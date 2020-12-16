Протестировали две лучших альтернативы Xiaomi среднего класса. Победил более дешёвый смартфон
Компания Realme буквально за два года ворвалась в топ-продаж смартфонов. В отличие от типичных брендов-однодневок, они представили действительно хорошие смартфоны, не пускали пыль в глаза ненужными тратами (как LeEco), и за уже несколько поколений смартфонов не особо-то поднимали цены, оставаясь плюс-минус в рамках курса валют.
Но сейчас, видимо, бренд начал понемногу сдавать и если компания не предпримет каких-то важных шагов, то вполне может и место в топе потерять, так и не успев закрепиться как народный любимец. И такие грустные мысли меня посещают потому, что я держу в руках Realme 7 и Realme 7 Pro, и не могу понять… Кто из них Pro?
Нет, я умею читать надписи и разбираться в спецификациях. Хотя погодите-ка! В этом и проблема — в спецификациях. Это было ещё на 6 и 6 Pro, когда почему-то младшая модель имела модуль NFC, а старшая — нет. В “семёрках”, не беспокойтесь!, NFC есть везде, но… Realme 7 Pro реально во многом хуже “обычной” семёрки, при том, что намного дороже. Давайте по пунктам.
Внешний вид
Со стороны экрана смартфоны выглядят почти одинаковыми, очень легко перепутать, где какой. Realme 7 чуть больше, чем 7 Pro, но незначительно. Хотя уже тут можно запутаться — почему это именно Pro версия меньше?
Что хорошо в 7 Pro — силиконовый чехол, который поставляется в комплекте, в отличие от прочих чехлов у Realme имеет бортики адекватной высоты над экраном. Напомню, обычно у таких чехлов от Realme главная проблема, что они слишком толстые и слишком сильно возвышаются над экраном.
На левом боку обоих смартфонов — кнопки управления громкостью, только по высоте немного по-разному расположены.
На правом уже видна разница. У Realme 7 Pro там обычная кнопка включения/блокировки, а у Realme 7 — в неё встроен сканер отпечатков пальцев.
У 7 Pro сканер в экране. Вообще, я больше люблю именно сканер в экране, но надо признать, в среднем Realme 7 разблокируется быстрее. Тут дело ещё в том, что достаточно приложить палец к кнопке Realme 7, как смартфон тут же доступен для работы с ним.
Realme 7 Pro в целом тоже грамотно настроен — если его положить на стол или, напротив, взять, то на несколько секунд активируется сканер отпечатков на экране и срабатывает он быстро и весьма точно. Если же он успел пропасть, то можно слегка постучать по экрану. Это не создаёт никаких проблем, но всё равно, если докапываться до миллисекунд, то в среднем Realme 7 разблокируется быстрее.
На нижнем торце, опять же, почти всё одинаково. Разъёмы USB-C и 3,5-мм на месте.
Сзади смартфоны различаются расположением камер в блоке. В Realme 7 они расположены в линию, а в 7 Pro одна из камер — на второй линии, вместе со вспышкой.
Экран
Следующее нелогичное отличие Realme 7 от Realme 7 Pro — экран. С одной стороны, у 7 Pro — AMOLED, а у Realme 7 — IPS и, вроде бы, понятно, что лучше. Но у экрана Realme 7 не только запас яркости чуть выше, но и есть поддержка частоты обновления 90 Гц! Да, это не очень большая разница по сравнению с 60 Гц, но всё-таки… Согласитесь, странно, что “модную” нынче функцию получает именно “обычная” версия смартфона, а не Pro.
|Realme 7
|Realme 7 Pro
|Максимальный уровень яркости (мин./макс.)
|439/4,16 кд/м2
|429/2,35 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1500:1
|бесконечная
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже)
|99%
|100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|5,13
|4,91
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,3
|2,3
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|8000К
|7500К
По интерфейсу оба смартфона абсолютно одинаковы — и там, и там используется Realme UI (ответвление Color OS) в качестве надстройки над Android 10.
Производительность и автономность
Вас не удивили габариты и экраны? А как вам такое: Realme 7 ещё и более быстрый, чем 7 Pro! Точнее, CPU в Realme 7 Pro, Snapdragon 720G, хоть и обходит MediaTek Helio G95 в Realme 7, но по производительности графики в играх уже всё ровно наоборот. И тест AnTuTu Benchmark v8, который учитывает не только CPU, но и GPU (а также производительность оперативной памяти и внутреннего накопителя) всё-таки поставил более высокий балл “обычному” Realme 7.
