Что мы получаем при покупке самого дешёвого флагманского смартфона Samsung
Внешний вид
С передней стороны Galaxy S20 выглядит очень стильно и симпатично. Особенно бросается в глаза его компактность (с поправкой на размер диагонали экрана) и тонкие рамки вокруг экрана.
Конечно, с тыльной стороны он уже не такой симпатичный — вот этот вот блок камер ещё страшнее, чем у Apple. И ничего с этим не сделаешь, даже чехол его не скроет.
Тем не менее, в руке S20 очень удобен. По сравнению с той же S20 Ultra, которая ну просто огромная, неудобная и тяжёлая лопата, S20 — образец эргономики и удобства.
Единственный момент — всё-таки, вырез под фронтальную камеру именно по центру верхней части экрана делать не стоило, при просмотре увеличенных фотографий она мешается. В углу было бы лучше.
Разъёма 3,5-мм здесь нет, но USB-C на месте, причём, в комплекте поставляется кабель с USB-C на обоих концах, что будет особенно удобно владельцам современных макбуков.
Слот для двух nano-SIM гибридный — вместо второй симки можно поставить MicroSD, что может оказаться полезным, т.к. встроенной памяти здесь “всего” 128 Гбайт. Вроде и не так уж мало, но для флагмана за 70 тысяч — маловато.
Экран и интерфейс
Особых претензий к экрану Galaxy S20 нет, но и особых восторгов тоже. Яркость — на среднем уровне (Samsung хвастается большой пиковой яркостью, но увидеть её можно редко и очень ненадолго), а разрешение Quad HD не может работать одновременно с частотой кадров 120 Гц, в отличие, скажем, от Oppo Find X2. Почему китайцы смогли, а корейцы — нет? Загадка. У Oppo ещё и яркость намного выше.
|Samsung Galaxy S20
|Максимальный уровень яркости (мин./макс.)
|383/1,57 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|бесконечная
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже)
|100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|5,94
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,1
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|7000К
Причём, встроенный в экран сканер отпечатков пальцев работает не так хорошо, как у Oppo/Xiaomi/Realme — часто тупит и “промахивается”. Терпимо, особенно если не с чем сравнить.
Ещё в качестве недостатка отмечу случайные нажатия — когда, например, обхватил экран рукой и ладонь слегка касается скошенных краёв. Да, изгиб здесь не такой большой, как в линейке S10 (исключая S10e, где его вообще не было — да и правильно), но всё равно ладонь его касается. Как с этим борются в Samsung? В смартфоне есть система распознавания случайных нажатий, но работает она так, что скорее мешает.
К примеру, у Apple система предотвращения случайных нажатий именно что предотвращает их, то есть, просто молча не учитывает, не беспокоя пользователя всякой ерундой. При этом, каких-то косяков в её срабатывании я никогда не замечал.
У Samsung же, если случайное нажатие обнаруживается, смартфон зачем-то сообщает об этом владельцу и блокирует экран, рисуя по центру замок, который нужно сдвинуть в сторону. И вот так каждый раз, да. Гораздо проще отключить определение случайных нажатий и просто стараться брать смартфон “правильно”, нежели каждый раз вот с этим возиться.
С другой стороны, в отличие от уже упомянутого Oppo Find X2, здесь при переключении экрана в режим 120 Гц анимация становится плавнее везде — не только в интерфейсе и стандартных утилитах, но и в сторонних приложениях, а также играх, которые такой режим поддерживают.
В качестве оболочки в Galaxy S20 используется One UI 2 — вполне удобная и функциональная оболочка, которой в недостаток я запишу платные темы во встроенном магазине тем. Платить за тему?! Совсем там с ума посходили. Где мой топ бесплатных тем, которых обычно хватает на все случаи жизни?
Производительность и автономность
Смартфон построен на Exynos 990 — фирменном процессоре от Samsung. По традиции, в мире существует и версия на Snapdragon, но в России мы её официально не увидим, а памятуя недавний скандал с “серыми” телевизорами от Samsung, с завозными аппаратами я бы не связывался, вдруг какой-нибудь Google Pay отвалится?
Процессор явно уступает по производительности Snapdragon 865, но лично меня это не заботит — мощи тут и так с избытком, плавность работы — на высоте.
Автономность я тестировал в режиме QHD/60 Гц. Тут был выбор — или одно, или другое, но я выбрал разрешение т.к. найти приложения, которые поддерживают QHD гораздо проще (и вы в реальности ими будете пользоваться чаще), чем 120 Гц. Во всяком случае, пока.
Тут, конечно, со своими 4000 мАч Galaxy S20 затесался в не самой хорошей компании в рейтинге, но у них-то, соседей по рейтингу, нет QHD. Так что, всё честно. Главное — ”живёт” смартфон всё равно долго.
Камера
Главная фишка камеры Galaxy S20 — она умеет снимать видео в 8К, хотя и только в 24 кадра в секунду. Зачем такое нужно? Ну тем, кто снимает видеоконтент, это нужно для большей гибкости в монтаже — можно свободно кропать. Остальным скорее не нужно, ведь, телевизоров 8К ещё мало, и стоят они как самолёт.
Тем не менее, в целом у Samsung традиционно высокое качество съёмки, как фото, так и видео. Разве что, в момент видеосъёмки нельзя менять фокусное расстояние, что не совсем понятно, учитывая следующий факт.
Суть в том, что тыльных модуля камеры у S20 аж три: обычный ширик 12 Мп, сверхширик 12 Мп и “типа зум” 64 Мп. И вот этот вот “типа зум” на деле ничего не зуммирует — это такая же обычная камера с обычным широкоугольным фокусным расстоянием, только благодаря высокому разрешению позволяющая больше кропать.
