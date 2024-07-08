Realme 12+ запутает вас своим именем, но это хороший смартфон, обратите внимание

Т.е. запутаться в моделях тех же Realme можно было и раньше, но сегодня путаюсь даже я, человек, который тестировал 90% всех моделей Realme. Скажем, раньше у компании были: номерная модель, номерная Pro, и ещё номерная “i” — этакая урезанная модель (Realme 9i, к примеру). С какого-то момента добавилась номерная Pro+ (Realme 9 Pro+ был первым, если мне не изменяет память). А теперь и номерная +.

Логика подсказывает нам, что Realme 12+ должен быть слабее Realme 12 Pro (не говоря уж о Realme 12 Pro+), но при этом лучше, чем Realme 12, который у компании тоже имеется.