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Протестировали две лучших альтернативы Xiaomi среднего класса. Победил более дешёвый смартфон

Realme 7 и Realme 7 Pro
Можно сколько угодно орать в комментах «да вы заколебали со своим Realme!», но, если вы регулярно проверяете, что можно купить из смартфонов по цене от 20 до 30 тысяч, вы в курсе, что кроме Сяоми и Рилми по такой цене альтернатив толком и нет. Остальные производители в официальной российской рознице за 20-30 тысяч впаривают вам совсем уж третьесортные модели — те же, что были за 15 тысяч, только «с блёстками». Это случилось как раз после того, как рубль пробил очередное дно, за доллар США стали давать свыше 73 рублей вместо 65, производители дружно переписали ценники, и былые смартфоны за 25 тысяч теперь продают за 33. Другое дело, что на Realme тоже надежды невелики. Они, хоть и были «не хуже, чем Xiaomi, но даже дешевле» в 2019 году, когда только пришли в Россию, с начала 2020 года ценами уже не радовали. Но и Xiaomi, глядя на отсутствие толковых конкурентов в России, тоже постепенно наглеют и переписывают цены в сторону повышения в бюджетных моделях. Так кто лучше и что покупать?

Компания Realme буквально за два года ворвалась в топ-продаж смартфонов. В отличие от типичных брендов-однодневок, они представили действительно хорошие смартфоны, не пускали пыль в глаза ненужными тратами (как LeEco), и за уже несколько поколений смартфонов не особо-то поднимали цены, оставаясь плюс-минус в рамках курса валют.

Но сейчас, видимо, бренд начал понемногу сдавать и если компания не предпримет каких-то важных шагов, то вполне может и место в топе потерять, так и не успев закрепиться как народный любимец. И такие грустные мысли меня посещают потому, что я держу в руках Realme 7 и Realme 7 Pro, и не могу понять… Кто из них Pro?

Нет, я умею читать надписи и разбираться в спецификациях. Хотя погодите-ка! В этом и проблема — в спецификациях. Это было ещё на 6 и 6 Pro, когда почему-то младшая модель имела модуль NFC, а старшая — нет. В “семёрках”, не беспокойтесь!, NFC есть везде, но… Realme 7 Pro реально во многом хуже “обычной” семёрки, при том, что намного дороже. Давайте по пунктам.

Внешний вид

Со стороны экрана смартфоны выглядят почти одинаковыми, очень легко перепутать, где какой. Realme 7 чуть больше, чем 7 Pro, но незначительно. Хотя уже тут можно запутаться — почему это именно Pro версия меньше?

Слева — Realme 7 Pro, справа — Realme 7

Что хорошо в 7 Pro — силиконовый чехол, который поставляется в комплекте, в отличие от прочих чехлов у Realme имеет бортики адекватной высоты над экраном. Напомню, обычно у таких чехлов от Realme главная проблема, что они слишком толстые и слишком сильно возвышаются над экраном.

Снизу — Realme 7 Pro, сверху — Realme 7

На левом боку обоих смартфонов — кнопки управления громкостью, только по высоте немного по-разному расположены.

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Realme 7

На правом уже видна разница. У Realme 7 Pro там обычная кнопка включения/блокировки, а у Realme 7 — в неё встроен сканер отпечатков пальцев.

Снизу — Realme 7 Pro, сверху — Realme 7

У 7 Pro сканер в экране. Вообще, я больше люблю именно сканер в экране, но надо признать, в среднем Realme 7 разблокируется быстрее. Тут дело ещё в том, что достаточно приложить палец к кнопке Realme 7, как смартфон тут же доступен для работы с ним.

Слева — Realme 7 Pro, справа — Realme 7

Realme 7 Pro в целом тоже грамотно настроен — если его положить на стол или, напротив, взять, то на несколько секунд активируется сканер отпечатков на экране и срабатывает он быстро и весьма точно. Если же он успел пропасть, то можно слегка постучать по экрану. Это не создаёт никаких проблем, но всё равно, если докапываться до миллисекунд, то в среднем Realme 7 разблокируется быстрее.

