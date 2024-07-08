Искали недорогой смартфон с хорошей камерой и огромным объёмом памяти? Вот он

Искали недорогой смартфон с хорошей камерой и огромным объёмом памяти? Вот онrealme 12
|realme 12
|Операционная система
|Android 14 + realme UI 5.0
|Экран
|6.67", AMOLED FHD+, 2400х1080, 120 Гц, 395 ppi
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 685, 6 нм, 8 ядер (4x Cortex-A73 2.8 ГГц + 4х Cortex-A53 1.9 ГГц)
|Графика
|Adreno 610
|Оперативная память
|8 Гбайт
|Накопитель
|512 Гбайт (комбинированный слот microSD)
|Связь
|Wi-Fi 5 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, NFC
|Камеры
|Основной модуль: Sony LYT-600 50 Мп, f/1.9, автофокус, оптическая стабилизация, видео 1080p@30fps
|Ч/б портретный модуль: 2 Мп, f/2.4
|Фронтальная камера: 16 Мп, f/2.5
|Аккумулятор
|5000 мАч, адаптер питания на 80 Вт
|Размеры
|163х75.5х7.9 мм
|Вес
|187 граммов
|Цена
|от 21 999 рублей
От количества модификаций realme поплохело уже даже обзорщикам, у обычных покупателей тем более пойдёт голова кругом. Потому что на сегодняшний день существуют:
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realme 12 Lite
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realme 12 5G
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realme 12x
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realme 12+
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realme 12x
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realme 12 Pro
-
realme 12 Pro+
Разбираться в каждом из них будем когда-нибудь в отдельной статье — уж очень их много для мимолётного упоминания. Но вам и нам сегодня важно знать, что в России начали официально продавать новый realme 12.
Если realme 12 Pro+ — это и по мощности процессора, и по качеству камер смартфон уровня иных флагманских моделей прошлых лет, то realme 12, как уже понятно из названия — это модель смартфона, в которой всё должно ощутимо круче, чем в старшем бюджетном realme C67, например, но не стоить очень дорого.
Но всего и сразу и чтобы недорого — не бывает, как вы знаете. Но хороший смартфон — это не максимальнейший по всем характеристикам смартфон, а смартфон в балансе — когда в нём хорошо то, что наиболее важно и нормально то, что менее важно.
В плане баланса realme 12 получился очень интересным. Причём я уверен, что обзорщики будут его недохваливать, а вот простым покупателям он очень понравится. Но обо всём по порядку.
Внешний вид
К чему я подкопаться не могу так это дизайн и материалы в realme 12. Хотя модель считается «младшей», а значит по изначальной задумке самой бюджетной и максимально удешевлённой, она ощущается намного солиднее и массивней своих более дорогих собратьев с крышкой из кожзама. Строгие грани, фирменная «прострочка», аккуратный и симметричный блок камер — всё это уж очень приятно трогать. И не только трогать, но и даже просто разглядывать со стороны.
Левую грань тут освободили от любых функций, а вот на правой разместили клавишу для разблокировки телефона и качельку регулировки громкости.
На верхнем торце расположен ИК-порт, микрофон и аудиовход jack 3.5 мм, который постепенно становится редкостью даже на телефонах из ценового сегмента «около двадцати».
Снизу всё тоже плюс-минус стандартно. Там располагается один из двух стереодинамиков (другой расположен в верхней части дисплея), Type-C разъём для зарядки и слот для SIM-карты. Кстати, слот для симки здесь комбинированный, а значит можно выбрать между двумя разными номерами телефона или дополнительным расширением памяти. Удивительно, но подобные решения уже тоже постепенно уходят в прошлое.
Из того, что меня ещё сильно порадовало — комплектный фирменный адаптер питания на 80 Вт. Сам realme 12 максимально заряжается при 67 Вт, но зарядник тут «на вырост», например, для нового телефона в будущем. Учитывая, что комплектация новых смартфонов с каждым годом только беднеет, то это неплохой такой подгон скажу я вам. Ну а сам смартфон всего за 15 минут заряжается с 0% до 43%, а полная зарядка с 0% до 100% занимает 47 минут. И такая скорость зарядки не изнашивает аккумулятор и даже не перегревает его.
