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Опубликовано 17 июня 2025, 19:00
7 мин.

Китайская мощь, британский шарм от Aston Martin: realme GT 7 Dream Edition

Имиджевый смартфон с огромной мощностью и огромным аккумулятором
Крупные китайские производители смартфонов, видимо, взяли за традицию выпускать некоторые модели в авторстве с автомобильными брендами. Кто-то идет за партнерством к немцам (не будем показывать пальцем, но, думаю, вы догадываетесь кто), а кто-то, как realme, к англичанам. Чем обернулось партнерство realme с главным поставщиком автомобилей для товарища Бонда? Выясняем и рассказываем в этом обзоре.
Китайская мощь, британский шарм от Aston Martin: realme GT 7 Dream Edition
© Ferra.ru
9
/10
Оценка по версии Ferra
realme GT 7 Dream Edition

Технические характеристики

realme GT 7 Dream Edition
Операционная системаAndroid 15 + Realme UI 6.0
Экран6.78", 1264 x 2780 п., LTPO AMOLED, 120 Гц, HDR10+, Dolby Vision
ПроцессорMediatek Dimensity 9400e, 4 нм, 8 ядер (1 x 3.4 ГГц Cortex-X4 + 3 x 2.85 ГГц Cortex-X4 + 4 x 2.0 ГГц Cortex-A720)
ГрафикаImmortalis-G720 MC12
Оперативная память16 ГБ
Накопитель512 ГБ
Слот MicroSDНет
СвязьWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.4, A2DP, LE, NFC, ИК-порт
КамерыОсновная: 50 Мп, f/1.8, 1/1.56", 1 мкм, PDAF, OIS
Телевик: 50 Мп, f/2.0, 1/2.76", 0,64 мкм, PDAF, 2х оптический зум
Ширик: 8 Мп, f/2.2, 1/4.0", 1,12 мкм
Фронтальная: 32 Мп, f/2.5, 21 мм, 1/2.74", 0,8 мкм
Аккумулятор7000 мАч, Si-C
Размеры162.4 x 76.1 x 8.3 мм
Вес206 г
Ценаот 60 тысяч рублей за базовую версию; 75 тысяч рублей за Dream Edition

Внешний вид

Классический realme GT 7 сильно выделялся на фоне предшественников в этой линейке. Большая стеклянная панель над камерами сразу давала понять кто есть кто. Тут же вместо стекла — визуально выделенные модули на металлической подложке. Очень похоже на то, что мы видели давным-давно в realme 9, но в новом прочтении. Симпатично? Вполне.

realme GT 7 Dream Edition

realme GT 7 Dream Edition

© Ferra.ru

Радикальные изменения в «версии мечты» затронули не только блок с камерами, изменился и общий подход к дизайну. Яркая расцветка? Такого мы у бренда не видели давно, а тут не только спинку покрасили, но еще и всю боковую панель. И даже для кнопки питания был подобран отдельный акцентный цвет, который перекликается с палитрой оболочки системы. А как вообще такая расцветка появилась?

realme GT 7 Dream Edition

realme GT 7 Dream Edition

© Ferra.ru

За основу была взята ливрея команды Aston Martin Aramco из Формулы 1. В итоге, все цвета, использованные в дизайне актуального болида британцев, дизайнеры перенесли на корпус смартфона. Однако на цвете нововведения в модели не остановились: на спинке в этой версии появился характерный выступ, отсылающий к аэродинамическому корпусу. Он небольшой, ладонью никак не ощущается, а визуальный эффект глубины достигается игрой света и тени.

realme GT 7 Dream Edition

realme GT 7 Dream Edition

© Ferra.ru

Что с удобством? Камеры немного выступают, но смартфон лежит на столе уверенно и почти не раскачивается, даже если вы активно пользуетесь им в таком положении. Справедливости ради, «утопить» камеры тут вряд ли возможно, поэтому винить инженеров не стоит. Они старались, аж целых 7000 мАч где-то внутри корпуса спрятали.

По идее, такая вместительная батарея должна основательно увеличить вес смартфона, но тут в дело вмешивается тип аккумулятора. Теперь он не литий-ионный, а кремний-углеродный (Si-C). Емкости больше — веса меньше. Поэтому смартфон с настолько монструозным аккумулятором весит всего 206 грамм: примерно как iPhone 16 Pro, и на 20 г меньше, чем 16 Pro Max.