Снизу — Realme 7 Pro, сверху — Realme 7

На нижнем торце, опять же, почти всё одинаково. Разъёмы USB-C и 3,5-мм на месте.

Слева — Realme 7 Pro, справа — Realme 7

Сзади смартфоны различаются расположением камер в блоке. В Realme 7 они расположены в линию, а в 7 Pro одна из камер — на второй линии, вместе со вспышкой.

Экран

Следующее нелогичное отличие Realme 7 от Realme 7 Pro — экран. С одной стороны, у 7 Pro — AMOLED, а у Realme 7 — IPS и, вроде бы, понятно, что лучше. Но у экрана Realme 7 не только запас яркости чуть выше, но и есть поддержка частоты обновления 90 Гц! Да, это не очень большая разница по сравнению с 60 Гц, но всё-таки… Согласитесь, странно, что “модную” нынче функцию получает именно “обычная” версия смартфона, а не Pro.

Realme 7Realme 7 Pro
Максимальный уровень яркости (мин./макс.)439/4,16 кд/м2429/2,35 кд/м2
Контрастность (больше = лучше)1500:1бесконечная
Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже)99%100%
DeltaE (меньше = лучше)5,134,91
Гамма (идеальная — 2,2)2,32,3
Цветовая температура (идеальная = 6500K)8000К7500К

Для понимания, что означают 8000K и 7500K цветовой температуры дисплея

По интерфейсу оба смартфона абсолютно одинаковы — и там, и там используется Realme UI (ответвление Color OS) в качестве надстройки над Android 10.

Производительность и автономность

Вас не удивили габариты и экраны? А как вам такое: Realme 7 ещё и более быстрый, чем 7 Pro! Точнее, CPU в Realme 7 Pro, Snapdragon 720G, хоть и обходит MediaTek Helio G95 в Realme 7, но по производительности графики в играх уже всё ровно наоборот. И тест AnTuTu Benchmark v8, который учитывает не только CPU, но и GPU (а также производительность оперативной памяти и внутреннего накопителя) всё-таки поставил более высокий балл “обычному” Realme 7.

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Результаты тестирования производительности в бенчмарке AnTuTu Benchmark v8

То есть, Realme 7 Pro круче Realme 7 только тем, что у него уважаемый всеми Snapdragon, а не “какой-то там” MediaTek, и это бы даже имело смысл (некоторые вон и Samsung предпочитают на Snapdragon, а не на Exynos), но дело в том, что у Realme 6 Pro был точно такой же процессор! То есть, за целое поколение “главный” смартфон от Realme не стал лучше в плане производительности!

Что касается остального “железа”, то у меня на тесте оба смартфона имели 8 Гбайт оперативной памяти и 128 Гбайт NAND. Так что, Realme 7 Pro сумел отличиться в лучшую сторону только своей автономностью, да ещё и при меньшей ёмкости аккумулятора.

Время полного разряда смартфонов в минутах (чтение, видео, игры)

Это, в общем, ещё одно доказательство, что к “миллиамперчасам” надо бы ещё энергоэффективный процессор прилагать. Так что, да, Snapdragon всё-таки лучше. Даже если это старый 720G. Но, с другой стороны, зачем брать новый смартфон на старом процессоре?

Камера

Вот мы и добрались до самого интересного. Когда я тестировал смартфоны, всё выглядело вполне логично: снимки на экране Realme 7 выглядели хуже, чем на экране Realme 7 Pro, и я уж подумал, что вот оно — хоть камера объяснит, почему 7 Pro стоит дороже. Но когда я перенёс все фотографии на компьютер и стал их сравнивать, то…

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Снимок на камеру Realme 7

В общем, разница то в пользу Realme 7, то в пользу Realme 7 Pro. В среднем — одно и то же, разве что Realme 7 Pro более агрессивно “накручивает” оттенки. Правда, делает он это только с включённым режимом AI, которого у Realme 7 просто нет.

