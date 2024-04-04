Лучший смартфон среднего класса в 2024 году — Realme 12 Pro+Особенно сейчас, в эпоху пошлин на Ozon и Ali
Внешний вид
Во внешности Realme 12 Pro+ практически сразу угадывается прошлогодний Realme 11 Pro+ — в дизайне используется та же идея спинки «под кожу», а также закруглённый по краям экран. Вообще, мне такое не нравится, но у 11-го поколения он был закруглён сильнее, а тут как-то плавнее всё.
Торцы у 12-й и 11-й моделей вообще идентичные, вплоть до расположения всех отверстий.
Сильно различается только блок с камерами. Причём, у Realme 12 Pro+ он, на мой взгляд, выглядит намного солиднее, тогда как у 11 Pro+ отдаёт какой-то «дешевизной». На мой вкус, по крайней мере.
В руке смартфон лежит как влитой, за всё время тестирования он у меня никогда не пытался вывалиться из руки: ни в жарком помещении, ни на улице в морозы.
Кнопки расположены справа, они узкие, но нажимать их удобно. Сканер отпечатков пальцев — под экраном.
Экран
Характеристики экрана Realme 12 Pro+ точно такие же, как у 11 Pro+, но визуально новинка мне нравится гораздо больше. Не могу объяснить, что не так у 11-го поколения, будто не хватает контрастности, или на экране будто пелена… Но у 12 Pro+ всё путём. Если честно, экран этой модели мне даже приятнее, чем экран Realme GT3. Если б ещё не закругления…
В любом случае, экран очень яркий (до 950 кд/м2 в пике), сочный, цветопередача близка к идеальной, что вкупе с хорошо оптимизированным и в меру минималистичным интерфейсом от Realme даёт очень приятные ощущения от использования смартфона.
|Realme 12 Pro+
|Максимальный уровень яркости (макс./мин.)
|475/1,82 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|бесконечная
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|2,00-5,81
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,2
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|6500-7500К
Если что, в таблице цифры для DeltaE и баланса белого даны для разных режимов экрана. В режиме по умолчанию («Яркие цвета») оба параметра далеки от идеальных значений, а вот режим «Естественный» даёт те самые 2,00 DeltaE и 6500К.
Производительность и автономность
Если 11-е поколение Realme было построено на MediaTek Dimensity 7050, то в 12 Pro+ снова используется Qualcomm Snapragon — модели 7s Gen 2. Как объясняет производитель: у Qualcomm лучше ISP (Image Signal Processor — т.е. процессор обработки изображений). И раз уж хотели сделать именно фотофлагман, то Snapdragon, по мнению Realme, лучший выбор.
Что ж, не буду комментировать аргумент про ISP, скажу лишь, что новый процессор делает 12 Pro+ немного шустрее, чем 11 Pro+, однако конкуренты даже на MediaTek ушли вперёд по производительности. Не сильно, но всё же. Хотя, эту разницу вы всё равно только в бенчмарках увидите.
Зато что вы точно заметите — автономность. И сказать, что ней тут «полный порядок» — значит, не сказать ничего. По факту, Realme 12 Pro+ при своих стандартных 5000 мАч «порвал» наш рейтинг, вырвавшись вперёд.
Причём, обратите внимание на следующие три места, после 12 Pro+ — там идёт бюджетник на ультра-слабом процессоре (Infinix Smart 8), после которого… Realme 11 Pro и 11 Pro+. Кстати, больше всего Realme 12 Pro+ проработал в режиме просмотра видео — буквально нескольких минут не хватило до суток! По этому тесту Realme 12 Pro+ проиграл только Realme C25 (без S), и Realme С21Y — оба этих среднебюджетных телефона крутили наш тестовый видеоролик больше суток. Правда, их мы тестировали давно, а наши графики включают только последние 30 моделей, но за это время методика тестирования не поменялась.
Странно только то, что Realme 12 Pro+ заряжается от 67-ваттной зарядки, тогда как Realme 11 Pro+ имел в комплекте зарядку 100 Вт. Существенной разницы во времени зарядки вы не заметите, но падение мощности зарядки выглядит странно.
