Хватит мечтать о крутых смартфонах 2021 года, они уже здесь — протестировали Samsung Galaxy S21

Кажется, мы постепенно возвращаемся в давно забытые времена, когда дизайн продуктов нельзя было разработать при помощи сочетаний клавиш Ctrl+C и Ctrl+V. В какой-то степени это оказывает оздоровительный эффект на индустрию в целом. Конечно, если и это не начнут нещадно копировать через пару месяцев.

Новое “железо”

Вместе с новыми флагманами в лице Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra, Samsung показала и Exynos 2100 — главный чип компании для актуального поколения топовых устройств. Если быть более точным, то чип успели показать незадолго до сегодняшней презентации — еще 12 января.

Самое интересное в чипе — его конструкция. Взамен той, что использовалась в Exynos 990 (2+2+4), Samsung решила поступить более актуальным образом (привет, Snapdragon 888). Теперь топовый чип от южнокорейского гиганта представляет из себя сочетание одного производительного ядра Arm Cortex-X1 c частотой 2,9 ГГц, трех ядер Cortex-A78 и четырех энергоэффективных ядер Cortex-A55. Да, аналогичная структура используется и в главном процессоре от Qualcomm.

В теории, это дает прирост производительности аж на 30 процентов, если сравнивать новый чип с не самым удачным Exynos 990. Но маркетинговые обещания все еще остаются маркетинговыми обещаниями. Производительность и “прожорливость” новинок мы проверим чуть позже, уже в полноценном обзоре устройств. А пока что радуемся тем фишкам, которые “привез” за собой новый процессор.

Например, теперь чип поддерживает камеры с разрешением до 200 Мп. Зачем? А потому что суровые инженеры из Samsung могут. Только вот ни в одном из представленных смартфонов таких сенсоров попросту нет. Ну да ладно, будем считать, что это задел на будущее. Из действительно полезных вещей можно отметить способность чипа обрабатывать информацию с четырех сенсоров камеры одновременно. Самое то для вычислительной фотографии.

Удобнее, чем предыдущее поколение?