Дисплей
Если вы начнёте искать характеристики realme 12 где-то вне магазинов федеральной розницы или оф.сайта realme, вы наткнётесь на бардак. Потому что многие продавцы до сих пор были уверены, что realme 12 будет только один, и что это будет вышедший ранее realme 12 5G. Поэтому (на маркетплейсах особенно) realme 12 5G иногда продают как «просто realme 12». А иногда «просто realme 12» — это realme 12 4G. Просто жесть, и порядок тут даже оф. представители realme вряд ли наведут, потому что придётся стучаться к каждому торгашу на Ozon Global (например) и уточнять у него, что конкретно он на самом деле продаёт.
Если хотите разобраться в главных отличиях между realme 12 4G и 12 5G, вот они:
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realme 12 4G — наш обзорный экземпляр с AMOLED-дисплеем, чипом Snapdragon 685 и быстрой зарядкой на 67 Вт.
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realme 12 5G — телефон с IPS экраном, трёхкратным зумом, процессором MediaTek Dimensity 6100+ 5G и зарядкой на 45 Вт.
Бог в помощь вам при попытках уточнить конкретную модификацию смартфона при покупке.
Ну а мы пока возвращаемся к разбору характеристик экрана. Именно в данной 4G-модели это AMOLED матрица диагональю 6.67", разрешением FHD+ (2400х1080 точек) и плотностью в 395 ppi.
|Характеристики
|Максимальный уровень яркости (офиц./авто/ручной режим)
|2000/1200/500 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|бесконечная
|Цветовой охват sRGB (90-100% идеал)
|~110%
|DeltaE (меньше = лучше)
|4.5
|Цветовая температура (идеальная = 6500К)
|6500К
В последнее время производители смартфоны указывают астрономические показатели яркости для дисплеев в авто-режиме. Но вы всегда помните, что эти показатели достижимы только при тёмной теме, когда на чёрном экране очень малый квадратик информации светится белым цветом. Короче, в идеальных лабораторных условиях. Впрочем, реально достижимые показатели яркости OLED-матриц в смартфонах за 20+ тысяч рублей всё равно хороши — вам хватит с запасом. И тут у нас, к примеру яркость покруче чем в Samsung Galaxy A25 или в Xiaomi Redmi Note 13 5G, Poco F5. Не радикально, но всё же лучше.
Гораздо больше впечатляет то, что в недорогом смартфоне настроили почти идеальную цветопередачу. Впервые за долгое время нам попался смартфон с хорошей настройкой цветовой температуры в 6500К. Впрочем, цветовой охват sRGB чуть превышает стандарт, а значит картинка в отдельных случаях может быть немного перенасыщена.
В условиях обычной эксплуатации пользоваться дисплеем приятно. Под разными углами обзора не искажается цветопередача, есть возможность поддержки Always On Display, можно выбрать частоту обновления экрана в 60 Гц (но стоит ли это минимальной экономии заряда?) и прочие фишки любого современного дисплея. А вот не из приятного — небольшой подбородок «снизу», перед нами всё-таки смартфон... начального среднего класса? Или как это правильно сформулировать по смартфонам за 20-25 тысяч рублей в 2024 году?
Производительность и автономность
За работу и быстродействие системы отвечает чип Snapdragon 685 от Qualcomm, который был анонсирован весной 2023 года.
Конструктивно это довольно архаичный процессор с уже винтажной на сегодня компоновкой. Если в каком-нибудь Helio G99 установлены 2 мощных ядра + 6 экономичных, то в Snapdragon 685 установлены 4 мощных + 4 экономичных ядра... но более старой архитектуры A73 + A53 соответственно.
С одной стороны, он намного быстрее бюджетных Helio G88, Kirin 710 и даже быстрее старого флагманского Snapdragon 835. С другой — до тоже бюджетных Helio G95/G96/G99/Dimensity 6020 или Snapdragon 750 и Snapdragon 690 он не дотягивает.
