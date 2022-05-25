По автономности и мощности процессора это самый крутой смартфон до 20 тысяч рублей

По автономности и мощности процессора это самый крутой смартфон до 20 тысяч рублейRealme 9 Pro оказался не таким, как все ждали, но это даже хорошо
Если вы увлекаетесь мобильниками, то уже в курсе, а если нет, то просто знайте: Realme — это самый молодой производитель с миссией «Мы вам докажем, что остальные производители зажрались с наценками на свои смартфоны». Когда-то старых производителей мобильников (Nokia, Sony-Ericsson, Motorola, Samsung) подвинули Xiaomi и Meizu, потом Meizu немного умерли, а Xiaomi начали рваться в премиум, поэтому пришёл молодой и голодный Realme и подвинул конкурентов, как в своё время Tele2 после прихода в Москву отнял абонентов у МТС/Билайна/МегаФона. В новом витке конкуренции на смену Realme должны бы прийти Tecno, Infinix, VSmart, но последний умер, а у остальных всё никак не получается довести мобилы до уровня Xiaomi и Realme. Но мы отвлеклись…
Почти все модели Realme созданы не просто как «а вот мы тут придумали смартфон», а как конкретная альтернатива «взгляните на во-он ту модель Xiaomi — у нас то же самое, но лучше/дешевле». И конкретно номерные Realme всегда были альтернативой сяомовским «вообще бюджетный смартфон, но по характеристикам почти средний класс!» Redmi Note:
Realme 6 и 6 Pro были конкурентами одновременно для Xiaomi Redmi Note 7 серии и Redmi Note 8/8 Pro.
Realme 7 и 7 Pro — для Xiaomi Redmi Note 8 и 9 серии
Realme 8 и 8 Pro — лучшая альтернатива моделям Redmi Note 10 и 10 Pro.
И вот вышла девятая серия Realme, которая должна стать конкурентами для Xiaomi Redmi Note 11 серии. И вот Realme 9 замечательно уделывает откровенно проходной Redmi Note 11, Realme 9 Pro+ однозначно превосходит Redmi Note 11 Pro и 11 Pro+ 5G во всём, кроме скорости зарядки.
Но Realme 9 Pro… получился гибридом ужа с ежом — смартфон за 18-19 тысяч рублей, у которого половину характеристик скопипастили из более дешёвых моделей, а остальную половину — из смартфонов, которые на 5-10 тысяч рублей дороже.
И вы ошибаетесь, если думаете, что «ну, слепили из того, что было» — всё было сделано намерено. И вот эти намерения мы сегодня будем выяснять.
|Смартфон
|Realme 9 Pro
|Операционная система
|Android 12
|Экран
|6,6”, 2412x1080, IPS, 120 Гц, 400 ppi
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 695 5G, 8 ядер (2x Kryo 660 Gold 2,2 ГГц + 6x Kryo 660 Silver 1,7 ГГц), 6 нм
|Графика
|Adreno 619
|Оперативная память
|8 ГБ
|Постоянная память
|128 ГБ (есть слот microSD)
|Связь
|5G, 4G, 3G, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), Bluetooth 5.1, GPS, ГЛОНАСС, NFC
|Камеры
|основная: 64 Мп (Omnivision OV64B), диафрагма f/1.8, размер сенсора 1/2”, съёмка видео 1920x1080 к/с
|дополнительная макро-камера: 8 Мп (GalaxyCore GC02M1), диафрагма f/2.2, размер сенсора 1/4.0”, размер пикселя 1.12 мкм
|дополнительная свершхирокоугольная: 8 Мп (Omnivision OV08D10), диафрагма f/2.2, размер сенсора 1/4.0”, размер пикселя 1.12 мкм
|фронтальная: 16 Мп (Sony IMX471), диафрагма f/2.0, размер сенсора 1/3.13”, размер пикселя 1.00 мкм
|Аккумулятор
|5000 мАч, несъемный, быстрая зарядка 33 Вт
|Размеры
|164.3x75,6x8,5 мм
|Масса
|195 г
|Цена на момент публикации
|26-28 тысяч рублей (оф.розница), 18-20 тысяч рублей (серый рынок)
Скучно, серо, хорошо
Вроде бы «зачаток электроплиты» на задней плите слизан с iPhone, а вроде и родственный по «цеху» (Realme и OnePlus принадлежат одной и той же компании BBK) OnePlus 9 Pro смахивает… Не знаю, мне эти конфорки нравятся больше, чем выстроенные вертикально в ряд камеры в Realme 6 (на манер iPhone X/XS) в своё время, или квадратные блоки камер из Realme C21Y, или нагромождение хрен пойми чего в блоке камер Xiaomi Redmi Note 11 Pro. Но я в этом плане тот ещё извращенец — мне кругло-квадратная компоновка камер в Xiaomi Poco X3 Pro/X3 NFC нравилась, так что на моё мнение не ориентируйтесь.
