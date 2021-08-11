Samsung исполнил ваши хотелки: смартфоны на Snapragon 888 и часы с оплатой по NFC. Уже бежите покупать?Взамен пришлось пожертвовать выходом Galaxy Note S21 и S21 FE
Смартфоны Galaxy Z Flip
Самые яркие новинки — это, разумеется, смартфоны. Причём, Samsung напирает на то, что рынок складных смартфонов растёт (это правда) и дальше будет расти в геометрической прогрессии (а вот тут уже я бы не был так уверен, но посмотрим).
|Samsung Galaxy Z Fold 3
|Экран, внешний
|6,2'', 832х2268 пикс., AMOLED, 120 Гц
|Экран, внутренний
|7,6'', 2208х1768 пикс., AMOLED, гибкий, 120 Гц
|Основная камера
|12 Мп f/1,8 + 12 Мп f/2,2 (ультраширик) + 12 Мп f/2,4 (теле)
|Селфи-камера
|10 Мп f/2,2 + 4 Мп f/1,8 (подэкранная)
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 888
|ОЗУ
|12 Гбайт LPDDR5
|Накопитель
|256/512 Гбайт (UFS 3.1)
|Аккумулятор
|4400 мАч
|Габариты, раскрытый
|158,2x128,1x6,4 мм
|Габариты, сложенный
|158,2x67,1x16,0–14,4 мм
|Масса
|271 г
|Класс защиты
|IPX8, экран — Gorilla Glass Victus (спереди и сзади), усиленный алюминий (рамка/шарнир)
|Цена
|160/170 тысяч рублей (256/512 Гбайт)
Что ж, для Samsung это дело чести, ведь они были одними из первых, кто произвёл смартфон с гибким экраном. Формально самыми первыми были не они, а Royole FlexPai, однако могу поспорить, что большинство читателей про такой смартфон и слыхом не слыхивали, поэтому говорить о каком-то влиянии первопроходцев на рынок не приходится (это как с теми же TWS-наушниками — Apple были не первыми, но очевидно, что бум начался именно с AirPods).
Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3, как уверяет компания, это самые прочные смартфоны со складным экраном. Проверять на демо-стенде я это, разумеется, не стал, однако внушает доверие, что теперь в смартфонах есть защита от воды по стандарту IPX8. Фактически, это как IP68, но без защиты от пыли.
Также, и Z Fold 3 и Z Flip 3 оборудованы экранами с частотой обновления 120 Гц. Причём, в случае Z Fold 3 это касается обоих экранов — и внешнего, 6,2’’ с разрешением 832х2268 пикс., и гибкого внутреннего — 7,6’’ с разрешением 2208x1768 пикс.
И да, не обращайте внимания на небольшую разницу в диагонали — по факту размеры экранов сильно различаются, и внутренний воспринимается почти как планшет.
|Samsung Galaxy Z Flip 3
|Экран
|6,7'', 1080x2640 пикс., AMOLED, гибкий, 120 Гц, 22:9
|Основная камера
|12 Мп f/1,8 + 12 Мп f/2,2 (ультраширик)
|Селфи-камера
|10 Мп f/2,4
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 888
|ОЗУ
|8 Гбайт LPDDR5
|Накопитель
|128/256 Гбайт
|Аккумулятор
|3300 мАч
|Габариты, раскрытый
|166х72,2х6,9 мм
|Габариты, сложенный
|86,4х72,2х17,1–15,9 мм
|Масса
|183 г
|Класс защиты
|IPX8, экран — Gorilla Glass Victus, усиленный алюминий
|Цена
|90/95 тысяч рублей (128/256 Гбайт)
У Galaxy Z Flip 3 внешний экран маленький, 1,9’’ с разрешением 512х260 пикс., и частотой обновления 60 Гц. Если у Z Fold 3 внешний экран полноценный (т.е. с ним Z Fold 3 — как обычный смартфон на Android, только толстый), то у Z Flip 3 на внешнем экране отображаются лишь часы, уведомления и превью камеры.
В этом, кстати, есть большое преимущество Z Flip 3 — в сложенном состоянии селфи можно делать на основную камеру, качество которой намного выше, чем у, собственно, селфи-камеры.
Смущает только, что Z Flip 3 по-разному относится к чёрному вырезу у селфи-камеры в зависимости от ориентации. В портретной вырез есть, а в ландшафтной там чёрная полоса. Как-то, на мой взгляд, странновато смотрится. Но, думаю, это сделали для просмотра видео и игр — чтобы ничего не загораживало контент.
У Galaxy Z Fold 3 селфи-камеры аж две, одна снаружи, а другая — внутри, причём, под экраном. Да, таким образом Samsung также становится одной из первых компаний (не первой, а одной из) с коммерческим смартфоном с подэкранной камерой. Только вот… По крайней мере, первые впечатления таковы, что лучше бы они этого не делали.
