Лучшие смартфоны с водозащитой по соотношению цены и качества
Сразу позволю себе небольшое отступление, чтобы дать пояснения касаемо обозначений класса защиты девайсов. Они четко регламентированы международным стандартом Ingress Protection (IP). Уровень защиты записывается в формате IPXX, в котором первая цифра обозначает степень защиты от пыли и мелких частиц, а вторая указывает на степень водоустойчивости. В случае с современными смартфонами, нас интересует только два основных стандарта: IP67 и IP68.
- IP67 — устройство можно погружать в пресную воду на глубину до 1 метра, но не дольше, чем на 30 минут
- IP68 — стандарт, которым маркируется пыленепроницаемый прибор, выдерживающий длительное погружение в воду под давлением. Правда, в этом случае какие-либо рамки ограничений не устанавливаются и каждый производитель дает собственные рекомендации по использованию устройств и сам формирует список гарантийных случаев.
Ах, да, и еще кое-что. Не секрет, что за последние годы китайские бренды сильно полюбились нашему потребителю за свои неплохие технические характеристики и вменяемую цену. Но среди продукции Xiaomi, Oppo, Realme, Vivo и Honor не удалось найти ни одного смартфона с защитой стандарта IP68. И это даже несмотря на то, что некоторые модели продаются в магазине с ценником от 60 тысяч рублей и выше. Увы, но тут шаром покати. Придется обращаться к А-брендам.
Samsung XCover Pro
Весной этого года, южнокорейский бренд выпустил в продажу на американском и европейских рынках смартфон Xcover Pro, который был специально разработан для работы в экстремальных условиях. Помимо наличия стандарта IP-68, смартфон также соответствует требованиям американского военного стандарта MIL-STD-810G, а следовательно без последствий выдерживает падения на твердую поверхность. Разбить этот смартфон — задача не из простых. Кроме запаса прочности, инженеры учли использование смартфона и на большой высоте, и при экстремальной влажности воздуха. От всего этого он тоже защищен.
Стоит упомянуть и про поддержку зарядки через встроенный разъем Pogo pin, который по праву считается чуть ли не вечным. Ну а в тех случаях, когда заряжать смартфон нечем или попросту негде, то батарею устройства можно легко заменить, установив в смартфон запасной аккумулятор.
При внушительном внешнем виде, флагманской начинки ожидать все же не стоит. Девайс получил средний чип Exynos 9611 (что-то наподобие Snapdragon 660 или Kirin 710) с 4 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти. По производительности Xcover Pro будет как Galaxy M21, про который мы уже писали чуть раньше.
Со всей этой мощной защитой в Samsung не забыли и про актуальный внешний вид. Да, фронтальная камера тут вписана в отверстие в дисплее. В итоге получился каламбур — безрамочный дисплей с точки зрения маркетологов с гигантскими рамками. И такая “полнота” смартфону идет, как мне кажется.
А теперь о грустном. Смартфон в России купить официально не получится, но зато есть куча предложений на ebay и в местных “серых” магазинах. В первом случае смартфон получится купить за 30-40 тысяч рублей, а вот во втором готовьтесь отдать все 50 тысяч.
Huawei P30 Pro
Вторым в нашем списке оказался прошлогодний флагман компании Huawei. На момент публикации материала, в крупных торговых сетях устройство отдают за 43 тысячи рублей. За эти деньги вы получаете одну из лучших камер в смартфонах (тут еще и пятикратный оптический зум!), 8 Гб оперативной и 256 Гб встроенной памяти, слегка устаревший восьмиядерный процессор Huawei Kirin 980, NFC, фронтальную камеру на 32 Мп и, конечно же, аккумулятор на 4200 мАч с поддержкой фирменной быстрой зарядки SuperCharge.
С гугл-сервисами тут все тоже в полном порядке, не пугайтесь. Санкционная война между Штатами и Китаем не успела затронуть эту линейку, поэтому тут вам и нормальный Android, и никаких проблем при установке приложений.
И, да, обратите внимание на то, что в обычном P30 вместе с урезанием основных фишек и технических характеристик был снижен и стандарт защиты. Даунгрейд с IP68 до IP53 — не самая приятная штука. И если вдруг вам нужна обязательная влагозащита, то более бюджетный вариант может предложить лишь защиту от пыли и брызг. А это уже не совсем то, ради чего мы тут собрались.
Samsung Galaxy S10e/S10/S10+
На третьем месте у нас расположились сразу три смартфона линейки Samsung Galaxy S10. Флагманы южнокорейского бренда 2019 модельного года было сложно обойти стороной, особенно, когда речь заходит о защите от воды и пыли.
Несмотря на достаточно большой разброс цен на старте продаж, существенной разницы в этих трех смартфонах практически нет: они отличаются диагональю экрана, объемом оперативной и встроенной памяти, наличием телеобъектива в версии 10 и 10+ и еще несколькими датчиками.
Радует, что защита от внешнего воздействия по стандарту IP-68 на месте у всех представителей линейки S10. И в этом случае младшая модель, при стоимости до 40 тысяч рублей (а на официальном сайте Samsung и в крупных сетевых магазинах регулярно проходят акции и скидки на эти смартфоны), может оказаться одним из лучших приобретений по соотношению цена-качество. Более того, компактные размеры делают телефон практически уникальным на современном рынке. Единственным существенным минусом для покупателя может стать емкость аккумулятора в 3100 мАч, которой не всегда хватает для выполнения всех задач в течение рабочего дня. Это вам не XCover Pro, где батарея меняется на ходу.
iPhone SE (2020)
Удивительно, но айфон стал самым дешевым устройством из подборки. Чуть меньше, чем за сорок тысяч рублей вы получите мощный чип A13 Bionic, одну 12 Мп камеру и защиту от проникновения воды и пыли стандарта IP-67. Почти круто, но...
У устройства есть ряд больших минусов, с которыми тяжеловато жить в 2020 году: устаревший дизайн с огромными, по современным меркам, рамками вокруг дисплея, небольшой IPS-экран с диагональю 4,7” и HD-разрешением, который быстро сажает и без того небольшой аккумулятор на 1821 мАч.
Давайте будем откровенны: этот смартфон явно не соответствует своей цене в сравнении с конкурентами. Но если вы заядлый яблочник и решите обновиться со своего седьмого айфона, а топовые модели с большими размерами и крупными экранами вас не привлекают, то почему нет? В любом случае линейка SE изначально задумывалась как некая “дань прошлому” и изначально выпускалась в корпусе уже устаревшего на то время iPhone 5. Зато, если вас угораздит купить новый SE, то вы довольно долго будете получать мажорные обновления системы. Какой-никакой, а все-таки плюс.