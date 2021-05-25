А вот и главные смартфоны в номинации «Что покупать, если не Xiaomi?»
Я пришёл работать в Ferra.ru когда компания Realme только-только начинала своё самостоятельное плавание, отдельно от Oppo. С начала 2018 по конец 2020 года компания вошла в пятёрку самых успешных производителей смартфонов в мире — успех действительно потрясающий. Моя жена до сих пор пользуется Realme XT — одним из лучших смартфонов компании, который при своих почти внушительных (на момент выхода) характеристиках стоил каких-то 23 тысячи рублей.
Современником Realme XT был номерной Realme 5 (Pro) — он тоже вышел осенью 2019 года. Теперь, весной 2021 года, мы встречаем уже Realme 8 — то есть, получается в среднем компания выпускает по очередной “пачке” номерных моделей каждые полгода.
И я уже не раз говорил о том, что во всех этих моделях можно запутаться, причём, даже не из-за их количества.
Смотрите: у Realme 5 был модуль так популярный в России NFC, но… У модели Realme 5 Pro его не было. Затем у Realme 6 Pro появился 90 Гц дисплей — ”обычная” шестёрка была им обделена, всё логично, но… Realme 7 Pro уже не имел такой функции, зато 90 Гц было у Realme 7, но этот 90 Гц экран был IPS. Что касается нынешнего поколения, то… Ни у Realme 8, ни у Realme 8 Pro уже нет 90 Гц экрана — зато они оба AMOLED. Это лучше? Хуже? Так сразу и не скажешь.
Внешний вид
Восьмое поколение смартфонов Realme (вообще, оно по факту не восьмое, но будем считать так) — первое, когда и младшая, и старшая модель выглядят почти одинаково.
Со стороны экрана их вообще невозможно отличить. Серьёзно, у них даже комплектные чехлы можно менять местами — и они отлично подходят! Собственно, даже наклейки с обозначением инвентарного номера у чехлов одинаковые.
Одинаковость касается не только корпуса, но и экранов. Там разница есть, о ней поговорим позже, но “на глаз” это один и тот же смартфон. Здесь даже все кнопки и разъёмы расположены одинаково.
Различаются смартфоны только со “спинки”. Тут уже не перепутаешь: у Realme 8 Pro серебристая поверхность с надписью “Dare To Leap” (не могу отделаться от мысли, что мне это напоминает смартфоны Honor), а у обычной восьмёрки — довольно унылый зеркальный пластик, который разумеется заляпывается за наносекунды.
Кстати, чехлы у Realme как всегда слишком толстые, я их за это обычно ругаю, но тут моя жена, которая до сих пор ходит с Realme XT, сказала, что это даже удобно — не страшно, если дети роняют телефон вниз экраном. Экран не царапается.
Оба смартфона поддерживают установку двух nano-SIM и одновременно MicroSD. Что учитывая 128 Гбайт памяти у обеих моделей — очень даже круто.
Экран
Как я уже сказал, по непонятной причине Realme решили отказаться от 90 Гц экранов в своих новинках. С другой стороны, все модели с 90 Гц у Realme обладали экранами IPS, а потребители нынче как-то больше любят AMOLED. Так что, возможно причина в этом. В конце-концов, 90 Гц AMOLED выйдет сильно дороже.
|Realme 8 Pro
|Realme 8
|Максимальный уровень яркости (мин./макс.)
|425/1,98 кд/м2
|423/2,21 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|бесконечная
|бесконечная
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|95%-100%
|80%-90%
|DeltaE (меньше = лучше)
|2,07-4,95
|3,08-5,39
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,2-2,3
|2,2-2,3
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|6600-7500K
|7000-7500K
Вообще, если на минутку забыть про эту странность с герцами, то экраны у Realme 8/8 Pro восхитительные. Причём, у обоих, хотя у 8 Pro немножко лучше — чуть естественнее цветопередача и чуть больше номинальная яркость. К слову, пиковая яркость у обоих смартфонов вообще до 1000 кд/м2 доходит! Измерить я это, разумеется, не смог.
И хотя смотреть на экраны Realme 8/8 Pro действительно приятно, глаз радуется, без 90 Гц всё равно грустно (конкуренты уже 120 Гц в среднебюджетники ставят).
Производительность и автономность
Топовая модель, Realme 8 Pro, построена на процессоре Snapdragon 720G. То есть, у самой горячей новинки такой же процессор, как у годовалого Realme 6 Pro и полугодового Realme 7 Pro. Определённо, ради производительности смартфон менять не придётся. Вообще говоря, Snapdragon 720G — это уже довольно старый смартфон, и, возможно, лучшим вариантом был бы даже 690-й.
