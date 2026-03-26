Почему новый Realme 16 Pro+ — один из лучших среднебюджетных смартфонов в 2026

Смартфонный рынок в 2026 году напоминает битву титанов: китайские бренды давят ценой и начинкой, а премиум-сегмент уходит в стратосферу по стоимости. Особенно, если вы покупаете смартфоны не на радиорынках или по скидкам на маркетплейсах. С другой стороны, сейчас средний класс — это компромисс между «хочу флагман» и «не готов переплачивать». Но будет ли таким компромиссом новый Realme 16 Pro+?

Мне попалась версия девайса в бежевом цвете, который мне не очень нравится. С одной стороны отдаёт китайщиной-цыганщиной, а с другой можно пошутить и сказать, что выглядит как латте в руках хипстера. Альтернативный чёрный вариант выглядит куда презентабельнее и «взрослее». Матовый кожзам на спинке приятен на ощупь, не скользит, не собирает отпечатки. А вот рамка хоть сначала и кажется металлической, но на самом деле пластиковая.

Что прям ОЧЕНЬ понравилось, так это блок камер, который напоминает «раскладушку» от Google или новый OnePlus. Если бы к нему добавили квадратную рамку как на флагманских смартфонах, то телефон выглядел бы в разы дороже, чем он стоит на самом деле. Особенно в чёрном цвете.