А в чём тогда суть? А суть в том, что Snapdragon 685 изготоавили по современному 6 нм техпроцессу (что уже снижает уровень нагрева и энергопотребления), так ещё и ядра очень мало кушают по современным меркам. Короче, эти ядра почти невозможно перегреть или заставить потреблять много энергии в таком современном исполнении.
При этом к такому не особо-то мощному процессору прикрутили чип обработки изображений (ISP) Spectra 346, который «вытягивает» из камеры достойное качество лучше, чем более мощные сами по себе Helio G95/G96/G99 (гусары, не надо сейчас про GCam, с GCam 685-й тоже на одинаковом софте уделает ваши МедиаТеки).
Смекаете задумку?
В остальном, будем честны, производительности здесь «на тоненького». Из игр достаточно требовательные Genshin Impact и Fortnite работать-то будут, но периодически будут притормаживать. При этом соревновательные стрелялки вроде PUBG Mobile или Call of Duty: Mobile «пойдут» уже значительно лучше — при 50-60 fps, чего обычно хватает для комфортной игры.
Короче, открывать приложения и переключаться между ними с приемлемой скоростью можно, а вот играть я бы предпочёл на более мощных смартфонах.
С автономностью у realme 12 всё хорошо, она тут не рекордная, но чуть выше среднего. Переводя на человеческий, если вы не будете часами играть на смартфоне и просто будете использовать его для связи или периодического просмотра новостей, то зарядки вам точно хватит на целый рабочий день и половину следующего.
Камера
За съёмку фото и видео в realme 12 отвечает основной 50-мегапиксельный сенсор Sony LYT-600 и макро-модуль на 2 мегапикселя. Такое же решение применяется на старшей модели realme 12+ (без Pro, а ты вместе с нами наверное уже запутались в нейминге). Из приятного здесь есть оптическая стабилизация, ну а самое главное — неплохие алгоритмы, которые заметно улучшают качество картинки в постобработке. Даже на более дорогих смартфонах такое встречается далеко не всегда.
Такой же сенсор, кстати, установлен в более дорогом realme GT 6T, в Oppo Reno12, OnePlus Nord CE4 и realme 12+ 5G. В общем, среди себе подобных realme 12 — самый доступный смартфон с настолько качественной камерой.
Но «тянет» ли эту камеру бюджетное «железо»? Ну-с, смотрите!
Фотографии получаются сочными, цвета на снимках передают корректно. На realme 12 получится снять собаку, которая активно крутит головой и виляет хвостом, или же запечатлеть какую-то важную мелкую информацию. Например, на навигационном стенде цифры и буквы не превратились в набор пикселей, а их очень хорошо можно разобрать.
А вот с чём тяжеловато справляются алгоритмы — очен... нет, ОЧЕНЬ яркие источники света. Если это на улице +35, а солнце шпарит как в последний раз, то нет-нет, да на каком-то из снимков вы столкнетесь с немного засвеченной стеной. В остальном фотографии ну вообще ни разу не вызывают никакого отвращения, вполне себе хороший результат для телефона за двадцать тысяч рублей.
В приложении камеры «по умолчанию» есть двухкратный зум. Он здесь, конечно же, цифровой (изображение увеличивается и обрабатывается с основной камеры), но работает тоже неплохо. Помимо уже озвученной мною проблемы с самыми яркими участками кадра до чего-то серьезного докопаться я не могу.
Понравилось, как телефон снимает людей и отрабатывает фотографии в портретном режиме. Небольшие косячки с постобработкой и эффектом боке периодически случаются, но в целом такую фотку не стыдно выложить в соцсети на радость публике.
Мне почему-то казалось, что раз с дневными снимками всё плюс-минус нормально, то будет какой-то подвох при съёмке ночью или при плохом свете в помещениях. Ан нет, фотографии получаются и правда неплохими: сохраняются мелкие детали вроде кирпичной кладки, даже при небольших смазах можно прочитать текст на указателях, листва на деревьях не превращается в мод для Minecraft десятилетней давности.
Могу разве что докопаться к периодически излишней резкости и тёмных участках кадра на отдельных снимках, например как в случае с внедорожником, который стал почти одним большим черным пятном при использовании двухкратного зума.
