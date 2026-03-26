Почему новый Realme 16 Pro+ — один из лучших среднебюджетных смартфонов в 2026
Внешний вид
Смартфонный рынок в 2026 году напоминает битву титанов: китайские бренды давят ценой и начинкой, а премиум-сегмент уходит в стратосферу по стоимости. Особенно, если вы покупаете смартфоны не на радиорынках или по скидкам на маркетплейсах. С другой стороны, сейчас средний класс — это компромисс между «хочу флагман» и «не готов переплачивать». Но будет ли таким компромиссом новый Realme 16 Pro+?
Мне попалась версия девайса в бежевом цвете, который мне не очень нравится. С одной стороны отдаёт китайщиной-цыганщиной, а с другой можно пошутить и сказать, что выглядит как латте в руках хипстера. Альтернативный чёрный вариант выглядит куда презентабельнее и «взрослее». Матовый кожзам на спинке приятен на ощупь, не скользит, не собирает отпечатки. А вот рамка хоть сначала и кажется металлической, но на самом деле пластиковая.
Что прям ОЧЕНЬ понравилось, так это блок камер, который напоминает «раскладушку» от Google или новый OnePlus. Если бы к нему добавили квадратную рамку как на флагманских смартфонах, то телефон выглядел бы в разы дороже, чем он стоит на самом деле. Особенно в чёрном цвете.
В остальном же к эргономиге девайса я докопаться не могу. Кнопка разблокировки устройства и качелька регулировки громкости сделана аккуратно под большой палец правой руки. Сканер в экране отзывчивый, никаких проблем с поиском пальцев у него не возникает.
Из минусов — нет eSIM, только две nanoSIM, что может быть неудобно для путешественников. А вот что точно удобно, так это влаго- и пылезащита по стандарту IP69K. Точно можно не бояться сезона дождей в Азии, песчаных бурь на Ближнем Востоке или экстремальных морозов в Антрактиде.
Снизу ничего необычного: динамик, разъём USB Type-C для зарядки и передачи файлов, лоток для двух nanoSIM. Слота для карты памяти в Realme 16 Pro+ не предусмотрено.
На верхней грани расположены дополнительный динамик и два микрофона.
В остальном же докопаться не могу. На борту Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC для оплаты карточками — короче, полный набор для современного смартфона в 2026 году. В комплекте чехол, кабель зарядки и блок питания аж на 80 Вт. Это прям круто, можно использовать как универсальный для всех ваших девайсов: его мощности точно хватит зарядить любой ноутбук.
Дисплей
Экран у Realme 16 Pro+ — это 6,8-дюймовая AMOLED-панель с разрешением 1280x2800 (1,5K), 453 ppi и частотой обновления в 144 Гц. По бокам она закруглена, но вот искажения цветов на краях совсем уж минимальны. Если не приглядываться прям вблизи-вблизи, а смотреть на телефон в обычном положении вытянутой руки, то вы и не заметите их наличие.
Именитые обзорщики (и пиар-отдел Realme) моделей фиксирует пиковую яркость аж 1800 нит, но достигнуть её в реальности можно только в авторежиме и под прямыми солнечными лучами в полдень. Наш же колориметр (напомню, что он постоянно серьезно занижает показатели) намерил почти 500 кд/м2, что на фоне конкурентов довольно серьёзно.
|Realme 16 Pro+
|Максимальный уровень яркости
|489 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|бесконечная
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|~125%
|DeltaE (меньше = лучше)
|6.1
|Цветовая температура (идеальная = 6500К)
|7700К
Цветовой охват sRGB из коробки тут аж с перебором — около 120%, чуть завышены значения deltaE и цветовая температура на 1000К выше идеала. Что получит юзер от этих сухих цифр? На практике у вас в руках ОЧЕНЬ сочный экран, которого с головой хватит для поглощения контента на улице в любое время суток. Чуть-чуть перенасыщенная картинка легко фиксится одним ползунком с натуральными цветами в настройках.
Да, забыл про поддержку Always On Display, он здесь тут тоже есть в стандартной оболочке RealmeUI 7.
