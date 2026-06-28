Realme C85: фиолетовый «вездеход» в мире бюджетников
Realme C85 официально продаётся в России с ценой от 17 тысяч рублей за версию 6/128 ГБ и 20 тысяч рублей за 8/256 ГБ у «белых» продавцов электроники. Это не ультрабюджетный сегмент, но и не средний класс — такая «серая зона», где обычно живут унылые аппараты с компромиссами и скучным дизайном. А вот новый C85 пытается выбиться из этого болота за счёт трёх козырей: IPS-дисплей с частотой обновления в 144 Гц, гигантская батарея на 7000 мАч и серьёзная защищённость по стандарту IP69K.
Внешний вид
C85 в фиолетовом цвете — один из редких бюджетников, который визуально вообще не кричит о своей цене. Задняя крышка выполнена с текстурой под мрамор, но без дешёвого лоска; переливы под разным углом напоминают то стекло, то эмаль. На официальных фото фиолетовый выглядит ярким, чуть «кислотным», но в реальности он скорее глубокий, с плавным градиентом от тёмных тонов к более светлым к краям.
Корпус у девайса получился достаточно крупным: 166,1х78 мм, толщина около 8,4 мм, а вес 212–215 г. Но с другой стороны, за счёт огромной батареи на 7000 мАч лёгким он просто не может быть по определению.
Снизу расположен разъём USB Type‑C для зарядки и передачи файлов, динамик и слот под две nano‑SIM и microSD.
На правой грани ничего необычного — качелька регулировки громкости и клавиша разблокировки смартфона. Тут всё прям канонично.
Кстати, зацените прикольный ребристый силиконовый чехол в комплекте. Да, ощущается он не прям «Вау!», но в отличие от скучных комплектных чехлов от других китайских производителей заслуживает наш респект. Приятней наверное только пластиковые кейсы со встроенными магнитами для MagSafe зарядки, которые встречаются у Инфиникса.
А вот ключевая фишка Realme C85, наверное, защита от пыли и влаги. Производитель заявляет стандарт IP68/IP69К, что позволяет безопасно погружать девайс в воду, не бояться перепада температур даже воздействию агрессивных жидкостей вроде кофе и бензина. Для смартфона, который при этом выглядит достаточно… гламурно, это довольно необычное сочетание. Ведь обычно «неубиваемые» аппараты — это серые бруски с резиной и сантиметровыми заглушками в каждом разъёме.
Дисплей
Экран у Realme C85 диагональю 6.8" с разрешением 1570х720 пикселей и 256 ppi. С одной стороны это недорогая технология IPS-дисплеев, а с другой… частота обновления в 144 Гц! Да, в большинстве случаев вам хватит и даже 90 Гц для переписки в мессенджерах, а частота обновления в 120 Гц обычно встречается в топовых смартфонах. А с другой, у Realme C85 есть приятная галочка, которая выделяет его среди конкурентов.
Да, можно прикопаться к тому, что это не AMOLED-дисплей, что плотность пикселей не такая уж и высокая, что цвета немного искажаются как на любой другой IPS-матрице. Ну и про подбородок снизу нельзя не сказать.
|Realme C85
|Максимальный уровень яркости
|477 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1200:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|~85%
|DeltaE (меньше = лучше)
|6.9
|Цветовая температура (идеальная = 6500К)
|7800K
Но вот по результатам нашего теста колориметром всё не так уж и критично. Это не самый крутой дисплей и по нынешним меркам всей индустрии смартфоностроения он скорее в категории «хуже среднего». Но не забывайте, что он установлен в пыле- и влагозащищенном смартфоне, которым хоть кирпичи можно забивать.
Я бы поставил ему твёрдую тройку из пяти баллов в сравнении с более дорогими конкурентами (хорошие AMOLED-дисплеи сейчас встречаются и в смартфонах за 18-20 тысяч рублей при покупке самой «базовой» версии), но типичных представителей сегмента за такую же цену экран с частотой обновления 60-90 Гц.
