Китайская мощь, британский шарм от Aston Martin: realme GT 7 Dream Edition

В GT 7 используется LTPO AMOLED-дисплей с диагональю 6,78″, разрешением 1264×2780 пикселей и плотностью 450 точек на дюйм. Технология LTPO позволяет смартфону снижать частоту обновлений со 120 Гц до 1 Гц для большей экономии энергии в простое.

Запас яркости обрадовал. Без автоматического режима, во время тестов можно обнаружить почти 600 кд/м2. Однако это значение можно увеличить, активировав специальную функцию в настройках дисплея. После этого яркость можно выкрутить на максимум-максимум — аж до 900 кд/м2. И это без направленных источников света на датчик освещенности. Если в роли такого источника будет выступать обеденное солнце, то матрица сможет разогнать уровень подсветки почти в два раза, уже до 1600 кд/м2. Ну, а в HDR-режиме пиковая яркость достигает совсем запредельных значений. 6000 кд/м2? Пожалуйста.

А еще я, кажется, впервые вижу в смартфоне ТАКОЕ количество режимов цветопередачи: пять штук, где каждый немного, но меняет отображение цвета. Самым комфортным для меня оказался режим с поддержкой цветового пространства DCI-P3. «Профессиональные режимы» тоже неплох (да, вот такие особенности перевода). Остальное — на любителя.

Производительность

Вот мы и дожили до момента, когда выбор чипа от MediaTek стал выглядеть максимально рациональным. Дело в том, что раз в пятилетку замечательная американская компания Qualcomm сталкивается с какими-то жуткими проблемами в своих флагманских процессорах.

В этот раз троттлит Snapdragon 8 Elite, да так троттлит, что его производительность при длительной нагрузке падает до уровня MediaTek G100 Ultimatе, который сегодня встречается в смартфонах за 20 тысяч рублей. Нужны ли вам такие технологии? Не уверен.

Тут же используется MediaTek Dimensity 9400e, построенный на 4 нм техпроцессе. Восемь ядер в компоновке 1+3+4, где ведущее — Cortex-X4 с частотой до 3,4 ГГц, еще три ядра это те же Cortex-X4, но с частотой до 2,85 ГГц. Оставшиеся четыре ядра — Cortex-A720 с частотой до 2,0 ГГц. За графику отвечает Immortalis-G720 с частотой до 1,3 ГГц.