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Samsung исполнил ваши хотелки: смартфоны на Snapragon 888 и часы с оплатой по NFC. Уже бежите покупать?

Взамен пришлось пожертвовать выходом Galaxy Note S21 и S21 FE
На днях российский офис Samsung показал их ближайшие новинки накануне дня официальной презентации. Мне удалось покрутить в руках два новых гибких смартфона, пополнение линейки смарт-часов, и следующую версия TWS-наушников. Сразу скажу, впечатления были не только положительные, но и порадоваться действительно есть чему.
Samsung исполнил ваши хотелки: смартфоны на Snapragon 888 и часы с оплатой по NFC. Уже бежите покупать?

Смартфоны Galaxy Z Flip

Самые яркие новинки — это, разумеется, смартфоны. Причём, Samsung напирает на то, что рынок складных смартфонов растёт (это правда) и дальше будет расти в геометрической прогрессии (а вот тут уже я бы не был так уверен, но посмотрим).

Samsung Galaxy Z Fold 3
Экран, внешний6,2'', 832х2268 пикс., AMOLED, 120 Гц
Экран, внутренний7,6'', 2208х1768 пикс., AMOLED, гибкий, 120 Гц
Основная камера12 Мп f/1,8 + 12 Мп f/2,2 (ультраширик) + 12 Мп f/2,4 (теле)
Селфи-камера10 Мп f/2,2 + 4 Мп f/1,8 (подэкранная)
ПроцессорQualcomm Snapdragon 888
ОЗУ12 Гбайт LPDDR5
Накопитель256/512 Гбайт (UFS 3.1)
Аккумулятор4400 мАч
Габариты, раскрытый158,2x128,1x6,4 мм
Габариты, сложенный158,2x67,1x16,0–14,4 мм
Масса271 г
Класс защитыIPX8, экран — Gorilla Glass Victus (спереди и сзади), усиленный алюминий (рамка/шарнир)
Цена160/170 тысяч рублей (256/512 Гбайт)

Что ж, для Samsung это дело чести, ведь они были одними из первых, кто произвёл смартфон с гибким экраном. Формально самыми первыми были не они, а Royole FlexPai, однако могу поспорить, что большинство читателей про такой смартфон и слыхом не слыхивали, поэтому говорить о каком-то влиянии первопроходцев на рынок не приходится (это как с теми же TWS-наушниками — Apple были не первыми, но очевидно, что бум начался именно с AirPods).

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Samsung Galaxy Z Fold 3 в закрытом состоянии

Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3, как уверяет компания, это самые прочные смартфоны со складным экраном. Проверять на демо-стенде я это, разумеется, не стал, однако внушает доверие, что теперь в смартфонах есть защита от воды по стандарту IPX8. Фактически, это как IP68, но без защиты от пыли.

Samsung Galaxy Z Fold 3, настройки экрана

Samsung Galaxy Z Fold 3, настройки экрана

Также, и Z Fold 3 и Z Flip 3 оборудованы экранами с частотой обновления 120 Гц. Причём, в случае Z Fold 3 это касается обоих экранов — и внешнего, 6,2’’ с разрешением 832х2268 пикс., и гибкого внутреннего — 7,6’’ с разрешением 2208x1768 пикс.

Samsung Galaxy Z Fold 3

Samsung Galaxy Z Fold 3

И да, не обращайте внимания на небольшую разницу в диагонали — по факту размеры экранов сильно различаются, и внутренний воспринимается почти как планшет.

Samsung Galaxy Z Flip 3
Экран6,7'', 1080x2640 пикс., AMOLED, гибкий, 120 Гц, 22:9
Основная камера12 Мп f/1,8 + 12 Мп f/2,2 (ультраширик)
Селфи-камера10 Мп f/2,4
ПроцессорQualcomm Snapdragon 888
ОЗУ8 Гбайт LPDDR5
Накопитель128/256 Гбайт
Аккумулятор3300 мАч
Габариты, раскрытый166х72,2х6,9 мм
Габариты, сложенный86,4х72,2х17,1–15,9 мм
Масса183 г
Класс защитыIPX8, экран — Gorilla Glass Victus, усиленный алюминий
Цена90/95 тысяч рублей (128/256 Гбайт)

У Galaxy Z Flip 3 внешний экран маленький, 1,9’’ с разрешением 512х260 пикс., и частотой обновления 60 Гц. Если у Z Fold 3 внешний экран полноценный (т.е. с ним Z Fold 3 — как обычный смартфон на Android, только толстый), то у Z Flip 3 на внешнем экране отображаются лишь часы, уведомления и превью камеры.

