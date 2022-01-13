Тот самый Samsung, который круче китайских смартфонов по соотношению цены и качества. Или уже нет?Samsung Galaxy S21 FE
Внешний вид
Внешне Galaxy S21 FE почти один в один напоминает “обычный” Galaxy S21, но с мелкими отличиями. Например, есть блестящая окантовка камер, а надпись “Samsung” как бы трёхмерная.
При этом, габариты S21 FE где-то между S21 и S21+. То есть, “обычный” Galaxy S21 получается даже чуть компактнее и легче.
Набор портов и кнопок точно такой же — к сожалению, разъём 3,5-мм решили не добавлять (а было бы очень кстати). Порт USB-C, кстати, имеет поддержку USB 3.
Слот для симок поддерживает установку двух nano-SIM, а вот карту памяти сюда не воткнёшь.
Экран
Смартфоны Samsung всегда славились отличными экранами, хотя тут есть один странный момент. Чисто визуально запас яркости экрана — огромный, но колориметр намерял “всего” 363 кд/м2. Тот же самый колориметр, который мне выдавал, например, 477 кд/м2 у Realme GT Neo 2, хотя ну вот держа оба смартфона в руках я ни за что не поверю, что Realme прям так ярче.
|Samsung Galaxy S21 FE
|Максимальный уровень яркости (макс./мин.)
|363/1,78 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|бесконечная
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|4,70-6,55
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,0
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|6500-7000K
Скорее всего, Samsung оптимизируют яркость даже в ручном режиме (в зависимости от того, какой процент белого цвета выводится на экран), поэтому в обычном режиме измерений невозможно достичь не то, что пиковых значений, но даже просто высоких. Поэтому действительно ярким экран у вас будет в режиме авто-яркости — вплоть до 700 кд/м2, чего достаточно даже в день яростного солнцестояния.
В любом случае — экран очень приятный, особенно в режиме “Естественные цвета” и с частотой обновления 120 Гц (“Настройки” - “Плавность движения” - “Высокая”). Именно так я тестировал смартфон и на автономность.
По состоянию на 10 января 2022 года, Galaxy S21 FE всё ещё работает на Android 11 с интерфейсом One UI 3.1. При этом, мой личный Galaxy S21 обновился на Android 12 и One UI 4.0, кажется, ещё до Нового года.
Производительность и автономность
Как и Galaxy S20 FE, новый S21 FE строится на процессорах Qualcomm, версии на Exynos на нашем рынке нет. В данном случае это Snapdragon 888, как и в американо-китайской версии Galaxy S21. И как я уже говорил, это тот случай, когда лучше бы оставили Exynos, а ещё лучше — более слабый Snapdragon. Например, 865.
Snapdragon 888 — это адовая печь, с которой научились пока справляться только Realme, но знаете как? Правильно — урезанием частот. Впрочем, результаты бенчмарков у Galaxy S21 FE ещё меньше, а нагрев и тротлинг (сброс производительности при перегреве) — больше. Получается, что частоты у Galaxy S21 FE ещё сильнее порезаны, но должной оптимизации со стороны прошивки нет.
Сначала я взял смартфон, который до этого лежал где-то полчаса без дела, и запустил на нём AnTuTu Benchmark — и получил 724000 баллов (с копейками, но копейки тут роли не играют). Смартфон нагрелся, я подождал, когда он остынет, закрыл все программы, перезагрузил, и снова запустил — получилось уже 708000 баллов. После чего я положил смартфон на прохладный подоконник и снова подождал — теперь тест показал 752000 баллов. Ещё минут 10 на прохладном подоконнике — и вот уже 767000 баллов.
То есть, да, тротлинг — довольно частая проблема, но чтобы это вот так сильно проявлялось — такое бывает очень редко (хотя именно стандартный CPU Throttling test выдаёт не такие уж страшные результаты). И последний раз я помню подобное в тесте Asus Zenfone 8, который построен на том же Snapdragon 888, но при этом в более компактном корпусе. Определённо, 888-й — далеко не лучший выбор, и уж в FE-версии флагмана от Samsung можно было поставить что-то послабее.