Камера
Вот мы и дошли до самого интересного — камеры. Здесь у нас три модуля, и все — «настоящие», никаких заглушек вроде 2Мп «макро» и прочих «сенсоров глубины» (внезапно выясняется, что без них можно обойтись, да?).
Главный модуль — Sony IMX890 с разрешением 50 Мп. Это в-принципе один из лучших сенсоров на сегодняшний день. Такой стоит, например, в флагманском Realme GT3, OnePlus 12R, Oppo Find X6, Nothing Phone (2) и др.. Оптическая стабилизация присутствует.
Второй модуль — телевик Omnivision OV64B. Как видно из названия, имеет разрешение 64 мегапикселя, но главное — оптический стабилизатор и здесь есть! Сам по себе модуль не особо впечатляющий, но во время теста сложилось ощущение, что основная камера здесь как-то помогает. Возможно, информация о цветах берётся в том числе с Sony IMX890, а о детализации — с OV64B.
Третий модуль — сверхширокоугольник Sony IMX355. Модуль так себе, но его многие китайцы ставят именно в качестве сверхширика. Точно такой же модуль стоял в Realme 11 Pro+, он же стоит в Xiaomi Redmi Note 13 Pro+.
Если кратко, то Realme 12 Pro+ снимает отлично на все камеры (включая селфи), кроме сверхширика. Там просто «хорошо». У компании действительно получился фотофлагман, который наконец затмит «тот самый» Realme 9 Pro+, который мы на Ferra.ru упоминаем чуть ли не в каждом другом обзоре. Ну вот, теперь можно сменить пластинку.
Единственная проблема (скорее всего, программная) — съёмка в режиме 2х, то есть, с двухкратным увеличением. Так-то у камеры есть стандартные режимы 0,6x,1x, 2x, 3x, 6x (но можно «накрутить» что угодно вплоть до 120х). И вот в 2х картинка получается с какими-то странными цветами, и не всегда чёткая, будто камера использовала кроп с основной камеры, а не с телевика (что логично, ведь, у телевика увеличение 3х, но почему цвета отличаются от режима 1х?). И вряд ли это связано с условиями съёмки, т.к. в этих же условиях съёмка в 3х и 6х выдаёт отличный результат. Надеюсь, в обновлениях эту проблему поправят.
Главное, что волновало лично меня — а как там справляется сам телевик? Например, у Tecno Phantom X2 Pro, с их уникальным «выезжающим» объективом, были проблемы со смазами — получить чёткий снимок было сложно даже при хорошем освещении.
Но у Realme 12 Pro+ здесь всё в порядке, благодаря оптическому стабилизатору. Никакого намёка на смазы, просто достали телефон, сделали снимок, и он чёткий. Вплоть до 6х снимки получаются отличными, будто их снимали на фотоаппарат с зумом.
Так что, Realme 12 Pro+ отлично подойдёт для путешествий. Больше никакого мыла при попытке приблизить вон те горы.
Селфи-камера тоже радует: результаты отличные при любом освещении, забракованных снимков у меня не было вообще.
© Realme 12 Pro+, дневная съёмка в 4K/30
© Realme 12 Pro+, дневная съёмка в 1080/60
Ну и что касается видео — тут просто хорошо. Смартфон поддерживает режимы съёмки в 1080 в 30 и 60 кадров в секунду, а также в 4K в 30 кадров в секунду. Режима 4K/60, к сожалению, нет. Так-то и в 1080/60 разрешение будто бы слегка ниже чем должно быть, но возможно дело в электронной стабилизации.
© Realme 12 Pro+, ночная съёмка в 4K/30
© Realme 12 Pro+, ночная съёмка в 1080/60
Вообще, видео на Realme 12 Pro+ получаются очень стабильными, каких-то типично «китайских» подёргиваний почти нет, ну и цветопередача радует. Так что, если не нужен режим 4K/60, то смартфон вполне можно и видеографам советовать.
