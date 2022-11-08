Если вам нужен мощный процессор в недорогом смартфоне и вы согласны на «любую» камеру, вот вариант

Если вам нужен мощный процессор в недорогом смартфоне и вы согласны на «любую» камеру, вот вариантRealme 9 5G
Как оказалось, «5G» в названии смартфона говорит теперь не только о том, что к стандартной модели добавили навороченный модуль связи. Теперь за скромным индексом скрывается и новый процессор, и другая камера. Разве что дизайн остался прежним (почти). Разбираемся с тем, какие ещё изменения подготовила для покупателя Realme в новой версии своего популярного среднебюджетного смартфона.
Будучи обзорщиком, тяжело сохранять рассудок, пока производители смартфонов в рамках одной линейки выпускают абсолютно разные смартфоны. Внешне новые модели Realme, к примеру, идентичны, но в плане начинки — полная вакханалия. Отличить один смартфон от другого всё сложнее, названия жизнь проще тоже не делают. Но радует одно — они хотя бы не такие здоровенные, как у той же Xiaomi с её Redmi Note 11 5G NE.
Внешний вид
Ныне классический внешний вид смартфонов Realme унаследовал и герой обзора. Отличить его сложно и от собратьев по девятому поколению, и от представителей других линеек. Если перед вами окажется Realme 9 5G и, например, Realme GT Neo 2, то без глубоких познаний модельного ряда, определить, кто есть кто, будет прямо-таки затруднительно. Но это не делает дизайн хуже. Не уникальный? Да. Зато выглядит неплохо.
Realme 9 5G
К нам нам обзор смартфон попал в белой расцветке. Хотя белой ее можно назвать с большой натяжкой. Спинка получила покрытие, которые переливается на солнце: от нежно-розового цвета до желто-белого и голубого. Надоевшие градиенты на новый лад, да. Но издалека вполне себе белый смартфон. Небольшой рельеф присутствует — достаточно провести ногтями по поверхности крышки.
Никакого стекла сзади, только пластик. Кому как, но я считаю, что уход от стекла пошел смартфону на пользу. Во-первых, удалось немного уменьшить вес смартфона. Во-вторых, падения на спинку будут оборачиваться не трещинами и сколами, а небольшими царапинами.
Боковая рамка, обрамляющая весь смартфон, тоже выполнена из пластика, но выглядит она точь-в-точь как металл. Даже текстурирование выполнено достойно, на ощупь отличить покрытие от анодированного алюминия трудно.
Realme 9 5G
Спереди это обычный недорогой смартфон образца 2022 года: есть небольшие рамки с приемлемым подбородком, фронтальная камера спрятана в экранный вырез. Необычные тут только элементы управления.
Физические кнопки на своих местах, но вот пользоваться ими капец как неудобно. Думаете, что зажмете кнопку питания, и телефон переведет вас в меню выключения и перезагрузки? А вот фиг там. Для того, чтобы попасть в меню питания, необходимо нажать и на кнопку блокировки, и на кнопку увеличения громкости. Встречали ли вы что-то более странное? Я — нет.
В первые дни можно долго психовать, пытаясь отправить устройство в ребут, попутно скриншотя все, что только можно. Перенастроить поведение под себя «из коробки» не получится, придется терпеть и страдать. Либо активировать права суперпользователя и страдать с костылями. Но что-то мне подсказывает, что этим вы заниматься уж точно не будете.
Дисплей и оболочка
Выбор IPS-экрана, вместо AMOLED в обычном Realme 9, выглядит как подстава для покупателя. Стильный и модный Always On хотите? А фиг там. Подэкранный сканер? Тут его не будет из-за невозможности разместить всю нужную начинку под матрицей такого типа. А есть хоть какие-то плюсы у такого экрана? Пожалуй, только один - он не будет характерно выгорать в тех местах, где постоянно работает один и тот же набор пикселей (шторка, виджет часов и так далее).
