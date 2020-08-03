Что мы получаем при покупке самого дешёвого флагманского смартфона Samsung

Причём, встроенный в экран сканер отпечатков пальцев работает не так хорошо, как у Oppo/Xiaomi/Realme — часто тупит и “промахивается”. Терпимо, особенно если не с чем сравнить.

Ещё в качестве недостатка отмечу случайные нажатия — когда, например, обхватил экран рукой и ладонь слегка касается скошенных краёв. Да, изгиб здесь не такой большой, как в линейке S10 (исключая S10e, где его вообще не было — да и правильно), но всё равно ладонь его касается. Как с этим борются в Samsung? В смартфоне есть система распознавания случайных нажатий, но работает она так, что скорее мешает.

К примеру, у Apple система предотвращения случайных нажатий именно что предотвращает их, то есть, просто молча не учитывает, не беспокоя пользователя всякой ерундой. При этом, каких-то косяков в её срабатывании я никогда не замечал.

У Samsung же, если случайное нажатие обнаруживается, смартфон зачем-то сообщает об этом владельцу и блокирует экран, рисуя по центру замок, который нужно сдвинуть в сторону. И вот так каждый раз, да. Гораздо проще отключить определение случайных нажатий и просто стараться брать смартфон “правильно”, нежели каждый раз вот с этим возиться.