Дисплей

Фронтальная панель, традиционно для современных устройств, мало чем выделяется. Экран, тонкие рамки и небольшой вырез под фронтальную камеру. Узнать к какому классу принадлежит телефон у вас вряд ли получится, потому что отличительных черт у производителей не осталось. Экраны-водопады? И те канули в небытие к 2025 году. Зато плоские экраны дошли до своего пика.

realme GT 7 Dream Edition

realme GT 7 Dream Edition

© Ferra.ru

В GT 7 используется LTPO AMOLED-дисплей с диагональю 6,78″, разрешением 1264×2780 пикселей и плотностью 450 точек на дюйм. Технология LTPO позволяет смартфону снижать частоту обновлений со 120 Гц до 1 Гц для большей экономии энергии в простое.

Запас яркости обрадовал. Без автоматического режима, во время тестов можно обнаружить почти 600 кд/м2. Однако это значение можно увеличить, активировав специальную функцию в настройках дисплея. После этого яркость можно выкрутить на максимум-максимум — аж до 900 кд/м2. И это без направленных источников света на датчик освещенности. Если в роли такого источника будет выступать обеденное солнце, то матрица сможет разогнать уровень подсветки почти в два раза, уже до 1600 кд/м2. Ну, а в HDR-режиме пиковая яркость достигает совсем запредельных значений. 6000 кд/м2? Пожалуйста.

А еще я, кажется, впервые вижу в смартфоне ТАКОЕ количество режимов цветопередачи: пять штук, где каждый немного, но меняет отображение цвета. Самым комфортным для меня оказался режим с поддержкой цветового пространства DCI-P3. «Профессиональные режимы» тоже неплох (да, вот такие особенности перевода). Остальное — на любителя.

Производительность

Вот мы и дожили до момента, когда выбор чипа от MediaTek стал выглядеть максимально рациональным. Дело в том, что раз в пятилетку замечательная американская компания Qualcomm сталкивается с какими-то жуткими проблемами в своих флагманских процессорах.

В этот раз троттлит Snapdragon 8 Elite, да так троттлит, что его производительность при длительной нагрузке падает до уровня MediaTek G100 Ultimatе, который сегодня встречается в смартфонах за 20 тысяч рублей. Нужны ли вам такие технологии? Не уверен.

Тут же используется MediaTek Dimensity 9400e, построенный на 4 нм техпроцессе. Восемь ядер в компоновке 1+3+4, где ведущее — Cortex-X4 с частотой до 3,4 ГГц, еще три ядра это те же Cortex-X4, но с частотой до 2,85 ГГц. Оставшиеся четыре ядра — Cortex-A720 с частотой до 2,0 ГГц. За графику отвечает Immortalis-G720 с частотой до 1,3 ГГц.

Результаты синтетических тестов

© Ferra.ru

В «синтетике» процессор показывает такие же результаты, как и Snapdragon 8 Gen 3. Еще немного, и получились бы показатели Snapdragon 8 Elite, но хорошо, что инженеры не стали гнаться за лишними баллами. Как итог, на дистанции Dimensity 9400e ведет себя стабильнее, хоть и теряет приличный процент производительности. Но даже с такими потерями средняя производительность у него выше, чем у 8 Elite.

Автономность

Из первого параграфа вы уже узнали, что аккумулятор в GT7 самый что ни на есть монструозный — 7000 мАч. Много? Много. Но в китайской версии емкость еще больше — целых 7200 мАч. При этом, смартфон не выглядит большим, да и вес не ощущается. А вот времени работы хоть отбавляй. Два дня? Смартфон выдержит этот срок без проблем.

realme GT 7 Dream Edition

realme GT 7 Dream Edition

© Ferra.ru

Ну, а если вы разрядили его неприлично долгой игровой сессией, то половину объема аккумулятора (а это, на секундочку, целая батарея iPhone 16 Pro) можно восполнить за 15 минут. Владельцы айфонов, наберите воздуха: блок-то тут на 120 Вт! Еще и в комплекте! И зарядка с 0% до 100% за 36 минут. При том, что здесь аккумулятор ёмкостью 7000 мАч

А вот поддержку беспроводной зарядки GT 7 не получил ни в одной из версий. Да, даже GT 7 Pro остался без Qi.

Камера

Стандартные настройки камеры в смартфоне подойдут большинству пользователей, но наиболее приятная картинки будет, если выберете в приложении камеры режим эмуляции пленки под названием «Свежий», вот тогда смартфон впечатляет цветопередачей гораздо больше. И это касается всех трех модулей: и широкоугольного, и основного, и зум-модуля.

