Китайская мощь, британский шарм от Aston Martin: realme GT 7 Dream Edition

Китайская мощь, британский шарм от Aston Martin: realme GT 7 Dream EditionИмиджевый смартфон с огромной мощностью и огромным аккумулятором
Технические характеристики
|realme GT 7 Dream Edition
|Операционная система
|Android 15 + Realme UI 6.0
|Экран
|6.78", 1264 x 2780 п., LTPO AMOLED, 120 Гц, HDR10+, Dolby Vision
|Процессор
|Mediatek Dimensity 9400e, 4 нм, 8 ядер (1 x 3.4 ГГц Cortex-X4 + 3 x 2.85 ГГц Cortex-X4 + 4 x 2.0 ГГц Cortex-A720)
|Графика
|Immortalis-G720 MC12
|Оперативная память
|16 ГБ
|Накопитель
|512 ГБ
|Слот MicroSD
|Нет
|Связь
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.4, A2DP, LE, NFC, ИК-порт
|Камеры
|Основная: 50 Мп, f/1.8, 1/1.56", 1 мкм, PDAF, OIS
|Телевик: 50 Мп, f/2.0, 1/2.76", 0,64 мкм, PDAF, 2х оптический зум
|Ширик: 8 Мп, f/2.2, 1/4.0", 1,12 мкм
|Фронтальная: 32 Мп, f/2.5, 21 мм, 1/2.74", 0,8 мкм
|Аккумулятор
|7000 мАч, Si-C
|Размеры
|162.4 x 76.1 x 8.3 мм
|Вес
|206 г
|Цена
|от 60 тысяч рублей за базовую версию; 75 тысяч рублей за Dream Edition
Внешний вид
Классический realme GT 7 сильно выделялся на фоне предшественников в этой линейке. Большая стеклянная панель над камерами сразу давала понять кто есть кто. Тут же вместо стекла — визуально выделенные модули на металлической подложке. Очень похоже на то, что мы видели давным-давно в realme 9, но в новом прочтении. Симпатично? Вполне.
Радикальные изменения в «версии мечты» затронули не только блок с камерами, изменился и общий подход к дизайну. Яркая расцветка? Такого мы у бренда не видели давно, а тут не только спинку покрасили, но еще и всю боковую панель. И даже для кнопки питания был подобран отдельный акцентный цвет, который перекликается с палитрой оболочки системы. А как вообще такая расцветка появилась?
За основу была взята ливрея команды Aston Martin Aramco из Формулы 1. В итоге, все цвета, использованные в дизайне актуального болида британцев, дизайнеры перенесли на корпус смартфона. Однако на цвете нововведения в модели не остановились: на спинке в этой версии появился характерный выступ, отсылающий к аэродинамическому корпусу. Он небольшой, ладонью никак не ощущается, а визуальный эффект глубины достигается игрой света и тени.
Что с удобством? Камеры немного выступают, но смартфон лежит на столе уверенно и почти не раскачивается, даже если вы активно пользуетесь им в таком положении. Справедливости ради, «утопить» камеры тут вряд ли возможно, поэтому винить инженеров не стоит. Они старались, аж целых 7000 мАч где-то внутри корпуса спрятали.
По идее, такая вместительная батарея должна основательно увеличить вес смартфона, но тут в дело вмешивается тип аккумулятора. Теперь он не литий-ионный, а кремний-углеродный (Si-C). Емкости больше — веса меньше. Поэтому смартфон с настолько монструозным аккумулятором весит всего 206 грамм: примерно как iPhone 16 Pro, и на 20 г меньше, чем 16 Pro Max.
Дисплей
Фронтальная панель, традиционно для современных устройств, мало чем выделяется. Экран, тонкие рамки и небольшой вырез под фронтальную камеру. Узнать к какому классу принадлежит телефон у вас вряд ли получится, потому что отличительных черт у производителей не осталось. Экраны-водопады? И те канули в небытие к 2025 году. Зато плоские экраны дошли до своего пика.
В GT 7 используется LTPO AMOLED-дисплей с диагональю 6,78″, разрешением 1264×2780 пикселей и плотностью 450 точек на дюйм. Технология LTPO позволяет смартфону снижать частоту обновлений со 120 Гц до 1 Гц для большей экономии энергии в простое.
