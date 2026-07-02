Кто кого заборет: тонкий смартфон на 8000 мАч против архаичного «броневика» на 10600

Кто кого заборет: тонкий смартфон на 8000 мАч против архаичного «броневика» на 10600Два защищённых, но таких разных бюджетника — Realme C100x и Oukitel WP36
Технические характеристики
|Realme C100x
|Oukitel WP36
|Операционная система
|Android 16
|Android 13
|Экран
|IPS LCD, 120 Гц, 900 нит (HBM), 6,8", 165.6 x 78.2 x 8.6 мм, 720 x 1570 п., 19.5:9, 254 PPI, ArmorShell glass, Mohs level 5
|IPS LCD, 400 нит, 6,52", 172.2 x 80.7 x 19.1 мм, 720 x 1600 п., 20:9, 269 PPI, Corning Gorilla Glass 5, Mohs level 5
|Процессор
|Unisoc T7250 (12 nm), Octa-core (2x1.8 ГГц Cortex-A75 & 6x1.6 ГГц Cortex-A55)
|Mediatek MT8788 (12 nm), Octa-core (4x2.0 ГГц Cortex-A73 & 4x2.0 ГГц Cortex-A53)
|Графика
|Mali-G57 MP1
|Mali-G72 MP3
|Оперативная память
|4/6/8 ГБ
|4 ГБ
|Накопитель
|128/256 ГБ
|128 ГБ
|Слот MicroSD
|есть (microSDXC)
|есть (microSDXC, использует слот второй SIM)
|Связь
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Bluetooth 5.2, A2DP, LE, NFC (в зависимости от рынка/региона)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Bluetooth 4.2, A2DP, NFC
|Камеры
|Основная: 50 Мп, f/1.8 (wide), PDAF
|Основная: 13 Мп, f/2.2 (wide), 1/3.1", AF
|Макро: 2 Мп
|Фронтальная: 5 Мп, f/2.2 (wide)
|Фронтальная: 5 Мп, f/2.2 (wide)
|Аккумулятор
|Si/C Li-Ion 8000 мАч, зарядка 45 Вт (проводная), 45 Вт PPS, 13.5 Вт PD
|Li-Po 10600 мАч, зарядка 15 Вт (проводная)
|Размеры
|166.5 x 78.2 x 8.6 мм
|172.2 x 80.7 x 19.1 мм
|Вес
|219 г
|393.7 г
|Цена
|17 тысяч рублей в оф. рознице, но (!) 11 тысяч рублей при заказе из Китая
|11 тысяч рублей
Внешний вид
Если кто-то вам будет на полном серьезе рассказывать, что прогресс в этих наших-ваших смартфонах замедлился — смело гоните этого человека и насмехайтесь над ним.
За последние года два рынок телефонов в недорогом сегменте изменился до неузнаваемости и главная причина этому — кремний-углеродные аккумуляторы, которые дали нехилую прибавку в автономности и радикально уменьшили размеры аккумуляторов. Из-за этого нынешние смартфоны через один щеголяют здоровенными батареями при тех же габаритах корпуса, что были у предшественников.
Что с этой парочкой героев обзора? Realme C100x — обычный по виду городской смартфон, который решил заткнуть за пояс всех конкурентов в своей весовой категории по части выносливости. Батарея 8000 мАч в корпусе тоньше 9 мм — редкость. Обычно такая ёмкость означает либо то, что у вас в кармане — кирпич, либо то, что инженеры притаили явный компромисс в каком-то другом месте.
Oukitel WP36 — из другого рода. Это защищённый смартфон, и вот он не делает вид, что им не является: 394 грамма веса, почти два сантиметра толщины, резиновые углы, заглушки на всех разъёмах и динамик, который похож на небольшую колонку. Где-то внутри, под всем этим великолепием, находится еще литий-ионный аккумулятор на 10 600 мАч. И все это без боязни воды, ударов и грязи.
C100x весит 219 граммов — меньше, чем большинство смартфонов с батареями даже в 5000—6000 мАч, и уж точно меньше, чем интуитивно ожидаешь от телефона с 8000 мАч. Корпус 8,78 мм тонкий, грани закруглены, стекло 2.5D, на выбор покупателю дают два цвета: золотой (Golden Coast) и синий (Deepblue Tide) с градиентным переливом, который реально выглядит симпатично и не «дёшево», хотя телефон и стоит 10 тысяч.
Если вам, дорогой читатель, меньше 20 лет, то, вероятно, вы и не застали смартфоны с LED-индикаторами на передней панели. Это сейчас у нас на ней один экран, а раньше у доброй половины телефонов был специальный светодиод для понимания того, какое уведомление тебе пришло. И даже настроить это все под себя можно было.