Эмуляция пленки не на уровне камер от Fujifilm, но для придания определенного настроения снимкам — идеальный вариант (особенно, если желания заниматься постобработкой снимков у вас нет). Да и выглядят эти «пленочные» фильтры лучше, чем стандартные в любых других смартфонах.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

Ночная съемка на realme GT 7 Dream Edition

© Ferra.ru

Что представляют собой камеры в плане железа? В основном модуле используется сенсор Sony IMX906 с разрешением 50 Мп и диафрагмой ƒ/1.8. Под телеобъективом расположился еще один сенсор на 50 Мп, но уже производства Samsung — S5KJN5. А для широкоугольного модуля инженерами был выбран Omnivision OV08D10 на 8 Мп. Но пусть вас не смущает низкое разрешение последнего сенсора. Пиксели у него сильно крупнее, чем у соседей — 1,12 мкм против 0,64 мкм в «телевике» и 1 мкм в основном сенсоре.

Прогрессия фокусных расстояний днем (ширик)

© Ferra.ru

Прогрессия фокусных расстояний днем (ширик)

© Ferra.ru

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

Вот на что способен зум-модуль GT 7

© Ferra.ru

Стоит отметить, что автоматика смартфона иногда сама решает какой модуль вы будете использовать при пятикратном зуме. Снимаете макро на зум-модуль? При пересечении предустановленного значения фокусного расстояния, смартфон сможет организовать зум при помощи обрезки кадра с основного сенсора. Наткнулся на такое поведение я случайно, пока проверял сенсоры на бутафорию, просто закрывая их поочередно пальцем.

Самые тяжелые условия для фронтальной камеры (32 Мп, f/2.5): тусклый желтый свет, помещение

© Ferra.ru

GT7 без проблем записывает 4K-видео на зум-модуль и основной, для широкоугольного же максимальное разрешение — Full HD. Но ладно 4K, этим сегодня мало кого можно удивить, тут даже фронтальная камера пишет в формате 4K/60 к/с. А вот поддержка записи видео в разрешении 8K на основной модуль это то, что заставляет глаза увеличиваться от удивления.

© 4K, 60 к/с, ночь

Стабилизация видео при этом находится на каком-то запредельном уровне. Видео выше я снимал одной рукой, пока другой катил велосипед. Ни о каком стабильном поведении кисти в такие моменты и речи идти не может, поэтому результат солидный. Да и на большом мониторе отснятый материал выглядит хорошо, желание забыть увиденное не возникает.

Конкуренты

realme GT 7 Dream EditionXiaomi 14TPoco F7 Ultra
Операционная системаAndroid 15 + Realme UI 6.0Android 14 (обновляется до Android 15) + HyperOS 2Android 15 + HyperOS 2
Экран6.78", 1264 x 2780 п., LTPO AMOLED, 120 Гц, HDR10+, Dolby Vision6.67", 1220 x 2712 п., AMOLED, 144 Гц, HDR10+, Dolby Vision6.67", 1440 x 3200 п., AMOLED, 120 Гц, HDR10+, Dolby Vision
ПроцессорMediatek Dimensity 9400e, 4 нм, 8 ядер (1 x 3.4 ГГц Cortex-X4 + 3 x 2.85 ГГц Cortex-X4 + 4 x 2.0 ГГц Cortex-A720)Mediatek Dimensity 8300 Ultra, 4 нм, 8 ядер (1 x 3.35 ГГц Cortex-A715 + 3 x 3.20 ГГц Cortex-A715 + 4 x 2.20 ГГц Cortex-A510)Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 3 нм, 8 ядер (2 ядра 4.32 ГГц Oryon V2 Phoenix L + 6 x 3.53 ГГц Oryon V2 Phoenix M)
ГрафикаImmortalis-G720 MC12Mali G615-MC6Adreno 830
Оперативная память16 ГБ12 ГБ16 ГБ
Накопитель512 ГБ512 ГБ512 ГБ
Слот MicroSDНетНетНет
СвязьWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.4, A2DP, LE, NFC, ИК-портWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.4, A2DP, LE, LHDC, NFC, ИК-портWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5, NFC, ИК-порт
КамерыОсновная: 50 Мп, f/1.8, 1/1.56", 1 мкм, PDAF, OISОсновная: 50 Мп, f/1.7, 1/1.56", 1 мкм, PDAF, OISОсновная: 50 Мп, f/1.6, 1/1.55", 1.0 мкм, PDAF, OIS
Телевик: 50 Мп, f/2.0, 1/2.76", 0,64 мкм, PDAF, 2х оптический зумТелевик: 50 Мп, f/1.9, 1/2.76", 0.64 мкм, PDAF, 2x оптический зумТелевик: 50 Мп, f/2.0, 1/2.76", 0.64 мкм, PDAF (10 см - ∞), OIS, 2.5x оптический зум
Ширик: 8 Мп, f/2.2, 1/4.0", 1,12 мкмШирик: 12 Мп, f/2.2, 1/3.06", 1.12 мкмШирик: 32 Мп, f/2.2, 1/3.42", 0.64 мкм
Фронтальная: 32 Мп, f/2.5, 21 мм, 1/2.74", 0,8 мкмФронтальная: 32 Мп, f/2.0, 1/3.44", 0.64 мкмФронтальная: 32 Мп, f/2.0, 1/3.42", 0.64 мкм
Аккумулятор7000 мАч, Si-C5000 мАч5300 мАч
Размеры162.4 x 76.1 x 8.3 мм160.5 x 75.1 x 7.8 мм160.3 x 75 x 8.4 мм
Вес206 г193 г212 г
Ценаот 60 тысяч рублей за базовую версию; 75 тысяч рублей за Dream Edition42 тысячи рублей55 тысяч рублей