Задняя панель, как это сейчас водится, из сплава стекла и пластика, в нашем случае — дымчато-серого цвета. Россия для грустных, поэтому такой вариант будут покупать чаще всего, остальные два (сине-розовый градиент и зелёный с «напылением крошкой») чоткие пацаны не оценят. Но я бы брал зелёный — на сером корпусе, хоть он и не марки, быстро станут видны царапины. Сколько я ни порхал над смартфоном, пытаясь сохранить ему товарный вид, а пару царапинок сзади за две недели теста образовались. И на монотонно-глянцевой крышке они хорошо заметны, а вот среди зелёных точек легко замаскируются.
Смешно это произносить о 6.6-дюймовом смартфоне, но по габаритам это сейчас среднеразмерная модель. Если вам кажется, что большая, вы просто никогда не держали в руках 6.8-дюймовые Xiaomi 11 Ultra или Samsung S21 Ultra — вот с ними у вас каждый раз в переписке на ходу острые ощущения. Потому что к краям таких лопат дотягиваться сложно, и ваши 100+ тысяч могут легко упасть на бетон и превратиться в кашу. А с Realme 9 Pro эта вероятность заметно ниже, потому что не такой уж он крупный.
В остальном, как водится, есть две новости — хорошая и плохая:
Плохая — запудрить мозги жене/друзьям/одноклассникам о цене смартфона не получится, даже если они не сидят на форуме 4PDA. Просто по смартфону видно, что сканер у него в боковой кнопке, а не в экране (почему-то подвиг Galaxy A50 из 2019 года никто не смог повторить, в том числе и сам Samsung). Рамки вокруг дисплея не особо маленькие, а уровня «ладно, сойдёт». Ну а любители практичности будут ныть, что слот для SIM и microSD гибридный (или одна SIM + карта памяти, или две SIM), а не полноценный тройной.
Хорошая — скажите спасибо, что карту памяти хотя бы можно влепить — сейчас иной раз их из мобил среднего уровня вырезают (Realme 9 Pro+, OnePlus Nord 2 и прочие), и трахайся со своими 128 ГБ (из которых свободно ещё меньше), как хочешь. А тут есть даже 3.5 мм-разъём для проводных наушников. И селфи-камера отдельным кругляшом в углу, а не вcpатый чёрный наплыв-капля, как часто бывало у китайских смартфонов.
Короче, всё нормально с ним.
IPS? Вы там поехали совсем?
Владельцы iPhone 11 ещё могут кукарекать о том, что «да не очень-то и нужны эти ваших OLED/AMOLED, хороший IPS не хуже!», но мы-то знаем, что самсунгоподобные цветастые экраны с крутой контрастностью (чёрный цвет прям чорный-чорный):
И заряд аккумулятора экономят лучше (потому что чёрный цвет у них = выключенный сегмент экрана, смотрите фильм с рамками сверху и снизу — в местах этах рамок дисплей отключен и отдыхает)
И под лучами солнца ведут себя лучше. Потому что бесконечная контрастность и в целом AMOLED светятся в пределе ярче. Скоро все поедут задницу греть на море и там, на пляже, разница будет ощутимой.
|Realme 9 Pro
|Максимальный уровень яркости (макс./мин.)
|450/4 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1500:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|115%
|DeltaE (меньше = лучше)
|4,96
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,1
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|8000K
Минус у AMOLED — многие говорят, что ШИМ (мелко мерцает, зараза, у иных людей глаза болят от этого), но это мало кто ощущает.
И, тем не менее, тут IPS, и не простой, а 120 Гц. По яркости нормальный, по цветопередаче — сгодится, хотя могли бы и лучше настроить. Ну и кому он такой нужен?
