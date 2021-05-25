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А вот и главные смартфоны в номинации «Что покупать, если не Xiaomi?»

Realme 8 и Realme 8 Pro
Не прошло и года, как Realme выпускает новые версии своих номерных смартфонов — Realme 8 и Realme 8 Pro. В этот раз они похожи как две капли воды, но цена по-прежнему различается весьма существенно. За счёт чего? Давайте разбираться.

Я пришёл работать в Ferra.ru когда компания Realme только-только начинала своё самостоятельное плавание, отдельно от Oppo. С начала 2018 по конец 2020 года компания вошла в пятёрку самых успешных производителей смартфонов в мире — успех действительно потрясающий. Моя жена до сих пор пользуется Realme XT — одним из лучших смартфонов компании, который при своих почти внушительных (на момент выхода) характеристиках стоил каких-то 23 тысячи рублей.

Современником Realme XT был номерной Realme 5 (Pro) — он тоже вышел осенью 2019 года. Теперь, весной 2021 года, мы встречаем уже Realme 8 — то есть, получается в среднем компания выпускает по очередной “пачке” номерных моделей каждые полгода.

И я уже не раз говорил о том, что во всех этих моделях можно запутаться, причём, даже не из-за их количества.

Смотрите: у Realme 5 был модуль так популярный в России NFC, но… У модели Realme 5 Pro его не было. Затем у Realme 6 Pro появился 90 Гц дисплей — ”обычная” шестёрка была им обделена, всё логично, но… Realme 7 Pro уже не имел такой функции, зато 90 Гц было у Realme 7, но этот 90 Гц экран был IPS. Что касается нынешнего поколения, то… Ни у Realme 8, ни у Realme 8 Pro уже нет 90 Гц экрана — зато они оба AMOLED. Это лучше? Хуже? Так сразу и не скажешь.

Внешний вид

Восьмое поколение смартфонов Realme (вообще, оно по факту не восьмое, но будем считать так) — первое, когда и младшая, и старшая модель выглядят почти одинаково.

Слева — Realme 8, справа — Realme 8 Pro (впрочем, какая разница...)

Со стороны экрана их вообще невозможно отличить. Серьёзно, у них даже комплектные чехлы можно менять местами — и они отлично подходят! Собственно, даже наклейки с обозначением инвентарного номера у чехлов одинаковые.

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Realme 8

Одинаковость касается не только корпуса, но и экранов. Там разница есть, о ней поговорим позже, но “на глаз” это один и тот же смартфон. Здесь даже все кнопки и разъёмы расположены одинаково.

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Снизу — Realme 8, сверху — Realme 8 Pro

Различаются смартфоны только со “спинки”. Тут уже не перепутаешь: у Realme 8 Pro серебристая поверхность с надписью “Dare To Leap” (не могу отделаться от мысли, что мне это напоминает смартфоны Honor), а у обычной восьмёрки — довольно унылый зеркальный пластик, который разумеется заляпывается за наносекунды.

Слева — Realme 8, справа — Realme 8 Pro

Кстати, чехлы у Realme как всегда слишком толстые, я их за это обычно ругаю, но тут моя жена, которая до сих пор ходит с Realme XT, сказала, что это даже удобно — не страшно, если дети роняют телефон вниз экраном. Экран не царапается.

Слева — Realme 8, справа — Realme 8 Pro

Оба смартфона поддерживают установку двух nano-SIM и одновременно MicroSD. Что учитывая 128 Гбайт памяти у обеих моделей — очень даже круто.

Экран

Как я уже сказал, по непонятной причине Realme решили отказаться от 90 Гц экранов в своих новинках. С другой стороны, все модели с 90 Гц у Realme обладали экранами IPS, а потребители нынче как-то больше любят AMOLED. Так что, возможно причина в этом. В конце-концов, 90 Гц AMOLED выйдет сильно дороже.

Realme 8 ProRealme 8
Максимальный уровень яркости (мин./макс.)425/1,98 кд/м2423/2,21 кд/м2
Контрастность (больше = лучше)бесконечнаябесконечная
Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)95%-100%80%-90%
DeltaE (меньше = лучше)2,07-4,953,08-5,39
Гамма (идеальная — 2,2)2,2-2,32,2-2,3
Цветовая температура (идеальная = 6500K)6600-7500K7000-7500K

Вообще, если на минутку забыть про эту странность с герцами, то экраны у Realme 8/8 Pro восхитительные. Причём, у обоих, хотя у 8 Pro немножко лучше — чуть естественнее цветопередача и чуть больше номинальная яркость. К слову, пиковая яркость у обоих смартфонов вообще до 1000 кд/м2 доходит! Измерить я это, разумеется, не смог.

И хотя смотреть на экраны Realme 8/8 Pro действительно приятно, глаз радуется, без 90 Гц всё равно грустно (конкуренты уже 120 Гц в среднебюджетники ставят).

