Мы царапали, топили и роняли на асфальт бюджетные смартфоны вместо вас. И вот какие выводы

Мы царапали, топили и роняли на асфальт бюджетные смартфоны вместо вас. И вот какие выводыКроме психики обзорщика все более-менее уцелели
Смартфонная индустрия готова предложить вам сверхбыстрые зарядки, дофига герц в экранах, длинный зум в камерах, но не защиту корпуса. Те немногие защищённые смартфоны, которые остались — это либо продающийся только юрлицам Samsung Xcover, либо «китайская как бы Nokia, но на самом деле HMD» с бюджетными характеристками втридорога, либо всякая дичь от малоизвестных марок толщиной с кроссовок. А может, достаточно купить недорогой смартфон и он будет прочен, потому что ломаться там особо нечему? Мы взяли две бюджетных модели realme и провели им краш-тесты. Почти как у Джерри, который RigEverything.
© Ferra.ru
«И ты,
Брут Ferra?», — уже пишут нам в комментах читатели, потому что видели почти такие же испытания с этой же маркой смартфонов на YouTube и на других сайтах с обзорами. Да, и мы тоже, и остальные. Потому что realme сами не против, чтобы их тестовые экземпляры смартфонов протестировали на прочность, а потом написали как есть.
У остальных производителей, если чё, царапина на корпусе после того, как мы написали обзор и отправили смартфон обратно — это уже драма с «Ну блин, и как нам теперь это остальным обзорщикам для съёмки отдавать?». Не говоря уже о тех производителей, которых в России как бы нет, «А как смартфоны нашей марки на полках в магазинах оказывается — понятия не имеем, мамой клянёмся». А в случае со смартфонами realme можно Dolbit' Smartfony Normal'no и ничего за это не будет. Грех отказываться.
Поэтому будем сегодня издеваться над двумя бюджетными мобильниками — realme C53 и C55. Почему именно бюджетными? Потому что дорогих смартфонов «на убой» отгружать всем подряд обзорщикам даже для realme было бы накладно. А ещё потому, что люди, покупающие дорогие смартфоны, и деньгами на их ремонт/покупку другого смартфона располагают. А те, кто ходит с недорогими, раскошеливаться не любят. Да и в принципе, бюджетный смартфон — это точка отсчёта. Если уж в мобильниках до 15 тысяч рублей, без супер-защищённых стёкол и водозащит с прочностью всё будет в порядке, то у старших моделей и подавно.
А ещё у нас, таким образом, один смартфон (C53) на процессоре Unisoc T612, а второй (C55) — на MediaTek Helio G88. Мы тут не бенчмарки гонять будем, но всё же интересно, какой чип умрёт раньше — китайский или тайваньский? Если, конечно, вообще будут различия.
«Она утонула»
Но это ещё не точно, сейчас проверим.
Знаете, с какой поломкой чаще всего приносят смартфоны на не гарантийный ремонт в России? Правильно — разбитые экраны и выход из строя из-за попадания воды внутрь корпуса. И цена ремонта смартфона после такого приключения жэстачайшайя — 15 тысяч рублей. В общем-то, почти в цену realme C53 влетает только лишь ремонт.
Имейте в виду, что ни в realme C53, ни в realme C55 официально нет влагозащиты. Мы всё это проводили на свой страх и риск, лучше не повторяйте такие трюки за обзорщиками, которые мучили смартфоны на халяву, а не за свои кровные
Вряд ли вы будете куда-то сознательно нырять со смартфоном, если вы не любитель мешать пиво с водкой, но под дождь без зонта рано или поздно попадёте — это 100%. Иногда при этом и спрятать его будет негде, кроме промокших шорт. Ну и что дальше? Сразу бежать в ближайший сервисный центр? Или в продуктовый магазин за пачкой риса?
© Вдруг из маминой из спальни, Кривоногий и хромой, Выбегает умывальник И качает головой. Умываем realme C53...
