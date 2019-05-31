Отдал 3 тысячи рублей и ходишь с флагманским смартфоном – что в России можно получить по ежемесячной подписке

В первую очередь, стоимость годичной подписки на Ozon Premium была снижена на 48%. Обладателям статуса доступны секретные распродажи и большие скидки на товары, включая бытовую технику, товары для дома, товары для путешествий, книги, настольные игры и прочее, при этом цены значительно ниже, чем в других магазинах и онлайн-платформах. И бесплатная доставка. Хотя даже при этом есть ограничения на доставку в некоторые регионы, поэтому проверяйте их список на сайте Ozon.

Яндекс.Музыка

Цена: 99₽ – месяц.

Сайт: Music.Yandex.ru

Подписка на российский сервис для поиска и прослушивания музыки – очень полезная вещь. Яндекс.Музыка – это легальный способ прослушивания музыки по всему миру. База исполнителей и альбомов уже сейчас огромная, и со временем становится всё больше.