Ну и, разумеется, большой автономности от такого смартфона ждать и не стоило, однако и тут есть вот какая странность: Galaxy S21 FE крутил игру примерно столько же, сколько книгу. Да, во время теста мы не играем все эти 10-15 часов, но графика там постоянно обрабатывается всё равно. Смартфон не засыпал и, судя по всему, даже не снижал частоту обновления экрана, т.е. тут всё честно.
Тест книги определённо должен был длиться намного больше. Поэтому его я решил повторить — ну мало ли, вдруг там обновление какое-то подсуетилось, или программа в фоне, или ещё что. Но нет — второй тест показал примерно такой же результат. Загадка.
С другой стороны, Realme GT с 5000 мАч не так уж далеко ушёл от Galaxy S21 FE, так что в целом можно считать, что с оптимизацией энергопотребления инженеры Samsung в этот раз справились.
Стоит также отметить, что Galaxy S21 FE поддерживает все те же "фишки" зарядки, что и Galaxy S21. То есть, быстрая беспроводная зарядка 15 Вт, быстрая проводная зарядка 25 Вт, обратная беспроводная зарядка (когда смартфон может заряжать гаджеты — например, наушники или часы).
Камера
Если не ударяться в детали, то блок основных камер у Samsung Galaxy S21 FE — примерно такой же, как и у S21, и снимают камеры примерно так же.
Если чуть подробнее,то основной широкоугольный модуль — идентичен модели S21, сверхширик — плюс/минус такой же, а вот телевик отличается. В “обычном” S21 в качестве телевика используется, по сути, обычный широкоугольный модуль, но очень высокого разрешения — 64 мегапикселя. Поэтому любая фотография с зумом на S21 использует только цифровой зум, но деталей при съёмке с зумом всё равно получается больше, чем при съёмке на обычный 12-мегапиксельный ширик.
У S21 FE есть настоящий оптический зум, но как всегда в таких случаях — модуль имеет относительно невысокое разрешение (8 мегапикселей) и слабую светосилу. Поэтому, опять же, как всегда в таких случаях и ещё с айфона пошло, при плохом освещении фотография с зумом делается на основной широкоугольный (и по совместительству — более светосильный) модуль с цифровым увеличением.
Короче, “те же яйца, только в профиль”. Разве что, ночью S21 делает кроп с 64-мегапиксельного модуля, а S21 FE — с 12-мегапиксельного. Днём фотография с зумом на S21 FE будет чуть детальнее (это “чуть” можно заметить если рассматривать снимки 1-к-1), а ночью в большинстве случаев результат с “обычного” S21 будет лучше. Но т.к. 99% снимков в обычной жизни делаются на обычный широкоугольный модуль и без всякого зума, то разницы практически нет.
По селфи-камере разница гораздо значительнее, но и там не всё так однозначно. Во-первых, снимки на неё почему-то более “плоские”, чем на S21, во-вторых, довольно часто даже в условиях отличного освещения (днём на улице) они получаются смазанными.
Ну а что касается видео, то тут S21 FE вообще не отличается от S21 кроме возможности съёмки в 8K/24. В маркетинговых целях эту возможность вырезали из S21 FE.
Видео смартфон снимает отлично, однако ночью автофокус часто “гуляет”. Не так чтобы сильно, но заметно. Хотя это ещё может быть связанно с электронной стабилизацией.
