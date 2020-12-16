Протестировали две лучших альтернативы Xiaomi среднего класса. Победил более дешёвый смартфон

Компания Realme буквально за два года ворвалась в топ-продаж смартфонов. В отличие от типичных брендов-однодневок, они представили действительно хорошие смартфоны, не пускали пыль в глаза ненужными тратами (как LeEco), и за уже несколько поколений смартфонов не особо-то поднимали цены, оставаясь плюс-минус в рамках курса валют.

Но сейчас, видимо, бренд начал понемногу сдавать и если компания не предпримет каких-то важных шагов, то вполне может и место в топе потерять, так и не успев закрепиться как народный любимец. И такие грустные мысли меня посещают потому, что я держу в руках Realme 7 и Realme 7 Pro, и не могу понять… Кто из них Pro?

Нет, я умею читать надписи и разбираться в спецификациях. Хотя погодите-ка! В этом и проблема — в спецификациях. Это было ещё на 6 и 6 Pro, когда почему-то младшая модель имела модуль NFC, а старшая — нет. В “семёрках”, не беспокойтесь!, NFC есть везде, но… Realme 7 Pro реально во многом хуже “обычной” семёрки, при том, что намного дороже. Давайте по пунктам.

Внешний вид

Со стороны экрана смартфоны выглядят почти одинаковыми, очень легко перепутать, где какой. Realme 7 чуть больше, чем 7 Pro, но незначительно. Хотя уже тут можно запутаться — почему это именно Pro версия меньше?