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Отдал 3 тысячи рублей и ходишь с флагманским смартфоном – что в России можно получить по ежемесячной подписке

Консоли, мобильники, игры, фильмы, музыка – и это только то, что стоит относительно дёшево
Собирательство постепенно выходит из моды, а техника перестаёт быть ценностью «на века». Не говоря уже об одноразовых фильмах или музыке, модной только один сезон. В игровых консолях важны игры, а не «железка», флагманский смартфон – это то, что он умеет, а не «вещь в себе». Да и бытовая техника может обойтись в копеечку, поэтому всё больше людей выбирают подписку вместо покупки – так вы получаете то, что иначе бы купили за полную цену, но дешевле и сразу. Мы сделали подборку компаний и сервисов, которые предлагают самые выгодные и интересные подписки:

Netflix

Цена: От 600₽ до 900₽ – месяц. Первый месяц бесплатно.

Сайт: Netflix.com

Пока знаменитые своими видеосервисами Apple TV, Hulu и Disney+ не анонсировали в России, «нашим всем» в онлайн-фильмах, телепередачах и сериалах остаётся Netflix – его аудитория уже превышает 149 млн подписчиков.

Netflix – это недорогой, легальный и качественный способ смотреть любимые сериалы в оригинальной озвучке и с субтитрами. Лучший способ попрактиковать знания иностранного языка и получить удовольствие от таких знаменитых сериалов, как «Очень странные дела» (новый сезон выходит 4 июля этого года), взрослого анимационного сериала-антологии «Любовь, смерть и роботы» или других рейтинговых картин. Кстати, в IV квартале 2019 года Netflix выпускает сериал-экранизацию по книгам/играм «Ведьмак», и он может стать хорошей альтернативой завершившейся «Игре Престолов».

Xbox Live Gold/Xbox Game Pass/PS Plus

Цена: до 3749₽ – год/до 3 649₽ – 6 месяцев/до 3899₽ – год

Cайт: Xbox.com (Xbox Live Gold/Xbox Game Pass), Store.PlayStation.com (PS Plus)

Xbox Live Gold

Если у вас есть игровая консоль, есть смысл оформить подписку Xbox Live Gold и/или Xbox Game Pass (Для Xbox One и Xbox 360) и PS Plus для PlayStation 4. Подписка на Xbox Live Gold или PS Plus даёт право на особенные скидки и ежемесячные бесплатные игры подписчикам, при этом среди игр есть и инди-шедевры вроде Celeste, и дорогие общепризнанные игры, наподобие Bloodborne.

PlayStation Plus

А ещё Xbox One предлагает подписку на Xbox Game Pass – она включает более 100 крупных игр, среди которых Crackdown 3, Mortal Kombat X, Monster Hunter World, и игры для приставок прошлого поколения (Xbox 360 и Xbox), которые работают благодаря обратной совместимости консоли. Если у вас нет игровой консоли, а консольные игры-эксклюзивы вам нравятся, есть решение и на этот случай.

Xbox Game Pass

OZON Premium

Цена: 1799₽ – год.

Сайт: Ozon.ru

Еще одно интересное предложение – Ozon Premium. Изначально этот сервис все яростно критиковали, но, всё-таки, Ozon провели работу над ошибками и добавили много бонусов владельцам «премиум статуса».

В первую очередь, стоимость годичной подписки на Ozon Premium была снижена на 48%. Обладателям статуса доступны секретные распродажи и большие скидки на товары, включая бытовую технику, товары для дома, товары для путешествий, книги, настольные игры и прочее, при этом цены значительно ниже, чем в других магазинах и онлайн-платформах. И бесплатная доставка. Хотя даже при этом есть ограничения на доставку в некоторые регионы, поэтому проверяйте их список на сайте Ozon.

Яндекс.Музыка

Цена: 99₽ – месяц.

Сайт: Music.Yandex.ru

Подписка на российский сервис для поиска и прослушивания музыки – очень полезная вещь. Яндекс.Музыка – это легальный способ прослушивания музыки по всему миру. База исполнителей и альбомов уже сейчас огромная, и со временем становится всё больше.

Есть и удобная система рекомендаций по вашему вкусу, которая работает тем лучше, чем дольше вы слушаете музыку, и удобная навигация по альбомам и сборникам, в которых участвовал исполнитель. В онлайн-версии Яндекс.Музыки для компьютеров есть даже эквалайзер, с которым можно настроить нюансы звучания, а это редкость в похожих проектах.

Forward Leasing

Цена: от 990₽ – месяц за Xbox One, от 3190₽ – месяц за Samsung Galaxy S10

Сайт: Подпишись.РФ

На сегодняшний день Forward Leasing – единственная в России компания, которая предлагает лизинг самых разных производителей по относительно доступным ценам. Например, с сервисами Samsung Forward и Xbox Forward можно получить по подписке флагманы Samsung Galaxy или новые модели консолей Xbox One за ежемесячную плату.

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Причём уже после шести платежей можно сменить смартфон или консоль на новые без выплат остаточной стоимости. Либо можно продолжить вносить платеж, чтобы выкупить устройство в собственность. А в ежемесячную плату за Xbox One S или Xbox One X уже включена подписка Xbox Live Gold, которая была упомянута ранее. Да и в целом подписка на смартфоны или консоли – очень удобный вариант для студентов или людей, которые обязательно хотят опробовать устройство перед покупкой в постоянное использование.

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