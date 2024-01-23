Смартфон среднего класса с лучшей камерой в 2024 г.: Realme 12 Pro+ против Xiaomi Redmi Note 13 Pro+Сравниваем наиболее вероятных противников
Если что, это не сравнительный тест смартфонов по всем фронта — это сравнительный тест камер двух смартфонов. Во-первых, потому что экземпляр Realme 12 Pro+ оказался у нас в руках буквально на днях и мы не успели замерить его (одну автономность аккумулятора в играх/видео/чтении со смартфоном при 5000 мАч и OLED устанешь замерять).
Во-вторых, официальная презентация Realme 12 Pro+ состоится 29 января 2024 г., до тех пор болтать о смартфоне подробно мы не можем. Но самое главное об этом смартфоне вы узнаете прямо сейчас.
Немного о характеристиках
Итак, у нас тут забавная ситуация: с одной стороны, Realme с цифрой 12 конкурирует с Redmi Note с цифрой 13. Ничего «такого», просто интересный факт.
|Realme 12 Pro+
|Xiaomi Redmi Note 13 Pro+
|Основной модуль
|50 Мп, Sony IMX890, 1/1,56'', оптическая стабилизация
|200 Мп, Samsung ISOCELL HP3, 1/1,4'', оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольник
|8 Мп, Sony IMX355, 1/4''
|8 Мп, Sony IMX355, 1/4''
|Телеобъектив
|Оптический зум 3х, 64 Мп, Omnivision OV64B, 1/2''
|Нет
|Дополнительно
|Нет
|"Макро" 2 Мп, Omnivision OV02B, 1/5''
В своё время второй по счёту Xbox получил название «Xbox 360» только чтобы тоже иметь цифру 3 в названии (иначе бы вышел Xbox 2), как и ближайший конкурент — PlayStation 3. Это запустило череду идиотских названий консолей Xbox, которая продолжается и по сей день, тогда как японский производитель просто ставит цифру, ну и добавляет «Pro» в названии улучшенной модели.
И если цифры в названии действительно ничего не значат, то с характеристиками всё сложнее. И тут самое интересное уже то, что основная камера Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ — Samsung ISOCELL HP3 — стояла в Realme 11 Pro+, т. е. смартфоне Рилми прошлого поколения.
Тогда Realme уверяли, что разрешения 200 Мп хватит для зума 4х, но теперь передумали и поставили настоящий оптический зум 3х с сенсором Omnivision OV64B, тогда как Xiaomi остались привержены старой идее.
В итоге у каждого смартфона по три модуля камеры, но если у Realme все три — полноценные (ширик, сверхширик, телевик), то у Xiaomi Redmi Note это ширик, сверхширик и «заглушка», которую ещё называют «макро» (как я уже говорил, после Realme GT3 тему «макро» в смартфонах можно закрывать — вы либо делаете так же, либо не позоритесь, не лепите бесполезный модуль ради лишней дырки камеры на задней панели и не упоминаете слово «макро» в спецификациях).
Забегая наперёд сразу скажу, что даже при зуме 2х разница между оптическим зумом и цифровым заметна, и не в пользу последнего.
Из нюансов тут только странная цветопередача у Realme 12 Pro+ именно при зуме 2х — видимо, какой-то баг ещё сырой прошивки (напомню, тестировал смартфон я задолго до анонса). Но чёткость либо выше у Realme, либо такая же, как у Redmi, если камера Realme из-за низкого освещения приняла решение снимать 2х на основной модуль.
|Смартфоны на базе основной камеры Samsung ISOCELL HP3 (как у Xiaomi Redmi Note 13 Pro+)
|Смартфоны на базе основной камеры Sony IMX890 (как у Realme 12 Pro+)
|Realme 11 Pro+
|Asus ROG Phone 8/ROG Phone 8 Pro
|Xiaomi Redmi Note 13 Pro
|Nothing Phone (2)
|Honor 90/Honor 90 Pro
|OnePlus 11
|Meizu 21
|OnePlus 11R
|OnePlus Ace 2 Pro
|OnePlus Ace 3
|OnePlus Nord 3
|OnePlus Nord CE3 5G
|Oppo Find X6
|Oppo Find N3 Flip
|Oppo Reno9 Pro+
|Oppo Reno10 Pro/10 Pro+
|Realme GT5
|Realme GT3/Realme GT Neo 5
Да, такое бывает даже у айфона — мол, раз уж основная камера имеет бОльшую светосилу (лучше оптику), то давайте в темноте снимать на неё, всё равно цифровой зум 2х не сильно испортит картинку. Решение спорное, но используется повсеместно. Кстати, у Realme 12 Pro+ максимальный стандартный зум в камере — аж 6х, это как раз цифровой 2х на оптический 3х. (Сам производитель, как любят китайцы, заявляет про максимум в 120х, но давайте я не буду эту маркетинговую фигню комментировать в очередной раз).