Дык известно, кому — игрунам всяческим. Для более чувствительного и острого управления, чтобы графика процессорная выкладывалась на полную, а не упиралась в ограничения кадров. Короче, разница как в игре с хорошей мышью против плохой мыши за компом.
А всем остальным? Да тоже вполне себе. Если помните, с подобными дисплеями выходили Xiaomi Poco X3 NFC, Mi 10T/Mi 10T Pro и всем был O.K. Все, кто не «обмазывается» новыми моделями смартфонов каждый месяц, как обзорщики или продавцы-консультанты, каких-то дефектов в качестве картинки не найдут.
Главное, чтобы автономность была на уровне, ведь по статистики IPS жрут заряд аккумулятора заметно бодрее, чем AMOLED. Но до этого ещё дойдём по тексту, обождите.
Быстрый кайфовый процессор, хоть и кастрирован маркетологами
В старые добрые времена обзорщики могли даже не включать мозг при написании абзаца о процессоре и просто заворачивать мысль: «Ну, вы ж понимаете, это Qualcomm, а они гoвна не делают!». С 2016 года по 2020 год так можно было писать, и не ошиблись бы.
С тех пор многое поменялось — Qualcomm иногда умудрялся делать гoвно, например, Snapdragon 888, неуправляемо перегревающийся в любых смартфонах процессор. Как Snapdragon 810 в своё время — старожилы помнят.
А что-то, наоборот, перестало быть гoвном. Как, например, новые процессоры Unisoc, да и MediaTek в целом стал очень хорош.
Где в этом табеле о рангах Snapdragon 695 5G, который стоит в Realme 9 Pro? А он на очень и очень хороших позициях:
- Технически — «обрубок» на базе Snapdragon 865/870. Вот эти все маркетоложеские Kryo 660 Gold и Kryo 660 Silver с технической точки зрения — ядра Cortex-A77 и A55. В Snapdragon 865 маркетологи Qualcomm называют их «Kryo 585», но суть прежняя. Просто в лучшем смартфонном процессоре по состоянию на 2021 год (не побоюсь этих громких слов), 865-м и его производной 870, было три мощных ядра A77, одно «супер-ядро» на этой же базе, но разогнанное + 4 ядра A55. Всего 8 ядер.
В Snapdragon 695 их тоже восемь, только вот A77 здесь не четыре, а две штуки, а A55 — шесть штук, такой вот «деядрофикацией» сегодня делают процессоры среднего класса из флагманских моделей. Ну и, как вы понимаете, у Snapdragon 865 ядра A77 хреначат по 2.4 ГГц и более, а у Snapdragon 695 их не только меньше, но и частота обрезана до 2.2 ГГц.
«Кастрировано» слишком», — скажете вы? Не-а, вот эти обломки флагманских технологий всё равно «везут» быстрее, чем горячие медлительные процессоры прошлых лет, такие как Snapdragon 845, Exynos 9810 и Kirin 980 (Samsung Galaxy S9, Sony Xperia XZ3 и Huawei P30 Pro медленнее этого нового бюджетного Realme из нашего обзора, прикиньте?).
И при этом всё, в отличие от этих старых флагманских процессоров, Snapdragon 695:
- Мало жрёт и почти не греется. Потому что 6 нм-техпроцесс. То есть его шлёпают на более совершенных станках, чем даже Snapdragon 865 и 870 (у него 7 нм-техпроцесс)! Конечно, Snapdragon 888, Exynos 2200 (Samsung S22) выпускают вообще на 4 нм, но это смартфоны за 70-100 тыщ рублей. А вот процессор Apple A14 из iPhone 13 Pro Max построен на 5 нм. В общем, эффект такой же, как если в бюджетный компьютер поставить крутую систему водяного охлаждения — граница нагрева отодвинута очень-очень далеко. И вся эта система, за счёт современных ядер A77 на низких частотах + техпроцессу ещё и кушает мало.
Ещё из хороших моментов — есть поддержка 5G
до которой мы в России не доживём, ха-ха-ха, неплохой Wi-Fi (не гигабитный, но 500+ Мбит/с выжимает легко, качественный звук по Bluetooth (aptX HD, LDAC) тоже присутствует.
