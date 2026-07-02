Кто кого заборет: тонкий смартфон на 8000 мАч против архаичного «броневика» на 10600

В Realme, видимо, вспомнили, что этот индикатор — вещь-то хорошая. И телефон со стола можно лишний раз не поднимать, да и выглядит это здорово. Ну, у кого еще такое есть? У Infinix? Ладно, можно еще и Nothing вспомнить с их фирменными «глифами». Тут индикация, конечно, не такая продвинутая, но даже это кольцо пульсирует в такт музыке, мигает при входящем вызове и отображает уведомления. Короче, в бюджетниках за 10 тысяч такое встречается редко, и за такое внимание к деталям — большой плюс.

Из похожих «приколов», без которых запросто можно жить, но с которыми жизнь становится чуть веселее, в арсенале у Oukitel только динамик-колонка в том же месте, где у современных флагманов расположена «шайба» с камерами. Не сказать, что динамик хоть как-то склоняет к аудиофилии, но его можно использовать как ультимативный источник звука для будильника, который вы фиг пропустите.

Защита

Года четыре назад мы топили, роняли и били бюджетные смартфоны без каких бы то ни было степеней защиты, и смартфоны, на удивление, пережили большинство наших экзекуций, кроме, пожалуй, серии совсем уж жестких падений на асфальт с высоты человеческого роста.

Сегодня делать смартфоны так, чтобы они не померли после первого дождя — почти что норма даже для начального сегмента, но в таких вопросах, все же, хочется как-то перестраховаться. И вот вы заходите на любой маркетплейс, вводите MIL-STD-810H, и видите в выдаче героев обзора. А как так, собственно, получилось?