Ещё круче то, что MediaTek Helio G95, на котором построен Realme 8 превосходит 720G почти по всем пунктам, кроме энергоэффективности. Таким образом, у нас тут редкий пример того, как топ-модель менее производительная, но при этом более живучая, чем младшая модель.
Однако если копнуть дальше, то выяснится… Что Realme 7 был на том же Helio G95. Возникает логичный вопрос — а для чего вообще выпускаются новые версии? Просто чтобы продажи стимулировать? Что ж, ответ у меня есть, и я его озвучу в подведении итогов.
Камера
Ну хорошо, Realme 8 стоит дешевле, чем 8 Pro, при этом у него более мощный процессор, экраны плюс-минус одинаковые (у 8 Pro чуть лучше), а NFC есть везде… Чем же может удивить старшая и более дорогая модель?
Всё дело в камере. Но и тут не обошлось без “но”. Поначалу, пока я тестировал смартфоны и не сравнивал придирчиво фотографии на экране своего IPS-монитора с весьма цветопередачей, мне казалось что Realme 8 Pro вот просто рвёт и разрывает. Не только “младшего брата”, но вообще многие, гораздо более дорогие смартфоны.
Вот просто посмотрите на это сравнение снимков, сделанных в одно и то же время на Realme 8 Pro, Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S21 и Xiaomi Mi 10 UItra:
Впечатляет, правда? Конкретно этот снимок с Realme 8 Pro лично мне нравится больше, чем у моего Galaxy S10, он уже где-то на уровне Galaxy S21 и проигрывает (слегка) только флагману от Xiaomi. Но если вы уже собрались бежать в магазин за этим смартфоном, придержите коней. Вот вам, например, сравнение селфи-камер Realme 8 и Realme 8 Pro:
По голым цифрам у этих смартфонов одинаковые сенсоры на селфи-камере. Однако если начать смотреть внимательно (кроме последнего снимка — там сразу всё понятно), то везде заметно, что качество съёмки селфи на Realme 8 гораздо лучше, чем на 8 Pro. На домашней фотографии лучше прорисована текстура дивана, на ночной — земля и трава.
Окей, селфи-камера лучше у Realme 8, но что же основная? А тут тоже не всё однозначно. Вот фотки днём и в помещении:
Как видите, Realme 8 Pro даже не столько снимает, сколько рисует. Красиво, будто акварелью, но… Так быть не должно. Даже с отключённым режимом AI получается слишком перенасыщенно, вот пример фотографий с “улучшайзером” и без него на оба смартфона:
Получается, с одной стороны чёткость снимков и правда выше на 8 Pro. Там даже зум 2х реально повышает качество деталей вдалеке, хотя никакого оптического зума у смартфона нет. Но цвета на 8 Pro слишком неправильные, цветопередача у обычной восьмёрки гораздо лучше.
И только в ночных фотографиях Realme 8 Pro действительно раскрывается на полную. Тут уже обычная восьмёрка никуда не годится, особенно в сравнении с Pro-версией.
Что касается видео, то оба смартфона умеют снимать как Full-HD с частотой 60 к/с, так и 4K с частотой 30 к/с. У обоих поддерживается стабилизатор, правда, судя по всему он работает только с Full-HD. И там он действительно хорош, особенно (субъективно) у Realme 8 Pro.
В целом же качество плюс-минус одинаковое, ну может у 8 Pro чуть лучше (особенно ночью). Однако типичная болезнь китайских смартфонов есть и тут: в 4К цвета слишком насыщенные, в том числе и у Realme 8.
