По автономности и мощности процессора это самый крутой смартфон до 20 тысяч рублей

Если вы увлекаетесь мобильниками, то уже в курсе, а если нет, то просто знайте: Realme — это самый молодой производитель с миссией «Мы вам докажем, что остальные производители зажрались с наценками на свои смартфоны». Когда-то старых производителей мобильников (Nokia, Sony-Ericsson, Motorola, Samsung) подвинули Xiaomi и Meizu, потом Meizu немного умерли, а Xiaomi начали рваться в премиум, поэтому пришёл молодой и голодный Realme и подвинул конкурентов, как в своё время Tele2 после прихода в Москву отнял абонентов у МТС/Билайна/МегаФона. В новом витке конкуренции на смену Realme должны бы прийти Tecno, Infinix, VSmart, но последний умер, а у остальных всё никак не получается довести мобилы до уровня Xiaomi и Realme. Но мы отвлеклись…

Почти все модели Realme созданы не просто как «а вот мы тут придумали смартфон», а как конкретная альтернатива «взгляните на во-он ту модель Xiaomi — у нас то же самое, но лучше/дешевле». И конкретно номерные Realme всегда были альтернативой сяомовским «вообще бюджетный смартфон, но по характеристикам почти средний класс!» Redmi Note:

Realme 6 и 6 Pro были конкурентами одновременно для Xiaomi Redmi Note 7 серии и Redmi Note 8/8 Pro.

Realme 7 и 7 Pro — для Xiaomi Redmi Note 8 и 9 серии

Realme 8 и 8 Pro — лучшая альтернатива моделям Redmi Note 10 и 10 Pro.

И вот вышла девятая серия Realme, которая должна стать конкурентами для Xiaomi Redmi Note 11 серии. И вот Realme 9 замечательно уделывает откровенно проходной Redmi Note 11, Realme 9 Pro+ однозначно превосходит Redmi Note 11 Pro и 11 Pro+ 5G во всём, кроме скорости зарядки.