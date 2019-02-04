Смартфон с лучшей производительностью без переплаты. Обзор Honor View 20

Технические характеристики
|Honor View 20
|Xiaomi Mi Mix 3
|Samsung Galaxy S9+
|Операционная система
|Android 9.0 Pie + Magic UI 2
|Android 9.0 + MIUI 10
|Android 8.0 Oreo + Samsung Experience
|Экран
|6.4", 2310x1080, 398 ppi, IPS
|6.39", 2340x1080, 19,5:9, 403 ppi, Super AMOLED
|6,2”, 2960x1440, 529 ppi 18,5:9, Super AMOLED,
|Процессор
|Hisilicon Kirin 980, 8 ядер (2x Cortex-A76 2.6 ГГц + 2x Cortex-A76 1.8 ГГц + 4x Cortex-A55 1.8 ГГц), 7 нм FinFET
|Qualcomm Snapdragon 845, 8 ядер (4x Kryo-385 Silver 1,7 ГГц + 4x Kryo-385 Gold 2,7 ГГц)
|Exynos 9810, 8 ядер (4x Cortex-A55 1,7 ГГц + 4x Mongoose M3 2,8 ГГц)
|Графика
|Mali-G76 MP10
|Adreno 630
|Mali-G72 MP18
|Оперативная память
|6/8 Гбайт
|6/8 ГБ
|6 ГБ
|Накопитель
|128/256 ГБ, без слота для карты памяти
|128/256 ГБ, без слота для карты памяти
|64/128/256 ГБ
|Связь
|LTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, ГЛОНАСС, NFC
|LTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 5.0, двухдиапазонный GPS, ГЛОНАСС, NFC
|LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, NFC
|Камеры
|Тыловая (Sony IMX586):
|Тыловая двойная:
|Тыловая двойная:
|разрешение матрицы:
|48 Мп
|12 + 12 Мп
|12 + 12 Мп
|диафрагма:
|f/1.8
|f/1.8 + n/a
|f/1.5-2.4 + f/2.4
|размер матрицы:
|1/2"
|1/2.55" + 1/3.4"
|1/2.5” + 1/3.6”
|размер пикселя:
|0.8 мкм
|1.4 + 1 мкм
|1.4 + 1 мкм
|фокусное расстояние:
|n/a
|n/a
|26 мм + 52 мм
|качество видео:
|2160p@30fps
|2160p, 60 к/с
|2160p, 60 к/с
|Фронтальная:
|Фронтальная двойная:
|Фронтальная
|разрешение матрицы:
|25 Мп
|24 Мп + 2 Мп
|8 Мп
|диафрагма:
|f/2.0
|n/a
|f/1.7
|размер пикслеля:
|n/a
|0.9 мкм + n/a
|1.22 мкм
|фокусное расстояние:
|27 мм
|n/a
|26 мм
|качество видео:
|1080p, 30к/с
|1080p, 30 к/с
|1440p, 30к/с
|Аккумулятор
|4000 мАч
|3200 мАч
|3500 мАч
|Размеры
|157x75x8 мм
|158x75x8.5 мм
|158x74x9 мм
|Масса
|180 г
|218 г
|189 г
|Официальная цена
|38 000 / 45 000 рублей
|Скоро объявят
|56 0000 / n/a / 67 000 рублей
|Cредняя цена в
|интернет-магазинах
|37 000 / 45 000 рублей
|33 500 рублей / n/a
|50 000 / 42 000 / 60 000 рублей
Дизайн и управление
Эпоха абсолютно разных внешне мобильников осталась в прошлом, и сейчас не каждый смартфон обладает какими-то выраженными интересными внешними чертами, но у Honor их сразу две. Во-первых, очень необычный узор задней крышки. Honor уже почти три года (с выхода Honor 8) смело и удачно экспериментирует с дизайном своих смартфонов, делая их очень яркими.
