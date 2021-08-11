Samsung исполнил ваши хотелки: смартфоны на Snapragon 888 и часы с оплатой по NFC. Уже бежите покупать?

У Galaxy Z Fold 3 селфи-камеры аж две, одна снаружи, а другая — внутри, причём, под экраном. Да, таким образом Samsung также становится одной из первых компаний (не первой, а одной из) с коммерческим смартфоном с подэкранной камерой. Только вот… По крайней мере, первые впечатления таковы, что лучше бы они этого не делали.

Прежде всего, качество съёмки на такую камеру будет невысоким. Мне не разрешили забрать с собой снимки с камеры (любой), мол, сейчас это инженерные образцы и в реальных коммерческих устройствах качество будет лучше. Хорошо, пусть так, но всё равно — даже по спецификациям видно, что внешняя селфи-камера у Z Fold 3 будет качественнее, чем внутренняя. Да, разрешение — не самое главное, но давно вы видели приличную камеру с разрешением 4 мегапикселя? Где-то от 10-12 Мп уже можно говорить “разрешение не главное”, если со светосилой и оптикой всё в порядке, но не 4 Мп (в разрешении 4K формата 16:9 аж 8,3 млн пикселей, на минуточку). А тут, кстати, и с оптикой не очень в порядке, ведь камера должна “смотреть” и сквозь активный экран, и сквозь пластиковую плёнку.