Минусы? Графика для игр довольно всратая — слабее практически всего. В реальных играх (а не бенчмарках) зачастую оказывается медленнее, чем в MediaTek Helio G95 и даже G90T (грёбаный стыд, на G90T выходил Xiaomi Redmi Note 8 Pro ещё три года назад!), медленнее постаревших уже Snapdragon 732G, 730 и 720G, медленнее всяческих MediaTek Dimensity 700. И даже медленнее, чем в Snapdragon 480, хотя казалось бы — тута Snapdragon 695, а какой-то донный бюджетный 480, да на старой архитектуре (ядра у него A76), пусть даже с другим видеоускорителем должен быть медленнее?.. Но нет, логика Qualcomm так не работает.
И в этом заключается главная странность — зачем смартфону, который осиливает Genshin Impact только при 35-35 fps, а Call of Duty Mobile при 60 fps, дисплей с 120 Гц? Не, я допускаю, что есть игры, которые достаточно новые, чтобы поддерживать дисплеи с 90-120 Гц, и достаточно нетребовательные, чтобы выдавать столько же кадров в секунду, но… у вас есть идеи, что это за игры?
В итоге получаем смартфон с дисплеем «специально для игр» (иначе взяли бы 90 Гц AMOLED, как в младшем Realme 9), который эти игры ни при 90 fps, ни, тем более, при 120 fps, не тянет. Кстати, у Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G такой же процессор, только уже по другой цене — не в пользу «Сяомы». Да и вообще, к смартфонам серии Redmi Note 11 столько претензий, что это ещё не самая большая из них…
Но если вы не игрун, а просто хотели быстрый смартфон, который не перегревается и долго работает, то вам понравится. Вы только посмотрите, насколько выносливая мобила получилась!
Супер-экономичный процессор — это понятно, что слагаемое успеха. Но и IPS-дисплей здесь настолько мало потребляет, что, как видите по замерам, Vivo V23, Xiaomi Poco M4 Pro, Realme 8 и многие другие смартфоны, у которых те же 5000 мАч, но при этом ещё и AMOLED, разряжаются быстрее!
Я, честно говоря, не ожидал такой картины, хотя в своё время Realme C21 и C25 доказали, что смартфоны с IPS могут быть выносливыми. Да и Xiaomi Poco X3 NFC с 120 Гц и 5100 мАч, если помните, тоже был довольно хорош по автономности. Короче, с нынешними технологиями (вангую зональную подсветку или хитрости с количеством Гц) IPS-дисплеи не уступают по экономичности дисплеям AMOLED, и выбирать можете просто то, что вам больше по вкусу (натуральная цветопередача при более высокой естественной яркости у IPS, либо «ух, мощные цвета!» и менее слепнущие под солнцем AMOLED).
Если вы следили за Realme, то в курсе, что китайцы (Xiaomi, кстати, тоже) сделали финт ушами, и преемником Realme 8 Pro стал не Realme 9 Pro, а Realme 9 Pro+. А Realme 9 Pro — преемник Realme 8, грубо говоря.
К чему я это веду? К тому, что предыдущий рекорд скорости зарядки у Realme 8 Pro (за 30 минут с 0% до 80% пополнил 4500 мАч) новый Realme 9 Pro не побил (за те же 30 минут пополнил 5000 мАч с 0% до 52%), но всё равно весьма хороший результат. Потому что Samsung Galaxy A32, например, за это же время заряжается на унылые 23%.
С другой стороны, Xiaomi покруче будет: Redmi Note 11 стандартный заряжается за полчаса до 51%, а Redmi Note 11 Pro за полчаса — до 78%.
Камера — «на тоненького»
В смартфонах дешевле 20 тысяч (даже с новым сенсационным курсом рубля) происходит какая-то срамота — у считанных единиц смартфонов в этом бюджете нормальные камеры. У остальных — хреновенькие. Настолько, что владельцы Redmi Note 9 Pro или Poco X3 NFC, купившие их за 15-18 тысяч рублей пару лет назад, могут считать владельцев новых мобил в этом бюджете недочеловеками — камеры, из-за кризиса полупроводников и жажды производителей смартфонов жрать чёрную икру, в бюджетных смартфонах деградировали.
Realme 9 Pro не стал исключением.