Конкуренты
|Samsung Galaxy S21 FE
|Asus Zenfone 8
|iPhone 13 Pro
|Операционная система
|Android 11 + One UI 3.1
|Android 11 + ZenUI 8
|iOS 14
|Экран
|6,4'', 1080x2400 пикс., 20:9, AMOLED, 120 Гц
|5,9'', 1080x2400 пикс., 20:9, AMOLED, 120 Гц
|6,1'', 1170x2532 пикс., 19,5:9, XDR OLED 120 Гц
|Процессор
|Qualcomm SM8350 Snapdragon 888, Cortex-X1 2,84 ГГц + 3x Cortex-A78 2,42 ГГц + 4x Cortex-A55 1,8 ГГц
|Qualcomm SM8350 Snapdragon 888, Cortex-X1 2,84 ГГц + 3x Cortex-A78 2,42 ГГц + 4x Cortex-A55 1,8 ГГц
|Apple A15 Bionic
|Графика
|Adreno 660
|Adreno 660
|Apple GPU
|Оперативная память
|6 Гбайт
|8 Гбайт
|6 Гбайт
|Накопитель
|128 Гбайт
|128 Гбайт
|128 Гбайт
|Связь
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac/6), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou
|5G, NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac/6e), Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, BeiDou
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac/6), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou
|Камеры
|Основная тройная: 12 Мп f/1,8 + 8 Мп (теле) f/2,0 + 12 Мп f/2,2 (сверхширик), качество видео: до 2160@60 FPS, фронтальная 10 Мп f/2,2
|Основная двойная: 64 Мп f/1,8 + 12 Мп f/2,2 (сверхширик), качество видео: до 4320@30 FPS, фронтальная 12 Мп f/2,5
|Основная тройная: 12 Мп f/1,5 + 12 Мп f/2,8 (теле) + 12 Мп f/1,8 (сверхширик), качество видео: до 2160@60 FPS, фронтальная 12 Мп f/2,2
|Аккумулятор
|4500 мАч
|4000 мАч
|3095 мАч
|Размеры
|155,7x74,5x7,9 мм
|148x68,5x8,9 мм
|146,7x71,5x7,7 мм
|Масса
|177 г
|169 г
|204 г
|Класс защиты
|IP68
|IP68
|IP68
|Цена
|60 тысяч рублей
|63 тысячи рублей
|100 тысяч рублей
Asus Zenfone 8
Вообще, если вам нужен производительный смартфон на Snapdragon 888, но при этом компактный, то лучше посмотреть в сторону Zenfone 8. С его 5,9’’ экраном с ним очень удобно, если вас не особо интересуют “лопаты”. Ещё и 3,5-мм разъём в наличии. Минусы: уж очень слабая автономность и отсутствует теле-объектив.
iPhone 13 Pro
А если Samsung Galaxy S21 FE вам показался слишком дорогим — вы всегда можете посмотреть цены на iPhone 13 Pro. За 6,1-дюймовый OLED-экран с частотой обновления 120 Гц и камеру флагманского уровня из трёх модулей вам придётся выложить 100 тысяч рублей. Да, за версию с 128 Гбайт памяти. Честно? iPhone в 2022 году имеет смысл брать только ради волшебного слова “экосистема”, которым вас обманывают маркетологи Apple уже несколько лет. Если что, у Google экосистема ничуть не хуже (и — прикол — iPhone даже в неё неплохо вписывается).
Итого
Samsung Galaxy S21 FE — определённо отличный смартфон и вообще один из лучших на рынке. Вот только… Его отличия от “обычного” Galaxy S21 минимальны, и даже цена примерно такая же. Если Galaxy S20 FE предлагал основную камеру как у старшей модели, а в остальном был проще и, соответственно, дешевле, а потому представлял собой идеальный вариант для тех, кому “качество Samsung, но подешевле”, то S21 FE — это просто дополнительная модель между S21 и S21+.
Ругать S21 FE не за что, ну кроме процессора, но и тут — это же просто американская версия S21.
Говоря простыми словами — смартфон-то хороший, но зачем его выпустили — не понятно. Опять же, обычный Galaxy S21 компактнее, а оперативной памяти там больше на 2 Гбайт. Не существенно, но за свои деньги хочется как можно больше, не так ли? Разве что, вам хотелось S21 именно на Snapdragon, но чтобы официальная гарантия в России действовала — тогда вот вам S21 FE. Других причин для покупки именно этой модели я не вижу.
А знаете, что самое интересное? Вот прямо сейчас, когда я пишу эти строки, в официальном интернет-магазине Samsung Galaxy S21 в конфигурации 8/256 Гбайт стоит 60 тысяч рублей — скидка 20 тысяч (так-то он по 80 тысяч продаётся). И ровно столько же стоит Galaxy S21 FE в конфигурации 6/128 Гбайт в том же самом магазине.
Ну и до кучи: Galaxy S20 FE 6/128 сейчас продаётся там же за 42 тысячи рублей.
Мне просто интересно — на что рассчитывают маркетологи Samsung в данной ситуации?
- Флагманская производительность
- Отличная камера
- Хороший экран
- Тротлинг
- Невнятное позиционирование относительно Galaxy S21