Хватит мечтать о крутых смартфонах 2021 года, они уже здесь — протестировали Samsung Galaxy S21
Так получилось, что предыдущий год прошел не только под эгидой борьбы с коронавирусом. В мобильной индустрии в головы дизайнеров на весь год прочно засела мысль: “А давайте-ка будем делать как Honor”. И именно с Honor V30 Pro началось массовое распространение нового дизайна камер.
Его можно было увидеть и у Samsung в прошлогодней линейке, и у OnePlus, и у подавляющего большинства производителей смартфонов из Поднебесной. Ну а что, довольно простое решение — накрыть все камеры одним темным стеклом и не особо думать дальше над расположением элементов под ним. Про то, что вся эта красота будет царапаться как не в себя, никто сразу не подумал. И не стоит защищать производителей. Те же стекла от Gorilla Glass до сих пор царапаются чуть ли не об воздух. Сапфировые стекла? Ха-ха.
И вот на этой грустной ноте из ниоткуда появляется Samsung и начинает показывать фокусы. Новый дизайн камер не хотите? И не такой, как у всех, а свой, особенный. Который даже сравнить не с чем. Разве что с какими-то моделями старых нокий. Очень нехарактерные изгибы и формы для массового продукта в 2021 году.
Кажется, мы постепенно возвращаемся в давно забытые времена, когда дизайн продуктов нельзя было разработать при помощи сочетаний клавиш Ctrl+C и Ctrl+V. В какой-то степени это оказывает оздоровительный эффект на индустрию в целом. Конечно, если и это не начнут нещадно копировать через пару месяцев.
Новое “железо”
Вместе с новыми флагманами в лице Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra, Samsung показала и Exynos 2100 — главный чип компании для актуального поколения топовых устройств. Если быть более точным, то чип успели показать незадолго до сегодняшней презентации — еще 12 января.
Самое интересное в чипе — его конструкция. Взамен той, что использовалась в Exynos 990 (2+2+4), Samsung решила поступить более актуальным образом (привет, Snapdragon 888). Теперь топовый чип от южнокорейского гиганта представляет из себя сочетание одного производительного ядра Arm Cortex-X1 c частотой 2,9 ГГц, трех ядер Cortex-A78 и четырех энергоэффективных ядер Cortex-A55. Да, аналогичная структура используется и в главном процессоре от Qualcomm.
В теории, это дает прирост производительности аж на 30 процентов, если сравнивать новый чип с не самым удачным Exynos 990. Но маркетинговые обещания все еще остаются маркетинговыми обещаниями. Производительность и “прожорливость” новинок мы проверим чуть позже, уже в полноценном обзоре устройств. А пока что радуемся тем фишкам, которые “привез” за собой новый процессор.
Например, теперь чип поддерживает камеры с разрешением до 200 Мп. Зачем? А потому что суровые инженеры из Samsung могут. Только вот ни в одном из представленных смартфонов таких сенсоров попросту нет. Ну да ладно, будем считать, что это задел на будущее. Из действительно полезных вещей можно отметить способность чипа обрабатывать информацию с четырех сенсоров камеры одновременно. Самое то для вычислительной фотографии.
Удобнее, чем предыдущее поколение?
Скорее да, чем нет. Я не любитель изогнутых экранов и предыдущее поколение как раз пыталось заигрывать с ним. Теперь экраны плоские, а визуальный и тактильный объем достигается благодаря плавным скосам на самом стекле. Рамки вокруг дисплея тоже немного изменились. Они одинакового размера и по бокам, и сверху. Изменилась и рамка, обрамляющая корпус. На ощупь выше всяких похвал — прямо как в Xperia 5 II. Из-за такой рамки по всему периметру, при использовании появляется приятное ощущение монолитности корпуса, так что за нее отдельный плюс в карму дизайнеров. И, да, это касается всех представленных смартфонов.
Без линейки не поймешь, есть ли отличия в размерах между поколениями. В руке S21 и S21+ лежат примерно так же, как и S20 со своим старшим братом. Заметную разницу я почувствовал с версией Ultra. Новое поколение ощущается более надежным. Знаю, странное описание, но та же задняя панель в S20 Ultra кажется порой “слегка” пластиковой и не такой прочной.
Отдельный плюс за новый дизайн камер Contour Cut. Казалось бы, мелочь. Но нет, серьезная вещь в то время, когда мы зачастую оцениваем смартфоны по возможностям их камер. Согласитесь, неприятно, когда над крутым сенсором в вашем смартфоне появляются царапины. И в сервис с таким не пойдешь, ведь глупо менять стекло из-за какой-то обидной царапины. А тем временем качество фотографий падает, царапин становится больше. И в Samsung, кажется, нашли способ решения проблемы, которую сами же и создали.
Сам модуль камер в своих размерах мало изменился (высота все-таки осталась прежней), зато изменилось расположение линз относительно плоскости корпуса. Почти как в Note 20, да. Теперь стекла вдавлены внутрь корпуса, что естественным путем защищает их поверхность от большей части внешних воздействий.
Главное устройство — Galaxy S21 Ultra
Настолько странный смартфон, что это уже не совсем представитель основной линейки. Скорее всего, что-то ближе к Note, но при одном условии. Для таких метаморфозов у вас должен быть стилус S Pen. И Galaxy S21 Ultra как раз поддерживает его. Даже немного странный чехол с выемкой под S Pen представили. Вот он, на фотографии ниже. Видите странное утолщение рамки слева? Именно в ней и хранится стилус.
В какой-то степени даже хорошо, что стилуса изначально нет в комплекте. Захотели сделать из своего смартфона эдакого представителя линейки Note? Купили один из двух вариантов S Pen: обычный или с поддержкой жестов в воздухе. Ну а если не найдете этому чуду техники полезного применения, можете запросто продать его.