Производительность и автономность

Топовая модель, Realme 8 Pro, построена на процессоре Snapdragon 720G. То есть, у самой горячей новинки такой же процессор, как у годовалого Realme 6 Pro и полугодового Realme 7 Pro. Определённо, ради производительности смартфон менять не придётся. Вообще говоря, Snapdragon 720G — это уже довольно старый смартфон, и, возможно, лучшим вариантом был бы даже 690-й.

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Производительность в бенчмарке AnTuTu Benchmark v8

Ещё круче то, что MediaTek Helio G95, на котором построен Realme 8 превосходит 720G почти по всем пунктам, кроме энергоэффективности. Таким образом, у нас тут редкий пример того, как топ-модель менее производительная, но при этом более живучая, чем младшая модель.

Время полной разрядки смартфонов в минутах: чтение, видео, игры

Однако если копнуть дальше, то выяснится… Что Realme 7 был на том же Helio G95. Возникает логичный вопрос — а для чего вообще выпускаются новые версии? Просто чтобы продажи стимулировать? Что ж, ответ у меня есть, и я его озвучу в подведении итогов.

Камера

Ну хорошо, Realme 8 стоит дешевле, чем 8 Pro, при этом у него более мощный процессор, экраны плюс-минус одинаковые (у 8 Pro чуть лучше), а NFC есть везде… Чем же может удивить старшая и более дорогая модель?

Всё дело в камере. Но и тут не обошлось без “но”. Поначалу, пока я тестировал смартфоны и не сравнивал придирчиво фотографии на экране своего IPS-монитора с весьма цветопередачей, мне казалось что Realme 8 Pro вот просто рвёт и разрывает. Не только “младшего брата”, но вообще многие, гораздо более дорогие смартфоны.

Вот просто посмотрите на это сравнение снимков, сделанных в одно и то же время на Realme 8 Pro, Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S21 и Xiaomi Mi 10 UItra:

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Realme 8 Pro

Впечатляет, правда? Конкретно этот снимок с Realme 8 Pro лично мне нравится больше, чем у моего Galaxy S10, он уже где-то на уровне Galaxy S21 и проигрывает (слегка) только флагману от Xiaomi. Но если вы уже собрались бежать в магазин за этим смартфоном, придержите коней. Вот вам, например, сравнение селфи-камер Realme 8 и Realme 8 Pro:

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Realme 8, селфи-камера

По голым цифрам у этих смартфонов одинаковые сенсоры на селфи-камере. Однако если начать смотреть внимательно (кроме последнего снимка — там сразу всё понятно), то везде заметно, что качество съёмки селфи на Realme 8 гораздо лучше, чем на 8 Pro. На домашней фотографии лучше прорисована текстура дивана, на ночной — земля и трава.

Окей, селфи-камера лучше у Realme 8, но что же основная? А тут тоже не всё однозначно. Вот фотки днём и в помещении:

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Realme 8, основная камера

Как видите, Realme 8 Pro даже не столько снимает, сколько рисует. Красиво, будто акварелью, но… Так быть не должно. Даже с отключённым режимом AI получается слишком перенасыщенно, вот пример фотографий с “улучшайзером” и без него на оба смартфона:

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Realme 8, съёмка без "улучшайзера"

Получается, с одной стороны чёткость снимков и правда выше на 8 Pro. Там даже зум 2х реально повышает качество деталей вдалеке, хотя никакого оптического зума у смартфона нет. Но цвета на 8 Pro слишком неправильные, цветопередача у обычной восьмёрки гораздо лучше.

И только в ночных фотографиях Realme 8 Pro действительно раскрывается на полную. Тут уже обычная восьмёрка никуда не годится, особенно в сравнении с Pro-версией.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Realme 8, основная камера

Что касается видео, то оба смартфона умеют снимать как Full-HD с частотой 60 к/с, так и 4K с частотой 30 к/с. У обоих поддерживается стабилизатор, правда, судя по всему он работает только с Full-HD. И там он действительно хорош, особенно (субъективно) у Realme 8 Pro.

Видео на Realme 8, исходник — в 4K/30
Видео на Realme 8 Pro, исходник — FHD/60 (чтобы оценить плавность)

В целом же качество плюс-минус одинаковое, ну может у 8 Pro чуть лучше (особенно ночью). Однако типичная болезнь китайских смартфонов есть и тут: в 4К цвета слишком насыщенные, в том числе и у Realme 8.

