или пытаюсь прикоснуться нужным пальцем, но, видимо, как-то не так — и снова ложное срабатывание. Пара таких случайных нажатий — и вот уже сканер на 30 секунд заблокирован. Хочешь пользоваться телефоном — вводи пароль.
Не то чтобы это большая проблема, но я не помню такого у других смартфонов со встроенным в кнопку сканером.
Realme 10, штатная плёнка не по размеру
Ferra.ru
Второй недостаток — штатная плёнка явно предназначена для экранов поменьше. Сначала я думал, что её просто криво наклеили (справа она слишком сильно отстаёт от краёв экрана), но тогда бы слева она налезала на бок, а этого нет, так что дело всё же в размере. Не знаю, как там у всех смартфонов в магазине будет, но у моего экземпляра было именно так.
Экран
В Realme 10 установлен Full-HD AMOLED-экран с частотой обновления 90 Гц. Это, конечно, не 120 Гц, но всё же лучше, чем 60 Гц. Я на постоянной основе пользуюсь тремя смартфонами на каждом из которых экран работает именно в 120 Гц, также я купил себе планшет именно с экраном 120 Гц, и в общем когда я беру в руки какой-то смартфон с 60 Гц экраном, то долго не могу к этому привыкнуть. С 90 Гц проще, хотя разница и видна. Во всяком случае, если интерфейс работает идеально плавно (как у Realme 10), то от 90 Гц есть хоть какой-то толк по сравнению с 60 Гц.
Параметры экрана тоже в порядке — это вам не какой-нибудь Infinix. Баланс белого в режиме по умолчанию — 7500К, а если поставить “Режим Pro” с пресетом “Кинематографические” (там обещают профиль Display P3) — то и вовсе идеальные 6500К. Запас яркости при этом даже чуть выше, чем у Realme 9 Pro+ — хита прошлого полугодия (Realme обновляет номерные смартфоны раз в полгода).
|Realme 10
|Максимальный уровень яркости (макс./мин.)
|427/1,92 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|бесконечная
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|4,37
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,2
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|6500-7500К
В общем, даже под ярким солнцем всё отлично видно, и цвета приятные.
Интересно кстати, что в Realme 10 компания поменяла тему фирменного интерфейса: теперь вместо синих тонов присутствуют оранжево-зеленоватые, как бы осенние. Выглядит стильно и свежо.
Производительность и автономность
Смартфон работает на процессоре MediaTek Helio G99, который примерно аналогичен Qualcomm Snapdragon 695 (CPU чуть слабее, а GPU чуть шустрее). В целом производительности более чем достаточно для повседневного использования, разве что современные трёхмерные игры могут работать не идеально. К примеру, Genshin Impact иногда подлагивает и вообще смотрится мыльновато. А вот с более старыми Modern Combat 5 и Asphalt 9 проблем нет, но запускаются они только в 30 FPS.
Что касается автономности, то это один из лучших современных смартфонов. Среди моделей с аккумулятором 5000 мАч, Realme 10 уступает только Wiko T3, который работает на слабеньком Helio P35 — разница в производительности этих смартфонов как небо и земля, а разница в автономности — незначительная и на уровне погрешности измерений.
Время полного разряда смартфонов в минутах: чтение, видео, игры
Среди “железных” проблем у Realme 10 есть только одна — фейковый гироскоп. Т.е. система видит гироскоп, но работает он… Скажем так — очень неточно и с задержкой. Если вы планируете использовать смартфон для VR или просмотра 360-панорамного видео, то это не ваш вариант. Прицеливание гироскопом в играх тоже будет работать криво и скорее раздражать, чем помогать.
Камера
Realme 10 определённо не стоит воспринимать как камерофон. Во-первых, здесь, по сути, всего одна основная камера — даже нет сверхширика. Во-вторых, камера эта — скажем так — начального уровня, сам сенсор. Впрочем, программно снимки “вытягиваются” и порой получается очень даже неплохо, как повезёт.
Ferra.ru
В пасмурную погоду, однако, снять что-то красивое почти невозможно — камера будто “не видит” цвет. На снимке с зелёным слоном из травы, валяющиеся на земле листья в реальности не были такими блёклыми и серыми — в них было много желтоватых и даже красноватых оттенков. А вот слон, с другой стороны, не был настолько зелёным. Т.е. какие-то очень яркие цвета камера усиливает (как в режиме AI, так и без него), но мягкие оттенки — почти не замечает.
Впрочем, стоит выйти Солнцу — и ситуация улучшается.
Ночью Realme 10 снимает относительно неплохо, но чересчур старается высветлить снимок и показать значительно больше света, чем было в реальности. Обычно таким страдают смартфоны Xiaomi, но начиная с Realme 9 тенденция появилась и у Realme.
При этом, резкость не такая уж высокая — оптического стабилизатора здесь нет и любые микродвижения рук приводят к лёгкому смазыванию. Однако в целом снимки всё равно выглядят прилично в том числе на экране монитора. Главное — на надо их увеличивать.
Что касается селфи-камеры: если у Realme 8 и 9 был сенсор Sony IMX471 Exmor RS, то в Realme 10 уже стоит Omnivision OV16A1Q. Снимает он хорошо и чётко даже в помещении, но не ночью.
По видеосъёмке тут всё относительно терпимо (для такой цены) с поправкой на отсутствие стабилизатора. Но снимать надо строго в 30 кадров в секунду, т.к в 60 к/с заметно ниже разрешение — будто камера снимает не с прогрессивной, а чересстрочной развёрткой с последующим программным деинтерлейсингом.