То есть, Realme 7 Pro круче Realme 7 только тем, что у него уважаемый всеми Snapdragon, а не “какой-то там” MediaTek, и это бы даже имело смысл (некоторые вон и Samsung предпочитают на Snapdragon, а не на Exynos), но дело в том, что у Realme 6 Pro был точно такой же процессор! То есть, за целое поколение “главный” смартфон от Realme не стал лучше в плане производительности!
Что касается остального “железа”, то у меня на тесте оба смартфона имели 8 Гбайт оперативной памяти и 128 Гбайт NAND. Так что, Realme 7 Pro сумел отличиться в лучшую сторону только своей автономностью, да ещё и при меньшей ёмкости аккумулятора.
Это, в общем, ещё одно доказательство, что к “миллиамперчасам” надо бы ещё энергоэффективный процессор прилагать. Так что, да, Snapdragon всё-таки лучше. Даже если это старый 720G. Но, с другой стороны, зачем брать новый смартфон на старом процессоре?
Камера
Вот мы и добрались до самого интересного. Когда я тестировал смартфоны, всё выглядело вполне логично: снимки на экране Realme 7 выглядели хуже, чем на экране Realme 7 Pro, и я уж подумал, что вот оно — хоть камера объяснит, почему 7 Pro стоит дороже. Но когда я перенёс все фотографии на компьютер и стал их сравнивать, то…
В общем, разница то в пользу Realme 7, то в пользу Realme 7 Pro. В среднем — одно и то же, разве что Realme 7 Pro более агрессивно “накручивает” оттенки. Правда, делает он это только с включённым режимом AI, которого у Realme 7 просто нет.
До кучи на аппаратном уровне различаются только основные камеры смартфонов, а все остальные — сверхширик, макро и “сенсор глубины” — одинаковые. Учитывая, что Realme — это один из тех производителей, который любит поставить побольше бесполезных модулей (макро и “сенсор глубины” как раз) — не ожидайте, что потратив больше денег на 7 Pro вы получите лучше качество снимков.
Более того — несмотря на то, что сверхширики у смартфонов абсолютно одинаковые, на Realme 7 деталей почему-то больше получается.
Но хуже всего ситуация с селфи-камерами. Хоть убейте, но мне на всех снимках картинка больше нравится именно у Realme 7, а не 7 Pro.
Ну а что касается видео, то днём оба смартфона снимают абсолютно одинаково. Я не увидел вообще никакой разницы и в режимах 1080p60, и в 4Kp30.
Ночью Realme 7 Pro чуть получше, особенно в режиме 1080p60 — там явно больше света. Но и этого качества вам всё равно не хватит, если вы собрались что-то прям снимать для блога или на память.
Конкуренты
|Realme 7
|Realme 7 Pro
|Xiaomi Poco X3
|Xiaomi Mi Note 10 Lite
|Операционная система
|Android 10 + Realme UI
|Android 10 + Realme UI
|Android 10 + MIUI 12
|Android 10 + MIUI 12
|Экран
|6,5'', 1080x2400 пикс., 20:9, IPS, 90 Гц
|6,4'', 1080x2400 пикс., 20:9, AMOLED
|6,67’’, 1080x2400 пикс., 20:9, IPS, 395 ppi
|6,47'', 1080x2340 пикс., 19,5:9, AMOLED
|Процессор
|Mediatek Helio G95, 2х Cortex-A76 2,05 ГГц + 6x Cortex-A55 2,0 ГГц
|Qualcomm Snapdragon 720G, 2x Cortex-A76 2,3 ГГц + 6x Cortex-A55 1,8 ГГц
|Qualcomm Snapdragon 732G, 2x Cortex-A76 2,3 ГГц + 6x Cortex-A55 1,8 ГГц
|Qualcomm Snapdragon 730G, 2x Cortex-A76 2,2 ГГц + 6x Cortex-A55 1,8 ГГц
|Графика
|Mali-G76 MC4
|Adreno 618
|Adreno 618
|Adreno 618
|Оперативная память
|8 Гбайт
|8 Гбайт
|6 Гбайт
|6 Гбайт
|Накопитель
|128 Гбайт + MicroSD
|128 Гбайт + MicroSD
|128 Гбайт + MicroSD
|128 Гбайт + MicroSD
|Связь
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.1, GPS, GLONASS, BeiDou
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou, FM
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou, FM
|Камеры
|Основная квадро: 48 Мп f/1,8 + 8 Мп f/2,3 (сверхширик) + 2 Мп f/2,4 (макро) + 2 Мп f/2,4 (сенсор глубины), качество видео: до 2160@30 FPS Фронтальная: 16 Мп f/2,1