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Samsung Galaxy Z Flip 3 в закрытом состоянии, в режиме съёмки селфи

В этом, кстати, есть большое преимущество Z Flip 3 — в сложенном состоянии селфи можно делать на основную камеру, качество которой намного выше, чем у, собственно, селфи-камеры.

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Samsung Galaxy Z Flip 3 в портретной ориентации, вырез селфи-камеры виден

Смущает только, что Z Flip 3 по-разному относится к чёрному вырезу у селфи-камеры в зависимости от ориентации. В портретной вырез есть, а в ландшафтной там чёрная полоса. Как-то, на мой взгляд, странновато смотрится. Но, думаю, это сделали для просмотра видео и игр — чтобы ничего не загораживало контент.

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Samsung Galaxy Z Fold 3, виден вырез внешней селфи-камеры

У Galaxy Z Fold 3 селфи-камеры аж две, одна снаружи, а другая — внутри, причём, под экраном. Да, таким образом Samsung также становится одной из первых компаний (не первой, а одной из) с коммерческим смартфоном с подэкранной камерой. Только вот… По крайней мере, первые впечатления таковы, что лучше бы они этого не делали.

Прежде всего, качество съёмки на такую камеру будет невысоким. Мне не разрешили забрать с собой снимки с камеры (любой), мол, сейчас это инженерные образцы и в реальных коммерческих устройствах качество будет лучше. Хорошо, пусть так, но всё равно — даже по спецификациям видно, что внешняя селфи-камера у Z Fold 3 будет качественнее, чем внутренняя. Да, разрешение — не самое главное, но давно вы видели приличную камеру с разрешением 4 мегапикселя? Где-то от 10-12 Мп уже можно говорить “разрешение не главное”, если со светосилой и оптикой всё в порядке, но не 4 Мп (в разрешении 4K формата 16:9 аж 8,3 млн пикселей, на минуточку). А тут, кстати, и с оптикой не очень в порядке, ведь камера должна “смотреть” и сквозь активный экран, и сквозь пластиковую плёнку.

Samsung Galaxy Z Fold 3: легко заметить, где находится подэкранная селфи-камера

Samsung Galaxy Z Fold 3: легко заметить, где находится подэкранная селфи-камера

И в том месте, где камера, пиксели экрана имеют заметно меньший размер — и это, увы, чересчур заметно, будто там решётка, которая ещё и светится. Мне даже кажется, что будь на месте этой селфи-камеры привычный чёрный вырез — и он привлекал бы меньше внимания, чем все эти странные оттенки и переливы.

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Samsung Galaxy Z Flip 3 в сложенном состоянии

Чтобы сразу закончить с недостатками, хочу сразу отметить ещё один — оба смартфона построены на базе Snapdragon 888. И да, впервые в истории (за долгое время) Samsung поставляет смартфон на Snapdragon 888 в Европу! Но, как и с камерой, я не уверен, стоило ли оно того.

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Сравнение габаритов: снизу — Samsung Galaxy Z Flip 3, сверху — Samsung Galaxy Z Fold 3 в раскрытом состоянии

Возможно, компании просто надоело, что их постоянно ругают за Exynos — мол, процессор так себе, и лучше найти модель на Snapdragon. Что ж, на примере S10, S20 и S21 это имело смысл. Но те смартфоны на Snapdragon 888, что я тестировал (Asus Zenfone 8 и Realme GT) показали себя не лучшим образом в плане троттлинга и нагрева. И ладно троттлинг, но нагрев может стать реальной проблемой не только для комфорта пользователя, но и для конструкции смартфона. Остаётся надеяться, что Samsung порезали частоты процессора, потому что, будем честны, современные топовые мобильные CPU значительно превосходят потребности даже самых взыскательных пользователей.

Samsung Galaxy Z Fold 3

Samsung Galaxy Z Fold 3

А вот заметный изгиб на экранах я бы недостатком не считал. Мне приходилось искать правильные ракурсы, чтобы на фотографии этот изгиб был заметен. Вживую его тоже часто видно, но… Знаете, он как-то не бросается в глаза (в отличие от подэкранной камеры на Z Fold 3).

Samsung Galaxy Z Flip 3

Samsung Galaxy Z Flip 3

Дополнительно к Galaxy Z Fold 3 будет продаваться стилус S-Pen Fold Edition — особый стилус, разработанный специально для этой модели (его будут давать бесплатно за предзаказ). Стилус в целом приятный и во многом похож на тот, что был у Galaxy Note, но отдельного крепления на смартфоне для него нет. Плюс, S-Pen работает только с внутренним экраном, а с внешним — нет. Пожалуй, я бы это тоже в минусы записал.