В Realme, видимо, вспомнили, что этот индикатор — вещь-то хорошая. И телефон со стола можно лишний раз не поднимать, да и выглядит это здорово. Ну, у кого еще такое есть? У Infinix? Ладно, можно еще и Nothing вспомнить с их фирменными «глифами». Тут индикация, конечно, не такая продвинутая, но даже это кольцо пульсирует в такт музыке, мигает при входящем вызове и отображает уведомления. Короче, в бюджетниках за 10 тысяч такое встречается редко, и за такое внимание к деталям — большой плюс.
Из похожих «приколов», без которых запросто можно жить, но с которыми жизнь становится чуть веселее, в арсенале у Oukitel только динамик-колонка в том же месте, где у современных флагманов расположена «шайба» с камерами. Не сказать, что динамик хоть как-то склоняет к аудиофилии, но его можно использовать как ультимативный источник звука для будильника, который вы фиг пропустите.
Защита
Года четыре назад мы топили, роняли и били бюджетные смартфоны без каких бы то ни было степеней защиты, и смартфоны, на удивление, пережили большинство наших экзекуций, кроме, пожалуй, серии совсем уж жестких падений на асфальт с высоты человеческого роста.
Сегодня делать смартфоны так, чтобы они не померли после первого дождя — почти что норма даже для начального сегмента, но в таких вопросах, все же, хочется как-то перестраховаться. И вот вы заходите на любой маркетплейс, вводите MIL-STD-810H, и видите в выдаче героев обзора. А как так, собственно, получилось?
Так вот, MIL-STD-810H — это американский военный стандарт, которому больше 60 лет. Изначально он разрабатывался для армейского оборудования: проверить, выживет ли рация в пустыне, не рассыпется ли прибор от вибрации в вертолёте, запустится ли техника после ночи на морозе.
Стандарт включает испытания на удар, падение, вибрацию, перепады температуры, влажность, воздействие песка, пыли, грибка и ещё десяток сценариев, которые в мирной городской жизни вам скорее всего никогда не встретятся. Производители давно поняли, что аббревиатура «военный стандарт» продаётся хорошо — и стали лепить её на гражданские устройства. Важный нюанс: MIL-STD-810H не выдаётся никакой независимой организацией — производитель сам проводит испытания и сам себе выписывает соответствие. Это не значит, что сертификат бесполезен: большинство телефонов с этой маркировкой действительно крепче, чем без неё. Это значит, что степень честности испытаний у всех разная.
IP — другая история, там за стандартом стоит международная организация IEC, и цифры означают конкретные условия тестирования. Расшифровывается просто: первая цифра — защита от пыли по шкале от 0 до 6, вторая — от воды по шкале от 0 до 9. IP64 у Realme C100x — это шестёрка по пыли (полная пыленепроницаемость) и четвёрка по воде (брызги с любого направления).
Оukitel WP36 носит сразу два «водяных» сертификата: IP68 — погружение на 1,5 метра на 30 минут, и IP69K — воздействие горячей воды под давлением до 100 бар, что используется при промышленной мойке техники Керхером. Это два разных испытания, которые проверяют принципиально разные сценарии: одно — про глубину погружения, второе — про давление струи. Иметь оба означает, что телефон прошёл и то, и другое. При этом IP68 не покрывает IP69K и наоборот — вот почему нормальные защищённые смартфоны указывают оба индекса рядом.
Экраны
Странно требовать сегодня от телефонов за 10−20 тысяч рублей OLED-матрицу и прочие блага цивилизации. Во-первых, производители не дураки, и никто раскидываться такими комплектующими в разгар кризиса памяти не будет. Во-вторых, вам бы тут урвать не самый паршивый IPS — и вот это сегодня задача со звездочкой.
После того, как цены на электронику ударили по производителям, в ход пошло вообще все что можно. Откровенно плохие матрицы в телефонах за 25 тысяч рублей? Есть и такое, но пальцем тыкать не будем.
