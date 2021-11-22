В этом смартфоне нет ничего выдающегося. Но будут брать, потому что навороченный и цена норм

В этом смартфоне нет ничего выдающегося. Но будут брать, потому что навороченный и цена нормRealme 8i
Внешний вид
Именно внешностью Realme 8i во многом напоминает и Realme 8, и Realme 8 Pro.
Особенно задняя часть — прям вылитый 8 Pro.
Правда, сканер отпечатков пальцев здесь встроен не в экран, а в кнопку питания/блокировки сбоку, справа.
Разъём 3,5-мм здесь присутствует, на том же торце, что и USB-C.
Вообще, в этом году у Realme плюс/минус одинаковые по габаритам модели, и лежат в руке они тоже все одинаково, вполне удобно. Стандартизация, можно сказать.
Слот для симок поддерживает одновременную установку и двух nano-SIM, и карты памяти MicroSD. Это хорошо.
Экран
Говоря о смартфонах Realme всегда стоит помнить, что какого-то единого подхода к оценке смартфонов тут быть не может. Не бывает такого, что какой-то Realme однозначно лучше другого Realme в этой же линейке и среди выпущенных в этом же году. Если у тех же 8/8 Pro экран хоть и AMOLED, но лишь 60 Гц (для 2021 года — маловато), то у Realme 8i — экран IPS, но 120 Гц. При том, что даже у ближайших конкурентов по железу и цене — лишь 90 Гц.
|Realme 8i
|Максимальный уровень яркости (макс./мин.)
|446/0,6 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1400:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|99%
|DeltaE (меньше = лучше)
|4,11
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,2
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|8000K
Кстати, экран у Realme 8i очень приличный. Я давно уже говорил, что испытываю особую любовь к IPS-экранам. При одинаковом разрешении и диагонали они выглядят чётче, а если ещё и цветопередача хорошая, как у 8i, то вообще супер. Но, конечно, чёрный цвет — совсем не чёрный, особенно если под углом смотреть. Зато при минимальной яркости это один из самых удобных экранов — самое то читать книжки перед сном.
Производительность и автономность
По “железу” смартфон получился неоднозначный. Здесь стоит система на чипе MediaTek Helio G96, включающая в себя точно такой же CPU, как и у Helio G95 (стоит в Realme 8), но другой GPU — Mali-G57 MC2 вместо Mali-G76 MC4. В теории Mali-G57 более производительный GPU, даже при вдвое меньшем количестве вычислительных блоков и кэш-памяти, однако судя по тестам именно Realme 8i, здесь этот GPU “задушен”. К сожалению, посмотреть тактовую частоту не позволила ни одна утилита, так что приходится делать вывод лишь на основе тестов.
В итоге получается так. CPU у Realme 8i шустрее, чем у Realme 8, но GPU — слабее. По автономности, впрочем, тоже получается не ахти — Realme 8 показывает результаты получше, но ещё раз напомню, что там 60 Гц экран, а тут — 120 Гц. Возможно, разница в автономности вызвана этим. Но стоит добавить, что в режиме 120 Гц у Realme 8i нередко бывают микрофризы — я прям вспомнил, за что раньше не любил MediaTek.
В любом случае, пожалуй, ни один смартфон Realme нельзя обвинить в слабой автономности. У прямых конкурентов, как правило, либо столько же, либо (что гораздо чаще бывает) меньше.
Ну и в остальном с “железом” всё ок. Есть NFC, присутствует полный набор датчиков движения: компас, гироскоп, акселерометр. Здесь нет причин расстраиваться.
Камера
Несмотря на то, что блок камер Realme 8i “косплеит” Realme 8 Pro, по сути, камера здесь всего одна — обычная широкоугольная. Нет ни телевика, ни, что совсем грустно, сверхширика. Сегодня даже более бюджетные модели обычно имеют сверхширик, поэтому Realme 8i выделяется в худшую сторону.
Качество относительно цены смартфона добротное, хотя с обработкой яркого света у смартфона проблемы. Ну и ещё Realme, как всегда, любит приукрашивать действительность, хотя после теста Xiaomi 11T Pro тут всё не так уж и пугает. Главное не включать режим AI — по сути, он просто увеличивает насыщение (сатурацию) цветов, иногда это бывает в плюс, но без него всё равно картинка естественнее.
Селфи камера уступает и Realme 8 Pro, и Realme 8 (у простой “восьмёрки” она была лучше, чем у про-версии), но в целом ничего криминального.
Единственное, чего я не понял — почему съёмка видео ограничена 1080p 30 FPS. Система на чипе Helio G96 точно поддерживает съёмку в 4К, а учитывая сенсор разрешением 50-мегапикселей, эти 4К точно есть откуда брать. То ли всё дело в “задушенном” GPU, то ли в искусственном ограничении — чтобы не было конкуренции с более дорогими моделями.
В целом, видеосъёмка тут довольно унылая — резкости не хватает даже по меркам Full-HD видео, стабилизации нет вообще никакой, а ночью всё слишком темно.