Зачем так сделали? Вообще, причина есть. У телевиков всегда хуже со светосилой, поэтому на том же айфоне (или на Oppo Find X2, скажем) при съёмке с недостаточным освещением (например, в комнате пасмурным днём — да-да, уже в таких условиях) при включении зума х2 всё равно задействуется обычный модуль. Просто потому, что его светосила выше.
64-мегапиксельный модуль в S20 имеет диафрагму f/2,0, что существенно лучше, чем типичные f/2,4 для таких телевиков. А значит, хотя конкретно солнечным днём на улице мы проигрываем в качестве зума, во всех остальных случаях — скорее выигрываем. Ведь, кропать с 64 мегапикселей и правда лучше, чем с 12 мегапикселей.
Однако учитывая, что зум всё равно цифровой, не вижу никакой проблемы реализовать смену фокусного расстояния прямо в видео. Да, придётся всё равно переключать объективы, ну так и чего? 8К видео всё равно даже в теории не может сниматься на 12 Мп камеру, а значит оно снимается на 64 мегапикселя.
Да и в целом интерфейс камеры у Samsung не очень удобный (не только в этом смартфоне, а вообще).
Однако смартфоны Samsung Galaxy серии S20 — возможно, единственные на сегодняшний день умеют даже на селфи-камеру снимать видео в 4K/60 (исключая модели, где селфи-камера — это повернутая тыльная камера). Ну и отмечу, что в отличие от китайцев вроде Xiaomi, Oppo, Realme, камера Samsung при съёмке видео в 4K не задирает цвета. Хотя именно тут кажется даже обратный эффект — будто цветов недостаточно, но возможно в этом виновата снежная пасмурная погода.
Конкуренты
|Samsung Galaxy S20
|Oppo Find X2
|iPhone 11
|Операционная система
|Android 10 + One UI 2
|Android 10 + Color OS 7
|iOS 13
|Экран
|6,2'', 1440x3200 пикс., 20:9, AMOLED, 563 ppi, HDR10+, 120 Гц (FHD)
|6,7'', 1440x3168 пикс., 19,8:9, AMOLED, 513 ppi, DCI-P3, HDR, 120 Гц
|6,1'', 828x1792 пикс., IPS, 326 ppi
|Процессор
|Exynos 990, 2x Mongoose M5 2,73 ГГц + 2x Cortex-A76 2,5 ГГц + 4x GHz Cortex-A55 2,0 ГГц
|Qualcomm Snapdragon 865, Kryo 585 2,84 ГГц + 3x Kryo 585 2,42 ГГц + 4x Kryo 585 1,8 ГГц
|Apple A13 Bionic, 2x Lightning 2,65 ГГц + 4x Thunder 1,8 ГГц
|Графика
|Mali-G77 MP11
|Adreno 650
|Apple GPU
|Оперативная память
|8 Гбайт
|12 Гбайт
|4 Гбайт
|Накопитель
|128 Гбайт + MicroSD
|256 Гбайт
|256 Гбайт
|Связь
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou
|Камеры
|Основная тройная: разрешение матрицы: 12 Мп + 64 Мп + 12 Мп, диафрагма: f/1,8 + f/2,0 + f/2,2 качество видео: до 4320@24 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 10 диафрагма: f/2,2
|Основная тройная: разрешение матрицы: 48 Мп + 13 Мп + 12 Мп, диафрагма: f/1,7 + f/2,4 + f/2,2 качество видео: до 2160@60 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 32 диафрагма: f/2,4
|Основная двойная: разрешение матрицы: 12 Мп + 12 Мп, диафрагма: f/1,8 + f/2,4 качество видео: до 2160@60 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 12 диафрагма: f/2,2
|Аккумулятор
|4000 мАч
|4200 мАч
|3110 мАч
|Размеры
|151,7x69,1x7,9 мм
|164,9x74,5x8 мм
|150,9х75,7х8,3 мм
|Масса
|163 г
|187 г
|194 г
|Цена
|70 тысяч рублей
|73 тысячи рублей
|74 тысячи рублей
Apple iPhone 11
“Заклятый враг” Samsung за 74 тысячи рублей предлагает смартфон с 256 Гбайт памяти вместо 128, как у Galaxy S20. Правда, поддержки карт памяти там уже нет. iPhone 11 — это тоже младшая модель в линейке флагманов, как и S20, однако в целом технические характеристики у айфона гораздо ниже, что говорит о завышенной цене. К сожалению, возможности сравнить качество камеры с этим конкурентом у меня нет, но iPhone 11 точно не снимает видео в 8К, надо оно вам или нет.
Oppo Find X2
Конкурент от китайцев демонстрирует более высокую производительность (не актуально), и гораздо более интересный экран, обладающий и почти в два раза более высокой номинальной яркостью, и одновременной поддержкой разрешения QHD и частоты обновления 120 Гц. С камерой, правда, у Oppo всё гораздо хуже, да и с автономностью тоже.
Итого
Samsung Galaxy S20 радует своей эргономикой и качеством съёмки, но в целом по технологиям не очень впечатляет. Это не такая уж проблема, учитывая, что он — младший в линейке новейших флагманов Samsung, просто та же S20 Ultra тоже не впечатляет, но это уже не проблема S20.
Если вы готовы отдавать 70 тысяч за телефон и если вы ненавидите айфоны, то Galaxy S20 — отличный выбор. Особенно если вам нужна хорошая мобильная видеокамера (да и фото тоже, но там вариантов среди конкурентов больше) и вы цените компактность при достойной диагонали экрана.
- Отличная видеосъёмка
- Поддержка видео до 8К
- Хорошая эргономика
- Экран уступает конкурентам
- Случайные нажатия напрягают
- Почти нет прогресса в сравнении со старыми более дешёвыми смартфонами Galaxy S10