В случае же с нашими героями обзора, брендам удалось найти приличные экраны — без инверсии белого в серый при малейших наклонах, и даже с нормальными показателями яркости. Ну, насколько они могут быть нормальными при нынешних ценах на все.
|Realme C100x
|Oukitel WP36
|Максимальный уровень яркости
|411 кд/м2
|450 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1553:1
|1534:1
|Цветовая температура
|7500K
|8700K
|Гамма (идеальная — 2,2)
|1.5
|1.8
|Цветовой охват sRGB (90-100% идеал)
|98%
|97%
|DeltaE (меньше = лучше)
|5.2
|7.7
Realme C100x оснащён 6,8-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+ (720×1570 пикселей), частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 900 нит. Плотность пикселей 254 PPI — для диагонали 6,8″ это не рекорд, и если читать мелкий текст, зернистость будет заметна. Для ленты соцсетей, ютуба и мессенджеров — уже совершенно нормально, разница с Full HD в таких сценариях практически незаметна.
Зато 900 нит пиковой яркости — это весомо. Под прямым июльским московским солнцем экран читается без прищура и без прикрывания рукой. DC-Dimming без мерцания при пониженной яркости — бонус для тех, кто читает по вечерам и жалуется на усталость глаз от ШИМа.
У Oukitel экран чуть меньше — уже 6,52″, но с примерно таким же разрешением и, соответственно, чуть большим PPI. Производитель официально уровень яркости не указывает, поэтому мы измерили все сами. 450 кд/м2 в 2026 году — это «терпимо в помещении» и «плохо на улице». Правда, у Realme и того меньше — вне помещений дисплей превышает 450 нит только в режиме автояркости.
Производительность
Оба процессора сделаны по 12-нанометровому техпроцессу — это уже устаревший норм даже для бюджетного сегмента, где сейчас активно продвигают 6 нм (Helio G100) и 4 нм (Dimensity 6300+). Впрочем, 12 нм — это честная картина. Приговором не является.
Unisoc T7250 (он же Unisoc T615) в Realme C100x: 2 ядра Cortex-A75 на 1,8 ГГц и 6 ядер Cortex-A55 на 1,6 ГГц, графика Mali-G57 MP1. Unisoc — производитель с переменной репутацией в плане оптимизации прошивки, однако Realme умеет работать с любым железом лучше большинства китайских конкурентов. AnTuTu в районе 200−230 тысяч. Всё, что легче нетребовательных «кликеров» — нормально. PUBG на минималках — ещё можно. Genshin Impact — ну, смысла почти и нет пробовать.
MediaTek MT8788 в Oukitel WP36: 4 ядра Cortex-A73 на 2,0 ГГц и 4 ядра Cortex-A53 на 2,0 ГГц, графика Mali-G72 MP3. Чип изначально создавался для планшетов — его ставили в Oukitel RT7, Blackview Tab 10 Pro и другие планшеты бюджетного ценового сегмента. В смартфоне работает приемлемо, но только если весь ваш софт — это облегченные версии приложений. Облегченный браузер (Яндекс.Браузер, напичканный лишним софтом по самое «не хочу», запускается тут секунд 10, я не шучу), облегченный лаунчер. Не укор чипу, а, скорее, современным разработчикам ПО за моду на сбор телеметрии и прочие свистоперделки, которые нагружают и так не особо мощные недорогие устройства.
И есть еще один принципиальный момент, связанный с памятью: Realme C100x в базовой конфигурации 4/128 ГБ предлагает LPDDR4X и eMMC 5.1 накопитель. WP36 — 8 ГБ LPDDR4 (без X-версии) и накопитель со скоростями около 440/200 МБ/с — тоже далеко от UFS, который в нормальных условиях даёт 1200/500+ МБ/с. У обоих средненькая память. У Realme оперативная чуть быстрее, у Oukitel её вдвое больше физически.
Даже в базовой конфигурации 4/128 ГБ Realme C100x не превращается в тормознутый кирпич: система вытягивает недостаток физической памяти за счёт RAM Expansion, добавляя виртуально до 8 ГБ из накопителя. Момент здесь тонкий: сам своп работает через eMMC 5.1, который заметно медленнее LPDDR4X-модулей, но исходная оперативная память у Realme именно LPDDR4X — она быстрее классического LPDDR4, который стоит в Oukitel WP36. Для соцсетей, мессенджеров и лёгких игр 4 ГБ физической памяти плюс виртуальное расширение закрывают потребности большинства пользователей без ощутимых просадок, хотя чуда ждать не стоит — прироста в бенчмарках и «настоящей» многозадачности виртуальная память не даёт, она лишь дольше держит приложения в фоне.
Виртуальная ОЗУ Realme (до +8 ГБ через RAM Expansion) звучит привлекательно, но работает на скоростях eMMC — помогает держать больше приложений в фоне, но на производительность как таковую влияния не оказывает.