Конкуренты
|Realme 8 Pro
|Samsung Galaxy A52
|Realme 8
|Xiaomi Poco X3 NFC
|Операционная система
|Android 11 + Realme UI 2.0
|Android 11 + One UI 3.1
|Android 11 + Realme UI 2.0
|Android 10 + MIUI 12
|Экран
|6,4’’, 1080x2400 пикс., 20:9, AMOLED, 411 ppi
|6,5’’, 1080x2400 пикс., 20:9, AMOLED, 90 Гц, 407 ppi
|6,4’’, 1080x2400 пикс., 20:9, AMOLED, 411 ppi
|6,67’’, 1080x2400 пикс., 20:9, IPS, 395 ppi
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 720G, 2x Cortex-A76 2,3 ГГц + 6x Cortex-A55 1,8 ГГц
|Qualcomm Snapdragon 720G, 2x Cortex-A76 2,3 ГГц + 6x Cortex-A55 1,8 ГГц
|Mediatek Helio G95, 2х Cortex-A76 2,05 ГГц + 6x Cortex-A55 2,0 ГГц
|Qualcomm Snapdragon 732G, 2x Cortex-A76 2,3 ГГц + 6x Cortex-A55 1,8 ГГц
|Графика
|Adreno 618
|Adreno 618
|Mali-G76 MC4
|Adreno 618
|Оперативная память
|6 Гбайт
|8 Гбайт
|6 Гбайт
|Накопитель
|128 Гбайт + MicroSD
|256 Гбайт + MicroSD
|128 Гбайт + MicroSD
|128 Гбайт + MicroSD
|Связь
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou, FM
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou, FM
|Камеры
|Основная квадро: 108 Мп f/1,9 + 8 Мп (сверхширик) f/2,3 + 2 Мп (макро) f/2,4 + 2 Мп (сенсор глубины) f/2,4, фронтальная: 16 Мп f/2,5
|Основная квадро: 64 Мп f/1,8 + 8 Мп (сверхширик) f/2,2 + 5 Мп (макро) f/2,4 + 5 Мп (сенсор глубины) f/2,4, фронтальная: 32 Мп f/2,2
|Основная квадро: 64 Мп f/1,8 + 8 Мп (сверхширик) f/2,3 + 2 Мп (макро) f/2,4 + 2 Мп (сенсор глубины) f/2,4, фронтальная: 16 Мп f/2,5
|Основная квадро: 64 Мп f/1,9 + 13 Мп (сверхширик) f/2,2 + 5 Мп (макро) f/2,5 + 2 Мп (сенсор глубины) f/2,4, фронтальная: 20 Мп f/2,2
|Аккумулятор
|4500 мАч
|4500 мАч
|5000 мАч
|5160 мАч
|Размеры
|160,6x73,9x8,1 мм
|159,9x75,1x8,4 мм
|160,6x73,9x8,1 мм
|165,3x76,8x9,4 мм
|Масса
|176 г
|189 г
|177 г
|215 г
|Цена
|28 тысяч рублей
|33 тысячи рублей
|24 тысячи рублей
|22 тысячи рублей
Xiaomi Poco X3 NFC
Xiaomi Poco X3 NFC стоит примерно как младшая модель Realme (даже чуть дешевле), однако за эти деньги он получается почти во всём лучше. Разве что, может оттолкнуть фирменная оболочка, которая напичкана рекламой (отключить её можно, но надо долго ковыряться). Кстати, версию с 64 Гбайт памяти можно взять ещё тысячи на 3 дешевле.
Samsung Galaxy A52
Samsung Galaxy A52 построен на том же процессоре, что и Realme 8 Pro, но у него больше памяти, камера снимает гораздо лучше (кроме ночного режима), хотя оптимизация энергопотребления у Samsung хуже. Зато, у корейцев получился невероятно красивый смартфон, так что если эстетика вам важнее, чем деньги — лучше выбрать его. Ну и, само собой, не забывайте о Redmi Note 10 Pro, как главном сопернике Realme 8 Pro.
Итого
Так всё же — зачем Realme выпускает новые модели так рано, да ещё и настолько сильно похожие на предыдущие? Ну, во-первых, компания видимо поставила себе план, и не хочет его нарушать. В конце-концов, нравятся же фанатам одной американской компании практически одинаковые телефоны через год. Чем Realme хуже?
Во-вторых, у Realme заметен тренд на стандартизацию. Realme 8 и 8 Pro так похожи, что даже чехлы можно менять местами — никто не заметит. Это, правда, дополнительный фактор путаницы — какую модель брать. Но тут надо привыкнуть — у Realme это уже не первое поколение такая путаница.
В-третьих, в восьмом поколении очевидно упор сделали на камеру. Если раньше камерофоны Realme выпускались как бы отдельно, вне номерных серий, то теперь это 8 и 8 Pro.
Другое дело, что даже по камере сложно понять, что лучше. Ночью — однозначно 8 Pro. Днём? Ну, если повозиться с фотографией, чтобы привести её в более естественный вид — то тоже 8 Pro. Но по селфи всё равно обычная восьмёрка лучше, как ты ни крути.
Получается как-то страно: корпус одинаковый (кроме спинки), производительность плюс-минус одинаковая, экран одинаковый, автономность тоже не так уж сильно различается, камера — смотря что надо снимать, а разница в цене приличная.