Прежде всего, качество съёмки на такую камеру будет невысоким. Мне не разрешили забрать с собой снимки с камеры (любой), мол, сейчас это инженерные образцы и в реальных коммерческих устройствах качество будет лучше. Хорошо, пусть так, но всё равно — даже по спецификациям видно, что внешняя селфи-камера у Z Fold 3 будет качественнее, чем внутренняя. Да, разрешение — не самое главное, но давно вы видели приличную камеру с разрешением 4 мегапикселя? Где-то от 10-12 Мп уже можно говорить “разрешение не главное”, если со светосилой и оптикой всё в порядке, но не 4 Мп (в разрешении 4K формата 16:9 аж 8,3 млн пикселей, на минуточку). А тут, кстати, и с оптикой не очень в порядке, ведь камера должна “смотреть” и сквозь активный экран, и сквозь пластиковую плёнку.
И в том месте, где камера, пиксели экрана имеют заметно меньший размер — и это, увы, чересчур заметно, будто там решётка, которая ещё и светится. Мне даже кажется, что будь на месте этой селфи-камеры привычный чёрный вырез — и он привлекал бы меньше внимания, чем все эти странные оттенки и переливы.
Чтобы сразу закончить с недостатками, хочу сразу отметить ещё один — оба смартфона построены на базе Snapdragon 888. И да, впервые в истории (за долгое время) Samsung поставляет смартфон на Snapdragon 888 в Европу! Но, как и с камерой, я не уверен, стоило ли оно того.
Возможно, компании просто надоело, что их постоянно ругают за Exynos — мол, процессор так себе, и лучше найти модель на Snapdragon. Что ж, на примере S10, S20 и S21 это имело смысл. Но те смартфоны на Snapdragon 888, что я тестировал (Asus Zenfone 8 и Realme GT) показали себя не лучшим образом в плане троттлинга и нагрева. И ладно троттлинг, но нагрев может стать реальной проблемой не только для комфорта пользователя, но и для конструкции смартфона. Остаётся надеяться, что Samsung порезали частоты процессора, потому что, будем честны, современные топовые мобильные CPU значительно превосходят потребности даже самых взыскательных пользователей.
А вот заметный изгиб на экранах я бы недостатком не считал. Мне приходилось искать правильные ракурсы, чтобы на фотографии этот изгиб был заметен. Вживую его тоже часто видно, но… Знаете, он как-то не бросается в глаза (в отличие от подэкранной камеры на Z Fold 3).
Дополнительно к Galaxy Z Fold 3 будет продаваться стилус S-Pen Fold Edition — особый стилус, разработанный специально для этой модели (его будут давать бесплатно за предзаказ). Стилус в целом приятный и во многом похож на тот, что был у Galaxy Note, но отдельного крепления на смартфоне для него нет. Плюс, S-Pen работает только с внутренним экраном, а с внешним — нет. Пожалуй, я бы это тоже в минусы записал.
Кстати, вы наверняка уже слышали, что Samsung решила прикрыть серию Galaxy Note, и с учётом ставок на Galaxy Fold это выглядит вполне логичным. Galaxy Note изначально были фаблетами — смартфонами с самым большим экраном на рынке (смешно вспомнить — у первого Galaxy Note экран был с диагональю 5,5’’ при соотношении сторон 16:9). Однако мода в мобилостроении развивалась так, что сегодня любой смартфон имеет внушительный экран, причём во весь корпус. В итоге, Galaxy Note превратилась в серию “смартфонов со стилусом”, что как-то уже не сильно выделяло её на фоне других, и возникал логичный вопрос: так почему бы не сделать поддержку S-Pen и в серии Galaxy S, раз там экран всё равно такой же по размеру?
Зато Galaxy Z Fold — это прямой наследник Galaxy Note. Здесь тоже большой экран, но уже не за счёт размеров самого смартфона, а за счёт относительно новой технологии гибких экранов.
Последний важный вопрос — поддержка SIM-карт. Не говорю про MicroSD, т.к. ни Fold, ни Flip карты памяти не поддерживают.
У Galaxy Z Fold 3 можно ставить две nano-SIM, а также настраивать до пяти e-SIM. Правда, одновременно можно использовать максимум только две симки, и только одну e-SIM.
Поясню: две физические SIM — можно. Физическая SIM + e-SIM — можно. Две e-SIM — нельзя.
Часы
Как пользователя Galaxy Watch3 (сам покупал, если что), меня также заинтересовало обновление линейки часов. Теперь модели две: Galaxy Watch4 и Galaxy Watch4 Classic и обе модели воспринимаются как-то легче и эргономичнее, чем Watch3. На самом деле по внешности и цене “обычные” Galaxy Watch4 — это преемник Galaxy Watch Active — тут нет безеля (“крутилки” вокруг дисплея), и поверхность часов плоская, что делает эти часы ещё более компактными. Тогда как Galaxy Watch4 Classic — это развитие Galaxy Watch3.
Главное, впрочем, то, что Samsung решила отказаться от операционной системы Tizen (наконец-то!) и сделала новую ОС в сотрудничестве с Google. Грубо говоря, можно считать, что Galaxy Watch4 работают на современной версии Android Wear OS с интерфейсом One UI, адаптированным под часы.