Но если брать зум выше 2х, то тут уже преимущество всегда на стороне Realme — просто из-за чёткости картинки. Этого может быть не видно на маленьких экранах (пересмотрите статью с настольного компьютера или ноутбука), но при просмотре оригиналов хотя бы на небольшом мониторе разница бросается в глаза.
Впрочем, есть у смартфонов и кое-что общее: сверхширокоугольный 8-мегапиксельный модуль Sony IMX355. Камера физически одинаковая, но снимки получаются всё равно разными.
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Во-первых, потому, что у компаний разный подход к обработке картинки, а вычислительная фотография, как известно, в съёмке на смартфон имеет первостепенное значение.
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Во-вторых, у смартфонов разные процессоры, у Realme — Qualcomm Snapdragon, а у Xiaomi Redmi Note — MediaTek. От них в том числе зависит обработка снимков, и у Qualcomm обычно ISP (Image Signal Processor) лучше. Я вот сейчас даже не могу вспомнить ни один крутой камерофон именно на MediaTek, кроме Vivo X100 Pro, разве что (у него Dimensity 9300). А если брать смартфоны с одинаковым сенсором (одинаковой тыльной камерой) Sony IMX890 и одинаковыми по мощности процессорами MediaTek и Qualcomm, то OnePlus Nord 3 (MediaTek Dimensity 9000) снимает почему-то стабильно хуже, чем OnePlus 11R (Snapdragon 8+ Gen 1).
Что касается «философии обработки», то смартфон Xiaomi, как обычно у компании, старается «достать» абсолютно все тени, до которых дотягивается, что в большинстве случаев хоть и приводит к появлению бОльшего количества деталей в тенях, но показывает совсем не ту картинку, которую видит глаз. Лучше это или хуже — вопрос субъективный, лично я всегда за естественность.
Плюс Xiaomi слишком старается усилить цвета, из-за чего в итоге некоторые оттенки просто теряются и фотография получается неестественно раскрашенной. Забавно, что раньше этим сильно страдали как раз Realme: сразу приходят на ум модели Realme XT, номерные Realme 6 Pro, 7 Pro, 8 Pro, да и недавний Realme 11 Pro+ тоже.
Realme 12 Pro+ показывает более естественную цветопередачу, что особенно хорошо заметно на этих снимках:
Здесь Xiaomi будто вообще не знал, в какой цвет красить яркие детали. А вот тут на башнях в центре у Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ потерялись весьма важные для снимка полутона:
При этом за счёт усиленных теней некоторые снимки могут смотреться более эффектными именно с Xiaomi, особенно если освещения достаточно. Но при недостаточном освещении, цветопередача у Xiaomi снова летит «в трубу», и если длинный тёмный павильон на ВДНХ кому-то ещё может понравиться у Xiaomi, то цвета на снимке из эскалаторной шахты в метро однозначно лучше у Realme.
Вообще, для демонстрации разницы в цветопередаче отлично подойдут вот эти снимки, которые уже сделаны на основные камеры. Если на снимке со слоёным дорожным покрытием у вас ещё могут возникнуть какие-то сомнения (поверьте, в реальности всё выглядело примерно так как на снимке с Realme — у него тоже не 100% попадание, но гораздо ближе к истине, а Xiaomi вообще освещение где-то по дороге потерял), то на снимке с кошкой они должны отпасть.
Нет, кошку никто не обливал краской для волос, как может показаться, когда посмотрите на фотографию с Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ — кошка белая, что и показал Realme 12 Pro+.
А теперь снимаем продукты. Выкручивание сатурации (насыщения цветов) на максимум придумали не просто так. «Пипл хавает», как говорится: это что-то вроде выкрученных басов в музыке, когда сплошное бум-бум, лишь бы по башке било, иначе не круто. Или как заливание еды майонезом, ну или чай с тремя ложками сахара, а то не вкусно.
Людям, привыкшим выкручивать всё на максимум, действительно поначалу снимок овощей в магазине на Xiaomi Redmi Note может понравиться больше. Но приглядитесь внимательно к каждому лотку — вы правда думаете, что помидоры были именно такие, будто их краской красили? А как вам батат, похожий скорее на морковку? Покрытые лаком цукини?
Или посмотрите на это фото гирлянды на окне. У Realme лампочки гирлянды отбрасывают цветные отблески на стены, а у Xiaomi они прям выжигают кислотные пятна. Честно говоря, тут Realme тоже не блещет, но вариант от Xiaomi — это прям перебор.
Закину ещё несколько фотографий целой галереей, чтобы вы сами могли посмотреть, кто к чему.
