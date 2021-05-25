А вот и главные смартфоны в номинации «Что покупать, если не Xiaomi?»

Я пришёл работать в Ferra.ru когда компания Realme только-только начинала своё самостоятельное плавание, отдельно от Oppo. С начала 2018 по конец 2020 года компания вошла в пятёрку самых успешных производителей смартфонов в мире — успех действительно потрясающий. Моя жена до сих пор пользуется Realme XT — одним из лучших смартфонов компании, который при своих почти внушительных (на момент выхода) характеристиках стоил каких-то 23 тысячи рублей.

Современником Realme XT был номерной Realme 5 (Pro) — он тоже вышел осенью 2019 года. Теперь, весной 2021 года, мы встречаем уже Realme 8 — то есть, получается в среднем компания выпускает по очередной “пачке” номерных моделей каждые полгода.

И я уже не раз говорил о том, что во всех этих моделях можно запутаться, причём, даже не из-за их количества.

Смотрите: у Realme 5 был модуль так популярный в России NFC, но… У модели Realme 5 Pro его не было. Затем у Realme 6 Pro появился 90 Гц дисплей — ”обычная” шестёрка была им обделена, всё логично, но… Realme 7 Pro уже не имел такой функции, зато 90 Гц было у Realme 7, но этот 90 Гц экран был IPS. Что касается нынешнего поколения, то… Ни у Realme 8, ни у Realme 8 Pro уже нет 90 Гц экрана — зато они оба AMOLED. Это лучше? Хуже? Так сразу и не скажешь.

Внешний вид

Восьмое поколение смартфонов Realme (вообще, оно по факту не восьмое, но будем считать так) — первое, когда и младшая, и старшая модель выглядят почти одинаково.