Герой не избежал и другой печальной участи бюджетного смартфона — довольно холодной цветовой температуры, которая хоть и ниже, чем у конкурентов от Infinix и Tecno, но все еще слишком высокая. Итог такой странной калибровки — высокое значение DeltaE.
|Realme 9 5G
|Максимальный уровень яркости (макс./мин.)
|580/3 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1200:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|90%
|DeltaE (меньше = лучше)
|2,2
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|7700K
7700K — это ещё не ужас-ужас, но многовато
Зато все в полном порядке у смартфона с яркостью экрана. Вообще, яркость порядка 550-560 кд/м2 вообще, не свойственны для этой ценовой категории. Обычно в среднебюджетном сегменте можно встретить стандартные 400-420 кд/м2, но тут прямо какой-то парад щедрости. Для сравнения, iPhone 12, у которого тоже IPS-дисплей, может похвастаться значением яркости 626 кд/м2. С контрастностью все тоже в полном порядке. 1200:1 —стандартный показатель для IPS-матриц.
Слишком холодная цветовая температура, ожидаемо, сказалась и на цветопередаче — значение показателя DeltaE у дисплея Realme 9 5G оказалось в районе 5.7-6.0. Видели мы, конечно, и поменьше.
Заявленные 120 Гц на месте, но работают только в рамках интерфейса и в “родных” для Realme приложениях. Во всех остальных случаях, смартфон будет отрисовывать картинку в стандартных 60 Гц.
Realme UI 3.0 — стандартная оболочка для смартфонов от Realme. Спасибо, что хотя бы не кастрированная Reelme UI R Edition, которую можно было встретить в бюджетном планшете Realme Pad Mini. Цветастая, со всеми интерфейсными особенностями, характерными для условной MIUI и десятка других китайских аналогов. Основана она, кстати, на Android 12.
Из действительно полезных фишек, а не вырвиглазных тем — расширение оперативной памяти за счёт «аренды» встроенной. Забрать на нужды игр и тяжелого ПО можно только 3 ГБ, что хоть и выглядит скромно по современным меркам, но на деле это почти тот же объём оперативки, что доступен «из коробки». Нажали пару кнопок в настройках — получили смартфон с 7 ГБ оперативной памяти. Но есть ли от них смысл при повседневном использовании смартфона?
Производительность и автономность
Сердце Realme 9 5G — чип Qualcomm Snapdragon 695 (состоит из двух мощных ядер Cortex-A78 по 2,2 ГГц и шести ядер Cortex-A55 по 1,7 ГГц), выполненный по техническому процессу 6 нм. Звучит это более чем обнадеживающе, учитывая, что конкурентов из класса повыше снабжают какими-нибудь MediaTek Helio G96 с 12 нм. А тут вполне себе бодрый процессор, который можно встретить, например, в более дорогих Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ и Poco X4 Pro 5G. Последний в официальной рознице вообще стоит все 26-27 тысяч рублей и считается чуть ли не игровым.
На практике чип вполне подойдет для нетребовательных игр и тяжелых, но старых хитов. Adreno 619, конечно, позволяет запустить условный Genshin Impact, но только на низких настройках графики и с небольшой частотой кадров. Добавьте сюда небольшие подвисания и получите не самый клевый игровой опыт. Играть можно, даже прокачаться до приличного уровня получится, но через кровь, пот и слезы. Но зато без перегрева и троттлинга.
О том, что платформа уверенно ведёт себя под нагрузкой, говорят и результаты тестирования Realme 9 5G в CPU Throttling Test. График не падает ниже плинтуса, а редкие проседания довольно быстро отыгрываются процессором. В повседневном режиме использования вы вряд ли заметите фризы, а вот тяжелая игра может запросто подтупливать, пропуская кадры и выдавая отборные фризы. Тот же Genshin (будь он не ладен) выглядит тут таким образом.
Нет, это не у вас лагает видео. Просто так работают игры на тестовом Realme 9 5G
Вообще, было бы интересно взглянуть на этот же смартфон, но с AMOLED-экраном. Потому что даже с прожорливой IPS-матрицей автономности этому Realme не занимать. Полный день просмотра контента в YouTube/TikTok с перерывами на листание ленты соцсетей без цели он может обеспечить без особых проблем, можно даже не думать о подзарядке перед выходом с работы.
Однако если все-таки придется его заряжать где-то в дороге, то можно изрядно настардаться с местным блоком питания. Для аккумулятора с емкостью 5000 мАч, мощность зарядного устройства 18 Вт — непозволительно мало для конца 2022 года. Почти два часа у розетки — это слишком.
