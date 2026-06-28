Realme C85: фиолетовый «вездеход» в мире бюджетников

Realme C85 официально продаётся в России с ценой от 17 тысяч рублей за версию 6/128 ГБ и 20 тысяч рублей за 8/256 ГБ у «белых» продавцов электроники. Это не ультрабюджетный сегмент, но и не средний класс — такая «серая зона», где обычно живут унылые аппараты с компромиссами и скучным дизайном. А вот новый C85 пытается выбиться из этого болота за счёт трёх козырей: IPS-дисплей с частотой обновления в 144 Гц, гигантская батарея на 7000 мАч и серьёзная защищённость по стандарту IP69K.

Внешний вид

C85 в фиолетовом цвете — один из редких бюджетников, который визуально вообще не кричит о своей цене. Задняя крышка выполнена с текстурой под мрамор, но без дешёвого лоска; переливы под разным углом напоминают то стекло, то эмаль. На официальных фото фиолетовый выглядит ярким, чуть «кислотным», но в реальности он скорее глубокий, с плавным градиентом от тёмных тонов к более светлым к краям.

Корпус у девайса получился достаточно крупным: 166,1х78 мм, толщина около 8,4 мм, а вес 212–215 г. Но с другой стороны, за счёт огромной батареи на 7000 мАч лёгким он просто не может быть по определению.