И Honor View 20 не исключение. Его выпускают в четырёх цветах: чёрном и тёмно-синем для версии с 6/128 ГБ памяти и светло-синим и красным для модификации с 8/256 ГБ. Но у всех по поверхности задней крышки идёт узор из ярко переливающихся стрелок, направленных вниз. Это, конечно, на любителя — с одной стороны, такой смартфон точно не останется незамеченным, он просто призван притягивать взгляды. С другой, многие люди, как мне кажется, предпочтут экстерьер поспокойнее. При этом задняя крышка стеклянная, что тоже выглядит современно и дорого, но, как обычно, собирает отпечатки пальцев. С глянцевой крышкой контрастирует матовая металлическая рамка смартфона. Камеры немного выпирают из задней панели, но тут Honor стоит отдать должное: расположение объективов не копирует ни iPnone, ни старшего брата в лице Huawei Mate 20 Pro.
Другая особенность Honor View 20 — огромный безрамочный экран без «чёлки», но с маленьким круглым отверстием в левом верхнем углу, из которого на вас смотрит фронтальная камера. Правда, это уже третий в мире смартфон с таким решением: первым стал Samsung Galaxy A8s, а на всего на несколько дней позже появился Huawei Nova 4. Тем не менее, все три смартфона — еще пока совсем свежая волна моделей, которые решили отказаться от «брови», возможно, самым удачным на сегодняшний день образом. Преимущество очевидно — у экрана отнято совсем мало места, плюс, на мой взгляд, смотрится эта гораздо более органично, чем типичный большой вырез на манер iPhone X и ему подобных.
Конечно, нельзя забывать, что у iPhone X «бровь» всё-таки имеет еще набор продвинутых датчиков для опознавания пользователя по лицу. Такая идентификация есть и у Honor View 20, но тут она опирается только лишь на фронтальную камеру, что заведомо делает защиту от несанкционированного доступа слабее.
«Дырка» в экране не сильно мешает жить. С одной стороны, в фильмах она притягивает внимание только в светлых сценах, а вот в играх она раздражает чуть больше, так как во многих из них почти наверняка закроет собой какой-нибудь из элементов оформления игры.
Honor умудрилась очень элегантно расставить все остальные элементы верхней панели по разным местам так, что их вообще почти не видно. Например, разговорный динамик тонкой полоской расположился на верхней грани защитного стекла экрана. Внутри решётки этого динамика — небольшой светодиод для оповещения об уведомлениях, зарядке и т.д.
Несмотря на то, что смартфон дорого выглядит, старший в линейке и, само собой, располагает портом USB Type-C, он всё равно не лишился разъёма под наушники. А вот карты памяти устанавливать некуда. Это, в принципе, не особо плохо, ведь у Honor View 20 памяти как раз предостаточно — от 128 до 256 ГБ.
В общем, смартфон выглядит достойно, приятно и нетривиально, но всё равно каждому придётся самому для себя решить, не слишком ли Honor View 20 для них броский.
Дисплей и звук
Дисплей здоровенный, целых 6,4 дюйма, что в духе времени, но для управления одной рукой не супер удобно. Разрешение — Full HD+, а конкретно 2310x1080 пикселей. Можно придраться, конечно, что оно недостаточно высокое для настолько большого экрана, но: 1) все так делают 2) те, кто так не делает, просят за смартфон заметно больше 3) чем выше разрешение, тем быстрее смартфон разряжается (если только не хитрит и не подсовывает вам постоянно более низкое разрешение, не будем показывать пальцем на Samsung). Лично на мой взгляд, Full HD+ и на такой диагонали смотрится нормально, но в этом вопросе мнения очень часто разнятся.
Также стоит отметить, что матрица здесь IPS, а не какая-нибудь из OLED, но это отнюдь не критично и вы, скорее всего, даже не заметите разницы. Да, IPS-матрицы не умеют выключать отдельные пиксели, из-за чего у них чуть ниже контрастность, нет возможности выводить на выключенные экране время и уведомления, но, по большому счёту, это всё.