Видео на Realme 8, исходник — в 4K/30

Конкуренты

Realme 8 ProSamsung Galaxy A52Realme 8Xiaomi Poco X3 NFC
Операционная системаAndroid 11 + Realme UI 2.0Android 11 + One UI 3.1Android 11 + Realme UI 2.0Android 10 + MIUI 12
Экран6,4’’, 1080x2400 пикс., 20:9, AMOLED, 411 ppi6,5’’, 1080x2400 пикс., 20:9, AMOLED, 90 Гц, 407 ppi6,4’’, 1080x2400 пикс., 20:9, AMOLED, 411 ppi6,67’’, 1080x2400 пикс., 20:9, IPS, 395 ppi
ПроцессорQualcomm Snapdragon 720G, 2x Cortex-A76 2,3 ГГц + 6x Cortex-A55 1,8 ГГцQualcomm Snapdragon 720G, 2x Cortex-A76 2,3 ГГц + 6x Cortex-A55 1,8 ГГцMediatek Helio G95, 2х Cortex-A76 2,05 ГГц + 6x Cortex-A55 2,0 ГГцQualcomm Snapdragon 732G, 2x Cortex-A76 2,3 ГГц + 6x Cortex-A55 1,8 ГГц
ГрафикаAdreno 618Adreno 618Mali-G76 MC4Adreno 618
Оперативная память6 Гбайт8 Гбайт6 Гбайт
Накопитель128 Гбайт + MicroSD256 Гбайт + MicroSD128 Гбайт + MicroSD128 Гбайт + MicroSD
СвязьNFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDouNFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou, FMNFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou, FM
КамерыОсновная квадро: 108 Мп f/1,9 + 8 Мп (сверхширик) f/2,3 + 2 Мп (макро) f/2,4 + 2 Мп (сенсор глубины) f/2,4, фронтальная: 16 Мп f/2,5Основная квадро: 64 Мп f/1,8 + 8 Мп (сверхширик) f/2,2 + 5 Мп (макро) f/2,4 + 5 Мп (сенсор глубины) f/2,4, фронтальная: 32 Мп f/2,2Основная квадро: 64 Мп f/1,8 + 8 Мп (сверхширик) f/2,3 + 2 Мп (макро) f/2,4 + 2 Мп (сенсор глубины) f/2,4, фронтальная: 16 Мп f/2,5Основная квадро: 64 Мп f/1,9 + 13 Мп (сверхширик) f/2,2 + 5 Мп (макро) f/2,5 + 2 Мп (сенсор глубины) f/2,4, фронтальная: 20 Мп f/2,2
Аккумулятор4500 мАч4500 мАч5000 мАч5160 мАч
Размеры160,6x73,9x8,1 мм159,9x75,1x8,4 мм160,6x73,9x8,1 мм165,3x76,8x9,4 мм
Масса176 г189 г177 г215 г
Цена28 тысяч рублей33 тысячи рублей24 тысячи рублей22 тысячи рублей

Xiaomi Poco X3 NFC

Xiaomi Poco X3 NFC

Xiaomi Poco X3 NFC стоит примерно как младшая модель Realme (даже чуть дешевле), однако за эти деньги он получается почти во всём лучше. Разве что, может оттолкнуть фирменная оболочка, которая напичкана рекламой (отключить её можно, но надо долго ковыряться). Кстати, версию с 64 Гбайт памяти можно взять ещё тысячи на 3 дешевле.

Samsung Galaxy A52

Samsung Galaxy A52

Samsung Galaxy A52 построен на том же процессоре, что и Realme 8 Pro, но у него больше памяти, камера снимает гораздо лучше (кроме ночного режима), хотя оптимизация энергопотребления у Samsung хуже. Зато, у корейцев получился невероятно красивый смартфон, так что если эстетика вам важнее, чем деньги — лучше выбрать его. Ну и, само собой, не забывайте о Redmi Note 10 Pro, как главном сопернике Realme 8 Pro.

Итого

Так всё же — зачем Realme выпускает новые модели так рано, да ещё и настолько сильно похожие на предыдущие? Ну, во-первых, компания видимо поставила себе план, и не хочет его нарушать. В конце-концов, нравятся же фанатам одной американской компании практически одинаковые телефоны через год. Чем Realme хуже?

Во-вторых, у Realme заметен тренд на стандартизацию. Realme 8 и 8 Pro так похожи, что даже чехлы можно менять местами — никто не заметит. Это, правда, дополнительный фактор путаницы — какую модель брать. Но тут надо привыкнуть — у Realme это уже не первое поколение такая путаница.

В-третьих, в восьмом поколении очевидно упор сделали на камеру. Если раньше камерофоны Realme выпускались как бы отдельно, вне номерных серий, то теперь это 8 и 8 Pro.

Другое дело, что даже по камере сложно понять, что лучше. Ночью — однозначно 8 Pro. Днём? Ну, если повозиться с фотографией, чтобы привести её в более естественный вид — то тоже 8 Pro. Но по селфи всё равно обычная восьмёрка лучше, как ты ни крути.

Получается как-то страно: корпус одинаковый (кроме спинки), производительность плюс-минус одинаковая, экран одинаковый, автономность тоже не так уж сильно различается, камера — смотря что надо снимать, а разница в цене приличная.