Конкуренты
Официальные цены на Realme 12 Pro+ для России пока не объявлены. В таблице указана минимальная цена на конфигурацию в Индии по текущему курсу рубля к рупии. Скорее всего, в России смартфон будет дороже, но пока сложно сказать — на сколько.
|Realme 12 Pro+
|Xiaomi Redmi Note 13 Pro+
|OnePlus Nord 3 5G
|Операционная система
|Android 13 + Realme UI 4.0
|Android 13 + MIUI 14
|Android 13 + OxygenOS 13.1
|Экран
|6,7’’, 1080x2412 пикс., 20:9, AMOLED 120 Гц, 394 ppi
|6,67’’, 1220x2712 пикс., 20:9, AMOLED 120 Гц, 446 ppi
|6,74’’, 1240x2772 пикс., 20:9, AMOLED 120 Гц, 451 ppi
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, 4х Cortex-A78 2,4 ГГц + 4х Cortex-A55 1,95 ГГц
|Mediatek Dimensity 7200 Ultra, 2x Cortex-A715 2,8 ГГц + 6x Cortex-A510 2,0 ГГц
|MediaTek Dimensity 9000, 1x Cortex-X2 3,05 ГГц + 3x Cortex-A710 2,85 ГГц + 4x Cortex-A510 1,8 ГГц
|Графика
|Adreno 710
|Mali-G610 MC4
|Mali-G710 MC10
|Оперативная память
|8/12 Гбайт
|8/12/16 Гбайт
|8/16 Гбайт
|Накопитель
|128/256/512 Гбайт
|128/256/512 Гбайт
|128/256 Гбайт
|Связь
|5G, NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac/6), Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, BeiDou
|5G, NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac/6), Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS, BeiDou
|5G, NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac/6), Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, BeiDou
|Камеры
|Основная тройная: 50 Мп f/1,8 OIS + 64 Мп f/2,8 (зум 3х) OIS + 8 Мп f/2,2 (сверхширик), качество видео: до 2160@30 FPS, фронтальная: 32 Мп f/2,4
|Основная тройная: 200 Мп f/1,7 + 8 Мп f/2,2 (сверхширик) + 2 Мп ("макро") f/2,4, качество видео: до 2160@30 FPS, фронтальная: 16 Мп f/2,4
|Основная тройная: 50 Мп f/1,8 OIS + 8 Мп f/2,2 (сверхширик) + 2 Мп f/2,4 ("макро"), качество видео: до 2160@30 FPS, фронтальная: 16 Мп f/2,4
|Аккумулятор
|5000 мАч
|5000 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|67 Вт
|120 Вт
|80 Вт
|Размеры
|161,7x73,9x8,8 мм
|161,4х74,2х8,9 мм
|162х75,1х8,2 мм
|Масса
|196 г
|199 г
|193,5 г
|Класс защиты
|нет
|IP68
|IP54
|Цена на Ozon Global и AliExpress
|от 30 тысяч рублей (+ пошлина 2300 рублей)
|от 29 тысяч рублей (+ пошлина 2200 рублей)
|от 33 тысяч рублей (+ пошлина 2900 рублей)
|Цена в российской официальной рознице
|от 42 тысяч рублей
|от 48 тысяч рублей (да, я сам в шоке)
|от 48 тысяч рублей
Xiaomi Redmi Note 13 Pro+
Судя по всему, для компании Realme именно Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ является основным конкурентом. Лично мне кажется, что чисто по характеристикам на эту роль больше годится 13 Pro без плюса, но, с другой стороны, но возможно Realme хотят оправдать цену, которая у Realme 12 Pro+ уже не такая демократичная как хотелось бы (на момент написания статьи точная российская цена ещё неизвестна).
У Redmi Note 13 Pro+ основная камера — 200 Мп, точно такая же, какая была у Realme 11 Pro+. Телевика нет, сверхширик такой же, как у Realme 12 Pro+, а селфи-камера чуть похуже. В целом, конечно, Realme 12 Pro+ снимает лучше — и благодаря телевику, и основной модуль у него лучше, да и что касается видео тоже разница не в пользу Xiaomi, у которых те самые «китайские подёргивания» портят всё удовольствие от отснятого материала.