Фронтальная камера оснащена сенсором на 16 мегапикселей. И в отличие от многих китайских смартфонов здесь нет «улучшайзера», который смазывает всё ваше лицо и таким образом пытается убрать прыщи и морщины. Фотографии в разных сценариях получаются неплохими. Приятно удивила работа алгоритмов, которые даже в полумраке смогли сохранить растительность на моём лице.
А что по видео?
Как я уже и говорил, в основной камере есть оптическая стабилизация, но она в основном нужна для хорошего качество фото ночью, а качество видео улучшает незначительно. Максимальное качество записи видеороликов возможно только при 1080p@30fps. Больше не позволяет мощность процессора
Снять что-то художественно-красивое и залить в экстремистский запрещённый в России Instagram явно не получится, но какие-то бытовые задачи вроде прогулки по парку в выходной, урожая с грядки или протечку крана для отправки мастеру по Ватсаппу — вообще без проблем. Причем у меня есть ощущение того, что изображение в темное время суток выглядит более «живым» и реалистичным. Но возможно что это просто моя вкусовщина.
По итогу в realme 12 далеко не люксовое качество съёмки, но недорогой, зато современной камеры с оптостабом и чипа обработки изображений даже в маломощном Snapdragon хватает, чтобы сделать достойные снимки в любое время суток, сфоткаться на аватарку через селфи-камеру или заснять простенький видос, чтобы похвастаться в домашнем чате. Во всяком случае Xiaomi Redmi Note 13, Redmi Note 12S, Poco M6 Pro, Tecno Pova 6 Pro и Samsung Galaxy A15/A25 по качеству съёмки отстают. Samsung Galaxy A34 где-то на равных (по качеству видео даже лучше), но в нём за 25 тысяч рублей вы получите унылые 6/128 ГБ памяти.
И вы можете удивиться, но Tecno Camon 20 Pro 5G и Infinix Note 40 Pro с более крутыми (более крупными) «на бумаге» основными сенсорами камеры тоже отстают по качеству съёмки. Всё могло быть и иначе, если бы на них можно было бы влепить Google Camera (GCam) с более грамотными, чем стандартные, алгоритмами съёмки, но на смартфоны Transsion (iTel, Tecno, Infinix) это сделать получится только через «взрывание» прошивки root-правами, да и то не всегда... Разве что фронтальные камеры у Camon 20 Pro и Note 40 Pro покруче будут.
Оболочка системы
Фирменная оболочка realme UI 5.0 на базе Android 14 — одна из самых удобных реализаций Андроида в смартфонах сегодня. И красиво, и не тормозит, и нарисовано в едином стиле, а не как в оболочках Tecno и Infinix, где часть меню и стандартных приложений выглядят современно, а часть — какой-то адский эпилептический безовкусный азиатский «колхоз».
С другой стороны, как вы помните, процессор в realme 12 не особо-то быстр. Поэтому, чтобы система не «лагала», не подвисала и не дёргалась, переходы между меню сделаны... чуть замедленными, поэтому ощущение от использования телефона будет примерно как на Айфонах.
Мы в редакции спорили на этот счёт и к единому мнению не пришли:
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Кто-то говорит, что это удачный компромисс, когда красивости рисуются со средней скоростью и смартфон работает равномерно, без подвисаний.
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Кто-то бесится от того, что не может бегать по меню быстро и «да лучше бы притормаживал периодически в работе, зато я бы понимал, в какие моменты».
Лично я целиком и полностью поддерживаю такой подход, потому что видели бы вы, с каким скрипом работают полновесные оболочки системы во всяких бюджетных (до 15 тысяч рублей) смартфонах Huawei и HONOR... это вообще не жизнь.
Помимо того, что это просто элегантная и оптимизированная оболочка, она в отличие от того же «голого и беспомощного» Android в Google Pixel (сам пользуюсь Пикселем, наболевшее) напичкана кучей реально полезных функций. На главном экране и расширенные папки через которые можно запускать приложения одним нажатием, рилмишные фичи вроде Always On Display с множеством различных настроек, да даже камера тут будет «как на Айфоне». И это не я тут придумал, а девушки, использующие только iPhone, первым делом отмечают в приложении камеры эту особенность, поэтому долго переучиваться и привыкать к оболочке не придётся.