Следствия из такого обновления аж два. Во-первых, теперь помимо Samsung Pay (который нехорошие люди пытаются заблокировать в России в ближайшее время) можно будет расплачиваться и через Google Pay.
Во-вторых, чисто теоретически поддержка со стороны разработчиков будет лучше. И кто знает, может на Galaxy Watch4 можно будет в приходящих сообщениях видеть фотографию не только в Whats App, но и в Telegram. Во всяком случае, лично я на это очень надеюсь.
В остальном часы стали мощнее, разрешение экрана — выше, а датчики ЭКГ и артериального давления остались (но будут работать только если у вас смартфон Samsung, тогда как сами часы можно подключать хоть к чему угодно). Более того, технически часы поддерживают eSIM, но в Samsung мне сказали, что в России это будет работать не сразу (именно в часах).
При этом, даже Galaxy Watch4 Classic ощущаются меньше, чем Watch3. На фото в статье только маленькая версия, 42 мм, но 46 мм я тоже попробовал (просто на фото не попало) и сравнил со своими часами.
Стартовая цена на Galaxy Watch4 — 20 тысяч рублей, это за версию 40 мм. Вариант побольше, 44 мм, будет стоит 22,5 тысяч рублей, что тоже неплохо.
А вот Galaxy Watch4 Classic будут стоить как Watch3 — 30 тысяч за самую большую версию, 46 мм, и 27,5 тысяч за 42 мм. На самом деле, отличия тут не только в наличии безеля, но и в аккумуляторе: Classic будут держать заряд дольше. В общем, получается непростой выбор между компактностью и автономностью.
|Galaxy Watch4
|Galaxy Watch4 Classic
|Экран, маленькая версия
|40 мм: 1,19", 396x396 пикс. AMOLED, Full Color Always On Display, 330 ppi
|42 мм: 1,19", 396x396 пикс. AMOLED, Full Color Always ON Display, 330 ppi
|Экран, большая версия
|44 мм: 1,36", 450x450 пикс. AMOLED, Full Color Always On Display, 330 ppi
|46 мм: 1.36", 450x450 пикс. AMOLED, Full Color Always On Display, 330 ppi
|Процессор
|Exynos W920 2 ядра х 1.18 ГГц (5-нм процессор)
|Exynos W920 2 ядра х 1.18 ГГц (5-нм процессор)
|Память
|1,5 Гбайт ОЗУ/16 Гбайт накопитель
|1,5 Гбайт ОЗУ/16 Гбайт накопитель
|Аккумулятор
|247 мАч
|361мАч
|ОС
|Wear OS + One UI Watch 3
|Wear OS + One UI Watch 3
|Датчики
|Датчик БИА, геомагнитный датчик (компас), PPG датчик (фотоплетизмографии), электрокардиография (ЭКГ), акселерометр (до 32 г), гироскоп, барометр, датчик освещённости
|Датчик БИА, геомагнитный датчик (компас), PPG датчик (фотоплетизмографии), электрокардиография (ЭКГ), акселерометр (до 32 г), гироскоп, барометр, датчик освещённости
|Связь
|Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4 ГГц и 5 ГГц
|Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4 ГГц и 5 ГГц
|Защита
|5ATM + IP68 / MIL-STD-810G
|5ATM + IP68 / MIL-STD-810G
|Другое
|Микрофон и динамик, Samsung Pay, Google Pay
|Микрофон и динамик, Samsung Pay, Google Pay
|Габариты и масса, маленькие:
|40 мм: 40,4 x 39,3 x 9,8 мм, 25,9г
|42 мм: 41,5x41,5x11,2 мм, 46,5г
|Габариты и масса, большие:
|44 мм: 44,4 x 43,3 x 9,8 мм, 30,3г
|46 мм: 45,5x45,5x11 мм, 52г
|Цена
|20/22,5 тысяч рублей (40/44 мм)
|27,5/30 тысяч рублей (42/46 мм)
Ну и, конечно же, описание часов было бы не полным, если б я не упомянул новый процессор Exynos W920, выполненный по техпроцессу 5 нм. С технологической точки зрения это очень круто и вообще впервые (в часах), но для конечного пользователя разницы особо нет. Разве что есть надежда на значительно улучшенную автономность, по крайней мере, у Watch4 Classic — там аккумулятор имеет ёмкость на 21 мАч больше, чем у предыдущего поколения, Watch3, а меньший техпроцесс теоретически снижает энергопотребление.
Наушники
Samsung Galaxy Buds2 — это новые TWS-наушники в линейке Galaxy Buds, они компактнее, чем предыдущие модели (ещё меньше были только Galaxy Buds Live), при этом сохранена форма и размер зарядного кейса.
Впрочем, по Galaxy Buds2 я скоро напишу подробный обзор, т.к. уже несколько дней тестирую их. Если кратко, то обновления там больше касаются программной части, плюс теперь есть поддержка Bluetooth 5.2 (даже в Galaxy Buds Pro только Bluetooth 5.0).