Автономность
Оба телефона претендуют на звание «самого выносливого в своём классе» — и оба имеют для этого основания. У C100x аккумулятор емкостью 8000 мАч, с зарядкой 45 Вт и реверсивной зарядкой 6 Вт. Пять минут у розетки — и вот у вас примерно 4 часа звонков. При щадящем использовании из батереи можно выжать и все три дня работы.
Полный заряд с нуля происходит примерно за 1 час 45 минут: не так уж и быстро по меркам более дорогих устройств с их 65−100 Вт, зато с учётом ёмкости 8000 мАч — вполне гуманно. Titanium Battery обещает сохранить 80% ёмкости после 1600 циклов, что примерно соответствует 7 годам ежедневной зарядки. Реверсивная зарядка 6 Вт — небыстрая, зато позволяет зарядить наушники или «добросить» процент другу с умирающим телефоном.
И, как я уже сказал в самом начале, весь прогресс сейчас сосредоточен вокруг размеров источников питания. Старый стандарт быстрой зарядки в 15 Вт в нынешних реалиях — вредный аттавизм. Аккумулятор Oukitel WP36 с таким блоком питания (а тут он именно такой) вы будете заряжать примерно 3,5 часа — непозволительная роскошь.
Как это соотносится на практике? Realme C100x при активном использовании живёт полтора-два дня, WP36 — два-три дня. Но все это нивелируется тем, что 45-ваттная зарядка у Realme восполняет запас втрое быстрее. При ежедневной зарядке в городе — оба выживут, разница незначительна. Уехали на два дня без розетки — WP36 здесь уверенно впереди.
Камеры
На этом месте хочется написать что-нибудь про «50 мегапикселей против 13» и сделать вид, что камера Realme в четыре раза лучше. Но это было бы неправдой. Если сложить снимки двух телефонов в одну папку и показать кому-нибудь незнакомому — он не сразу угадает, где чьи. Большинство кадров выйдут похожими: нормальные в хорошем свете, слабоватые в пасмурный день, неудовлетворительные в сумерках. Мегапиксельная гонка в бюджетном сегменте давно стала маркетингом, и эти два телефона — хорошая её иллюстрация.
Sony IMX135 в Oukitel WP36 — сенсор 2013 года, который стоял ещё в Xperia Z и Samsung Galaxy S4. Тринадцать лет — большой срок, но физика сенсора за это время никуда не делась: размер пикселя 1,12 мкм, матрица 1/3,06″, и в хорошем свете этого вполне достаточно. Главная проблема WP36 — в алгоритмах обработки, железо тут ни при чём: зумить телефон мог бы, дай ему актуальные алгоритмы обработки фото — результат был бы вообще замечательным, но это «если бы» — мы обзорщики, мы такое любим.
У C100x сенсор 50 Мп с f/1.8 и автофокусом, плюс ИИ-постобработка: AI Eraser убирает лишних людей с фона, AI Clear Face восстанавливает резкость лиц, AI Image Matting вырезает объекты. Алгоритмы реально помогают — особенно на групповых снимках и в условиях смешанного освещения. И статистика не сказать, что за Realme: по количеству удачных кадров у них паритет, но! Почти все снимки в приличном освещении без зума (кроп с основного модуля) выходят у Oukitel сильно приятнее по детализации.
Оба пишут видео максимум в 1080p при 30 FPS, фронталка одинаковая: 5 Мп, f/2.2. На этом пункте можно поставить точку — от телефона с аккумулятором как у небольшого внешнего АКБ и военной защитой снимков уровня Pixel никто и не ждёт.
Звук
И вот, казалось бы, тут Oukitel за счёт старой аппаратной платформы должен был уделать Realme по части наличия разъёма для наушников, но вышло всё ровно наоборот. У Realme разъём есть, у Oukitel — нет. Логика у Oukitel понятна: зачем отверстие в герметичном корпусе, если телефон должен нырять на полтора метра? Любое лишнее отверстие — потенциальное место прорыва влаги, и инженеры от него избавились. Взамен поставили динамик на 3,5 Вт с заявленными 128 дБ — он и за колонку, и за всё остальное.
На максимуме перекрывает работающий электроинструмент, слышен за двадцать метров на улице, и, если честно, я ожидал чего-то совсем плохого по качеству звука, но нет. На удивление, терпимо — всяко лучше по звуку, чем любой Windows-ноутбук. Для стройки, рыбалки или утреннего подъёма на вахте это скорее плюс, чем минус.
У C100x динамик скромнее — режим UltraBoom обещает до 82 дБ, это примерно как громкий разговор в баре. Зато Bluetooth версии 5.2 с LDAC против 5.0 у Oukitel, и это означает более стабильное соединение и лучший битрейт при потоковой передаче. Если слушаете музыку через нормальные беспроводные наушники — разница будет заметна. Ну и 3,5 мм никуда не делся, так что проводные наушники работают без переходников.