Углы обзора и цветопередача у дисплея 2310x1080 отличные, разве что изображение заметно смешано с синевой (из-за высокой цветовой температуры). Это стандартные настройки для тех, кто любит очень яркие цвета (все же любят, чтобы сочно-ярко, правда?), но если вдруг вас не устраивает такой бардак в цветопередаче, в настройках можно найти установку с более приближенными к реальности цветами.
|Результаты теста дисплея Honor View 20
|Максимальный уровень яркости (макс./мин.)
|420/1 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1200:1
|Цветовой охват (sRGB)
|>100 %
|Цветовой охват (AdobeRGB)
|87%
|DeltaE (меньше = лучше)
|4,27
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,1
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|9900
В общем, экран не идеальный, но весьма хороший и для своих денег абсолютно адекватный. Приятно, что производитель сразу поставляет смартфон с наклеенной на экран плёнкой, а то сам поленишься ведь. Хотя с плёнкой он выглядит чуть менее интересно. Кстати, интересно отметить, что вокруг фронтальной камеры, встроенной здесь в дисплей, есть тёмный отступ. Без него вырез в экране был бы еще меньше, но, скорее всего, так сделано, чтобы свет от дисплея не попадал в объектив селфи-камеры и не портил снимок.
У Honor View 20 один динамик, решётка которого расположена на нижней грани рядом с разъёмом USB Type-C. Звучит он нормально для своих денег, не хрипит, не захлёбывается, играет достаточно громко. Через наушники звук вообще очень хороший. Это первый за долгое время Huawei/Honor, который мне хотелось слушать еще и еще. Настройки звучания для наушников есть и включают в себя возможность выбора типа наушников, эквалайзер с возможностью ручной настройки и использования заданных предустановок, эмуляция трёхмерного звука и некий автоматический режим, который, как сказано в настройках, меняет настройки в зависимости от типа звука (голос, музыка, фильм, игра).
Камеры
Honor View 20 рекламируется как смартфон с 48-мегапиксельной камерой, но, по умолчанию, вы получаете на выходе 12-мегапиксельные снимки до тех пор, пока сами не переключите руками обратно в 48 Мп.
Почему так? Всё дело в том, что сенсор Sony IMX586 не так прост. Он на самом деле имеет такую кучу мегапикселей, но, в большинстве случаев, каждый пиксель объединяется еще с тремя, чтобы захватить больше света. Это очень помогает при ночной съёмке и вообще любой съёмке при плохом освещении, что плюс, но, из-за того, что четыре пикселя объединяются в один, их общее число делится на четыре, так мы получаем наши обычные-привычные 12 Мп.
Вы можете переключиться в режим, когда камера будет использовать все 48 мегапикселей, но они у неё очень крошечные, всего 0,9 мкм, поэтому снимки получаются даже хуже, чем в стандартном режиме. Исправить ситуацию призван специальный, «умный» режим, в котором смартфон делает несколько снимков подряд и склеивает в один, но это требует нескольких секунд. Если ваш объект съёмки готов замереть и ждать, то так можно получить весьма хорошие фотографии.
Снимки, особенно ночные, по «почерку» очень напоминают таковые у Huawei Mate 20 и Huawei P20. Правда, у последних всё же более чёткие кадры. А вот нет-нет, да и сделать цвета чересчур сочными, любят все эти модели, и наш аппарат не исключение. Но в Honor View 20 это заметно в основном только ночью.
Конечно, вы можете повлиять на степень «вырвизглазности» картинки выключением «Фотосъёмки на базе ИИ». Но тут уж на вкус и цвет. А если вы совсем матерый фотограф, то для вас здесь есть профессиональный режим с кучей настроек и возможность сохранять снимки в формате RAW.
Есть и ночной режим, такой же как в вышеупомянутых флагманах. То есть, смартфон в течение 3-5 секунд делает кадры с разной экспозицией и пытается сделать из них один суперкадр. Правда, в зависимости от условий съёмки, может получиться хорошо, а может — слишком искусственно. Но, если наступила ночь, это не значит, что для каждого снимка надо 5 секунд стоять по стойке «смирно». Обычный автоматический режим делает хорошие фотографии без склеивания кучи снимков и всего за мгновение.
Так как это хоть и флагман, но флагман бренда Honor, под которым в свет выходят менее навороченные смартфоны, чем под брендом Huawei, то по камере он всё-таки уступает не только качеством снимком, но и отсутствием камер с разным фокусным расстоянием. Если в Huawei Mate 20 Pro вы можете выбрать между объективом с широким углом, стандартным и объективом с 3-х кратным увеличением, то в Honor View 20 есть только один стандартный. Приближение же здесь только цифровое (всегда с потерей качества).