Конкуренты
|Realme 8i
|Xiaomi Redmi 10
|Samsung Galaxy A32
|Операционная система
|Android 11 + Realme UI 2.0
|Android 11 + MIUI 12.5
|Android 11 + One UI 3.1
|Экран
|6,6’’, 1080x2412 пикс., 20:9, IPS, 400 ppi, 120 Гц
|6,5'’, 1080x2400 пикс., 20:9, LCD, 400 ppi, 90 Гц
|6,4’’, 1080x2400 пикс., 20:9, AMOLED, 90 Гц, 411 ppi
|Процессор
|Mediatek Helio G96, 2х Cortex-A76 2,05 ГГц + 6x Cortex-A55 2,0 ГГц
|Mediatek Helio G88, 2х Cortex A-75 2,0 ГГц + 6x Cortex-A55 1,8 ГГц
|Mediatek Helio G80, 2х Cortex A-75 2,0 ГГц + 6x Cortex-A55 1,8 ГГц
|Графика
|Mali-G57 MC2
|Mali-G52 MC2
|Mali-G52 MC2
|Оперативная память
|4 Гбайт
|4 Гбайт
|4 Гбайт
|Накопитель
|128 Гбайт + MicroSD
|128 Гбайт + MicroSD
|64 Гбайт + MicroSD
|Связь
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.1, GPS, GLONASS, BeiDou
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou, FM
|Камеры
|Основная тройная: 50 Мп f/1,8 + 2 Мп f/2,4 (макро) + 2 Мп f/2,4 (сенсор глубины), качество видео: до 1080@30 FPS Фронтальная: 16 Мп f/2,1
|Основная квадро: 50 Мп f/1,8 + 8 Мп f/2,2 (сверхширик) + 2 Мп f/2,4 (макро) + 2 Мп f/2,4 (сенсор глубины), качество видео: до 1080@30 FPS Фронтальная: 8 Мп f/2,0
|Основная квадро: 64 Мп f/1,8 + 8 Мп (сверхширик) f/2,2 + 5 Мп (макро) f/2,4 + 5 Мп (сенсор глубины) f/2,4, фронтальная: 20 Мп f/2,2
|Аккумулятор
|5000 мАч
|5000 мАч
|5000 мАч
|Размеры
|164,1х75,5х8,5 мм
|162x75,5x8,9 мм
|158,9x73,6x8,4 мм
|Масса
|194 г
|181 г
|184 г
|Класс защиты
|нет
|нет
|нет
|Цена
|18 тысяч рублей
|19 тысяч рублей
|20 тысяч рублей
Xiaomi Redmi 10
Это почти полная копия Realme 8i, только процессор слабее, но зато есть сверхширокоугольный модуль камеры. По качеству камер примерно на таком же уровне, только Xiaomi стремится сделать фото с более "холодной" (синеватой) цветопередачей, а Realme склонен к "тёплым" (желтоватым) оттенкам. И ещё стоит отметить, что частота обновления дисплея в Redmi 10 — всего 90 Гц против 120 Гц у Realme 8i.
Samsung Galaxy A32
Смартфон от Samsung выйдет чуть дороже, чем Realme 8i — за 20 тысяч рублей можно купить только версию с 64 Гбайт, а 128 Гбайт обойдётся ещё дороже. Тем не менее, при таком выборе лично я бы брал Samsung — во-первых, Galaxy A32 — очень красивый смартфон, как для своей цены. Во-вторых, там тоже есть сверхширик. В-третьих, камера снимает (фото) гораздо лучше, чем Realme 8i — хорошая и даже приятная цветопередача, достойная резкость. Вот по видео — там да, ничуть не лучше, чем у Realme 8i. Ну и экран всего 90 Гц, зато AMOLED.
Итого
Честно говоря, я думаю, что целых три номерных смартфона на поколение у Realme это всё-таки много. Тем более, что и сами поколения меняются раз в полгода. Было бы проще, оставь компания, скажем, Realme 8i и Realme 8 Pro, правда тогда бы мы лишились Realme 8, у которого лучшая селфи-камера среди этих трёх.
Не то, чтобы Realme 8i смотрится совсем неуместно — как минимум, у него есть экран с частотой обновления 120 Гц, чего нет у остальных “восьмёрок”. Да и в целом смартфон добротный. Просто от выбора глаза разбегаются. В конце-концов, экономия по сравнению с покупкой Realme 8 не такая уж большая — 21 тысячу стоит версия обычной “восьмёрки” с 128 Гбайт памяти. А там и селфи-камера крутая, и обычная камера получше, и AMOLED-экран, хоть и 60 Гц, но очень яркий — от 450 кд/м2 в базе (уже неплохо для AMOLED) до 1000 кд/м2 в пике.
Так что Realme 8i подойдёт, разве что, очень экономным и кому камера (особенно селфи) не важна. Либо в качестве полностью укомплектованного смартфона за 15 тысяч в "серой" рознице, ведь на фоне подорожавших новых моделей альтернатив ему не особо много.
- Яркий экран 120 Гц с хорошей цветопередачей
- NFC, USB-C, 3,5-мм
- Адекватная цена
- Нет сверхширика
- Производительность GPU "зарезана"