Один лучших в мире смартфонов по автономности. С хорошими процессором и экраном. За 16 тысяч рублей

Второй недостаток — штатная плёнка явно предназначена для экранов поменьше. Сначала я думал, что её просто криво наклеили (справа она слишком сильно отстаёт от краёв экрана), но тогда бы слева она налезала на бок, а этого нет, так что дело всё же в размере. Не знаю, как там у всех смартфонов в магазине будет, но у моего экземпляра было именно так.

Экран

В Realme 10 установлен Full-HD AMOLED-экран с частотой обновления 90 Гц. Это, конечно, не 120 Гц, но всё же лучше, чем 60 Гц. Я на постоянной основе пользуюсь тремя смартфонами на каждом из которых экран работает именно в 120 Гц, также я купил себе планшет именно с экраном 120 Гц, и в общем когда я беру в руки какой-то смартфон с 60 Гц экраном, то долго не могу к этому привыкнуть. С 90 Гц проще, хотя разница и видна. Во всяком случае, если интерфейс работает идеально плавно (как у Realme 10), то от 90 Гц есть хоть какой-то толк по сравнению с 60 Гц.

Параметры экрана тоже в порядке — это вам не какой-нибудь Infinix. Баланс белого в режиме по умолчанию — 7500К, а если поставить “Режим Pro” с пресетом “Кинематографические” (там обещают профиль Display P3) — то и вовсе идеальные 6500К. Запас яркости при этом даже чуть выше, чем у Realme 9 Pro+ — хита прошлого полугодия (Realme обновляет номерные смартфоны раз в полгода).