Но на задней панели же две камеры, как же так? Вторая камера здесь так называемая ToF-камера, которая разработана специально для определения расстояние до объектов. В iPhone X подобная, но с менее высоким разрешением, используется для создания трёхмерной модели вашего лица (с помощью которого осуществляется разблокировка смартфона). На задней же панели ToF-камера встречается, например, у OPPO RX17 Pro. И там, и в Honor View 20, она предназначена для создания 3D-моделей объектов. А зачем это нужно? В теории вы можете создавать трёхмерные модели окружающих вас объектов и переносить их в виртуальную реальность, либо распечатывать на 3D-принтере. Применений для этого много, но пока что широкого использования эта технология не получила. Возможно, с массовым появлением ToF-камер в смартфонах дело наконец пойдёт. А может и нет.
View 20 умеет сминать видео в качестве вплоть до 4К, но, что касается кадров в секунду, он выдаёт не больше 60 и то только в Full HD. Есть отдельный режим замедленной съёмки при 960 к/с, но он, как и везде, предназначен для работы при очень-очень хорошем освещении. Оптической стабилизации тут нет, но на помощь приходит программная, и она вполне выручает. Днём получаются отличные видео, ночью картинка становится размытой несмотря на все эти 48 пикселей для съёмки в тёмное время суток.
Фронтальная камера в Honor View 20 не только органично вписывается в дизайн, но и неплохо снимает. Правда, далеко не всегда — время от времени она выдаёт довольно пересвеченные снимки и не помогает даже ручная установка экспозиции. В остальном же на неё можно делать хорошие фотографии, не хуже, чем на Huawei Mate 20 Pro. Что любопытно, есть отдельный портретный режим, но в нём по умолчанию выключено размытие заднего фона. А без этого не очень ясно, чем этот режим вообще отличается от обычного. В целом он неплохо определяет края объекта на переднем плане, и всё же, на мой вкус, такое размытие здесь далеко от того, как выглядит естественное.
Железо, интерфейс и автономная работа
По камерам Honor View 20 уступает старшим моделям Huawei, а вот по производительности процессора и графики — отстаёт только от Huawei Mate 20 Pro, но немного опережает Huawei Mate 20. Так или иначе, их всех объединяет лучший на сегодняшний день процессор собственного производства Huawei — Kirin 980.
Это удивительно, ведь смартфоны разделяет огромная пропасть, когда речь идёт о цене. Но всё же правда — покупая Honor View 20, вы берёте смартфон с самым быстрым на сегодня процессором для смартфонов на Android. Правда, ненадолго — вот-вот прилавки магазинов заполонят новинки на свежайшем Snapdragon 855, который в играх легко переплюнет Kirin 980, правда, чтобы это увидеть, потребуется играть в разрешении больше, чем привычное Full HD+. Но далеко не каждый из этих будущих смартфонов на Snapdragon 855 будет стоить столько же или дешевле, чем Honor View 20, так что это смартфон —хороший выбор с точки зрения производительности не только сегодня, но и ближайшие полгода-год точно.
Еще один заметный плюс Honor View 20 — большой аккумулятор, целых 4000 мАч. Правда, что удивительно, по времени автономной работы этот смартфон заметно отстаёт от Huawei Mate 20 — смартфона с таким же дисплеем, таким же процессором и таким же аккумулятором. Прошивка кривая или экран с вырезом кушает больше, чем старые IPS-матрицы?
Либо китайцы что-то не рассчитали, недооптимизировали в своей оболочке — Magic UI 2.0. Хотя это почти та же самая EMUI из смартфонов Huawei, только Magic UI.
В ней есть все современные фишки: распознавание по лицу, возможность скрыть вырез фронтальной камеры с помощью чёрной полоски и др. Левый экран, как в стоковом Android (а здесь, кстати, используется последняя, девятая версия), отдан под «гугловский» агрегатор новостей — аналог Яндекс.Дзена. Есть и своеобразные фишки вроде специального «Режима вечеринки», который подразумевает, что у ваших друзей тоже есть Honor’ы, и вы можете захотеть синхронизировать проигрывание одной и той же песни со всех ваших смартфонов одновременно.
