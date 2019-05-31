Отдал 3 тысячи рублей и ходишь с флагманским смартфоном – что в России можно получить по ежемесячной подписке

Netflix
Цена: От 600₽ до 900₽ – месяц. Первый месяц бесплатно.
Сайт: Netflix.com
Пока знаменитые своими видеосервисами Apple TV, Hulu и Disney+ не анонсировали в России, «нашим всем» в онлайн-фильмах, телепередачах и сериалах остаётся Netflix – его аудитория уже превышает 149 млн подписчиков.
Netflix – это недорогой, легальный и качественный способ смотреть любимые сериалы в оригинальной озвучке и с субтитрами. Лучший способ попрактиковать знания иностранного языка и получить удовольствие от таких знаменитых сериалов, как «Очень странные дела» (новый сезон выходит 4 июля этого года), взрослого анимационного сериала-антологии «Любовь, смерть и роботы» или других рейтинговых картин. Кстати, в IV квартале 2019 года Netflix выпускает сериал-экранизацию по книгам/играм «Ведьмак», и он может стать хорошей альтернативой завершившейся «Игре Престолов».
Xbox Live Gold/Xbox Game Pass/PS Plus
Цена: до 3749₽ – год/до 3 649₽ – 6 месяцев/до 3899₽ – год
Cайт: Xbox.com (Xbox Live Gold/Xbox Game Pass), Store.PlayStation.com (PS Plus)
Если у вас есть игровая консоль, есть смысл оформить подписку Xbox Live Gold и/или Xbox Game Pass (Для Xbox One и Xbox 360) и PS Plus для PlayStation 4. Подписка на Xbox Live Gold или PS Plus даёт право на особенные скидки и ежемесячные бесплатные игры подписчикам, при этом среди игр есть и инди-шедевры вроде Celeste, и дорогие общепризнанные игры, наподобие Bloodborne.
А ещё Xbox One предлагает подписку на Xbox Game Pass – она включает более 100 крупных игр, среди которых Crackdown 3, Mortal Kombat X, Monster Hunter World, и игры для приставок прошлого поколения (Xbox 360 и Xbox), которые работают благодаря обратной совместимости консоли. Если у вас нет игровой консоли, а консольные игры-эксклюзивы вам нравятся, есть решение и на этот случай.
OZON Premium
Цена: 1799₽ – год.
Сайт: Ozon.ru
Еще одно интересное предложение – Ozon Premium. Изначально этот сервис все яростно критиковали, но, всё-таки, Ozon провели работу над ошибками и добавили много бонусов владельцам «премиум статуса».
В первую очередь, стоимость годичной подписки на Ozon Premium была снижена на 48%. Обладателям статуса доступны секретные распродажи и большие скидки на товары, включая бытовую технику, товары для дома, товары для путешествий, книги, настольные игры и прочее, при этом цены значительно ниже, чем в других магазинах и онлайн-платформах. И бесплатная доставка. Хотя даже при этом есть ограничения на доставку в некоторые регионы, поэтому проверяйте их список на сайте Ozon.
Яндекс.Музыка
Цена: 99₽ – месяц.
Сайт: Music.Yandex.ru
Подписка на российский сервис для поиска и прослушивания музыки – очень полезная вещь. Яндекс.Музыка – это легальный способ прослушивания музыки по всему миру. База исполнителей и альбомов уже сейчас огромная, и со временем становится всё больше.
Есть и удобная система рекомендаций по вашему вкусу, которая работает тем лучше, чем дольше вы слушаете музыку, и удобная навигация по альбомам и сборникам, в которых участвовал исполнитель. В онлайн-версии Яндекс.Музыки для компьютеров есть даже эквалайзер, с которым можно настроить нюансы звучания, а это редкость в похожих проектах.
Forward Leasing
Цена: от 990₽ – месяц за Xbox One, от 3190₽ – месяц за Samsung Galaxy S10
Сайт: Подпишись.РФ
На сегодняшний день Forward Leasing – единственная в России компания, которая предлагает лизинг самых разных производителей по относительно доступным ценам. Например, с сервисами Samsung Forward и Xbox Forward можно получить по подписке флагманы Samsung Galaxy или новые модели консолей Xbox One за ежемесячную плату.
Причём уже после шести платежей можно сменить смартфон или консоль на новые без выплат остаточной стоимости. Либо можно продолжить вносить платеж, чтобы выкупить устройство в собственность. А в ежемесячную плату за Xbox One S или Xbox One X уже включена подписка Xbox Live Gold, которая была упомянута ранее. Да и в целом подписка на смартфоны или консоли – очень удобный вариант для студентов или людей, которые обязательно хотят опробовать устройство перед покупкой в постоянное использование.