Производительность и автономность
За производительность у Realme C85 отвечает Qualcomm Snapdragon 685 с графикой Adreno 610. По сути, это слегка подкрученная версия Snapdragon 680 2022 года: тот же 6-нанометровый техпроцесс, та же связка из 4 ядер Cortex-A73 на 2.8 ГГц и 4 ядер Cortex-A53 на 1.9 ГГц, тот же Adreno 610 и тот же нейроускоритель Hexagon 686. Qualcomm в этом поколении ограничилась косметикой — поднятой тактовкой и улучшенным контроллером памяти. То есть архитектурно перед нами «реинкарнация» 600-й серии 2022 года, растянутая ещё на одно поколение бюджетных аппаратов. А что это значит на практике?
В повседневке хватает с запасом: мессенджеры, лента в любимой соцсети, 8-10 вкладок Chrome, видео в Full HD на YouTube — всё летает. Realme UI 6 на Android 15 у Realme в C-серии исторически вылизан под слабые чипы, подчищен всякий «мусор» в системе.
В бенчмарке Antutu чип выдаёт около 380 тысяч баллов, Geekbench 6 — 501 в одном ядре и 1497 в многопотоке. Это уровень Honor X7d или какого-нибудь Xiaomi Redmi 15, которые, как это ни странно, сидят на той же платформе.
В играх ситуация ожидаемая. Мы тестировали в тяжелом Genshin Impact, который запустился на низких при 30 кадрах в секунду с заметными просадками в шумных локациях. Но вот условные типа «три в ряд», судоку и головоломки, топовые игрушки 5-летней давности пойдут без проблем. Но да, если хочется восемь часов подряд рубиться в Call of Duty: Mobile или Standoff 2 на максималках — поищите себе специальный геймерский девайс у какого-нибудь Infinix GT.
Память у Realme C85 тут двух конфигураций — на 6/128 Гбайт и 8/256 Гбайт. Есть и поддержка microSD объёмом до 1 ТБ. А вот что я бы записал в неожиданные минусы для аппарата за 17 тысяч: NFC в российской версии не завезли. Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 и полный набор навигации на месте, а оплаты с телефона — нет. В 2026 году это, мягко говоря, странное решение.
Ну а главная фишка C85 — это, конечно, батарея на 7000 мАч с комплектной зарядкой на 45 Вт. На просмотре видео при яркости в 200 кд/м2 и при работе от Wi-Fi смартфон выдаёт больше 28 часов автономности, в играх — около 11 часов в том же Genshin Impact, на чтении книг — чуть больше суток в режиме нон-стоп. В режиме повседневного использования (соцсети, мессенджеры, камера, немного видео по вечерам) это смело 2 рабочих дня без розетки. Просто, чтобы вы примерно понимали как он работает на практике: при перелёте из Москвы до Бангкока вы посадите аккумулятор от силы наполовину. Другой вопрос зачем вам Realme C85, если обычно на таких рейсах есть встроенный телик в спину перед вами, хе-хе.
Камера
Камерный блок у Realme C85 на бумаге выглядит просто: основная камера на 50 Мп (с апертура f/1.8 и автофокусом), фронталка — 8 Мп (f/2.0). Никаких декоративных макрообъективов на 2 мегапикселя или сенсоров глубины, которые обычно ставят в бюджетниках только ради надписи «тройная камера» на коробке. И знаете, я считаю это плюсом — отсутствие маркетинговых уловок честнее, чем три глазка, из которых нормально снимает только один.
При дневном освещении основной модуль выдаёт детальные снимки с естественными цветами и лёгким уходом в насыщенность — фирменная эстетика Realme, которую соцсети любят. HDR срабатывает уверенно даже в контровом свете на закате, динамический диапазон по меркам категории неплохой. Детализация в центре кадра нормальная, по краям картинка слегка плывёт в мыло, особенно если в кадре много мелких деталей вроде листвы или текстуры асфальта.
По умолчанию камера снимает с биннингом в 12.5 Мп — четыре пикселя сенсора объединяются в один, чтобы лучше контролировать шум. Но в Realme C85 есть и режим полных 50 мегапикселей. Правда, на практкие особого смысла нет: оптика на f/1.8 без оптостаба физически не вытягивает 50 миллионов точек. Это режим «для поиграться», но явно не для каждого первого кадра.
