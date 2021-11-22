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В этом смартфоне нет ничего выдающегося. Но будут брать, потому что навороченный и цена норм

Realme 8i
Вы ещё не запутались в моделях Realme? Realme 8i — это младшая версия по отношению к Realme 8 и Realme 8 Pro. Однако тут есть некоторые функции, которых не хватает у старших моделей.
В этом смартфоне нет ничего выдающегося. Но будут брать, потому что навороченный и цена норм
7.5
/10
Оценка по версии Ferra
Realme 8i

Внешний вид

Именно внешностью Realme 8i во многом напоминает и Realme 8, и Realme 8 Pro.

Realme 8i

Realme 8i

Особенно задняя часть — прям вылитый 8 Pro.

Realme 8i

Realme 8i

Правда, сканер отпечатков пальцев здесь встроен не в экран, а в кнопку питания/блокировки сбоку, справа.

Realme 8i, правый бок

Realme 8i, правый бок

Разъём 3,5-мм здесь присутствует, на том же торце, что и USB-C.

Realme 8i, нижний торец

Realme 8i, нижний торец

Вообще, в этом году у Realme плюс/минус одинаковые по габаритам модели, и лежат в руке они тоже все одинаково, вполне удобно. Стандартизация, можно сказать.

Realme 8i, левый бок

Realme 8i, левый бок

Слот для симок поддерживает одновременную установку и двух nano-SIM, и карты памяти MicroSD. Это хорошо.

Экран

Realme 8i

Realme 8i

Говоря о смартфонах Realme всегда стоит помнить, что какого-то единого подхода к оценке смартфонов тут быть не может. Не бывает такого, что какой-то Realme однозначно лучше другого Realme в этой же линейке и среди выпущенных в этом же году. Если у тех же 8/8 Pro экран хоть и AMOLED, но лишь 60 Гц (для 2021 года — маловато), то у Realme 8i — экран IPS, но 120 Гц. При том, что даже у ближайших конкурентов по железу и цене — лишь 90 Гц.

Realme 8i
Максимальный уровень яркости (макс./мин.)446/0,6 кд/м2
Контрастность (больше = лучше)1400:1
Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)99%
DeltaE (меньше = лучше)4,11
Гамма (идеальная — 2,2)2,2
Цветовая температура (идеальная = 6500K)8000K

Кстати, экран у Realme 8i очень приличный. Я давно уже говорил, что испытываю особую любовь к IPS-экранам. При одинаковом разрешении и диагонали они выглядят чётче, а если ещё и цветопередача хорошая, как у 8i, то вообще супер. Но, конечно, чёрный цвет — совсем не чёрный, особенно если под углом смотреть. Зато при минимальной яркости это один из самых удобных экранов — самое то читать книжки перед сном.

Производительность и автономность

По “железу” смартфон получился неоднозначный. Здесь стоит система на чипе MediaTek Helio G96, включающая в себя точно такой же CPU, как и у Helio G95 (стоит в Realme 8), но другой GPU — Mali-G57 MC2 вместо Mali-G76 MC4. В теории Mali-G57 более производительный GPU, даже при вдвое меньшем количестве вычислительных блоков и кэш-памяти, однако судя по тестам именно Realme 8i, здесь этот GPU “задушен”. К сожалению, посмотреть тактовую частоту не позволила ни одна утилита, так что приходится делать вывод лишь на основе тестов.

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Производительность смартфона в AnTuTu Benchmark

В итоге получается так. CPU у Realme 8i шустрее, чем у Realme 8, но GPU — слабее. По автономности, впрочем, тоже получается не ахти — Realme 8 показывает результаты получше, но ещё раз напомню, что там 60 Гц экран, а тут — 120 Гц. Возможно, разница в автономности вызвана этим. Но стоит добавить, что в режиме 120 Гц у Realme 8i нередко бывают микрофризы — я прям вспомнил, за что раньше не любил MediaTek.

Время полного разряда смартфонов в минутах

Время полного разряда смартфонов в минутах

В любом случае, пожалуй, ни один смартфон Realme нельзя обвинить в слабой автономности. У прямых конкурентов, как правило, либо столько же, либо (что гораздо чаще бывает) меньше.

Ну и в остальном с “железом” всё ок. Есть NFC, присутствует полный набор датчиков движения: компас, гироскоп, акселерометр. Здесь нет причин расстраиваться.

Камера

Несмотря на то, что блок камер Realme 8i “косплеит” Realme 8 Pro, по сути, камера здесь всего одна — обычная широкоугольная. Нет ни телевика, ни, что совсем грустно, сверхширика. Сегодня даже более бюджетные модели обычно имеют сверхширик, поэтому Realme 8i выделяется в худшую сторону.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Основная камера Realme 8i

Качество относительно цены смартфона добротное, хотя с обработкой яркого света у смартфона проблемы. Ну и ещё Realme, как всегда, любит приукрашивать действительность, хотя после теста Xiaomi 11T Pro тут всё не так уж и пугает. Главное не включать режим AI — по сути, он просто увеличивает насыщение (сатурацию) цветов, иногда это бывает в плюс, но без него всё равно картинка естественнее.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Основная камера Realme 8i

Селфи камера уступает и Realme 8 Pro, и Realme 8 (у простой “восьмёрки” она была лучше, чем у про-версии), но в целом ничего криминального.

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Cелфи-камера Realme 8i

Единственное, чего я не понял — почему съёмка видео ограничена 1080p 30 FPS. Система на чипе Helio G96 точно поддерживает съёмку в 4К, а учитывая сенсор разрешением 50-мегапикселей, эти 4К точно есть откуда брать. То ли всё дело в “задушенном” GPU, то ли в искусственном ограничении — чтобы не было конкуренции с более дорогими моделями.