Специальный стилус S-Pen к смартфону Samsung Galaxy Z Fold 3

Специальный стилус S-Pen к смартфону Samsung Galaxy Z Fold 3

Кстати, вы наверняка уже слышали, что Samsung решила прикрыть серию Galaxy Note, и с учётом ставок на Galaxy Fold это выглядит вполне логичным. Galaxy Note изначально были фаблетами — смартфонами с самым большим экраном на рынке (смешно вспомнить — у первого Galaxy Note экран был с диагональю 5,5’’ при соотношении сторон 16:9). Однако мода в мобилостроении развивалась так, что сегодня любой смартфон имеет внушительный экран, причём во весь корпус. В итоге, Galaxy Note превратилась в серию “смартфонов со стилусом”, что как-то уже не сильно выделяло её на фоне других, и возникал логичный вопрос: так почему бы не сделать поддержку S-Pen и в серии Galaxy S, раз там экран всё равно такой же по размеру?

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Рукописный ввод в Заметках Samsung Galaxy Z Fold 3 с помощью S-Pen

Зато Galaxy Z Fold — это прямой наследник Galaxy Note. Здесь тоже большой экран, но уже не за счёт размеров самого смартфона, а за счёт относительно новой технологии гибких экранов.

Слот для симок у Samsung Galaxy Z Fold 3 поддерживает установку двух nano-SIM с обеих сторон

Слот для симок у Samsung Galaxy Z Fold 3 поддерживает установку двух nano-SIM с обеих сторон

Последний важный вопрос — поддержка SIM-карт. Не говорю про MicroSD, т.к. ни Fold, ни Flip карты памяти не поддерживают.

Диспетчер SIM-карт в Samsung Galaxy Z Fold 3 (слева) и Samsung Galaxy Z Flip 3 (справа)

Диспетчер SIM-карт в Samsung Galaxy Z Fold 3 (слева) и Samsung Galaxy Z Flip 3 (справа)

У Galaxy Z Fold 3 можно ставить две nano-SIM, а также настраивать до пяти e-SIM. Правда, одновременно можно использовать максимум только две симки, и только одну e-SIM.

Поясню: две физические SIM — можно. Физическая SIM + e-SIM — можно. Две e-SIM — нельзя.

Часы

Слева — Samsung Galaxy Watch4 Classic 42мм, справа — Samsung Galaxy Watch4 44мм

Слева — Samsung Galaxy Watch4 Classic 42мм, справа — Samsung Galaxy Watch4 44мм

Как пользователя Galaxy Watch3 (сам покупал, если что), меня также заинтересовало обновление линейки часов. Теперь модели две: Galaxy Watch4 и Galaxy Watch4 Classic и обе модели воспринимаются как-то легче и эргономичнее, чем Watch3. На самом деле по внешности и цене “обычные” Galaxy Watch4 — это преемник Galaxy Watch Active — тут нет безеля (“крутилки” вокруг дисплея), и поверхность часов плоская, что делает эти часы ещё более компактными. Тогда как Galaxy Watch4 Classic — это развитие Galaxy Watch3.

Слева-направо: Samsung Galaxy Watch4 44мм, Samsung Galaxy Watch4 Classic 42мм, Samsung Galaxy Watch3 46мм

Слева-направо: Samsung Galaxy Watch4 44мм, Samsung Galaxy Watch4 Classic 42мм, Samsung Galaxy Watch3 46мм

Главное, впрочем, то, что Samsung решила отказаться от операционной системы Tizen (наконец-то!) и сделала новую ОС в сотрудничестве с Google. Грубо говоря, можно считать, что Galaxy Watch4 работают на современной версии Android Wear OS с интерфейсом One UI, адаптированным под часы.

Обратите внимание на "Службы Google Play". Слева — Samsung Galaxy Watch4 Classic 42мм, справа — Samsung Galaxy Watch4 44мм

Обратите внимание на "Службы Google Play". Слева — Samsung Galaxy Watch4 Classic 42мм, справа — Samsung Galaxy Watch4 44мм

Следствия из такого обновления аж два. Во-первых, теперь помимо Samsung Pay (который нехорошие люди пытаются заблокировать в России в ближайшее время) можно будет расплачиваться и через Google Pay.

Во-вторых, чисто теоретически поддержка со стороны разработчиков будет лучше. И кто знает, может на Galaxy Watch4 можно будет в приходящих сообщениях видеть фотографию не только в Whats App, но и в Telegram. Во всяком случае, лично я на это очень надеюсь.