Ночью C85 деликатно напоминает вам о своей ценовой категории. Шумоподавление становится агрессивнее, мелкие фактуры вроде травы или штукатурке на стене скатываются до состояния «акварели». Картинки хватит для того, чтобы скинуть что-то важное в мессенджере собеседнику, но на для соцсетей и высокохудожественных видео запаса камеры не хватает. Короче, тут никаких сверхожиданий и сферхрезультата, Realme C85 справляется c задачами уровня «зафиксировать где и с кем был» , хоть и не идеально.
Фронталка на 8 мегапикселей ориентирована именно на базовые селфи или видеозвонки, без особых амбиций. А что насчёт видео?
Максимум 1080p при 30 или 60 кадрах в секунду. 4K тут нет в принципе — это ограничение самого Snapdragon 685. Электронная стабилизация работает не во всех режимах и не всегда идеально: на ходу заметны мелкие подёргивания и эффект «желе», зато при медленной панораме картинка держится достойно.
Конкуренты У официальных продавцов в России Realme C85 6/128 ГБ стартует с 16 999 рублей, но регулярно проседает по промо до 13 990-14 990 рублей в «М.Видео» и DNS. В этой ценовой яме у него на пути сидят два очень близких родственника — и оба, что характерно, построены на той же платформе Snapdragon 685, что и сам C85. Посмотрим, кто что предлагает за свои деньги?
|Realme C85
|Xiaomi Redmi 15 4G
|POCO M7 4G
|Операционная система
|Android 15 + Realme UI 6
|Android 15 + HyperOS 2
|Android 15 + HyperOS 2
|Экран
|6,8”, IPS, 1570х720, 144 Гц, 256 ppi, 1200 нит
|6,9”, IPS, 2340х1080, 144 Гц, 374 ppi, 600 нит
|6,9”, IPS, 2340х1080, 144 Гц, 374 ppi, 700/850 нит
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 685, 6 нм, 8 ядер (4х2.8 ГГц Cortex-A73 & 4х1.9 ГГц Cortex-A53)
|Qualcomm Snapdragon 685, 6 нм, 8 ядер (4х2.8 ГГц Cortex-A73 & 4х1.9 ГГц Cortex-A53)
|Qualcomm Snapdragon 685, 6 нм, 8 ядер (4х2.8 ГГц Cortex-A73 & 4х1.9 ГГц Cortex-A53)
|Графика
|Adreno 610
|Adreno 610
|Adreno 610
|Оперативная память
|6/8 Гбайт LPDDR4X
|4/6/8 Гбайт LPDDR4X
|6/8 Гбайт LPDDR4X
|Накопитель
|128/256 Гбайт UFS 2.2 + microSD до 1 ТБ
|128/256 Гбайт + microSD до 1 ТБ
|128/256 Гбайт UFS 2.2 + microSD до 1 ТБ
|Связь
|Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, GPS, ГЛОНАСС, без NFC
|Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, ИК-порт, GPS, ГЛОНАСС
|Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, ИК-порт, GPS, ГЛОНАСС
|Камеры
|Основная: 50 Мп, f/1.8, PDAF, 1080p@60fps
|Основная: 50 Мп, f/1.8, 1080p@30fps
|Основная: 50 Мп, f/1.8, 1080p@30fps
|Фронтальная: 8 Мп, f/2.0
|Фронтальная: 8 Мп, f/2.0
|Фронтальная: 8 Мп, f/2.0
|Аккумулятор
|7000 мАч, блок питания на 45 Вт
|7000 мАч, блок питания на 33 Вт
|7000 мАч, блок питания на 33 Вт
|Защита
|IP68/IP69K + MIL-STD-810H
|IP64
|IP64
|Размеры
|166,1х78,0х8,4 мм
|171,1х82,1х8,6 мм
|169,5х80,4х8,4 мм
|Вес
|215 грамм
|224 грамм
|214 грамм
|Цена
|от 15000 рублей
|от 14000 рублей
|от 14000 рублей
Xiaomi Redmi 15 4G
Прямой одноклассник на той же платформе, который продаётся в DNS и фирменных магазинах Xiaomi за 14-16 тысяч рублей в зависимости от конфигурации памяти. С одной стороны это «такой же C85, только дешевле»: тот же Snapdragon 685, такая же батарея на 7000 мАч, такой же ассортимент в виде слота microSD и комплектной зарядки. С другой стороны — экран FHD+ при той же диагонали 6,9”. И вот это уже ощутимо: мелкий текст в браузере, ленты соцсетей, картинки на YouTube — всё это на Redmi 15 читается заметно чётче, просто потому что пикселей физически в два раза больше (плотность пикселей ~255 ppi у C85 против ~374 ppi у Redmi 15).
