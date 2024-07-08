Искали недорогой смартфон с хорошей камерой и огромным объёмом памяти? Вот он

От количества модификаций realme поплохело уже даже обзорщикам, у обычных покупателей тем более пойдёт голова кругом. Потому что на сегодняшний день существуют:

realme 12 Lite

realme 12 5G

realme 12x

realme 12+

realme 12x

realme 12 Pro

realme 12 Pro+

Разбираться в каждом из них будем когда-нибудь в отдельной статье — уж очень их много для мимолётного упоминания. Но вам и нам сегодня важно знать, что в России начали официально продавать новый realme 12.

Если realme 12 Pro+ — это и по мощности процессора, и по качеству камер смартфон уровня иных флагманских моделей прошлых лет, то realme 12, как уже понятно из названия — это модель смартфона, в которой всё должно ощутимо круче, чем в старшем бюджетном realme C67, например, но не стоить очень дорого.

Но всего и сразу и чтобы недорого — не бывает, как вы знаете. Но хороший смартфон — это не максимальнейший по всем характеристикам смартфон, а смартфон в балансе — когда в нём хорошо то, что наиболее важно и нормально то, что менее важно.

В плане баланса realme 12 получился очень интересным. Причём я уверен, что обзорщики будут его недохваливать, а вот простым покупателям он очень понравится. Но обо всём по порядку.

Внешний вид