Конкуренты
Не зря говорят, что всё познаётся в сравнении. Honor View 20 кажется еще более интересным смартфоном за свои деньги, когда понимаешь, что конкурентов не так уж много. Но совсем без них тоже редко бывает. Вот и у главного героя этой статьи есть несколько, а мы упомянем только двух из них из двух противоборствующих лагерей — Xiaomi и Samsung.
Xiaomi Mi Mix 3
О появлении Mi Mix 3 стало известно еще несколько месяцев назад, но официально в продажу в России он только-только собирается поступить. Mi Mix является родоначальником так называемых безрамочных смартфонов, но его идея расположить камеру ниже экрана никто не стал копировать — так она была непопулярна. Поэтому в последней модели, Mix 3, Xiaomi пошла другим путём. Это снова безрамочный смартфон, теперь с 6,39-дюймовым экраном, но больше рядом с ним нет камеры, потому что теперь это — слайдер. Чтобы «выудить» двойную камеру, нужно рукой оттолкнуть его переднюю и заднюю панель в разные стороны. Если вы не совсем представляете как это выглядит на деле, посмотрите наш обзор Honor Magic 2 — там почти такой же механизм.
Среди преимуществ Xiaomi Mi Mix 3 над Honor View 20: Super AMOLED дисплей, поддерживает беспроводную зарядки. Среди недостатков: нет разъёма для наушников, заметно менее ёмкий аккумулятор. Оба делают отличные снимки примерно на одном уровне, даже в тёмных условиях, оба имеют хоть и разный, но каждый свой предельно мощный процессор. Остаётся только вопрос цены, который для Xiaomi Mi Mix 3 пока еще остаётся открытым, но мы думаем, смартфоны будут стоить примерно одинаково. В любом случае, уже скоро узнаем.
Samsung Galaxy S9+
Меньше, чем через месяц Samsung покажет свои новые флагманы семейства S10, но они, конечно, дёшево стоить не будут, а вот прошлогоднюю модель можно найти за вменяемые деньги. И у неё есть, чем похвастать. Например, водозащита, чтобы было не страшно жарким летним днём случайно или специально окунуться в фонтан.
Также в Samsung Galaxy S9+ отличные камеры, на мой взгляд, всё же лучше, чем у Honor View 20, но об этом можно поспорить. А еще у него более высокое разрешение экрана, поэтому картинка чётче, а вот время автономной работы — хуже. За модель с 256 ГБ придётся заплатить заметно больше, чем за View 20, но это вовсе не обязательно, потому что Galaxy S9+ поддерживает карты памяти.
Что вы не получаете с Galaxy S9+? Например, безрамочный экран. До сих пор флагманы Samsung оставались достаточно консервативными — без этих ваших чёлок и выдвигающихся камер. Хотя загнутый по бокам дисплей (чего, кстати, нет у View 20), отчасти компенсирует это.
Заключение
Любопытно смотреть, как Honor, бренд под которым Huawei обычно выпускает смартфоны без претензии на люкс, всё-таки растёт и пробует себя в довольно серьёзной лиге. Это как смотреть, что под маркой «Лада» вдруг вышел седан бизнес-класса. Впрочем, нам какая разница? Главное, что смартфон получился хорошим по соотношению цена/качество и радует сразу по многим параметрам.
Во-первых, топовый процессор. Просто самый мощный на сегодняшний день для Android-смартфонов. Так ли уж вам нужна эта производительность — это другой вопрос. Но при покупке с запасом на 2-3 года вперёд она лишней не будет, а без переплаты — так вообще отлично.
Во-вторых, очень хорошие камеры. Не идеальные и не совсем уровня крутейших флагманов, но близко. И ночью, и днём с ними можно сделать хороший снимок. Правда, не всем понравится агрессивная пост-обработка. Но для них есть профессиональный режим и возможность сохранять снимки в RAW.
В-третьих, уникальный дизайн. Само по себе использование стекла для задней панели уже делает смартфон «гламурным», а переливающийся и затейливый узор точно будет приковывать взгляды всех вокруг. Да ещё и идея с маленьким круглым вырезом на большом безрамочном дисплее вместо некрасивой брови — на мой взгляд, прекрасна. Также в Honor View 20 много, очень много памяти, хороший дисплей и отличный звук в наушниках. В общем, надо брать.