Сколько раз я пачкал смартфоны грязными пальцами после курицы-гриль и т.д. и боялся их очищать хоть как-то, кроме как влажными салфетками. Но оказалось, что даже если полить их водой, ничего страшного не произойдёт — оба мобильника спокойно пережили попадание воды и на стык стекла с корпусом, и на область рядом с разговорным динамиком.
Здесь бы ещё разобрать смартфоны и рассказать, почему так. Но мы криворукие и потом их обратно не соберём, а нам нужно другие опыты над ними поставить. Но просто имейте в виду, что обычные с виду бюджетные realme внутри проклеены нефигово так — можете открыть на YouTube любой видеоролик ролик по запросу «C55/С53 teardown», если хотите убедиться в этом.
© ...умываем realme C55
Я перепроверил в облитых водой смартфонах все функции — из строя не вышло вообще ничего: камера работает, клавиши срабатывают нормально, воды под стеклом не оказалось. Поэтому повышаю градус и отправляю смартфоны под воду целиком:
© realme C53 в дайвинге
Ёмкость не особо глубокая, но зато и лежать в воде смартфоны будут дольше. Минуты под водой хватает для того, чтобы симулировать попадание смартфона в лужу, раковину и прочие сантехнические места. А учитывая, что все это получилось снять не с первого дубля (ёмкостные экраны при погружении в воду ведут начинают имитировать нажатия вообще где попало), то время, проведенное в воде, можно запросто умножать на три.
© realme C55 и водные процедуры
В подводной жизни смартфонам помогают, опять же, проклеенные стыки и прорезиненный слот для сим-карты. Последние изначально появились в самых дорогих мобильниках, пару лет как добрались до среднего класса и вот, видимо, настал черед недорогих смартфонов за 10-18 тысяч рублей.
Вы таки будете смеяться, но со смартфонами после ныряний опять ничего не произошло. Совсем ничего. В общем, если вы любитель прикалываться, можете попробовать переснять на один из этих смартфонов обложку альбома Nevermind вокально-инструментального ансамбля «Nirvana». Но лучше не надо — это нам, обзорщикам на дармовых тестовых экземплярах весело валять дурака, а вот из своего кошелька я бы такие эксперименты проводить не стал.
Ну ладно, а как отличить устойчивый к промоканию бюджетный смартфон от не устойчивого? Из простых способов — смотреть на наличие резинового уплотнителя на лотке для сим-карты, если уж в характеристиках молчат о б этом. Ну или читать другие тесты выносливости смартфонов, наподобие этого.
Мультитул, царапины и боль
И нет, этот параграф не про подростков, которые любят царапать себя из-за несчастной любви. Хотя я тоже ощущал, что занимаюсь в некоторой степени самовредительством, когда гробил эти смартфоны на камеру. Дурное ощущение, когда закидываешь в одно отделение рюкзака смартфон, мультитул, рабочий пропуск, ключи, еще один мультитул, а потом начинаешь неистово трясти всем этим добром перед штативом. Как это выглядело? Примерно так:
© realme C53
Первым в эту мясорубку, имитирующую «кинул мобильник в сумку, где чёрт ногу сломит и навалено всего подряд», отправился С53. Ну, отправился и отправился. Достал, посмотрел — ничего. Точнее, почти ничего. Осталась небольшая царапина, заметная под опрёделенным углом. Отправил ещё раз — ничего не изменилось.
© realme C55
realme C55 повезло чуть меньше. Он тоже выдержал две такие проверки, но у меня не выдержали руки — обе попытки пришлось переснимать (если статья взлетит, когда-нибудь наймём в редакцию профессиональных убийц смартфонов. На третьей попытке появился заметный скол с трещиной справа, но и я тряс рюкзак с содержимом уже гораздо увереннее.
Главный вывод из этого всего — не носите мультитулы рядом со смартфонами. В первый раз смартфон еще, может, и выйдет из схватки с летающим лезвием победителем, но во второй раз может и не повезти. Не считая скола у C55 при совсем дикой тряске, смартфоны не покрылись глубокими царапинами. Небольшие повреждения остались у С53, у С55 не было видно и их — только вездесущую пыль. Не хотите появления царапин? Не снимайте заводскую плёнку как можно дольше, либо замените её на защитное стекло, тут всё просто.