С одной стороны, хорошо, что он не получил распространённую сегодня 50 Мп-камеру Samsung S5KJN1, которая стала символом паршивого качества фото и видео в бюджетных смартфонах (Xiaomi Redmi 10, Redmi Note 11, Poco M4 Pro 5G, Oppo A55, TCL 20B, Realme 9i и прочие номинанты премии «как-то хреновато, я думал, намного лучше будет фотографировать» не дадут соврать.
С другой — его 64-мегапиксельная Omnivision OV64B (как у Realme 8 или Xiaomi Redmi Note 10S) не особо-то и лучше.
Днём на улице всё в порядке, а вот в помещениях в авто-режиме фоточки получаются рыхлыми. Ночью, даже если вокруг полно фонарей, качество тоже остаётся на уровне мобильников за 10-12 тысяч рублей, а улучшить его можно только в ночном режиме. Кстати, ночных режимов тут два: AI и Pro. В одном смартфон сам просчитывает, сколько секунд нужно стоять неподвижно при съёмке, во втором вам позволяют потрогать крутилки ISO и экспозиции самостоятельно. Но без штатива хрен чего у вас получится, поэтому лучше фотографировать в AI-режиме.
С другой стороны, подкручивание цветопередачи с помощью AI в дневных фотках у Realme зачастую хорошее — и красиво, и не кислотные мультики, как было у Huawei P20 Pro на момент выхода, и у многих других «китайцев». Вблизи фотографировать что-либо тоже получается хорошо — может макро-камера помогает, а может дело не в ней, а в основной камере.
С видео, как и у почти всех смартфонов до 20 тысяч, всё корявенько — 4K снимать нельзя, в 1080p чёткость так себе (и дело не в разрешении, а просто камера не очень качественная), а ночью ещё и дрожит всё настолько, что на ходу даже морду лица того, кто в кадре, разобрать не получится.
Качество съёмки и днём не ахти, если смотреть на большом мониторе или телевизоре...
А ночью вообще хреновейшее
Сверхширокоугольная камера присутствует, она средней паршивости. Ничем от камер у конкурентов не отличается.
А вот селфи-камеру оценить сложно. С одной стороны, днём она слишком зверствует с чёткостью картинки — даже если в жизни у вас гладкая кожа, на фото она будет выглядеть, как асфальт Донбасса. С другой стороны — ночью за эти-то деньги очень приличные автопортреты получаются. Например, у хвалёного в кругу энтузиастов Huawei P30 Pro селфи-камера хуже, да и у многих смартфонов по цене Realme 9 Pro фронталки хуже.
Как видите по примерам фото и видео, смартфон можно «заставить» снимать неплохо, но:
Эти снимки — уже после отбраковки, дофига кадров были размытыми, совсем уж шершавыми-«шумными» или тусклыми. Если вы не обзорщик, вряд ли вы прям будете стоять и делать по 4-5 попыток сфотографировать что-то.
Без хитростей не обошлось. В ночном режиме, чтобы смартфон (как и все «китайцы») не сделал пересвеченное фото и не превратил ночь в вечер, приходится чуть снижать экспозицию (яркость) крутилкой. В каких-то фото нужно включать кнопку AI в настройках камеры для подкрашивания кадра. В каких-то — не надо. Если вы пионер, энтузиаст и вам всё это интересно — научитесь. Если вы хотите, чтобы оно «просто фотоляпало стабильно качественно», копите деньги на Realme 9 Pro+ — вот там как раз офигительно качественная камера под такие запросы.
Что китайцу хорошо, то русскому — сломанная кнопка включения
Стандартное Realme’шное оформление системы, на базе Android 12, что приятно (не будем тыкать пальцем в Xiaomi, где до сих пор Android 11 и обновляется только оболочка).
Приятных приколов в системе, отличающихся от конкурентов, много:
Можно одновременно подключить две пары наушников или колонок! Одни — по проводу, вторые — по Bluetooth.
Можно принудительно включать 120 Гц в дисплее вместо стандартных 60 Гц. Вот, например, Samsung говорит: «Или 60 Гц, или авто-режим. А когда будут реальные 120 Гц тебя, холоп, волновать не должно, я сам решу!».
Запись разговоров (звонков). Вроде и привычная вещь, но Google в последнее время такой козёл, что работающую запись попробуй найди. Здесь она есть и работает идеально.