Камера
Не стоит обольщаться количеством отверстий на задней поверхности корпуса смартфона. Все примерно как в гифке ниже: модуль один, да и тот бы работал. Проверили — работает. А вот вам и та самая гифка.
Ничто не истинно, всё дозволено
Realme 9 5G
Основной и единственный не бутафорский модуль, который получил Realme 9 5G — Samsung S5KJN1 с разрешением 50 Мп, диафрагмой f/1,8 и размером пикселей 0,64 мкм. Маленькие пиксели и не самые классные алгоритмы биннинга пикселей (их объединения, чтобы на выходе у вас получались не огромные 50 Мп файлы, а скромные «жипеги» на 12 Мп), ожидаемо, дают средний результат. Ночное небо становится шумным, вокруг объектов появляются характерные ореолы от паршиво работающего встроенного в камеру HDR. Есть решение проблемы? Есть.
Посмотрели на снимки и захотелось фотографий чуть лучшего качества? Что ж, придется устанавливать камеру от Google. С ней у снимков появляются детали, ночная фотография, как процесс, становится комфортной, а результат выше всяких похвал, если не забывать, что перед нами представитель верхней части бюджетного сегмента, чья цена и до 15 тысяч рублей не доходит. Для удобства, ниже галереи с аналогичными снимками: первая «партия» отснята при помощи стоковой камеры, вторая — при помощи Google Камеры.
Однако как бы вычислительная фотография ни спасала посредственный модуль камеры, позволить снимать ему видео в 2К она пока не может — всему виной ограничения со стороны процессора. Только казенные 1080p с максимальной частотой (!) 30 к/с и программной системой стабилизации изображения во время съемки. Последняя работает неплохо, основные колебания ликвидирует. Хотя бы за это спасибо.
Realme 9 5G: 1080p, 30 к/с
Realme 9 5G: 1080p, 30 к/с
Зато Realme 9 5G оборудовали фронтальной камерой с разрешением аж 16 Мп. И нет, это не сарказм. Ближайший аналог в лице Xiaomi Redmi Note 11 может похвастаться фронталкой с разрешением лишь 5 Мп. Для эпохи тиктоков — ультимативная особенность, от которой не получится увернуться. Да и снимает она, в целом, действительно неплохо.
Конкуренты
|Realme 9 5G
|Xiaomi POCO M5
|Xiaomi Redmi Note 10 Pro
|Операционная система
|Android 12 +Realme UI 3.0
|Android 12 + MIUI 13
|Android 12 + MIUI 13
|Экран
|IPS, 120 Гц, 6.6", 1080x2412 п., 20:9, 400 PPI
|IPS, 90 Гц, 6.58", 1080x2408 п., 20:9, 401 PPI
|AMOLED, 120 Гц, 6,67", HDR10, 1080x2400 п., 20:9, 395 PPI
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 695 5G, 6 нм, 8 ядер (2 ядра 2,2 ГГц Kryo 660 Gold + 6 ядер 1,7 ГГц Kryo 660 Silver)
|MediaTek Helio G99, 6 нм, 8 ядер, (2 ядра 2,2 ГГц Cortex-A76 + 6 ядер 2,0 ГГц Cortex-A55
|Qualcomm Snapdragon 732G, 8 нм, 8 ядер (2 ядра 2,3 ГГц Kryo 470 Gold + 6 ядер 1,8 ГГц Kryo 470 Silver)
|Графика
|Adreno 619
|Mali-G57 MC2
|Adreno 618
|Оперативная память
|4 ГБ
|4 ГБ
|6 ГБ
|Накопитель
|64 ГБ
|64 ГБ
|128 ГБ
|Связь
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, A2DP, LE, aptX HD, GPS, GLONASS, BDS
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.3, A2DP, LE, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NFC
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, A2DP, LE, aptX HD, GPS, GLONASS, BDS
|Камеры
|Основная: 50 Mп, f/1,8, 27 мм, 1/2.76", 0,64 мкм, PDAF
|Основная: 50 Mп, f/1,8, 27 мм, 1/2.76", 0,64 мкм, PDAF
|Основная: 108 Mп, f/1,9, 26 мм, 1/1.52", 0,7 мкм, PDAF
|Макро: 2 Mп, f/2,4
|Макро: 2 Mп, f/2,4