Запас яркости обрадовал. Без автоматического режима, во время тестов можно обнаружить почти 600 кд/м2. Однако это значение можно увеличить, активировав специальную функцию в настройках дисплея. После этого яркость можно выкрутить на максимум-максимум — аж до 900 кд/м2. И это без направленных источников света на датчик освещенности. Если в роли такого источника будет выступать обеденное солнце, то матрица сможет разогнать уровень подсветки почти в два раза, уже до 1600 кд/м2. Ну, а в HDR-режиме пиковая яркость достигает совсем запредельных значений. 6000 кд/м2? Пожалуйста.
А еще я, кажется, впервые вижу в смартфоне ТАКОЕ количество режимов цветопередачи: пять штук, где каждый немного, но меняет отображение цвета. Самым комфортным для меня оказался режим с поддержкой цветового пространства DCI-P3. «Профессиональные режимы» тоже неплох (да, вот такие особенности перевода). Остальное — на любителя.
Производительность
Вот мы и дожили до момента, когда выбор чипа от MediaTek стал выглядеть максимально рациональным. Дело в том, что раз в пятилетку замечательная американская компания Qualcomm сталкивается с какими-то жуткими проблемами в своих флагманских процессорах.
В этот раз троттлит Snapdragon 8 Elite, да так троттлит, что его производительность при длительной нагрузке падает до уровня MediaTek G100 Ultimatе, который сегодня встречается в смартфонах за 20 тысяч рублей. Нужны ли вам такие технологии? Не уверен.
Тут же используется MediaTek Dimensity 9400e, построенный на 4 нм техпроцессе. Восемь ядер в компоновке 1+3+4, где ведущее — Cortex-X4 с частотой до 3,4 ГГц, еще три ядра это те же Cortex-X4, но с частотой до 2,85 ГГц. Оставшиеся четыре ядра — Cortex-A720 с частотой до 2,0 ГГц. За графику отвечает Immortalis-G720 с частотой до 1,3 ГГц.
В «синтетике» процессор показывает такие же результаты, как и Snapdragon 8 Gen 3. Еще немного, и получились бы показатели Snapdragon 8 Elite, но хорошо, что инженеры не стали гнаться за лишними баллами. Как итог, на дистанции Dimensity 9400e ведет себя стабильнее, хоть и теряет приличный процент производительности. Но даже с такими потерями средняя производительность у него выше, чем у 8 Elite.
Автономность
Из первого параграфа вы уже узнали, что аккумулятор в GT7 самый что ни на есть монструозный — 7000 мАч. Много? Много. Но в китайской версии емкость еще больше — целых 7200 мАч. При этом, смартфон не выглядит большим, да и вес не ощущается. А вот времени работы хоть отбавляй. Два дня? Смартфон выдержит этот срок без проблем.
Ну, а если вы разрядили его неприлично долгой игровой сессией, то половину объема аккумулятора (а это, на секундочку, целая батарея iPhone 16 Pro) можно восполнить за 15 минут. Владельцы айфонов, наберите воздуха: блок-то тут на 120 Вт! Еще и в комплекте! И зарядка с 0% до 100% за 36 минут. При том, что здесь аккумулятор ёмкостью 7000 мАч
А вот поддержку беспроводной зарядки GT 7 не получил ни в одной из версий. Да, даже GT 7 Pro остался без Qi.
Камера
Стандартные настройки камеры в смартфоне подойдут большинству пользователей, но наиболее приятная картинки будет, если выберете в приложении камеры режим эмуляции пленки под названием «Свежий», вот тогда смартфон впечатляет цветопередачей гораздо больше. И это касается всех трех модулей: и широкоугольного, и основного, и зум-модуля.
Эмуляция пленки не на уровне камер от Fujifilm, но для придания определенного настроения снимкам — идеальный вариант (особенно, если желания заниматься постобработкой снимков у вас нет). Да и выглядят эти «пленочные» фильтры лучше, чем стандартные в любых других смартфонах.