Добавление оперативной памяти за счёт «откусывания» встроенной. То есть у вас вот в мобиле своих 8 ГБ, а ещё можно 3-5 ГБ накинуть при необходимости. Сейчас оно не особо нужно — 8 ГБ достаточно, но вы ведь знаете, что на старых мобильниках разожравшиеся WhatsApp, VK, Telegram будут «выпадать» из памяти и показывать пропущенные сообщения, только когда на значок нажмёте. В этом смартфоне есть способ обойти эту хрень.
А теперь перейдём к идиотизмам. Покупаете вы себе смартфон Realme 9 Pro, включаете, пользуетесь, а потом хотите выключать. Нажимаете кнопку питания, держите — нихрена не происходит. Нажимаете, держите дольше — ноль реакции. Перекапываете настройки — не находите способ отключить смартфон.
При этом кнопка работает — коротким нажатием экран включается и гаснет, как положено. Но выключить нельзя.
Оказывается, конкретно в этой модели для выключения нужно одновременно нажать «Питание» и «Громкость+».
К А К О Г О
Х Р Е Н А
???
Но факт остаётся фактом — даже Realme 9 Pro+ отключается нормально, но у Realme 9 Pro выключение отличается не только от моделей Рилми, а вообще от всех смартфонов на Android.
Ну, производитель имеет право, конечно. Но надо бы, чтобы Бастрыкин проверил китайских программистов на оборот наркотических средств, я считаю.
Конкуренты
|Смартфон
|Realme 9 Pro
|Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G
|OnePlus Nord CE 2 5G
|Операционная система
|Android 12
|Android 11
|Android 11
|Экран
|6,6”, 2412x1080, IPS, 120 Гц, 400 ppi
|6,67”, 2400x1080, AMOLED, 120 Гц, 395 ppi
|6,43”, 2400x1080, AMOLED, 90 Гц, 409 ppi
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 695 5G, 8 ядер (2x Kryo 660 Gold 2,2 ГГц + 6x Kryo 660 Silver 1,7 ГГц), 6 нм
|Qualcomm Snapdragon 695 5G, 8 ядер (2x Kryo 660 Gold 2,2 ГГц + 6x Kryo 660 Silver 1,7 ГГц), 6 нм
|MediaTek Dimensity 900, 8 ядер (2x Cortex-A78 2,4 ГГц + 6x Cortex-A55 2,0 ГГц), 6 нм
|Графика
|Adreno 619
|Adreno 619
|Mali-G68 MC4
|Оперативная память
|8 ГБ
|6/8 ГБ
|6/8 ГБ
|Постоянная память
|128 ГБ (есть слот microSD)
|64/128 ГБ (есть слот microSD)
|128 ГБ (есть слот microSD)
|Связь
|5G, 4G, 3G, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), Bluetooth 5.1, GPS, ГЛОНАСС, NFC
|5G, 4G, 3G, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), Bluetooth 5.1, GPS, ГЛОНАСС, NFC
|5G, 4G, 3G, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), Bluetooth 5.2, GPS, ГЛОНАСС, NFC
|Камеры
|основная: 64 Мп (Omnivision OV64B), диафрагма f/1.8, размер сенсора 1/2”, съёмка видео 1920x1080 к/с
|основная: 108 Мп (Samsung S5KHM2), диафрагма f/1.9, размер сенсора 1/1.52”, съёмка видео 1920x1080 к/с
|основная: 64 Мп (Omnivision OV64B), диафрагма f/1.8, размер сенсора 1/2”, съёмка видео 3840x2160 к/с
|дополнительная макро-камера: 2 Мп (GalaxyCore GC02M1), диафрагма f/2.2, размер сенсора 1/4.0”, размер пикселя 1.12 мкм
|дополнительная макро-камера: 2 Мп (GalaxyCore GC02M1), диафрагма f/2.2, размер сенсора 1/4.0”, размер пикселя 1.12 мкм
|дополнительная макро-камера: 2 Мп, диафрагма f/2.4
|дополнительная сверхширокоугольная: 8 Мп (Omnivision OV08D10), диафрагма f/2.2, размер сенсора 1/4.0”, размер пикселя 1.12 мкм
|дополнительная сверхширокоугольная: 8 Мп (Sony IMX355), диафрагма f/2.2, размер сенсора 1/2.8”, размер пикселя 1.14 мкм
|дополнительная сверхширокоугольная: 8 Мп, диафрагма f/2.2
|фронтальная: 16 Мп (Sony IMX471), диафрагма f/2.0, размер сенсора 1/3.13”, размер пикселя 1.00 мкм
|фронтальная: 16 Мп (Omnivision OV16A1Q), диафрагма f/2.4, размер сенсора 1/3.06”, размер пикселя 1.00 мкм
|фронтальная: 16 Мп (Sony IMX471), диафрагма f/2.4, размер сенсора 1/3.13”, размер пикселя 1.00 мкм
|Аккумулятор
|5000 мАч, несъемный, быстрая зарядка 33 Вт
|5000 мАч, несъемный, быстрая зарядка 67 Вт
|4500 мАч, несъемный, быстрая зарядка 65 Вт
|Размеры
|164.3x75,6x8,5 мм
|164,2x76,1x8,1 мм
|160,6x73,2x7,8 мм
|Масса
|195 г
|202 г
|173 г.