Конкуренты
Приятная новость в том, что и C100x, и WP36 попадают не в вакуум, а в довольно оживлённый ценовой диапазон, где у обоих есть прямые соперники по своим сценариям использования.
Realme C71
Ближайший конкурент Realme C100x — свой же родственник Realme C71, который держится в продаже по цене 9−11 тысяч рублей за версию 6/128 ГБ. Батарея у него скромнее — 6300 мАч против 8000 мАч у C100x, но заряжается той же 45-ваттной SUPERVOOC-зарядкой до 50% за 36 минут, а экран отличается только диагональю (6,67−6,72 дюйма против 6,8). Выбор между ними по сути сводится к вопросу, готовы ли вы доплатить пару тысяч рублей за 1700 мАч дополнительной ёмкости и чуть более тонкий корпус — для человека, который заряжается раз в сутки, разница едва ли будет ощутимой.
Ulefone Armor X16
Для WP36 главный раздражитель — Ulefone Armor X16 c батареей 10 360 мАч, почти идентичной по ёмкости, но и ценой от 17 710 рублей. Здесь интереснее сравнение по платформе: у Ulefone стоит энергоэффективный MediaTek Helio G91, который в теории должен работать шустрее устаревшего планшетного MT8788 из WP36, при сопоставимом времени автономной работы — до 5 дней в тяжёлом режиме эксплуатации. Правда, цена Armor X16 уже почти вдвое выше, так что сравнивать их корректно только если рассматривать WP36 как бюджетный вход в защищённый сегмент, а не как прямого конкурента по железу.
Итого
NFC есть у обоих — MirPay и SberPay работают. В сегменте около 10 тысяч рублей это до сих пор не само собой разумеется, и наличие NFC у обоих — реальный плюс.
Realme C100x работает на Android 16 с Realme UI 7.0 — актуальная версия Android прямо здесь и сейчас. У Oukitel WP36 — Android 13, и обновлений ждать не приходится. У компании история с апдейтами плохая: смартфон уже больше года на рынке без изменений в прошивке. С точки зрения безопасности и поддержки новых приложений — важная разница.
Wi-Fi у обоих пятого стандарта (802.11ac), но добавить немного скорости «броневику» не мешало бы. Около 40/35 Мбит/с на частоте 5 ГГц — очень мало, и это следствие слабого радиомодуля, с которым 4K-стриминг на максимальной частоте может буферить. У Realme C100x таких проблем по официальным данным нет.
Если совсем просто, то Realme C100x — это такие хорошие кроссовки, которые держат форму, не промокают под дождём и дышат. Oukitel WP36 — это уже сапоги-берцы для работы на стройке. Тяжёлые, по-своему неизящные (но вдруг вы панк и для вас такая эстетика — манна небесная), зато при полном погружении в стройплощадную лужу ноги останутся сухими. Поэтому выбирать между этими двумя несложно — если твердо и четко понимаете, для чего вам нужен телефон.
C100x, очевидно, для человека, которому телефон нужен на каждый день в городе: экран получше, зарядка побыстрее, батарея «надолго», и чтобы не страшно было уронить или попасть под дождь. За 10−11 тысяч рублей (если вы из Китая решите заказать его): 120 Гц с 900 нитами яркости в пике, 8000 мАч в тонком корпусе, 45-ваттная зарядка и Android 16. IP64, конечно, не дотягивает до собрата-исполина, но дождя, мытья рук с телефоном в кармане и случайных падений с высоты двух метров он не боится. Минусы — изначально небольшое количество памяти и Unisoc T7250, с которым в тяжёлые игры лучше не соваться. Но за счёт HD+ (а не FHD+) матрицы, местный чип с 4 ГБ ОЗУ тянет MLBB на минимальных настройках при 60 fps. И даже Call of Duty работает на минималках в HD+ тоже при 60 fps. Standoff 2 примерно так же будет работать, но вот всякие Zenless Zone Zero и прочие гачи лагают тут жёстко.
WP36 — для человека, у которого телефон работает в условиях, при которых обычный телефон давно бы умер: стройка, рыбалка, охота, склад, вахта. С IP68+IP69K его можно хоть в автомойке мыть. А еще тут 10 600 мАч — два-три дня без розетки при реальной нагрузке. И всё это за 10 500 рублей. Да, прошивка устаревшая и придется устанавливать облегченные приложения — зато убить телефон не получится.