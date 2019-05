Отдал 3 тысячи рублей и ходишь с флагманским смартфоном – что в России можно получить по ежемесячной подписке

Если у вас есть игровая консоль, есть смысл оформить подписку Xbox Live Gold и/или Xbox Game Pass (Для Xbox One и Xbox 360) и PS Plus для PlayStation 4. Подписка на Xbox Live Gold или PS Plus даёт право на особенные скидки и ежемесячные бесплатные игры подписчикам, при этом среди игр есть и инди-шедевры вроде Celeste, и дорогие общепризнанные игры, наподобие Bloodborne.