А вот то немногое, что не понравилось — куча магазинов приложений (Google Play, RuStore и фирменный App Market) и предустановленный российский софт, хотя я отключал его загрузку во время первой настройки. Но тут ничего не поделаешь, такие нынче требования российского законодательства. Удалить всё это тоже не составит труда, но всё равно подбешивает в ручном режиме прощаться с кинотеатром Иви и прочей второстепенной по важности мутью. А вот за Госуслуги спасибо.
Ну и очень нелепо выглядят сменяемые на экране блокировки обои, которые включают в себя картинки на любой вкус: от каких-то малоизвестных певцов ртом в жанре корейской попсы до азиатских спортивных тачек. Отключается тоже на раз-два, но хотелось бы чтобы из коробки вот этой вот откровенной «китайщины» не было.
Для любителей играть на смартфонах тут, конечно же, есть свой игровой режим под названием HyperBoost, который выглядит в духе всей остальной системы. Мы недавно обозревали очередной девайс от Инфиникса, в котором подобная утилита отрисована настолько страшно, будто студенту за три копейки поручили первое приложение на Android написать. В realme всё выглядит прилично, слава богу.
Конкуренты
HONOR X8b
|HONOR X8b
|Операционная система
|Android 13 + MagicOS 7.2
|Экран
|6,7", AMOLED, 2412x1080, 90 Гц, 394 ppi
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 680 4G, 6 нм, 8 ядер (4x Cortex-A73 2,4 ГГц + 4x Cortex-A53 1,9 ГГц)
|Графика
|Adreno 610
|Оперативная память
|6/8 Гбайт
|Накопитель
|128/256/512 Гбайт
|Связь
|Wi-Fi 5 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, NFC
|Камеры
|Основной модуль: 108 Мп, f/1.8, запись видео в 1080p@30fps
|Сверхширик: 5 Мп
|Макро-объектив: 2 Мп
|Фронтальная камера: 50 Мп, f/2.1
|Аккумулятор
|4500 мАч, адаптер питания на 35 Вт
|Размеры
|161.1x74.5x6.8 мм
|Вес
|166 граммов
|Цена
|от 23 999 рублей
Давайте пойдём по принципу «а что ещё за такие деньги прямо сейчас есть в магазине?» и присмотримся к... HONOR X8b! Он стоит те же 21 999 рублей за конфигурацию 8/128 Гбайт. Что получим за те же деньги от конкурента?
Во-первых, более яркий AMOLED-дисплей диагональю 6.7", при этом без ненавистного нами «подбородка», но с одним небольшим нюансом — частотой обновления в 90 Гц. Во-вторых, чуть большее время работы от батарейки на 4500 мАч. В-третьих, возможность снимать на широкоугольный модуль, но только в светлое время суток. В-четвертых... а ничего! Смотрите сами на очевидные минусы:
- Камера без оптической стабилизации, которая снимает хуже, а фронталка в соответствии с азиатскими традициями любит «замылить» вашу кожи.
- Ещё менее мощный старый процессор Qualcomm Snapdragon 680 4G.
- За те же деньги меньший объем памяти: 128 Гбайт у HONOR против 512 Гбайт у realme 12.
- Медленную комплектную зарядку на 35 Вт вместо быстрой на 67 Вт.
- Но материалы корпуса чуть дороже, сам корпус ощутимо тоньше и легче, сходства с iPhone больше, автономность даже с 4500 мАч лучше, чем у realme с 5000 мАч. Потому что процессор слабее и потребляет ещё меньше энергии, как и 90 Гц дисплей в сравнении с 120 Гц.
В общем, гламурный тонкий компактный смартфон, извините, для девочек.