В остальном часы стали мощнее, разрешение экрана — выше, а датчики ЭКГ и артериального давления остались (но будут работать только если у вас смартфон Samsung, тогда как сами часы можно подключать хоть к чему угодно). Более того, технически часы поддерживают eSIM, но в Samsung мне сказали, что в России это будет работать не сразу (именно в часах).

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Samsung Galaxy Watch4 44мм

При этом, даже Galaxy Watch4 Classic ощущаются меньше, чем Watch3. На фото в статье только маленькая версия, 42 мм, но 46 мм я тоже попробовал (просто на фото не попало) и сравнил со своими часами.

Стартовая цена на Galaxy Watch4 — 20 тысяч рублей, это за версию 40 мм. Вариант побольше, 44 мм, будет стоит 22,5 тысяч рублей, что тоже неплохо.

А вот Galaxy Watch4 Classic будут стоить как Watch3 — 30 тысяч за самую большую версию, 46 мм, и 27,5 тысяч за 42 мм. На самом деле, отличия тут не только в наличии безеля, но и в аккумуляторе: Classic будут держать заряд дольше. В общем, получается непростой выбор между компактностью и автономностью.

Galaxy Watch4Galaxy Watch4 Classic
Экран, маленькая версия40 мм: 1,19", 396x396 пикс. AMOLED, Full Color Always On Display, 330 ppi42 мм: 1,19", 396x396 пикс. AMOLED, Full Color Always ON Display, 330 ppi
Экран, большая версия44 мм: 1,36", 450x450 пикс. AMOLED, Full Color Always On Display, 330 ppi46 мм: 1.36", 450x450 пикс. AMOLED, Full Color Always On Display, 330 ppi
ПроцессорExynos W920 2 ядра х 1.18 ГГц (5-нм процессор)Exynos W920 2 ядра х 1.18 ГГц (5-нм процессор)
Память1,5 Гбайт ОЗУ/16 Гбайт накопитель1,5 Гбайт ОЗУ/16 Гбайт накопитель
Аккумулятор247 мАч361мАч
ОСWear OS + One UI Watch 3Wear OS + One UI Watch 3
ДатчикиДатчик БИА, геомагнитный датчик (компас), PPG датчик (фотоплетизмографии), электрокардиография (ЭКГ), акселерометр (до 32 г), гироскоп, барометр, датчик освещённостиДатчик БИА, геомагнитный датчик (компас), PPG датчик (фотоплетизмографии), электрокардиография (ЭКГ), акселерометр (до 32 г), гироскоп, барометр, датчик освещённости
СвязьBluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4 ГГц и 5 ГГцBluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4 ГГц и 5 ГГц
Защита5ATM + IP68 / MIL-STD-810G5ATM + IP68 / MIL-STD-810G
ДругоеМикрофон и динамик, Samsung Pay, Google PayМикрофон и динамик, Samsung Pay, Google Pay
Габариты и масса, маленькие:40 мм: 40,4 x 39,3 x 9,8 мм, 25,9г42 мм: 41,5x41,5x11,2 мм, 46,5г
Габариты и масса, большие:44 мм: 44,4 x 43,3 x 9,8 мм, 30,3г46 мм: 45,5x45,5x11 мм, 52г
Цена20/22,5 тысяч рублей (40/44 мм)27,5/30 тысяч рублей (42/46 мм)

Ну и, конечно же, описание часов было бы не полным, если б я не упомянул новый процессор Exynos W920, выполненный по техпроцессу 5 нм. С технологической точки зрения это очень круто и вообще впервые (в часах), но для конечного пользователя разницы особо нет. Разве что есть надежда на значительно улучшенную автономность, по крайней мере, у Watch4 Classic — там аккумулятор имеет ёмкость на 21 мАч больше, чем у предыдущего поколения, Watch3, а меньший техпроцесс теоретически снижает энергопотребление.

Наушники

Samsung Galaxy Buds2 — это новые TWS-наушники в линейке Galaxy Buds, они компактнее, чем предыдущие модели (ещё меньше были только Galaxy Buds Live), при этом сохранена форма и размер зарядного кейса.

Samsung Galaxy Buds2 в белом и оливковом цвете

Samsung Galaxy Buds2 в белом и оливковом цвете

Впрочем, по Galaxy Buds2 я скоро напишу подробный обзор, т.к. уже несколько дней тестирую их. Если кратко, то обновления там больше касаются программной части, плюс теперь есть поддержка Bluetooth 5.2 (даже в Galaxy Buds Pro только Bluetooth 5.0).