Зато у Redmi Note 13 Pro+ (именно у «плюса») заявлена защита корпуса по стандарту IP68, тогда как у Realme мы этого в смартфонах среднего класса до сих пор не видели. Ждём в новом поколении?
OnePlus Nord 3 5G
У упомянутого выше Redmi Note 13 Pro+ более производительный процессор, чем у Realme 12 Pro+. А OnePlus Nord 3 ещё «мощнее»! По большому счёту, вы получаете смартфон с процессором уровня Snapdragon 8 Gen 2 (только в исполнении MediaTek) по цене моделей среднего класса. Основная камера и сверхширик — точно такие же, как у Realme 12 Pro+, но телевика нет. Зарядка — 80 Вт (вряд ли сильно быстрее заряжает, чем 67 Вт), и ещё это самый лёгкий и тонкий смартфон среди всех упомянутых в статье. Снимает, правда, средне — наверное, легенды про кривые алгоритмы MediaTek не такие уж легенды.
Из минусов, максимальный объём накопителя у OnePlus Nord 3 — 256 Гбайт, тогда как у Realme и Xiaomi есть варианты до 512 Гбайт. Зато у OnePlus больше оперативной памяти — до 16 Гбайт.
Итого
Что мне нравится в Realme — они прислушиваются к покупателям. Сначала от них требовали NFC-модуль во всех моделях, и они это сделали. Затем были претензии к камере — они выпустили Realme 9 Pro+, который при цене в 31 тысячу рублей «порвал» даже некоторые флагманы от конкурентов. Ну а теперь и телеобъектив добавили, на отсутствие которого не жаловался только ленивый. Да не просто «для галочки», а с оптическим стабилизатором, чтобы результаты были достойные, а не как у Tecno Phantom X2 Pro.
Да и в целом, я не знаю, за что можно поругать Realme 12 Pro+. Даже то, что производительность у него в бенчмарках ниже, чем у прямых конкурентов, так себе недостаток: в реальных жизненных сценариях вы этого не заметите, зато по автономности он лидер.
И если к Realme 11 Pro+ у меня всё-таки было несколько претензий (по большей части касаемо экрана), 12 Pro+ — это просто отличный смартфон, в котором хорошо продумано и сделано буквально всё.
И на данный момент главный аргумент Realme 12 Pro+ — цена. В сравнении между Realme 12 Pro+ и Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ Рилми оказывается чуть лучше (ну, Xiaomi и вышел-то раньше, выйдет 14-й, опять перестановка сил может случиться). Но Сяоми дороже, особенно в оф.рознице РФ, поэтому стоит брать Realme.
OnePlus в РФ вообще стоит бешеных денег, а вот из Китаяза 36 тысяч его всё ещё стоит заказывать. Но в своём нынешнем виде Nord 3 — смартфон для любителей мощных процессоров, в котором камеру нужно доводить до ума с помощью GCam хотя бы. Иначе будет фотографировать хуже, чем менее мощные Realme и Xiaomi.
Единственный неоспоримый плюс Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ — водозащита. Это то, что Realme реализовала только в более дорогом GT5 Pro. Но в нынешних условиях, когда нас всех обложили пошлинами на посылки из Китая, стоит радоваться уже тому, что Xiaomi и Realme официально продают свои мобильники в РФ, а значит — конкурируют по цене и техническому прогрессу. И Realme 12 Pro+ — отличное дитя этой конкуренции. Редкий смартфон среднего класса
хоть и по кусачей цене, после которого переплата за флагманы покажется неоправданной.
P.S. если вам кажется, что «тема камеры не раскрыта», то вам не кажется — на днях у нас выйдет подробная статья с примером фото и видео, а ещё аналитикой, какие по качеству камеры смартфоны (ну, если вам важна только камера, а всё остальное фиолетово) можно купить по сравнимой цене и т.д.
- Топовая автономность
- Отличная камера с оптической стабилизацией
- Оптический зум 3х
- Цветопередача экрана близка к идеальной
- Хорошая эргономика
- Производительность ниже, чем у прямых конкурентов