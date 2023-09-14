Мы царапали, топили и роняли на асфальт бюджетные смартфоны вместо вас. И вот какие выводы

«И ты, Брут Ferra?», — уже пишут нам в комментах читатели, потому что видели почти такие же испытания с этой же маркой смартфонов на YouTube и на других сайтах с обзорами. Да, и мы тоже, и остальные. Потому что realme сами не против, чтобы их тестовые экземпляры смартфонов протестировали на прочность, а потом написали как есть.

У остальных производителей, если чё, царапина на корпусе после того, как мы написали обзор и отправили смартфон обратно — это уже драма с «Ну блин, и как нам теперь это остальным обзорщикам для съёмки отдавать?». Не говоря уже о тех производителей, которых в России как бы нет, «А как смартфоны нашей марки на полках в магазинах оказывается — понятия не имеем, мамой клянёмся». А в случае со смартфонами realme можно Dolbit' Smartfony Normal'no и ничего за это не будет. Грех отказываться.

Поэтому будем сегодня издеваться над двумя бюджетными мобильниками — realme C53 и C55. Почему именно бюджетными? Потому что дорогих смартфонов «на убой» отгружать всем подряд обзорщикам даже для realme было бы накладно. А ещё потому, что люди, покупающие дорогие смартфоны, и деньгами на их ремонт/покупку другого смартфона располагают. А те, кто ходит с недорогими, раскошеливаться не любят. Да и в принципе, бюджетный смартфон — это точка отсчёта. Если уж в мобильниках до 15 тысяч рублей, без супер-защищённых стёкол и водозащит с прочностью всё будет в порядке, то у старших моделей и подавно.

А ещё у нас, таким образом, один смартфон (C53) на процессоре Unisoc T612, а второй (C55) — на MediaTek Helio G88. Мы тут не бенчмарки гонять будем, но всё же интересно, какой чип умрёт раньше — китайский или тайваньский? Если, конечно, вообще будут различия.

«Она утонула»

Но это ещё не точно, сейчас проверим.

Знаете, с какой поломкой чаще всего приносят смартфоны на не гарантийный ремонт в России? Правильно — разбитые экраны и выход из строя из-за попадания воды внутрь корпуса. И цена ремонта смартфона после такого приключения жэстачайшайя — 15 тысяч рублей. В общем-то, почти в цену realme C53 влетает только лишь ремонт.