Конкуренты
|Realme 10
|Samsung Galaxy A33
|Tecno Camon 19 Pro
|Операционная система
|Android 12 + Realme UI 3.0
|Android 12 + One UI 4.1
|Android 12 + HIOS 8.6
|Экран
|6,4’’, 1080x2400 пикс., 20:9, AMOLED, 90 Гц, 411 ppi
|6,4’’, 1080x2400 пикс., 20:9, AMOLED 90 Гц, 411 ppi
|6,6'', 1080х2460 пикс., 20,5:9, IPS, 120 Гц, 395 ppi
|Процессор
|MediaTek Helio G99, 2x Cortex-A76 2,2 ГГц + 6x Cortex-A55 2,0 ГГц
|Exynos 1280, 2x Cortex-A78 2,4 ГГц + 6x Cortex-A55 2,0 ГГц
|Mediatek Helio G96, 2х Cortex-A76 2,05 ГГц + 6x Cortex-A55 2,0 ГГц
|Графика
|Mali-G57 MC2
|Mali-G68
|Mali-G57 MC2
|Оперативная память
|4 Гбайт
|6 Гбайт
|8 Гбайт
|Накопитель
|128 Гбайт
|128 Гбайт + MicroSD
|128 Гбайт + MicroSD
|Связь
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS, BeiDou
|NFC, LTE, Wi-Fi b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, GPS, GLONASS, BeiDou
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.1, GPS, GLONASS, BeiDou
|Камеры
|Основная: 50 Мп f/1,8 + 2 Мп f/2,4 (сенсор глубины), качество видео до 1080@60 FPS, фронтальная: 16 Мп f/2,5
|Основная квадро: 48 Мп f/1,8 + 8 Мп (сверхширик) f/2,2 + 5 Мп (макро) f/2,4 + 2 Мп (сенсор глубины) f/2,4, качество видео: до 2160@30 FPS, фронтальная: 13 Мп f/2,2
|Основная тройная: 64 Мп f/1,6 + 50 Мп f/2,0 (зум 2х) + 2 Мп f/2,4 (сенсор глубины), качество видео: до 1080@30 FPS Фронтальная: 32 Мп f/2,4
|Аккумулятор
|5000 мАч
|5000 мАч
|5000 мАч
|Размеры
|159,9х73,3х8 мм
|159,7x74x8,1 мм
|166,8х74,6х8,6 мм
|Масса
|178 г
|186 г
|204 г
|Класс защиты
|нет
|IP67
|нет
|Цена
|18 тысяч рублей
|20 тысяч рублей
|18 тысяч рублей
Samsung Galaxy A33
Samsung Galaxy A33
Samsung.com
Galaxy A33, который в серой рознице (параллельный импорт) можно найти за 20-22 тысячи рублей, лучше, чем Realme 10 практически во всём, кроме эргономики (тяжелее) и автономной работы. Тут шустрее процессор и графика, а главное — лучше камера. Ирония ещё в том, что точно такая же основная камера, как в Realme 10, установлена в более дешёвой модели — Samsung Galaxy A23, но при этом там есть оптический стабилизатор.
Экран у Samsung по характеристикам такой же, как у Realme 10 (не удивлюсь, если это вообще точно такая же матрица), но дополнительно имеется защита от пыли и воды по стандарту IP67.
Tecno Camon 19 Pro
Tecno Camon 19 Pro
tecno-mobile.com
Здесь камера тоже будет на голову выше, чем у Realme 10, и даже экран имеет частоту обновления 120 Гц, а не 90 Гц, но, с другой стороны, этот экран — IPS. Ещё у Tecno чуть слабее процессор (не критично, да и GPU такой же), хуже автономность, а вес — свыше 200 грамм.
Итого
В общем, если вам нужна прям серьёзная камера для фотографических подвигов, то Realme 10 — не для вас, копите на Realme 9 Pro+. И в целом Realme 10 дешёвым смартфоном (по крайней мере, по его стартовой официальной цене в 18 тысяч рублей) не назовёшь, потому что около двадцатки уже есть менее толковые по процессору и экрану, но более интересные по качеству съёмки варианты. Иногда даже с водозащитой, как параллельно импортированный Самсунг.
Если вы считаете, что за 20 тысяч лучше взять Samsung Galaxy A33 из серого импорта, то чем будете крыть вот этот вариант в таком же сером импорте?
Aliexpress.ru
И меня тоже немного смущает, что от почти идеального набора «вот вам 108 Мп камера, Snapdragon 680, OLED и 5000 мАч с быстрой зарядкой» Realme ушли… не вверх или вниз, а в сторону. Возможно, Realme 9, который по всему, кроме мощности процессора, превосходил более дорогой Realme 9 Pro, «сломал» модельный ряд.
А может это просто начало чего-то нового, потому что и сильные стороны у Realme 10 теперь другие.
Потому что офигительно долго работает от аккумулятора, что вкупе с хорошим экраном, неплохой (для такой цены) производительностью и симпатичной внешностью даёт нам универсальный повседневный смартфон, которого многим пользователям хватит “за глаза”. Если автономность — ваш главный приоритет, то искать что-то ещё бессмысленно. Дольше сегодня протянут от аккумулятора только пара бюджетников с HD-экранами и гораздо более дохлыми процессорами.
Один из самых выносливых современных смартфонов в мире. При этом с нормальным, а не маломощным процессором, и качественным экраном. В диапазоне от 12 до 15 тысяч рублей — лучший вариант для всех, кроме любителей жертвовать всеми характеристиками смартфона ради характеристик камеры
- Хороший экран
- Отличная эргономика
- Топовая автономность
- NFC, USB-C, 3,5-мм
- Слабая камера
- Ненастоящий гироскоп