А теперь о том, что может действительно стать аргументом при покупке. В “Ультре” почти в два раза увеличили площадь сканера отпечатков пальцев. И пока владельцы самсунгов будут разблокировать свои устройства с удобством и так, как душе угодно, владельцы всяких Sony с боковым сканером будут страдать. Скорость и точность разблокировки тут будут еще долго неподдельно впечатлять во время использования.
Опущу подробности того, как и какую оптику использует Samsung для передачи незабываемого и, конечно же, непременно иммерсивного пользовательского опыта, но вот поддержка съемки фотографий в 12-битном RAW — очень круто. Это вам не блоггеров с влоггерами радовать поддержкой 4К видео с 60 к/с на фронтальную камеру.
А что там с обычными “галактиками”?
Если коротко, то это все еще отличные флагманские устройства в наконец-то приятных корпусах и с тонной программных фишек, которые дает местная оболочка. Тут же и бесшовное подключение к устройствам Galaxy в рамках полноценной экосистемы, и быстрые дисплеи. Как устройства для старта приобщения к флагманам — отлично, вопросов нет. Но все это дают и предыдущие смартфоны компании. И стоит ли покупать их на старте, когда есть все еще актуальные Galaxy S20/S20+ и Galaxy S20 FE?
Допустим, вам, как и мне, пришелся по душе дизайн обычного S21. И вот вы уже готовы заказывать новый смартфон, ведь деньги для вас почти не проблема. А теперь ответьте для себя на один вопрос. Как часто вы носите смартфон в чехле? Если постоянно, берите S20/S20 FE. Никакой разницы в миллиметрах вы не заметите, сам корпус тоже не часто будете разглядывать. А программные фишки, те же быстрые и яркие дисплеи никуда не денутся от вас. Только достанутся по гораздо меньшей цене. Либо ждите полгода и покупайте летом, цена как раз должна немного упасть. Если, конечно, курс рубля не начнет нас неприятно удивлять.
Технические характеристики
|Samsung Galaxy S21
|Samsung Galaxy S21+
|Samsung Galaxy S21 Ultra
|Операционная система
|Android 11 + One UI 3.1
|Android 11 + One UI 3.1
|Android 11 + One UI 3.1
|Экран
|6,2", FHD+, Dynamic AMOLED 2X, 120 Гц, HDR10+
|6,7", FHD+, Dynamic AMOLED 2X, 120 Гц, HDR10+
|6,8", QHD+, Dynamic AMOLED 2X, 120 Гц, HDR10+
|Процессор
|Exynos 2100, 5 нм, 8 ядер (1 ядро 2,9 ГГц Cortex-X1 + 3 ядра 2,80 ГГц Cortex-A78 + 4 ядра 2.2 ГГц Cortex-A55
|Exynos 2100, 5 нм, 8 ядер (1 ядро 2,9 ГГц Cortex-X1 + 3 ядра 2,80 ГГц Cortex-A78 + 4 ядра 2.2 ГГц Cortex-A55
|Exynos 2100, 5 нм, 8 ядер (1 ядро 2,9 ГГц Cortex-X1 + 3 ядра 2,80 ГГц Cortex-A78 + 4 ядра 2.2 ГГц Cortex-A55
|Графика
|Mali-G78 MP14
|Mali-G78 MP14
|Mali-G78 MP14
|Память
|8+128/256 Гб
|8+128/256 Гб
|12+128/256/512 Гб, либо 16+512 Гб
|Связь
|Bluetooth 5.0, A2DP, LE, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO
|Bluetooth 5.0, A2DP, LE, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO
|Bluetooth 5.0, A2DP, LE, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO
|Камеры
|Тройная основная: 12 Mп, f/1.8, 26 мм, 1/1.76", Dual Pixel PDAF, OIS + 64 Mп, f/2.0, 28 мм, 1/1.76", PDAF, OIS + 12 Mп, f/2.2, 13 мм, 1/2.55, Super Steady video Фронтальная: 10 Mп, f/2.2, 26 мм, 1/3.24", Dual Pixel PDAF
|Тройная основная: 12 Mп, f/1.8, 26 мм, 1/1.76", Dual Pixel PDAF, OIS + 64 Mп, f/2.0, 28 мм, 1/1.76", PDAF, OIS + 12 Mп, f/2.2, 13 мм, 1/2.55, Super Steady video Фронтальная: 10 Mп, f/2.2, 26 мм, 1/3.24", Dual Pixel PDAF
|Четверная основная: 108 Mп (второе поколение), f/1.8, 26 мм, 1/1.33", PDAF, Laser AF, OIS + 10 Mп, f/4.9, 240 мм, 1/3.24", Dual pixel PDAF, OIS + 10 Mп, f/2.4, 70 мм, 1/3.24", Dual pixel PDAF, OIS + 12 Mп, f/2.2, 13 мм, 1/2.55", Dual pixel PDAF, Super Steady video Фронтальная: 40 Mп, f/2.2, 26 мм, 1/2.8", PDAF
|Аккумулятор
|4000 мАч
|4800 мАч
|5000 мАч
|Размеры
|71,2х151,7х7,9 мм
|75,6х161,5х7,8 мм
|75,6х165,1х8,9 мм
|Масса
|169 г
|200 г
|227 г
|Цена
|256 ГБ — 79 990 рублей; 128 ГБ — 74 990 рублей
|256 ГБ — 94 990 рублей; 128 ГБ — 89 990 рублей
|512 ГБ — 127 990 рублей; 256 ГБ — 114 990 рублей; 128 ГБ — 109 990 рублей