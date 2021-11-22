В этом смартфоне нет ничего выдающегося. Но будут брать, потому что навороченный и цена норм

Кстати, экран у Realme 8i очень приличный. Я давно уже говорил, что испытываю особую любовь к IPS-экранам. При одинаковом разрешении и диагонали они выглядят чётче, а если ещё и цветопередача хорошая, как у 8i, то вообще супер. Но, конечно, чёрный цвет — совсем не чёрный, особенно если под углом смотреть. Зато при минимальной яркости это один из самых удобных экранов — самое то читать книжки перед сном.

Производительность и автономность

По “железу” смартфон получился неоднозначный. Здесь стоит система на чипе MediaTek Helio G96, включающая в себя точно такой же CPU, как и у Helio G95 (стоит в Realme 8), но другой GPU — Mali-G57 MC2 вместо Mali-G76 MC4. В теории Mali-G57 более производительный GPU, даже при вдвое меньшем количестве вычислительных блоков и кэш-памяти, однако судя по тестам именно Realme 8i, здесь этот GPU “задушен”. К сожалению, посмотреть тактовую частоту не позволила ни одна утилита, так что приходится делать вывод лишь на основе тестов.