Смартфон среднего класса с лучшей камерой в 2024 г.: Realme 12 Pro+ против Xiaomi Redmi Note 13 Pro+

В своё время второй по счёту Xbox получил название «Xbox 360» только чтобы тоже иметь цифру 3 в названии (иначе бы вышел Xbox 2), как и ближайший конкурент — PlayStation 3. Это запустило череду идиотских названий консолей Xbox, которая продолжается и по сей день, тогда как японский производитель просто ставит цифру, ну и добавляет «Pro» в названии улучшенной модели.

И если цифры в названии действительно ничего не значат, то с характеристиками всё сложнее. И тут самое интересное уже то, что основная камера Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ — Samsung ISOCELL HP3 — стояла в Realme 11 Pro+, т. е. смартфоне Рилми прошлого поколения.

Тогда Realme уверяли, что разрешения 200 Мп хватит для зума 4х, но теперь передумали и поставили настоящий оптический зум 3х с сенсором Omnivision OV64B, тогда как Xiaomi остались привержены старой идее.