|Широкоугольная: 8 Mп, f/2,2, 118˚, 1/4.0", 1,12 мкм
|Сенсор глубины: 2 Mп, f/2,4
|Сенсор глубины: 2 Mп, f/2,4
|Макро: 5 Mп, f/2,4, AF
|Сенсор глубины: 2 Mп, f/2,4
|Фронтальная: 16 Mп, f/2,1, 26 мм, 1/3.09", 1.0 мкм
|Фронтальная: 5 Mп, f/2,2, 1/5.0", 1,12 мкм
|Фронтальная: 16 Mп, f/2,1, 26 мм, 1/3.09", 1.0 мкм
|Аккумулятор
|5000 мАч, 18 Вт
|5000 мАч, 18 Вт
|5020 мАч, 33 Вт
|Размеры
|164,3x75,6x8,5 мм
|164x76,1x8,9 мм
|164x76,5x8,1 мм
|Вес
|191 г
|201 г
|193 г
|Цена
|14 тысяч рублей
|16 тысяч рублей
|17 тысяч рублей
Xiaomi POCO M5
Xiaomi POCO M5
Самобытный среднебюджетный смартфон от Xiaomi. Одна из основных особенностей — не самый практичный, но приятный дизайн с огромным куском стекла сзади. Да еще и пластиковый корпус аккуратно текстурирован под кожу. Все это в руках даже не вульгарно выглядит.
Внутри аналог Snapdragon 695, но от китайской MediaTek — Helio G99, с двумя ядрами Cortex A76 по 2.2 ГГц и шестью ядрами Cortex A55 2,0 ГГц. Столь же шустрый дисплей смартфон не получил, всего 90 Гц, но это должно положительно сказаться на автономности. Камера у него такая же, как и у Realme 9 5G — грустные 50 Мп в лице Samsung S5KJN1.
Цена, кстати, почти не отличается. В серой рознице Xiaomi POCO M5 предлагают за 15-16 тысяч рублей. И это при большем объеме оперативной памяти (6 ГБ против 4 ГБ).
Xiaomi Redmi Note 10 Pro
Xiaomi Redmi Note 10 Pro
Если вы не имеете ничего против прошлогодних смартфонов, то этот вариант — идеальный. Xiaomi образца 2021 года, когда никаких Redmi Note 11 с заниженными характеристиками на прилавках магазинов и не было. Фишки? Они тут есть. Например, полноценный модуль для макросъемки, который может даже неплохое видео записывать.
Вместо «дракона» шестисотой серии тут использован более бодрый Qualcomm Snapdragon 732G, который в играх ведет себя увереннее за счет разогнанных ядер Cortex-A76 до 2,3 ГГц. И вроде бы не Cortex A78, но все тот же Genshin Impact на 732G выдает на 10-15 кадров больше, чем Snapdragon 695. Хоть и на «минималках», но все же.
Итого
Realme 9 5G это буквально микс из двух других недорогих смартфонов. Инженеры Realme умудрились собрать воедино Redmi Note 11 и Realme 9 Pro. От первого смартфона герой обзора получил камеру Samsung S5KJN1 и скромное количество оперативной памяти, от собрата со стороны Realme — процессор Snapdragon 695 5G.
Realme 9 5G
Если отбросить в сторону выяснение, у кого из них камера лучше, то Realme 9 5G выглядит как неплохой способ получить железо из устройства постарше за гораздо меньшую стоимость. Нехватка оперативной памяти компенсируется местным аналогом «свопа». Дисплей тут хоть и не OLED, но запросто может похвастаться хорошим уровнем максимальной яркости и не самой низкой контрастностью. Высокая частота обновлений есть у обоих представителей линейки Realme 9, но толку от них немного — предназначены они только для отрисовки интерфейса.
Все-таки нет жизни без камеры и хочется, чтобы было не хуже, чем в Realme 9 Pro? Можно попробовать потанцевать с бубном и установить один из многочисленных модов камеры от Google, которая донельзя напичкана алгоритмами обработки изображения. У меня получилось, результат достойный, на снимках появляются те детали, которых и не увидишь за ширмой стокового программного обеспечения.
- Хорошая автономность
- Мощный (с учётом цены) процессор
- Яркий экран
- Цена
- Камера слабая, нормально фотографирует только с «GCam»
- Нет NFC