|Цена на момент публикации
|26-28 тысяч рублей (оф.розница), 18-20 тысяч рублей (серый рынок)
|40 тысяч рублей (официальная розница), 18-21 тысяча рублей (серый рынок)
|35 тысяч рублей (официальная розница), 21-23 тысяч рублей (серый рынок)
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G
Да-да-да, «а вот на Алиэкспрессе есть офигеть какая выгодная модель, а ты, мразь, утаил о ней информацию в обзоре!», я всё понимаю. Но для начала покажу вам прямого конкурента Realme 9 Pro среди смартфонов, которые продаются в сетевых российских магазинах. Это Redmi Note 11 Pro 5G.
Почему не стандартный Redmi Note 11? Потому что он сольёт по качеству камеры и скорости работы, как-то не спортивно получится. «Но Redmi Note 11 Pro ведь дороже!», — возмутятся читатели. А я обращу их внимание, что:
- Автономность у этих двух смартфонов одинаковая
- Скорость работы одинаковая
- Яркость и качество экранов в ручном режиме регулировки одинаковые, а вот в авто AMOLED у Xiaomi ярче
В общем, более-менее равноправное сравнение выходит, на и на Aliexpress Realme 9 Pro и Redmi Note 11 Pro стоят одинаково — это просто в России цены у Xiaomi накручены выше меры.
Чем Redmi Note 11 Pro 5G лучше за такую доплату? Ну, он радикально быстрее заряжается, а камера в нём более качественная. До Realme 9 Pro+ уже не дотягивает, но в сравнении с Realme 9 Pro она ощутимо лучше. И дисплей AMOLED 120 Гц, как ни крути, многих будет очень радовать, ещё недавно настолько качественные экраны были только в Самсунгах за 70-80 тысяч.
Короче: Realme для тех, кого устраивает качество камеры, и всё это без наценки. Xiaomi — плюс зарядка и плюс качество фото/видео при той же автономности и скорости работы. Но дороже.
Вчера были маленькие, но по три, а сегодня большие, но по пять.
OnePlus Nord CE 2 5G
Самсунги по сравнимой цене с Realme 9 Pro в оф.рознице совсем нынче паршивые (но если встретите Galaxy A52 за те же 26 тысяч, покупайте — камеры шедевральные), а ещё один Realme или Xiaomi в список конкурентов лепить как-то не с руки. Поэтому мы взяли
ещё один смартфон концерна BBK OnePlus.
Если вы поглядываете в сторону Realme 9 Pro и хотите что-то подобное, но чуть лучше и, может быть, уже не Realme, за переплату в 3 тысячи рублей на Aliexpress вы получаете:
Процессор, который быстрее на 10% в приложениях и на 35% — в играх
AMOLED вместо IPS
Более быструю зарядку
Намного более качественную запись видео
Да, аккумулятор меньше, но это тот случай, когда AMOLED экономичен, в сумме автономность примерно такая же, а заряжается OnePlus быстрее. Ну а фотографии, конечно, по качеству почти не будут отличаться от Realme 9 Pro, потому что сенсор камеры такой же. Но доплата того стоит.