Xiaomi 14T

Xiaomi 14T

Xiaomi 14T

© Xiaomi

Внезапно, но у этого Xiaomi абсолютно идентичный набор камер (просто загляните в табличку выше). А вот в автономности он явно проигрывает герою обзора. «Весовые категории» у аккумуляторов совсем разные: 5000 мАч в Xiaomi против 7000 мАч у realme. Да и зарядное устройство в 14T не идет ни в какое сравнение — всего 67 Вт, а не 120 Вт.

Различий в версиях Bluetooth и Wi-Fi у смартфонов тоже нет. А вот экран быстрее у Xiaomi. Тут уже не 120 Гц, а все 144 Гц. Сомнительное преимущество, но какое есть.

Poco F7 Ultra

Poco F7 Ultra

Poco F7 Ultra

© Xiaomi

Один из самых «заряженных» смартфонов в среднем ценовом сегменте. Главное — покупать не у официальных дилеров, а у магазинов поменьше. В противном случае потратите на 20 тысяч рублей больше и… за 72-80 тысяч у официалов это так себе смартфон. А вот при покупке в «серой» рознице эмоций будет хоть отбавляй.

А все потому что за 50−60 тысяч рублей вы получите самый мощный мобильный процессор от Qualcomm (с которым смартфон перегревается и почти полностью перестаёт работать, кроме вызова на 112, в бенчмарках), интересный набор камер... которые по прихоти Xiaomi всё-таки снимают не на «все деньги» (камеры хорошие, но будто программно в полной мере качественно им снимать не позволяют создатели смартфона) и больше оперативной памяти в версии с 512 ГБ встроенной — 16 ГБ против 12 ГБ у героя обзора и 14T. С другой стороны, память может стать и минусом, потому что платить придется больше.

Итого

Короче, это очень красивый смартфон. Тут вам и яркие цвета, и акцент на кнопке питания, и небольшой выступ на спинке. Все это создает необычную, но приятную глазу внешность. При этом смартфон не жертвует удобством: аккумулятор на 7000 мАч запросто держит заряд два дня, а благодаря кремний-углеродному типу батареи, GT 7 почти ничего не весит. Да, камеры слегка выпирают из-за старого дизайна модуля, но на столе герой обзора лежит устойчиво.

realme GT 7 Dream Edition

realme GT 7 Dream Edition

© Ferra.ru

Производительность на уровне актуальных флагманов на чипах от Qualcomm (и даже лучше, потому что процессор гораздо меньше нагревается, чем Snapdragon). Dimensity 9400e тянет всё, а часть игр работают с частотой 120 Гц (то есть развивают 120 кадров в секунду). Однако список поддерживаемых проектов лучше посмотреть на сайте производителя.

Камеры снимают достойно, но и алгоритмы улучшения отснятых кардров отрабатывают не хуже. Съемка видео и стабилизация на высоте, однако широкоугольный модуль ограничен лишь Full HD-разрешением.

Разумеется, вы можете получить точно такой же набор характеристик в менее цветастом корпусе и за меньшую цену. Но если нужен раритетный имиджевый смартфон без плясок с заказом из Китая, то вариант лучше найти тяжело — проверено.

9
/10
Оценка по версии Ferra
realme GT 7 Dream Edition
Плюсы
  • Броский дизайн и красивый цвет
  • Dimenisty 9400e
  • 7000 мАч и быстрая зарядка
Минусы
  • Нет беспроводной зарядки
  • Слабый оптический зум
Источник:Ferra.ru
Автор:Игорь Сайкин
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