|Основная квадро: 64 Мп f/1,8 + 8 Мп f/2,3 (сверхширик) + 2 Мп f/2,4 (макро) + 2 Мп f/2,4 (сенсор глубины), качество видео: до 2160@30 FPS Фронтальная: 32 Мп f/2,5
|Основная квадро: 64 Мп f/1,9 + 13 Мп (сверхширик) f/2,2 + 5 Мп (макро) f/2,5 + 2 Мп (сенсор глубины) f/2,4, фронтальная: 20 Мп f/2,2
|Основная квадро: 64 Мп f/1,9 + 8 Мп f/2,2 (сверхширик) + 2 Мп f/2,4 (макро) + 5 Мп f/2,4 (сенсор глубины), качество видео: до 2160@30 FPS Фронтальная: 16 Мп f/2,5
|Аккумулятор
|5000 мАч
|4500 мАч
|5160 мАч
|5260 мАч
|Размеры
|162,3x75,4x9,4 мм
|160,9x74,3x8,7 мм
|165,3x76,8x9,4 мм
|157,8x74,2x9,7 мм
|Масса
|196,5 г
|182 г
|215 г
|204 г
|Цена
|20 тысяч рубле
|28 тысяч рублей
|22 тысячи рублей
|33 тысячи рублей
Xiaomi Poco X3
Чуть меньше оперативной памяти и гибридный слот (нельзя одновременно вставить две SIM + карту памяти), но в остальном по цене Realme 7 вы получаете гораздо более интересный смартфон, где будет лучше и дисплей, и камера, и автономность, и более новый и более мощный процессор. Подвох? Ну, это Xiaomi с кучей рекламы в самом смартфоне, которую запаришься отключать, а ещё автономность здесь, из-за 120 Гц-дисплея, не тянет на полноценные 5100 мАч.
Xiaomi Mi Note 10 Lite
Данная модель — наглядная демонстрация того, что и у Xiaomi есть путаница с ценами и моделями. Mi Note 10 Lite стоит на 9 тысяч дороже Poco X3, но из преимуществ у него только AMOLED-экран, и чуть лучше автономность. Ну и, конечно же, этот смартфон не имеет никакого отношения к Mi Note 10. Лично я по официальной российской цене (33 тысячи рублей за вариант с 128 ГБ) его бы не покупал, но и Realme 7 Pro тоже не стал бы. Потому что в амплуа смартфонов с супер-автономностью никто не переплюнет Samsung Galaxy M51 с его 7000 мАч по такой же цене, а если вам важнее производительность и камера, Honor 30 или Huawei P30 будут предпочтительнее.
Итого
Больше всего в сравнении новых смартфонов Realme среднего класса меня смутило не то, что они снова (как и в случае с Realme 6 и 6 Pro) не смогли полноценно конкурировать с Xiaomi (хотя во времена Realme 3 и Realme 5 им это удавалось), а то, что младшая модель оказалась лучше старшей. Когда я впервые запустил бенчмарки на Realme 7 и Realme 7 Pro, то результаты поставили меня в тупик. Я уж думал, что перепутал, где тут Pro, а где “обычный”. А разница, напомню, 8 тысяч рублей, это 28% от цены Realme 7 Pro и 40% от цены Realme 7.
Я не очень люблю процессоры MediaTek, да и тут очевидно на Snapdragon с автономностью получилось получше (скорее всего, помог AMOLED-экран, да и в целом меньшая производительность, а также развёртка экрана 60 Гц вместо 90 Гц у Realme 7), но ещё меньше я люблю переплачивать. За что нужно переплатить в случае Realme 7 Pro я так и не понял.
Отмечу, что основные номерные Realme всегда довольно странными получаются. Про наличие NFC у Realme 6 и отсутствие у 6 Pro я уже говорил, но дело ещё и в том, что прошлогодний Realme XT (тогда он ещё был в продаже) лучше почти во всём, а стоил 23 тысячи рублей. Сегодня он уже не продаётся — да и правильно, кто бы тогда покупал Realme 7/7 Pro?
Видимо, компания выпустила модель XT как этакую демо-версию, подкупила низкой ценой, а потом решила начать делать “как все”. Что ж, я не против подхода “как все”, но ещё раз — почему Realme 7 Pro стоит на 8 тысяч дороже, чем Realme 7?
Младшая модель действительно интересна, как один из самых дешёвых смартфонов с 90 Гц экраном, да и вообще как единственная толковая альтернатива Xiaomi Redmi Note 9 Pro/Poco X3 (Самсунги Galaxy M31, как ни крути, тотально устарели по процессорам, недорогие Huawei и Honor с их Kirin 710 — тем более). А вот Realme 7 Pro со своей ценой “под 30 тысяч рублей” на эти тридцать тысяч не ощущается, поэтому не советую вам переплачивать.