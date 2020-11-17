Лучшие смартфоны с водозащитой по соотношению цены и качества

Сразу позволю себе небольшое отступление, чтобы дать пояснения касаемо обозначений класса защиты девайсов. Они четко регламентированы международным стандартом Ingress Protection (IP). Уровень защиты записывается в формате IPXX, в котором первая цифра обозначает степень защиты от пыли и мелких частиц, а вторая указывает на степень водоустойчивости. В случае с современными смартфонами, нас интересует только два основных стандарта: IP67 и IP68.

IP67 — устройство можно погружать в пресную воду на глубину до 1 метра, но не дольше, чем на 30 минут

— устройство можно погружать в пресную воду на глубину до 1 метра, но не дольше, чем на 30 минут IP68 — стандарт, которым маркируется пыленепроницаемый прибор, выдерживающий длительное погружение в воду под давлением. Правда, в этом случае какие-либо рамки ограничений не устанавливаются и каждый производитель дает собственные рекомендации по использованию устройств и сам формирует список гарантийных случаев.

Ах, да, и еще кое-что. Не секрет, что за последние годы китайские бренды сильно полюбились нашему потребителю за свои неплохие технические характеристики и вменяемую цену. Но среди продукции Xiaomi, Oppo, Realme, Vivo и Honor не удалось найти ни одного смартфона с защитой стандарта IP68. И это даже несмотря на то, что некоторые модели продаются в магазине с ценником от 60 тысяч рублей и выше. Увы, но тут шаром покати. Придется обращаться к А-брендам.

Samsung XCover Pro

Весной этого года, южнокорейский бренд выпустил в продажу на американском и европейских рынках смартфон Xcover Pro, который был специально разработан для работы в экстремальных условиях. Помимо наличия стандарта IP-68, смартфон также соответствует требованиям американского военного стандарта MIL-STD-810G, а следовательно без последствий выдерживает падения на твердую поверхность. Разбить этот смартфон — задача не из простых. Кроме запаса прочности, инженеры учли использование смартфона и на большой высоте, и при экстремальной влажности воздуха. От всего этого он тоже защищен.