Производительность и автономность
Под капотом у Realme 16 Pro+ установлен чип Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4. По сути, это следующий этап эволюции процессора Snapdragon 7+ Gen 3, выпущенного в 2024 году. Здесь даже остались такие же восемь ядер (1x2.8 ГГц Cortex-A720 + 3x2.6 ГГц Cortex-A720 + 4x1.9 ГГц Cortex-A520), но вот за графику теперь отвечает Adreno 722 вместо Adreno 810.
Что это дало в итоге? Чип проапгрейдили на 15% по энергоэффективности и 10% по графике, его с запасом хватит на пару-тройку лет вперед в тяжёлых играх и программах.
На практике же Realme 16 Pro+ без проблем тянет Genshin Impact на высоких при 45-60 кадрах в секунду. Многопользовательский PUBG на ультрах — уверенные +60 FPS без просадок. Да и сама система (Android 15 + RealmeUI 7) на 12 гигах оперативки (LPDDR5X) более чем летает.
Ну и никуда без всяких современных фишек вроде расширения виртуальной памяти (хотя казалось бы куда ещё?), поддержки фирменного ИИ и далее по списку. А что по батарее?
7000 мАч при яркости 200 кд/м2 (примерно 2/3 от всей ширины ползнука в настройках) хватает на 31 c лишним час просмотра видео и фильмов, чтения книг на протяжении 26 с половиной часов и 11 часов игры в требовательный Genshin Impact от вайфая. Короче, если вы скачете от розетки к розетке со своим новеньким Pixel 10 (как автор обзора) или 17 Pro Max из-за зависимости от соцсетей, то Realme 10 Pro+ вам точно хватит на большее время.
В режиме повседневного использования на просмотр видео при поездке на работу, сёрфинг в интернете, решения вопросиков в рабочем чате в течение дня и дорогу домой — ну вообще без проблем.
Ну и не забывайте про уже упомянутый блок питания на 80 Вт, которым мало того, что можно зарядить вообще все девайсы, так ещё и он достаточно компактный по размерам. Чуть больше привычного нам «мобильного» стандарта.
Камера
В 16 Pro+ установлен тройной модуль: 200-мегапиксельный Samsung ISOCELL HP5 (апертура f/1.9, оптостаб) + 50-мегапиксельный Samsung ISOCELL JN5 для телефото (оптический зум х3.5, апертура f/2.8) + 8-мегапиксельный ультраширик (захват 116 градусов) + 8 МП перископ 3,5x (f/3.2, OIS). Да и фронталка здесь не сильно хуже — 50 мегапикселей с апертурой f/2.4.
В приложении как обычно есть куча фишек: выбор настроек цвета (яркие цвета или натуральные), различные фильтры, эффекты освещения с ИИ и т.д. Я не особо фанат всего этого, да и большинство юзеров просто берут и фоткают. Поэтому все фотографии сделаны в стандартных настройках и с натуральными цветами.
При обычной съёмке в дневных условиях уж очень хорошо получается зум. Например, на фотографии с платформы есть объём в кадре. Картинка получилось не просто плоской, но включила в себя и объект на переднем плане, и дымку от солнца и перспективу уходящих вдаль путей.
Если мы говорим про фотографии интерьеров или рандомных вещей вроде трактора, то мне нравится цветопередача камеры и наличе просто кучи разных оттенков в кадре. Даже немного похоже на плёнку, снимки получаются... «сочными» что-ли.
Докопаться до работы перескопа я тоже не могу, он реально работает неплохо. Гляньте, как получился Игорь в портретном режиме — размытие почти как у зеркалки.
А вот ночные снимки мне понравились меньше всего, в них как раз в отличие от дневных терятеся эта самая «объёмность». Ещё у смартфона алгоритмы заторможенно отрабатывают движущиеся (и даже совсем чуть-чуть) объекты. Тот же электробус только вот сдвинулся с остановки и сразу же получился слегка смазанным.
Но вот у статичных объектов детализация меня обрадовала. Например, на припаркованной тачке можно разглядеть все капли грязи или номер телефона дилера.
Фронталка мою морду лица во всех вариантах освещения сняла неплохо, при всём желании докопаться как-то не получается.
