Тот самый Samsung, который круче китайских смартфонов по соотношению цены и качества. Или уже нет?

Скорее всего, Samsung оптимизируют яркость даже в ручном режиме (в зависимости от того, какой процент белого цвета выводится на экран), поэтому в обычном режиме измерений невозможно достичь не то, что пиковых значений, но даже просто высоких. Поэтому действительно ярким экран у вас будет в режиме авто-яркости — вплоть до 700 кд/м2, чего достаточно даже в день яростного солнцестояния.

В любом случае — экран очень приятный, особенно в режиме “Естественные цвета” и с частотой обновления 120 Гц (“Настройки” - “Плавность движения” - “Высокая”). Именно так я тестировал смартфон и на автономность.

По состоянию на 10 января 2022 года, Galaxy S21 FE всё ещё работает на Android 11 с интерфейсом One UI 3.1. При этом, мой личный Galaxy S21 обновился на Android 12 и One UI 4.0, кажется, ещё до Нового года.

Производительность и автономность

Как и Galaxy S20 FE, новый S21 FE строится на процессорах Qualcomm, версии на Exynos на нашем рынке нет. В данном случае это Snapdragon 888, как и в американо-китайской версии Galaxy S21. И как я уже говорил, это тот случай, когда лучше бы оставили Exynos, а ещё лучше — более слабый Snapdragon. Например, 865.

Snapdragon 888 — это адовая печь, с которой научились пока справляться только Realme, но знаете как? Правильно — урезанием частот. Впрочем, результаты бенчмарков у Galaxy S21 FE ещё меньше, а нагрев и тротлинг (сброс производительности при перегреве) — больше. Получается, что частоты у Galaxy S21 FE ещё сильнее порезаны, но должной оптимизации со стороны прошивки нет.