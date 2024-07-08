Realme 12+ запутает вас своим именем, но это хороший смартфон, обратите внимание

Realme 12+ запутает вас своим именем, но это хороший смартфон, обратите вниманиеНо от количества моделей Realme в 2024 уже в глазах рябит
2024-й год обозначился не только как год больших прорывов в моделях (сравните хотя бы Tecno Camon 30 Premier с прошлогодним, ну или Realme 12 Pro+ с Realme 11 Pro+), но и как год максимально запутанного нейминга.
Т.е. запутаться в моделях тех же Realme можно было и раньше, но сегодня путаюсь даже я, человек, который тестировал 90% всех моделей Realme. Скажем, раньше у компании были: номерная модель, номерная Pro, и ещё номерная “i” — этакая урезанная модель (Realme 9i, к примеру). С какого-то момента добавилась номерная Pro+ (Realme 9 Pro+ был первым, если мне не изменяет память). А теперь и номерная +.
Логика подсказывает нам, что Realme 12+ должен быть слабее Realme 12 Pro (не говоря уж о Realme 12 Pro+), но при этом лучше, чем Realme 12, который у компании тоже имеется.
Что же представляет собой Realme 12+? С точки зрения «железа», это почти один в один Realme 11 Pro (без плюса), только камера немного другая и экран плоский, без изгибов.
Внешний вид
Внешне Realme 12+ сильно напоминает тот же Realme 12 Pro+ (у меня оба смартфона в одинаковом цвете), но с ровным экраном, который не загибается по краям.
Из главных минусов — нижняя рамка экрана прям слишком крупная по современным меркам. Выглядит... дёшево.
Из главных плюсов — присутствует аудиовыход 3,5-мм (на верхнем торце), но поддержки FM-радио нет.
Экран
По голым цифрам экран здесь получается даже лучше, чем у Realme 12 Pro+ — у него выше и измеренная колориметром яркость, и максимальная, заявленная производителем. Цветопередача тоже на уровне выше среднего, ну и 120 Гц имеются.
|Realme 12+
|Максимальный уровень яркости (авто/ручн. макс./мин.)
|1150/567/2,00 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|бесконечная
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|2,61
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,2
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|7500K
В общем, к самому экрану — никаких претензий. Разве что, производитель зачем-то поставил термоядерно цветастую зелёную тему интерфейса по умолчанию, пришлось менять на стандартные для Realme синие тона.
Производительность и автономность
Realme 12+ работает на процессоре MediaTek Dimensity 7050, как и пара Realme 11 Pro/11 Pro+. Производительность во всех бенчмарках у него такая же, ну и Realme 12 Pro+ тоже не так уж далеко ушёл. В общем, «хватит всем».
А по автономности смартфон традиционно «порвал» наш топ, как обычно и бывает с новыми моделями Realme. Здесь он, правда, на втором месте, после Xiaomi 14, но я уже писал в обзоре Xiaomi 14, что там смартфон будто под наши тесты и подгоняли, т.к. в реальности его тестовые результаты не соотносятся с автономностью в обычной жизни. Чего не скажешь о Realme — тут всё честно, смартфон реально живучий.
Камера
У Realme 12+ по факту три камеры: основная широкоугольная, сверхширокоугольная, и селфи. В-принципе, днём все камеры снимают отлично — хорошая цветопередача, чёткость, и даже сверхширик не мылит.
С селфи-камерой тоже всё отлично — может, она слишком повышает локальный контраст, но в пределах разумного.
А вот ночью некоторые снимки с Realme 12+ приятно выглядят только на маленьком экране (например, самого телефона), т.к. на большом экране видно, что камера будто акварелью рисует (как повезёт, на самом деле). Мелкие детали могут разываться и искажаться, при этом в целом снимок выглядит очень правдоподобным и даже цвета плюс-минус точные. Больше всего это заметно на снимках с большим количеством тёмных и светлых зон.
С видео ситуация аналогичная. Realme 12+ снимает вплоть до 4K/30, и днём ролики получаются очень качественными, с минимумом тряски.
Можно, правда, включить суперстабилизацию, и снимать в 1080/60, но чёткость такого ролика будет крайне низкой. Это явно не 1080, а в лучшем случае 720p с сильным сглаживанием.
А вот ночью уже всё не так радужно: шумы размывают картинку, ну и в 1080/60 вообще лучше не снимать — слишком темно будет. С другой стороны, у нас тут не флагман, и для не флагмана результат приемлемый.
