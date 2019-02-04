Смартфон с лучшей производительностью без переплаты. Обзор Honor View 20

Эпоха абсолютно разных внешне мобильников осталась в прошлом, и сейчас не каждый смартфон обладает какими-то выраженными интересными внешними чертами, но у Honor их сразу две. Во-первых, очень необычный узор задней крышки. Honor уже почти три года (с выхода Honor 8) смело и удачно экспериментирует с дизайном своих смартфонов, делая их очень яркими.

И Honor View 20 не исключение. Его выпускают в четырёх цветах: чёрном и тёмно-синем для версии с 6/128 ГБ памяти и светло-синим и красным для модификации с 8/256 ГБ. Но у всех по поверхности задней крышки идёт узор из ярко переливающихся стрелок, направленных вниз. Это, конечно, на любителя — с одной стороны, такой смартфон точно не останется незамеченным, он просто призван притягивать взгляды. С другой, многие люди, как мне кажется, предпочтут экстерьер поспокойнее. При этом задняя крышка стеклянная, что тоже выглядит современно и дорого, но, как обычно, собирает отпечатки пальцев. С глянцевой крышкой контрастирует матовая металлическая рамка смартфона. Камеры немного выпирают из задней панели, но тут Honor стоит отдать должное: расположение объективов не копирует ни iPnone, ни старшего брата в лице Huawei Mate 20 Pro.