Что представляют собой камеры в плане железа? В основном модуле используется сенсор Sony IMX906 с разрешением 50 Мп и диафрагмой ƒ/1.8. Под телеобъективом расположился еще один сенсор на 50 Мп, но уже производства Samsung — S5KJN5. А для широкоугольного модуля инженерами был выбран Omnivision OV08D10 на 8 Мп. Но пусть вас не смущает низкое разрешение последнего сенсора. Пиксели у него сильно крупнее, чем у соседей — 1,12 мкм против 0,64 мкм в «телевике» и 1 мкм в основном сенсоре.
Стоит отметить, что автоматика смартфона иногда сама решает какой модуль вы будете использовать при пятикратном зуме. Снимаете макро на зум-модуль? При пересечении предустановленного значения фокусного расстояния, смартфон сможет организовать зум при помощи обрезки кадра с основного сенсора. Наткнулся на такое поведение я случайно, пока проверял сенсоры на бутафорию, просто закрывая их поочередно пальцем.
GT7 без проблем записывает 4K-видео на зум-модуль и основной, для широкоугольного же максимальное разрешение — Full HD. Но ладно 4K, этим сегодня мало кого можно удивить, тут даже фронтальная камера пишет в формате 4K/60 к/с. А вот поддержка записи видео в разрешении 8K на основной модуль это то, что заставляет глаза увеличиваться от удивления.
© 4K, 60 к/с, ночь
Стабилизация видео при этом находится на каком-то запредельном уровне. Видео выше я снимал одной рукой, пока другой катил велосипед. Ни о каком стабильном поведении кисти в такие моменты и речи идти не может, поэтому результат солидный. Да и на большом мониторе отснятый материал выглядит хорошо, желание забыть увиденное не возникает.
Конкуренты
|realme GT 7 Dream Edition
|Xiaomi 14T
|Poco F7 Ultra
|Операционная система
|Android 15 + Realme UI 6.0
|Android 14 (обновляется до Android 15) + HyperOS 2
|Android 15 + HyperOS 2
|Экран
|6.78", 1264 x 2780 п., LTPO AMOLED, 120 Гц, HDR10+, Dolby Vision
|6.67", 1220 x 2712 п., AMOLED, 144 Гц, HDR10+, Dolby Vision
|6.67", 1440 x 3200 п., AMOLED, 120 Гц, HDR10+, Dolby Vision
|Процессор
|Mediatek Dimensity 9400e, 4 нм, 8 ядер (1 x 3.4 ГГц Cortex-X4 + 3 x 2.85 ГГц Cortex-X4 + 4 x 2.0 ГГц Cortex-A720)
|Mediatek Dimensity 8300 Ultra, 4 нм, 8 ядер (1 x 3.35 ГГц Cortex-A715 + 3 x 3.20 ГГц Cortex-A715 + 4 x 2.20 ГГц Cortex-A510)
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 3 нм, 8 ядер (2 ядра 4.32 ГГц Oryon V2 Phoenix L + 6 x 3.53 ГГц Oryon V2 Phoenix M)
|Графика
|Immortalis-G720 MC12
|Mali G615-MC6
|Adreno 830
|Оперативная память
|16 ГБ
|12 ГБ
|16 ГБ
|Накопитель
|512 ГБ
|512 ГБ
|512 ГБ
|Слот MicroSD
|Нет
|Нет
|Нет
|Связь
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.4, A2DP, LE, NFC, ИК-порт
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.4, A2DP, LE, LHDC, NFC, ИК-порт
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5, NFC, ИК-порт
|Камеры
|Основная: 50 Мп, f/1.8, 1/1.56", 1 мкм, PDAF, OIS
|Основная: 50 Мп, f/1.7, 1/1.56", 1 мкм, PDAF, OIS
|Основная: 50 Мп, f/1.6, 1/1.55", 1.0 мкм, PDAF, OIS
|Телевик: 50 Мп, f/2.0, 1/2.76", 0,64 мкм, PDAF, 2х оптический зум
|Телевик: 50 Мп, f/1.9, 1/2.76", 0.64 мкм, PDAF, 2x оптический зум
|Телевик: 50 Мп, f/2.0, 1/2.76", 0.64 мкм, PDAF (10 см - ∞), OIS, 2.5x оптический зум
|Ширик: 8 Мп, f/2.2, 1/4.0", 1,12 мкм
|Ширик: 12 Мп, f/2.2, 1/3.06", 1.12 мкм