Samsung Galaxy A25 5G
|Samsung Galaxy A25 5G
|Операционная система
|Android 14 + OneUI 6
|Экран
|6,5", AMOLED, 2340x1080, 120 Гц, 396 ppi
|Процессор
|Exynos 1280, 5 нм, 8 ядер (2х Cortex-A78 2.4 ГГц, 6х Cortex-A55 2.0 ГГц)
|Графика
|Mali-G68
|Оперативная память
|4/6/8 Гбайт
|Накопитель
|128/256/512 Гбайт (с возможностью добавить microSD)
|Связь
|Wi-Fi 5 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS, NFC
|Камеры
|Основной модуль: 50 Мп, f/1.8, оптостаб, запись видео в 4К@30fps
|Сверхширик: 8 Мп, f/2.2
|Макро-объектив: 2 Мп, f/2.4
|Фронтальная камера: 13 Мп, f/2.2
|Аккумулятор
|5000 мАч, адаптера питания нет в комплекте
|Размеры
|161x76.5x8.3 мм
|Вес
|197 граммов
|Цена
|от 23 999 рублей
Но может быть можно добавить чуть-чуть денег и взять не какой-то там китайский смартфон, а что-то от именитых корейцев? Ну, давайте присмотримся к Samsung Galaxy A25 5G, который в официальных сетевых магазинах вроде DNS стоит на две тысячи деревянных рублей дороже!
Дизайн просто хлам. За 23 999 рублей в 2024 году вам продают смартфон с древним экраном с вырезом-каплей под фронтальную камеру и жирнющим подбородком. Спасибо хоть за AMOLED-дисплей, а не дешевый IPS.
Внутри будет установлен фирменный чип Samsung Exynos 1280, который всё-таки быстр и на 25% шустрее, чем Snapdragon 685. При этом Самсунг по своим гниловатым соображениям экономии на спичках не кладёт в комплект зарядные устройства, так что покупайте 25 Вт-зарядку на свои деньги.
Основная камера менее качественно фотографирует, зато более качественно снимает видео (мастерство не пропьёшь даже с дешёвым сенсором). Между прочим, смартфон умеет снимать видео даже в разрешении 4K! Экран чуть менее яркий (примерно на 10-15%), автономность хуже примерно настолько же.
Из Самсунгов за эти деньги лучше поискать Galaxy A34, хотя это уже модель прошлого поколения и скоро она из продажи исчезнет.
Выводы
Как я и говорил в начале, концепция realme 12 — это «берём менее мощный процессор подешевле, на сэкономленные деньги ставим камеру получше».
Не самый быстрый смартфон, скорость работы всего лишь «сойдёт», игры тянет так себе. Зато яркий качественный дисплей, хорошая автономность, быстро заряжается, много памяти (ну, обычно, но в сравнении с Самсунгами, у которых за эти деньги всего 128 ГБ, много). И это не абстрактные «много памяти», ведь сегодня realme 12 cамый доступный смартфон с 512 Гбайт на борту в сетевых магазинах и «белой» рознице.
Конечно, из-за этого процессора смартфон не умеет снимать видео в 4K, да и в целом по качеству видеозаписи в бюджете до 25 тысяч рублей Самсунги предпочтительнее, а для игр лучше взять Xiaomi Poco X5 Pro. Но это уже частности, а практика наших опросов в обзорах показывает, что большинству людей от смартфона нужна автономность + качество фото на основную камеру. Здесь с этим всё в порядке, да и к большинству остальных аспектов вопросов нет.
Хочется завершить обзор словами, мол, «ну, это смартфон для взрослых людей, которые не играют и не носятся по меню системы с бешеной скоростью, а переписываются, читают новости и фотографируют иногда», но вряд ли в таком режиме смартфоны используют только пенсионеры? Да и игры на смартфонах с их поголовным «заплати, чтобы выиграть, или мы тебе устроим боль во время прохождения» вряд ли стоят внимания.
Ладно, время и объём продаж этой модели нас рассудят. Приходите к нам в комментарии и ткните нас носом в «а вот оказалось, что людям всё же нужен мощный процессор больше, чем качество камеры», если realme 12 провалится в продажах. Но что-то мне подсказывает, что всё будет иначе.
- Стильный дизайн
- Яркий AMOLED-дисплей со 120 Гц и хорошей цветопередачей
- Быстрая зарядка в комплекте
- Качественная камера
- Автономность в порядке
- Все остальные смартфоны с 512 ГБ дороже
- Запись видео только в 1080p@30fps
- Небольшой «подбородок» внизу дисплея
- Маломощный процессор