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Снимок на камеру Realme 7

До кучи на аппаратном уровне различаются только основные камеры смартфонов, а все остальные — сверхширик, макро и “сенсор глубины” — одинаковые. Учитывая, что Realme — это один из тех производителей, который любит поставить побольше бесполезных модулей (макро и “сенсор глубины” как раз) — не ожидайте, что потратив больше денег на 7 Pro вы получите лучше качество снимков.

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Снимок на камеру Realme 7

Более того — несмотря на то, что сверхширики у смартфонов абсолютно одинаковые, на Realme 7 деталей почему-то больше получается.

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Селфи на Realme 7

Но хуже всего ситуация с селфи-камерами. Хоть убейте, но мне на всех снимках картинка больше нравится именно у Realme 7, а не 7 Pro.

Realme 7: дневная видеосъёмка в 4Kp30
Realme 7 Pro: дневная видеосъёмка в 4Kp30

Ну а что касается видео, то днём оба смартфона снимают абсолютно одинаково. Я не увидел вообще никакой разницы и в режимах 1080p60, и в 4Kp30.

Realme 7: ночная видеосъёмка в 4Kp30
Realme 7 Pro: ночная видеосъёмка в 4Kp30

Ночью Realme 7 Pro чуть получше, особенно в режиме 1080p60 — там явно больше света. Но и этого качества вам всё равно не хватит, если вы собрались что-то прям снимать для блога или на память.

Конкуренты

Realme 7Realme 7 ProXiaomi Poco X3Xiaomi Mi Note 10 Lite
Операционная системаAndroid 10 + Realme UIAndroid 10 + Realme UIAndroid 10 + MIUI 12Android 10 + MIUI 12
Экран6,5'', 1080x2400 пикс., 20:9, IPS, 90 Гц6,4'', 1080x2400 пикс., 20:9, AMOLED6,67’’, 1080x2400 пикс., 20:9, IPS, 395 ppi6,47'', 1080x2340 пикс., 19,5:9, AMOLED
ПроцессорMediatek Helio G95, 2х Cortex-A76 2,05 ГГц + 6x Cortex-A55 2,0 ГГцQualcomm Snapdragon 720G, 2x Cortex-A76 2,3 ГГц + 6x Cortex-A55 1,8 ГГцQualcomm Snapdragon 732G, 2x Cortex-A76 2,3 ГГц + 6x Cortex-A55 1,8 ГГцQualcomm Snapdragon 730G, 2x Cortex-A76 2,2 ГГц + 6x Cortex-A55 1,8 ГГц
ГрафикаMali-G76 MC4Adreno 618Adreno 618Adreno 618
Оперативная память8 Гбайт8 Гбайт6 Гбайт6 Гбайт
Накопитель128 Гбайт + MicroSD128 Гбайт + MicroSD128 Гбайт + MicroSD128 Гбайт + MicroSD
СвязьNFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDouNFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.1, GPS, GLONASS, BeiDouNFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou, FMNFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou, FM
КамерыОсновная квадро: 48 Мп f/1,8 + 8 Мп f/2,3 (сверхширик) + 2 Мп f/2,4 (макро) + 2 Мп f/2,4 (сенсор глубины), качество видео: до 2160@30 FPS Фронтальная: 16 Мп f/2,1Основная квадро: 64 Мп f/1,8 + 8 Мп f/2,3 (сверхширик) + 2 Мп f/2,4 (макро) + 2 Мп f/2,4 (сенсор глубины), качество видео: до 2160@30 FPS Фронтальная: 32 Мп f/2,5Основная квадро: 64 Мп f/1,9 + 13 Мп (сверхширик) f/2,2 + 5 Мп (макро) f/2,5 + 2 Мп (сенсор глубины) f/2,4, фронтальная: 20 Мп f/2,2Основная квадро: 64 Мп f/1,9 + 8 Мп f/2,2 (сверхширик) + 2 Мп f/2,4 (макро) + 5 Мп f/2,4 (сенсор глубины), качество видео: до 2160@30 FPS Фронтальная: 16 Мп f/2,5
Аккумулятор5000 мАч4500 мАч5160 мАч5260 мАч
Размеры162,3x75,4x9,4 мм160,9x74,3x8,7 мм165,3x76,8x9,4 мм157,8x74,2x9,7 мм
Масса196,5 г182 г215 г204 г
Цена20 тысяч рубле28 тысяч рублей22 тысячи рублей33 тысячи рублей