В целом, видеосъёмка тут довольно унылая — резкости не хватает даже по меркам Full-HD видео, стабилизации нет вообще никакой, а ночью всё слишком темно.

Конкуренты

Realme 8iXiaomi Redmi 10Samsung Galaxy A32
Операционная системаAndroid 11 + Realme UI 2.0Android 11 + MIUI 12.5Android 11 + One UI 3.1
Экран6,6’’, 1080x2412 пикс., 20:9, IPS, 400 ppi, 120 Гц6,5'’, 1080x2400 пикс., 20:9, LCD, 400 ppi, 90 Гц6,4’’, 1080x2400 пикс., 20:9, AMOLED, 90 Гц, 411 ppi
ПроцессорMediatek Helio G96, 2х Cortex-A76 2,05 ГГц + 6x Cortex-A55 2,0 ГГцMediatek Helio G88, 2х Cortex A-75 2,0 ГГц + 6x Cortex-A55 1,8 ГГцMediatek Helio G80, 2х Cortex A-75 2,0 ГГц + 6x Cortex-A55 1,8 ГГц
ГрафикаMali-G57 MC2Mali-G52 MC2Mali-G52 MC2
Оперативная память4 Гбайт4 Гбайт4 Гбайт
Накопитель128 Гбайт + MicroSD128 Гбайт + MicroSD64 Гбайт + MicroSD
СвязьNFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.1, GPS, GLONASS, BeiDouNFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDouNFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou, FM
КамерыОсновная тройная: 50 Мп f/1,8 + 2 Мп f/2,4 (макро) + 2 Мп f/2,4 (сенсор глубины), качество видео: до 1080@30 FPS Фронтальная: 16 Мп f/2,1Основная квадро: 50 Мп f/1,8 + 8 Мп f/2,2 (сверхширик) + 2 Мп f/2,4 (макро) + 2 Мп f/2,4 (сенсор глубины), качество видео: до 1080@30 FPS Фронтальная: 8 Мп f/2,0Основная квадро: 64 Мп f/1,8 + 8 Мп (сверхширик) f/2,2 + 5 Мп (макро) f/2,4 + 5 Мп (сенсор глубины) f/2,4, фронтальная: 20 Мп f/2,2
Аккумулятор5000 мАч5000 мАч5000 мАч
Размеры164,1х75,5х8,5 мм162x75,5x8,9 мм158,9x73,6x8,4 мм
Масса194 г181 г184 г
Класс защитынетнетнет
Цена18 тысяч рублей19 тысяч рублей20 тысяч рублей

Xiaomi Redmi 10

Xiaomi Redmi 10

Xiaomi Redmi 10

Это почти полная копия Realme 8i, только процессор слабее, но зато есть сверхширокоугольный модуль камеры. По качеству камер примерно на таком же уровне, только Xiaomi стремится сделать фото с более "холодной" (синеватой) цветопередачей, а Realme склонен к "тёплым" (желтоватым) оттенкам. И ещё стоит отметить, что частота обновления дисплея в Redmi 10 — всего 90 Гц против 120 Гц у Realme 8i.

Samsung Galaxy A32

Samsung Galaxy A32

Samsung Galaxy A32

Смартфон от Samsung выйдет чуть дороже, чем Realme 8i — за 20 тысяч рублей можно купить только версию с 64 Гбайт, а 128 Гбайт обойдётся ещё дороже. Тем не менее, при таком выборе лично я бы брал Samsung — во-первых, Galaxy A32 — очень красивый смартфон, как для своей цены. Во-вторых, там тоже есть сверхширик. В-третьих, камера снимает (фото) гораздо лучше, чем Realme 8i — хорошая и даже приятная цветопередача, достойная резкость. Вот по видео — там да, ничуть не лучше, чем у Realme 8i. Ну и экран всего 90 Гц, зато AMOLED.

Итого

Честно говоря, я думаю, что целых три номерных смартфона на поколение у Realme это всё-таки много. Тем более, что и сами поколения меняются раз в полгода. Было бы проще, оставь компания, скажем, Realme 8i и Realme 8 Pro, правда тогда бы мы лишились Realme 8, у которого лучшая селфи-камера среди этих трёх.

Не то, чтобы Realme 8i смотрится совсем неуместно — как минимум, у него есть экран с частотой обновления 120 Гц, чего нет у остальных “восьмёрок”. Да и в целом смартфон добротный. Просто от выбора глаза разбегаются. В конце-концов, экономия по сравнению с покупкой Realme 8 не такая уж большая — 21 тысячу стоит версия обычной “восьмёрки” с 128 Гбайт памяти. А там и селфи-камера крутая, и обычная камера получше, и AMOLED-экран, хоть и 60 Гц, но очень яркий — от 450 кд/м2 в базе (уже неплохо для AMOLED) до 1000 кд/м2 в пике.

Так что Realme 8i подойдёт, разве что, очень экономным и кому камера (особенно селфи) не важна. Либо в качестве полностью укомплектованного смартфона за 15 тысяч в "серой" рознице, ведь на фоне подорожавших новых моделей альтернатив ему не особо много.

7.5
/10
Оценка по версии Ferra
Realme 8i
Плюсы
  • Яркий экран 120 Гц с хорошей цветопередачей
  • NFC, USB-C, 3,5-мм
  • Адекватная цена
Минусы
  • Нет сверхширика
  • Производительность GPU "зарезана"
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