Конкуренты
|Realme 12+
|Tecno Camon 30 5G
|Xiaomi Redmi Note 13 Pro
|Операционная система
|Android 14 + Realme UI 5.0
|Android 14 + HIOS 14
|Android 14 + HyperOS
|Экран
|6,67’’, 1080x2400 пикс., 20:9, AMOLED 120 Гц, 395 ppi
|6,78’’, 1080x2436 пикс., 21:9, AMOLED 120 Гц
|6,67’’, 1220х2712 пикс., 20:9, AMOLED 120 Гц, 446 ppi
|Процессор
|Mediatek Dimensity 7050, 2х Cortex-A78 2,6 ГГц + 6x Cortex-A55 2,0 ГГц
|Mediatek Dimensity 7020, 2х Cortex-A78 2,2 ГГц + 6x Cortex-A55 2,0 ГГц
|Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, 4х Cortex-A78 2,4 ГГц + 4х Cortex-A55 1,95 ГГц
|Графика
|Mali-G68 MC4
|IMG BXM-8-256
|Adreno 710
|Оперативная память
|6/8/12 Гбайт
|8/12 Гбайт
|8/12/16 Гбайт
|Накопитель
|128/256/512 Гбайт
|256/512 Гбайт
|128/256/512 Гбайт
|Связь
|5G, NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac/6), Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, BeiDou
|5G, NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS, BeiDou, FM
|5G, NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, BeiDou
|Камеры
|Основная тройная: 50 Мп f/1,9 + 8 Мп f/2,2 (сверхширик) + 2 Мп (сенсор глубины) f/2,4, качество видео: до 2160@30 FPS, фронтальная: 16 Мп f/2,5
|Основная двойная: 50 Мп f/1,9 + 2 Мп (сенсор глубины), качество видео: до 2160@30 FPS, фронтальная: 50 Мп
|Основная тройная: 200 Мп f/1,7 + 8 Мп f/2,2 (сверхширик) + 2 Мп ("макро") f/2,4, качество видео: до 2160@30 FPS, фронтальная: 16 Мп f/2,4
|Аккумулятор
|5000 мАч
|5000 мАч
|5100 мАч
|Мощность зарядки
|67 Вт
|70 Вт
|67 Вт
|Беспроводная зарядка
|нет
|нет
|нет
|Размеры
|163x75,5x7,9 мм
|165,4х75,9х7,8 мм
|161,2х74,2х8 мм
|Масса
|190 г
|199 г
|187 г
|Класс защиты
|IP54
|нет
|IP54
|Цена
|от 29 тысяч рублей
|от 31 тысячи рублей
|от 28 тысяч рублей
Tecno Camon 30 5G
Данный смартфон (не путать с Tecno Camon 30 без 5G — ещё одна жертва нейминга) обладает чуть более слабым процессором и примерно такой же основной камерой, но без сверхширокоугольной доп.камеры. Плюс, он на пару тысяч дороже — в общем, для фанатов Tecno. Ну и нижняя рамка экрана не так стрёмно выглядит, как у Realme 12+.
Xiaomi Redmi Note 13 Pro
А в этом смартфоне (не путать с Xiaomi Redmi Note 13 Pro+... ну вы поняли) уже будет получше и процессор, и камера, и цена. А ещё он легче и меньше по ширине. В общем, стоит пощупать в магазине — вдруг, больше понравится. Правда, имейте ввиду, что выгодная цена тут будет у версии с памятью 128 Гбайт, тогда как Realme 12+ начинается от 256 Гбайт. Так что, по памяти всё-таки Realme выгоднее.
Итого
Если честно, я так и не понял секрет предназначения Realme 12+. Кажется, таким мог бы быть и «обычный» Realme 12, но, как мы видим, запутать неймингом сегодня стремится любой бренд, и Realme, к сожалению, не исключение.
Возможно, компания просто хочет заполнить рынок предложениями «на все случаи жизни» — ну вдруг вам всё-таки не нравятся изогнутые по краям экраны (да ну! серьёзно?) и вдруг вам жизненно необходим разъём 3,5-мм.
Но, скажем, если Realme 12 Pro+ щеголяет топовой камерой и чуть ли не лучшим на рынке оптическим зумом, а Realme 12 — просто недорогой (от 23 тысяч рублей) и хороший смартфон, то Realme 12+... Ну… Почему бы и нет? В конце концов, у «обычного» Realme 12 5G — IPS-экран, а тут — хороший AMOLED (хотя уже вышел промежуточный Realme 12 4G, о нём будет статья чуть позже. Но в нём намного слабее процессор).
С другой стороны, за 30 тысяч рублей Realme предлагает смартфон, где хорошо всё: и экран, и камера, и автономность, и даже производительностью не обидели (в отличие от Realme 12 Pro+, который хоть и мощнее Realme 12+, но на фоне основных конкурентов мощностью процессора не блещет).
- Хороший экран
- Отличная автономность
- Экран не изогнут
- Есть 3,5-мм разъём
- Слишком большая, для данной ценовой категории, нижняя рамка экрана
- Странный рисунок «акварели» на некоторых ночных снимках