Ну и раз у меня был в руках мультитул, было бы грешно не применить один из инструментов на практике. Нож? Отлично, режем камеру
десять часов!
© realme C53
© realme C55
На камере не видно мою рожу и как я пыхтел, надавливая на нож и меняя угол, но итог один — ноль царапин на стекле. То есть получается, что камеру прикрывает закалённое стекло, которое расположилось по шкале твёрдости выше стали ножа.
Только вот ушатывают стекла смартфонов в повседневной жизни не столько ножи, сколько... песчинки кварца в вашем кармане. А кварца этого — вы себе не представляете, сколько его в уличной пыли. Как человек, который использует мобильники без защитных плёнок, я гарантирую вам это.
Самокаты запрещают. Достаём велосипед
Если у вас нет сумочки и тесные брюки, а тут вдруг понадобилось завязать шнурки, вы уж точно не станете класть смартфон экраном на асфальт. А если их два и по ним можно проехаться на велосипеде? Другое дело — приступаем.
После успешного проезда и пробуксовки прямо на смартфонах я ожидал чего-то большего. Ну, хотя бы бы треснувшего по диагонали стекла. Но меня ждали лишь глубокие царапины и несколько небольших сколов с трещинами по периметру на realme С53. Тачскрин при этом работал исправно, камеры не отказали, спинка не треснула.
C55 проявил себя лучше и собрал меньше царапин. И даже боевая травма, полученная после встречи с мультитулом, не дала о себе знать: скол не расползся и не добавил пару лишних трещин. Новые крупные дефекты тоже не появились.
Добейте выживших
После всех тестов над смартфонами я решил добиться хотя бы отказа. Роняем смартфоны с полутора метров на асфальт — и переходим к выводам сегодняшнего краш-теста.
© realme C53
Первым вниз полетел realme C53. Падение на угол, от стекла отлетают фрагменты — гравитация сделала то, что не смогли сделать мультитулы с ключами, песок в рюкзаке и велосипед. При этом телефон продолжил работать исправно. Камера включалась, касания обрабатывались без ошибок.
© realme C55
Аналогично обстоят дела и у чуть более дорогого realme C55. Правда, до своего финального падения, при котором стекло в нижней части разлетелось, смартфон умудрился пережить две дополнительные жёсткие посадки без обидных трещин.
© realme C55
Короче, не надейтесь, что в упавшем на асфальт без защиты смартфоне останется целым экран. При этом, к чести realme, повреждения серьезные, но дисплей работает исправно. Проложить маршрут до ближайшего сервисного центра получится, да и без связи точно не останетесь.
Итого
Чтобы вам не приходилось переживать мой опыт из последних абзацев, советую, по возможности, всё-таки найти какой-нибудь чехол на свой смартфон. Потому что какими бы живучими ни были современные бюджетные смартфоны, без противоударной защиты при ударе об асфаль этот самый асфальт выйдет победителем.
При этом даже между родственными моделями одного и того же производителя разница всё же есть. Например, realme C55 в сравнении с realme C53 дороже на три тысячи рублей, но не просто лучше по характеристикам, но и показал себя чуть более стойким в грозных городских условиях. И проезд велосипедом выдержал достойно, и при падении с полутора метров часть стекла отлетела только при третьем подходе.
По части водозащиты у всё примерно одинаково и у realme C55, и у более доступного C53. Они не то, что брызги могут выдержать, их спокойно можно ронять в воду. Совсем не то, чего ожидаешь от смартфона за 13-18 тысяч рублей. И хотя я в который раз готов сказать «Не пытайтесь повторить это дома!», вынужден признать, что приятные сюрпризы всегда лучше неприятных. И границы прочности современных недорогих смартфонов гораздо дальше, чем вы себе их представляли. Ну и кто там среди вас говорил, что «все современные смартфоны одноразовые и делаются не инженерами, а маркетологами»?