|Ширик: 32 Мп, f/2.2, 1/3.42", 0.64 мкм
|Фронтальная: 32 Мп, f/2.5, 21 мм, 1/2.74", 0,8 мкм
|Фронтальная: 32 Мп, f/2.0, 1/3.44", 0.64 мкм
|Фронтальная: 32 Мп, f/2.0, 1/3.42", 0.64 мкм
|Аккумулятор
|7000 мАч, Si-C
|5000 мАч
|5300 мАч
|Размеры
|162.4 x 76.1 x 8.3 мм
|160.5 x 75.1 x 7.8 мм
|160.3 x 75 x 8.4 мм
|Вес
|206 г
|193 г
|212 г
|Цена
|от 60 тысяч рублей за базовую версию; 75 тысяч рублей за Dream Edition
|42 тысячи рублей
|55 тысяч рублей
Xiaomi 14T
Внезапно, но у этого Xiaomi абсолютно идентичный набор камер (просто загляните в табличку выше). А вот в автономности он явно проигрывает герою обзора. «Весовые категории» у аккумуляторов совсем разные: 5000 мАч в Xiaomi против 7000 мАч у realme. Да и зарядное устройство в 14T не идет ни в какое сравнение — всего 67 Вт, а не 120 Вт.
Различий в версиях Bluetooth и Wi-Fi у смартфонов тоже нет. А вот экран быстрее у Xiaomi. Тут уже не 120 Гц, а все 144 Гц. Сомнительное преимущество, но какое есть.
Poco F7 Ultra
Один из самых «заряженных» смартфонов в среднем ценовом сегменте. Главное — покупать не у официальных дилеров, а у магазинов поменьше. В противном случае потратите на 20 тысяч рублей больше и… за 72-80 тысяч у официалов это так себе смартфон. А вот при покупке в «серой» рознице эмоций будет хоть отбавляй.
А все потому что за 50−60 тысяч рублей вы получите самый мощный мобильный процессор от Qualcomm (с которым смартфон перегревается и почти полностью перестаёт работать, кроме вызова на 112, в бенчмарках), интересный набор камер... которые по прихоти Xiaomi всё-таки снимают не на «все деньги» (камеры хорошие, но будто программно в полной мере качественно им снимать не позволяют создатели смартфона) и больше оперативной памяти в версии с 512 ГБ встроенной — 16 ГБ против 12 ГБ у героя обзора и 14T. С другой стороны, память может стать и минусом, потому что платить придется больше.
Итого
Короче, это очень красивый смартфон. Тут вам и яркие цвета, и акцент на кнопке питания, и небольшой выступ на спинке. Все это создает необычную, но приятную глазу внешность. При этом смартфон не жертвует удобством: аккумулятор на 7000 мАч запросто держит заряд два дня, а благодаря кремний-углеродному типу батареи, GT 7 почти ничего не весит. Да, камеры слегка выпирают из-за старого дизайна модуля, но на столе герой обзора лежит устойчиво.
Производительность на уровне актуальных флагманов на чипах от Qualcomm (и даже лучше, потому что процессор гораздо меньше нагревается, чем Snapdragon). Dimensity 9400e тянет всё, а часть игр работают с частотой 120 Гц (то есть развивают 120 кадров в секунду). Однако список поддерживаемых проектов лучше посмотреть на сайте производителя.
Камеры снимают достойно, но и алгоритмы улучшения отснятых кардров отрабатывают не хуже. Съемка видео и стабилизация на высоте, однако широкоугольный модуль ограничен лишь Full HD-разрешением.
Разумеется, вы можете получить точно такой же набор характеристик в менее цветастом корпусе и за меньшую цену. Но если нужен раритетный имиджевый смартфон без плясок с заказом из Китая, то вариант лучше найти тяжело — проверено.
- Броский дизайн и красивый цвет
- Dimenisty 9400e
- 7000 мАч и быстрая зарядка
- Нет беспроводной зарядки
- Слабый оптический зум