Перейдём к видео. Оба смартфона не поддерживают съёмку в 4K/60, так что-либо 1080/60, либо 4K при 30 кадрах в секунду. Зато у обоих смартфонов имеется как оптический стабилизатор (который для видео мало полезен, кстати), так и электронная стабилизация.
© Xiaomi Redmi Note 13 Pro+, дневная съёмка в 4K/30
© Realme 12 Pro+, дневная съёмка в 4K/30
В принципе, качество съёмки плюс-минус одинаковое, но есть пара нюансов.
© Xiaomi Redmi Note 13 Pro+, дневная съёмка в 1080/60
© Realme 12 Pro+, дневная съёмка в 1080/60
При съёмке в 1080/60 у Xiaomi панические подёргивания от постоянно сбивающегося фокуса и стабилизатора — смотреть такое видео неприятно, глаза устают.
У Realme тоже не всё гладко, но картинка гораздо более стабильная, её можно смотреть без рези в глазах. Хотя чёткость при этом чуть ниже, чем у Xiaomi. Но лучше уж так, чем подёргивания.
В помещении Xiaomi ведёт себя немного лучше, особенно если стараться двигаться медленно, и у этого возможно есть своя причина, о которой я всё-таки расскажу.
© Xiaomi Redmi Note 13 Pro+, съёмка в 1080/60
© Realme 12 Pro+, съёмка в 1080/60
Наш китайский (глобальные пока, на момент 23 января, не продают) Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ вёл себя как житель Африки в Москве и периодически… замерзал до невменяемости. Наверняка это проблема конкретного экземпляра, но всё-таки я должен это упомянуть, в том числе чтобы объяснить, почему у меня в тексте нет именно ночных фотографий с улицы, и за них отдуваются снимки из помещения.
Когда я выносил Xiaomi на улицу, у меня было буквально пара минут, чтобы что-то снять — иначе смартфон начинал адски тупить, ничего не запускал, да и вообще не реагировал на нажатия. При этом на улице было «всего лишь» -13 градусов по Цельсию, и я держал смартфон в голых руках (не ношу перчатки зимой).
Ну и вот, чуть зазеваешься — всё, считай, что смартфон не работает. Поскольку возле дома у меня ничего интересного не снимешь, да и времени именно с Redmi Note было не так много, то пришлось отказаться от ночных сцен (я и так чуть сам не замёрз, пытаясь «отогреть» его во время одной из прогулок).
Если вас интересуют подробности помимо впечатлений от камер, пока могу отметить, что носиться удобнее с Realme. Xiaomi ощутимо тяжелее — 205 грамм. Точные спецификации Realme я раскрывать пока не могу, но скажу лишь, что он точно легче.
Ну и, наконец, поговорим о селфи-камере. Тут уже, думаю, всё очевидно: Xioami Redmi Note 13 Pro+ может показать более-менее приличные результаты при хорошем освещении — тут снимки мало отличаются от Realme, но даже в помещении вместо лица получается какая-то размытость, ещё и неестественно подкрашенная. Сначала я думал, что это «бьютификатор» шалит, но нет — отключение эффектов не спасло картину.
Итого
В принципе, даже по характеристикам «на бумаге» всё понятно:
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Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ — это уже немного «устаревший» (кавычки не случайны) Realme 11 Pro+.
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Новый Realme 12 Pro+ действительно ушёл вперёд — и по качеству основной камеры, и за счёт наличия (наконец-то!) оптического зума.
Другое дело, что Realme 11 Pro+ вышел летом 2023, а Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ — осенью 2023, ну и Realme 12 Pro+ выкатывают в самом начале 2024. Получается, конкуренты идут как бы в противофазе: когда у Xiaomi старт продаж, Realme уже «отстрелялись» и готовят почву для нового поколения. Будет ли Realme 12 Pro+ настолько же конкурентоспособен, когда выйдет Xiaomi Redmi Note 14 Pro+? Не факт. Но узнаем мы это нескоро — судя по последним данным, новое поколение смартфонов Xiaomi не выйдет в свет раньше сентября, до которого ещё жить и жить.
Также не надо забывать про «философию обработки» фотографий (я сам придумал это название, оно не официальное и вы можете придумать своё).
Xiaomi, долгое время, кстати, радовавшая стремлением к естественности (в том же Redmi Note 10 Pro в своё время, например), внезапно переключилась на кислотные, неестественные цвета. У Realme произошёл ровно обратный процесс. Более того, само добавление оптического зума наглядно демонстрирует, что компания Realme серьёзно озабочена качеством фотографий со своих смартфонов.
И лично я надеюсь, что оптический зум появится у Realme и в флагманских моделях типа серии GT/GT Neo. Сам я пользуюсь Realme GT3, в нём честного оптического зума очень не хватает, и никакая «сверхмегапиксельная» камера его всё-таки не заменит.