Xiaomi Poco X3

Xiaomi Poco X3

Чуть меньше оперативной памяти и гибридный слот (нельзя одновременно вставить две SIM + карту памяти), но в остальном по цене Realme 7 вы получаете гораздо более интересный смартфон, где будет лучше и дисплей, и камера, и автономность, и более новый и более мощный процессор. Подвох? Ну, это Xiaomi с кучей рекламы в самом смартфоне, которую запаришься отключать, а ещё автономность здесь, из-за 120 Гц-дисплея, не тянет на полноценные 5100 мАч.

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Данная модель — наглядная демонстрация того, что и у Xiaomi есть путаница с ценами и моделями. Mi Note 10 Lite стоит на 9 тысяч дороже Poco X3, но из преимуществ у него только AMOLED-экран, и чуть лучше автономность. Ну и, конечно же, этот смартфон не имеет никакого отношения к Mi Note 10. Лично я по официальной российской цене (33 тысячи рублей за вариант с 128 ГБ) его бы не покупал, но и Realme 7 Pro тоже не стал бы. Потому что в амплуа смартфонов с супер-автономностью никто не переплюнет Samsung Galaxy M51 с его 7000 мАч по такой же цене, а если вам важнее производительность и камера, Honor 30 или Huawei P30 будут предпочтительнее.

Итого

Больше всего в сравнении новых смартфонов Realme среднего класса меня смутило не то, что они снова (как и в случае с Realme 6 и 6 Pro) не смогли полноценно конкурировать с Xiaomi (хотя во времена Realme 3 и Realme 5 им это удавалось), а то, что младшая модель оказалась лучше старшей. Когда я впервые запустил бенчмарки на Realme 7 и Realme 7 Pro, то результаты поставили меня в тупик. Я уж думал, что перепутал, где тут Pro, а где “обычный”. А разница, напомню, 8 тысяч рублей, это 28% от цены Realme 7 Pro и 40% от цены Realme 7.

Я не очень люблю процессоры MediaTek, да и тут очевидно на Snapdragon с автономностью получилось получше (скорее всего, помог AMOLED-экран, да и в целом меньшая производительность, а также развёртка экрана 60 Гц вместо 90 Гц у Realme 7), но ещё меньше я люблю переплачивать. За что нужно переплатить в случае Realme 7 Pro я так и не понял.

Отмечу, что основные номерные Realme всегда довольно странными получаются. Про наличие NFC у Realme 6 и отсутствие у 6 Pro я уже говорил, но дело ещё и в том, что прошлогодний Realme XT (тогда он ещё был в продаже) лучше почти во всём, а стоил 23 тысячи рублей. Сегодня он уже не продаётся — да и правильно, кто бы тогда покупал Realme 7/7 Pro?

Видимо, компания выпустила модель XT как этакую демо-версию, подкупила низкой ценой, а потом решила начать делать “как все”. Что ж, я не против подхода “как все”, но ещё раз — почему Realme 7 Pro стоит на 8 тысяч дороже, чем Realme 7?

Младшая модель действительно интересна, как один из самых дешёвых смартфонов с 90 Гц экраном, да и вообще как единственная толковая альтернатива Xiaomi Redmi Note 9 Pro/Poco X3 (Самсунги Galaxy M31, как ни крути, тотально устарели по процессорам, недорогие Huawei и Honor с их Kirin 710 — тем более). А вот Realme 7 Pro со своей ценой “под 30 тысяч рублей” на эти тридцать тысяч не ощущается, поэтому не советую вам переплачивать.