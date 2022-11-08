Если вам нужен мощный процессор в недорогом смартфоне и вы согласны на «любую» камеру, вот вариант

Спереди это обычный недорогой смартфон образца 2022 года: есть небольшие рамки с приемлемым подбородком, фронтальная камера спрятана в экранный вырез. Необычные тут только элементы управления.

Физические кнопки на своих местах, но вот пользоваться ими капец как неудобно. Думаете, что зажмете кнопку питания, и телефон переведет вас в меню выключения и перезагрузки? А вот фиг там. Для того, чтобы попасть в меню питания, необходимо нажать и на кнопку блокировки, и на кнопку увеличения громкости. Встречали ли вы что-то более странное? Я — нет.

В первые дни можно долго психовать, пытаясь отправить устройство в ребут, попутно скриншотя все, что только можно. Перенастроить поведение под себя «из коробки» не получится, придется терпеть и страдать. Либо активировать права суперпользователя и страдать с костылями. Но что-то мне подсказывает, что этим вы заниматься уж точно не будете.

Дисплей и оболочка

Выбор IPS-экрана, вместо AMOLED в обычном Realme 9, выглядит как подстава для покупателя. Стильный и модный Always On хотите? А фиг там. Подэкранный сканер? Тут его не будет из-за невозможности разместить всю нужную начинку под матрицей такого типа. А есть хоть какие-то плюсы у такого экрана? Пожалуй, только один - он не будет характерно выгорать в тех местах, где постоянно работает один и тот же набор пикселей (шторка, виджет часов и так далее).