Что Realme делает лучше? Во-первых, защиту. У Redmi 15 это IP64, то есть от брызг и пыли, не более того. C85 со своим IP69K — это уже совершенно другой уровень живучести, аппарат можно ронять и поливать. Во-вторых, зарядка 45 Вт против 33 Вт у Xiaomi: при одинаковой батарее в 7000 мАч это разница почти в полчаса на полном цикле. Я бы сказал, что Xiaomi Redmi 15 — это выбор для тех, кто хочет максимум начинки за минимум денег и проводит большую часть времени с телефоном дома. А Realme C85 — для тех, кто живёт активной жизнью и кому нужен аппарат с максимальной защитой от физического воздействия.
POCO M7 4G
А вот это, наверное, главный конкурент Realme C85 в категории. POCO M7 4G стартует в DNS с 13 тысяч рублей за 6/128 ГБ — это минимальная планка для смартфона с Snapdragon 685 и 7000 мАч в принципе. Внутри ровно та же платформа, что и у Realme и Redmi, экран FHD+ с диагональю 6.9" с такими же 144 Гц. Как и у C85 есть NFC для оплатой картами и ИК-порт. На таком фоне Realme выглядит дороже без особых причин, если вы не упираетесь именно в защиту.
И вот тут как раз ключевая разница. У POCO защита тоже IP64, зарядка 33 Вт, яркость дисплея на таком же уровне или чуть ниже. Корпус откровенно «эконом-сегментный»: пластик, типовые расцветки, никакой работы с фактурой. Realme C85 в фиолетовом цвете рядом с POCO M7 выглядит как смартфон из категории на пару тысяч дороже. Плюс даже в рельефном чехле Realme C85 тактильно ощущается куда приятнее и интереснее. Плюс у HyperOS 2 в POCO исторически больше предустановленного «партнёрского» софта и рекламы в системных уведомлениях. Если вам важно только железо за минимум денег, то берите POCO M7. Если хочется, чтобы аппарат выглядел и ощущался как стоящий своих 15 тысяч — выбор за Realme C85.
Выводы
Realme C85 из разряда тех смартфонов, где производитель явно сидел и решал, на чём сэкономить, а на чём принципиально не экономить. И расстановка приоритетов получилась скорее нестандартной для бюджетного сегмента. Здесь нет «всего по чуть-чуть», как у большинства одноклассников, а есть три фирменных козыря: хорошая автономность за счёт батареи на 7000 мАч (и не самого «жрущего» чипа), защита по стандарту IP69К и неплохой и достаточно яркий IPS-дисплей с честными 144 Гц. Из приятных мелочей симпатичный фиолетовый корпус и комплектный ребристый чехол.
Платой за всё это становятся понятные компромиссы. Snapdragon 685 — проверенная классика, но архитектурно это всё ещё 2022 год без амбиций на тяжёлый гейминг. Камера уровня «днём терпимо, ночью откровенно так себе», запись видео только в 1080p. Разрешение экрана HD+, что заметно уступает FHD+ у одноплатформенных конкурентов от Xiaomi.
Думаю, что этот смартфон для тех, кто хочет красивый, «долгоиграющий» и почти неубиваемый аппарат. Он выдержит жизнь в рюкзаке, на стройке, в такси и на пляже, и при этом не будет выглядеть как индустриальный кирпич вроде «неубиваемых» смартфонов от того же Dooge (которыми, наверное, можно и человеку реальные травмы нанести). Брать можно, но желательно по промо-цене в 13-14 тысяч рублей, которая периодически появляется у продавцов. А вот при полном ценнике в 17 тысяч рублей подождать ближайшую акцию, благо Realme их в C-серии устраивает регулярно.
- Стильный дизайн и чехол
- Защита по стандарту IP68K
- Хорошая автономность
- Зарядка на 45 Вт
- Камера откровенно слабовата
- Официальная цена чуть завышена