Вряд ли найдёте, но если что — берите
Уже раритетный (распродают остатки), но очень клёвый смартфон — Xiaomi 11 Lite 5G NE, о котором все несправедливо забывают.
Я уж не знаю, заговор ли это маркетологов, либо Xiaomi и Redmi создают разные люди, но этот мобильник за 18-20 тысяч на Aliexpress практически по всем фронтам круче не только стандартного Redmi Note 11, но и Redmi Note 11 Pro 5G, да и Realme 9 Pro тоже:
- Камера качественнее (Samsung GW1 с 64 Мп мало куда ставили, но он хорош, а тут ещё и настроен идеально)
- Процессор Snapdragon 778G — просто шик. Вроде бы примерно такой же по замерам, как Dimensity 900 в OnePlus выше по списку, но по факту использования и быстрее, и экономичнее.
- Дисплей лучше, Wi-Fi лучше, скорость зарядки такая же.
- Тонкий и относительно компактный.
Аккумулятор, правда, всего 4250 мАч — с нынешней прожорливостью процессоров заслуживает лишь оценки «терпимый». Но смартфон очень качественный, «с душой» и, удивительно, стоит столько же, сколько кривые-косые Redmi 11 Pro.
Зачем его таким сделали?
Вот смотрите, есть три
стула смартфона:
|Смартфон
|Процессор
|Аккумулятор
|Основная камера
|Дисплей
|Realme 9
|Snapdragon 680
|5000 мАч
|108 Мп, f/1.8
|AMOLED, 90 Гц
|Realme 9 Pro
|Snapdragon 695
|5000 мАч
|64 Мп, f/1.8
|IPS, 120 Гц
|Realme 9 Pro+
|Dimensity 900
|4500 мАч
|50 Мп, f/1.8, оптическая стабилизация
|AMOLED, 90 Гц
С Realme 9 Pro+ всё понятно — это смартфон среднего класса, в котором качество съёмки фото на основную камеру довели до уровня иных флагманских смартфонов (Самсунга Galaxy S21 FE, например).
Realme 9 тоже понятно, зачем нужен — тупо много всего (AMOLED и 108 Мп в недорогом смартфоне).
Зачем нужен Realme 9 Pro?
До обзора я бы сказал, что для игр — именно поэтому дофига герц, какой-то там «подкачанный» непонятный Snapdragon нового поколения, вроде всё сходится?
Не-а, по факту смартфон тянет игры… да обычно, по-бюджетному, без рекордов, для которых бы понадобились 120 Гц.
А в итоге оказалось, что это смартфон по рецепту «шоб как можно дольше работал, но не тормозил и ничего нам за это не было». Получилось что-то наподобие Realme 6i, только в новом качестве:
Дисплей 120 Гц важен не тем, что он умеет выдавать много герц, не особо тут нужных, а тем, что он умеет их делать мало, когда в этом нет необходимости. В итоге по экономичности сравнялся с AMOLED и ни в каких качествах не потерял.
Процессор не игровой нифига. Играть можно, но не игровой (я вот тоже кроссовки ношу, но спортсмен разве что по литрболлу). Зато на очень современных ядрах (довольно быстрый) и на очень современном техпроцессе, поэтому кушает мало и не нагревается даже под супер-нагрузками.
Аккумулятор не обрублен ни до 4500 мАч, ни до 4200 мАч, как у некоторых конкурентов.
В итоге всё это работает офигеть как долго и на приличной скорости.
А камера? Она тут на сдачу — не роскошь, а элемент фото-видеофиксации в данном случае.
В российской рознице смартфон чёт дороговат (хотя Xiaomi ещё дороже), на Aliexpress ему тоже в спину дышит Xiaomi 11 Lite NE, но по сочетанию скорости работы и автономности модель клёвая. Если вы из тех мрачных людей, которые редко что-то фотографируют, но хотят стабильно быстрый смартфон с хорошей автономностью, и не хламо-бюджетник, это самый подходящий вариант, как показали наши замеры.
- Отличная автономность
- Быстрый и «холодный» процессор
- Практичненько (запись разговоров, подключение двух пар наушников, наращивание оперативки за счёт накопителя)
- Быстро заряжается
- Камеры так себе
- За эти деньги дисплей мог бы быть и AMOLED
- Абсолютно идиотская схема выключения смартфона вместо нажатия на клавишу питания, как у всех