А вот видео снято аж при разрешении 4K при 60 кадрах в секунду. Оптическая стабилизация работает в максимальном качестве, но легкие «покачивания» из стороны в сторону заметны. Хотя для среднебюджетников это вполне себе норм.
Кстати, для соцсетей снимать можно и в 1080р. При загрузке файлов качество всё равно «подсожрётся», а вот место на девайсе сэкономите. При этом уровень стабилизации уже точно не будет хуже, оптостаб тут пашет во всех режммах на полную мощность.
Конкуренты
Официально Realme 16 Pro+продаётся в России по цене от 49 тысяч рублей в конфигурации 8/256 Гбайт, при этом на старте продаж в комплекте идут беспроводные фирменные наушники Realme Buds Air8 (их цена в рознице около 4 тысяч рублей). Да, как это бывает обычно у китайцев, стоимость со временем заметно упадёт, но вот даже с доставкой из Китая через Ozon Global и с уплатой таможенных пошлин новенький 16 Pro+ обойдётся примерно в 35 тысяч рублей без подарков.
Oppo Reno15
Oppo Reno15 — ближайший родственник от BBK, с которым недавно слился и сам Realme. Его стоимость у официльных продавцов вроде DNS в районе 44 тысяч рублей. При этом внутри установлен такой же Snapdragon 7 Gen 4, камеры 50+50+8 мегапикселей, причем телевик с таким же увеличеним в 3.5 раза (если вообще не такой же!). Можно упомянуть 120 Гц в обновлении дисплея против 144 Гц у Realme, но давайте будем честны — никто никакую разницу в 20 Гц при скролле ленты новостей в соцсетях не заметит.
А вот что отличает Realme 16 Pro+ от конкурента, так это батарея на 500 мАч больше и чип, который работает быстрее на 30% судя по результатам наших тестов. В остальном же разница неочевидна, это скорее вариант для тех, кто выбирает между очень похожими смартфонами и опирается на дизайн (у Reno15 он более «айфонистиый» что-ли, меньше скруглённых углов и никаких экранов-водопадов).
POCO X8 Pro Max
Ещё один вариант «на подумать» — POCO X8 Pro Max. Это скорее более геймерский девайс, в котором установлен Dimensity 9500s (это примерный аналог Snapdragon 8 Elite, но только от Mediatek), который... тротлит! С огромном запасом по мощности новый девайс от Xiaomi просто не может показать весь свой потенциал. Батарейка в нём больше, аж на 8500 мАч, но вот по камерам он определённо проигрывает Realme 16 Pro+. Вместо тройного модуля тут установлены только две камеры: основная на 50 мегапикселей и ультраширик на 8 Мп. А фронталка вообще на 20 Мп против 50 Мп у 16 Pro+.
Тут выбор за вами, если хотите получать более качественные фото и иметь смартфон в стиле «лайфстал» (при этом с ОГРОМНЫМ запасом по производительности) — покупайте Realme, а если вам нужен чистый гейминг — берите POCO.
Выводы
Что в итоге? Realme 16 Pro+ точно идеальный девайс для тех, кто устал от ежедневной охоты за розеткой. Батарея на 7000 мАч даже при интенсивном использовании оставит вам значительно зарядки к концу рабочего дня, а если комплектная зарядка 80 Вт зарядит не только смартфон, но и все девайсы вокруг. 200-мегапиксельная камера днём снимает уж очень недурно, а перископ на 3,5x зумит без потери качества. Но в тёмное время суток что фото, что видео будут уровня «так себе».
Если вы любите играть в игры, то смартфона тоже хватит с головой. Мне не очень понравился дисплей-водопад, но это скорее вкусовщина. Ну и бежевый цвет, не самый выигрышный на мой взгляд, можно всегда заменить на чёрный. Или просто купить чехол. В общем за вполне разумные 35-40 тысяч рублей вы получите добротный телефон с живучей батареей, хорошей камерой и производительным процессором, но вот покупать его за официальную стоимость я бы не спешил.
- Долго держит батарею
- Адаптер питания на 80 Вт
- Запись видео в 4K@60fps
- Мощности хватит для любых задач
- Качество фото и видео ночью
- Завышенная официальная цена