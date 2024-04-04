Лучший смартфон среднего класса в 2024 году — Realme 12 Pro+

Итого

Что мне нравится в Realme — они прислушиваются к покупателям. Сначала от них требовали NFC-модуль во всех моделях, и они это сделали. Затем были претензии к камере — они выпустили Realme 9 Pro+, который при цене в 31 тысячу рублей «порвал» даже некоторые флагманы от конкурентов. Ну а теперь и телеобъектив добавили, на отсутствие которого не жаловался только ленивый. Да не просто «для галочки», а с оптическим стабилизатором, чтобы результаты были достойные, а не как у Tecno Phantom X2 Pro.

Да и в целом, я не знаю, за что можно поругать Realme 12 Pro+. Даже то, что производительность у него в бенчмарках ниже, чем у прямых конкурентов, так себе недостаток: в реальных жизненных сценариях вы этого не заметите, зато по автономности он лидер.

И если к Realme 11 Pro+ у меня всё-таки было несколько претензий (по большей части касаемо экрана), 12 Pro+ — это просто отличный смартфон, в котором хорошо продумано и сделано буквально всё.

И на данный момент главный аргумент Realme 12 Pro+ — цена. В сравнении между Realme 12 Pro+ и Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ Рилми оказывается чуть лучше (ну, Xiaomi и вышел-то раньше, выйдет 14-й, опять перестановка сил может случиться). Но Сяоми дороже, особенно в оф.рознице РФ, поэтому стоит брать Realme.

OnePlus в РФ вообще стоит бешеных денег, а вот из Китаяза 36 тысяч его всё ещё стоит заказывать. Но в своём нынешнем виде Nord 3 — смартфон для любителей мощных процессоров, в котором камеру нужно доводить до ума с помощью GCam хотя бы. Иначе будет фотографировать хуже, чем менее мощные Realme и Xiaomi.